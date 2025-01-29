- Home
- / BIP39 Wordlists
- / Czech Wordlist
BIP39 Čeština Wordlist
Návrh na vylepšení Bitcoinu (BIP 39) popisuje použití mnemotechnické fráze, což je sada snadno zapamatovatelných slov, jako zálohy pro obnovu vašeho 12-24 slovního semenného výrazu v případě selhání peněženky.
Mnoho peněženek dodržuje standard BIP 39, ale je důležité poznamenat, že samotný BIP 39 není dostatečný pro obnovu mincí. Slova v této frázi jsou vybrána z definovaného seznamu 2048 slov aktuálního k 14-04-2026, který je dostupný zde nebo uveden níže:
Czech BIP39 Wordlist
All 2048 words from the official BIP39 Czech wordlist.
Mnemonic Seed Phrase Generator
—
Generátor mnemotechnických frází BIP39 je nezbytným nástrojem pro generování bezpečných a spolehlivých frází na ochranu vašich digitálních aktiv. Pomocí kryptograficky zabezpečeného generátoru náhodných čísel zajišťuje, že každá fráze je jedinečná a odolná proti neoprávněné manipulaci.
Frequently Asked Questions
Co je seznam BIP39
Seznam BIP39 neboli návrh na vylepšení bitcoinů 39 je standardizovaná sada slov používaných pro generování mnemotechnických frází, což jsou lidsky čitelné reprezentace kryptografických klíčů. Tyto fráze se používají k bezpečnému zálohování a obnově kryptoměnových peněženek. Standard BIP39 zajišťuje interoperabilitu napříč různými peněženkami a platformami tím, že poskytuje konzistentní seznam slov a metodu pro odvození semínek z mnemotechnických frází. Slova jsou pečlivě vybírána, aby se minimalizovala nejednoznačnost a chyby při ručním zadávání, což uživatelům usnadňuje správu jejich soukromých klíčů, aniž by museli zpracovávat složité hexadecimální řetězce.
Je BIP39 bezpečný
BIP39 je obecně považován za bezpečný, pokud se používá správně, protože poskytuje robustní metodu pro generování a obnovu kryptoměnových peněženek prostřednictvím mnemotechnických frází. Jeho bezpečnost však závisí na správné implementaci a uživatelských postupech, jako je bezpečné uložení mnemotechnické fráze offline a její utajení. Pokud je mnemotechnická pomůcka odhalena, ztracena nebo se s ní špatně zachází, související finanční prostředky mohou být kompromitovány nebo nedobytné.
Jaký je počet slov v seznamu BIP39
Seznam slov BIP39 se skládá z 2048 jedinečných slov, pečlivě vybraných tak, aby byla zajištěna minimální nejednoznačnost a snadné použití v různých jazycích a regionech. Tento specifický počet 2048 slov umožňuje každému slovu reprezentovat 11 bitů dat (od 2^11 = 2048), což je klíčová část procesu generování mnemotechnických frází.
Jaká je kombinace BIP39
Kombinace BIP39 zahrnuje použití mnemotechnické fráze, která se obvykle skládá z 12, 15, 18, 21 nebo 24 slov ze seznamu slov BIP39, pro generování kryptografického jádra pro kryptoměnovou peněženku.
Co je to peněženka s přístupovou frází
Přístupové fráze se používají ke generování jedinečných skrytých peněženek a správě přístupu k nim, což eliminuje potřebu druhé hardwarové peněženky nebo další zálohy. To zajišťuje, že vaše finanční prostředky zůstanou v bezpečí, i když je ohrožena záloha vaší primární peněženky.