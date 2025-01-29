비트코인 개선 제안서 (BIP 39)는 지갑 오류 시 백업 복구 역할을 하는, 쉽게 기억할 수 있는 단어들로 구성된 니모닉 구문의 사용을 설명합니다.

많은 지갑이 BIP 39 표준을 따르지만, BIP 39만으로는 코인 복구에 충분하지 않다는 점을 유의해야 합니다. 이 문구에 포함된 단어는 여기에서 찾거나 아래 나열된 14-04-2026 현재 2048개의 특정 단어 목록에서 선택할 수 있습니다.