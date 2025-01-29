比特幣改進提案 (BIP 39) 概述了使用記憶術短語，一組容易記住的詞語，作為您的12-24詞種子短語的備份恢復，以防錢包故障。

許多錢包遵循BIP 39標準，但需要注意的是，僅BIP 39本身不足以恢復幣。這些短語中的單字是從截至 14-04-2026 的特定單字清單中選出的，該清單包含 2048 個單詞，可以在此處存取或在下面列出：