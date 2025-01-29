Транскрипционный словарь BIP39 по знакам IPA

Для тех пользователей, кто работает с мнемоническими фразами по стандарту BIP39, мы составили уникальный транскрипционный словарь. Его особенность в том, что все слова упорядочены по знакам Международного фонетического алфавита (IPA). В общих словарях слова располагаются в алфавитном порядке, здесь же сортировка происходит на основе звуков, что позволяет учесть особенности звукового строя слов английского языка. Актуальные на 14-04-2026 слова BIP39 в этом словаре собраны на основе их слухового восприятия и служебной структуры. Благодаря такой классификации слова будет гораздо легче находить по слуху, а не по написанию.

Этот словарь поможет также тем, кто изучает фонетику, особенности произношения или работает с омонимами и омофонами. Структура по знакам IPA не только улучшает понимание произношения слов, но и даёт возможность восстановить правильное написание. Словарь будет полезен тем, кто хочет глубже погрузиться в изучение фонетики BIP39, что улучшит запоминание и работу с мнемоническими фразами на практике.

Словарь BIP39 (2048 слов)

Все 2048 слов из официального списка BIP39 с транскрипцией IPA.

# Слово Транскрипция (IPA) Перевод
1 abandon əˈbændən отказаться от
2 ability əˈbɪlɪti способность
3 able ˈeɪbl возможность
4 about əˈbaʊt о
5 above əˈbʌv выше
6 absent ˈæbsᵊnt отсутствует
7 absorb əbˈsɔːb поглощать
8 abstract ˈæbstrækt аннотация
9 absurd əbˈsɜːd абсурд
10 abuse əˈbjuːs злоупотребление
11 access ˈæksɛs открыть
12 accident ˈæksɪdənt аварии
13 account əˈkaʊnt счет
14 accuse əˈkjuːz обвинять
15 achieve əˈʧiːv достижения
16 acid ˈæsɪd кислота
17 acoustic əˈkuːstɪk акустическая
18 acquire əˈkwaɪə приобрести
19 across əˈkrɒs по
20 act ækt акт
21 action ˈækʃ(ə)n действие
22 actor ˈæktə актер
23 actress ˈæktrɪs актриса
24 actual ˈækʧʊəl фактическое
25 adapt əˈdæpt адаптировать
26 add æd добавить
27 addict ˈædɪkt наркоман
28 address əˈdrɛs адрес
29 adjust əˈʤʌst настроить
30 admit ədˈmɪt признать
31 adult ˈædʌlt взрослый
32 advance ədˈvɑːns заранее
33 advice ədˈvaɪs советы
34 aerobic eəˈrəʊbɪk аэробика
35 affair əˈfeə роман
36 afford əˈfɔːd позволять
37 afraid əˈfreɪd боюсь
38 again əˈgɛn снова
39 age eɪʤ возраст
40 agent ˈeɪʤənt агент
41 agree əˈgriː согласен
42 ahead əˈhɛd вперед
43 aim eɪm цель
44 air воздуха
45 airport ˈeəpɔːt аэропорт
46 aisle aɪl проход
47 alarm əˈlɑːm сигнализация
48 album ˈælbəm альбом
49 alcohol ˈælkəhɒl алкоголь
50 alert əˈlɜːt оповещение
51 alien ˈeɪliən иностранец
52 all ɔːl все
53 alley ˈæli аллея
54 allow əˈlaʊ разрешить
55 almost ˈɔːlməʊst почти
56 alone əˈləʊn в одиночку
57 alpha ˈælfə альфа
58 already ɔːlˈrɛdi уже
59 also ˈɔːlsəʊ также
60 alter ˈɔːltə изменить
61 always ˈɔːlweɪz всегда
62 amateur ˈæmətə любительское
63 amazing əˈmeɪzɪŋ удивительно
64 among əˈmʌŋ среди
65 amount əˈmaʊnt сумма
66 amused əˈmjuːzd позабавило
67 analyst ˈænəlɪst аналитик
68 anchor ˈæŋkə якорь
69 ancient ˈeɪnʃ(ə)nt древние
70 anger ˈæŋgə гнев
71 angle ˈæŋgl угол
72 angry ˈæŋgri злой
73 animal ˈænɪməl животное
74 ankle ˈæŋkl лодыжки
75 announce əˈnaʊns сообщить
76 annual ˈænjʊəl ежегодный
77 another əˈnʌðə другое
78 answer ˈɑːnsə ответ
79 antenna ænˈtɛnə антенна
80 antique ænˈtiːk антикварные
81 anxiety æŋˈzaɪəti тревога
82 any ˈɛni любой
83 apart əˈpɑːt помимо
84 apology əˈpɒləʤi извинение
85 appear əˈpɪə появляются
86 apple ˈæpl яблоко
87 approve əˈpruːv утвердить
88 april ˈeɪprᵊl апреля
89 arch ɑːʧ арка
90 arctic ˈɑːktɪk арктика
91 area ˈeərɪə площадь
92 arena əˈriːnə арена
93 argue ˈɑːgjuː утверждаю
94 arm ɑːm рукоятка
95 armed ɑːmd вооруженных
96 armor ˈɑːmə броня
97 army ˈɑːmi армия
98 around əˈraʊnd вокруг
99 arrange əˈreɪnʤ заказать
100 arrest əˈrɛst арест
101 arrive əˈraɪv прибытие
102 arrow ˈærəʊ стрелка
103 art ɑːt искусство
104 artefact ˈɑːtɪfækt артефакт
105 artist ˈɑːtɪst художник
106 artwork ˈɑːtwɜːk произведение
107 ask ɑːsk задать
108 aspect ˈæspɛkt аспект
109 assault əˈsɔːlt нападение
110 asset ˈæsɛt актив
111 assist əˈsɪst помощь
112 assume əˈsjuːm предположим
113 asthma ˈæsmə астма
114 athlete ˈæθliːt спортсмен
115 atom ˈætəm атом
116 attack əˈtæk нападение
117 attend əˈtɛnd участие
118 attitude ˈætɪtjuːd отношение
119 attract əˈtrækt привлечь
120 auction ˈɔːkʃ(ə)n аукцион
121 audit ˈɔːdɪt аудит
122 august ˈɔːɡəst августа
123 aunt ɑːnt тетя
124 author ˈɔːθə автор
125 auto ˈɔːtəʊ автомобили
126 autumn ˈɔːtəm осень
127 average ˈævərɪʤ средняя
128 avocado ˌævəʊˈkɑːdəʊ авокадо
129 avoid əˈvɔɪd избежать
130 awake əˈweɪk проснулся
131 aware əˈweə знать
132 away əˈweɪ от
133 awesome ˈɔːsəm высокий
134 awful ˈɔːfʊl ужасно
135 awkward ˈɔːkwəd неловко
136 axis ˈæksɪs ось
137 baby ˈbeɪbi детские
138 bachelor ˈbæʧᵊlə бакалавр
139 bacon ˈbeɪkᵊn бекон
140 badge bæʤ значок
141 bag bæg сумка
142 balance ˈbæləns баланс
143 balcony ˈbælkəni балкон
144 ball bɔːl мяч
145 bamboo bæmˈbuː бамбук
146 banana bəˈnɑːnə банан
147 banner ˈbænə баннер
148 bar bɑː бар
149 barely ˈbeəli едва
150 bargain ˈbɑːɡɪn торг
151 barrel ˈbærəl баррель
152 base beɪs основание
153 basic ˈbeɪsɪk основные
154 basket ˈbɑːskɪt корзина
155 battle ˈbætl битва
156 beach biːʧ пляж
157 bean biːn бин
158 beauty ˈbjuːti красота
159 because bɪˈkɒz потому что
160 become bɪˈkʌm стать
161 beef biːf говядина
162 before bɪˈfɔː до
163 begin bɪˈgɪn начать
164 behave bɪˈheɪv вести
165 behind bɪˈhaɪnd за
166 believe bɪˈliːv верить
167 below bɪˈləʊ ниже
168 belt bɛlt пояс
169 bench bɛnʧ скамейка
170 benefit ˈbɛnɪfɪt выгода
171 best bɛst лучшие
172 betray bɪˈtreɪ предать
173 better ˈbɛtə лучше
174 between bɪˈtwiːn между
175 beyond bɪˈjɒnd за
176 bicycle ˈbaɪsɪkl велосипед
177 bid bɪd ставка
178 bike baɪk на велосипеде
179 bind baɪnd персонализация
180 biology baɪˈɒləʤi биология
181 bird bɜːd птица
182 birth bɜːθ рождения
183 bitter ˈbɪtə горький
184 black blæk черный
185 blade bleɪd лезвие
186 blame bleɪm виноват
187 blanket ˈblæŋkɪt одеяло
188 blast blɑːst взрыв
189 bleak bliːk безрадостная
190 bless blɛs благослови
191 blind blaɪnd слепой
192 blood blʌd кровь
193 blossom ˈblɒsəm цветение
194 blouse blaʊz блузка
195 blue bluː синий
196 blur blɜː размытие
197 blush blʌʃ румяна
198 board bɔːd доска
199 boat bəʊt лодка
200 body ˈbɒdi тело
201 boil bɔɪl фурункул
202 bomb bɒm бомба
203 bone bəʊn кость
204 bonus ˈbəʊnəs бонус
205 book bʊk забронировать
206 boost buːst увеличить
207 border ˈbɔːdə границы
208 boring ˈbɔːrɪŋ скучно
209 borrow ˈbɒrəʊ одолжить
210 boss bɒs босс
211 bottom ˈbɒtəm дно
212 bounce baʊns отказов
213 box bɒks коробка
214 boy bɔɪ мальчик
215 bracket ˈbrækɪt кронштейн
216 brain breɪn мозг
217 brand brænd бренд
218 brass brɑːs латунь
219 brave breɪv храбрый
220 bread brɛd хлеб
221 breeze briːz бриз
222 brick brɪk кирпич
223 bridge brɪʤ мост
224 brief briːf кратко
225 bright braɪt светлый
226 bring brɪŋ принести
227 brisk brɪsk бриск
228 broccoli ˈbrɒkᵊli брокколи
229 broken ˈbrəʊkən сломанный
230 bronze brɒnz бронза
231 broom bruːm веник
232 brother ˈbrʌðə брат
233 brown braʊn коричневый
234 brush brʌʃ кисти
235 bubble ˈbʌbl пузырь
236 buddy ˈbʌdi приятель
237 budget ˈbʌʤɪt бюджет
238 buffalo ˈbʌfələʊ буффало
239 build bɪld построить
240 bulb bʌlb лампы
241 bulk bʌlk основная
242 bullet ˈbʊlɪt пуля
243 bundle ˈbʌndᵊl пакет
244 bunker ˈbʌŋkə бункер
245 burden ˈbɜːdn груз
246 burger ˈbɜːɡə бургер
247 burst bɜːst взрыв
248 bus bʌs автобус
249 business ˈbɪznɪs бизнес
250 busy ˈbɪzi занят
251 butter ˈbʌtə масло
252 buyer ˈbaɪə покупатель
253 buzz bʌz кайф
254 cabbage ˈkæbɪʤ капуста
255 cabin ˈkæbɪn кабина
256 cable ˈkeɪbl кабель
257 cactus ˈkæktəs кактус
258 cage keɪʤ клетка
259 cake keɪk торт
260 call kɔːl звоните
261 calm kɑːm спокойствие
262 camera ˈkæmərə камера
263 camp kæmp лагерь
264 can kæn может
265 canal kəˈnæl канал
266 cancel ˈkænsəl отмена
267 candy ˈkændi конфеты
268 cannon ˈkænən пушка
269 canoe kəˈnuː каноэ
270 canvas ˈkænvəs холст
271 canyon ˈkænjən каньон
272 capable ˈkeɪpəbl способен
273 capital ˈkæpɪtl капитал
274 captain ˈkæptɪn капитан
275 car kɑː автомобиль
276 carbon ˈkɑːbən углерод
277 card kɑːd карта
278 cargo ˈkɑːgəʊ груз
279 carpet ˈkɑːpɪt ковер
280 carry ˈkæri нести
281 cart kɑːt корзина
282 case keɪs чехол
283 cash kæʃ наличными
284 casino kəˈsiːnəʊ казино
285 castle ˈkɑːsᵊl замок
286 casual ˈkæʒjʊəl повседневный
287 cat kæt кпп
288 catalog ˈkætəlɒg каталог
289 catch kæʧ поймать
290 category ˈkætɪgəri категория
291 cattle ˈkætl крупный рогатый скот
292 caught kɔːt поймал
293 cause kɔːz причина
294 caution ˈkɔːʃᵊn осторожность
295 cave keɪv пещеры
296 ceiling ˈsiːlɪŋ потолок
297 celery ˈsɛlᵊri сельдерей
298 cement sɪˈmɛnt цемент
299 census ˈsɛnsəs перепись
300 century ˈsɛnʧʊri века
301 cereal ˈsɪəriəl каши
302 certain ˈsɜːtn определенных
303 chair ʧeə стул
304 chalk ʧɔːk мел
305 champion ˈʧæmpiən чемпион
306 change ʧeɪnʤ изменения
307 chaos ˈkeɪɒs хаос
308 chapter ˈʧæptə глава
309 charge ʧɑːʤ стоимость
310 chase ʧeɪs чейз
311 chat ʧæt чат
312 cheap ʧiːp дешевые
313 check ʧɛk регистрация
314 cheese ʧiːz сыр
315 chef ʃɛf шеф-повар
316 cherry ˈʧɛri вишня
317 chest ʧɛst грудь
318 chicken ˈʧɪkɪn курица
319 chief ʧiːf руководитель
320 child ʧaɪld ребенок
321 chimney ˈʧɪmni дымоход
322 choice ʧɔɪs выбор
323 choose ʧuːz выбрать
324 chronic ˈkrɒnɪk хронический
325 chuckle ˈʧʌkᵊl смешок
326 chunk ʧʌŋk кусок
327 churn ʧɜːn маслобойка
328 cigar sɪˈɡɑː сигары
329 cinnamon ˈsɪnəmən корица
330 circle ˈsɜːkl круг
331 citizen ˈsɪtɪzn гражданин
332 city ˈsɪti город
333 civil ˈsɪvl гражданской
334 claim kleɪm требования
335 clap klæp хлопок
336 clarify ˈklærɪfaɪ уточнить
337 claw klɔː коготь
338 clay kleɪ глина
339 clean kliːn очистить
340 clerk klɑːk клерк
341 clever ˈklɛvə умный
342 click klɪk нажмите кнопку
343 client ˈklaɪənt клиент
344 cliff klɪf утес
345 climb klaɪm подняться
346 clinic ˈklɪnɪk клиника
347 clip klɪp зажим
348 clock klɒk часы
349 clog klɒɡ засорить
350 close kləʊs закрыть
351 cloth klɒθ ткань
352 cloud klaʊd облачность
353 clown klaʊn клоун
354 club klʌb клуб
355 clump klʌmp комка
356 cluster ˈklʌstə кластер
357 clutch klʌʧ сцепление
358 coach kəʊʧ тренер
359 coast kəʊst побережье
360 coconut ˈkəʊkənʌt кокос
361 code kəʊd код
362 coffee ˈkɒfi кофе
363 coil kɔɪl катушка
364 coin kɔɪn монета
365 collect kəˈlɛkt собирать
366 color ˈkʌlə цвет
367 column ˈkɒləm колонки
368 combine ˈkɒmbaɪn объединить
369 come kʌm приходите
370 comfort ˈkʌmfət комфорт
371 comic ˈkɒmɪk комикс
372 common ˈkɒmən общие
373 company ˈkʌmpəni компания
374 concert ˈkɒnsə(ː)t концерт
375 conduct ˈkɒndʌkt поведения
376 confirm kənˈfɜːm подтвердить
377 congress ˈkɒŋɡrɛs конгресс
378 connect kəˈnɛkt подключение
379 consider kənˈsɪdə рассмотреть
380 control kənˈtrəʊl контроль
381 convince kənˈvɪns убедить
382 cook kʊk повар
383 cool kuːl прохладный
384 copper ˈkɒpə медь
385 copy ˈkɒpi копировать
386 coral ˈkɒrəl коралловый
387 core kɔː ядро
388 corn kɔːn кукуруза
389 correct kəˈrɛkt правильный
390 cost kɒst стоимость
391 cotton ˈkɒtn хлопок
392 couch kaʊʧ диван
393 country ˈkʌntri страна
394 couple ˈkʌpl пара
395 course kɔːs курс
396 cousin ˈkʌzn кузина
397 cover ˈkʌvə крышка
398 coyote kɔɪˈəʊti койот
399 crack kræk трещина
400 cradle ˈkreɪdᵊl колыбель
401 craft krɑːft ремесло
402 cram kræm крам
403 crane kreɪn кран
404 crash kræʃ аварии
405 crater ˈkreɪtə кратер
406 crawl krɔːl обход
407 crazy ˈkreɪzi сумасшедший
408 cream kriːm крем
409 credit ˈkrɛdɪt кредит
410 creek kriːk крик
411 crew kruː экипаж
412 cricket ˈkrɪkɪt для крикета
413 crime kraɪm преступление
414 crisp krɪsp хрустящий
415 critic ˈkrɪtɪk критик
416 crop krɒp урожай
417 cross krɒs кросс
418 crouch kraʊʧ крауч
419 crowd kraʊd толпа
420 crucial ˈkruːʃəl важно
421 cruel krʊəl жестокий
422 cruise kruːz круиз
423 crumble ˈkrʌmbᵊl рассыпаться
424 crunch krʌnʧ хруст
425 crush krʌʃ давка
426 cry kraɪ плакать
427 crystal ˈkrɪstl кристалл
428 cube kjuːb куба
429 culture ˈkʌlʧə культура
430 cup kʌp кубок
431 cupboard ˈkʌbəd шкаф
432 curious ˈkjʊərɪəs интересно
433 current ˈkʌrənt ток
434 curtain ˈkɜːtn занавес
435 curve kɜːv кривая
436 cushion ˈkʊʃᵊn валик
437 custom ˈkʌstəm изготовленный на заказ
438 cute kjuːt милые
439 cycle ˈsaɪkl цикл
440 dad dæd папа
441 damage ˈdæmɪʤ урон
442 damp dæmp влажные
443 dance dɑːns танец
444 danger ˈdeɪnʤə опасность
445 daring ˈdeərɪŋ дерзкий
446 dash dæʃ тире
447 daughter ˈdɔːtə дочь
448 dawn dɔːn рассвет
449 day deɪ день
450 deal diːl интернет
451 debate dɪˈbeɪt дискуссия
452 debris ˈdeɪbriː мусор
453 decade ˈdɛkeɪd десятилетие
454 december dɪˈsɛmbə декабря
455 decide dɪˈsaɪd решение
456 decline dɪˈklaɪn склонение
457 decorate ˈdɛkəreɪt украсить
458 decrease ˈdiːkriːs снижение
459 deer dɪə олень
460 defense dɪˈfɛns защита
461 define dɪˈfaɪn определение
462 defy dɪˈfaɪ вызов
463 degree dɪˈgriː степень
464 delay dɪˈleɪ задержка
465 deliver dɪˈlɪvə корабль
466 demand dɪˈmɑːnd спрос
467 demise dɪˈmaɪz кончина
468 denial dɪˈnaɪəl отрицание
469 dentist ˈdɛntɪst стоматолог
470 deny dɪˈnaɪ отрицать
471 depart dɪˈpɑːt отправление
472 depend dɪˈpɛnd зависят
473 deposit dɪˈpɒzɪt депозит
474 depth dɛpθ глубина
475 deputy ˈdɛpjʊti депутат
476 derive dɪˈraɪv извлечь
477 describe dɪsˈkraɪb описать
478 desert ˈdɛzət пустыня
479 design dɪˈzaɪn дизайн
480 desk dɛsk рабочий стол
481 despair dɪˈspeə отчаяние
482 destroy dɪsˈtrɔɪ уничтожить
483 detail ˈdiːteɪl деталь
484 detect dɪˈtɛkt обнаружить
485 develop dɪˈvɛləp развивать
486 device dɪˈvaɪs устройство
487 devote dɪˈvəʊt посвятить
488 diagram ˈdaɪəɡræm схема
489 dial ˈdaɪəl циферблат
490 diamond ˈdaɪəmənd алмаз
491 diary ˈdaɪəri дневник
492 dice daɪs кости
493 diesel ˈdiːzᵊl дизель
494 diet ˈdaɪət диета
495 differ ˈdɪfə отличаться
496 digital ˈdɪʤɪtl цифровой
497 dignity ˈdɪgnɪti достоинства
498 dilemma dɪˈlɛmə дилемма
499 dinner ˈdɪnə ужин
500 dinosaur ˈdaɪnəsɔː динозавр
501 direct dɪˈrɛkt прямой
502 dirt dɜːt грязи
503 disagree ˌdɪsəˈgriː не согласен
504 discover dɪsˈkʌvə открыть
505 disease dɪˈziːz болезни
506 dish dɪʃ блюдо
507 dismiss dɪsˈmɪs закрыть
508 disorder dɪsˈɔːdə расстройство
509 display dɪsˈpleɪ дисплей
510 distance ˈdɪstəns расстояние
511 divert daɪˈvɜːt переадресация
512 divide dɪˈvaɪd делить
513 divorce dɪˈvɔːs развод
514 dizzy ˈdɪzi головокружение
515 doctor ˈdɒktə доктор
516 document ˈdɒkjʊmənt документ
517 dog dɒg собака
518 doll dɒl кукла
519 dolphin ˈdɒlfɪn дельфин
520 domain dəʊˈmeɪn домен
521 donate dəʊˈneɪt подарить
522 donkey ˈdɒŋki осел
523 donor ˈdəʊnə доноры
524 door dɔː двери
525 dose dəʊs доза
526 double ˈdʌbl двойной
527 dove dʌv голубь
528 draft drɑːft проект
529 dragon ˈdræɡᵊn дракон
530 drama ˈdrɑːmə драма
531 drastic ˈdræstɪk радикальные
532 draw drɔː ничья
533 dream driːm мечта
534 dress drɛs платье
535 drift drɪft дрифт
536 drill drɪl дрель
537 drink drɪŋk напитки
538 drip drɪp капельное
539 drive draɪv привод
540 drop drɒp падение
541 drum drʌm барабанные
542 dry draɪ сухой
543 duck dʌk утка
544 dumb dʌm тупой
545 dune djuːn дюны
546 during ˈdjʊərɪŋ во
547 dust dʌst пыль
548 dutch dʌʧ голландский
549 duty ˈdjuːti обязанности
550 dwarf dwɔːf гном
551 dynamic daɪˈnæmɪk динамичный
552 eager ˈiːgə нетерпеливый
553 eagle ˈiːɡᵊl орел
554 early ˈɜːli рано
555 earn ɜːn зарабатывай
556 earth ɜːθ земля
557 easily ˈiːzɪli легко
558 east iːst восток
559 easy ˈiːzi легко
560 echo ˈɛkəʊ эхо
561 ecology ɪˈkɒləʤi экология
562 economy i(ː)ˈkɒnəmi экономика
563 edge ɛʤ край
564 edit ˈɛdɪt редактировать
565 educate ˈɛdju(ː)keɪt обучать
566 effort ˈɛfət усилие
567 egg ɛg яйцо
568 eight eɪt восемь
569 either ˈaɪðə либо
570 elbow ˈɛlbəʊ локоть
571 elder ˈɛldə старший
572 electric ɪˈlɛktrɪk электрический
573 elegant ˈɛlɪgənt элегантный
574 element ˈɛlɪmənt элемент
575 elephant ˈɛlɪfənt слон
576 elevator ˈɛlɪveɪtə лифт
577 elite eɪˈliːt элита
578 else ɛls остальные
579 embark ɪmˈbɑːk вступайте
580 embody ɪmˈbɒdi воплощайте
581 embrace ɪmˈbreɪs обнимайте
582 emerge ɪˈmɜːʤ проявляйте
583 emotion ɪˈməʊʃən эмоции
584 employ ɪmˈplɔɪ используйте
585 empower ɪmˈpaʊə наделяйте силой
586 empty ˈɛmpti опустошайте
587 enable ɪˈneɪbl включайте
588 enact ɪˈnækt вводите в действие
589 end ɛnd заканчивайте
590 endless ˈɛndlɪs бесконечный
591 endorse ɪnˈdɔːs одобряйте
592 enemy ˈɛnɪmi враг
593 energy ˈɛnəʤi энергия
594 enforce ɪnˈfɔːs принуждайте
595 engage ɪnˈgeɪʤ задействуйте
596 engine ˈɛnʤɪn двигатель
597 enhance ɪnˈhɑːns улучшайте
598 enjoy ɪnˈʤɔɪ наслаждайтесь
599 enlist ɪnˈlɪst зачислять
600 enough ɪˈnʌf достаточно
601 enrich ɪnˈrɪʧ обогащать
602 enroll ɪnˈrəʊl зачислять
603 ensure ɪnˈʃʊə гарантировать
604 enter ˈɛntə ввести
605 entire ɪnˈtaɪə полностью
606 entry ˈɛntri запись
607 envelope ˈɛnvələʊp в конверте
608 episode ˈɛpɪsəʊd эпизод
609 equal ˈiːkwəl равный
610 equip ɪˈkwɪp экипировать
611 era ˈɪərə эпоху
612 erase ɪˈreɪz стереть
613 erode ɪˈrəʊd размыть
614 erosion ɪˈrəʊʒᵊn эрозия
615 error ˈɛrə ошибка
616 erupt ɪˈrʌpt извержение
617 escape ɪsˈkeɪp побег
618 essay ˈɛseɪ эссе
619 essence ˈɛsns сущность
620 estate ɪsˈteɪt сословие
621 eternal ɪˈtɜːnᵊl вечный
622 ethics ˈɛθɪks этика
623 evidence ˈɛvɪdəns доказательства
624 evil ˈiːvl зло
625 evoke ɪˈvəʊk вызывать
626 evolve ɪˈvɒlv развиваться
627 exact ɪgˈzækt точный
628 example ɪgˈzɑːmpl пример
629 excess ɪkˈsɛs избыток
630 exchange ɪksˈʧeɪnʤ обменивать
631 excite ɪkˈsaɪt возбуждать
632 exclude ɪksˈkluːd исключать
633 excuse ɪksˈkjuːs оправдывать
634 execute ˈɛksɪkjuːt выполнять
635 exercise ˈɛksəsaɪz упражнять
636 exhaust ɪgˈzɔːst истощать
637 exhibit ɪgˈzɪbɪt демонстрировать
638 exile ˈɛksaɪl изгнать
639 exist ɪgˈzɪst существовать
640 exit ˈɛksɪt выйти
641 exotic ɪgˈzɒtɪk экзотично
642 expand ɪksˈpænd расширяться
643 expect ɪksˈpɛkt ожидать
644 expire ɪkˈspaɪə истекать
645 explain ɪksˈpleɪn объяснять
646 expose ɪksˈpəʊz разоблачать
647 express ɪksˈprɛs выражать
648 extend ɪksˈtɛnd расширять
649 extra ˈɛkstrə дополнительно
650 eye глаз
651 eyebrow ˈaɪbraʊ бровь
652 fabric ˈfæbrɪk ткань
653 face feɪs лицо
654 faculty ˈfækəlti факультет
655 fade feɪd угасающий
656 faint feɪnt слабый
657 faith feɪθ вера
658 fall fɔːl падение
659 false fɔːls ложь
660 fame feɪm слава
661 family ˈfæmɪli семья
662 famous ˈfeɪməs знаменитый
663 fan fæn поклонник
664 fancy ˈfænsi причудливый
665 fantasy ˈfæntəsi фэнтези
666 farm fɑːm ферма
667 fashion ˈfæʃən мода
668 fat fæt толстый
669 fatal ˈfeɪtl фатальный
670 father ˈfɑːðə отец
671 fatigue fəˈtiːg усталость
672 fault fɔːlt вина
673 favorite ˈfeɪvərɪt любимый
674 feature ˈfiːʧə особенность
675 february ˈfɛbruᵊri февраль
676 federal ˈfɛdərəl федеральный
677 fee fiː гонорар
678 feed fiːd кормить
679 feel fiːl чувствовать
680 female ˈfiːmeɪl самка
681 fence fɛns забор
682 festival ˈfɛstəvəl фестиваль
683 fetch fɛʧ добыча
684 fever ˈfiːvə лихорадка
685 few fjuː немного
686 fiber faɪbə волокно
687 fiction ˈfɪkʃən художественная литература
688 field fiːld поле
689 figure ˈfɪgə рисунок
690 file faɪl файл
691 film fɪlm пленка
692 filter ˈfɪltə фильтр
693 final ˈfaɪnl окончательный
694 find faɪnd найти
695 fine faɪn отлично
696 finger ˈfɪŋgə пальцем
697 finish ˈfɪnɪʃ закончить
698 fire ˈfaɪə огонь
699 firm fɜːm фирма
700 first fɜːst первая
701 fiscal ˈfɪskəl финансовая
702 fish fɪʃ рыба
703 fit fɪt пригодность
704 fitness ˈfɪtnɪs фитнес
705 fix fɪks исправить
706 flag flæg флаг
707 flame fleɪm пламя
708 flash flæʃ вспышка
709 flat flæt плоский
710 flavor ˈfleɪvə вкус
711 flee fliː бежать
712 flight flaɪt полет
713 flip flɪp переворачиваться
714 float fləʊt плавать
715 flock flɒk стекаться
716 floor flɔː пол
717 flower ˈflaʊə цветок
718 fluid ˈflu(ː)ɪd жидкость
719 flush flʌʃ смывать
720 fly flaɪ летать
721 foam fəʊm пена
722 focus ˈfəʊkəs фокус
723 fog fɒg туман
724 foil fɔɪl фольга
725 fold fəʊld складывать
726 follow ˈfɒləʊ следовать
727 food fuːd еда
728 foot fʊt нога
729 force fɔːs сила
730 forest ˈfɒrɪst лес
731 forget fəˈgɛt забыть
732 fork fɔːk развилка
733 fortune ˈfɔːʧən удача
734 forum ˈfɔːrəm форум
735 forward ˈfɔːwəd вперед
736 fossil ˈfɒsᵊl ископаемый
737 foster ˈfɒstə приемный
738 found faʊnd найден
739 fox fɒks лиса
740 fragile ˈfræʤaɪl хрупкий
741 frame freɪm каркас
742 frequent ˈfriːkwənt частый гость
743 fresh frɛʃ свежий
744 friend frɛnd друг
745 fringe frɪnʤ бахрома
746 frog frɒɡ лягушка
747 front frʌnt спереди
748 frost frɒst иней
749 frown fraʊn нахмуренный взгляд
750 frozen ˈfrəʊzn замороженные
751 fruit fruːt фрукты
752 fuel fjʊəl топливо
753 fun fʌn весело
754 funny ˈfʌni забавно
755 furnace ˈfɜːnɪs печь
756 fury ˈfjʊəri ярость
757 future ˈfjuːʧə будущее
758 gadget ˈɡæʤɪt гаджет
759 gain geɪn выигрыш
760 galaxy ˈgæləksi галактика
761 gallery ˈgæləri галерея
762 game geɪm игра
763 gap gæp гэп
764 garage ˈgærɑːʒ гараж
765 garbage ˈgɑːbɪʤ мусор
766 garden ˈgɑːdn сад
767 garlic ˈgɑːlɪk чеснок
768 garment ˈɡɑːmənt одежда
769 gas gæs газ
770 gasp ɡɑːsp вздох
771 gate geɪt ворота
772 gather ˈgæðə собирай
773 gauge ɡeɪʤ оценивай
774 gaze geɪz взгляд
775 general ˈʤɛnərəl генерал
776 genius ˈʤiːniəs гениальность
777 genre ˈ(d)ʒɑːŋrə жанр
778 gentle ˈʤɛntl нежный
779 genuine ˈʤɛnjʊɪn подлинный
780 gesture ˈʤɛsʧə жест
781 ghost gəʊst призрак
782 giant ˈʤaɪənt гигант
783 gift gɪft подарок
784 giggle ˈɡɪɡᵊl хихикай
785 ginger ˈʤɪnʤə рыжий
786 giraffe ʤɪˈrɑːf жираф
787 girl gɜːl девочка
788 give gɪv дари
789 glad glæd рад
790 glance glɑːns взгляд
791 glare ɡleə блики
792 glass glɑːs стекло
793 glide ɡlaɪd скольжение
794 glimpse glɪmps проблеск
795 globe ˈgləʊb глобус
796 gloom ɡluːm мрак
797 glory ˈglɔːri слава
798 glove glʌv перчатка
799 glow ɡləʊ сияние
800 glue ɡluː клей
801 goat gəʊt коза
802 goddess ˈɡɒdɛs богиня
803 gold gəʊld золото
804 good gʊd хороший
805 goose ɡuːs гусь
806 gorilla ɡəˈrɪlə горилла
807 gospel ˈɡɒspᵊl евангелие
808 gossip ˈɡɒsɪp сплетни
809 govern ˈgʌvən правь
810 gown ɡaʊn одевайся
811 grab græb хватай
812 grace greɪs благодать
813 grain greɪn зерно
814 grant grɑːnt даруй
815 grape greɪp виноград
816 grass grɑːs трава
817 gravity ˈgrævɪti притяжение
818 great greɪt великий
819 green griːn зеленый
820 grid ɡrɪd сетка
821 grief griːf горе
822 grit ɡrɪt выдержка
823 grocery ˈgrəʊsəri бакалея
824 group gruːp группа
825 grow grəʊ расти
826 grunt ɡrʌnt ворчать
827 guard gɑːd охранять
828 guess gɛs угадывать
829 guide gaɪd руководство
830 guilt gɪlt чувство вины
831 guitar gɪˈtɑː гитара
832 gun gʌn пистолет
833 gym ʤɪm спортзал
834 habit ˈhæbɪt привычка
835 hair heə волосы
836 half hɑːf половина
837 hammer ˈhæmə молоток
838 hamster ˈhæmstə хомяк
839 hand hænd рука
840 happy ˈhæpi счастливый
841 harbor ˈhɑːbə гавань
842 hard hɑːd жесткий
843 harsh hɑːʃ суровый
844 harvest ˈhɑːvɪst урожай
845 hat hæt шляпа
846 have hæv есть
847 hawk hɔːk ястреб
848 hazard ˈhæzəd опасность
849 head hɛd голова
850 health hɛlθ здоровье
851 heart hɑːt сердце
852 heavy ˈhɛvi тяжелый
853 hedgehog ˈhɛʤhɒɡ ежик
854 height haɪt рост
855 hello hɛˈləʊ привет
856 helmet ˈhɛlmɪt шлем
857 help hɛlp помощь
858 hen hɛn курица
859 hero ˈhɪərəʊ герой
860 hidden ˈhɪdn спрятан
861 high haɪ высоко
862 hill hɪl холм
863 hint hɪnt подсказка
864 hip hɪp модный
865 hire ˈhaɪə прокат
866 history ˈhɪstəri история
867 hobby ˈhɒbi хобби
868 hockey ˈhɒki хоккей
869 hold həʊld холд
870 hole həʊl дыра
871 holiday ˈhɒlədeɪ праздник
872 hollow ˈhɒləʊ лощина
873 home həʊm дом
874 honey ˈhʌni милая
875 hood hʊd капюшон
876 hope həʊp надежда
877 horn hɔːn рог
878 horror ˈhɒrə ужас
879 horse hɔːs лошадь
880 hospital ˈhɒspɪtl больница
881 host həʊst хозяин
882 hotel həʊˈtɛl отель
883 hour ˈaʊə час в часах
884 hover ˈhɒvə зависание
885 hub hʌb хаб
886 huge hjuːʤ огромный
887 human ˈhjuːmən человек
888 humble ˈhʌmbᵊl скромный
889 humor ˈhjuːmə юмор
890 hundred ˈhʌndrəd сотня
891 hungry ˈhʌŋgri голодный
892 hunt hʌnt охота
893 hurdle ˈhɜːdᵊl препятствие
894 hurry ˈhʌri спешить
895 hurt hɜːt ранить
896 husband ˈhʌzbənd мужа
897 hybrid ˈhaɪbrɪd гибрид
898 ice aɪs лед
899 icon ˈaɪkɒn значок
900 idea aɪˈdɪə идея
901 identify aɪˈdɛntɪfaɪ идентифицировать
902 idle ˈaɪdᵊl бездействовать
903 ignore ɪgˈnɔː игнорировать
904 ill ɪl болен
905 illegal ɪˈliːgəl незаконно
906 illness ˈɪlnɪs болезнь
907 image ˈɪmɪʤ образ
908 imitate ˈɪmɪteɪt имитировать
909 immense ɪˈmɛns огромный
910 immune ɪˈmjuːn иммунный
911 impact ˈɪmpækt воздействие
912 impose ɪmˈpəʊz навязывать
913 improve ɪmˈpruːv улучшать
914 impulse ˈɪmpʌls импульс
915 inch ɪnʧ дюйм
916 include ɪnˈkluːd включить
917 income ˈɪnkʌm доход
918 increase ˈɪnkriːs увеличить
919 index ˈɪndɛks индекс
920 indicate ˈɪndɪkeɪt указать
921 indoor ˌɪnˈdɔː помещение
922 industry ˈɪndəstri промышленность
923 infant ˈɪnfənt младенец
924 inflict ɪnˈflɪkt причинять
925 inform ɪnˈfɔːm информировать
926 inhale ɪnˈheɪl вдыхать
927 inherit ɪnˈhɛrɪt унаследовать
928 initial ɪˈnɪʃəl первоначальный
929 inject ɪnˈʤɛkt ввести
930 injury ˈɪnʤəri травму
931 inmate ˈɪnmeɪt заключенный
932 inner ˈɪnə внутренний
933 innocent ˈɪnəsənt невинный
934 input ˈɪnpʊt ввод
935 inquiry ɪnˈkwaɪəri запрос
936 insane ɪnˈseɪn безумный
937 insect ˈɪnsɛkt насекомое
938 inside ɪnˈsaɪd внутри
939 inspire ɪnˈspaɪə вдохновить
940 install ɪnˈstɔːl установить
941 intact ɪnˈtækt неповрежденным
942 interest ˈɪntrɪst заинтересовать
943 into ˈɪntuː в
944 invest ɪnˈvɛst инвестировать
945 invite ɪnˈvaɪt приглашать
946 involve ɪnˈvɒlv вовлекать
947 iron ˈaɪən железный
948 island ˈaɪlənd остров
949 isolate ˈaɪsəleɪt изолировать
950 issue ˈɪʃuː выпустить
951 item ˈaɪtəm предмет одежды
952 ivory ˈaɪvᵊri цвет слоновой кости
953 jacket ˈʤækɪt куртка
954 jaguar ˈʤæɡjuə ягуар
955 jar ʤɑː банка
956 jazz ʤæz джаз
957 jealous ˈʤɛləs ревнивый
958 jeans ʤiːnz джинсы
959 jelly ˈʤɛli желе
960 jewel ˈʤuːəl драгоценность
961 job ʤɒb работа
962 join ʤɔɪn присоединяйся
963 joke ʤəʊk шутка
964 journey ˈʤɜːni путешествие
965 joy ʤɔɪ радость
966 judge ˈʤʌʤ судья
967 juice ʤuːs сок
968 jump ʤʌmp прыжок
969 jungle ˈʤʌŋgl джунгли
970 junior ˈʤuːnjə младший
971 junk ʤʌŋk барахло
972 just ʤʌst просто
973 kangaroo ˌkæŋɡəˈruː кенгуру
974 keen kiːn кин
975 keep kiːp оставь себе
976 ketchup ˈkɛʧʌp кетчуп
977 key kiː ключ
978 kick kɪk пинок
979 kid kɪd малыш
980 kidney ˈkɪdni почка
981 kind kaɪnd добрый
982 kingdom ˈkɪŋdəm королевство
983 kiss kɪs поцелуй
984 kit kɪt набор
985 kitchen ˈkɪʧɪn кухня
986 kite kaɪt воздушный змей
987 kitten ˈkɪtᵊn котенок
988 kiwi ˈkiːwiː киви
989 knee niː колено
990 knife naɪf нож
991 knock nɒk стук
992 know nəʊ знаю
993 lab læb лаборатория
994 label ˈleɪbl этикетка
995 labor ˈleɪbə рабочая сила
996 ladder ˈlædə лестница
997 lady ˈleɪdi леди
998 lake leɪk озеро
999 lamp læmp лампа
1000 language ˈlæŋgwɪʤ язык
1001 laptop ˈlæptɒp ноутбук
1002 large lɑːʤ большой
1003 later ˈleɪtə позже
1004 latin ˈlætɪn латынь
1005 laugh lɑːf смех
1006 laundry ˈlɔːndri прачечная
1007 lava ˈlɑːvə лава
1008 law lɔː закон
1009 lawn lɔːn лужайка
1010 lawsuit ˈlɔːsjuːt судебный процесс
1011 layer ˈleɪə слой
1012 lazy ˈleɪzi ленивый
1013 leader ˈliːdə лидер
1014 leaf liːf лист
1015 learn lɜːn учиться
1016 leave liːv оставить
1017 lecture ˈlɛkʧə лекция
1018 left lɛft левая
1019 leg lɛg нога
1020 legal ˈliːgəl юридическая
1021 legend ˈlɛʤənd легенда
1022 leisure ˈlɛʒə досуг
1023 lemon ˈlɛmən лимон
1024 lend lɛnd одолжи
1025 length lɛŋθ длина
1026 lens lɛnz линзы
1027 leopard ˈlɛpəd леопард
1028 lesson ˈlɛsn урок
1029 letter ˈlɛtə буква
1030 level ˈlɛvl уровень
1031 liar ˈlaɪə лжец
1032 liberty ˈlɪbəti свобода
1033 library ˈlaɪbrəri библиотека
1034 license ˈlaɪsəns лицензия
1035 life laɪf жизнь
1036 lift lɪft лифт
1037 light laɪt свет
1038 like laɪk как
1039 limb lɪm конечность
1040 limit ˈlɪmɪt ограничение
1041 link lɪŋk ссылка
1042 lion ˈlaɪən лев
1043 liquid ˈlɪkwɪd жидкость
1044 list lɪst список
1045 little ˈlɪtl маленький
1046 live lɪv живой
1047 lizard ˈlɪzəd ящерица
1048 load ləʊd загрузка
1049 loan ləʊn ссуда
1050 lobster ˈlɒbstə лобстер
1051 local ˈləʊkəl местный
1052 lock lɒk замок
1053 logic ˈlɒʤɪk логика
1054 lonely ˈləʊnli одинокий
1055 long lɒŋ долгий
1056 loop luːp петля
1057 lottery ˈlɒtᵊri лотерея
1058 loud laʊd громкая
1059 lounge laʊnʤ гостиная
1060 love lʌv любовь
1061 loyal ˈlɔɪəl верный
1062 lucky ˈlʌki везучий
1063 luggage ˈlʌɡɪʤ багаж
1064 lumber ˈlʌmbə пиломатериалы
1065 lunar ˈluːnə лунный
1066 lunch lʌnʧ обед
1067 luxury ˈlʌkʃᵊri роскошь
1068 lyrics ˈlɪrɪks текст песни
1069 machine məˈʃiːn машина
1070 mad mæd безумный
1071 magic ˈmæʤɪk магия
1072 magnet ˈmæɡnət магнит
1073 maid meɪd горничная
1074 mail meɪl почта
1075 main meɪn главный
1076 major ˈmeɪʤə главный
1077 make meɪk сделать
1078 mammal ˈmæmᵊl млекопитающее
1079 man mæn человек
1080 manage ˈmænɪʤ управлять
1081 mandate ˈmændeɪt мандат
1082 mango ˈmæŋɡəʊ манго
1083 mansion ˈmænʃən особняк
1084 manual ˈmænjʊəl руководство
1085 maple ˈmeɪpᵊl клен
1086 marble ˈmɑːbl мрамор
1087 march mɑːʧ марш
1088 margin ˈmɑːʤɪn маржа
1089 marine məˈriːn марин
1090 market ˈmɑːkɪt маркет
1091 marriage ˈmærɪʤ брак
1092 mask mɑːsk маска
1093 mass mæs масса
1094 master ˈmɑːstə мастер
1095 match mæʧ матч
1096 material məˈtɪərɪəl материал
1097 math mæθ математика
1098 matrix ˈmeɪtrɪks матрица
1099 matter ˈmætə материя
1100 maximum ˈmæksɪməm максимум
1101 maze meɪz лабиринт
1102 meadow ˈmɛdəʊ луг
1103 mean miːn среднее значение
1104 measure ˈmɛʒə мера
1105 meat miːt мясо
1106 mechanic mɪˈkænɪk механик
1107 medal ˈmɛdl медаль
1108 media ˈmiːdiə медиа
1109 melody ˈmɛlədi мелодия
1110 melt mɛlt расплавить
1111 member ˈmɛmbə участник
1112 memory ˈmɛməri память
1113 mention ˈmɛnʃən упоминание
1114 menu ˈmɛnjuː меню
1115 mercy ˈmɜːsi милосердие
1116 merge mɜːʤ объединить
1117 merit ˈmɛrɪt заслуга
1118 merry ˈmɛri веселый
1119 mesh mɛʃ сетка
1120 message ˈmɛsɪʤ послание
1121 metal ˈmɛtl металл
1122 method ˈmɛθəd метод
1123 middle ˈmɪdl середина
1124 midnight ˈmɪdnaɪt полночь
1125 milk mɪlk молоко
1126 million ˈmɪljən миллион
1127 mimic ˈmɪmɪk имитация
1128 mind maɪnd разум
1129 minimum ˈmɪnɪməm минимум
1130 minor ˈmaɪnə второстепенный
1131 minute ˈmɪnɪt минута
1132 miracle ˈmɪrəkl чудо
1133 mirror ˈmɪrə зеркало
1134 misery ˈmɪzəri страдание
1135 miss mɪs промах
1136 mistake mɪsˈteɪk ошибка
1137 mix mɪks смешать
1138 mixed mɪkst смешанный
1139 mixture ˈmɪksʧə смесь
1140 mobile ˈməʊbaɪl мобильный
1141 model ˈmɒdl модель
1142 modify ˈmɒdɪfaɪ модифицировать
1143 mom mɒm мама
1144 moment ˈməʊmənt момент
1145 monitor ˈmɒnɪtə монитор
1146 monkey ˈmʌŋki обезьяна
1147 monster ˈmɒnstə монстр
1148 month mʌnθ месяц
1149 moon muːn луна
1150 moral ˈmɒrəl мораль
1151 more mɔː еще
1152 morning ˈmɔːnɪŋ утро
1153 mosquito məˈskiːtəʊ комар
1154 mother ˈmʌðə мать
1155 motion ˈməʊʃən движение
1156 motor ˈməʊtə мотор
1157 mountain ˈmaʊntɪn гора
1158 mouse maʊs мышь
1159 move muːv двигайся
1160 movie ˈmuːvi кино
1161 much mʌʧ много
1162 muffin ˈmʌfɪn кекс
1163 mule mjuːl мул
1164 multiply ˈmʌltɪplaɪ умножай
1165 muscle ˈmʌsl мускулы
1166 museum mju(ː)ˈzɪəm музей
1167 mushroom ˈmʌʃrʊm гриб
1168 music ˈmjuːzɪk музыка
1169 must mʌst должен
1170 mutual ˈmjuːtjʊəl взаимный
1171 myself maɪˈsɛlf я сам
1172 mystery ˈmɪstəri тайна
1173 myth mɪθ миф
1174 naive naɪˈiːv наивный
1175 name neɪm имя
1176 napkin ˈnæpkɪn салфетка
1177 narrow ˈnærəʊ узкий
1178 nasty ˈnɑːsti противный
1179 nation ˈneɪʃən нация
1180 nature ˈneɪʧə природа
1181 near nɪə недалекий
1182 neck nɛk шея
1183 need niːd потребность
1184 negative ˈnɛgətɪv отрицательный
1185 neglect nɪˈɡlɛkt пренебрежение
1186 neither ˈnaɪðə ни один
1187 nephew ˈnɛfjuː племянник
1188 nerve nɜːv нерв
1189 nest nɛst гнездо
1190 net nɛt сеть
1191 network ˈnɛtwɜːk сеть
1192 neutral ˈnjuːtrəl нейтрально
1193 never ˈnɛvə никогда
1194 news njuːz новости
1195 next nɛkst далее
1196 nice naɪs приятная
1197 night naɪt ночь
1198 noble ˈnəʊbᵊl благородный
1199 noise nɔɪz шум
1200 nominee ˌnɒmɪˈniː номинант
1201 noodle ˈnuːdᵊl лапша
1202 normal ˈnɔːməl нормальный
1203 north nɔːθ северный
1204 nose nəʊz нос
1205 notable ˈnəʊtəbᵊl примечательный
1206 note nəʊt примечание
1207 nothing ˈnʌθɪŋ ничего
1208 notice ˈnəʊtɪs обратите внимание
1209 novel ˈnɒvəl роман
1210 now naʊ сейчас
1211 nuclear ˈnjuːklɪə ядерный
1212 number ˈnʌmbə номер
1213 nurse nɜːs медсестра
1214 nut nʌt орех
1215 oak əʊk дуб
1216 obey əˈbeɪ подчиняться
1217 object ˈɒbʤɪkt возражать
1218 oblige əˈblaɪʤ обязывать
1219 obscure əbˈskjʊə скрывать
1220 observe əbˈzɜːv наблюдать
1221 obtain əbˈteɪn получать
1222 obvious ˈɒbvɪəs очевидное
1223 occur əˈkɜː происходить
1224 ocean ˈəʊʃən океан
1225 october ɒkˈtəʊbə октябрь
1226 odor ˈəʊdə запах
1227 off ɒf выключен
1228 offer ˈɒfə предложение
1229 office ˈɒfɪs офис
1230 often ˈɒfᵊn часто
1231 oil ɔɪl масло
1232 okay ˈəʊˈkeɪ о'кей
1233 old əʊld старое
1234 olive ˈɒlɪv оливковое
1235 olympic əˈlɪmpɪk олимпийское
1236 omit əˈmɪt опустить
1237 once wʌns once
1238 one wʌn one
1239 onion ˈʌnjən onion
1240 online ˈɒnˌlaɪn только онлайн
1241 only ˈəʊnli
1242 open ˈəʊpən открыто
1243 opera ˈɒpərə opera
1244 opinion əˈpɪnjən мнение
1245 oppose əˈpəʊz возражаю
1246 option ˈɒpʃən вариант
1247 orange ˈɒrɪnʤ оранжевый
1248 orbit ˈɔːbɪt орбита
1249 orchard ˈɔːʧəd фруктовый сад
1250 order ˈɔːdə порядок
1251 ordinary ˈɔːdnri обычный
1252 organ ˈɔːgən орган
1253 orient ˈɔːriənt ориент
1254 original əˈrɪʤənl оригинал
1255 orphan ˈɔːfᵊn сирота
1256 ostrich ˈɒstrɪʧ страус
1257 other ˈʌðə другое
1258 outdoor ˈaʊtdɔː наружный
1259 outer ˈaʊtə внешний
1260 output ˈaʊtpʊt выход
1261 outside ˌaʊtˈsaɪd снаружи
1262 oval ˈəʊvᵊl овал
1263 oven ˈʌvn духовка
1264 over ˈəʊvə над
1265 own əʊn свой
1266 owner ˈəʊnə владелец
1267 oxygen ˈɒksɪʤən кислород
1268 oyster ˈɔɪstə устрица
1269 ozone ˈəʊzəʊn озон
1270 pact pækt пакт
1271 paddle ˈpædᵊl весло
1272 page peɪʤ страница
1273 pair peə пара
1274 palace ˈpælɪs дворец
1275 palm pɑːm пальма
1276 panda ˈpændə панда
1277 panel ˈpænl панель
1278 panic ˈpænɪk паника
1279 panther ˈpænθə пантера
1280 paper ˈpeɪpə бумага
1281 parade pəˈreɪd парад
1282 parent ˈpeərənt родительский
1283 park pɑːk парк
1284 parrot ˈpærət попугай
1285 party ˈpɑːti вечеринка
1286 pass pɑːs пропуск
1287 patch pæʧ заплатка
1288 path pɑːθ путь
1289 patient ˈpeɪʃənt пациент
1290 patrol pəˈtrəʊl патруль
1291 pattern ˈpætən схема
1292 pause pɔːz пауза
1293 pave peɪv проложить
1294 payment ˈpeɪmənt оплата
1295 peace piːs мир
1296 peanut ˈpiːnʌt арахис
1297 pear peə груша
1298 peasant ˈpɛzənt крестьянин
1299 pelican ˈpɛlɪkᵊn пеликан
1300 pen pɛn ручка
1301 penalty ˈpɛnlti штраф
1302 pencil ˈpɛnsl карандаш
1303 people ˈpiːpl люди
1304 pepper ˈpɛpə перец
1305 perfect ˈpɜːfɪkt идеально
1306 permit ˈpɜːmɪt разрешение
1307 person ˈpɜːsn лицо
1308 pet pɛt домашнее животное
1309 phone fəʊn телефон
1310 photo ˈfəʊtəʊ фотография
1311 phrase freɪz фраза
1312 physical ˈfɪzɪkəl физическое лицо
1313 piano pɪˈænəʊ пианино
1314 picnic ˈpɪknɪk пикник
1315 picture ˈpɪkʧə картинка
1316 piece piːs кусок
1317 pig pɪg свинья
1318 pigeon ˈpɪʤən голубь
1319 pill pɪl таблетка
1320 pilot ˈpaɪlət пилот
1321 pink pɪŋk розовый
1322 pioneer ˌpaɪəˈnɪə пионер
1323 pipe paɪp трубка
1324 pistol ˈpɪstl пистолет
1325 pitch pɪʧ подача
1326 pizza ˈpiːtsə пицца
1327 place pleɪs место
1328 planet ˈplænɪt планета
1329 plastic ˈplæstɪk пластиковая
1330 plate pleɪt тарелка
1331 play pleɪ поиграй
1332 please pliːz пожалуйста
1333 pledge plɛʤ пообещай
1334 pluck plʌk выдерни
1335 plug plʌɡ вилку
1336 plunge plʌnʤ окуни
1337 poem ˈpəʊɪm стихотворение
1338 poet ˈpəʊɪt поэт
1339 point pɔɪnt очко
1340 polar ˈpəʊlə полярный
1341 pole pəʊl шест
1342 police pəˈliːs полицейский
1343 pond pɒnd пруд
1344 pony ˈpəʊni пони
1345 pool puːl бассейн
1346 popular ˈpɒpjʊlə популярно
1347 portion ˈpɔːʃən порция
1348 position pəˈzɪʃən положение
1349 possible ˈpɒsəbl возможно
1350 post pəʊst столб
1351 potato pəˈteɪtəʊ картофель
1352 pottery ˈpɒtᵊri керамика
1353 poverty ˈpɒvəti бедность
1354 powder ˈpaʊdə порошок
1355 power ˈpaʊə сила
1356 practice ˈpræktɪs практика
1357 praise preɪz хвалить
1358 predict prɪˈdɪkt предсказывать
1359 prefer priˈfɜː предпочесть
1360 prepare prɪˈpeə подготовить
1361 present ˈprɛznt представить
1362 pretty ˈprɪti красиво
1363 prevent prɪˈvɛnt предотвратить
1364 price praɪs цена
1365 pride praɪd гордость
1366 primary ˈpraɪməri основное
1367 print prɪnt печать
1368 priority praɪˈɒrɪti приоритет
1369 prison ˈprɪzn тюрьма
1370 private ˈpraɪvɪt личное
1371 prize praɪz приз
1372 problem ˈprɒbləm проблема
1373 process ˈprəʊsɛs процесс
1374 produce ˈprɒdjuːs производство
1375 profit ˈprɒfɪt прибыль
1376 program ˈprəʊgræm программа
1377 project ˈprɒʤɛkt проект
1378 promote prəˈməʊt продвигать
1379 proof pruːf доказательство
1380 property ˈprɒpəti собственность
1381 prosper ˈprɒspə процветать
1382 protect prəˈtɛkt защищать
1383 proud praʊd гордиться
1384 provide prəˈvaɪd обеспечивать
1385 public ˈpʌblɪk публику
1386 pudding ˈpʊdɪŋ пудинг
1387 pull pʊl вытягивать
1388 pulp pʌlp мякоть
1389 pulse pʌls пульсировать
1390 pumpkin ˈpʌmpkɪn тыква
1391 punch pʌnʧ пунш
1392 pupil ˈpjuːpᵊl ученик
1393 puppy ˈpʌpi щенок
1394 purchase ˈpɜːʧəs покупка
1395 purity ˈpjʊərəti чистота
1396 purpose ˈpɜːpəs цель
1397 purse pɜːs кошелек
1398 push pʊʃ толкать
1399 put pʊt складывать
1400 puzzle ˈpʌzl головоломка
1401 pyramid ˈpɪrəmɪd пирамида
1402 quality ˈkwɒlɪti качество
1403 quantum ˈkwɒntəm квантум
1404 quarter ˈkwɔːtə четверть
1405 question ˈkwɛsʧən вопрос
1406 quick kwɪk быстро
1407 quit kwɪt выйти
1408 quiz kwɪz тест
1409 quote kwəʊt цитата
1410 rabbit ˈræbɪt кролик
1411 raccoon rəˈkuːn енот
1412 race reɪs гонка
1413 rack ræk стойка
1414 radar ˈreɪdə радар
1415 radio ˈreɪdɪəʊ радио
1416 rail reɪl рельс
1417 rain reɪn дождь
1418 raise reɪz рейз
1419 rally ˈræli ралли
1420 ramp ræmp рампа
1421 ranch rɑːnʧ ранчо
1422 random ˈrændəm случайный
1423 range reɪnʤ диапазон
1424 rapid ˈræpɪd быстрый
1425 rare reə редкий
1426 rate reɪt скорость
1427 rather ˈrɑːðə скорее
1428 raven ˈreɪvᵊn ворон
1429 raw rɔː сырой
1430 razor ˈreɪzə бритва
1431 ready ˈrɛdi готов
1432 real rɪəl реальная
1433 reason ˈriːzn причина
1434 rebel ˈrɛbl восстать
1435 rebuild ˌriːˈbɪld перестроить
1436 recall rɪˈkɔːl вспомнить
1437 receive rɪˈsiːv получить
1438 recipe ˈrɛsɪpi рецепт
1439 record ˈrɛkɔːd записать
1440 recycle ˌriːˈsaɪkᵊl переработать
1441 reduce rɪˈdjuːs сократить
1442 reflect rɪˈflɛkt отразить
1443 reform ˌriːˈfɔːm реформировать
1444 refuse ˌriːˈfjuːz отказаться
1445 region ˈriːʤən регион
1446 regret rɪˈgrɛt сожаление
1447 regular ˈrɛgjʊlə регулярно
1448 reject ˈriːʤɛkt отклонять
1449 relax rɪˈlæks расслабиться
1450 release rɪˈliːs отпустить
1451 relief rɪˈliːf облегчение
1452 rely rɪˈlaɪ полагаться
1453 remain rɪˈmeɪn оставаться
1454 remember rɪˈmɛmbə помнить
1455 remind ˈrɪmaɪnd напоминать
1456 remove rɪˈmuːv удалить
1457 render ˈrɛndə визуализация
1458 renew rɪˈnjuː продлить
1459 rent rɛnt арендовать
1460 reopen ˌriːˈəʊpᵊn повторно открыть
1461 repair rɪˈpeə отремонтировать
1462 repeat rɪˈpiːt повторить
1463 replace rɪˈpleɪs заменить
1464 report rɪˈpɔːt сообщить
1465 require rɪˈkwaɪə потребовать
1466 rescue ˈrɛskjuː спасти
1467 resemble rɪˈzɛmbl походить
1468 resist rɪˈzɪst сопротивляться
1469 resource rɪˈsɔːs ресурс
1470 response rɪsˈpɒns ответ
1471 result rɪˈzʌlt результат
1472 retire rɪˈtaɪə удалиться
1473 retreat rɪˈtriːt отступление
1474 return rɪˈtɜːn возвращение
1475 reunion ˌriːˈjuːnjən воссоединение
1476 reveal rɪˈviːl раскрыть
1477 review rɪˈvjuː обзор
1478 reward rɪˈwɔːd награда
1479 rhythm ˈrɪðəm ритм
1480 rib rɪb ребро
1481 ribbon ˈrɪbən лента
1482 rice raɪs рис
1483 rich rɪʧ богатый
1484 ride raɪd езда
1485 ridge rɪʤ гребень
1486 rifle ˈraɪfl винтовка
1487 right raɪt правая
1488 rigid ˈrɪʤɪd жесткая
1489 ring rɪŋ кольцо
1490 riot ˈraɪət беспорядки
1491 ripple ˈrɪpᵊl рябь
1492 risk rɪsk риск
1493 ritual ˈrɪʧʊəl ритуал
1494 rival ˈraɪvəl соперник
1495 river ˈrɪvə река
1496 road rəʊd дорога
1497 roast rəʊst жаркое
1498 robot ˈrəʊbɒt робот
1499 robust rəʊˈbʌst надежный
1500 rocket ˈrɒkɪt ракета
1501 romance rəʊˈmæns романтика
1502 roof ruːf крыша
1503 rookie ˈrʊki новичок
1504 room ruːm комната
1505 rose rəʊz роза
1506 rotate rəʊˈteɪt поворот
1507 rough rʌf грубый
1508 round raʊnd круглый
1509 route ruːt маршрут
1510 royal ˈrɔɪəl королевский
1511 rubber ˈrʌbə резина
1512 rude ruːd грубый
1513 rug rʌɡ ковер
1514 rule ruːl правило
1515 run rʌn беги
1516 runway ˈrʌnweɪ взлетно-посадочная полоса
1517 rural ˈrʊərəl сельский
1518 sad sæd грустный
1519 saddle ˈsædᵊl седло
1520 sadness ˈsædnəs грусть
1521 safe seɪf безопасный
1522 sail seɪl парус
1523 salad ˈsæləd салат
1524 salmon ˈsæmən лосось
1525 salon ˈsælɒn салон
1526 salt sɔːlt соль
1527 salute səˈluːt салют
1528 same seɪm то же самое
1529 sample ˈsɑːmpl образец
1530 sand sænd песок
1531 satisfy ˈsætɪsfaɪ удовлетворить
1532 satoshi satoshi сатоши
1533 sauce sɔːs соус
1534 sausage ˈsɒsɪʤ колбаса
1535 save seɪv сохранить
1536 say seɪ сказать
1537 scale skeɪl масштабировать
1538 scan skæn сканировать
1539 scare skeə напугать
1540 scatter ˈskætə разброс
1541 scene siːn сцена
1542 scheme skiːm схема
1543 school skuːl школа
1544 science ˈsaɪəns наука
1545 scissors ˈsɪzəz ножницы
1546 scorpion ˈskɔːpiən скорпион
1547 scout skaʊt разведчик
1548 scrap skræp скрап
1549 screen skriːn экран
1550 script skrɪpt сценарий
1551 scrub skrʌb скраб
1552 sea siː море
1553 search sɜːʧ поиск
1554 season ˈsiːzn сезон
1555 seat siːt место
1556 second ˈsɛkənd второе
1557 secret ˈsiːkrɪt секретный
1558 section ˈsɛkʃən раздел
1559 security sɪˈkjʊərɪti безопасность
1560 seed siːd затравка
1561 seek siːk искать
1562 segment ˈsɛgmənt сегмент
1563 select sɪˈlɛkt выбирать
1564 sell sɛl продавать
1565 seminar ˈsɛmɪnɑː семинар
1566 senior ˈsiːnjə старший
1567 sense sɛns смысл
1568 sentence ˈsɛntəns предложение
1569 series ˈsɪəriːz серия
1570 service ˈsɜːvɪs обслуживание
1571 session ˈsɛʃən сессия
1572 settle ˈsɛtl урегулирование
1573 setup ˈsɛtʌp настройка
1574 seven ˈsɛvn семь
1575 shadow ˈʃædəʊ тень
1576 shaft ʃɑːft шахта
1577 shallow ˈʃæləʊ неглубоко
1578 share ʃeə поделиться
1579 shed ʃɛd сбросить
1580 shell ʃɛl панцирь
1581 sheriff ˈʃɛrɪf шериф
1582 shield ʃiːld щит
1583 shift ʃɪft сдвиг
1584 shine ʃaɪn блеск
1585 ship ʃɪp корабль
1586 shiver ˈʃɪvə дрожь
1587 shock ʃɒk шок
1588 shoe ʃuː башмак
1589 shoot ʃuːt стрелять
1590 shop ʃɒp магазин
1591 short ʃɔːt короткий
1592 shoulder ˈʃəʊldə плечо
1593 shove ʃʌv толчок
1594 shrimp ʃrɪmp креветка
1595 shrug ʃrʌg пожатие плечами
1596 shuffle ˈʃʌfᵊl перетасовка
1597 shy ʃaɪ застенчивый
1598 sibling ˈsɪblɪŋ брат или сестра
1599 sick sɪk больная
1600 side saɪd сторона
1601 siege siːʤ осада
1602 sight saɪt прицел
1603 sign saɪn знак
1604 silent ˈsaɪlənt безмолвный
1605 silk sɪlk шелк
1606 silly ˈsɪli глупый
1607 silver ˈsɪlvə серебряный
1608 similar ˈsɪmɪlə похожий
1609 simple ˈsɪmpl простой
1610 since sɪns с тех пор, как
1611 sing sɪŋ пой
1612 siren ˈsaɪərən сирена
1613 sister ˈsɪstə сестра
1614 situate ˈsɪʧueɪt положение
1615 six sɪks шесть
1616 size saɪz размер
1617 skate skeɪt скейт
1618 sketch skɛʧ эскиз
1619 ski skiː лыжи
1620 skill skɪl мастерство
1621 skin skɪn кожа
1622 skirt skɜːt юбка
1623 skull skʌl череп
1624 slab slæb плита
1625 slam slæm хлопок
1626 sleep sliːp сон
1627 slender ˈslɛndə стройный
1628 slice slaɪs ломтик
1629 slide slaɪd скольжение
1630 slight slaɪt легкое
1631 slim slɪm стройный
1632 slogan ˈsləʊɡən слоган
1633 slot slɒt слот
1634 slow sləʊ медленно
1635 slush slʌʃ слякоть
1636 small smɔːl маленький
1637 smart smɑːt умный
1638 smile smaɪl улыбка
1639 smoke sməʊk дым
1640 smooth smuːð гладкий
1641 snack snæk перекус
1642 snake sneɪk змея
1643 snap snæp щелчок
1644 sniff snɪf нюхай
1645 snow snəʊ снег
1646 soap səʊp мыло
1647 soccer ˈsɒkə футбол
1648 social ˈsəʊʃəl социальный
1649 sock sɒk носок
1650 soda ˈsəʊdə содовая
1651 soft sɒft мягкий
1652 solar ˈsəʊlə солнечный
1653 soldier ˈsəʊlʤə солдат
1654 solid ˈsɒlɪd твердый
1655 solution səˈluːʃən решение
1656 solve sɒlv реши
1657 someone ˈsʌmwʌn кого-нибудь
1658 song sɒŋ песня
1659 soon suːn скоро
1660 sorry ˈsɒri извини
1661 sort sɔːt сортировка
1662 soul səʊl душа
1663 sound saʊnd звук
1664 soup suːp суп
1665 source sɔːs источник
1666 south saʊθ юг
1667 space speɪs пространство
1668 spare speə запасной
1669 spatial ˈspeɪʃᵊl пространственный
1670 spawn spɔːn порождение
1671 speak spiːk речь
1672 special ˈspɛʃəl особая
1673 speed spiːd скорость
1674 spell spɛl заклинание
1675 spend spɛnd тратить
1676 sphere sfɪə сфера
1677 spice spaɪs специя
1678 spider ˈspaɪdə паук
1679 spike spaɪk шип
1680 spin spɪn вращение
1681 spirit ˈspɪrɪt дух
1682 split splɪt расщепление
1683 spoil spɔːɪl баловать
1684 sponsor ˈspɒnsə спонсор
1685 spoon spuːn ложка
1686 sport spɔːt спорт
1687 spot spɒt пятно
1688 spray spreɪ спрей
1689 spread sprɛd распространение
1690 spring sprɪŋ пружина
1691 spy spaɪ шпион
1692 square skweə квадрат
1693 squeeze skwiːz сжатие
1694 squirrel ˈskwɪrᵊl белка
1695 stable ˈsteɪbl конюшня
1696 stadium ˈsteɪdiəm стадион
1697 staff stɑːf персонал
1698 stage steɪʤ сцена
1699 stairs steəz лестница
1700 stamp stæmp штамп
1701 stand stænd стоять
1702 start stɑːt начать
1703 state steɪt состояние
1704 stay steɪ оставаться
1705 steak steɪk стейк
1706 steel stiːl сталь
1707 stem stɛm ножка
1708 step stɛp шаг
1709 stereo ˈstɛriəʊ стерео
1710 stick stɪk палка
1711 still stɪl неподвижно
1712 sting stɪŋ жало
1713 stock stɒk приклад
1714 stomach ˈstʌmək желудок
1715 stone stəʊn камень
1716 stool stuːl табурет
1717 story ˈstɔːri история
1718 stove stəʊv плита
1719 strategy ˈstrætɪʤi стратегия
1720 street striːt улица
1721 strike straɪk забастовка
1722 strong strɒŋ сильная
1723 struggle ˈstrʌgl борьба
1724 student ˈstjuːdənt студент
1725 stuff stʌf материал
1726 stumble ˈstʌmbl спотыкаюсь
1727 style staɪl стиль
1728 subject ˈsʌbʤɪkt тема
1729 submit səbˈmɪt подчиняюсь
1730 subway ˈsʌbweɪ метро
1731 success səkˈsɛs успех
1732 such sʌʧ такой
1733 sudden ˈsʌdn внезапный
1734 suffer ˈsʌfə страдаю
1735 sugar ˈʃʊgə сахар
1736 suggest səˈʤɛst предлагаю
1737 suit sjuːt костюм
1738 summer ˈsʌmə лето
1739 sun sʌn солнце
1740 sunny ˈsʌni солнечно
1741 sunset ˈsʌnsɛt закат
1742 super ˈs(j)uːpə супер
1743 supply səˈplaɪ подача
1744 supreme suːˈpriːm превосходно
1745 sure ʃʊə уверен
1746 surface ˈsɜːfɪs поверхность
1747 surge sɜːʤ всплеск
1748 surprise səˈpraɪz неожиданность
1749 surround səˈraʊnd окружение
1750 survey ˈsɜːveɪ обзор
1751 suspect ˈsʌspɛkt подозреваемый
1752 sustain səsˈteɪn поддерживать
1753 swallow ˈswɒləʊ глотать
1754 swamp swɒmp болото
1755 swap swɒp поменять местами
1756 swarm swɔːm рой
1757 swear sweə ругаться
1758 sweet swiːt сладко
1759 swift swɪft быстро
1760 swim swɪm плавать
1761 swing swɪŋ замах
1762 switch swɪʧ переключаться
1763 sword sɔːd меч
1764 symbol ˈsɪmbəl символ
1765 symptom ˈsɪmptəm симптом
1766 syrup ˈsɪrəp сироп
1767 system ˈsɪstɪm система
1768 table ˈteɪbl таблица
1769 tackle ˈtækl снасть
1770 tag tæg метка
1771 tail teɪl хвост
1772 talent ˈtælənt талант
1773 talk tɔːk разговоры
1774 tank tæŋk танк
1775 tape teɪp лента
1776 target ˈtɑːgɪt цель
1777 task tɑːsk задание
1778 taste teɪst вкус
1779 tattoo təˈtuː татуировка
1780 taxi ˈtæksi такси
1781 teach tiːʧ научи
1782 team tiːm команда
1783 tell tɛl скажи
1784 ten tɛn десять
1785 tenant ˈtɛnənt арендатор
1786 tennis ˈtɛnɪs теннис
1787 tent tɛnt палатка
1788 term tɜːm семестровый
1789 test tɛst тест
1790 text tɛkst текст
1791 thank θæŋk спасибо
1792 that ðæt это
1793 theme θiːm тема
1794 then ðɛn затем
1795 theory ˈθɪəri теория
1796 there ðeə там
1797 they ðeɪ они
1798 thing θɪŋ вещь
1799 this ðɪs это
1800 thought θɔːt мысль
1801 three θriː три
1802 thrive θraɪv процветают
1803 throw θrəʊ бросок
1804 thumb θʌm большой палец
1805 thunder ˈθʌndə гром
1806 ticket ˈtɪkɪt билет
1807 tide taɪd прилив
1808 tiger ˈtaɪɡə тигр
1809 tilt tɪlt наклон
1810 timber ˈtɪmbə тимбер
1811 time taɪm время
1812 tiny ˈtaɪni крошечный
1813 tip tɪp наконечник
1814 tired ˈtaɪəd усталый
1815 tissue ˈtɪʃuː салфетка
1816 title ˈtaɪtl название
1817 toast təʊst тост
1818 tobacco təˈbækəʊ табак
1819 today təˈdeɪ сегодня
1820 toddler ˈtɒdlə малыш
1821 toe təʊ пальцы ног
1822 together təˈgɛðə вместе
1823 toilet ˈtɔɪlɪt туалет
1824 token ˈtəʊkᵊn жетон
1825 tomato təˈmɑːtəʊ помидор
1826 tomorrow təˈmɒrəʊ завтрашний день
1827 tone təʊn тонус
1828 tongue tʌŋ язык
1829 tonight təˈnaɪt сегодня вечером
1830 tool tuːl инструмент
1831 tooth tuːθ зуб
1832 top tɒp верхушка
1833 topic ˈtɒpɪk тема
1834 topple ˈtɒpᵊl опрокидывание
1835 torch tɔːʧ факел
1836 tornado tɔːˈneɪdəʊ торнадо
1837 tortoise ˈtɔːtəs черепаха
1838 toss tɒs бросок
1839 total ˈtəʊtl итого
1840 tourist ˈtʊərɪst турист
1841 toward təˈwɔːd в сторону
1842 tower ˈtaʊə тауэр
1843 town taʊn таун
1844 toy tɔɪ игрушка
1845 track træk трек
1846 trade treɪd торговля
1847 traffic ˈtræfɪk трафик
1848 tragic ˈtræʤɪk трагический
1849 train treɪn поезд
1850 transfer ˈtrænsfə(ː) пересадка
1851 trap træp ловушка
1852 trash træʃ мусор
1853 travel ˈtrævl путешествие
1854 tray treɪ лоток
1855 treat triːt угощение
1856 tree triː дерево
1857 trend trɛnd тенденция
1858 trial ˈtraɪəl испытание
1859 tribe traɪb племя
1860 trick trɪk трюк
1861 trigger ˈtrɪgə триггер
1862 trim trɪm обрезка
1863 trip trɪp поездка
1864 trophy ˈtrəʊfi трофей
1865 trouble ˈtrʌbl трабл
1866 truck trʌk грузовик
1867 true truː верно
1868 truly ˈtruːli по-настоящему
1869 trumpet ˈtrʌmpɪt труба
1870 trust trʌst доверяй
1871 truth truːθ истина
1872 try traɪ пробуй
1873 tube tjuːb труба
1874 tuition tjuˈɪʃᵊn обучение
1875 tumble ˈtʌmbᵊl кувырок
1876 tuna ˈʧuːnə тунец
1877 tunnel ˈtʌnl туннель
1878 turkey ˈtɜːki индейка
1879 turn tɜːn поворот
1880 turtle ˈtɜːtᵊl черепаха
1881 twelve twɛlv двенадцать
1882 twenty ˈtwɛnti двадцать
1883 twice twaɪs дважды
1884 twin twɪn твин
1885 twist twɪst поворот
1886 two tuː два
1887 type taɪp тип
1888 typical ˈtɪpɪk(ə)l типичный
1889 ugly ˈʌgli уродливый
1890 umbrella ʌmˈbrɛlə зонтик
1891 unable ʌnˈeɪbl неспособный
1892 unaware ˌʌnəˈweə неосведомленный
1893 uncle ˈʌŋkl дядя
1894 uncover ʌnˈkʌvə раскройте
1895 under ˈʌndə под
1896 undo ʌnˈduː отмените
1897 unfair ʌnˈfeə несправедливый
1898 unfold ʌnˈfəʊld разверните
1899 unhappy ʌnˈhæpi несчастный
1900 uniform ˈjuːnɪfɔːm униформа
1901 unique juːˈniːk уникальный
1902 unit ˈjuːnɪt юнит
1903 universe ˈjuːnɪvɜːs вселенная
1904 unknown ʌnˈnəʊn неизвестный
1905 unlock ʌnˈlɒk разблокируйте
1906 until ənˈtɪl пока
1907 unusual ʌnˈjuːʒʊəl необычный
1908 unveil ʌnˈveɪl раскройте
1909 update ʌpˈdeɪt обновить
1910 upgrade ʌpˈɡreɪd обновить
1911 uphold ʌpˈhəʊld поддерживать
1912 upon əˈpɒn по факту
1913 upper ˈʌpə верхний
1914 upset ʌpˈsɛt расстроенный
1915 urban ˈɜːbən городской
1916 urge ɜːʤ позыв
1917 usage ˈjuːzɪʤ использование
1918 use juːz использовать
1919 used juːzd использованный
1920 useful ˈjuːsfʊl полезный
1921 useless ˈjuːsləs бесполезный
1922 usual ˈjuːʒʊəl обычный
1923 utility ju(ː)ˈtɪlɪti полезный
1924 vacant ˈveɪkᵊnt пустой
1925 vacuum ˈvækjʊəm вакуум
1926 vague veɪɡ неопределенный
1927 valid ˈvælɪd действительный
1928 valley ˈvæli долина
1929 valve vælv клапан
1930 van væn фургон
1931 vanish ˈvænɪʃ исчезающий
1932 vapor ˈveɪpə пар
1933 various ˈveərɪəs разнообразный
1934 vast vɑːst обширный
1935 vault vɔːlt хранилище
1936 vehicle ˈviːɪkl транспортное средство
1937 velvet ˈvɛlvɪt velvet
1938 vendor ˈvɛndɔː поставщик
1939 venture ˈvɛnʧə предприятие
1940 venue ˈvɛnjuː место проведения
1941 verb vɜːb глагол
1942 verify ˈvɛrɪfaɪ проверить
1943 version ˈvɜːʃən версия
1944 very ˈvɛri очень
1945 vessel ˈvɛsl судно
1946 veteran ˈvɛtərən ветеран
1947 viable ˈvaɪəbᵊl жизнеспособных
1948 vibrant ˈvaɪbrᵊnt яркие
1949 vicious ˈvɪʃəs замкнутый
1950 victory ˈvɪktəri победы
1951 video ˈvɪdɪəʊ видео
1952 view vjuː вид
1953 village ˈvɪlɪʤ деревня
1954 vintage ˈvɪntɪʤ винтаж
1955 violin ˌvaɪəˈlɪn скрипка
1956 virtual ˈvɜːtjʊəl виртуальный
1957 virus ˈvaɪərəs вирус
1958 visa ˈviːzə виза
1959 visit ˈvɪzɪt перейти
1960 visual ˈvɪzjʊəl визуальный
1961 vital ˈvaɪtl жизненно
1962 vivid ˈvɪvɪd яркий
1963 vocal ˈvəʊkəl вокал
1964 voice vɔɪs голос
1965 void vɔɪd пустота
1966 volcano vɒlˈkeɪnəʊ вулкан
1967 volume ˈvɒljʊm объем
1968 vote vəʊt голосовать
1969 voyage ˈvɔɪɪʤ плавание
1970 wage weɪʤ заработная плата
1971 wagon ˈwægən универсал
1972 wait weɪt ждать
1973 walk wɔːk пешком
1974 wall wɔːl стены
1975 walnut ˈwɔːlnʌt орех
1976 want wɒnt хочу
1977 warfare ˈwɔːfeə война
1978 warm wɔːm теплый
1979 warrior ˈwɒrɪə воин
1980 wash wɒʃ мытья
1981 wasp wɒsp оса
1982 waste weɪst отходы
1983 water ˈwɔːtə вода
1984 wave weɪv волна
1985 way weɪ кстати
1986 wealth wɛlθ богатство
1987 weapon ˈwɛpən оружие
1988 wear weə износ
1989 weasel ˈwiːzᵊl ласка
1990 weather ˈwɛðə погода
1991 web wɛb веб
1992 wedding ˈwɛdɪŋ свадьба
1993 weekend ˈwiːkˈɛnd выходные
1994 weird wɪəd странно
1995 welcome ˈwɛlkəm добро пожаловать
1996 west wɛst запад
1997 wet wɛt влажные
1998 whale weɪl кит
1999 what wɒt что
2000 wheat wiːt пшеница
2001 wheel wiːl колеса
2002 when wɛn когда
2003 where weə где
2004 whip wɪp кнут
2005 whisper ˈwɪspə шепот
2006 wide waɪd широкий
2007 width wɪdθ ширина
2008 wife waɪf жена
2009 wild waɪld дикий
2010 will wɪl будет
2011 win wɪn победа
2012 window ˈwɪndəʊ окна
2013 wine waɪn вино
2014 wing wɪŋ крыло
2015 wink wɪŋk подмигивание
2016 winner ˈwɪnə победитель
2017 winter ˈwɪntə зима
2018 wire ˈwaɪə проволока
2019 wisdom ˈwɪzdəm мудрость
2020 wise waɪz мудрый
2021 wish wɪʃ желаю
2022 witness ˈwɪtnɪs свидетель
2023 wolf wʊlf волк
2024 woman ˈwʊmən женщину
2025 wonder ˈwʌndə интересно
2026 wood wʊd дерево
2027 wool wʊl шерсть
2028 work wɜːk работа
2029 word wɜːd слово
2030 world wɜːld мир
2031 worry ˈwʌri беспокоиться
2032 worth wɜːθ стоит
2033 wrap ræp обертывание
2034 wreck rɛk крушение
2035 wrestle ˈrɛsᵊl брань
2036 wrist rɪst наручные
2037 write raɪt написать
2038 wrong rɒŋ неправильно
2039 yard jɑːd двор
2040 year jɪə год
2041 yellow ˈjɛləʊ желтый
2042 you juː вы
2043 young jʌŋ молодые
2044 youth juːθ молодежный
2045 zebra ˈziːbrə зебра
2046 zero ˈzɪərəʊ ноль
2047 zone zəʊn зоны
2048 zoo zuː зоопарк
На нашем сайте вы можете воспользоваться удобным генератором сид-фраз, который создаёт случайные мнемонические фразы по стандарту BIP39. Генератор использует тот же набор слов, что и в нашем транскрипционном словаре, что облегчает процесс создания и запоминания фраз. С его помощью вы можете быть уверены в том, что ваша фраза будет уникальной и соответствующей всем стандартам безопасности.

Генератор мнемонических фраз BIP39 — это важный инструмент для создания безопасных и надежных фраз для защиты ваших цифровых активов.

Часто задаваемые вопросы

Что такое BIP39

BIP39, или Bitcoin Improvement Proposal 39, представляет собой стандартизированный набор слов, используемых для генерации мнемонических фраз, которые являются понятными человеку представлениями криптографических ключей. Эти фразы используются для резервного копирования и безопасного восстановления криптовалютных кошельков. Стандарт BIP39 обеспечивает совместимость между различными кошельками и платформами, предоставляя согласованный список слов и метод получения начальных значений из мнемонических фраз. Слова тщательно подбираются, чтобы свести к минимуму неоднозначность и ошибки при ручном вводе, что упрощает пользователям управление их секретными ключами без необходимости обработки сложных шестнадцатеричных строк.

Безопасно ли использовать BIP39

BIP39 можно считать безопасным при правильном использовании, поскольку он обеспечивает надежный метод создания и восстановления криптовалютных кошельков с помощью мнемонических фраз. Однако его безопасность зависит от соблюдения правил, таких как безопасное хранение мнемонической фразы в автономном режиме и сохранение ее конфиденциальности. Если мнемоника будет раскрыта, утеряна или неправильно использована, связанные с ней средства могут быть скомпрометированы или не подлежать восстановлению.

Сколько слов в стандарте BIP39

BIP39 состоит из 2048 уникальных слов, тщательно отобранных для обеспечения минимальной двусмысленности и простоты использования на разных языках и в разных регионах. Именно количество в 2048 слов позволяет каждому слову представлять 11 бит данных (поскольку 2^11 = 2048), что является ключевой частью процесса генерации мнемонических фраз.

Как комбинировать слова

Комбинация BIP39 подразумевает использование мнемонической фразы, обычно состоящей из 12, 15, 18, 21 или 24 слов из списка слов BIP39, для генерации криптографического начального числа для криптовалютного кошелька.

Что такое кошелек с парольной фразой

Парольные фразы используются для создания уникальных скрытых кошельков и управления доступом к ним, устраняя необходимость во втором аппаратном кошельке или дополнительной резервной копии. Так ваши средства останутся в безопасности, даже если резервная копия вашего основного кошелька будет скомпрометирована.