比特币改进提案 (BIP 39) 介绍了使用助记词短语，这是一组易于记忆的词语，作为12-24个种子词的备份，以防钱包故障。

许多钱包遵循BIP 39标准，但需要注意的是，仅BIP 39本身不足以恢复硬币。这些短语中的单词是从截至 14-04-2026 的 2048 个单词的特定列表中选出的，可以在此处访问或在下面列出：