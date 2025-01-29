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BIP39 日本語 Wordlist
ビットコイン改善提案（BIP 39）は、ウォレットが故障した場合に12〜24語のシードフレーズをバックアップするための、覚えやすい単語セットであるニーモニックフレーズの使用を概説しています。
多くのウォレットがBIP 39標準に準拠していますが、BIP 39だけではコインの復元には不十分であることに注意することが重要です。このフレーズの単語は、14-04-2026 時点で有効な2048語の特定のリストから選択されており、ここからアクセスするか、以下にリストされています。
Japanese BIP39 Wordlist
All 2048 words from the official BIP39 Japanese wordlist.
Mnemonic Seed Phrase Generator
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BIP39ニーモニックシードフレーズジェネレーターは、デジタル資産を保護するための安全で信頼性の高いフレーズを生成するための必須ツールです。暗号学的に安全な乱数ジェネレーターを使用することで、すべてのシードフレーズが一意で改ざん不可能であることを保証します。
Frequently Asked Questions
BIP39リストとは何か
BIP39 リスト (Bitcoin Improvement Proposal 39) は、暗号鍵を人間が判読可能な形で表現したニーモニック フレーズを生成するために使用される標準化された単語セットです。これらのフレーズは、暗号通貨ウォレットを安全にバックアップおよび復元するために使用されます。BIP39 標準は、一貫した単語リストとニーモニック フレーズからシードを導出する方法を提供することで、さまざまなウォレットやプラットフォーム間での相互運用性を保証します。単語は、手動入力時の曖昧さとエラーを最小限に抑えるように慎重に選択されており、複雑な 16 進文字列を扱わなくても、ユーザーが秘密鍵を簡単に管理できます。
BIP39は安全か
BIP39 は、ニーモニック フレーズを通じて暗号通貨ウォレットを生成および回復するための堅牢な方法を提供するため、正しく使用すれば安全であると一般的に考えられています。ただし、その安全性は、ニーモニック フレーズをオフラインで安全に保管し、非公開にするなど、適切な実装とユーザーの慣行に依存します。ニーモニックが露出したり、紛失したり、誤って取り扱われたりすると、関連する資金が危険にさらされたり、回復不能になったりする可能性があります。
BIP39の単語リスト数はいくらですか
BIP39 の単語リストは、曖昧さを最小限に抑え、さまざまな言語や地域で使いやすいように慎重に選択された 2048 個の一意の単語で構成されています。この 2048 個の単語数により、各単語は 11 ビットのデータを表すことができます (2^11 = 2048 であるため)。これは、記憶フレーズ生成プロセスの重要な部分です。
BIP39の組み合わせは何ですか
BIP39 の組み合わせでは、通常、BIP39 単語リストの 12、15、18、21、または 24 語で構成されるニーモニック フレーズを使用して、暗号通貨ウォレットの暗号化シードを生成します。
パスフレーズウォレットとは
パスフレーズは、固有の隠しウォレットを生成し、それらへのアクセスを管理するために使用され、2 番目のハードウェア ウォレットや追加のバックアップが不要になります。これにより、プライマリ ウォレットのバックアップが侵害された場合でも、資金が安全に保たれます。