A Proposta de Melhoria do Bitcoin (BIP 39) descreve o uso de uma frase mnemônica, composta por palavras fáceis de memorizar, para atuar como um backup de recuperação para a sua frase-semente de 12-24 palavras em caso de falha da carteira.

Muitas carteiras seguem o padrão BIP 39, mas é importante notar que o BIP 39 sozinho não é suficiente para a recuperação de moedas. As palavras desta frase são selecionadas de uma lista definida de 2048 palavras atualizada em 14-04-2026, que pode ser acessada aqui ou listada abaixo: