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BIP39 日本語 Wordlist

ビットコイン改善提案（BIP 39）は、ウォレットが故障した場合に12〜24語のシードフレーズをバックアップするための、覚えやすい単語セットであるニーモニックフレーズの使用を概説しています。

多くのウォレットがBIP 39標準に準拠していますが、BIP 39だけではコインの復元には不十分であることに注意することが重要です。このフレーズの単語は、14-04-2026 時点で有効な2048語の特定のリストから選択されており、ここからアクセスするか、以下にリストされています。

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Japanese BIP39 Wordlist

All 2048 words from the official BIP39 Japanese wordlist.

1. あいこくしん
2. あいさつ
3. あいだ
4. あおぞら
5. あかちゃん
6. あきる
7. あけがた
8. あける
9. あこがれる
10. あさい
11. あさひ
12. あしあと
13. あじわう
14. あずかる
15. あずき
16. あそぶ
17. あたえる
18. あたためる
19. あたりまえ
20. あたる
21. あつい
22. あつかう
23. あっしゅく
24. あつまり
25. あつめる
26. あてな
27. あてはまる
28. あひる
29. あぶら
30. あぶる
31. あふれる
32. あまい
33. あまど
34. あまやかす
35. あまり
36. あみもの
37. あめりか
38. あやまる
39. あゆむ
40. あらいぐま
41. あらし
42. あらすじ
43. あらためる
44. あらゆる
45. あらわす
46. ありがとう
47. あわせる
48. あわてる
49. あんい
50. あんがい
51. あんこ
52. あんぜん
53. あんてい
54. あんない
55. あんまり
56. いいだす
57. いおん
58. いがい
59. いがく
60. いきおい
61. いきなり
62. いきもの
63. いきる
64. いくじ
65. いくぶん
66. いけばな
67. いけん
68. いこう
69. いこく
70. いこつ
71. いさましい
72. いさん
73. いしき
74. いじゅう
75. いじょう
76. いじわる
77. いずみ
78. いずれ
79. いせい
80. いせえび
81. いせかい
82. いせき
83. いぜん
84. いそうろう
85. いそがしい
86. いだい
87. いだく
88. いたずら
89. いたみ
90. いたりあ
91. いちおう
92. いちじ
93. いちど
94. いちば
95. いちぶ
96. いちりゅう
97. いつか
98. いっしゅん
99. いっせい
100. いっそう
101. いったん
102. いっち
103. いってい
104. いっぽう
105. いてざ
106. いてん
107. いどう
108. いとこ
109. いない
110. いなか
111. いねむり
112. いのち
113. いのる
114. いはつ
115. いばる
116. いはん
117. いびき
118. いひん
119. いふく
120. いへん
121. いほう
122. いみん
123. いもうと
124. いもたれ
125. いもり
126. いやがる
127. いやす
128. いよかん
129. いよく
130. いらい
131. いらすと
132. いりぐち
133. いりょう
134. いれい
135. いれもの
136. いれる
137. いろえんぴつ
138. いわい
139. いわう
140. いわかん
141. いわば
142. いわゆる
143. いんげんまめ
144. いんさつ
145. いんしょう
146. いんよう
147. うえき
148. うえる
149. うおざ
150. うがい
151. うかぶ
152. うかべる
153. うきわ
154. うくらいな
155. うくれれ
156. うけたまわる
157. うけつけ
158. うけとる
159. うけもつ
160. うける
161. うごかす
162. うごく
163. うこん
164. うさぎ
165. うしなう
166. うしろがみ
167. うすい
168. うすぎ
169. うすぐらい
170. うすめる
171. うせつ
172. うちあわせ
173. うちがわ
174. うちき
175. うちゅう
176. うっかり
177. うつくしい
178. うったえる
179. うつる
180. うどん
181. うなぎ
182. うなじ
183. うなずく
184. うなる
185. うねる
186. うのう
187. うぶげ
188. うぶごえ
189. うまれる
190. うめる
191. うもう
192. うやまう
193. うよく
194. うらがえす
195. うらぐち
196. うらない
197. うりあげ
198. うりきれ
199. うるさい
200. うれしい
201. うれゆき
202. うれる
203. うろこ
204. うわき
205. うわさ
206. うんこう
207. うんちん
208. うんてん
209. うんどう
210. えいえん
211. えいが
212. えいきょう
213. えいご
214. えいせい
215. えいぶん
216. えいよう
217. えいわ
218. えおり
219. えがお
220. えがく
221. えきたい
222. えくせる
223. えしゃく
224. えすて
225. えつらん
226. えのぐ
227. えほうまき
228. えほん
229. えまき
230. えもじ
231. えもの
232. えらい
233. えらぶ
234. えりあ
235. えんえん
236. えんかい
237. えんぎ
238. えんげき
239. えんしゅう
240. えんぜつ
241. えんそく
242. えんちょう
243. えんとつ
244. おいかける
245. おいこす
246. おいしい
247. おいつく
248. おうえん
249. おうさま
250. おうじ
251. おうせつ
252. おうたい
253. おうふく
254. おうべい
255. おうよう
256. おえる
257. おおい
258. おおう
259. おおどおり
260. おおや
261. おおよそ
262. おかえり
263. おかず
264. おがむ
265. おかわり
266. おぎなう
267. おきる
268. おくさま
269. おくじょう
270. おくりがな
271. おくる
272. おくれる
273. おこす
274. おこなう
275. おこる
276. おさえる
277. おさない
278. おさめる
279. おしいれ
280. おしえる
281. おじぎ
282. おじさん
283. おしゃれ
284. おそらく
285. おそわる
286. おたがい
287. おたく
288. おだやか
289. おちつく
290. おっと
291. おつり
292. おでかけ
293. おとしもの
294. おとなしい
295. おどり
296. おどろかす
297. おばさん
298. おまいり
299. おめでとう
300. おもいで
301. おもう
302. おもたい
303. おもちゃ
304. おやつ
305. おやゆび
306. およぼす
307. おらんだ
308. おろす
309. おんがく
310. おんけい
311. おんしゃ
312. おんせん
313. おんだん
314. おんちゅう
315. おんどけい
316. かあつ
317. かいが
318. がいき
319. がいけん
320. がいこう
321. かいさつ
322. かいしゃ
323. かいすいよく
324. かいぜん
325. かいぞうど
326. かいつう
327. かいてん
328. かいとう
329. かいふく
330. がいへき
331. かいほう
332. かいよう
333. がいらい
334. かいわ
335. かえる
336. かおり
337. かかえる
338. かがく
339. かがし
340. かがみ
341. かくご
342. かくとく
343. かざる
344. がぞう
345. かたい
346. かたち
347. がちょう
348. がっきゅう
349. がっこう
350. がっさん
351. がっしょう
352. かなざわし
353. かのう
354. がはく
355. かぶか
356. かほう
357. かほご
358. かまう
359. かまぼこ
360. かめれおん
361. かゆい
362. かようび
363. からい
364. かるい
365. かろう
366. かわく
367. かわら
368. がんか
369. かんけい
370. かんこう
371. かんしゃ
372. かんそう
373. かんたん
374. かんち
375. がんばる
376. きあい
377. きあつ
378. きいろ
379. ぎいん
380. きうい
381. きうん
382. きえる
383. きおう
384. きおく
385. きおち
386. きおん
387. きかい
388. きかく
389. きかんしゃ
390. ききて
391. きくばり
392. きくらげ
393. きけんせい
394. きこう
395. きこえる
396. きこく
397. きさい
398. きさく
399. きさま
400. きさらぎ
401. ぎじかがく
402. ぎしき
403. ぎじたいけん
404. ぎじにってい
405. ぎじゅつしゃ
406. きすう
407. きせい
408. きせき
409. きせつ
410. きそう
411. きぞく
412. きぞん
413. きたえる
414. きちょう
415. きつえん
416. ぎっちり
417. きつつき
418. きつね
419. きてい
420. きどう
421. きどく
422. きない
423. きなが
424. きなこ
425. きぬごし
426. きねん
427. きのう
428. きのした
429. きはく
430. きびしい
431. きひん
432. きふく
433. きぶん
434. きぼう
435. きほん
436. きまる
437. きみつ
438. きむずかしい
439. きめる
440. きもだめし
441. きもち
442. きもの
443. きゃく
444. きやく
445. ぎゅうにく
446. きよう
447. きょうりゅう
448. きらい
449. きらく
450. きりん
451. きれい
452. きれつ
453. きろく
454. ぎろん
455. きわめる
456. ぎんいろ
457. きんかくじ
458. きんじょ
459. きんようび
460. ぐあい
461. くいず
462. くうかん
463. くうき
464. くうぐん
465. くうこう
466. ぐうせい
467. くうそう
468. ぐうたら
469. くうふく
470. くうぼ
471. くかん
472. くきょう
473. くげん
474. ぐこう
475. くさい
476. くさき
477. くさばな
478. くさる
479. くしゃみ
480. くしょう
481. くすのき
482. くすりゆび
483. くせげ
484. くせん
485. ぐたいてき
486. くださる
487. くたびれる
488. くちこみ
489. くちさき
490. くつした
491. ぐっすり
492. くつろぐ
493. くとうてん
494. くどく
495. くなん
496. くねくね
497. くのう
498. くふう
499. くみあわせ
500. くみたてる
501. くめる
502. くやくしょ
503. くらす
504. くらべる
505. くるま
506. くれる
507. くろう
508. くわしい
509. ぐんかん
510. ぐんしょく
511. ぐんたい
512. ぐんて
513. けあな
514. けいかく
515. けいけん
516. けいこ
517. けいさつ
518. げいじゅつ
519. けいたい
520. げいのうじん
521. けいれき
522. けいろ
523. けおとす
524. けおりもの
525. げきか
526. げきげん
527. げきだん
528. げきちん
529. げきとつ
530. げきは
531. げきやく
532. げこう
533. げこくじょう
534. げざい
535. けさき
536. げざん
537. けしき
538. けしごむ
539. けしょう
540. げすと
541. けたば
542. けちゃっぷ
543. けちらす
544. けつあつ
545. けつい
546. けつえき
547. けっこん
548. けつじょ
549. けっせき
550. けってい
551. けつまつ
552. げつようび
553. げつれい
554. けつろん
555. げどく
556. けとばす
557. けとる
558. けなげ
559. けなす
560. けなみ
561. けぬき
562. げねつ
563. けねん
564. けはい
565. げひん
566. けぶかい
567. げぼく
568. けまり
569. けみかる
570. けむし
571. けむり
572. けもの
573. けらい
574. けろけろ
575. けわしい
576. けんい
577. けんえつ
578. けんお
579. けんか
580. げんき
581. けんげん
582. けんこう
583. けんさく
584. けんしゅう
585. けんすう
586. げんそう
587. けんちく
588. けんてい
589. けんとう
590. けんない
591. けんにん
592. げんぶつ
593. けんま
594. けんみん
595. けんめい
596. けんらん
597. けんり
598. こあくま
599. こいぬ
600. こいびと
601. ごうい
602. こうえん
603. こうおん
604. こうかん
605. ごうきゅう
606. ごうけい
607. こうこう
608. こうさい
609. こうじ
610. こうすい
611. ごうせい
612. こうそく
613. こうたい
614. こうちゃ
615. こうつう
616. こうてい
617. こうどう
618. こうない
619. こうはい
620. ごうほう
621. ごうまん
622. こうもく
623. こうりつ
624. こえる
625. こおり
626. ごかい
627. ごがつ
628. ごかん
629. こくご
630. こくさい
631. こくとう
632. こくない
633. こくはく
634. こぐま
635. こけい
636. こける
637. ここのか
638. こころ
639. こさめ
640. こしつ
641. こすう
642. こせい
643. こせき
644. こぜん
645. こそだて
646. こたい
647. こたえる
648. こたつ
649. こちょう
650. こっか
651. こつこつ
652. こつばん
653. こつぶ
654. こてい
655. こてん
656. ことがら
657. ことし
658. ことば
659. ことり
660. こなごな
661. こねこね
662. このまま
663. このみ
664. このよ
665. ごはん
666. こひつじ
667. こふう
668. こふん
669. こぼれる
670. ごまあぶら
671. こまかい
672. ごますり
673. こまつな
674. こまる
675. こむぎこ
676. こもじ
677. こもち
678. こもの
679. こもん
680. こやく
681. こやま
682. こゆう
683. こゆび
684. こよい
685. こよう
686. こりる
687. これくしょん
688. ころっけ
689. こわもて
690. こわれる
691. こんいん
692. こんかい
693. こんき
694. こんしゅう
695. こんすい
696. こんだて
697. こんとん
698. こんなん
699. こんびに
700. こんぽん
701. こんまけ
702. こんや
703. こんれい
704. こんわく
705. ざいえき
706. さいかい
707. さいきん
708. ざいげん
709. ざいこ
710. さいしょ
711. さいせい
712. ざいたく
713. ざいちゅう
714. さいてき
715. ざいりょう
716. さうな
717. さかいし
718. さがす
719. さかな
720. さかみち
721. さがる
722. さぎょう
723. さくし
724. さくひん
725. さくら
726. さこく
727. さこつ
728. さずかる
729. ざせき
730. さたん
731. さつえい
732. ざつおん
733. ざっか
734. ざつがく
735. さっきょく
736. ざっし
737. さつじん
738. ざっそう
739. さつたば
740. さつまいも
741. さてい
742. さといも
743. さとう
744. さとおや
745. さとし
746. さとる
747. さのう
748. さばく
749. さびしい
750. さべつ
751. さほう
752. さほど
753. さます
754. さみしい
755. さみだれ
756. さむけ
757. さめる
758. さやえんどう
759. さゆう
760. さよう
761. さよく
762. さらだ
763. ざるそば
764. さわやか
765. さわる
766. さんいん
767. さんか
768. さんきゃく
769. さんこう
770. さんさい
771. ざんしょ
772. さんすう
773. さんせい
774. さんそ
775. さんち
776. さんま
777. さんみ
778. さんらん
779. しあい
780. しあげ
781. しあさって
782. しあわせ
783. しいく
784. しいん
785. しうち
786. しえい
787. しおけ
788. しかい
789. しかく
790. じかん
791. しごと
792. しすう
793. じだい
794. したうけ
795. したぎ
796. したて
797. したみ
798. しちょう
799. しちりん
800. しっかり
801. しつじ
802. しつもん
803. してい
804. してき
805. してつ
806. じてん
807. じどう
808. しなぎれ
809. しなもの
810. しなん
811. しねま
812. しねん
813. しのぐ
814. しのぶ
815. しはい
816. しばかり
817. しはつ
818. しはらい
819. しはん
820. しひょう
821. しふく
822. じぶん
823. しへい
824. しほう
825. しほん
826. しまう
827. しまる
828. しみん
829. しむける
830. じむしょ
831. しめい
832. しめる
833. しもん
834. しゃいん
835. しゃうん
836. しゃおん
837. じゃがいも
838. しやくしょ
839. しゃくほう
840. しゃけん
841. しゃこ
842. しゃざい
843. しゃしん
844. しゃせん
845. しゃそう
846. しゃたい
847. しゃちょう
848. しゃっきん
849. じゃま
850. しゃりん
851. しゃれい
852. じゆう
853. じゅうしょ
854. しゅくはく
855. じゅしん
856. しゅっせき
857. しゅみ
858. しゅらば
859. じゅんばん
860. しょうかい
861. しょくたく
862. しょっけん
863. しょどう
864. しょもつ
865. しらせる
866. しらべる
867. しんか
868. しんこう
869. じんじゃ
870. しんせいじ
871. しんちく
872. しんりん
873. すあげ
874. すあし
875. すあな
876. ずあん
877. すいえい
878. すいか
879. すいとう
880. ずいぶん
881. すいようび
882. すうがく
883. すうじつ
884. すうせん
885. すおどり
886. すきま
887. すくう
888. すくない
889. すける
890. すごい
891. すこし
892. ずさん
893. すずしい
894. すすむ
895. すすめる
896. すっかり
897. ずっしり
898. ずっと
899. すてき
900. すてる
901. すねる
902. すのこ
903. すはだ
904. すばらしい
905. ずひょう
906. ずぶぬれ
907. すぶり
908. すふれ
909. すべて
910. すべる
911. ずほう
912. すぼん
913. すまい
914. すめし
915. すもう
916. すやき
917. すらすら
918. するめ
919. すれちがう
920. すろっと
921. すわる
922. すんぜん
923. すんぽう
924. せあぶら
925. せいかつ
926. せいげん
927. せいじ
928. せいよう
929. せおう
930. せかいかん
931. せきにん
932. せきむ
933. せきゆ
934. せきらんうん
935. せけん
936. せこう
937. せすじ
938. せたい
939. せたけ
940. せっかく
941. せっきゃく
942. ぜっく
943. せっけん
944. せっこつ
945. せっさたくま
946. せつぞく
947. せつだん
948. せつでん
949. せっぱん
950. せつび
951. せつぶん
952. せつめい
953. せつりつ
954. せなか
955. せのび
956. せはば
957. せびろ
958. せぼね
959. せまい
960. せまる
961. せめる
962. せもたれ
963. せりふ
964. ぜんあく
965. せんい
966. せんえい
967. せんか
968. せんきょ
969. せんく
970. せんげん
971. ぜんご
972. せんさい
973. せんしゅ
974. せんすい
975. せんせい
976. せんぞ
977. せんたく
978. せんちょう
979. せんてい
980. せんとう
981. せんぬき
982. せんねん
983. せんぱい
984. ぜんぶ
985. ぜんぽう
986. せんむ
987. せんめんじょ
988. せんもん
989. せんやく
990. せんゆう
991. せんよう
992. ぜんら
993. ぜんりゃく
994. せんれい
995. せんろ
996. そあく
997. そいとげる
998. そいね
999. そうがんきょう
1000. そうき
1001. そうご
1002. そうしん
1003. そうだん
1004. そうなん
1005. そうび
1006. そうめん
1007. そうり
1008. そえもの
1009. そえん
1010. そがい
1011. そげき
1012. そこう
1013. そこそこ
1014. そざい
1015. そしな
1016. そせい
1017. そせん
1018. そそぐ
1019. そだてる
1020. そつう
1021. そつえん
1022. そっかん
1023. そつぎょう
1024. そっけつ
1025. そっこう
1026. そっせん
1027. そっと
1028. そとがわ
1029. そとづら
1030. そなえる
1031. そなた
1032. そふぼ
1033. そぼく
1034. そぼろ
1035. そまつ
1036. そまる
1037. そむく
1038. そむりえ
1039. そめる
1040. そもそも
1041. そよかぜ
1042. そらまめ
1043. そろう
1044. そんかい
1045. そんけい
1046. そんざい
1047. そんしつ
1048. そんぞく
1049. そんちょう
1050. ぞんび
1051. ぞんぶん
1052. そんみん
1053. たあい
1054. たいいん
1055. たいうん
1056. たいえき
1057. たいおう
1058. だいがく
1059. たいき
1060. たいぐう
1061. たいけん
1062. たいこ
1063. たいざい
1064. だいじょうぶ
1065. だいすき
1066. たいせつ
1067. たいそう
1068. だいたい
1069. たいちょう
1070. たいてい
1071. だいどころ
1072. たいない
1073. たいねつ
1074. たいのう
1075. たいはん
1076. だいひょう
1077. たいふう
1078. たいへん
1079. たいほ
1080. たいまつばな
1081. たいみんぐ
1082. たいむ
1083. たいめん
1084. たいやき
1085. たいよう
1086. たいら
1087. たいりょく
1088. たいる
1089. たいわん
1090. たうえ
1091. たえる
1092. たおす
1093. たおる
1094. たおれる
1095. たかい
1096. たかね
1097. たきび
1098. たくさん
1099. たこく
1100. たこやき
1101. たさい
1102. たしざん
1103. だじゃれ
1104. たすける
1105. たずさわる
1106. たそがれ
1107. たたかう
1108. たたく
1109. ただしい
1110. たたみ
1111. たちばな
1112. だっかい
1113. だっきゃく
1114. だっこ
1115. だっしゅつ
1116. だったい
1117. たてる
1118. たとえる
1119. たなばた
1120. たにん
1121. たぬき
1122. たのしみ
1123. たはつ
1124. たぶん
1125. たべる
1126. たぼう
1127. たまご
1128. たまる
1129. だむる
1130. ためいき
1131. ためす
1132. ためる
1133. たもつ
1134. たやすい
1135. たよる
1136. たらす
1137. たりきほんがん
1138. たりょう
1139. たりる
1140. たると
1141. たれる
1142. たれんと
1143. たろっと
1144. たわむれる
1145. だんあつ
1146. たんい
1147. たんおん
1148. たんか
1149. たんき
1150. たんけん
1151. たんご
1152. たんさん
1153. たんじょうび
1154. だんせい
1155. たんそく
1156. たんたい
1157. だんち
1158. たんてい
1159. たんとう
1160. だんな
1161. たんにん
1162. だんねつ
1163. たんのう
1164. たんぴん
1165. だんぼう
1166. たんまつ
1167. たんめい
1168. だんれつ
1169. だんろ
1170. だんわ
1171. ちあい
1172. ちあん
1173. ちいき
1174. ちいさい
1175. ちえん
1176. ちかい
1177. ちから
1178. ちきゅう
1179. ちきん
1180. ちけいず
1181. ちけん
1182. ちこく
1183. ちさい
1184. ちしき
1185. ちしりょう
1186. ちせい
1187. ちそう
1188. ちたい
1189. ちたん
1190. ちちおや
1191. ちつじょ
1192. ちてき
1193. ちてん
1194. ちぬき
1195. ちぬり
1196. ちのう
1197. ちひょう
1198. ちへいせん
1199. ちほう
1200. ちまた
1201. ちみつ
1202. ちみどろ
1203. ちめいど
1204. ちゃんこなべ
1205. ちゅうい
1206. ちゆりょく
1207. ちょうし
1208. ちょさくけん
1209. ちらし
1210. ちらみ
1211. ちりがみ
1212. ちりょう
1213. ちるど
1214. ちわわ
1215. ちんたい
1216. ちんもく
1217. ついか
1218. ついたち
1219. つうか
1220. つうじょう
1221. つうはん
1222. つうわ
1223. つかう
1224. つかれる
1225. つくね
1226. つくる
1227. つけね
1228. つける
1229. つごう
1230. つたえる
1231. つづく
1232. つつじ
1233. つつむ
1234. つとめる
1235. つながる
1236. つなみ
1237. つねづね
1238. つのる
1239. つぶす
1240. つまらない
1241. つまる
1242. つみき
1243. つめたい
1244. つもり
1245. つもる
1246. つよい
1247. つるぼ
1248. つるみく
1249. つわもの
1250. つわり
1251. てあし
1252. てあて
1253. てあみ
1254. ていおん
1255. ていか
1256. ていき
1257. ていけい
1258. ていこく
1259. ていさつ
1260. ていし
1261. ていせい
1262. ていたい
1263. ていど
1264. ていねい
1265. ていひょう
1266. ていへん
1267. ていぼう
1268. てうち
1269. ておくれ
1270. てきとう
1271. てくび
1272. でこぼこ
1273. てさぎょう
1274. てさげ
1275. てすり
1276. てそう
1277. てちがい
1278. てちょう
1279. てつがく
1280. てつづき
1281. でっぱ
1282. てつぼう
1283. てつや
1284. でぬかえ
1285. てぬき
1286. てぬぐい
1287. てのひら
1288. てはい
1289. てぶくろ
1290. てふだ
1291. てほどき
1292. てほん
1293. てまえ
1294. てまきずし
1295. てみじか
1296. てみやげ
1297. てらす
1298. てれび
1299. てわけ
1300. てわたし
1301. でんあつ
1302. てんいん
1303. てんかい
1304. てんき
1305. てんぐ
1306. てんけん
1307. てんごく
1308. てんさい
1309. てんし
1310. てんすう
1311. でんち
1312. てんてき
1313. てんとう
1314. てんない
1315. てんぷら
1316. てんぼうだい
1317. てんめつ
1318. てんらんかい
1319. でんりょく
1320. でんわ
1321. どあい
1322. といれ
1323. どうかん
1324. とうきゅう
1325. どうぐ
1326. とうし
1327. とうむぎ
1328. とおい
1329. とおか
1330. とおく
1331. とおす
1332. とおる
1333. とかい
1334. とかす
1335. ときおり
1336. ときどき
1337. とくい
1338. とくしゅう
1339. とくてん
1340. とくに
1341. とくべつ
1342. とけい
1343. とける
1344. とこや
1345. とさか
1346. としょかん
1347. とそう
1348. とたん
1349. とちゅう
1350. とっきゅう
1351. とっくん
1352. とつぜん
1353. とつにゅう
1354. とどける
1355. ととのえる
1356. とない
1357. となえる
1358. となり
1359. とのさま
1360. とばす
1361. どぶがわ
1362. とほう
1363. とまる
1364. とめる
1365. ともだち
1366. ともる
1367. どようび
1368. とらえる
1369. とんかつ
1370. どんぶり
1371. ないかく
1372. ないこう
1373. ないしょ
1374. ないす
1375. ないせん
1376. ないそう
1377. なおす
1378. ながい
1379. なくす
1380. なげる
1381. なこうど
1382. なさけ
1383. なたでここ
1384. なっとう
1385. なつやすみ
1386. ななおし
1387. なにごと
1388. なにもの
1389. なにわ
1390. なのか
1391. なふだ
1392. なまいき
1393. なまえ
1394. なまみ
1395. なみだ
1396. なめらか
1397. なめる
1398. なやむ
1399. ならう
1400. ならび
1401. ならぶ
1402. なれる
1403. なわとび
1404. なわばり
1405. にあう
1406. にいがた
1407. にうけ
1408. におい
1409. にかい
1410. にがて
1411. にきび
1412. にくしみ
1413. にくまん
1414. にげる
1415. にさんかたんそ
1416. にしき
1417. にせもの
1418. にちじょう
1419. にちようび
1420. にっか
1421. にっき
1422. にっけい
1423. にっこう
1424. にっさん
1425. にっしょく
1426. にっすう
1427. にっせき
1428. にってい
1429. になう
1430. にほん
1431. にまめ
1432. にもつ
1433. にやり
1434. にゅういん
1435. にりんしゃ
1436. にわとり
1437. にんい
1438. にんか
1439. にんき
1440. にんげん
1441. にんしき
1442. にんずう
1443. にんそう
1444. にんたい
1445. にんち
1446. にんてい
1447. にんにく
1448. にんぷ
1449. にんまり
1450. にんむ
1451. にんめい
1452. にんよう
1453. ぬいくぎ
1454. ぬかす
1455. ぬぐいとる
1456. ぬぐう
1457. ぬくもり
1458. ぬすむ
1459. ぬまえび
1460. ぬめり
1461. ぬらす
1462. ぬんちゃく
1463. ねあげ
1464. ねいき
1465. ねいる
1466. ねいろ
1467. ねぐせ
1468. ねくたい
1469. ねくら
1470. ねこぜ
1471. ねこむ
1472. ねさげ
1473. ねすごす
1474. ねそべる
1475. ねだん
1476. ねつい
1477. ねっしん
1478. ねつぞう
1479. ねったいぎょ
1480. ねぶそく
1481. ねふだ
1482. ねぼう
1483. ねほりはほり
1484. ねまき
1485. ねまわし
1486. ねみみ
1487. ねむい
1488. ねむたい
1489. ねもと
1490. ねらう
1491. ねわざ
1492. ねんいり
1493. ねんおし
1494. ねんかん
1495. ねんきん
1496. ねんぐ
1497. ねんざ
1498. ねんし
1499. ねんちゃく
1500. ねんど
1501. ねんぴ
1502. ねんぶつ
1503. ねんまつ
1504. ねんりょう
1505. ねんれい
1506. のいず
1507. のおづま
1508. のがす
1509. のきなみ
1510. のこぎり
1511. のこす
1512. のこる
1513. のせる
1514. のぞく
1515. のぞむ
1516. のたまう
1517. のちほど
1518. のっく
1519. のばす
1520. のはら
1521. のべる
1522. のぼる
1523. のみもの
1524. のやま
1525. のらいぬ
1526. のらねこ
1527. のりもの
1528. のりゆき
1529. のれん
1530. のんき
1531. ばあい
1532. はあく
1533. ばあさん
1534. ばいか
1535. ばいく
1536. はいけん
1537. はいご
1538. はいしん
1539. はいすい
1540. はいせん
1541. はいそう
1542. はいち
1543. ばいばい
1544. はいれつ
1545. はえる
1546. はおる
1547. はかい
1548. ばかり
1549. はかる
1550. はくしゅ
1551. はけん
1552. はこぶ
1553. はさみ
1554. はさん
1555. はしご
1556. ばしょ
1557. はしる
1558. はせる
1559. ぱそこん
1560. はそん
1561. はたん
1562. はちみつ
1563. はつおん
1564. はっかく
1565. はづき
1566. はっきり
1567. はっくつ
1568. はっけん
1569. はっこう
1570. はっさん
1571. はっしん
1572. はったつ
1573. はっちゅう
1574. はってん
1575. はっぴょう
1576. はっぽう
1577. はなす
1578. はなび
1579. はにかむ
1580. はぶらし
1581. はみがき
1582. はむかう
1583. はめつ
1584. はやい
1585. はやし
1586. はらう
1587. はろうぃん
1588. はわい
1589. はんい
1590. はんえい
1591. はんおん
1592. はんかく
1593. はんきょう
1594. ばんぐみ
1595. はんこ
1596. はんしゃ
1597. はんすう
1598. はんだん
1599. ぱんち
1600. ぱんつ
1601. はんてい
1602. はんとし
1603. はんのう
1604. はんぱ
1605. はんぶん
1606. はんぺん
1607. はんぼうき
1608. はんめい
1609. はんらん
1610. はんろん
1611. ひいき
1612. ひうん
1613. ひえる
1614. ひかく
1615. ひかり
1616. ひかる
1617. ひかん
1618. ひくい
1619. ひけつ
1620. ひこうき
1621. ひこく
1622. ひさい
1623. ひさしぶり
1624. ひさん
1625. びじゅつかん
1626. ひしょ
1627. ひそか
1628. ひそむ
1629. ひたむき
1630. ひだり
1631. ひたる
1632. ひつぎ
1633. ひっこし
1634. ひっし
1635. ひつじゅひん
1636. ひっす
1637. ひつぜん
1638. ぴったり
1639. ぴっちり
1640. ひつよう
1641. ひてい
1642. ひとごみ
1643. ひなまつり
1644. ひなん
1645. ひねる
1646. ひはん
1647. ひびく
1648. ひひょう
1649. ひほう
1650. ひまわり
1651. ひまん
1652. ひみつ
1653. ひめい
1654. ひめじし
1655. ひやけ
1656. ひやす
1657. ひよう
1658. びょうき
1659. ひらがな
1660. ひらく
1661. ひりつ
1662. ひりょう
1663. ひるま
1664. ひるやすみ
1665. ひれい
1666. ひろい
1667. ひろう
1668. ひろき
1669. ひろゆき
1670. ひんかく
1671. ひんけつ
1672. ひんこん
1673. ひんしゅ
1674. ひんそう
1675. ぴんち
1676. ひんぱん
1677. びんぼう
1678. ふあん
1679. ふいうち
1680. ふうけい
1681. ふうせん
1682. ぷうたろう
1683. ふうとう
1684. ふうふ
1685. ふえる
1686. ふおん
1687. ふかい
1688. ふきん
1689. ふくざつ
1690. ふくぶくろ
1691. ふこう
1692. ふさい
1693. ふしぎ
1694. ふじみ
1695. ふすま
1696. ふせい
1697. ふせぐ
1698. ふそく
1699. ぶたにく
1700. ふたん
1701. ふちょう
1702. ふつう
1703. ふつか
1704. ふっかつ
1705. ふっき
1706. ふっこく
1707. ぶどう
1708. ふとる
1709. ふとん
1710. ふのう
1711. ふはい
1712. ふひょう
1713. ふへん
1714. ふまん
1715. ふみん
1716. ふめつ
1717. ふめん
1718. ふよう
1719. ふりこ
1720. ふりる
1721. ふるい
1722. ふんいき
1723. ぶんがく
1724. ぶんぐ
1725. ふんしつ
1726. ぶんせき
1727. ふんそう
1728. ぶんぽう
1729. へいあん
1730. へいおん
1731. へいがい
1732. へいき
1733. へいげん
1734. へいこう
1735. へいさ
1736. へいしゃ
1737. へいせつ
1738. へいそ
1739. へいたく
1740. へいてん
1741. へいねつ
1742. へいわ
1743. へきが
1744. へこむ
1745. べにいろ
1746. べにしょうが
1747. へらす
1748. へんかん
1749. べんきょう
1750. べんごし
1751. へんさい
1752. へんたい
1753. べんり
1754. ほあん
1755. ほいく
1756. ぼうぎょ
1757. ほうこく
1758. ほうそう
1759. ほうほう
1760. ほうもん
1761. ほうりつ
1762. ほえる
1763. ほおん
1764. ほかん
1765. ほきょう
1766. ぼきん
1767. ほくろ
1768. ほけつ
1769. ほけん
1770. ほこう
1771. ほこる
1772. ほしい
1773. ほしつ
1774. ほしゅ
1775. ほしょう
1776. ほせい
1777. ほそい
1778. ほそく
1779. ほたて
1780. ほたる
1781. ぽちぶくろ
1782. ほっきょく
1783. ほっさ
1784. ほったん
1785. ほとんど
1786. ほめる
1787. ほんい
1788. ほんき
1789. ほんけ
1790. ほんしつ
1791. ほんやく
1792. まいにち
1793. まかい
1794. まかせる
1795. まがる
1796. まける
1797. まこと
1798. まさつ
1799. まじめ
1800. ますく
1801. まぜる
1802. まつり
1803. まとめ
1804. まなぶ
1805. まぬけ
1806. まねく
1807. まほう
1808. まもる
1809. まゆげ
1810. まよう
1811. まろやか
1812. まわす
1813. まわり
1814. まわる
1815. まんが
1816. まんきつ
1817. まんぞく
1818. まんなか
1819. みいら
1820. みうち
1821. みえる
1822. みがく
1823. みかた
1824. みかん
1825. みけん
1826. みこん
1827. みじかい
1828. みすい
1829. みすえる
1830. みせる
1831. みっか
1832. みつかる
1833. みつける
1834. みてい
1835. みとめる
1836. みなと
1837. みなみかさい
1838. みねらる
1839. みのう
1840. みのがす
1841. みほん
1842. みもと
1843. みやげ
1844. みらい
1845. みりょく
1846. みわく
1847. みんか
1848. みんぞく
1849. むいか
1850. むえき
1851. むえん
1852. むかい
1853. むかう
1854. むかえ
1855. むかし
1856. むぎちゃ
1857. むける
1858. むげん
1859. むさぼる
1860. むしあつい
1861. むしば
1862. むじゅん
1863. むしろ
1864. むすう
1865. むすこ
1866. むすぶ
1867. むすめ
1868. むせる
1869. むせん
1870. むちゅう
1871. むなしい
1872. むのう
1873. むやみ
1874. むよう
1875. むらさき
1876. むりょう
1877. むろん
1878. めいあん
1879. めいうん
1880. めいえん
1881. めいかく
1882. めいきょく
1883. めいさい
1884. めいし
1885. めいそう
1886. めいぶつ
1887. めいれい
1888. めいわく
1889. めぐまれる
1890. めざす
1891. めした
1892. めずらしい
1893. めだつ
1894. めまい
1895. めやす
1896. めんきょ
1897. めんせき
1898. めんどう
1899. もうしあげる
1900. もうどうけん
1901. もえる
1902. もくし
1903. もくてき
1904. もくようび
1905. もちろん
1906. もどる
1907. もらう
1908. もんく
1909. もんだい
1910. やおや
1911. やける
1912. やさい
1913. やさしい
1914. やすい
1915. やすたろう
1916. やすみ
1917. やせる
1918. やそう
1919. やたい
1920. やちん
1921. やっと
1922. やっぱり
1923. やぶる
1924. やめる
1925. ややこしい
1926. やよい
1927. やわらかい
1928. ゆうき
1929. ゆうびんきょく
1930. ゆうべ
1931. ゆうめい
1932. ゆけつ
1933. ゆしゅつ
1934. ゆせん
1935. ゆそう
1936. ゆたか
1937. ゆちゃく
1938. ゆでる
1939. ゆにゅう
1940. ゆびわ
1941. ゆらい
1942. ゆれる
1943. ようい
1944. ようか
1945. ようきゅう
1946. ようじ
1947. ようす
1948. ようちえん
1949. よかぜ
1950. よかん
1951. よきん
1952. よくせい
1953. よくぼう
1954. よけい
1955. よごれる
1956. よさん
1957. よしゅう
1958. よそう
1959. よそく
1960. よっか
1961. よてい
1962. よどがわく
1963. よねつ
1964. よやく
1965. よゆう
1966. よろこぶ
1967. よろしい
1968. らいう
1969. らくがき
1970. らくご
1971. らくさつ
1972. らくだ
1973. らしんばん
1974. らせん
1975. らぞく
1976. らたい
1977. らっか
1978. られつ
1979. りえき
1980. りかい
1981. りきさく
1982. りきせつ
1983. りくぐん
1984. りくつ
1985. りけん
1986. りこう
1987. りせい
1988. りそう
1989. りそく
1990. りてん
1991. りねん
1992. りゆう
1993. りゅうがく
1994. りよう
1995. りょうり
1996. りょかん
1997. りょくちゃ
1998. りょこう
1999. りりく
2000. りれき
2001. りろん
2002. りんご
2003. るいけい
2004. るいさい
2005. るいじ
2006. るいせき
2007. るすばん
2008. るりがわら
2009. れいかん
2010. れいぎ
2011. れいせい
2012. れいぞうこ
2013. れいとう
2014. れいぼう
2015. れきし
2016. れきだい
2017. れんあい
2018. れんけい
2019. れんこん
2020. れんさい
2021. れんしゅう
2022. れんぞく
2023. れんらく
2024. ろうか
2025. ろうご
2026. ろうじん
2027. ろうそく
2028. ろくが
2029. ろこつ
2030. ろじうら
2031. ろしゅつ
2032. ろせん
2033. ろてん
2034. ろめん
2035. ろれつ
2036. ろんぎ
2037. ろんぱ
2038. ろんぶん
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BIP39ニーモニックシードフレーズジェネレーターは、デジタル資産を保護するための安全で信頼性の高いフレーズを生成するための必須ツールです。暗号学的に安全な乱数ジェネレーターを使用することで、すべてのシードフレーズが一意で改ざん不可能であることを保証します。

Frequently Asked Questions

BIP39リストとは何か

BIP39 リスト (Bitcoin Improvement Proposal 39) は、暗号鍵を人間が判読可能な形で表現したニーモニック フレーズを生成するために使用される標準化された単語セットです。これらのフレーズは、暗号通貨ウォレットを安全にバックアップおよび復元するために使用されます。BIP39 標準は、一貫した単語リストとニーモニック フレーズからシードを導出する方法を提供することで、さまざまなウォレットやプラットフォーム間での相互運用性を保証します。単語は、手動入力時の曖昧さとエラーを最小限に抑えるように慎重に選択されており、複雑な 16 進文字列を扱わなくても、ユーザーが秘密鍵を簡単に管理できます。

BIP39は安全か

BIP39 は、ニーモニック フレーズを通じて暗号通貨ウォレットを生成および回復するための堅牢な方法を提供するため、正しく使用すれば安全であると一般的に考えられています。ただし、その安全性は、ニーモニック フレーズをオフラインで安全に保管し、非公開にするなど、適切な実装とユーザーの慣行に依存します。ニーモニックが露出したり、紛失したり、誤って取り扱われたりすると、関連する資金が危険にさらされたり、回復不能になったりする可能性があります。

BIP39の単語リスト数はいくらですか

BIP39 の単語リストは、曖昧さを最小限に抑え、さまざまな言語や地域で使いやすいように慎重に選択された 2048 個の一意の単語で構成されています。この 2048 個の単語数により、各単語は 11 ビットのデータを表すことができます (2^11 = 2048 であるため)。これは、記憶フレーズ生成プロセスの重要な部分です。

BIP39の組み合わせは何ですか

BIP39 の組み合わせでは、通常、BIP39 単語リストの 12、15、18、21、または 24 語で構成されるニーモニック フレーズを使用して、暗号通貨ウォレットの暗号化シードを生成します。

パスフレーズウォレットとは

パスフレーズは、固有の隠しウォレットを生成し、それらへのアクセスを管理するために使用され、2 番目のハードウェア ウォレットや追加のバックアップが不要になります。これにより、プライマリ ウォレットのバックアップが侵害された場合でも、資金が安全に保たれます。