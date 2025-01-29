- Home
- / BIP39 Wordlists
- / Spanish Wordlist
BIP39 Español Wordlist
La Propuesta de Mejora de Bitcoin (BIP 39) establece el uso de una frase mnemotécnica, compuesta por palabras fáciles de recordar, como respaldo para la recuperación de su frase semilla de 12-24 palabras en caso de fallo de la billetera.
Muchas billeteras cumplen con el estándar BIP 39, pero es crucial destacar que BIP 39 por sí solo no garantiza la recuperación de monedas. A continuación se muestra una lista de 2048 palabras para una frase mnemotécnica, actualizada al 14-04-2026:
Spanish BIP39 Wordlist
All 2048 words from the official BIP39 Spanish wordlist.
Mnemonic Seed Phrase Generator
—
El generador de frases semilla mnemotécnicas BIP39 es una herramienta esencial para generar frases seguras y confiables que protejan sus activos digitales. Mediante un generador de números aleatorios criptográficamente seguro, garantiza que cada frase semilla sea única y a prueba de manipulaciones.
Frequently Asked Questions
¿Qué es la lista BIP39
La lista BIP39, o Propuesta de Mejora de Bitcoin 39, es un conjunto estandarizado de palabras que se utiliza para generar frases mnemotécnicas, que son representaciones legibles de claves criptográficas. Estas frases se utilizan para respaldar y restaurar de forma segura las billeteras de criptomonedas. El estándar BIP39 garantiza la interoperabilidad entre diferentes billeteras y plataformas al proporcionar una lista de palabras consistente y un método para obtener semillas a partir de las frases mnemotécnicas. Las palabras se seleccionan cuidadosamente para minimizar la ambigüedad y los errores durante la entrada manual, lo que facilita a los usuarios la gestión de sus claves privadas sin necesidad de manejar cadenas hexadecimales complejas.
¿Es seguro el BIP39
BIP39 generalmente se considera seguro si se usa correctamente, ya que proporciona un método robusto para generar y recuperar billeteras de criptomonedas mediante frases mnemotécnicas. Sin embargo, su seguridad depende de una implementación adecuada y de las prácticas del usuario, como el almacenamiento seguro de la frase mnemotécnica fuera de línea y su privacidad. Si la frase mnemotécnica se expone, se pierde o se maneja incorrectamente, los fondos asociados pueden verse comprometidos o ser irrecuperables.
¿Cuál es el recuento de palabras de la lista BIP39
La lista de palabras BIP39 consta de 2048 palabras únicas, cuidadosamente seleccionadas para minimizar la ambigüedad y facilitar su uso en diferentes idiomas y regiones. Este recuento específico de 2048 palabras permite que cada palabra represente 11 bits de datos (ya que 2^11 = 2048), lo cual es fundamental para la generación de frases mnemotécnicas.
¿Cuál es la combinación de BIP39
La combinación de BIP39 implica el uso de una frase mnemotécnica, que generalmente consta de 12, 15, 18, 21 o 24 palabras de la lista de palabras BIP39, para generar una semilla criptográfica para una billetera de criptomonedas.
¿Qué es una billetera de frase de contraseña
Las contraseñas se utilizan para generar billeteras ocultas únicas y gestionar el acceso a ellas, eliminando la necesidad de una segunda billetera física o una copia de seguridad adicional. Esto garantiza la seguridad de sus fondos incluso si la copia de seguridad de su billetera principal se ve comprometida.