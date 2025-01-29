  1. Home
  2. / BIP39 Wordlists
  3. / Czech Wordlist

BIP39 Čeština Wordlist

Návrh na vylepšení Bitcoinu (BIP 39) popisuje použití mnemotechnické fráze, což je sada snadno zapamatovatelných slov, jako zálohy pro obnovu vašeho 12-24 slovního semenného výrazu v případě selhání peněženky.

Mnoho peněženek dodržuje standard BIP 39, ale je důležité poznamenat, že samotný BIP 39 není dostatečný pro obnovu mincí. Slova v této frázi jsou vybrána z definovaného seznamu 2048 slov aktuálního k 14-04-2026, který je dostupný zde nebo uveden níže:

View Wordlist Generate Phrase

Czech BIP39 Wordlist

All 2048 words from the official BIP39 Czech wordlist.

1. abdikace
2. abeceda
3. adresa
4. agrese
5. akce
6. aktovka
7. alej
8. alkohol
9. amputace
10. ananas
11. andulka
12. anekdota
13. anketa
14. antika
15. anulovat
16. archa
17. arogance
18. asfalt
19. asistent
20. aspirace
21. astma
22. astronom
23. atlas
24. atletika
25. atol
26. autobus
27. azyl
28. babka
29. bachor
30. bacil
31. baculka
32. badatel
33. bageta
34. bagr
35. bahno
36. bakterie
37. balada
38. baletka
39. balkon
40. balonek
41. balvan
42. balza
43. bambus
44. bankomat
45. barbar
46. baret
47. barman
48. baroko
49. barva
50. baterka
51. batoh
52. bavlna
53. bazalka
54. bazilika
55. bazuka
56. bedna
57. beran
58. beseda
59. bestie
60. beton
61. bezinka
62. bezmoc
63. beztak
64. bicykl
65. bidlo
66. biftek
67. bikiny
68. bilance
69. biograf
70. biolog
71. bitva
72. bizon
73. blahobyt
74. blatouch
75. blecha
76. bledule
77. blesk
78. blikat
79. blizna
80. blokovat
81. bloudit
82. blud
83. bobek
84. bobr
85. bodlina
86. bodnout
87. bohatost
88. bojkot
89. bojovat
90. bokorys
91. bolest
92. borec
93. borovice
94. bota
95. boubel
96. bouchat
97. bouda
98. boule
99. bourat
100. boxer
101. bradavka
102. brambora
103. branka
104. bratr
105. brepta
106. briketa
107. brko
108. brloh
109. bronz
110. broskev
111. brunetka
112. brusinka
113. brzda
114. brzy
115. bublina
116. bubnovat
117. buchta
118. buditel
119. budka
120. budova
121. bufet
122. bujarost
123. bukvice
124. buldok
125. bulva
126. bunda
127. bunkr
128. burza
129. butik
130. buvol
131. buzola
132. bydlet
133. bylina
134. bytovka
135. bzukot
136. capart
137. carevna
138. cedr
139. cedule
140. cejch
141. cejn
142. cela
143. celer
144. celkem
145. celnice
146. cenina
147. cennost
148. cenovka
149. centrum
150. cenzor
151. cestopis
152. cetka
153. chalupa
154. chapadlo
155. charita
156. chata
157. chechtat
158. chemie
159. chichot
160. chirurg
161. chlad
162. chleba
163. chlubit
164. chmel
165. chmura
166. chobot
167. chochol
168. chodba
169. cholera
170. chomout
171. chopit
172. choroba
173. chov
174. chrapot
175. chrlit
176. chrt
177. chrup
178. chtivost
179. chudina
180. chutnat
181. chvat
182. chvilka
183. chvost
184. chyba
185. chystat
186. chytit
187. cibule
188. cigareta
189. cihelna
190. cihla
191. cinkot
192. cirkus
193. cisterna
194. citace
195. citrus
196. cizinec
197. cizost
198. clona
199. cokoliv
200. couvat
201. ctitel
202. ctnost
203. cudnost
204. cuketa
205. cukr
206. cupot
207. cvaknout
208. cval
209. cvik
210. cvrkot
211. cyklista
212. daleko
213. dareba
214. datel
215. datum
216. dcera
217. debata
218. dechovka
219. decibel
220. deficit
221. deflace
222. dekl
223. dekret
224. demokrat
225. deprese
226. derby
227. deska
228. detektiv
229. dikobraz
230. diktovat
231. dioda
232. diplom
233. disk
234. displej
235. divadlo
236. divoch
237. dlaha
238. dlouho
239. dluhopis
240. dnes
241. dobro
242. dobytek
243. docent
244. dochutit
245. dodnes
246. dohled
247. dohoda
248. dohra
249. dojem
250. dojnice
251. doklad
252. dokola
253. doktor
254. dokument
255. dolar
256. doleva
257. dolina
258. doma
259. dominant
260. domluvit
261. domov
262. donutit
263. dopad
264. dopis
265. doplnit
266. doposud
267. doprovod
268. dopustit
269. dorazit
270. dorost
271. dort
272. dosah
273. doslov
274. dostatek
275. dosud
276. dosyta
277. dotaz
278. dotek
279. dotknout
280. doufat
281. doutnat
282. dovozce
283. dozadu
284. doznat
285. dozorce
286. drahota
287. drak
288. dramatik
289. dravec
290. draze
291. drdol
292. drobnost
293. drogerie
294. drozd
295. drsnost
296. drtit
297. drzost
298. duben
299. duchovno
300. dudek
301. duha
302. duhovka
303. dusit
304. dusno
305. dutost
306. dvojice
307. dvorec
308. dynamit
309. ekolog
310. ekonomie
311. elektron
312. elipsa
313. email
314. emise
315. emoce
316. empatie
317. epizoda
318. epocha
319. epopej
320. epos
321. esej
322. esence
323. eskorta
324. eskymo
325. etiketa
326. euforie
327. evoluce
328. exekuce
329. exkurze
330. expedice
331. exploze
332. export
333. extrakt
334. facka
335. fajfka
336. fakulta
337. fanatik
338. fantazie
339. farmacie
340. favorit
341. fazole
342. federace
343. fejeton
344. fenka
345. fialka
346. figurant
347. filozof
348. filtr
349. finance
350. finta
351. fixace
352. fjord
353. flanel
354. flirt
355. flotila
356. fond
357. fosfor
358. fotbal
359. fotka
360. foton
361. frakce
362. freska
363. fronta
364. fukar
365. funkce
366. fyzika
367. galeje
368. garant
369. genetika
370. geolog
371. gilotina
372. glazura
373. glejt
374. golem
375. golfista
376. gotika
377. graf
378. gramofon
379. granule
380. grep
381. gril
382. grog
383. groteska
384. guma
385. hadice
386. hadr
387. hala
388. halenka
389. hanba
390. hanopis
391. harfa
392. harpuna
393. havran
394. hebkost
395. hejkal
396. hejno
397. hejtman
398. hektar
399. helma
400. hematom
401. herec
402. herna
403. heslo
404. hezky
405. historik
406. hladovka
407. hlasivky
408. hlava
409. hledat
410. hlen
411. hlodavec
412. hloh
413. hloupost
414. hltat
415. hlubina
416. hluchota
417. hmat
418. hmota
419. hmyz
420. hnis
421. hnojivo
422. hnout
423. hoblina
424. hoboj
425. hoch
426. hodiny
427. hodlat
428. hodnota
429. hodovat
430. hojnost
431. hokej
432. holinka
433. holka
434. holub
435. homole
436. honitba
437. honorace
438. horal
439. horda
440. horizont
441. horko
442. horlivec
443. hormon
444. hornina
445. horoskop
446. horstvo
447. hospoda
448. hostina
449. hotovost
450. houba
451. houf
452. houpat
453. houska
454. hovor
455. hradba
456. hranice
457. hravost
458. hrazda
459. hrbolek
460. hrdina
461. hrdlo
462. hrdost
463. hrnek
464. hrobka
465. hromada
466. hrot
467. hrouda
468. hrozen
469. hrstka
470. hrubost
471. hryzat
472. hubenost
473. hubnout
474. hudba
475. hukot
476. humr
477. husita
478. hustota
479. hvozd
480. hybnost
481. hydrant
482. hygiena
483. hymna
484. hysterik
485. idylka
486. ihned
487. ikona
488. iluze
489. imunita
490. infekce
491. inflace
492. inkaso
493. inovace
494. inspekce
495. internet
496. invalida
497. investor
498. inzerce
499. ironie
500. jablko
501. jachta
502. jahoda
503. jakmile
504. jakost
505. jalovec
506. jantar
507. jarmark
508. jaro
509. jasan
510. jasno
511. jatka
512. javor
513. jazyk
514. jedinec
515. jedle
516. jednatel
517. jehlan
518. jekot
519. jelen
520. jelito
521. jemnost
522. jenom
523. jepice
524. jeseter
525. jevit
526. jezdec
527. jezero
528. jinak
529. jindy
530. jinoch
531. jiskra
532. jistota
533. jitrnice
534. jizva
535. jmenovat
536. jogurt
537. jurta
538. kabaret
539. kabel
540. kabinet
541. kachna
542. kadet
543. kadidlo
544. kahan
545. kajak
546. kajuta
547. kakao
548. kaktus
549. kalamita
550. kalhoty
551. kalibr
552. kalnost
553. kamera
554. kamkoliv
555. kamna
556. kanibal
557. kanoe
558. kantor
559. kapalina
560. kapela
561. kapitola
562. kapka
563. kaple
564. kapota
565. kapr
566. kapusta
567. kapybara
568. karamel
569. karotka
570. karton
571. kasa
572. katalog
573. katedra
574. kauce
575. kauza
576. kavalec
577. kazajka
578. kazeta
579. kazivost
580. kdekoliv
581. kdesi
582. kedluben
583. kemp
584. keramika
585. kino
586. klacek
587. kladivo
588. klam
589. klapot
590. klasika
591. klaun
592. klec
593. klenba
594. klepat
595. klesnout
596. klid
597. klima
598. klisna
599. klobouk
600. klokan
601. klopa
602. kloub
603. klubovna
604. klusat
605. kluzkost
606. kmen
607. kmitat
608. kmotr
609. kniha
610. knot
611. koalice
612. koberec
613. kobka
614. kobliha
615. kobyla
616. kocour
617. kohout
618. kojenec
619. kokos
620. koktejl
621. kolaps
622. koleda
623. kolize
624. kolo
625. komando
626. kometa
627. komik
628. komnata
629. komora
630. kompas
631. komunita
632. konat
633. koncept
634. kondice
635. konec
636. konfese
637. kongres
638. konina
639. konkurs
640. kontakt
641. konzerva
642. kopanec
643. kopie
644. kopnout
645. koprovka
646. korbel
647. korektor
648. kormidlo
649. koroptev
650. korpus
651. koruna
652. koryto
653. korzet
654. kosatec
655. kostka
656. kotel
657. kotleta
658. kotoul
659. koukat
660. koupelna
661. kousek
662. kouzlo
663. kovboj
664. koza
665. kozoroh
666. krabice
667. krach
668. krajina
669. kralovat
670. krasopis
671. kravata
672. kredit
673. krejcar
674. kresba
675. kreveta
676. kriket
677. kritik
678. krize
679. krkavec
680. krmelec
681. krmivo
682. krocan
683. krok
684. kronika
685. kropit
686. kroupa
687. krovka
688. krtek
689. kruhadlo
690. krupice
691. krutost
692. krvinka
693. krychle
694. krypta
695. krystal
696. kryt
697. kudlanka
698. kufr
699. kujnost
700. kukla
701. kulajda
702. kulich
703. kulka
704. kulomet
705. kultura
706. kuna
707. kupodivu
708. kurt
709. kurzor
710. kutil
711. kvalita
712. kvasinka
713. kvestor
714. kynolog
715. kyselina
716. kytara
717. kytice
718. kytka
719. kytovec
720. kyvadlo
721. labrador
722. lachtan
723. ladnost
724. laik
725. lakomec
726. lamela
727. lampa
728. lanovka
729. lasice
730. laso
731. lastura
732. latinka
733. lavina
734. lebka
735. leckdy
736. leden
737. lednice
738. ledovka
739. ledvina
740. legenda
741. legie
742. legrace
743. lehce
744. lehkost
745. lehnout
746. lektvar
747. lenochod
748. lentilka
749. lepenka
750. lepidlo
751. letadlo
752. letec
753. letmo
754. letokruh
755. levhart
756. levitace
757. levobok
758. libra
759. lichotka
760. lidojed
761. lidskost
762. lihovina
763. lijavec
764. lilek
765. limetka
766. linie
767. linka
768. linoleum
769. listopad
770. litina
771. litovat
772. lobista
773. lodivod
774. logika
775. logoped
776. lokalita
777. loket
778. lomcovat
779. lopata
780. lopuch
781. lord
782. losos
783. lotr
784. loudal
785. louh
786. louka
787. louskat
788. lovec
789. lstivost
790. lucerna
791. lucifer
792. lump
793. lusk
794. lustrace
795. lvice
796. lyra
797. lyrika
798. lysina
799. madam
800. madlo
801. magistr
802. mahagon
803. majetek
804. majitel
805. majorita
806. makak
807. makovice
808. makrela
809. malba
810. malina
811. malovat
812. malvice
813. maminka
814. mandle
815. manko
816. marnost
817. masakr
818. maskot
819. masopust
820. matice
821. matrika
822. maturita
823. mazanec
824. mazivo
825. mazlit
826. mazurka
827. mdloba
828. mechanik
829. meditace
830. medovina
831. melasa
832. meloun
833. mentolka
834. metla
835. metoda
836. metr
837. mezera
838. migrace
839. mihnout
840. mihule
841. mikina
842. mikrofon
843. milenec
844. milimetr
845. milost
846. mimika
847. mincovna
848. minibar
849. minomet
850. minulost
851. miska
852. mistr
853. mixovat
854. mladost
855. mlha
856. mlhovina
857. mlok
858. mlsat
859. mluvit
860. mnich
861. mnohem
862. mobil
863. mocnost
864. modelka
865. modlitba
866. mohyla
867. mokro
868. molekula
869. momentka
870. monarcha
871. monokl
872. monstrum
873. montovat
874. monzun
875. mosaz
876. moskyt
877. most
878. motivace
879. motorka
880. motyka
881. moucha
882. moudrost
883. mozaika
884. mozek
885. mozol
886. mramor
887. mravenec
888. mrkev
889. mrtvola
890. mrzet
891. mrzutost
892. mstitel
893. mudrc
894. muflon
895. mulat
896. mumie
897. munice
898. muset
899. mutace
900. muzeum
901. muzikant
902. myslivec
903. mzda
904. nabourat
905. nachytat
906. nadace
907. nadbytek
908. nadhoz
909. nadobro
910. nadpis
911. nahlas
912. nahnat
913. nahodile
914. nahradit
915. naivita
916. najednou
917. najisto
918. najmout
919. naklonit
920. nakonec
921. nakrmit
922. nalevo
923. namazat
924. namluvit
925. nanometr
926. naoko
927. naopak
928. naostro
929. napadat
930. napevno
931. naplnit
932. napnout
933. naposled
934. naprosto
935. narodit
936. naruby
937. narychlo
938. nasadit
939. nasekat
940. naslepo
941. nastat
942. natolik
943. navenek
944. navrch
945. navzdory
946. nazvat
947. nebe
948. nechat
949. necky
950. nedaleko
951. nedbat
952. neduh
953. negace
954. nehet
955. nehoda
956. nejen
957. nejprve
958. neklid
959. nelibost
960. nemilost
961. nemoc
962. neochota
963. neonka
964. nepokoj
965. nerost
966. nerv
967. nesmysl
968. nesoulad
969. netvor
970. neuron
971. nevina
972. nezvykle
973. nicota
974. nijak
975. nikam
976. nikdy
977. nikl
978. nikterak
979. nitro
980. nocleh
981. nohavice
982. nominace
983. nora
984. norek
985. nositel
986. nosnost
987. nouze
988. noviny
989. novota
990. nozdra
991. nuda
992. nudle
993. nuget
994. nutit
995. nutnost
996. nutrie
997. nymfa
998. obal
999. obarvit
1000. obava
1001. obdiv
1002. obec
1003. obehnat
1004. obejmout
1005. obezita
1006. obhajoba
1007. obilnice
1008. objasnit
1009. objekt
1010. obklopit
1011. oblast
1012. oblek
1013. obliba
1014. obloha
1015. obluda
1016. obnos
1017. obohatit
1018. obojek
1019. obout
1020. obrazec
1021. obrna
1022. obruba
1023. obrys
1024. obsah
1025. obsluha
1026. obstarat
1027. obuv
1028. obvaz
1029. obvinit
1030. obvod
1031. obvykle
1032. obyvatel
1033. obzor
1034. ocas
1035. ocel
1036. ocenit
1037. ochladit
1038. ochota
1039. ochrana
1040. ocitnout
1041. odboj
1042. odbyt
1043. odchod
1044. odcizit
1045. odebrat
1046. odeslat
1047. odevzdat
1048. odezva
1049. odhadce
1050. odhodit
1051. odjet
1052. odjinud
1053. odkaz
1054. odkoupit
1055. odliv
1056. odluka
1057. odmlka
1058. odolnost
1059. odpad
1060. odpis
1061. odplout
1062. odpor
1063. odpustit
1064. odpykat
1065. odrazka
1066. odsoudit
1067. odstup
1068. odsun
1069. odtok
1070. odtud
1071. odvaha
1072. odveta
1073. odvolat
1074. odvracet
1075. odznak
1076. ofina
1077. ofsajd
1078. ohlas
1079. ohnisko
1080. ohrada
1081. ohrozit
1082. ohryzek
1083. okap
1084. okenice
1085. oklika
1086. okno
1087. okouzlit
1088. okovy
1089. okrasa
1090. okres
1091. okrsek
1092. okruh
1093. okupant
1094. okurka
1095. okusit
1096. olejnina
1097. olizovat
1098. omak
1099. omeleta
1100. omezit
1101. omladina
1102. omlouvat
1103. omluva
1104. omyl
1105. onehdy
1106. opakovat
1107. opasek
1108. operace
1109. opice
1110. opilost
1111. opisovat
1112. opora
1113. opozice
1114. opravdu
1115. oproti
1116. orbital
1117. orchestr
1118. orgie
1119. orlice
1120. orloj
1121. ortel
1122. osada
1123. oschnout
1124. osika
1125. osivo
1126. oslava
1127. oslepit
1128. oslnit
1129. oslovit
1130. osnova
1131. osoba
1132. osolit
1133. ospalec
1134. osten
1135. ostraha
1136. ostuda
1137. ostych
1138. osvojit
1139. oteplit
1140. otisk
1141. otop
1142. otrhat
1143. otrlost
1144. otrok
1145. otruby
1146. otvor
1147. ovanout
1148. ovar
1149. oves
1150. ovlivnit
1151. ovoce
1152. oxid
1153. ozdoba
1154. pachatel
1155. pacient
1156. padouch
1157. pahorek
1158. pakt
1159. palanda
1160. palec
1161. palivo
1162. paluba
1163. pamflet
1164. pamlsek
1165. panenka
1166. panika
1167. panna
1168. panovat
1169. panstvo
1170. pantofle
1171. paprika
1172. parketa
1173. parodie
1174. parta
1175. paruka
1176. paryba
1177. paseka
1178. pasivita
1179. pastelka
1180. patent
1181. patrona
1182. pavouk
1183. pazneht
1184. pazourek
1185. pecka
1186. pedagog
1187. pejsek
1188. peklo
1189. peloton
1190. penalta
1191. pendrek
1192. penze
1193. periskop
1194. pero
1195. pestrost
1196. petarda
1197. petice
1198. petrolej
1199. pevnina
1200. pexeso
1201. pianista
1202. piha
1203. pijavice
1204. pikle
1205. piknik
1206. pilina
1207. pilnost
1208. pilulka
1209. pinzeta
1210. pipeta
1211. pisatel
1212. pistole
1213. pitevna
1214. pivnice
1215. pivovar
1216. placenta
1217. plakat
1218. plamen
1219. planeta
1220. plastika
1221. platit
1222. plavidlo
1223. plaz
1224. plech
1225. plemeno
1226. plenta
1227. ples
1228. pletivo
1229. plevel
1230. plivat
1231. plnit
1232. plno
1233. plocha
1234. plodina
1235. plomba
1236. plout
1237. pluk
1238. plyn
1239. pobavit
1240. pobyt
1241. pochod
1242. pocit
1243. poctivec
1244. podat
1245. podcenit
1246. podepsat
1247. podhled
1248. podivit
1249. podklad
1250. podmanit
1251. podnik
1252. podoba
1253. podpora
1254. podraz
1255. podstata
1256. podvod
1257. podzim
1258. poezie
1259. pohanka
1260. pohnutka
1261. pohovor
1262. pohroma
1263. pohyb
1264. pointa
1265. pojistka
1266. pojmout
1267. pokazit
1268. pokles
1269. pokoj
1270. pokrok
1271. pokuta
1272. pokyn
1273. poledne
1274. polibek
1275. polknout
1276. poloha
1277. polynom
1278. pomalu
1279. pominout
1280. pomlka
1281. pomoc
1282. pomsta
1283. pomyslet
1284. ponechat
1285. ponorka
1286. ponurost
1287. popadat
1288. popel
1289. popisek
1290. poplach
1291. poprosit
1292. popsat
1293. popud
1294. poradce
1295. porce
1296. porod
1297. porucha
1298. poryv
1299. posadit
1300. posed
1301. posila
1302. poskok
1303. poslanec
1304. posoudit
1305. pospolu
1306. postava
1307. posudek
1308. posyp
1309. potah
1310. potkan
1311. potlesk
1312. potomek
1313. potrava
1314. potupa
1315. potvora
1316. poukaz
1317. pouto
1318. pouzdro
1319. povaha
1320. povidla
1321. povlak
1322. povoz
1323. povrch
1324. povstat
1325. povyk
1326. povzdech
1327. pozdrav
1328. pozemek
1329. poznatek
1330. pozor
1331. pozvat
1332. pracovat
1333. prahory
1334. praktika
1335. prales
1336. praotec
1337. praporek
1338. prase
1339. pravda
1340. princip
1341. prkno
1342. probudit
1343. procento
1344. prodej
1345. profese
1346. prohra
1347. projekt
1348. prolomit
1349. promile
1350. pronikat
1351. propad
1352. prorok
1353. prosba
1354. proton
1355. proutek
1356. provaz
1357. prskavka
1358. prsten
1359. prudkost
1360. prut
1361. prvek
1362. prvohory
1363. psanec
1364. psovod
1365. pstruh
1366. ptactvo
1367. puberta
1368. puch
1369. pudl
1370. pukavec
1371. puklina
1372. pukrle
1373. pult
1374. pumpa
1375. punc
1376. pupen
1377. pusa
1378. pusinka
1379. pustina
1380. putovat
1381. putyka
1382. pyramida
1383. pysk
1384. pytel
1385. racek
1386. rachot
1387. radiace
1388. radnice
1389. radon
1390. raft
1391. ragby
1392. raketa
1393. rakovina
1394. rameno
1395. rampouch
1396. rande
1397. rarach
1398. rarita
1399. rasovna
1400. rastr
1401. ratolest
1402. razance
1403. razidlo
1404. reagovat
1405. reakce
1406. recept
1407. redaktor
1408. referent
1409. reflex
1410. rejnok
1411. reklama
1412. rekord
1413. rekrut
1414. rektor
1415. reputace
1416. revize
1417. revma
1418. revolver
1419. rezerva
1420. riskovat
1421. riziko
1422. robotika
1423. rodokmen
1424. rohovka
1425. rokle
1426. rokoko
1427. romaneto
1428. ropovod
1429. ropucha
1430. rorejs
1431. rosol
1432. rostlina
1433. rotmistr
1434. rotoped
1435. rotunda
1436. roubenka
1437. roucho
1438. roup
1439. roura
1440. rovina
1441. rovnice
1442. rozbor
1443. rozchod
1444. rozdat
1445. rozeznat
1446. rozhodce
1447. rozinka
1448. rozjezd
1449. rozkaz
1450. rozloha
1451. rozmar
1452. rozpad
1453. rozruch
1454. rozsah
1455. roztok
1456. rozum
1457. rozvod
1458. rubrika
1459. ruchadlo
1460. rukavice
1461. rukopis
1462. ryba
1463. rybolov
1464. rychlost
1465. rydlo
1466. rypadlo
1467. rytina
1468. ryzost
1469. sadista
1470. sahat
1471. sako
1472. samec
1473. samizdat
1474. samota
1475. sanitka
1476. sardinka
1477. sasanka
1478. satelit
1479. sazba
1480. sazenice
1481. sbor
1482. schovat
1483. sebranka
1484. secese
1485. sedadlo
1486. sediment
1487. sedlo
1488. sehnat
1489. sejmout
1490. sekera
1491. sekta
1492. sekunda
1493. sekvoje
1494. semeno
1495. seno
1496. servis
1497. sesadit
1498. seshora
1499. seskok
1500. seslat
1501. sestra
1502. sesuv
1503. sesypat
1504. setba
1505. setina
1506. setkat
1507. setnout
1508. setrvat
1509. sever
1510. seznam
1511. shoda
1512. shrnout
1513. sifon
1514. silnice
1515. sirka
1516. sirotek
1517. sirup
1518. situace
1519. skafandr
1520. skalisko
1521. skanzen
1522. skaut
1523. skeptik
1524. skica
1525. skladba
1526. sklenice
1527. sklo
1528. skluz
1529. skoba
1530. skokan
1531. skoro
1532. skripta
1533. skrz
1534. skupina
1535. skvost
1536. skvrna
1537. slabika
1538. sladidlo
1539. slanina
1540. slast
1541. slavnost
1542. sledovat
1543. slepec
1544. sleva
1545. slezina
1546. slib
1547. slina
1548. sliznice
1549. slon
1550. sloupek
1551. slovo
1552. sluch
1553. sluha
1554. slunce
1555. slupka
1556. slza
1557. smaragd
1558. smetana
1559. smilstvo
1560. smlouva
1561. smog
1562. smrad
1563. smrk
1564. smrtka
1565. smutek
1566. smysl
1567. snad
1568. snaha
1569. snob
1570. sobota
1571. socha
1572. sodovka
1573. sokol
1574. sopka
1575. sotva
1576. souboj
1577. soucit
1578. soudce
1579. souhlas
1580. soulad
1581. soumrak
1582. souprava
1583. soused
1584. soutok
1585. souviset
1586. spalovna
1587. spasitel
1588. spis
1589. splav
1590. spodek
1591. spojenec
1592. spolu
1593. sponzor
1594. spornost
1595. spousta
1596. sprcha
1597. spustit
1598. sranda
1599. sraz
1600. srdce
1601. srna
1602. srnec
1603. srovnat
1604. srpen
1605. srst
1606. srub
1607. stanice
1608. starosta
1609. statika
1610. stavba
1611. stehno
1612. stezka
1613. stodola
1614. stolek
1615. stopa
1616. storno
1617. stoupat
1618. strach
1619. stres
1620. strhnout
1621. strom
1622. struna
1623. studna
1624. stupnice
1625. stvol
1626. styk
1627. subjekt
1628. subtropy
1629. suchar
1630. sudost
1631. sukno
1632. sundat
1633. sunout
1634. surikata
1635. surovina
1636. svah
1637. svalstvo
1638. svetr
1639. svatba
1640. svazek
1641. svisle
1642. svitek
1643. svoboda
1644. svodidlo
1645. svorka
1646. svrab
1647. sykavka
1648. sykot
1649. synek
1650. synovec
1651. sypat
1652. sypkost
1653. syrovost
1654. sysel
1655. sytost
1656. tabletka
1657. tabule
1658. tahoun
1659. tajemno
1660. tajfun
1661. tajga
1662. tajit
1663. tajnost
1664. taktika
1665. tamhle
1666. tampon
1667. tancovat
1668. tanec
1669. tanker
1670. tapeta
1671. tavenina
1672. tazatel
1673. technika
1674. tehdy
1675. tekutina
1676. telefon
1677. temnota
1678. tendence
1679. tenista
1680. tenor
1681. teplota
1682. tepna
1683. teprve
1684. terapie
1685. termoska
1686. textil
1687. ticho
1688. tiskopis
1689. titulek
1690. tkadlec
1691. tkanina
1692. tlapka
1693. tleskat
1694. tlukot
1695. tlupa
1696. tmel
1697. toaleta
1698. topinka
1699. topol
1700. torzo
1701. touha
1702. toulec
1703. tradice
1704. traktor
1705. tramp
1706. trasa
1707. traverza
1708. trefit
1709. trest
1710. trezor
1711. trhavina
1712. trhlina
1713. trochu
1714. trojice
1715. troska
1716. trouba
1717. trpce
1718. trpitel
1719. trpkost
1720. trubec
1721. truchlit
1722. truhlice
1723. trus
1724. trvat
1725. tudy
1726. tuhnout
1727. tuhost
1728. tundra
1729. turista
1730. turnaj
1731. tuzemsko
1732. tvaroh
1733. tvorba
1734. tvrdost
1735. tvrz
1736. tygr
1737. tykev
1738. ubohost
1739. uboze
1740. ubrat
1741. ubrousek
1742. ubrus
1743. ubytovna
1744. ucho
1745. uctivost
1746. udivit
1747. uhradit
1748. ujednat
1749. ujistit
1750. ujmout
1751. ukazatel
1752. uklidnit
1753. uklonit
1754. ukotvit
1755. ukrojit
1756. ulice
1757. ulita
1758. ulovit
1759. umyvadlo
1760. unavit
1761. uniforma
1762. uniknout
1763. upadnout
1764. uplatnit
1765. uplynout
1766. upoutat
1767. upravit
1768. uran
1769. urazit
1770. usednout
1771. usilovat
1772. usmrtit
1773. usnadnit
1774. usnout
1775. usoudit
1776. ustlat
1777. ustrnout
1778. utahovat
1779. utkat
1780. utlumit
1781. utonout
1782. utopenec
1783. utrousit
1784. uvalit
1785. uvolnit
1786. uvozovka
1787. uzdravit
1788. uzel
1789. uzenina
1790. uzlina
1791. uznat
1792. vagon
1793. valcha
1794. valoun
1795. vana
1796. vandal
1797. vanilka
1798. varan
1799. varhany
1800. varovat
1801. vcelku
1802. vchod
1803. vdova
1804. vedro
1805. vegetace
1806. vejce
1807. velbloud
1808. veletrh
1809. velitel
1810. velmoc
1811. velryba
1812. venkov
1813. veranda
1814. verze
1815. veselka
1816. veskrze
1817. vesnice
1818. vespodu
1819. vesta
1820. veterina
1821. veverka
1822. vibrace
1823. vichr
1824. videohra
1825. vidina
1826. vidle
1827. vila
1828. vinice
1829. viset
1830. vitalita
1831. vize
1832. vizitka
1833. vjezd
1834. vklad
1835. vkus
1836. vlajka
1837. vlak
1838. vlasec
1839. vlevo
1840. vlhkost
1841. vliv
1842. vlnovka
1843. vloupat
1844. vnucovat
1845. vnuk
1846. voda
1847. vodivost
1848. vodoznak
1849. vodstvo
1850. vojensky
1851. vojna
1852. vojsko
1853. volant
1854. volba
1855. volit
1856. volno
1857. voskovka
1858. vozidlo
1859. vozovna
1860. vpravo
1861. vrabec
1862. vracet
1863. vrah
1864. vrata
1865. vrba
1866. vrcholek
1867. vrhat
1868. vrstva
1869. vrtule
1870. vsadit
1871. vstoupit
1872. vstup
1873. vtip
1874. vybavit
1875. vybrat
1876. vychovat
1877. vydat
1878. vydra
1879. vyfotit
1880. vyhledat
1881. vyhnout
1882. vyhodit
1883. vyhradit
1884. vyhubit
1885. vyjasnit
1886. vyjet
1887. vyjmout
1888. vyklopit
1889. vykonat
1890. vylekat
1891. vymazat
1892. vymezit
1893. vymizet
1894. vymyslet
1895. vynechat
1896. vynikat
1897. vynutit
1898. vypadat
1899. vyplatit
1900. vypravit
1901. vypustit
1902. vyrazit
1903. vyrovnat
1904. vyrvat
1905. vyslovit
1906. vysoko
1907. vystavit
1908. vysunout
1909. vysypat
1910. vytasit
1911. vytesat
1912. vytratit
1913. vyvinout
1914. vyvolat
1915. vyvrhel
1916. vyzdobit
1917. vyznat
1918. vzadu
1919. vzbudit
1920. vzchopit
1921. vzdor
1922. vzduch
1923. vzdychat
1924. vzestup
1925. vzhledem
1926. vzkaz
1927. vzlykat
1928. vznik
1929. vzorek
1930. vzpoura
1931. vztah
1932. vztek
1933. xylofon
1934. zabrat
1935. zabydlet
1936. zachovat
1937. zadarmo
1938. zadusit
1939. zafoukat
1940. zahltit
1941. zahodit
1942. zahrada
1943. zahynout
1944. zajatec
1945. zajet
1946. zajistit
1947. zaklepat
1948. zakoupit
1949. zalepit
1950. zamezit
1951. zamotat
1952. zamyslet
1953. zanechat
1954. zanikat
1955. zaplatit
1956. zapojit
1957. zapsat
1958. zarazit
1959. zastavit
1960. zasunout
1961. zatajit
1962. zatemnit
1963. zatknout
1964. zaujmout
1965. zavalit
1966. zavelet
1967. zavinit
1968. zavolat
1969. zavrtat
1970. zazvonit
1971. zbavit
1972. zbrusu
1973. zbudovat
1974. zbytek
1975. zdaleka
1976. zdarma
1977. zdatnost
1978. zdivo
1979. zdobit
1980. zdroj
1981. zdvih
1982. zdymadlo
1983. zelenina
1984. zeman
1985. zemina
1986. zeptat
1987. zezadu
1988. zezdola
1989. zhatit
1990. zhltnout
1991. zhluboka
1992. zhotovit
1993. zhruba
1994. zima
1995. zimnice
1996. zjemnit
1997. zklamat
1998. zkoumat
1999. zkratka
2000. zkumavka
2001. zlato
2002. zlehka
2003. zloba
2004. zlom
2005. zlost
2006. zlozvyk
2007. zmapovat
2008. zmar
2009. zmatek
2010. zmije
2011. zmizet
2012. zmocnit
2013. zmodrat
2014. zmrzlina
2015. zmutovat
2016. znak
2017. znalost
2018. znamenat
2019. znovu
2020. zobrazit
2021. zotavit
2022. zoubek
2023. zoufale
2024. zplodit
2025. zpomalit
2026. zprava
2027. zprostit
2028. zprudka
2029. zprvu
2030. zrada
2031. zranit
2032. zrcadlo
2033. zrnitost
2034. zrno
2035. zrovna
2036. zrychlit
2037. zrzavost
2038. zticha
2039. ztratit
2040. zubovina
2041. zubr
2042. zvednout
2043. zvenku
2044. zvesela
2045. zvon
2046. zvrat
2047. zvukovod
2048. zvyk
Download PDF

Mnemonic Seed Phrase Generator

Mnemonic Phrase
Click "Generate Mnemonic" to create a phrase
Entropy (hex)

Generátor mnemotechnických frází BIP39 je nezbytným nástrojem pro generování bezpečných a spolehlivých frází na ochranu vašich digitálních aktiv. Pomocí kryptograficky zabezpečeného generátoru náhodných čísel zajišťuje, že každá fráze je jedinečná a odolná proti neoprávněné manipulaci.

Frequently Asked Questions

Co je seznam BIP39

Seznam BIP39 neboli návrh na vylepšení bitcoinů 39 je standardizovaná sada slov používaných pro generování mnemotechnických frází, což jsou lidsky čitelné reprezentace kryptografických klíčů. Tyto fráze se používají k bezpečnému zálohování a obnově kryptoměnových peněženek. Standard BIP39 zajišťuje interoperabilitu napříč různými peněženkami a platformami tím, že poskytuje konzistentní seznam slov a metodu pro odvození semínek z mnemotechnických frází. Slova jsou pečlivě vybírána, aby se minimalizovala nejednoznačnost a chyby při ručním zadávání, což uživatelům usnadňuje správu jejich soukromých klíčů, aniž by museli zpracovávat složité hexadecimální řetězce.

Je BIP39 bezpečný

BIP39 je obecně považován za bezpečný, pokud se používá správně, protože poskytuje robustní metodu pro generování a obnovu kryptoměnových peněženek prostřednictvím mnemotechnických frází. Jeho bezpečnost však závisí na správné implementaci a uživatelských postupech, jako je bezpečné uložení mnemotechnické fráze offline a její utajení. Pokud je mnemotechnická pomůcka odhalena, ztracena nebo se s ní špatně zachází, související finanční prostředky mohou být kompromitovány nebo nedobytné.

Jaký je počet slov v seznamu BIP39

Seznam slov BIP39 se skládá z 2048 jedinečných slov, pečlivě vybraných tak, aby byla zajištěna minimální nejednoznačnost a snadné použití v různých jazycích a regionech. Tento specifický počet 2048 slov umožňuje každému slovu reprezentovat 11 bitů dat (od 2^11 = 2048), což je klíčová část procesu generování mnemotechnických frází.

Jaká je kombinace BIP39

Kombinace BIP39 zahrnuje použití mnemotechnické fráze, která se obvykle skládá z 12, 15, 18, 21 nebo 24 slov ze seznamu slov BIP39, pro generování kryptografického jádra pro kryptoměnovou peněženku.

Co je to peněženka s přístupovou frází

Přístupové fráze se používají ke generování jedinečných skrytých peněženek a správě přístupu k nim, což eliminuje potřebu druhé hardwarové peněženky nebo další zálohy. To zajišťuje, že vaše finanční prostředky zůstanou v bezpečí, i když je ohrožena záloha vaší primární peněženky.