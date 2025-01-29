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BIP39 한국어 Wordlist
비트코인 개선 제안서 (BIP 39)는 지갑 오류 시 백업 복구 역할을 하는, 쉽게 기억할 수 있는 단어들로 구성된 니모닉 구문의 사용을 설명합니다.
많은 지갑이 BIP 39 표준을 따르지만, BIP 39만으로는 코인 복구에 충분하지 않다는 점을 유의해야 합니다. 이 문구에 포함된 단어는 여기에서 찾거나 아래 나열된 14-04-2026 현재 2048개의 특정 단어 목록에서 선택할 수 있습니다.
Korean BIP39 Wordlist
All 2048 words from the official BIP39 Korean wordlist.
Mnemonic Seed Phrase Generator
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BIP39 니모닉 시드 구문 생성기는 디지털 자산을 보호하기 위해 안전하고 신뢰할 수 있는 구문을 생성하는 필수 도구입니다. 암호화된 난수 생성기를 사용하여 모든 시드 구문이 고유하고 변조 방지되도록 보장합니다.
Frequently Asked Questions
BIP39 목록은 무엇입니까
BIP39 목록 또는 Bitcoin Improvement Proposal 39는 암호화 키의 인간이 읽을 수 있는 표현인 니모닉 구문을 생성하는 데 사용되는 표준화된 단어 집합입니다. 이러한 구문은 암호화폐 지갑을 안전하게 백업하고 복원하는 데 사용됩니다. BIP39 표준은 일관된 단어 목록과 니모닉 구문에서 시드를 도출하는 방법을 제공하여 다양한 지갑과 플랫폼 간의 상호 운용성을 보장합니다. 단어는 수동 입력 시 모호성과 오류를 최소화하도록 신중하게 선택되어 사용자가 복잡한 16진수 문자열을 처리할 필요 없이 개인 키를 더 쉽게 관리할 수 있습니다.
BIP39는 안전한가요
BIP39는 니모닉 문구를 통해 암호화폐 지갑을 생성하고 복구하는 강력한 방법을 제공하므로 올바르게 사용하면 일반적으로 안전한 것으로 간주됩니다. 그러나 그 안전성은 니모닉 문구를 오프라인에 안전하게 저장하고 비공개로 유지하는 것과 같은 적절한 구현 및 사용자 관행에 달려 있습니다. 니모닉이 노출되거나 분실되거나 잘못 처리되면 관련 자금이 손상되거나 복구할 수 없게 될 수 있습니다.
BIP39의 단어 목록 수는 얼마입니까
BIP39 단어 목록은 2048개의 고유한 단어로 구성되어 있으며, 다양한 언어와 지역에서 최소한의 모호성과 사용 편의성을 보장하기 위해 신중하게 선택되었습니다. 이 2048개 단어의 특정 개수는 각 단어가 11비트의 데이터를 나타낼 수 있게 합니다(2^11 = 2048이기 때문). 이는 니모닉 구문 생성 프로세스의 핵심 부분입니다.
BIP39의 조합은 무엇입니까
BIP39의 조합은 일반적으로 BIP39 단어 목록에 있는 12, 15, 18, 21 또는 24개의 단어로 구성된 니모닉 문구를 사용하여 암호화폐 지갑에 대한 암호화 시드를 생성하는 것을 포함합니다.
패스프레이즈 지갑이란
암호문구는 고유한 숨겨진 지갑을 생성하고 이에 대한 액세스를 관리하는 데 사용되므로 두 번째 하드웨어 지갑이나 추가 백업이 필요 없습니다. 이를 통해 기본 지갑 백업이 손상되더라도 자금이 안전하게 유지됩니다.