Стандарт BIP39 определяет, как криптокошельки превращают случайность в мнемоническую сид-фразу из 12–24 слов. Все слова берутся из фиксированного списка — ровно 2048 слов, каждое кодирует 11 бит.

Ниже — полный официальный список. Русского списка в стандарте нет, поэтому кошельки используют английские слова; для каждого слова у нас есть словарь с транскрипцией и переводом на русский.