- Home
- / BIP39 Wordlists
- / Portuguese Wordlist
BIP39 Português Wordlist
A Proposta de Melhoria do Bitcoin (BIP 39) descreve o uso de uma frase mnemônica, composta por palavras fáceis de memorizar, para atuar como um backup de recuperação para a sua frase-semente de 12-24 palavras em caso de falha da carteira.
Muitas carteiras seguem o padrão BIP 39, mas é importante notar que o BIP 39 sozinho não é suficiente para a recuperação de moedas. As palavras desta frase são selecionadas de uma lista definida de 2048 palavras atualizada em 14-04-2026, que pode ser acessada aqui ou listada abaixo:
Portuguese BIP39 Wordlist
All 2048 words from the official BIP39 Portuguese wordlist.
Mnemonic Seed Phrase Generator
—
O gerador de frases-semente mnemónicas BIP39 é uma ferramenta essencial para gerar frases seguras e fiáveis para proteger os seus ativos digitais. Utilizando um gerador de números aleatórios criptograficamente seguro, garante que cada frase-semente é única e à prova de violação.
Frequently Asked Questions
O que é a lista BIP39
A lista BIP39, ou Proposta de Melhoria do Bitcoin 39, é um conjunto padronizado de palavras utilizadas para gerar frases mnemónicas, que são representações legíveis por humanos de chaves criptográficas. Estas frases são utilizadas para fazer backup e restaurar carteiras de criptomoedas em segurança. A norma BIP39 garante a interoperabilidade entre diferentes carteiras e plataformas, fornecendo uma lista de palavras consistente e um método para derivar sementes de frases mnemónicas. As palavras são cuidadosamente escolhidas para minimizar a ambiguidade e os erros durante a introdução manual, facilitando aos utilizadores a gestão das suas chaves privadas sem ter de lidar com sequências hexadecimais complexas.
O BIP39 é seguro
O BIP39 é geralmente considerado seguro quando utilizado corretamente, uma vez que fornece um método robusto para gerar e recuperar carteiras de criptomoedas através de frases mnemónicas. No entanto, a sua segurança depende de uma implementação adequada e de práticas do utilizador, como armazenar em segurança a frase mnemónica offline e mantê-la privada. Se o mnemónico for exposto, perdido ou manuseado incorretamente, os fundos associados podem ser comprometidos ou irrecuperáveis.
Qual é a contagem da lista de palavras para BIP39
A lista de palavras do BIP39 é constituída por 2.048 palavras únicas, cuidadosamente selecionadas para garantir uma ambiguidade mínima e facilidade de utilização em diferentes línguas e regiões. Esta contagem específica de 2048 palavras permite que cada palavra represente 11 bits de dados (uma vez que 2^11 = 2048), o que é uma parte fundamental do processo de geração de frases mnemónicas.
Qual é a combinação do BIP39
A combinação do BIP39 envolve a utilização de uma frase mnemónica, normalmente composta por 12, 15, 18, 21 ou 24 palavras da lista de palavras do BIP39, para gerar uma semente criptográfica para uma carteira de criptomoedas.
O que é uma carteira de frases-password
As frases-password são utilizadas para gerar carteiras ocultas exclusivas e gerir o acesso às mesmas, eliminando a necessidade de uma segunda carteira de hardware ou de um backup adicional. Isto garante que os seus fundos permanecem seguros mesmo que o backup da sua carteira principal seja comprometido.