- Home
- / BIP39 Wordlists
- / French Wordlist
BIP39 Français Wordlist
La Proposition d'Amélioration de Bitcoin (BIP 39) décrit l'utilisation d'une phrase mnémonique, un ensemble de mots facilement mémorisables, pour servir de sauvegarde de récupération pour votre phrase de départ de 12-24 mots en cas de défaillance du portefeuille.
De nombreux portefeuilles adhèrent à la norme BIP 39, mais il est important de noter que le BIP 39 seul n'est pas suffisant pour la récupération des pièces. Les mots de cette phrase sont choisis dans une liste définie de 2048 mots à jour au 14-04-2026, disponible ici ou répertoriée ci-dessous:
French BIP39 Wordlist
All 2048 words from the official BIP39 French wordlist.
Mnemonic Seed Phrase Generator
—
Le générateur de phrases mnémotechniques BIP39 est un outil essentiel pour générer des phrases sécurisées et fiables afin de protéger vos actifs numériques. Grâce à un générateur de nombres aléatoires cryptographiquement sécurisé, il garantit que chaque phrase est unique et inviolable.
Frequently Asked Questions
Qu'est-ce que la liste BIP39
La liste BIP39, ou Bitcoin Improvement Proposal 39, est un ensemble standardisé de mots utilisés pour générer des phrases mnémotechniques, qui sont des représentations lisibles de clés cryptographiques. Ces phrases servent à sauvegarder et restaurer les portefeuilles de cryptomonnaies en toute sécurité. La norme BIP39 garantit l'interopérabilité entre différents portefeuilles et plateformes en fournissant une liste de mots cohérente et une méthode permettant de dériver les valeurs de départ des phrases mnémotechniques. Les mots sont soigneusement choisis pour minimiser les ambiguïtés et les erreurs lors de la saisie manuelle, ce qui facilite la gestion des clés privées des utilisateurs sans avoir à manipuler des chaînes hexadécimales complexes.
Le BIP39 est-il sûr
BIP39 est généralement considéré comme sûr lorsqu'il est utilisé correctement, car il offre une méthode robuste pour générer et récupérer des portefeuilles de cryptomonnaies grâce à des phrases mnémotechniques. Cependant, sa sécurité dépend d'une mise en œuvre et de pratiques utilisateur appropriées, telles que le stockage sécurisé de la phrase mnémotechnique hors ligne et sa confidentialité. Si la phrase mnémotechnique est exposée, perdue ou mal gérée, les fonds associés peuvent être compromis ou irrécupérables.
Quel est le nombre de mots dans la liste BIP39
La liste de mots BIP39 comprend 2048 mots uniques, soigneusement sélectionnés pour minimiser toute ambiguïté et faciliter leur utilisation dans différentes langues et régions. Ce nombre précis de 2048 mots permet à chaque mot de représenter 11 bits de données (puisque 2^11 = 2048), un élément clé du processus de génération de phrases mnémotechniques.
Quelle est la combinaison de BIP39
La combinaison BIP39 implique l'utilisation d'une phrase mnémotechnique, généralement composée de 12, 15, 18, 21 ou 24 mots de la liste de mots BIP39, pour générer une graine cryptographique pour un portefeuille de crypto-monnaie.
Qu'est-ce qu'un portefeuille de mots de passe
Les phrases de passe permettent de générer des portefeuilles cachés uniques et d'en gérer l'accès, éliminant ainsi le besoin d'un second portefeuille matériel ou d'une sauvegarde supplémentaire. Vos fonds restent ainsi en sécurité même en cas de compromission de la sauvegarde de votre portefeuille principal.