ビットコイン改善提案（BIP 39）は、ウォレットが故障した場合に12〜24語のシードフレーズをバックアップするための、覚えやすい単語セットであるニーモニックフレーズの使用を概説しています。

多くのウォレットがBIP 39標準に準拠していますが、BIP 39だけではコインの復元には不十分であることに注意することが重要です。このフレーズの単語は、14-04-2026 時点で有効な2048語の特定のリストから選択されており、ここからアクセスするか、以下にリストされています。