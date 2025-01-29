Для тех пользователей, кто работает с мнемоническими фразами по стандарту BIP39, мы составили уникальный транскрипционный словарь. Его особенность в том, что все слова упорядочены по знакам Международного фонетического алфавита (IPA). В общих словарях слова располагаются в алфавитном порядке, здесь же сортировка происходит на основе звуков, что позволяет учесть особенности звукового строя слов английского языка. Актуальные на 14-04-2026 слова BIP39 в этом словаре собраны на основе их слухового восприятия и служебной структуры. Благодаря такой классификации слова будет гораздо легче находить по слуху, а не по написанию.

Этот словарь поможет также тем, кто изучает фонетику, особенности произношения или работает с омонимами и омофонами. Структура по знакам IPA не только улучшает понимание произношения слов, но и даёт возможность восстановить правильное написание. Словарь будет полезен тем, кто хочет глубже погрузиться в изучение фонетики BIP39, что улучшит запоминание и работу с мнемоническими фразами на практике.