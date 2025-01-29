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BIP39 Español Wordlist

La Propuesta de Mejora de Bitcoin (BIP 39) establece el uso de una frase mnemotécnica, compuesta por palabras fáciles de recordar, como respaldo para la recuperación de su frase semilla de 12-24 palabras en caso de fallo de la billetera.

Muchas billeteras cumplen con el estándar BIP 39, pero es crucial destacar que BIP 39 por sí solo no garantiza la recuperación de monedas. A continuación se muestra una lista de 2048 palabras para una frase mnemotécnica, actualizada al 14-04-2026:

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Spanish BIP39 Wordlist

All 2048 words from the official BIP39 Spanish wordlist.

1. ábaco
2. abdomen
3. abeja
4. abierto
5. abogado
6. abono
7. aborto
8. abrazo
9. abrir
10. abuelo
11. abuso
12. acabar
13. academia
14. acceso
15. acción
16. aceite
17. acelga
18. acento
19. aceptar
20. ácido
21. aclarar
22. acné
23. acoger
24. acoso
25. activo
26. acto
27. actriz
28. actuar
29. acudir
30. acuerdo
31. acusar
32. adicto
33. admitir
34. adoptar
35. adorno
36. aduana
37. adulto
38. aéreo
39. afectar
40. afición
41. afinar
42. afirmar
43. ágil
44. agitar
45. agonía
46. agosto
47. agotar
48. agregar
49. agrio
50. agua
51. agudo
52. águila
53. aguja
54. ahogo
55. ahorro
56. aire
57. aislar
58. ajedrez
59. ajeno
60. ajuste
61. alacrán
62. alambre
63. alarma
64. alba
65. álbum
66. alcalde
67. aldea
68. alegre
69. alejar
70. alerta
71. aleta
72. alfiler
73. alga
74. algodón
75. aliado
76. aliento
77. alivio
78. alma
79. almeja
80. almíbar
81. altar
82. alteza
83. altivo
84. alto
85. altura
86. alumno
87. alzar
88. amable
89. amante
90. amapola
91. amargo
92. amasar
93. ámbar
94. ámbito
95. ameno
96. amigo
97. amistad
98. amor
99. amparo
100. amplio
101. ancho
102. anciano
103. ancla
104. andar
105. andén
106. anemia
107. ángulo
108. anillo
109. ánimo
110. anís
111. anotar
112. antena
113. antiguo
114. antojo
115. anual
116. anular
117. anuncio
118. añadir
119. añejo
120. año
121. apagar
122. aparato
123. apetito
124. apio
125. aplicar
126. apodo
127. aporte
128. apoyo
129. aprender
130. aprobar
131. apuesta
132. apuro
133. arado
134. araña
135. arar
136. árbitro
137. árbol
138. arbusto
139. archivo
140. arco
141. arder
142. ardilla
143. arduo
144. área
145. árido
146. aries
147. armonía
148. arnés
149. aroma
150. arpa
151. arpón
152. arreglo
153. arroz
154. arruga
155. arte
156. artista
157. asa
158. asado
159. asalto
160. ascenso
161. asegurar
162. aseo
163. asesor
164. asiento
165. asilo
166. asistir
167. asno
168. asombro
169. áspero
170. astilla
171. astro
172. astuto
173. asumir
174. asunto
175. atajo
176. ataque
177. atar
178. atento
179. ateo
180. ático
181. atleta
182. átomo
183. atraer
184. atroz
185. atún
186. audaz
187. audio
188. auge
189. aula
190. aumento
191. ausente
192. autor
193. aval
194. avance
195. avaro
196. ave
197. avellana
198. avena
199. avestruz
200. avión
201. aviso
202. ayer
203. ayuda
204. ayuno
205. azafrán
206. azar
207. azote
208. azúcar
209. azufre
210. azul
211. baba
212. babor
213. bache
214. bahía
215. baile
216. bajar
217. balanza
218. balcón
219. balde
220. bambú
221. banco
222. banda
223. baño
224. barba
225. barco
226. barniz
227. barro
228. báscula
229. bastón
230. basura
231. batalla
232. batería
233. batir
234. batuta
235. baúl
236. bazar
237. bebé
238. bebida
239. bello
240. besar
241. beso
242. bestia
243. bicho
244. bien
245. bingo
246. blanco
247. bloque
248. blusa
249. boa
250. bobina
251. bobo
252. boca
253. bocina
254. boda
255. bodega
256. boina
257. bola
258. bolero
259. bolsa
260. bomba
261. bondad
262. bonito
263. bono
264. bonsái
265. borde
266. borrar
267. bosque
268. bote
269. botín
270. bóveda
271. bozal
272. bravo
273. brazo
274. brecha
275. breve
276. brillo
277. brinco
278. brisa
279. broca
280. broma
281. bronce
282. brote
283. bruja
284. brusco
285. bruto
286. buceo
287. bucle
288. bueno
289. buey
290. bufanda
291. bufón
292. búho
293. buitre
294. bulto
295. burbuja
296. burla
297. burro
298. buscar
299. butaca
300. buzón
301. caballo
302. cabeza
303. cabina
304. cabra
305. cacao
306. cadáver
307. cadena
308. caer
309. café
310. caída
311. caimán
312. caja
313. cajón
314. cal
315. calamar
316. calcio
317. caldo
318. calidad
319. calle
320. calma
321. calor
322. calvo
323. cama
324. cambio
325. camello
326. camino
327. campo
328. cáncer
329. candil
330. canela
331. canguro
332. canica
333. canto
334. caña
335. cañón
336. caoba
337. caos
338. capaz
339. capitán
340. capote
341. captar
342. capucha
343. cara
344. carbón
345. cárcel
346. careta
347. carga
348. cariño
349. carne
350. carpeta
351. carro
352. carta
353. casa
354. casco
355. casero
356. caspa
357. castor
358. catorce
359. catre
360. caudal
361. causa
362. cazo
363. cebolla
364. ceder
365. cedro
366. celda
367. célebre
368. celoso
369. célula
370. cemento
371. ceniza
372. centro
373. cerca
374. cerdo
375. cereza
376. cero
377. cerrar
378. certeza
379. césped
380. cetro
381. chacal
382. chaleco
383. champú
384. chancla
385. chapa
386. charla
387. chico
388. chiste
389. chivo
390. choque
391. choza
392. chuleta
393. chupar
394. ciclón
395. ciego
396. cielo
397. cien
398. cierto
399. cifra
400. cigarro
401. cima
402. cinco
403. cine
404. cinta
405. ciprés
406. circo
407. ciruela
408. cisne
409. cita
410. ciudad
411. clamor
412. clan
413. claro
414. clase
415. clave
416. cliente
417. clima
418. clínica
419. cobre
420. cocción
421. cochino
422. cocina
423. coco
424. código
425. codo
426. cofre
427. coger
428. cohete
429. cojín
430. cojo
431. cola
432. colcha
433. colegio
434. colgar
435. colina
436. collar
437. colmo
438. columna
439. combate
440. comer
441. comida
442. cómodo
443. compra
444. conde
445. conejo
446. conga
447. conocer
448. consejo
449. contar
450. copa
451. copia
452. corazón
453. corbata
454. corcho
455. cordón
456. corona
457. correr
458. coser
459. cosmos
460. costa
461. cráneo
462. cráter
463. crear
464. crecer
465. creído
466. crema
467. cría
468. crimen
469. cripta
470. crisis
471. cromo
472. crónica
473. croqueta
474. crudo
475. cruz
476. cuadro
477. cuarto
478. cuatro
479. cubo
480. cubrir
481. cuchara
482. cuello
483. cuento
484. cuerda
485. cuesta
486. cueva
487. cuidar
488. culebra
489. culpa
490. culto
491. cumbre
492. cumplir
493. cuna
494. cuneta
495. cuota
496. cupón
497. cúpula
498. curar
499. curioso
500. curso
501. curva
502. cutis
503. dama
504. danza
505. dar
506. dardo
507. dátil
508. deber
509. débil
510. década
511. decir
512. dedo
513. defensa
514. definir
515. dejar
516. delfín
517. delgado
518. delito
519. demora
520. denso
521. dental
522. deporte
523. derecho
524. derrota
525. desayuno
526. deseo
527. desfile
528. desnudo
529. destino
530. desvío
531. detalle
532. detener
533. deuda
534. día
535. diablo
536. diadema
537. diamante
538. diana
539. diario
540. dibujo
541. dictar
542. diente
543. dieta
544. diez
545. difícil
546. digno
547. dilema
548. diluir
549. dinero
550. directo
551. dirigir
552. disco
553. diseño
554. disfraz
555. diva
556. divino
557. doble
558. doce
559. dolor
560. domingo
561. don
562. donar
563. dorado
564. dormir
565. dorso
566. dos
567. dosis
568. dragón
569. droga
570. ducha
571. duda
572. duelo
573. dueño
574. dulce
575. dúo
576. duque
577. durar
578. dureza
579. duro
580. ébano
581. ebrio
582. echar
583. eco
584. ecuador
585. edad
586. edición
587. edificio
588. editor
589. educar
590. efecto
591. eficaz
592. eje
593. ejemplo
594. elefante
595. elegir
596. elemento
597. elevar
598. elipse
599. élite
600. elixir
601. elogio
602. eludir
603. embudo
604. emitir
605. emoción
606. empate
607. empeño
608. empleo
609. empresa
610. enano
611. encargo
612. enchufe
613. encía
614. enemigo
615. enero
616. enfado
617. enfermo
618. engaño
619. enigma
620. enlace
621. enorme
622. enredo
623. ensayo
624. enseñar
625. entero
626. entrar
627. envase
628. envío
629. época
630. equipo
631. erizo
632. escala
633. escena
634. escolar
635. escribir
636. escudo
637. esencia
638. esfera
639. esfuerzo
640. espada
641. espejo
642. espía
643. esposa
644. espuma
645. esquí
646. estar
647. este
648. estilo
649. estufa
650. etapa
651. eterno
652. ética
653. etnia
654. evadir
655. evaluar
656. evento
657. evitar
658. exacto
659. examen
660. exceso
661. excusa
662. exento
663. exigir
664. exilio
665. existir
666. éxito
667. experto
668. explicar
669. exponer
670. extremo
671. fábrica
672. fábula
673. fachada
674. fácil
675. factor
676. faena
677. faja
678. falda
679. fallo
680. falso
681. faltar
682. fama
683. familia
684. famoso
685. faraón
686. farmacia
687. farol
688. farsa
689. fase
690. fatiga
691. fauna
692. favor
693. fax
694. febrero
695. fecha
696. feliz
697. feo
698. feria
699. feroz
700. fértil
701. fervor
702. festín
703. fiable
704. fianza
705. fiar
706. fibra
707. ficción
708. ficha
709. fideo
710. fiebre
711. fiel
712. fiera
713. fiesta
714. figura
715. fijar
716. fijo
717. fila
718. filete
719. filial
720. filtro
721. fin
722. finca
723. fingir
724. finito
725. firma
726. flaco
727. flauta
728. flecha
729. flor
730. flota
731. fluir
732. flujo
733. flúor
734. fobia
735. foca
736. fogata
737. fogón
738. folio
739. folleto
740. fondo
741. forma
742. forro
743. fortuna
744. forzar
745. fosa
746. foto
747. fracaso
748. frágil
749. franja
750. frase
751. fraude
752. freír
753. freno
754. fresa
755. frío
756. frito
757. fruta
758. fuego
759. fuente
760. fuerza
761. fuga
762. fumar
763. función
764. funda
765. furgón
766. furia
767. fusil
768. fútbol
769. futuro
770. gacela
771. gafas
772. gaita
773. gajo
774. gala
775. galería
776. gallo
777. gamba
778. ganar
779. gancho
780. ganga
781. ganso
782. garaje
783. garza
784. gasolina
785. gastar
786. gato
787. gavilán
788. gemelo
789. gemir
790. gen
791. género
792. genio
793. gente
794. geranio
795. gerente
796. germen
797. gesto
798. gigante
799. gimnasio
800. girar
801. giro
802. glaciar
803. globo
804. gloria
805. gol
806. golfo
807. goloso
808. golpe
809. goma
810. gordo
811. gorila
812. gorra
813. gota
814. goteo
815. gozar
816. grada
817. gráfico
818. grano
819. grasa
820. gratis
821. grave
822. grieta
823. grillo
824. gripe
825. gris
826. grito
827. grosor
828. grúa
829. grueso
830. grumo
831. grupo
832. guante
833. guapo
834. guardia
835. guerra
836. guía
837. guiño
838. guion
839. guiso
840. guitarra
841. gusano
842. gustar
843. haber
844. hábil
845. hablar
846. hacer
847. hacha
848. hada
849. hallar
850. hamaca
851. harina
852. haz
853. hazaña
854. hebilla
855. hebra
856. hecho
857. helado
858. helio
859. hembra
860. herir
861. hermano
862. héroe
863. hervir
864. hielo
865. hierro
866. hígado
867. higiene
868. hijo
869. himno
870. historia
871. hocico
872. hogar
873. hoguera
874. hoja
875. hombre
876. hongo
877. honor
878. honra
879. hora
880. hormiga
881. horno
882. hostil
883. hoyo
884. hueco
885. huelga
886. huerta
887. hueso
888. huevo
889. huida
890. huir
891. humano
892. húmedo
893. humilde
894. humo
895. hundir
896. huracán
897. hurto
898. icono
899. ideal
900. idioma
901. ídolo
902. iglesia
903. iglú
904. igual
905. ilegal
906. ilusión
907. imagen
908. imán
909. imitar
910. impar
911. imperio
912. imponer
913. impulso
914. incapaz
915. índice
916. inerte
917. infiel
918. informe
919. ingenio
920. inicio
921. inmenso
922. inmune
923. innato
924. insecto
925. instante
926. interés
927. íntimo
928. intuir
929. inútil
930. invierno
931. ira
932. iris
933. ironía
934. isla
935. islote
936. jabalí
937. jabón
938. jamón
939. jarabe
940. jardín
941. jarra
942. jaula
943. jazmín
944. jefe
945. jeringa
946. jinete
947. jornada
948. joroba
949. joven
950. joya
951. juerga
952. jueves
953. juez
954. jugador
955. jugo
956. juguete
957. juicio
958. junco
959. jungla
960. junio
961. juntar
962. júpiter
963. jurar
964. justo
965. juvenil
966. juzgar
967. kilo
968. koala
969. labio
970. lacio
971. lacra
972. lado
973. ladrón
974. lagarto
975. lágrima
976. laguna
977. laico
978. lamer
979. lámina
980. lámpara
981. lana
982. lancha
983. langosta
984. lanza
985. lápiz
986. largo
987. larva
988. lástima
989. lata
990. látex
991. latir
992. laurel
993. lavar
994. lazo
995. leal
996. lección
997. leche
998. lector
999. leer
1000. legión
1001. legumbre
1002. lejano
1003. lengua
1004. lento
1005. leña
1006. león
1007. leopardo
1008. lesión
1009. letal
1010. letra
1011. leve
1012. leyenda
1013. libertad
1014. libro
1015. licor
1016. líder
1017. lidiar
1018. lienzo
1019. liga
1020. ligero
1021. lima
1022. límite
1023. limón
1024. limpio
1025. lince
1026. lindo
1027. línea
1028. lingote
1029. lino
1030. linterna
1031. líquido
1032. liso
1033. lista
1034. litera
1035. litio
1036. litro
1037. llaga
1038. llama
1039. llanto
1040. llave
1041. llegar
1042. llenar
1043. llevar
1044. llorar
1045. llover
1046. lluvia
1047. lobo
1048. loción
1049. loco
1050. locura
1051. lógica
1052. logro
1053. lombriz
1054. lomo
1055. lonja
1056. lote
1057. lucha
1058. lucir
1059. lugar
1060. lujo
1061. luna
1062. lunes
1063. lupa
1064. lustro
1065. luto
1066. luz
1067. maceta
1068. macho
1069. madera
1070. madre
1071. maduro
1072. maestro
1073. mafia
1074. magia
1075. mago
1076. maíz
1077. maldad
1078. maleta
1079. malla
1080. malo
1081. mamá
1082. mambo
1083. mamut
1084. manco
1085. mando
1086. manejar
1087. manga
1088. maniquí
1089. manjar
1090. mano
1091. manso
1092. manta
1093. mañana
1094. mapa
1095. máquina
1096. mar
1097. marco
1098. marea
1099. marfil
1100. margen
1101. marido
1102. mármol
1103. marrón
1104. martes
1105. marzo
1106. masa
1107. máscara
1108. masivo
1109. matar
1110. materia
1111. matiz
1112. matriz
1113. máximo
1114. mayor
1115. mazorca
1116. mecha
1117. medalla
1118. medio
1119. médula
1120. mejilla
1121. mejor
1122. melena
1123. melón
1124. memoria
1125. menor
1126. mensaje
1127. mente
1128. menú
1129. mercado
1130. merengue
1131. mérito
1132. mes
1133. mesón
1134. meta
1135. meter
1136. método
1137. metro
1138. mezcla
1139. miedo
1140. miel
1141. miembro
1142. miga
1143. mil
1144. milagro
1145. militar
1146. millón
1147. mimo
1148. mina
1149. minero
1150. mínimo
1151. minuto
1152. miope
1153. mirar
1154. misa
1155. miseria
1156. misil
1157. mismo
1158. mitad
1159. mito
1160. mochila
1161. moción
1162. moda
1163. modelo
1164. moho
1165. mojar
1166. molde
1167. moler
1168. molino
1169. momento
1170. momia
1171. monarca
1172. moneda
1173. monja
1174. monto
1175. moño
1176. morada
1177. morder
1178. moreno
1179. morir
1180. morro
1181. morsa
1182. mortal
1183. mosca
1184. mostrar
1185. motivo
1186. mover
1187. móvil
1188. mozo
1189. mucho
1190. mudar
1191. mueble
1192. muela
1193. muerte
1194. muestra
1195. mugre
1196. mujer
1197. mula
1198. muleta
1199. multa
1200. mundo
1201. muñeca
1202. mural
1203. muro
1204. músculo
1205. museo
1206. musgo
1207. música
1208. muslo
1209. nácar
1210. nación
1211. nadar
1212. naipe
1213. naranja
1214. nariz
1215. narrar
1216. nasal
1217. natal
1218. nativo
1219. natural
1220. náusea
1221. naval
1222. nave
1223. navidad
1224. necio
1225. néctar
1226. negar
1227. negocio
1228. negro
1229. neón
1230. nervio
1231. neto
1232. neutro
1233. nevar
1234. nevera
1235. nicho
1236. nido
1237. niebla
1238. nieto
1239. niñez
1240. niño
1241. nítido
1242. nivel
1243. nobleza
1244. noche
1245. nómina
1246. noria
1247. norma
1248. norte
1249. nota
1250. noticia
1251. novato
1252. novela
1253. novio
1254. nube
1255. nuca
1256. núcleo
1257. nudillo
1258. nudo
1259. nuera
1260. nueve
1261. nuez
1262. nulo
1263. número
1264. nutria
1265. oasis
1266. obeso
1267. obispo
1268. objeto
1269. obra
1270. obrero
1271. observar
1272. obtener
1273. obvio
1274. oca
1275. ocaso
1276. océano
1277. ochenta
1278. ocho
1279. ocio
1280. ocre
1281. octavo
1282. octubre
1283. oculto
1284. ocupar
1285. ocurrir
1286. odiar
1287. odio
1288. odisea
1289. oeste
1290. ofensa
1291. oferta
1292. oficio
1293. ofrecer
1294. ogro
1295. oído
1296. oír
1297. ojo
1298. ola
1299. oleada
1300. olfato
1301. olivo
1302. olla
1303. olmo
1304. olor
1305. olvido
1306. ombligo
1307. onda
1308. onza
1309. opaco
1310. opción
1311. ópera
1312. opinar
1313. oponer
1314. optar
1315. óptica
1316. opuesto
1317. oración
1318. orador
1319. oral
1320. órbita
1321. orca
1322. orden
1323. oreja
1324. órgano
1325. orgía
1326. orgullo
1327. oriente
1328. origen
1329. orilla
1330. oro
1331. orquesta
1332. oruga
1333. osadía
1334. oscuro
1335. osezno
1336. oso
1337. ostra
1338. otoño
1339. otro
1340. oveja
1341. óvulo
1342. óxido
1343. oxígeno
1344. oyente
1345. ozono
1346. pacto
1347. padre
1348. paella
1349. página
1350. pago
1351. país
1352. pájaro
1353. palabra
1354. palco
1355. paleta
1356. pálido
1357. palma
1358. paloma
1359. palpar
1360. pan
1361. panal
1362. pánico
1363. pantera
1364. pañuelo
1365. papá
1366. papel
1367. papilla
1368. paquete
1369. parar
1370. parcela
1371. pared
1372. parir
1373. paro
1374. párpado
1375. parque
1376. párrafo
1377. parte
1378. pasar
1379. paseo
1380. pasión
1381. paso
1382. pasta
1383. pata
1384. patio
1385. patria
1386. pausa
1387. pauta
1388. pavo
1389. payaso
1390. peatón
1391. pecado
1392. pecera
1393. pecho
1394. pedal
1395. pedir
1396. pegar
1397. peine
1398. pelar
1399. peldaño
1400. pelea
1401. peligro
1402. pellejo
1403. pelo
1404. peluca
1405. pena
1406. pensar
1407. peñón
1408. peón
1409. peor
1410. pepino
1411. pequeño
1412. pera
1413. percha
1414. perder
1415. pereza
1416. perfil
1417. perico
1418. perla
1419. permiso
1420. perro
1421. persona
1422. pesa
1423. pesca
1424. pésimo
1425. pestaña
1426. pétalo
1427. petróleo
1428. pez
1429. pezuña
1430. picar
1431. pichón
1432. pie
1433. piedra
1434. pierna
1435. pieza
1436. pijama
1437. pilar
1438. piloto
1439. pimienta
1440. pino
1441. pintor
1442. pinza
1443. piña
1444. piojo
1445. pipa
1446. pirata
1447. pisar
1448. piscina
1449. piso
1450. pista
1451. pitón
1452. pizca
1453. placa
1454. plan
1455. plata
1456. playa
1457. plaza
1458. pleito
1459. pleno
1460. plomo
1461. pluma
1462. plural
1463. pobre
1464. poco
1465. poder
1466. podio
1467. poema
1468. poesía
1469. poeta
1470. polen
1471. policía
1472. pollo
1473. polvo
1474. pomada
1475. pomelo
1476. pomo
1477. pompa
1478. poner
1479. porción
1480. portal
1481. posada
1482. poseer
1483. posible
1484. poste
1485. potencia
1486. potro
1487. pozo
1488. prado
1489. precoz
1490. pregunta
1491. premio
1492. prensa
1493. preso
1494. previo
1495. primo
1496. príncipe
1497. prisión
1498. privar
1499. proa
1500. probar
1501. proceso
1502. producto
1503. proeza
1504. profesor
1505. programa
1506. prole
1507. promesa
1508. pronto
1509. propio
1510. próximo
1511. prueba
1512. público
1513. puchero
1514. pudor
1515. pueblo
1516. puerta
1517. puesto
1518. pulga
1519. pulir
1520. pulmón
1521. pulpo
1522. pulso
1523. puma
1524. punto
1525. puñal
1526. puño
1527. pupa
1528. pupila
1529. puré
1530. quedar
1531. queja
1532. quemar
1533. querer
1534. queso
1535. quieto
1536. química
1537. quince
1538. quitar
1539. rábano
1540. rabia
1541. rabo
1542. ración
1543. radical
1544. raíz
1545. rama
1546. rampa
1547. rancho
1548. rango
1549. rapaz
1550. rápido
1551. rapto
1552. rasgo
1553. raspa
1554. rato
1555. rayo
1556. raza
1557. razón
1558. reacción
1559. realidad
1560. rebaño
1561. rebote
1562. recaer
1563. receta
1564. rechazo
1565. recoger
1566. recreo
1567. recto
1568. recurso
1569. red
1570. redondo
1571. reducir
1572. reflejo
1573. reforma
1574. refrán
1575. refugio
1576. regalo
1577. regir
1578. regla
1579. regreso
1580. rehén
1581. reino
1582. reír
1583. reja
1584. relato
1585. relevo
1586. relieve
1587. relleno
1588. reloj
1589. remar
1590. remedio
1591. remo
1592. rencor
1593. rendir
1594. renta
1595. reparto
1596. repetir
1597. reposo
1598. reptil
1599. res
1600. rescate
1601. resina
1602. respeto
1603. resto
1604. resumen
1605. retiro
1606. retorno
1607. retrato
1608. reunir
1609. revés
1610. revista
1611. rey
1612. rezar
1613. rico
1614. riego
1615. rienda
1616. riesgo
1617. rifa
1618. rígido
1619. rigor
1620. rincón
1621. riñón
1622. río
1623. riqueza
1624. risa
1625. ritmo
1626. rito
1627. rizo
1628. roble
1629. roce
1630. rociar
1631. rodar
1632. rodeo
1633. rodilla
1634. roer
1635. rojizo
1636. rojo
1637. romero
1638. romper
1639. ron
1640. ronco
1641. ronda
1642. ropa
1643. ropero
1644. rosa
1645. rosca
1646. rostro
1647. rotar
1648. rubí
1649. rubor
1650. rudo
1651. rueda
1652. rugir
1653. ruido
1654. ruina
1655. ruleta
1656. rulo
1657. rumbo
1658. rumor
1659. ruptura
1660. ruta
1661. rutina
1662. sábado
1663. saber
1664. sabio
1665. sable
1666. sacar
1667. sagaz
1668. sagrado
1669. sala
1670. saldo
1671. salero
1672. salir
1673. salmón
1674. salón
1675. salsa
1676. salto
1677. salud
1678. salvar
1679. samba
1680. sanción
1681. sandía
1682. sanear
1683. sangre
1684. sanidad
1685. sano
1686. santo
1687. sapo
1688. saque
1689. sardina
1690. sartén
1691. sastre
1692. satán
1693. sauna
1694. saxofón
1695. sección
1696. seco
1697. secreto
1698. secta
1699. sed
1700. seguir
1701. seis
1702. sello
1703. selva
1704. semana
1705. semilla
1706. senda
1707. sensor
1708. señal
1709. señor
1710. separar
1711. sepia
1712. sequía
1713. ser
1714. serie
1715. sermón
1716. servir
1717. sesenta
1718. sesión
1719. seta
1720. setenta
1721. severo
1722. sexo
1723. sexto
1724. sidra
1725. siesta
1726. siete
1727. siglo
1728. signo
1729. sílaba
1730. silbar
1731. silencio
1732. silla
1733. símbolo
1734. simio
1735. sirena
1736. sistema
1737. sitio
1738. situar
1739. sobre
1740. socio
1741. sodio
1742. sol
1743. solapa
1744. soldado
1745. soledad
1746. sólido
1747. soltar
1748. solución
1749. sombra
1750. sondeo
1751. sonido
1752. sonoro
1753. sonrisa
1754. sopa
1755. soplar
1756. soporte
1757. sordo
1758. sorpresa
1759. sorteo
1760. sostén
1761. sótano
1762. suave
1763. subir
1764. suceso
1765. sudor
1766. suegra
1767. suelo
1768. sueño
1769. suerte
1770. sufrir
1771. sujeto
1772. sultán
1773. sumar
1774. superar
1775. suplir
1776. suponer
1777. supremo
1778. sur
1779. surco
1780. sureño
1781. surgir
1782. susto
1783. sutil
1784. tabaco
1785. tabique
1786. tabla
1787. tabú
1788. taco
1789. tacto
1790. tajo
1791. talar
1792. talco
1793. talento
1794. talla
1795. talón
1796. tamaño
1797. tambor
1798. tango
1799. tanque
1800. tapa
1801. tapete
1802. tapia
1803. tapón
1804. taquilla
1805. tarde
1806. tarea
1807. tarifa
1808. tarjeta
1809. tarot
1810. tarro
1811. tarta
1812. tatuaje
1813. tauro
1814. taza
1815. tazón
1816. teatro
1817. techo
1818. tecla
1819. técnica
1820. tejado
1821. tejer
1822. tejido
1823. tela
1824. teléfono
1825. tema
1826. temor
1827. templo
1828. tenaz
1829. tender
1830. tener
1831. tenis
1832. tenso
1833. teoría
1834. terapia
1835. terco
1836. término
1837. ternura
1838. terror
1839. tesis
1840. tesoro
1841. testigo
1842. tetera
1843. texto
1844. tez
1845. tibio
1846. tiburón
1847. tiempo
1848. tienda
1849. tierra
1850. tieso
1851. tigre
1852. tijera
1853. tilde
1854. timbre
1855. tímido
1856. timo
1857. tinta
1858. tío
1859. típico
1860. tipo
1861. tira
1862. tirón
1863. titán
1864. títere
1865. título
1866. tiza
1867. toalla
1868. tobillo
1869. tocar
1870. tocino
1871. todo
1872. toga
1873. toldo
1874. tomar
1875. tono
1876. tonto
1877. topar
1878. tope
1879. toque
1880. tórax
1881. torero
1882. tormenta
1883. torneo
1884. toro
1885. torpedo
1886. torre
1887. torso
1888. tortuga
1889. tos
1890. tosco
1891. toser
1892. tóxico
1893. trabajo
1894. tractor
1895. traer
1896. tráfico
1897. trago
1898. traje
1899. tramo
1900. trance
1901. trato
1902. trauma
1903. trazar
1904. trébol
1905. tregua
1906. treinta
1907. tren
1908. trepar
1909. tres
1910. tribu
1911. trigo
1912. tripa
1913. triste
1914. triunfo
1915. trofeo
1916. trompa
1917. tronco
1918. tropa
1919. trote
1920. trozo
1921. truco
1922. trueno
1923. trufa
1924. tubería
1925. tubo
1926. tuerto
1927. tumba
1928. tumor
1929. túnel
1930. túnica
1931. turbina
1932. turismo
1933. turno
1934. tutor
1935. ubicar
1936. úlcera
1937. umbral
1938. unidad
1939. unir
1940. universo
1941. uno
1942. untar
1943. uña
1944. urbano
1945. urbe
1946. urgente
1947. urna
1948. usar
1949. usuario
1950. útil
1951. utopía
1952. uva
1953. vaca
1954. vacío
1955. vacuna
1956. vagar
1957. vago
1958. vaina
1959. vajilla
1960. vale
1961. válido
1962. valle
1963. valor
1964. válvula
1965. vampiro
1966. vara
1967. variar
1968. varón
1969. vaso
1970. vecino
1971. vector
1972. vehículo
1973. veinte
1974. vejez
1975. vela
1976. velero
1977. veloz
1978. vena
1979. vencer
1980. venda
1981. veneno
1982. vengar
1983. venir
1984. venta
1985. venus
1986. ver
1987. verano
1988. verbo
1989. verde
1990. vereda
1991. verja
1992. verso
1993. verter
1994. vía
1995. viaje
1996. vibrar
1997. vicio
1998. víctima
1999. vida
2000. vídeo
2001. vidrio
2002. viejo
2003. viernes
2004. vigor
2005. vil
2006. villa
2007. vinagre
2008. vino
2009. viñedo
2010. violín
2011. viral
2012. virgo
2013. virtud
2014. visor
2015. víspera
2016. vista
2017. vitamina
2018. viudo
2019. vivaz
2020. vivero
2021. vivir
2022. vivo
2023. volcán
2024. volumen
2025. volver
2026. voraz
2027. votar
2028. voto
2029. voz
2030. vuelo
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2032. yacer
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2037. yeso
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Mnemonic Seed Phrase Generator

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Entropy (hex)

El generador de frases semilla mnemotécnicas BIP39 es una herramienta esencial para generar frases seguras y confiables que protejan sus activos digitales. Mediante un generador de números aleatorios criptográficamente seguro, garantiza que cada frase semilla sea única y a prueba de manipulaciones.

Frequently Asked Questions

¿Qué es la lista BIP39

La lista BIP39, o Propuesta de Mejora de Bitcoin 39, es un conjunto estandarizado de palabras que se utiliza para generar frases mnemotécnicas, que son representaciones legibles de claves criptográficas. Estas frases se utilizan para respaldar y restaurar de forma segura las billeteras de criptomonedas. El estándar BIP39 garantiza la interoperabilidad entre diferentes billeteras y plataformas al proporcionar una lista de palabras consistente y un método para obtener semillas a partir de las frases mnemotécnicas. Las palabras se seleccionan cuidadosamente para minimizar la ambigüedad y los errores durante la entrada manual, lo que facilita a los usuarios la gestión de sus claves privadas sin necesidad de manejar cadenas hexadecimales complejas.

¿Es seguro el BIP39

BIP39 generalmente se considera seguro si se usa correctamente, ya que proporciona un método robusto para generar y recuperar billeteras de criptomonedas mediante frases mnemotécnicas. Sin embargo, su seguridad depende de una implementación adecuada y de las prácticas del usuario, como el almacenamiento seguro de la frase mnemotécnica fuera de línea y su privacidad. Si la frase mnemotécnica se expone, se pierde o se maneja incorrectamente, los fondos asociados pueden verse comprometidos o ser irrecuperables.

¿Cuál es el recuento de palabras de la lista BIP39

La lista de palabras BIP39 consta de 2048 palabras únicas, cuidadosamente seleccionadas para minimizar la ambigüedad y facilitar su uso en diferentes idiomas y regiones. Este recuento específico de 2048 palabras permite que cada palabra represente 11 bits de datos (ya que 2^11 = 2048), lo cual es fundamental para la generación de frases mnemotécnicas.

¿Cuál es la combinación de BIP39

La combinación de BIP39 implica el uso de una frase mnemotécnica, que generalmente consta de 12, 15, 18, 21 o 24 palabras de la lista de palabras BIP39, para generar una semilla criptográfica para una billetera de criptomonedas.

¿Qué es una billetera de frase de contraseña

Las contraseñas se utilizan para generar billeteras ocultas únicas y gestionar el acceso a ellas, eliminando la necesidad de una segunda billetera física o una copia de seguridad adicional. Esto garantiza la seguridad de sus fondos incluso si la copia de seguridad de su billetera principal se ve comprometida.