- Home
- / BIP39 Wordlists
- / Chinese (Simplified) Wordlist
BIP39 简体中文 Wordlist
比特币改进提案 (BIP 39) 介绍了使用助记词短语，这是一组易于记忆的词语，作为12-24个种子词的备份，以防钱包故障。
许多钱包遵循BIP 39标准，但需要注意的是，仅BIP 39本身不足以恢复硬币。这些短语中的单词是从截至 14-04-2026 的 2048 个单词的特定列表中选出的，可以在此处访问或在下面列出：
Chinese (Simplified) BIP39 Wordlist
All 2048 words from the official BIP39 Chinese (Simplified) wordlist.
Mnemonic Seed Phrase Generator
—
BIP39 助记词种子短语生成器是生成安全可靠的助记词短语以保护您的数字资产的重要工具。它使用加密安全的随机数生成器，确保每个助记词短语都是唯一的且不可篡改。
Frequently Asked Questions
什么是BIP39列表
BIP39 列表，即比特币改进提案 39，是一组用于生成助记词的标准单词，助记词是加密密钥的人类可读表示。这些短语用于安全地备份和恢复加密货币钱包。BIP39 标准通过提供一致的单词列表和从助记词中获取种子的方法，确保不同钱包和平台之间的互操作性。这些单词经过精心选择，以最大限度地减少手动输入过程中的歧义和错误，使用户更容易管理他们的私钥，而无需处理复杂的十六进制字符串。
BIP39 安全吗
BIP39 在正确使用时通常被认为是安全的，因为它提供了一种通过助记词生成和恢复加密货币钱包的强大方法。然而，它的安全性取决于正确的实施和用户实践，例如安全地离线存储助记词并将其保密。如果助记词被泄露、丢失或处理不当，相关资金可能会受到损害或无法恢复。
BIP39 的单词列表数量是多少
BIP39 单词表包含 2048 个独特单词，这些单词经过精心挑选，以确保歧义最小，并便于在不同语言和地区使用。2048 个单词的特定数量允许每个单词代表 11 位数据（因为 2^11 = 2048），这是助记词生成过程的关键部分。
BIP39 的组合是什么
BIP39 的组合涉及使用助记词，通常由 BIP39 单词列表中的 12、15、18、21 或 24 个单词组成，为加密货币钱包生成加密种子。
什么是密码钱包
密码用于生成独特的隐藏钱包并管理对它们的访问，无需第二个硬件钱包或额外的备份。这可确保您的资金安全，即使您的主钱包备份受到损害。