La Propuesta de Mejora de Bitcoin (BIP 39) establece el uso de una frase mnemotécnica, compuesta por palabras fáciles de recordar, como respaldo para la recuperación de su frase semilla de 12-24 palabras en caso de fallo de la billetera.

Muchas billeteras cumplen con el estándar BIP 39, pero es crucial destacar que BIP 39 por sí solo no garantiza la recuperación de monedas. A continuación se muestra una lista de 2048 palabras para una frase mnemotécnica, actualizada al 14-04-2026: