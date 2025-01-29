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BIP39 繁體中文 Wordlist

比特幣改進提案 (BIP 39) 概述了使用記憶術短語，一組容易記住的詞語，作為您的12-24詞種子短語的備份恢復，以防錢包故障。

許多錢包遵循BIP 39標準，但需要注意的是，僅BIP 39本身不足以恢復幣。這些短語中的單字是從截至 14-04-2026 的特定單字清單中選出的，該清單包含 2048 個單詞，可以在此處存取或在下面列出：

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Chinese (Traditional) BIP39 Wordlist

All 2048 words from the official BIP39 Chinese (Traditional) wordlist.

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424. 便
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479.
480.
481.
482.
483.
484. 調
485. 滿
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
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974.
975.
976.
977.
978.
979.
980. 沿
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983.
984.
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986.
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988.
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BIP39 助記詞種子短語產生器是產生安全可靠的助記詞短語以保護您的數位資產的重要工具。它使用加密安全的隨機數產生器，確保每個助記詞短語都是唯一的且不可篡改。

Frequently Asked Questions

什麼是BIP39列表

BIP39 列表，即比特幣改進提案 39，是用於產生助記詞的標準化詞集，助記詞是人類可讀的加密金鑰表示形式。這些短語用於安全地備份和恢復加密貨幣錢包。 BIP39 標準透過提供一致的單字清單和從助記詞中獲取種子的方法來確保不同錢包和平台之間的互通性。這些詞語經過精心選擇，以最大限度地減少手動輸入過程中的歧義和錯誤，使用戶更容易管理他們的私鑰，而無需處理複雜的十六進位字串。

BIP39 安全嗎

BIP39 在正確使用時通常被認為是安全的，因為它提供了一種透過助記詞產生和恢復加密貨幣錢包的強大方法。然而，它的安全性取決於正確的實施和用戶實踐，例如安全地離線儲存助記詞並將其保密。如果助記詞洩漏、遺失或處理不當，相關資金可能會受到損害或無法恢復。

BIP39 的單字清單數量是多少

BIP39 詞表由 2048 個獨特單字組成，經過精心挑選，以確保最小的歧義性和在不同語言和地區的易用性。 2048 個字的特定數量允許每個字代表 11 位元資料（因為 2^11 = 2048），這是助記詞生成過程的關鍵部分。

BIP39 的組合是什麼

BIP39 的組合涉及使用助記詞，通常由 BIP39 單字清單中的 12、15、18、21 或 24 個單字組成，為加密貨幣錢包產生加密種子。

什麼是密碼錢包

密碼用於產生獨特的隱藏錢包並管理對它們的訪問，從而無需第二個硬體錢包或額外的備份。即使您的主錢包備份受到損害，這也能確保您的資金仍然安全。