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BIP39 Français Wordlist

La Proposition d'Amélioration de Bitcoin (BIP 39) décrit l'utilisation d'une phrase mnémonique, un ensemble de mots facilement mémorisables, pour servir de sauvegarde de récupération pour votre phrase de départ de 12-24 mots en cas de défaillance du portefeuille.

De nombreux portefeuilles adhèrent à la norme BIP 39, mais il est important de noter que le BIP 39 seul n'est pas suffisant pour la récupération des pièces. Les mots de cette phrase sont choisis dans une liste définie de 2048 mots à jour au 14-04-2026, disponible ici ou répertoriée ci-dessous:

View Wordlist Generate Phrase

French BIP39 Wordlist

All 2048 words from the official BIP39 French wordlist.

1. abaisser
2. abandon
3. abdiquer
4. abeille
5. abolir
6. aborder
7. aboutir
8. aboyer
9. abrasif
10. abreuver
11. abriter
12. abroger
13. abrupt
14. absence
15. absolu
16. absurde
17. abusif
18. abyssal
19. académie
20. acajou
21. acarien
22. accabler
23. accepter
24. acclamer
25. accolade
26. accroche
27. accuser
28. acerbe
29. achat
30. acheter
31. aciduler
32. acier
33. acompte
34. acquérir
35. acronyme
36. acteur
37. actif
38. actuel
39. adepte
40. adéquat
41. adhésif
42. adjectif
43. adjuger
44. admettre
45. admirer
46. adopter
47. adorer
48. adoucir
49. adresse
50. adroit
51. adulte
52. adverbe
53. aérer
54. aéronef
55. affaire
56. affecter
57. affiche
58. affreux
59. affubler
60. agacer
61. agencer
62. agile
63. agiter
64. agrafer
65. agréable
66. agrume
67. aider
68. aiguille
69. ailier
70. aimable
71. aisance
72. ajouter
73. ajuster
74. alarmer
75. alchimie
76. alerte
77. algèbre
78. algue
79. aliéner
80. aliment
81. alléger
82. alliage
83. allouer
84. allumer
85. alourdir
86. alpaga
87. altesse
88. alvéole
89. amateur
90. ambigu
91. ambre
92. aménager
93. amertume
94. amidon
95. amiral
96. amorcer
97. amour
98. amovible
99. amphibie
100. ampleur
101. amusant
102. analyse
103. anaphore
104. anarchie
105. anatomie
106. ancien
107. anéantir
108. angle
109. angoisse
110. anguleux
111. animal
112. annexer
113. annonce
114. annuel
115. anodin
116. anomalie
117. anonyme
118. anormal
119. antenne
120. antidote
121. anxieux
122. apaiser
123. apéritif
124. aplanir
125. apologie
126. appareil
127. appeler
128. apporter
129. appuyer
130. aquarium
131. aqueduc
132. arbitre
133. arbuste
134. ardeur
135. ardoise
136. argent
137. arlequin
138. armature
139. armement
140. armoire
141. armure
142. arpenter
143. arracher
144. arriver
145. arroser
146. arsenic
147. artériel
148. article
149. aspect
150. asphalte
151. aspirer
152. assaut
153. asservir
154. assiette
155. associer
156. assurer
157. asticot
158. astre
159. astuce
160. atelier
161. atome
162. atrium
163. atroce
164. attaque
165. attentif
166. attirer
167. attraper
168. aubaine
169. auberge
170. audace
171. audible
172. augurer
173. aurore
174. automne
175. autruche
176. avaler
177. avancer
178. avarice
179. avenir
180. averse
181. aveugle
182. aviateur
183. avide
184. avion
185. aviser
186. avoine
187. avouer
188. avril
189. axial
190. axiome
191. badge
192. bafouer
193. bagage
194. baguette
195. baignade
196. balancer
197. balcon
198. baleine
199. balisage
200. bambin
201. bancaire
202. bandage
203. banlieue
204. bannière
205. banquier
206. barbier
207. baril
208. baron
209. barque
210. barrage
211. bassin
212. bastion
213. bataille
214. bateau
215. batterie
216. baudrier
217. bavarder
218. belette
219. bélier
220. belote
221. bénéfice
222. berceau
223. berger
224. berline
225. bermuda
226. besace
227. besogne
228. bétail
229. beurre
230. biberon
231. bicycle
232. bidule
233. bijou
234. bilan
235. bilingue
236. billard
237. binaire
238. biologie
239. biopsie
240. biotype
241. biscuit
242. bison
243. bistouri
244. bitume
245. bizarre
246. blafard
247. blague
248. blanchir
249. blessant
250. blinder
251. blond
252. bloquer
253. blouson
254. bobard
255. bobine
256. boire
257. boiser
258. bolide
259. bonbon
260. bondir
261. bonheur
262. bonifier
263. bonus
264. bordure
265. borne
266. botte
267. boucle
268. boueux
269. bougie
270. boulon
271. bouquin
272. bourse
273. boussole
274. boutique
275. boxeur
276. branche
277. brasier
278. brave
279. brebis
280. brèche
281. breuvage
282. bricoler
283. brigade
284. brillant
285. brioche
286. brique
287. brochure
288. broder
289. bronzer
290. brousse
291. broyeur
292. brume
293. brusque
294. brutal
295. bruyant
296. buffle
297. buisson
298. bulletin
299. bureau
300. burin
301. bustier
302. butiner
303. butoir
304. buvable
305. buvette
306. cabanon
307. cabine
308. cachette
309. cadeau
310. cadre
311. caféine
312. caillou
313. caisson
314. calculer
315. calepin
316. calibre
317. calmer
318. calomnie
319. calvaire
320. camarade
321. caméra
322. camion
323. campagne
324. canal
325. caneton
326. canon
327. cantine
328. canular
329. capable
330. caporal
331. caprice
332. capsule
333. capter
334. capuche
335. carabine
336. carbone
337. caresser
338. caribou
339. carnage
340. carotte
341. carreau
342. carton
343. cascade
344. casier
345. casque
346. cassure
347. causer
348. caution
349. cavalier
350. caverne
351. caviar
352. cédille
353. ceinture
354. céleste
355. cellule
356. cendrier
357. censurer
358. central
359. cercle
360. cérébral
361. cerise
362. cerner
363. cerveau
364. cesser
365. chagrin
366. chaise
367. chaleur
368. chambre
369. chance
370. chapitre
371. charbon
372. chasseur
373. chaton
374. chausson
375. chavirer
376. chemise
377. chenille
378. chéquier
379. chercher
380. cheval
381. chien
382. chiffre
383. chignon
384. chimère
385. chiot
386. chlorure
387. chocolat
388. choisir
389. chose
390. chouette
391. chrome
392. chute
393. cigare
394. cigogne
395. cimenter
396. cinéma
397. cintrer
398. circuler
399. cirer
400. cirque
401. citerne
402. citoyen
403. citron
404. civil
405. clairon
406. clameur
407. claquer
408. classe
409. clavier
410. client
411. cligner
412. climat
413. clivage
414. cloche
415. clonage
416. cloporte
417. cobalt
418. cobra
419. cocasse
420. cocotier
421. coder
422. codifier
423. coffre
424. cogner
425. cohésion
426. coiffer
427. coincer
428. colère
429. colibri
430. colline
431. colmater
432. colonel
433. combat
434. comédie
435. commande
436. compact
437. concert
438. conduire
439. confier
440. congeler
441. connoter
442. consonne
443. contact
444. convexe
445. copain
446. copie
447. corail
448. corbeau
449. cordage
450. corniche
451. corpus
452. correct
453. cortège
454. cosmique
455. costume
456. coton
457. coude
458. coupure
459. courage
460. couteau
461. couvrir
462. coyote
463. crabe
464. crainte
465. cravate
466. crayon
467. créature
468. créditer
469. crémeux
470. creuser
471. crevette
472. cribler
473. crier
474. cristal
475. critère
476. croire
477. croquer
478. crotale
479. crucial
480. cruel
481. crypter
482. cubique
483. cueillir
484. cuillère
485. cuisine
486. cuivre
487. culminer
488. cultiver
489. cumuler
490. cupide
491. curatif
492. curseur
493. cyanure
494. cycle
495. cylindre
496. cynique
497. daigner
498. damier
499. danger
500. danseur
501. dauphin
502. débattre
503. débiter
504. déborder
505. débrider
506. débutant
507. décaler
508. décembre
509. déchirer
510. décider
511. déclarer
512. décorer
513. décrire
514. décupler
515. dédale
516. déductif
517. déesse
518. défensif
519. défiler
520. défrayer
521. dégager
522. dégivrer
523. déglutir
524. dégrafer
525. déjeuner
526. délice
527. déloger
528. demander
529. demeurer
530. démolir
531. dénicher
532. dénouer
533. dentelle
534. dénuder
535. départ
536. dépenser
537. déphaser
538. déplacer
539. déposer
540. déranger
541. dérober
542. désastre
543. descente
544. désert
545. désigner
546. désobéir
547. dessiner
548. destrier
549. détacher
550. détester
551. détourer
552. détresse
553. devancer
554. devenir
555. deviner
556. devoir
557. diable
558. dialogue
559. diamant
560. dicter
561. différer
562. digérer
563. digital
564. digne
565. diluer
566. dimanche
567. diminuer
568. dioxyde
569. directif
570. diriger
571. discuter
572. disposer
573. dissiper
574. distance
575. divertir
576. diviser
577. docile
578. docteur
579. dogme
580. doigt
581. domaine
582. domicile
583. dompter
584. donateur
585. donjon
586. donner
587. dopamine
588. dortoir
589. dorure
590. dosage
591. doseur
592. dossier
593. dotation
594. douanier
595. double
596. douceur
597. douter
598. doyen
599. dragon
600. draper
601. dresser
602. dribbler
603. droiture
604. duperie
605. duplexe
606. durable
607. durcir
608. dynastie
609. éblouir
610. écarter
611. écharpe
612. échelle
613. éclairer
614. éclipse
615. éclore
616. écluse
617. école
618. économie
619. écorce
620. écouter
621. écraser
622. écrémer
623. écrivain
624. écrou
625. écume
626. écureuil
627. édifier
628. éduquer
629. effacer
630. effectif
631. effigie
632. effort
633. effrayer
634. effusion
635. égaliser
636. égarer
637. éjecter
638. élaborer
639. élargir
640. électron
641. élégant
642. éléphant
643. élève
644. éligible
645. élitisme
646. éloge
647. élucider
648. éluder
649. emballer
650. embellir
651. embryon
652. émeraude
653. émission
654. emmener
655. émotion
656. émouvoir
657. empereur
658. employer
659. emporter
660. emprise
661. émulsion
662. encadrer
663. enchère
664. enclave
665. encoche
666. endiguer
667. endosser
668. endroit
669. enduire
670. énergie
671. enfance
672. enfermer
673. enfouir
674. engager
675. engin
676. englober
677. énigme
678. enjamber
679. enjeu
680. enlever
681. ennemi
682. ennuyeux
683. enrichir
684. enrobage
685. enseigne
686. entasser
687. entendre
688. entier
689. entourer
690. entraver
691. énumérer
692. envahir
693. enviable
694. envoyer
695. enzyme
696. éolien
697. épaissir
698. épargne
699. épatant
700. épaule
701. épicerie
702. épidémie
703. épier
704. épilogue
705. épine
706. épisode
707. épitaphe
708. époque
709. épreuve
710. éprouver
711. épuisant
712. équerre
713. équipe
714. ériger
715. érosion
716. erreur
717. éruption
718. escalier
719. espadon
720. espèce
721. espiègle
722. espoir
723. esprit
724. esquiver
725. essayer
726. essence
727. essieu
728. essorer
729. estime
730. estomac
731. estrade
732. étagère
733. étaler
734. étanche
735. étatique
736. éteindre
737. étendoir
738. éternel
739. éthanol
740. éthique
741. ethnie
742. étirer
743. étoffer
744. étoile
745. étonnant
746. étourdir
747. étrange
748. étroit
749. étude
750. euphorie
751. évaluer
752. évasion
753. éventail
754. évidence
755. éviter
756. évolutif
757. évoquer
758. exact
759. exagérer
760. exaucer
761. exceller
762. excitant
763. exclusif
764. excuse
765. exécuter
766. exemple
767. exercer
768. exhaler
769. exhorter
770. exigence
771. exiler
772. exister
773. exotique
774. expédier
775. explorer
776. exposer
777. exprimer
778. exquis
779. extensif
780. extraire
781. exulter
782. fable
783. fabuleux
784. facette
785. facile
786. facture
787. faiblir
788. falaise
789. fameux
790. famille
791. farceur
792. farfelu
793. farine
794. farouche
795. fasciner
796. fatal
797. fatigue
798. faucon
799. fautif
800. faveur
801. favori
802. fébrile
803. féconder
804. fédérer
805. félin
806. femme
807. fémur
808. fendoir
809. féodal
810. fermer
811. féroce
812. ferveur
813. festival
814. feuille
815. feutre
816. février
817. fiasco
818. ficeler
819. fictif
820. fidèle
821. figure
822. filature
823. filetage
824. filière
825. filleul
826. filmer
827. filou
828. filtrer
829. financer
830. finir
831. fiole
832. firme
833. fissure
834. fixer
835. flairer
836. flamme
837. flasque
838. flatteur
839. fléau
840. flèche
841. fleur
842. flexion
843. flocon
844. flore
845. fluctuer
846. fluide
847. fluvial
848. folie
849. fonderie
850. fongible
851. fontaine
852. forcer
853. forgeron
854. formuler
855. fortune
856. fossile
857. foudre
858. fougère
859. fouiller
860. foulure
861. fourmi
862. fragile
863. fraise
864. franchir
865. frapper
866. frayeur
867. frégate
868. freiner
869. frelon
870. frémir
871. frénésie
872. frère
873. friable
874. friction
875. frisson
876. frivole
877. froid
878. fromage
879. frontal
880. frotter
881. fruit
882. fugitif
883. fuite
884. fureur
885. furieux
886. furtif
887. fusion
888. futur
889. gagner
890. galaxie
891. galerie
892. gambader
893. garantir
894. gardien
895. garnir
896. garrigue
897. gazelle
898. gazon
899. géant
900. gélatine
901. gélule
902. gendarme
903. général
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906. gentil
907. géologie
908. géomètre
909. géranium
910. germe
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919. glisser
920. globe
921. gloire
922. glorieux
923. golfeur
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926. gorge
927. gorille
928. goudron
929. gouffre
930. goulot
931. goupille
932. gourmand
933. goutte
934. graduel
935. graffiti
936. graine
937. grand
938. grappin
939. gratuit
940. gravir
941. grenat
942. griffure
943. griller
944. grimper
945. grogner
946. gronder
947. grotte
948. groupe
949. gruger
950. grutier
951. gruyère
952. guépard
953. guerrier
954. guide
955. guimauve
956. guitare
957. gustatif
958. gymnaste
959. gyrostat
960. habitude
961. hachoir
962. halte
963. hameau
964. hangar
965. hanneton
966. haricot
967. harmonie
968. harpon
969. hasard
970. hélium
971. hématome
972. herbe
973. hérisson
974. hermine
975. héron
976. hésiter
977. heureux
978. hiberner
979. hibou
980. hilarant
981. histoire
982. hiver
983. homard
984. hommage
985. homogène
986. honneur
987. honorer
988. honteux
989. horde
990. horizon
991. horloge
992. hormone
993. horrible
994. houleux
995. housse
996. hublot
997. huileux
998. humain
999. humble
1000. humide
1001. humour
1002. hurler
1003. hydromel
1004. hygiène
1005. hymne
1006. hypnose
1007. idylle
1008. ignorer
1009. iguane
1010. illicite
1011. illusion
1012. image
1013. imbiber
1014. imiter
1015. immense
1016. immobile
1017. immuable
1018. impact
1019. impérial
1020. implorer
1021. imposer
1022. imprimer
1023. imputer
1024. incarner
1025. incendie
1026. incident
1027. incliner
1028. incolore
1029. indexer
1030. indice
1031. inductif
1032. inédit
1033. ineptie
1034. inexact
1035. infini
1036. infliger
1037. informer
1038. infusion
1039. ingérer
1040. inhaler
1041. inhiber
1042. injecter
1043. injure
1044. innocent
1045. inoculer
1046. inonder
1047. inscrire
1048. insecte
1049. insigne
1050. insolite
1051. inspirer
1052. instinct
1053. insulter
1054. intact
1055. intense
1056. intime
1057. intrigue
1058. intuitif
1059. inutile
1060. invasion
1061. inventer
1062. inviter
1063. invoquer
1064. ironique
1065. irradier
1066. irréel
1067. irriter
1068. isoler
1069. ivoire
1070. ivresse
1071. jaguar
1072. jaillir
1073. jambe
1074. janvier
1075. jardin
1076. jauger
1077. jaune
1078. javelot
1079. jetable
1080. jeton
1081. jeudi
1082. jeunesse
1083. joindre
1084. joncher
1085. jongler
1086. joueur
1087. jouissif
1088. journal
1089. jovial
1090. joyau
1091. joyeux
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1093. jugement
1094. junior
1095. jupon
1096. juriste
1097. justice
1098. juteux
1099. juvénile
1100. kayak
1101. kimono
1102. kiosque
1103. label
1104. labial
1105. labourer
1106. lacérer
1107. lactose
1108. lagune
1109. laine
1110. laisser
1111. laitier
1112. lambeau
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1116. langage
1117. lanterne
1118. lapin
1119. largeur
1120. larme
1121. laurier
1122. lavabo
1123. lavoir
1124. lecture
1125. légal
1126. léger
1127. légume
1128. lessive
1129. lettre
1130. levier
1131. lexique
1132. lézard
1133. liasse
1134. libérer
1135. libre
1136. licence
1137. licorne
1138. liège
1139. lièvre
1140. ligature
1141. ligoter
1142. ligue
1143. limer
1144. limite
1145. limonade
1146. limpide
1147. linéaire
1148. lingot
1149. lionceau
1150. liquide
1151. lisière
1152. lister
1153. lithium
1154. litige
1155. littoral
1156. livreur
1157. logique
1158. lointain
1159. loisir
1160. lombric
1161. loterie
1162. louer
1163. lourd
1164. loutre
1165. louve
1166. loyal
1167. lubie
1168. lucide
1169. lucratif
1170. lueur
1171. lugubre
1172. luisant
1173. lumière
1174. lunaire
1175. lundi
1176. luron
1177. lutter
1178. luxueux
1179. machine
1180. magasin
1181. magenta
1182. magique
1183. maigre
1184. maillon
1185. maintien
1186. mairie
1187. maison
1188. majorer
1189. malaxer
1190. maléfice
1191. malheur
1192. malice
1193. mallette
1194. mammouth
1195. mandater
1196. maniable
1197. manquant
1198. manteau
1199. manuel
1200. marathon
1201. marbre
1202. marchand
1203. mardi
1204. maritime
1205. marqueur
1206. marron
1207. marteler
1208. mascotte
1209. massif
1210. matériel
1211. matière
1212. matraque
1213. maudire
1214. maussade
1215. mauve
1216. maximal
1217. méchant
1218. méconnu
1219. médaille
1220. médecin
1221. méditer
1222. méduse
1223. meilleur
1224. mélange
1225. mélodie
1226. membre
1227. mémoire
1228. menacer
1229. mener
1230. menhir
1231. mensonge
1232. mentor
1233. mercredi
1234. mérite
1235. merle
1236. messager
1237. mesure
1238. métal
1239. météore
1240. méthode
1241. métier
1242. meuble
1243. miauler
1244. microbe
1245. miette
1246. mignon
1247. migrer
1248. milieu
1249. million
1250. mimique
1251. mince
1252. minéral
1253. minimal
1254. minorer
1255. minute
1256. miracle
1257. miroiter
1258. missile
1259. mixte
1260. mobile
1261. moderne
1262. moelleux
1263. mondial
1264. moniteur
1265. monnaie
1266. monotone
1267. monstre
1268. montagne
1269. monument
1270. moqueur
1271. morceau
1272. morsure
1273. mortier
1274. moteur
1275. motif
1276. mouche
1277. moufle
1278. moulin
1279. mousson
1280. mouton
1281. mouvant
1282. multiple
1283. munition
1284. muraille
1285. murène
1286. murmure
1287. muscle
1288. muséum
1289. musicien
1290. mutation
1291. muter
1292. mutuel
1293. myriade
1294. myrtille
1295. mystère
1296. mythique
1297. nageur
1298. nappe
1299. narquois
1300. narrer
1301. natation
1302. nation
1303. nature
1304. naufrage
1305. nautique
1306. navire
1307. nébuleux
1308. nectar
1309. néfaste
1310. négation
1311. négliger
1312. négocier
1313. neige
1314. nerveux
1315. nettoyer
1316. neurone
1317. neutron
1318. neveu
1319. niche
1320. nickel
1321. nitrate
1322. niveau
1323. noble
1324. nocif
1325. nocturne
1326. noirceur
1327. noisette
1328. nomade
1329. nombreux
1330. nommer
1331. normatif
1332. notable
1333. notifier
1334. notoire
1335. nourrir
1336. nouveau
1337. novateur
1338. novembre
1339. novice
1340. nuage
1341. nuancer
1342. nuire
1343. nuisible
1344. numéro
1345. nuptial
1346. nuque
1347. nutritif
1348. obéir
1349. objectif
1350. obliger
1351. obscur
1352. observer
1353. obstacle
1354. obtenir
1355. obturer
1356. occasion
1357. occuper
1358. océan
1359. octobre
1360. octroyer
1361. octupler
1362. oculaire
1363. odeur
1364. odorant
1365. offenser
1366. officier
1367. offrir
1368. ogive
1369. oiseau
1370. oisillon
1371. olfactif
1372. olivier
1373. ombrage
1374. omettre
1375. onctueux
1376. onduler
1377. onéreux
1378. onirique
1379. opale
1380. opaque
1381. opérer
1382. opinion
1383. opportun
1384. opprimer
1385. opter
1386. optique
1387. orageux
1388. orange
1389. orbite
1390. ordonner
1391. oreille
1392. organe
1393. orgueil
1394. orifice
1395. ornement
1396. orque
1397. ortie
1398. osciller
1399. osmose
1400. ossature
1401. otarie
1402. ouragan
1403. ourson
1404. outil
1405. outrager
1406. ouvrage
1407. ovation
1408. oxyde
1409. oxygène
1410. ozone
1411. paisible
1412. palace
1413. palmarès
1414. palourde
1415. palper
1416. panache
1417. panda
1418. pangolin
1419. paniquer
1420. panneau
1421. panorama
1422. pantalon
1423. papaye
1424. papier
1425. papoter
1426. papyrus
1427. paradoxe
1428. parcelle
1429. paresse
1430. parfumer
1431. parler
1432. parole
1433. parrain
1434. parsemer
1435. partager
1436. parure
1437. parvenir
1438. passion
1439. pastèque
1440. paternel
1441. patience
1442. patron
1443. pavillon
1444. pavoiser
1445. payer
1446. paysage
1447. peigne
1448. peintre
1449. pelage
1450. pélican
1451. pelle
1452. pelouse
1453. peluche
1454. pendule
1455. pénétrer
1456. pénible
1457. pensif
1458. pénurie
1459. pépite
1460. péplum
1461. perdrix
1462. perforer
1463. période
1464. permuter
1465. perplexe
1466. persil
1467. perte
1468. peser
1469. pétale
1470. petit
1471. pétrir
1472. peuple
1473. pharaon
1474. phobie
1475. phoque
1476. photon
1477. phrase
1478. physique
1479. piano
1480. pictural
1481. pièce
1482. pierre
1483. pieuvre
1484. pilote
1485. pinceau
1486. pipette
1487. piquer
1488. pirogue
1489. piscine
1490. piston
1491. pivoter
1492. pixel
1493. pizza
1494. placard
1495. plafond
1496. plaisir
1497. planer
1498. plaque
1499. plastron
1500. plateau
1501. pleurer
1502. plexus
1503. pliage
1504. plomb
1505. plonger
1506. pluie
1507. plumage
1508. pochette
1509. poésie
1510. poète
1511. pointe
1512. poirier
1513. poisson
1514. poivre
1515. polaire
1516. policier
1517. pollen
1518. polygone
1519. pommade
1520. pompier
1521. ponctuel
1522. pondérer
1523. poney
1524. portique
1525. position
1526. posséder
1527. posture
1528. potager
1529. poteau
1530. potion
1531. pouce
1532. poulain
1533. poumon
1534. pourpre
1535. poussin
1536. pouvoir
1537. prairie
1538. pratique
1539. précieux
1540. prédire
1541. préfixe
1542. prélude
1543. prénom
1544. présence
1545. prétexte
1546. prévoir
1547. primitif
1548. prince
1549. prison
1550. priver
1551. problème
1552. procéder
1553. prodige
1554. profond
1555. progrès
1556. proie
1557. projeter
1558. prologue
1559. promener
1560. propre
1561. prospère
1562. protéger
1563. prouesse
1564. proverbe
1565. prudence
1566. pruneau
1567. psychose
1568. public
1569. puceron
1570. puiser
1571. pulpe
1572. pulsar
1573. punaise
1574. punitif
1575. pupitre
1576. purifier
1577. puzzle
1578. pyramide
1579. quasar
1580. querelle
1581. question
1582. quiétude
1583. quitter
1584. quotient
1585. racine
1586. raconter
1587. radieux
1588. ragondin
1589. raideur
1590. raisin
1591. ralentir
1592. rallonge
1593. ramasser
1594. rapide
1595. rasage
1596. ratisser
1597. ravager
1598. ravin
1599. rayonner
1600. réactif
1601. réagir
1602. réaliser
1603. réanimer
1604. recevoir
1605. réciter
1606. réclamer
1607. récolter
1608. recruter
1609. reculer
1610. recycler
1611. rédiger
1612. redouter
1613. refaire
1614. réflexe
1615. réformer
1616. refrain
1617. refuge
1618. régalien
1619. région
1620. réglage
1621. régulier
1622. réitérer
1623. rejeter
1624. rejouer
1625. relatif
1626. relever
1627. relief
1628. remarque
1629. remède
1630. remise
1631. remonter
1632. remplir
1633. remuer
1634. renard
1635. renfort
1636. renifler
1637. renoncer
1638. rentrer
1639. renvoi
1640. replier
1641. reporter
1642. reprise
1643. reptile
1644. requin
1645. réserve
1646. résineux
1647. résoudre
1648. respect
1649. rester
1650. résultat
1651. rétablir
1652. retenir
1653. réticule
1654. retomber
1655. retracer
1656. réunion
1657. réussir
1658. revanche
1659. revivre
1660. révolte
1661. révulsif
1662. richesse
1663. rideau
1664. rieur
1665. rigide
1666. rigoler
1667. rincer
1668. riposter
1669. risible
1670. risque
1671. rituel
1672. rival
1673. rivière
1674. rocheux
1675. romance
1676. rompre
1677. ronce
1678. rondin
1679. roseau
1680. rosier
1681. rotatif
1682. rotor
1683. rotule
1684. rouge
1685. rouille
1686. rouleau
1687. routine
1688. royaume
1689. ruban
1690. rubis
1691. ruche
1692. ruelle
1693. rugueux
1694. ruiner
1695. ruisseau
1696. ruser
1697. rustique
1698. rythme
1699. sabler
1700. saboter
1701. sabre
1702. sacoche
1703. safari
1704. sagesse
1705. saisir
1706. salade
1707. salive
1708. salon
1709. saluer
1710. samedi
1711. sanction
1712. sanglier
1713. sarcasme
1714. sardine
1715. saturer
1716. saugrenu
1717. saumon
1718. sauter
1719. sauvage
1720. savant
1721. savonner
1722. scalpel
1723. scandale
1724. scélérat
1725. scénario
1726. sceptre
1727. schéma
1728. science
1729. scinder
1730. score
1731. scrutin
1732. sculpter
1733. séance
1734. sécable
1735. sécher
1736. secouer
1737. sécréter
1738. sédatif
1739. séduire
1740. seigneur
1741. séjour
1742. sélectif
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1744. sembler
1745. semence
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1749. sentence
1750. séparer
1751. séquence
1752. serein
1753. sergent
1754. sérieux
1755. serrure
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1757. service
1758. sésame
1759. sévir
1760. sevrage
1761. sextuple
1762. sidéral
1763. siècle
1764. siéger
1765. siffler
1766. sigle
1767. signal
1768. silence
1769. silicium
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1771. sincère
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Frequently Asked Questions

Qu'est-ce que la liste BIP39

La liste BIP39, ou Bitcoin Improvement Proposal 39, est un ensemble standardisé de mots utilisés pour générer des phrases mnémotechniques, qui sont des représentations lisibles de clés cryptographiques. Ces phrases servent à sauvegarder et restaurer les portefeuilles de cryptomonnaies en toute sécurité. La norme BIP39 garantit l'interopérabilité entre différents portefeuilles et plateformes en fournissant une liste de mots cohérente et une méthode permettant de dériver les valeurs de départ des phrases mnémotechniques. Les mots sont soigneusement choisis pour minimiser les ambiguïtés et les erreurs lors de la saisie manuelle, ce qui facilite la gestion des clés privées des utilisateurs sans avoir à manipuler des chaînes hexadécimales complexes.

Le BIP39 est-il sûr

BIP39 est généralement considéré comme sûr lorsqu'il est utilisé correctement, car il offre une méthode robuste pour générer et récupérer des portefeuilles de cryptomonnaies grâce à des phrases mnémotechniques. Cependant, sa sécurité dépend d'une mise en œuvre et de pratiques utilisateur appropriées, telles que le stockage sécurisé de la phrase mnémotechnique hors ligne et sa confidentialité. Si la phrase mnémotechnique est exposée, perdue ou mal gérée, les fonds associés peuvent être compromis ou irrécupérables.

Quel est le nombre de mots dans la liste BIP39

La liste de mots BIP39 comprend 2048 mots uniques, soigneusement sélectionnés pour minimiser toute ambiguïté et faciliter leur utilisation dans différentes langues et régions. Ce nombre précis de 2048 mots permet à chaque mot de représenter 11 bits de données (puisque 2^11 = 2048), un élément clé du processus de génération de phrases mnémotechniques.

Quelle est la combinaison de BIP39

La combinaison BIP39 implique l'utilisation d'une phrase mnémotechnique, généralement composée de 12, 15, 18, 21 ou 24 mots de la liste de mots BIP39, pour générer une graine cryptographique pour un portefeuille de crypto-monnaie.

Qu'est-ce qu'un portefeuille de mots de passe

Les phrases de passe permettent de générer des portefeuilles cachés uniques et d'en gérer l'accès, éliminant ainsi le besoin d'un second portefeuille matériel ou d'une sauvegarde supplémentaire. Vos fonds restent ainsi en sécurité même en cas de compromission de la sauvegarde de votre portefeuille principal.