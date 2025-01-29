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BIP39 Português Wordlist

A Proposta de Melhoria do Bitcoin (BIP 39) descreve o uso de uma frase mnemônica, composta por palavras fáceis de memorizar, para atuar como um backup de recuperação para a sua frase-semente de 12-24 palavras em caso de falha da carteira.

Muitas carteiras seguem o padrão BIP 39, mas é importante notar que o BIP 39 sozinho não é suficiente para a recuperação de moedas. As palavras desta frase são selecionadas de uma lista definida de 2048 palavras atualizada em 14-04-2026, que pode ser acessada aqui ou listada abaixo:

View Wordlist Generate Phrase

Portuguese BIP39 Wordlist

All 2048 words from the official BIP39 Portuguese wordlist.

1. abacate
2. abaixo
3. abalar
4. abater
5. abduzir
6. abelha
7. aberto
8. abismo
9. abotoar
10. abranger
11. abreviar
12. abrigar
13. abrupto
14. absinto
15. absoluto
16. absurdo
17. abutre
18. acabado
19. acalmar
20. acampar
21. acanhar
22. acaso
23. aceitar
24. acelerar
25. acenar
26. acervo
27. acessar
28. acetona
29. achatar
30. acidez
31. acima
32. acionado
33. acirrar
34. aclamar
35. aclive
36. acolhida
37. acomodar
38. acoplar
39. acordar
40. acumular
41. acusador
42. adaptar
43. adega
44. adentro
45. adepto
46. adequar
47. aderente
48. adesivo
49. adeus
50. adiante
51. aditivo
52. adjetivo
53. adjunto
54. admirar
55. adorar
56. adquirir
57. adubo
58. adverso
59. advogado
60. aeronave
61. afastar
62. aferir
63. afetivo
64. afinador
65. afivelar
66. aflito
67. afluente
68. afrontar
69. agachar
70. agarrar
71. agasalho
72. agenciar
73. agilizar
74. agiota
75. agitado
76. agora
77. agradar
78. agreste
79. agrupar
80. aguardar
81. agulha
82. ajoelhar
83. ajudar
84. ajustar
85. alameda
86. alarme
87. alastrar
88. alavanca
89. albergue
90. albino
91. alcatra
92. aldeia
93. alecrim
94. alegria
95. alertar
96. alface
97. alfinete
98. algum
99. alheio
100. aliar
101. alicate
102. alienar
103. alinhar
104. aliviar
105. almofada
106. alocar
107. alpiste
108. alterar
109. altitude
110. alucinar
111. alugar
112. aluno
113. alusivo
114. alvo
115. amaciar
116. amador
117. amarelo
118. amassar
119. ambas
120. ambiente
121. ameixa
122. amenizar
123. amido
124. amistoso
125. amizade
126. amolador
127. amontoar
128. amoroso
129. amostra
130. amparar
131. ampliar
132. ampola
133. anagrama
134. analisar
135. anarquia
136. anatomia
137. andaime
138. anel
139. anexo
140. angular
141. animar
142. anjo
143. anomalia
144. anotado
145. ansioso
146. anterior
147. anuidade
148. anunciar
149. anzol
150. apagador
151. apalpar
152. apanhado
153. apego
154. apelido
155. apertada
156. apesar
157. apetite
158. apito
159. aplauso
160. aplicada
161. apoio
162. apontar
163. aposta
164. aprendiz
165. aprovar
166. aquecer
167. arame
168. aranha
169. arara
170. arcada
171. ardente
172. areia
173. arejar
174. arenito
175. aresta
176. argiloso
177. argola
178. arma
179. arquivo
180. arraial
181. arrebate
182. arriscar
183. arroba
184. arrumar
185. arsenal
186. arterial
187. artigo
188. arvoredo
189. asfaltar
190. asilado
191. aspirar
192. assador
193. assinar
194. assoalho
195. assunto
196. astral
197. atacado
198. atadura
199. atalho
200. atarefar
201. atear
202. atender
203. aterro
204. ateu
205. atingir
206. atirador
207. ativo
208. atoleiro
209. atracar
210. atrevido
211. atriz
212. atual
213. atum
214. auditor
215. aumentar
216. aura
217. aurora
218. autismo
219. autoria
220. autuar
221. avaliar
222. avante
223. avaria
224. avental
225. avesso
226. aviador
227. avisar
228. avulso
229. axila
230. azarar
231. azedo
232. azeite
233. azulejo
234. babar
235. babosa
236. bacalhau
237. bacharel
238. bacia
239. bagagem
240. baiano
241. bailar
242. baioneta
243. bairro
244. baixista
245. bajular
246. baleia
247. baliza
248. balsa
249. banal
250. bandeira
251. banho
252. banir
253. banquete
254. barato
255. barbado
256. baronesa
257. barraca
258. barulho
259. baseado
260. bastante
261. batata
262. batedor
263. batida
264. batom
265. batucar
266. baunilha
267. beber
268. beijo
269. beirada
270. beisebol
271. beldade
272. beleza
273. belga
274. beliscar
275. bendito
276. bengala
277. benzer
278. berimbau
279. berlinda
280. berro
281. besouro
282. bexiga
283. bezerro
284. bico
285. bicudo
286. bienal
287. bifocal
288. bifurcar
289. bigorna
290. bilhete
291. bimestre
292. bimotor
293. biologia
294. biombo
295. biosfera
296. bipolar
297. birrento
298. biscoito
299. bisneto
300. bispo
301. bissexto
302. bitola
303. bizarro
304. blindado
305. bloco
306. bloquear
307. boato
308. bobagem
309. bocado
310. bocejo
311. bochecha
312. boicotar
313. bolada
314. boletim
315. bolha
316. bolo
317. bombeiro
318. bonde
319. boneco
320. bonita
321. borbulha
322. borda
323. boreal
324. borracha
325. bovino
326. boxeador
327. branco
328. brasa
329. braveza
330. breu
331. briga
332. brilho
333. brincar
334. broa
335. brochura
336. bronzear
337. broto
338. bruxo
339. bucha
340. budismo
341. bufar
342. bule
343. buraco
344. busca
345. busto
346. buzina
347. cabana
348. cabelo
349. cabide
350. cabo
351. cabrito
352. cacau
353. cacetada
354. cachorro
355. cacique
356. cadastro
357. cadeado
358. cafezal
359. caiaque
360. caipira
361. caixote
362. cajado
363. caju
364. calafrio
365. calcular
366. caldeira
367. calibrar
368. calmante
369. calota
370. camada
371. cambista
372. camisa
373. camomila
374. campanha
375. camuflar
376. canavial
377. cancelar
378. caneta
379. canguru
380. canhoto
381. canivete
382. canoa
383. cansado
384. cantar
385. canudo
386. capacho
387. capela
388. capinar
389. capotar
390. capricho
391. captador
392. capuz
393. caracol
394. carbono
395. cardeal
396. careca
397. carimbar
398. carneiro
399. carpete
400. carreira
401. cartaz
402. carvalho
403. casaco
404. casca
405. casebre
406. castelo
407. casulo
408. catarata
409. cativar
410. caule
411. causador
412. cautelar
413. cavalo
414. caverna
415. cebola
416. cedilha
417. cegonha
418. celebrar
419. celular
420. cenoura
421. censo
422. centeio
423. cercar
424. cerrado
425. certeiro
426. cerveja
427. cetim
428. cevada
429. chacota
430. chaleira
431. chamado
432. chapada
433. charme
434. chatice
435. chave
436. chefe
437. chegada
438. cheiro
439. cheque
440. chicote
441. chifre
442. chinelo
443. chocalho
444. chover
445. chumbo
446. chutar
447. chuva
448. cicatriz
449. ciclone
450. cidade
451. cidreira
452. ciente
453. cigana
454. cimento
455. cinto
456. cinza
457. ciranda
458. circuito
459. cirurgia
460. citar
461. clareza
462. clero
463. clicar
464. clone
465. clube
466. coado
467. coagir
468. cobaia
469. cobertor
470. cobrar
471. cocada
472. coelho
473. coentro
474. coeso
475. cogumelo
476. coibir
477. coifa
478. coiote
479. colar
480. coleira
481. colher
482. colidir
483. colmeia
484. colono
485. coluna
486. comando
487. combinar
488. comentar
489. comitiva
490. comover
491. complexo
492. comum
493. concha
494. condor
495. conectar
496. confuso
497. congelar
498. conhecer
499. conjugar
500. consumir
501. contrato
502. convite
503. cooperar
504. copeiro
505. copiador
506. copo
507. coquetel
508. coragem
509. cordial
510. corneta
511. coronha
512. corporal
513. correio
514. cortejo
515. coruja
516. corvo
517. cosseno
518. costela
519. cotonete
520. couro
521. couve
522. covil
523. cozinha
524. cratera
525. cravo
526. creche
527. credor
528. creme
529. crer
530. crespo
531. criada
532. criminal
533. crioulo
534. crise
535. criticar
536. crosta
537. crua
538. cruzeiro
539. cubano
540. cueca
541. cuidado
542. cujo
543. culatra
544. culminar
545. culpar
546. cultura
547. cumprir
548. cunhado
549. cupido
550. curativo
551. curral
552. cursar
553. curto
554. cuspir
555. custear
556. cutelo
557. damasco
558. datar
559. debater
560. debitar
561. deboche
562. debulhar
563. decalque
564. decimal
565. declive
566. decote
567. decretar
568. dedal
569. dedicado
570. deduzir
571. defesa
572. defumar
573. degelo
574. degrau
575. degustar
576. deitado
577. deixar
578. delator
579. delegado
580. delinear
581. delonga
582. demanda
583. demitir
584. demolido
585. dentista
586. depenado
587. depilar
588. depois
589. depressa
590. depurar
591. deriva
592. derramar
593. desafio
594. desbotar
595. descanso
596. desenho
597. desfiado
598. desgaste
599. desigual
600. deslize
601. desmamar
602. desova
603. despesa
604. destaque
605. desviar
606. detalhar
607. detentor
608. detonar
609. detrito
610. deusa
611. dever
612. devido
613. devotado
614. dezena
615. diagrama
616. dialeto
617. didata
618. difuso
619. digitar
620. dilatado
621. diluente
622. diminuir
623. dinastia
624. dinheiro
625. diocese
626. direto
627. discreta
628. disfarce
629. disparo
630. disquete
631. dissipar
632. distante
633. ditador
634. diurno
635. diverso
636. divisor
637. divulgar
638. dizer
639. dobrador
640. dolorido
641. domador
642. dominado
643. donativo
644. donzela
645. dormente
646. dorsal
647. dosagem
648. dourado
649. doutor
650. drenagem
651. drible
652. drogaria
653. duelar
654. duende
655. dueto
656. duplo
657. duquesa
658. durante
659. duvidoso
660. eclodir
661. ecoar
662. ecologia
663. edificar
664. edital
665. educado
666. efeito
667. efetivar
668. ejetar
669. elaborar
670. eleger
671. eleitor
672. elenco
673. elevador
674. eliminar
675. elogiar
676. embargo
677. embolado
678. embrulho
679. embutido
680. emenda
681. emergir
682. emissor
683. empatia
684. empenho
685. empinado
686. empolgar
687. emprego
688. empurrar
689. emulador
690. encaixe
691. encenado
692. enchente
693. encontro
694. endeusar
695. endossar
696. enfaixar
697. enfeite
698. enfim
699. engajado
700. engenho
701. englobar
702. engomado
703. engraxar
704. enguia
705. enjoar
706. enlatar
707. enquanto
708. enraizar
709. enrolado
710. enrugar
711. ensaio
712. enseada
713. ensino
714. ensopado
715. entanto
716. enteado
717. entidade
718. entortar
719. entrada
720. entulho
721. envergar
722. enviado
723. envolver
724. enxame
725. enxerto
726. enxofre
727. enxuto
728. epiderme
729. equipar
730. ereto
731. erguido
732. errata
733. erva
734. ervilha
735. esbanjar
736. esbelto
737. escama
738. escola
739. escrita
740. escuta
741. esfinge
742. esfolar
743. esfregar
744. esfumado
745. esgrima
746. esmalte
747. espanto
748. espelho
749. espiga
750. esponja
751. espreita
752. espumar
753. esquerda
754. estaca
755. esteira
756. esticar
757. estofado
758. estrela
759. estudo
760. esvaziar
761. etanol
762. etiqueta
763. euforia
764. europeu
765. evacuar
766. evaporar
767. evasivo
768. eventual
769. evidente
770. evoluir
771. exagero
772. exalar
773. examinar
774. exato
775. exausto
776. excesso
777. excitar
778. exclamar
779. executar
780. exemplo
781. exibir
782. exigente
783. exonerar
784. expandir
785. expelir
786. expirar
787. explanar
788. exposto
789. expresso
790. expulsar
791. externo
792. extinto
793. extrato
794. fabricar
795. fabuloso
796. faceta
797. facial
798. fada
799. fadiga
800. faixa
801. falar
802. falta
803. familiar
804. fandango
805. fanfarra
806. fantoche
807. fardado
808. farelo
809. farinha
810. farofa
811. farpa
812. fartura
813. fatia
814. fator
815. favorita
816. faxina
817. fazenda
818. fechado
819. feijoada
820. feirante
821. felino
822. feminino
823. fenda
824. feno
825. fera
826. feriado
827. ferrugem
828. ferver
829. festejar
830. fetal
831. feudal
832. fiapo
833. fibrose
834. ficar
835. ficheiro
836. figurado
837. fileira
838. filho
839. filme
840. filtrar
841. firmeza
842. fisgada
843. fissura
844. fita
845. fivela
846. fixador
847. fixo
848. flacidez
849. flamingo
850. flanela
851. flechada
852. flora
853. flutuar
854. fluxo
855. focal
856. focinho
857. fofocar
858. fogo
859. foguete
860. foice
861. folgado
862. folheto
863. forjar
864. formiga
865. forno
866. forte
867. fosco
868. fossa
869. fragata
870. fralda
871. frango
872. frasco
873. fraterno
874. freira
875. frente
876. fretar
877. frieza
878. friso
879. fritura
880. fronha
881. frustrar
882. fruteira
883. fugir
884. fulano
885. fuligem
886. fundar
887. fungo
888. funil
889. furador
890. furioso
891. futebol
892. gabarito
893. gabinete
894. gado
895. gaiato
896. gaiola
897. gaivota
898. galega
899. galho
900. galinha
901. galocha
902. ganhar
903. garagem
904. garfo
905. gargalo
906. garimpo
907. garoupa
908. garrafa
909. gasoduto
910. gasto
911. gata
912. gatilho
913. gaveta
914. gazela
915. gelado
916. geleia
917. gelo
918. gemada
919. gemer
920. gemido
921. generoso
922. gengiva
923. genial
924. genoma
925. genro
926. geologia
927. gerador
928. germinar
929. gesso
930. gestor
931. ginasta
932. gincana
933. gingado
934. girafa
935. girino
936. glacial
937. glicose
938. global
939. glorioso
940. goela
941. goiaba
942. golfe
943. golpear
944. gordura
945. gorjeta
946. gorro
947. gostoso
948. goteira
949. governar
950. gracejo
951. gradual
952. grafite
953. gralha
954. grampo
955. granada
956. gratuito
957. graveto
958. graxa
959. grego
960. grelhar
961. greve
962. grilo
963. grisalho
964. gritaria
965. grosso
966. grotesco
967. grudado
968. grunhido
969. gruta
970. guache
971. guarani
972. guaxinim
973. guerrear
974. guiar
975. guincho
976. guisado
977. gula
978. guloso
979. guru
980. habitar
981. harmonia
982. haste
983. haver
984. hectare
985. herdar
986. heresia
987. hesitar
988. hiato
989. hibernar
990. hidratar
991. hiena
992. hino
993. hipismo
994. hipnose
995. hipoteca
996. hoje
997. holofote
998. homem
999. honesto
1000. honrado
1001. hormonal
1002. hospedar
1003. humorado
1004. iate
1005. ideia
1006. idoso
1007. ignorado
1008. igreja
1009. iguana
1010. ileso
1011. ilha
1012. iludido
1013. iluminar
1014. ilustrar
1015. imagem
1016. imediato
1017. imenso
1018. imersivo
1019. iminente
1020. imitador
1021. imortal
1022. impacto
1023. impedir
1024. implante
1025. impor
1026. imprensa
1027. impune
1028. imunizar
1029. inalador
1030. inapto
1031. inativo
1032. incenso
1033. inchar
1034. incidir
1035. incluir
1036. incolor
1037. indeciso
1038. indireto
1039. indutor
1040. ineficaz
1041. inerente
1042. infantil
1043. infestar
1044. infinito
1045. inflamar
1046. informal
1047. infrator
1048. ingerir
1049. inibido
1050. inicial
1051. inimigo
1052. injetar
1053. inocente
1054. inodoro
1055. inovador
1056. inox
1057. inquieto
1058. inscrito
1059. inseto
1060. insistir
1061. inspetor
1062. instalar
1063. insulto
1064. intacto
1065. integral
1066. intimar
1067. intocado
1068. intriga
1069. invasor
1070. inverno
1071. invicto
1072. invocar
1073. iogurte
1074. iraniano
1075. ironizar
1076. irreal
1077. irritado
1078. isca
1079. isento
1080. isolado
1081. isqueiro
1082. italiano
1083. janeiro
1084. jangada
1085. janta
1086. jararaca
1087. jardim
1088. jarro
1089. jasmim
1090. jato
1091. javali
1092. jazida
1093. jejum
1094. joaninha
1095. joelhada
1096. jogador
1097. joia
1098. jornal
1099. jorrar
1100. jovem
1101. juba
1102. judeu
1103. judoca
1104. juiz
1105. julgador
1106. julho
1107. jurado
1108. jurista
1109. juro
1110. justa
1111. labareda
1112. laboral
1113. lacre
1114. lactante
1115. ladrilho
1116. lagarta
1117. lagoa
1118. laje
1119. lamber
1120. lamentar
1121. laminar
1122. lampejo
1123. lanche
1124. lapidar
1125. lapso
1126. laranja
1127. lareira
1128. largura
1129. lasanha
1130. lastro
1131. lateral
1132. latido
1133. lavanda
1134. lavoura
1135. lavrador
1136. laxante
1137. lazer
1138. lealdade
1139. lebre
1140. legado
1141. legendar
1142. legista
1143. leigo
1144. leiloar
1145. leitura
1146. lembrete
1147. leme
1148. lenhador
1149. lentilha
1150. leoa
1151. lesma
1152. leste
1153. letivo
1154. letreiro
1155. levar
1156. leveza
1157. levitar
1158. liberal
1159. libido
1160. liderar
1161. ligar
1162. ligeiro
1163. limitar
1164. limoeiro
1165. limpador
1166. linda
1167. linear
1168. linhagem
1169. liquidez
1170. listagem
1171. lisura
1172. litoral
1173. livro
1174. lixa
1175. lixeira
1176. locador
1177. locutor
1178. lojista
1179. lombo
1180. lona
1181. longe
1182. lontra
1183. lorde
1184. lotado
1185. loteria
1186. loucura
1187. lousa
1188. louvar
1189. luar
1190. lucidez
1191. lucro
1192. luneta
1193. lustre
1194. lutador
1195. luva
1196. macaco
1197. macete
1198. machado
1199. macio
1200. madeira
1201. madrinha
1202. magnata
1203. magreza
1204. maior
1205. mais
1206. malandro
1207. malha
1208. malote
1209. maluco
1210. mamilo
1211. mamoeiro
1212. mamute
1213. manada
1214. mancha
1215. mandato
1216. manequim
1217. manhoso
1218. manivela
1219. manobrar
1220. mansa
1221. manter
1222. manusear
1223. mapeado
1224. maquinar
1225. marcador
1226. maresia
1227. marfim
1228. margem
1229. marinho
1230. marmita
1231. maroto
1232. marquise
1233. marreco
1234. martelo
1235. marujo
1236. mascote
1237. masmorra
1238. massagem
1239. mastigar
1240. matagal
1241. materno
1242. matinal
1243. matutar
1244. maxilar
1245. medalha
1246. medida
1247. medusa
1248. megafone
1249. meiga
1250. melancia
1251. melhor
1252. membro
1253. memorial
1254. menino
1255. menos
1256. mensagem
1257. mental
1258. merecer
1259. mergulho
1260. mesada
1261. mesclar
1262. mesmo
1263. mesquita
1264. mestre
1265. metade
1266. meteoro
1267. metragem
1268. mexer
1269. mexicano
1270. micro
1271. migalha
1272. migrar
1273. milagre
1274. milenar
1275. milhar
1276. mimado
1277. minerar
1278. minhoca
1279. ministro
1280. minoria
1281. miolo
1282. mirante
1283. mirtilo
1284. misturar
1285. mocidade
1286. moderno
1287. modular
1288. moeda
1289. moer
1290. moinho
1291. moita
1292. moldura
1293. moleza
1294. molho
1295. molinete
1296. molusco
1297. montanha
1298. moqueca
1299. morango
1300. morcego
1301. mordomo
1302. morena
1303. mosaico
1304. mosquete
1305. mostarda
1306. motel
1307. motim
1308. moto
1309. motriz
1310. muda
1311. muito
1312. mulata
1313. mulher
1314. multar
1315. mundial
1316. munido
1317. muralha
1318. murcho
1319. muscular
1320. museu
1321. musical
1322. nacional
1323. nadador
1324. naja
1325. namoro
1326. narina
1327. narrado
1328. nascer
1329. nativa
1330. natureza
1331. navalha
1332. navegar
1333. navio
1334. neblina
1335. nebuloso
1336. negativa
1337. negociar
1338. negrito
1339. nervoso
1340. neta
1341. neural
1342. nevasca
1343. nevoeiro
1344. ninar
1345. ninho
1346. nitidez
1347. nivelar
1348. nobreza
1349. noite
1350. noiva
1351. nomear
1352. nominal
1353. nordeste
1354. nortear
1355. notar
1356. noticiar
1357. noturno
1358. novelo
1359. novilho
1360. novo
1361. nublado
1362. nudez
1363. numeral
1364. nupcial
1365. nutrir
1366. nuvem
1367. obcecado
1368. obedecer
1369. objetivo
1370. obrigado
1371. obscuro
1372. obstetra
1373. obter
1374. obturar
1375. ocidente
1376. ocioso
1377. ocorrer
1378. oculista
1379. ocupado
1380. ofegante
1381. ofensiva
1382. oferenda
1383. oficina
1384. ofuscado
1385. ogiva
1386. olaria
1387. oleoso
1388. olhar
1389. oliveira
1390. ombro
1391. omelete
1392. omisso
1393. omitir
1394. ondulado
1395. oneroso
1396. ontem
1397. opcional
1398. operador
1399. oponente
1400. oportuno
1401. oposto
1402. orar
1403. orbitar
1404. ordem
1405. ordinal
1406. orfanato
1407. orgasmo
1408. orgulho
1409. oriental
1410. origem
1411. oriundo
1412. orla
1413. ortodoxo
1414. orvalho
1415. oscilar
1416. ossada
1417. osso
1418. ostentar
1419. otimismo
1420. ousadia
1421. outono
1422. outubro
1423. ouvido
1424. ovelha
1425. ovular
1426. oxidar
1427. oxigenar
1428. pacato
1429. paciente
1430. pacote
1431. pactuar
1432. padaria
1433. padrinho
1434. pagar
1435. pagode
1436. painel
1437. pairar
1438. paisagem
1439. palavra
1440. palestra
1441. palheta
1442. palito
1443. palmada
1444. palpitar
1445. pancada
1446. panela
1447. panfleto
1448. panqueca
1449. pantanal
1450. papagaio
1451. papelada
1452. papiro
1453. parafina
1454. parcial
1455. pardal
1456. parede
1457. partida
1458. pasmo
1459. passado
1460. pastel
1461. patamar
1462. patente
1463. patinar
1464. patrono
1465. paulada
1466. pausar
1467. peculiar
1468. pedalar
1469. pedestre
1470. pediatra
1471. pedra
1472. pegada
1473. peitoral
1474. peixe
1475. pele
1476. pelicano
1477. penca
1478. pendurar
1479. peneira
1480. penhasco
1481. pensador
1482. pente
1483. perceber
1484. perfeito
1485. pergunta
1486. perito
1487. permitir
1488. perna
1489. perplexo
1490. persiana
1491. pertence
1492. peruca
1493. pescado
1494. pesquisa
1495. pessoa
1496. petiscar
1497. piada
1498. picado
1499. piedade
1500. pigmento
1501. pilastra
1502. pilhado
1503. pilotar
1504. pimenta
1505. pincel
1506. pinguim
1507. pinha
1508. pinote
1509. pintar
1510. pioneiro
1511. pipoca
1512. piquete
1513. piranha
1514. pires
1515. pirueta
1516. piscar
1517. pistola
1518. pitanga
1519. pivete
1520. planta
1521. plaqueta
1522. platina
1523. plebeu
1524. plumagem
1525. pluvial
1526. pneu
1527. poda
1528. poeira
1529. poetisa
1530. polegada
1531. policiar
1532. poluente
1533. polvilho
1534. pomar
1535. pomba
1536. ponderar
1537. pontaria
1538. populoso
1539. porta
1540. possuir
1541. postal
1542. pote
1543. poupar
1544. pouso
1545. povoar
1546. praia
1547. prancha
1548. prato
1549. praxe
1550. prece
1551. predador
1552. prefeito
1553. premiar
1554. prensar
1555. preparar
1556. presilha
1557. pretexto
1558. prevenir
1559. prezar
1560. primata
1561. princesa
1562. prisma
1563. privado
1564. processo
1565. produto
1566. profeta
1567. proibido
1568. projeto
1569. prometer
1570. propagar
1571. prosa
1572. protetor
1573. provador
1574. publicar
1575. pudim
1576. pular
1577. pulmonar
1578. pulseira
1579. punhal
1580. punir
1581. pupilo
1582. pureza
1583. puxador
1584. quadra
1585. quantia
1586. quarto
1587. quase
1588. quebrar
1589. queda
1590. queijo
1591. quente
1592. querido
1593. quimono
1594. quina
1595. quiosque
1596. rabanada
1597. rabisco
1598. rachar
1599. racionar
1600. radial
1601. raiar
1602. rainha
1603. raio
1604. raiva
1605. rajada
1606. ralado
1607. ramal
1608. ranger
1609. ranhura
1610. rapadura
1611. rapel
1612. rapidez
1613. raposa
1614. raquete
1615. raridade
1616. rasante
1617. rascunho
1618. rasgar
1619. raspador
1620. rasteira
1621. rasurar
1622. ratazana
1623. ratoeira
1624. realeza
1625. reanimar
1626. reaver
1627. rebaixar
1628. rebelde
1629. rebolar
1630. recado
1631. recente
1632. recheio
1633. recibo
1634. recordar
1635. recrutar
1636. recuar
1637. rede
1638. redimir
1639. redonda
1640. reduzida
1641. reenvio
1642. refinar
1643. refletir
1644. refogar
1645. refresco
1646. refugiar
1647. regalia
1648. regime
1649. regra
1650. reinado
1651. reitor
1652. rejeitar
1653. relativo
1654. remador
1655. remendo
1656. remorso
1657. renovado
1658. reparo
1659. repelir
1660. repleto
1661. repolho
1662. represa
1663. repudiar
1664. requerer
1665. resenha
1666. resfriar
1667. resgatar
1668. residir
1669. resolver
1670. respeito
1671. ressaca
1672. restante
1673. resumir
1674. retalho
1675. reter
1676. retirar
1677. retomada
1678. retratar
1679. revelar
1680. revisor
1681. revolta
1682. riacho
1683. rica
1684. rigidez
1685. rigoroso
1686. rimar
1687. ringue
1688. risada
1689. risco
1690. risonho
1691. robalo
1692. rochedo
1693. rodada
1694. rodeio
1695. rodovia
1696. roedor
1697. roleta
1698. romano
1699. roncar
1700. rosado
1701. roseira
1702. rosto
1703. rota
1704. roteiro
1705. rotina
1706. rotular
1707. rouco
1708. roupa
1709. roxo
1710. rubro
1711. rugido
1712. rugoso
1713. ruivo
1714. rumo
1715. rupestre
1716. russo
1717. sabor
1718. saciar
1719. sacola
1720. sacudir
1721. sadio
1722. safira
1723. saga
1724. sagrada
1725. saibro
1726. salada
1727. saleiro
1728. salgado
1729. saliva
1730. salpicar
1731. salsicha
1732. saltar
1733. salvador
1734. sambar
1735. samurai
1736. sanar
1737. sanfona
1738. sangue
1739. sanidade
1740. sapato
1741. sarda
1742. sargento
1743. sarjeta
1744. saturar
1745. saudade
1746. saxofone
1747. sazonal
1748. secar
1749. secular
1750. seda
1751. sedento
1752. sediado
1753. sedoso
1754. sedutor
1755. segmento
1756. segredo
1757. segundo
1758. seiva
1759. seleto
1760. selvagem
1761. semanal
1762. semente
1763. senador
1764. senhor
1765. sensual
1766. sentado
1767. separado
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1769. seringa
1770. serra
1771. servo
1772. setembro
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1777. simetria
1778. simpatia
1779. simular
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1871. tenente
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1874. termal
1875. terno
1876. terreno
1877. tese
1878. tesoura
1879. testado
1880. teto
1881. textura
1882. texugo
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1885. tijolo
1886. timbrar
1887. timidez
1888. tingido
1889. tinteiro
1890. tiragem
1891. titular
1892. toalha
1893. tocha
1894. tolerar
1895. tolice
1896. tomada
1897. tomilho
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1900. topete
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Mnemonic Seed Phrase Generator

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Entropy (hex)

O gerador de frases-semente mnemónicas BIP39 é uma ferramenta essencial para gerar frases seguras e fiáveis ​​para proteger os seus ativos digitais. Utilizando um gerador de números aleatórios criptograficamente seguro, garante que cada frase-semente é única e à prova de violação.

Frequently Asked Questions

O que é a lista BIP39

A lista BIP39, ou Proposta de Melhoria do Bitcoin 39, é um conjunto padronizado de palavras utilizadas para gerar frases mnemónicas, que são representações legíveis por humanos de chaves criptográficas. Estas frases são utilizadas para fazer backup e restaurar carteiras de criptomoedas em segurança. A norma BIP39 garante a interoperabilidade entre diferentes carteiras e plataformas, fornecendo uma lista de palavras consistente e um método para derivar sementes de frases mnemónicas. As palavras são cuidadosamente escolhidas para minimizar a ambiguidade e os erros durante a introdução manual, facilitando aos utilizadores a gestão das suas chaves privadas sem ter de lidar com sequências hexadecimais complexas.

O BIP39 é seguro

O BIP39 é geralmente considerado seguro quando utilizado corretamente, uma vez que fornece um método robusto para gerar e recuperar carteiras de criptomoedas através de frases mnemónicas. No entanto, a sua segurança depende de uma implementação adequada e de práticas do utilizador, como armazenar em segurança a frase mnemónica offline e mantê-la privada. Se o mnemónico for exposto, perdido ou manuseado incorretamente, os fundos associados podem ser comprometidos ou irrecuperáveis.

Qual é a contagem da lista de palavras para BIP39

A lista de palavras do BIP39 é constituída por 2.048 palavras únicas, cuidadosamente selecionadas para garantir uma ambiguidade mínima e facilidade de utilização em diferentes línguas e regiões. Esta contagem específica de 2048 palavras permite que cada palavra represente 11 bits de dados (uma vez que 2^11 = 2048), o que é uma parte fundamental do processo de geração de frases mnemónicas.

Qual é a combinação do BIP39

A combinação do BIP39 envolve a utilização de uma frase mnemónica, normalmente composta por 12, 15, 18, 21 ou 24 palavras da lista de palavras do BIP39, para gerar uma semente criptográfica para uma carteira de criptomoedas.

O que é uma carteira de frases-password

As frases-password são utilizadas para gerar carteiras ocultas exclusivas e gerir o acesso às mesmas, eliminando a necessidade de uma segunda carteira de hardware ou de um backup adicional. Isto garante que os seus fundos permanecem seguros mesmo que o backup da sua carteira principal seja comprometido.