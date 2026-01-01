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Сид-фраза BIP39: список слов на русском
Стандарт BIP39 определяет, как криптокошельки превращают случайность в мнемоническую сид-фразу из 12–24 слов. Все слова берутся из фиксированного списка — ровно 2048 слов, каждое кодирует 11 бит.
Ниже — полный официальный список. Русского списка в стандарте нет, поэтому кошельки используют английские слова; для каждого слова у нас есть словарь с транскрипцией и переводом на русский.
Список слов BIP39 (2048 слов)
Официальный английский список слов, из которого собираются все сид-фразы. Нажмите на слово, чтобы открыть его карточку с номером, двоичным кодом и произношением.
Генератор сид-фраз
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Генератор работает полностью в вашем браузере: криптографический источник случайности, ничего не отправляется на сервер. Создайте фразу из 12 или 24 слов и сохраните её офлайн. Никогда не вводите сюда фразу действующего кошелька.
Частые вопросы о сид-фразах
Что такое сид-фраза (мнемоническая фраза)?
Сид-фраза — это последовательность из 12–24 слов, которая служит резервной копией криптокошелька. Из неё детерминированно вычисляются все приватные ключи и адреса кошелька. Тот, кто знает сид-фразу, полностью контролирует средства, поэтому её хранят офлайн и никому не показывают.
Почему слова в сид-фразе английские, если кошелёк на русском?
Официального русского списка слов в стандарте BIP39 не существует. Стандарт включает 10 языков (английский, японский, корейский, испанский, китайский в двух вариантах, французский, итальянский, чешский и португальский), и практически все кошельки используют английский список из 2048 слов. Именно он приведён в таблице ниже — а для удобства у нас есть словарь с транскрипцией и переводом каждого слова на русский.
Почему слов именно 2048?
Каждое слово кодирует ровно 11 бит информации, так как 2^11 = 2048. Фраза из 12 слов содержит 128 бит энтропии плюс контрольную сумму, фраза из 24 слов — 256 бит. Этого достаточно, чтобы подбор фразы перебором был практически невозможен.
Можно ли придумать сид-фразу самому?
Нельзя. Человек не способен выбрать слова по-настоящему случайно, а фраза с низкой энтропией подбирается злоумышленниками автоматизированно. Фразу должен генерировать кошелёк или проверенный офлайн-инструмент с криптографическим генератором случайных чисел — например, наш генератор, который работает прямо в браузере без отправки данных на сервер.
Как безопасно хранить сид-фразу?
Запишите фразу на бумаге или выгравируйте на металле и храните офлайн в надёжном месте. Не фотографируйте её, не храните в заметках телефона, облаке, мессенджерах или менеджерах паролей с синхронизацией. Никогда не вводите фразу действующего кошелька на сайтах — ни на этом, ни на каких-либо других.