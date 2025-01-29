La Proposition d'Amélioration de Bitcoin (BIP 39) décrit l'utilisation d'une phrase mnémonique, un ensemble de mots facilement mémorisables, pour servir de sauvegarde de récupération pour votre phrase de départ de 12-24 mots en cas de défaillance du portefeuille.

De nombreux portefeuilles adhèrent à la norme BIP 39, mais il est important de noter que le BIP 39 seul n'est pas suffisant pour la récupération des pièces. Les mots de cette phrase sont choisis dans une liste définie de 2048 mots à jour au 14-04-2026, disponible ici ou répertoriée ci-dessous: