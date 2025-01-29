Транскрипционный словарь BIP39 по знакам IPA
Для тех пользователей, кто работает с мнемоническими фразами по стандарту BIP39, мы составили уникальный транскрипционный словарь. Его особенность в том, что все слова упорядочены по знакам Международного фонетического алфавита (IPA). В общих словарях слова располагаются в алфавитном порядке, здесь же сортировка происходит на основе звуков, что позволяет учесть особенности звукового строя слов английского языка. Актуальные на 14-04-2026 слова BIP39 в этом словаре собраны на основе их слухового восприятия и служебной структуры. Благодаря такой классификации слова будет гораздо легче находить по слуху, а не по написанию.
Этот словарь поможет также тем, кто изучает фонетику, особенности произношения или работает с омонимами и омофонами. Структура по знакам IPA не только улучшает понимание произношения слов, но и даёт возможность восстановить правильное написание. Словарь будет полезен тем, кто хочет глубже погрузиться в изучение фонетики BIP39, что улучшит запоминание и работу с мнемоническими фразами на практике.
Словарь BIP39 (2048 слов)
Все 2048 слов из официального списка BIP39 с транскрипцией IPA.
|#
|Слово
|Транскрипция (IPA)
|Перевод
|1
|abandon
|əˈbændən
|отказаться от
|2
|ability
|əˈbɪlɪti
|способность
|3
|able
|ˈeɪbl
|возможность
|4
|about
|əˈbaʊt
|о
|5
|above
|əˈbʌv
|выше
|6
|absent
|ˈæbsᵊnt
|отсутствует
|7
|absorb
|əbˈsɔːb
|поглощать
|8
|abstract
|ˈæbstrækt
|аннотация
|9
|absurd
|əbˈsɜːd
|абсурд
|10
|abuse
|əˈbjuːs
|злоупотребление
|11
|access
|ˈæksɛs
|открыть
|12
|accident
|ˈæksɪdənt
|аварии
|13
|account
|əˈkaʊnt
|счет
|14
|accuse
|əˈkjuːz
|обвинять
|15
|achieve
|əˈʧiːv
|достижения
|16
|acid
|ˈæsɪd
|кислота
|17
|acoustic
|əˈkuːstɪk
|акустическая
|18
|acquire
|əˈkwaɪə
|приобрести
|19
|across
|əˈkrɒs
|по
|20
|act
|ækt
|акт
|21
|action
|ˈækʃ(ə)n
|действие
|22
|actor
|ˈæktə
|актер
|23
|actress
|ˈæktrɪs
|актриса
|24
|actual
|ˈækʧʊəl
|фактическое
|25
|adapt
|əˈdæpt
|адаптировать
|26
|add
|æd
|добавить
|27
|addict
|ˈædɪkt
|наркоман
|28
|address
|əˈdrɛs
|адрес
|29
|adjust
|əˈʤʌst
|настроить
|30
|admit
|ədˈmɪt
|признать
|31
|adult
|ˈædʌlt
|взрослый
|32
|advance
|ədˈvɑːns
|заранее
|33
|advice
|ədˈvaɪs
|советы
|34
|aerobic
|eəˈrəʊbɪk
|аэробика
|35
|affair
|əˈfeə
|роман
|36
|afford
|əˈfɔːd
|позволять
|37
|afraid
|əˈfreɪd
|боюсь
|38
|again
|əˈgɛn
|снова
|39
|age
|eɪʤ
|возраст
|40
|agent
|ˈeɪʤənt
|агент
|41
|agree
|əˈgriː
|согласен
|42
|ahead
|əˈhɛd
|вперед
|43
|aim
|eɪm
|цель
|44
|air
|eə
|воздуха
|45
|airport
|ˈeəpɔːt
|аэропорт
|46
|aisle
|aɪl
|проход
|47
|alarm
|əˈlɑːm
|сигнализация
|48
|album
|ˈælbəm
|альбом
|49
|alcohol
|ˈælkəhɒl
|алкоголь
|50
|alert
|əˈlɜːt
|оповещение
|51
|alien
|ˈeɪliən
|иностранец
|52
|all
|ɔːl
|все
|53
|alley
|ˈæli
|аллея
|54
|allow
|əˈlaʊ
|разрешить
|55
|almost
|ˈɔːlməʊst
|почти
|56
|alone
|əˈləʊn
|в одиночку
|57
|alpha
|ˈælfə
|альфа
|58
|already
|ɔːlˈrɛdi
|уже
|59
|also
|ˈɔːlsəʊ
|также
|60
|alter
|ˈɔːltə
|изменить
|61
|always
|ˈɔːlweɪz
|всегда
|62
|amateur
|ˈæmətə
|любительское
|63
|amazing
|əˈmeɪzɪŋ
|удивительно
|64
|among
|əˈmʌŋ
|среди
|65
|amount
|əˈmaʊnt
|сумма
|66
|amused
|əˈmjuːzd
|позабавило
|67
|analyst
|ˈænəlɪst
|аналитик
|68
|anchor
|ˈæŋkə
|якорь
|69
|ancient
|ˈeɪnʃ(ə)nt
|древние
|70
|anger
|ˈæŋgə
|гнев
|71
|angle
|ˈæŋgl
|угол
|72
|angry
|ˈæŋgri
|злой
|73
|animal
|ˈænɪməl
|животное
|74
|ankle
|ˈæŋkl
|лодыжки
|75
|announce
|əˈnaʊns
|сообщить
|76
|annual
|ˈænjʊəl
|ежегодный
|77
|another
|əˈnʌðə
|другое
|78
|answer
|ˈɑːnsə
|ответ
|79
|antenna
|ænˈtɛnə
|антенна
|80
|antique
|ænˈtiːk
|антикварные
|81
|anxiety
|æŋˈzaɪəti
|тревога
|82
|any
|ˈɛni
|любой
|83
|apart
|əˈpɑːt
|помимо
|84
|apology
|əˈpɒləʤi
|извинение
|85
|appear
|əˈpɪə
|появляются
|86
|apple
|ˈæpl
|яблоко
|87
|approve
|əˈpruːv
|утвердить
|88
|april
|ˈeɪprᵊl
|апреля
|89
|arch
|ɑːʧ
|арка
|90
|arctic
|ˈɑːktɪk
|арктика
|91
|area
|ˈeərɪə
|площадь
|92
|arena
|əˈriːnə
|арена
|93
|argue
|ˈɑːgjuː
|утверждаю
|94
|arm
|ɑːm
|рукоятка
|95
|armed
|ɑːmd
|вооруженных
|96
|armor
|ˈɑːmə
|броня
|97
|army
|ˈɑːmi
|армия
|98
|around
|əˈraʊnd
|вокруг
|99
|arrange
|əˈreɪnʤ
|заказать
|100
|arrest
|əˈrɛst
|арест
|101
|arrive
|əˈraɪv
|прибытие
|102
|arrow
|ˈærəʊ
|стрелка
|103
|art
|ɑːt
|искусство
|104
|artefact
|ˈɑːtɪfækt
|артефакт
|105
|artist
|ˈɑːtɪst
|художник
|106
|artwork
|ˈɑːtwɜːk
|произведение
|107
|ask
|ɑːsk
|задать
|108
|aspect
|ˈæspɛkt
|аспект
|109
|assault
|əˈsɔːlt
|нападение
|110
|asset
|ˈæsɛt
|актив
|111
|assist
|əˈsɪst
|помощь
|112
|assume
|əˈsjuːm
|предположим
|113
|asthma
|ˈæsmə
|астма
|114
|athlete
|ˈæθliːt
|спортсмен
|115
|atom
|ˈætəm
|атом
|116
|attack
|əˈtæk
|нападение
|117
|attend
|əˈtɛnd
|участие
|118
|attitude
|ˈætɪtjuːd
|отношение
|119
|attract
|əˈtrækt
|привлечь
|120
|auction
|ˈɔːkʃ(ə)n
|аукцион
|121
|audit
|ˈɔːdɪt
|аудит
|122
|august
|ˈɔːɡəst
|августа
|123
|aunt
|ɑːnt
|тетя
|124
|author
|ˈɔːθə
|автор
|125
|auto
|ˈɔːtəʊ
|автомобили
|126
|autumn
|ˈɔːtəm
|осень
|127
|average
|ˈævərɪʤ
|средняя
|128
|avocado
|ˌævəʊˈkɑːdəʊ
|авокадо
|129
|avoid
|əˈvɔɪd
|избежать
|130
|awake
|əˈweɪk
|проснулся
|131
|aware
|əˈweə
|знать
|132
|away
|əˈweɪ
|от
|133
|awesome
|ˈɔːsəm
|высокий
|134
|awful
|ˈɔːfʊl
|ужасно
|135
|awkward
|ˈɔːkwəd
|неловко
|136
|axis
|ˈæksɪs
|ось
|137
|baby
|ˈbeɪbi
|детские
|138
|bachelor
|ˈbæʧᵊlə
|бакалавр
|139
|bacon
|ˈbeɪkᵊn
|бекон
|140
|badge
|bæʤ
|значок
|141
|bag
|bæg
|сумка
|142
|balance
|ˈbæləns
|баланс
|143
|balcony
|ˈbælkəni
|балкон
|144
|ball
|bɔːl
|мяч
|145
|bamboo
|bæmˈbuː
|бамбук
|146
|banana
|bəˈnɑːnə
|банан
|147
|banner
|ˈbænə
|баннер
|148
|bar
|bɑː
|бар
|149
|barely
|ˈbeəli
|едва
|150
|bargain
|ˈbɑːɡɪn
|торг
|151
|barrel
|ˈbærəl
|баррель
|152
|base
|beɪs
|основание
|153
|basic
|ˈbeɪsɪk
|основные
|154
|basket
|ˈbɑːskɪt
|корзина
|155
|battle
|ˈbætl
|битва
|156
|beach
|biːʧ
|пляж
|157
|bean
|biːn
|бин
|158
|beauty
|ˈbjuːti
|красота
|159
|because
|bɪˈkɒz
|потому что
|160
|become
|bɪˈkʌm
|стать
|161
|beef
|biːf
|говядина
|162
|before
|bɪˈfɔː
|до
|163
|begin
|bɪˈgɪn
|начать
|164
|behave
|bɪˈheɪv
|вести
|165
|behind
|bɪˈhaɪnd
|за
|166
|believe
|bɪˈliːv
|верить
|167
|below
|bɪˈləʊ
|ниже
|168
|belt
|bɛlt
|пояс
|169
|bench
|bɛnʧ
|скамейка
|170
|benefit
|ˈbɛnɪfɪt
|выгода
|171
|best
|bɛst
|лучшие
|172
|betray
|bɪˈtreɪ
|предать
|173
|better
|ˈbɛtə
|лучше
|174
|between
|bɪˈtwiːn
|между
|175
|beyond
|bɪˈjɒnd
|за
|176
|bicycle
|ˈbaɪsɪkl
|велосипед
|177
|bid
|bɪd
|ставка
|178
|bike
|baɪk
|на велосипеде
|179
|bind
|baɪnd
|персонализация
|180
|biology
|baɪˈɒləʤi
|биология
|181
|bird
|bɜːd
|птица
|182
|birth
|bɜːθ
|рождения
|183
|bitter
|ˈbɪtə
|горький
|184
|black
|blæk
|черный
|185
|blade
|bleɪd
|лезвие
|186
|blame
|bleɪm
|виноват
|187
|blanket
|ˈblæŋkɪt
|одеяло
|188
|blast
|blɑːst
|взрыв
|189
|bleak
|bliːk
|безрадостная
|190
|bless
|blɛs
|благослови
|191
|blind
|blaɪnd
|слепой
|192
|blood
|blʌd
|кровь
|193
|blossom
|ˈblɒsəm
|цветение
|194
|blouse
|blaʊz
|блузка
|195
|blue
|bluː
|синий
|196
|blur
|blɜː
|размытие
|197
|blush
|blʌʃ
|румяна
|198
|board
|bɔːd
|доска
|199
|boat
|bəʊt
|лодка
|200
|body
|ˈbɒdi
|тело
|201
|boil
|bɔɪl
|фурункул
|202
|bomb
|bɒm
|бомба
|203
|bone
|bəʊn
|кость
|204
|bonus
|ˈbəʊnəs
|бонус
|205
|book
|bʊk
|забронировать
|206
|boost
|buːst
|увеличить
|207
|border
|ˈbɔːdə
|границы
|208
|boring
|ˈbɔːrɪŋ
|скучно
|209
|borrow
|ˈbɒrəʊ
|одолжить
|210
|boss
|bɒs
|босс
|211
|bottom
|ˈbɒtəm
|дно
|212
|bounce
|baʊns
|отказов
|213
|box
|bɒks
|коробка
|214
|boy
|bɔɪ
|мальчик
|215
|bracket
|ˈbrækɪt
|кронштейн
|216
|brain
|breɪn
|мозг
|217
|brand
|brænd
|бренд
|218
|brass
|brɑːs
|латунь
|219
|brave
|breɪv
|храбрый
|220
|bread
|brɛd
|хлеб
|221
|breeze
|briːz
|бриз
|222
|brick
|brɪk
|кирпич
|223
|bridge
|brɪʤ
|мост
|224
|brief
|briːf
|кратко
|225
|bright
|braɪt
|светлый
|226
|bring
|brɪŋ
|принести
|227
|brisk
|brɪsk
|бриск
|228
|broccoli
|ˈbrɒkᵊli
|брокколи
|229
|broken
|ˈbrəʊkən
|сломанный
|230
|bronze
|brɒnz
|бронза
|231
|broom
|bruːm
|веник
|232
|brother
|ˈbrʌðə
|брат
|233
|brown
|braʊn
|коричневый
|234
|brush
|brʌʃ
|кисти
|235
|bubble
|ˈbʌbl
|пузырь
|236
|buddy
|ˈbʌdi
|приятель
|237
|budget
|ˈbʌʤɪt
|бюджет
|238
|buffalo
|ˈbʌfələʊ
|буффало
|239
|build
|bɪld
|построить
|240
|bulb
|bʌlb
|лампы
|241
|bulk
|bʌlk
|основная
|242
|bullet
|ˈbʊlɪt
|пуля
|243
|bundle
|ˈbʌndᵊl
|пакет
|244
|bunker
|ˈbʌŋkə
|бункер
|245
|burden
|ˈbɜːdn
|груз
|246
|burger
|ˈbɜːɡə
|бургер
|247
|burst
|bɜːst
|взрыв
|248
|bus
|bʌs
|автобус
|249
|business
|ˈbɪznɪs
|бизнес
|250
|busy
|ˈbɪzi
|занят
|251
|butter
|ˈbʌtə
|масло
|252
|buyer
|ˈbaɪə
|покупатель
|253
|buzz
|bʌz
|кайф
|254
|cabbage
|ˈkæbɪʤ
|капуста
|255
|cabin
|ˈkæbɪn
|кабина
|256
|cable
|ˈkeɪbl
|кабель
|257
|cactus
|ˈkæktəs
|кактус
|258
|cage
|keɪʤ
|клетка
|259
|cake
|keɪk
|торт
|260
|call
|kɔːl
|звоните
|261
|calm
|kɑːm
|спокойствие
|262
|camera
|ˈkæmərə
|камера
|263
|camp
|kæmp
|лагерь
|264
|can
|kæn
|может
|265
|canal
|kəˈnæl
|канал
|266
|cancel
|ˈkænsəl
|отмена
|267
|candy
|ˈkændi
|конфеты
|268
|cannon
|ˈkænən
|пушка
|269
|canoe
|kəˈnuː
|каноэ
|270
|canvas
|ˈkænvəs
|холст
|271
|canyon
|ˈkænjən
|каньон
|272
|capable
|ˈkeɪpəbl
|способен
|273
|capital
|ˈkæpɪtl
|капитал
|274
|captain
|ˈkæptɪn
|капитан
|275
|car
|kɑː
|автомобиль
|276
|carbon
|ˈkɑːbən
|углерод
|277
|card
|kɑːd
|карта
|278
|cargo
|ˈkɑːgəʊ
|груз
|279
|carpet
|ˈkɑːpɪt
|ковер
|280
|carry
|ˈkæri
|нести
|281
|cart
|kɑːt
|корзина
|282
|case
|keɪs
|чехол
|283
|cash
|kæʃ
|наличными
|284
|casino
|kəˈsiːnəʊ
|казино
|285
|castle
|ˈkɑːsᵊl
|замок
|286
|casual
|ˈkæʒjʊəl
|повседневный
|287
|cat
|kæt
|кпп
|288
|catalog
|ˈkætəlɒg
|каталог
|289
|catch
|kæʧ
|поймать
|290
|category
|ˈkætɪgəri
|категория
|291
|cattle
|ˈkætl
|крупный рогатый скот
|292
|caught
|kɔːt
|поймал
|293
|cause
|kɔːz
|причина
|294
|caution
|ˈkɔːʃᵊn
|осторожность
|295
|cave
|keɪv
|пещеры
|296
|ceiling
|ˈsiːlɪŋ
|потолок
|297
|celery
|ˈsɛlᵊri
|сельдерей
|298
|cement
|sɪˈmɛnt
|цемент
|299
|census
|ˈsɛnsəs
|перепись
|300
|century
|ˈsɛnʧʊri
|века
|301
|cereal
|ˈsɪəriəl
|каши
|302
|certain
|ˈsɜːtn
|определенных
|303
|chair
|ʧeə
|стул
|304
|chalk
|ʧɔːk
|мел
|305
|champion
|ˈʧæmpiən
|чемпион
|306
|change
|ʧeɪnʤ
|изменения
|307
|chaos
|ˈkeɪɒs
|хаос
|308
|chapter
|ˈʧæptə
|глава
|309
|charge
|ʧɑːʤ
|стоимость
|310
|chase
|ʧeɪs
|чейз
|311
|chat
|ʧæt
|чат
|312
|cheap
|ʧiːp
|дешевые
|313
|check
|ʧɛk
|регистрация
|314
|cheese
|ʧiːz
|сыр
|315
|chef
|ʃɛf
|шеф-повар
|316
|cherry
|ˈʧɛri
|вишня
|317
|chest
|ʧɛst
|грудь
|318
|chicken
|ˈʧɪkɪn
|курица
|319
|chief
|ʧiːf
|руководитель
|320
|child
|ʧaɪld
|ребенок
|321
|chimney
|ˈʧɪmni
|дымоход
|322
|choice
|ʧɔɪs
|выбор
|323
|choose
|ʧuːz
|выбрать
|324
|chronic
|ˈkrɒnɪk
|хронический
|325
|chuckle
|ˈʧʌkᵊl
|смешок
|326
|chunk
|ʧʌŋk
|кусок
|327
|churn
|ʧɜːn
|маслобойка
|328
|cigar
|sɪˈɡɑː
|сигары
|329
|cinnamon
|ˈsɪnəmən
|корица
|330
|circle
|ˈsɜːkl
|круг
|331
|citizen
|ˈsɪtɪzn
|гражданин
|332
|city
|ˈsɪti
|город
|333
|civil
|ˈsɪvl
|гражданской
|334
|claim
|kleɪm
|требования
|335
|clap
|klæp
|хлопок
|336
|clarify
|ˈklærɪfaɪ
|уточнить
|337
|claw
|klɔː
|коготь
|338
|clay
|kleɪ
|глина
|339
|clean
|kliːn
|очистить
|340
|clerk
|klɑːk
|клерк
|341
|clever
|ˈklɛvə
|умный
|342
|click
|klɪk
|нажмите кнопку
|343
|client
|ˈklaɪənt
|клиент
|344
|cliff
|klɪf
|утес
|345
|climb
|klaɪm
|подняться
|346
|clinic
|ˈklɪnɪk
|клиника
|347
|clip
|klɪp
|зажим
|348
|clock
|klɒk
|часы
|349
|clog
|klɒɡ
|засорить
|350
|close
|kləʊs
|закрыть
|351
|cloth
|klɒθ
|ткань
|352
|cloud
|klaʊd
|облачность
|353
|clown
|klaʊn
|клоун
|354
|club
|klʌb
|клуб
|355
|clump
|klʌmp
|комка
|356
|cluster
|ˈklʌstə
|кластер
|357
|clutch
|klʌʧ
|сцепление
|358
|coach
|kəʊʧ
|тренер
|359
|coast
|kəʊst
|побережье
|360
|coconut
|ˈkəʊkənʌt
|кокос
|361
|code
|kəʊd
|код
|362
|coffee
|ˈkɒfi
|кофе
|363
|coil
|kɔɪl
|катушка
|364
|coin
|kɔɪn
|монета
|365
|collect
|kəˈlɛkt
|собирать
|366
|color
|ˈkʌlə
|цвет
|367
|column
|ˈkɒləm
|колонки
|368
|combine
|ˈkɒmbaɪn
|объединить
|369
|come
|kʌm
|приходите
|370
|comfort
|ˈkʌmfət
|комфорт
|371
|comic
|ˈkɒmɪk
|комикс
|372
|common
|ˈkɒmən
|общие
|373
|company
|ˈkʌmpəni
|компания
|374
|concert
|ˈkɒnsə(ː)t
|концерт
|375
|conduct
|ˈkɒndʌkt
|поведения
|376
|confirm
|kənˈfɜːm
|подтвердить
|377
|congress
|ˈkɒŋɡrɛs
|конгресс
|378
|connect
|kəˈnɛkt
|подключение
|379
|consider
|kənˈsɪdə
|рассмотреть
|380
|control
|kənˈtrəʊl
|контроль
|381
|convince
|kənˈvɪns
|убедить
|382
|cook
|kʊk
|повар
|383
|cool
|kuːl
|прохладный
|384
|copper
|ˈkɒpə
|медь
|385
|copy
|ˈkɒpi
|копировать
|386
|coral
|ˈkɒrəl
|коралловый
|387
|core
|kɔː
|ядро
|388
|corn
|kɔːn
|кукуруза
|389
|correct
|kəˈrɛkt
|правильный
|390
|cost
|kɒst
|стоимость
|391
|cotton
|ˈkɒtn
|хлопок
|392
|couch
|kaʊʧ
|диван
|393
|country
|ˈkʌntri
|страна
|394
|couple
|ˈkʌpl
|пара
|395
|course
|kɔːs
|курс
|396
|cousin
|ˈkʌzn
|кузина
|397
|cover
|ˈkʌvə
|крышка
|398
|coyote
|kɔɪˈəʊti
|койот
|399
|crack
|kræk
|трещина
|400
|cradle
|ˈkreɪdᵊl
|колыбель
|401
|craft
|krɑːft
|ремесло
|402
|cram
|kræm
|крам
|403
|crane
|kreɪn
|кран
|404
|crash
|kræʃ
|аварии
|405
|crater
|ˈkreɪtə
|кратер
|406
|crawl
|krɔːl
|обход
|407
|crazy
|ˈkreɪzi
|сумасшедший
|408
|cream
|kriːm
|крем
|409
|credit
|ˈkrɛdɪt
|кредит
|410
|creek
|kriːk
|крик
|411
|crew
|kruː
|экипаж
|412
|cricket
|ˈkrɪkɪt
|для крикета
|413
|crime
|kraɪm
|преступление
|414
|crisp
|krɪsp
|хрустящий
|415
|critic
|ˈkrɪtɪk
|критик
|416
|crop
|krɒp
|урожай
|417
|cross
|krɒs
|кросс
|418
|crouch
|kraʊʧ
|крауч
|419
|crowd
|kraʊd
|толпа
|420
|crucial
|ˈkruːʃəl
|важно
|421
|cruel
|krʊəl
|жестокий
|422
|cruise
|kruːz
|круиз
|423
|crumble
|ˈkrʌmbᵊl
|рассыпаться
|424
|crunch
|krʌnʧ
|хруст
|425
|crush
|krʌʃ
|давка
|426
|cry
|kraɪ
|плакать
|427
|crystal
|ˈkrɪstl
|кристалл
|428
|cube
|kjuːb
|куба
|429
|culture
|ˈkʌlʧə
|культура
|430
|cup
|kʌp
|кубок
|431
|cupboard
|ˈkʌbəd
|шкаф
|432
|curious
|ˈkjʊərɪəs
|интересно
|433
|current
|ˈkʌrənt
|ток
|434
|curtain
|ˈkɜːtn
|занавес
|435
|curve
|kɜːv
|кривая
|436
|cushion
|ˈkʊʃᵊn
|валик
|437
|custom
|ˈkʌstəm
|изготовленный на заказ
|438
|cute
|kjuːt
|милые
|439
|cycle
|ˈsaɪkl
|цикл
|440
|dad
|dæd
|папа
|441
|damage
|ˈdæmɪʤ
|урон
|442
|damp
|dæmp
|влажные
|443
|dance
|dɑːns
|танец
|444
|danger
|ˈdeɪnʤə
|опасность
|445
|daring
|ˈdeərɪŋ
|дерзкий
|446
|dash
|dæʃ
|тире
|447
|daughter
|ˈdɔːtə
|дочь
|448
|dawn
|dɔːn
|рассвет
|449
|day
|deɪ
|день
|450
|deal
|diːl
|интернет
|451
|debate
|dɪˈbeɪt
|дискуссия
|452
|debris
|ˈdeɪbriː
|мусор
|453
|decade
|ˈdɛkeɪd
|десятилетие
|454
|december
|dɪˈsɛmbə
|декабря
|455
|decide
|dɪˈsaɪd
|решение
|456
|decline
|dɪˈklaɪn
|склонение
|457
|decorate
|ˈdɛkəreɪt
|украсить
|458
|decrease
|ˈdiːkriːs
|снижение
|459
|deer
|dɪə
|олень
|460
|defense
|dɪˈfɛns
|защита
|461
|define
|dɪˈfaɪn
|определение
|462
|defy
|dɪˈfaɪ
|вызов
|463
|degree
|dɪˈgriː
|степень
|464
|delay
|dɪˈleɪ
|задержка
|465
|deliver
|dɪˈlɪvə
|корабль
|466
|demand
|dɪˈmɑːnd
|спрос
|467
|demise
|dɪˈmaɪz
|кончина
|468
|denial
|dɪˈnaɪəl
|отрицание
|469
|dentist
|ˈdɛntɪst
|стоматолог
|470
|deny
|dɪˈnaɪ
|отрицать
|471
|depart
|dɪˈpɑːt
|отправление
|472
|depend
|dɪˈpɛnd
|зависят
|473
|deposit
|dɪˈpɒzɪt
|депозит
|474
|depth
|dɛpθ
|глубина
|475
|deputy
|ˈdɛpjʊti
|депутат
|476
|derive
|dɪˈraɪv
|извлечь
|477
|describe
|dɪsˈkraɪb
|описать
|478
|desert
|ˈdɛzət
|пустыня
|479
|design
|dɪˈzaɪn
|дизайн
|480
|desk
|dɛsk
|рабочий стол
|481
|despair
|dɪˈspeə
|отчаяние
|482
|destroy
|dɪsˈtrɔɪ
|уничтожить
|483
|detail
|ˈdiːteɪl
|деталь
|484
|detect
|dɪˈtɛkt
|обнаружить
|485
|develop
|dɪˈvɛləp
|развивать
|486
|device
|dɪˈvaɪs
|устройство
|487
|devote
|dɪˈvəʊt
|посвятить
|488
|diagram
|ˈdaɪəɡræm
|схема
|489
|dial
|ˈdaɪəl
|циферблат
|490
|diamond
|ˈdaɪəmənd
|алмаз
|491
|diary
|ˈdaɪəri
|дневник
|492
|dice
|daɪs
|кости
|493
|diesel
|ˈdiːzᵊl
|дизель
|494
|diet
|ˈdaɪət
|диета
|495
|differ
|ˈdɪfə
|отличаться
|496
|digital
|ˈdɪʤɪtl
|цифровой
|497
|dignity
|ˈdɪgnɪti
|достоинства
|498
|dilemma
|dɪˈlɛmə
|дилемма
|499
|dinner
|ˈdɪnə
|ужин
|500
|dinosaur
|ˈdaɪnəsɔː
|динозавр
|501
|direct
|dɪˈrɛkt
|прямой
|502
|dirt
|dɜːt
|грязи
|503
|disagree
|ˌdɪsəˈgriː
|не согласен
|504
|discover
|dɪsˈkʌvə
|открыть
|505
|disease
|dɪˈziːz
|болезни
|506
|dish
|dɪʃ
|блюдо
|507
|dismiss
|dɪsˈmɪs
|закрыть
|508
|disorder
|dɪsˈɔːdə
|расстройство
|509
|display
|dɪsˈpleɪ
|дисплей
|510
|distance
|ˈdɪstəns
|расстояние
|511
|divert
|daɪˈvɜːt
|переадресация
|512
|divide
|dɪˈvaɪd
|делить
|513
|divorce
|dɪˈvɔːs
|развод
|514
|dizzy
|ˈdɪzi
|головокружение
|515
|doctor
|ˈdɒktə
|доктор
|516
|document
|ˈdɒkjʊmənt
|документ
|517
|dog
|dɒg
|собака
|518
|doll
|dɒl
|кукла
|519
|dolphin
|ˈdɒlfɪn
|дельфин
|520
|domain
|dəʊˈmeɪn
|домен
|521
|donate
|dəʊˈneɪt
|подарить
|522
|donkey
|ˈdɒŋki
|осел
|523
|donor
|ˈdəʊnə
|доноры
|524
|door
|dɔː
|двери
|525
|dose
|dəʊs
|доза
|526
|double
|ˈdʌbl
|двойной
|527
|dove
|dʌv
|голубь
|528
|draft
|drɑːft
|проект
|529
|dragon
|ˈdræɡᵊn
|дракон
|530
|drama
|ˈdrɑːmə
|драма
|531
|drastic
|ˈdræstɪk
|радикальные
|532
|draw
|drɔː
|ничья
|533
|dream
|driːm
|мечта
|534
|dress
|drɛs
|платье
|535
|drift
|drɪft
|дрифт
|536
|drill
|drɪl
|дрель
|537
|drink
|drɪŋk
|напитки
|538
|drip
|drɪp
|капельное
|539
|drive
|draɪv
|привод
|540
|drop
|drɒp
|падение
|541
|drum
|drʌm
|барабанные
|542
|dry
|draɪ
|сухой
|543
|duck
|dʌk
|утка
|544
|dumb
|dʌm
|тупой
|545
|dune
|djuːn
|дюны
|546
|during
|ˈdjʊərɪŋ
|во
|547
|dust
|dʌst
|пыль
|548
|dutch
|dʌʧ
|голландский
|549
|duty
|ˈdjuːti
|обязанности
|550
|dwarf
|dwɔːf
|гном
|551
|dynamic
|daɪˈnæmɪk
|динамичный
|552
|eager
|ˈiːgə
|нетерпеливый
|553
|eagle
|ˈiːɡᵊl
|орел
|554
|early
|ˈɜːli
|рано
|555
|earn
|ɜːn
|зарабатывай
|556
|earth
|ɜːθ
|земля
|557
|easily
|ˈiːzɪli
|легко
|558
|east
|iːst
|восток
|559
|easy
|ˈiːzi
|легко
|560
|echo
|ˈɛkəʊ
|эхо
|561
|ecology
|ɪˈkɒləʤi
|экология
|562
|economy
|i(ː)ˈkɒnəmi
|экономика
|563
|edge
|ɛʤ
|край
|564
|edit
|ˈɛdɪt
|редактировать
|565
|educate
|ˈɛdju(ː)keɪt
|обучать
|566
|effort
|ˈɛfət
|усилие
|567
|egg
|ɛg
|яйцо
|568
|eight
|eɪt
|восемь
|569
|either
|ˈaɪðə
|либо
|570
|elbow
|ˈɛlbəʊ
|локоть
|571
|elder
|ˈɛldə
|старший
|572
|electric
|ɪˈlɛktrɪk
|электрический
|573
|elegant
|ˈɛlɪgənt
|элегантный
|574
|element
|ˈɛlɪmənt
|элемент
|575
|elephant
|ˈɛlɪfənt
|слон
|576
|elevator
|ˈɛlɪveɪtə
|лифт
|577
|elite
|eɪˈliːt
|элита
|578
|else
|ɛls
|остальные
|579
|embark
|ɪmˈbɑːk
|вступайте
|580
|embody
|ɪmˈbɒdi
|воплощайте
|581
|embrace
|ɪmˈbreɪs
|обнимайте
|582
|emerge
|ɪˈmɜːʤ
|проявляйте
|583
|emotion
|ɪˈməʊʃən
|эмоции
|584
|employ
|ɪmˈplɔɪ
|используйте
|585
|empower
|ɪmˈpaʊə
|наделяйте силой
|586
|empty
|ˈɛmpti
|опустошайте
|587
|enable
|ɪˈneɪbl
|включайте
|588
|enact
|ɪˈnækt
|вводите в действие
|589
|end
|ɛnd
|заканчивайте
|590
|endless
|ˈɛndlɪs
|бесконечный
|591
|endorse
|ɪnˈdɔːs
|одобряйте
|592
|enemy
|ˈɛnɪmi
|враг
|593
|energy
|ˈɛnəʤi
|энергия
|594
|enforce
|ɪnˈfɔːs
|принуждайте
|595
|engage
|ɪnˈgeɪʤ
|задействуйте
|596
|engine
|ˈɛnʤɪn
|двигатель
|597
|enhance
|ɪnˈhɑːns
|улучшайте
|598
|enjoy
|ɪnˈʤɔɪ
|наслаждайтесь
|599
|enlist
|ɪnˈlɪst
|зачислять
|600
|enough
|ɪˈnʌf
|достаточно
|601
|enrich
|ɪnˈrɪʧ
|обогащать
|602
|enroll
|ɪnˈrəʊl
|зачислять
|603
|ensure
|ɪnˈʃʊə
|гарантировать
|604
|enter
|ˈɛntə
|ввести
|605
|entire
|ɪnˈtaɪə
|полностью
|606
|entry
|ˈɛntri
|запись
|607
|envelope
|ˈɛnvələʊp
|в конверте
|608
|episode
|ˈɛpɪsəʊd
|эпизод
|609
|equal
|ˈiːkwəl
|равный
|610
|equip
|ɪˈkwɪp
|экипировать
|611
|era
|ˈɪərə
|эпоху
|612
|erase
|ɪˈreɪz
|стереть
|613
|erode
|ɪˈrəʊd
|размыть
|614
|erosion
|ɪˈrəʊʒᵊn
|эрозия
|615
|error
|ˈɛrə
|ошибка
|616
|erupt
|ɪˈrʌpt
|извержение
|617
|escape
|ɪsˈkeɪp
|побег
|618
|essay
|ˈɛseɪ
|эссе
|619
|essence
|ˈɛsns
|сущность
|620
|estate
|ɪsˈteɪt
|сословие
|621
|eternal
|ɪˈtɜːnᵊl
|вечный
|622
|ethics
|ˈɛθɪks
|этика
|623
|evidence
|ˈɛvɪdəns
|доказательства
|624
|evil
|ˈiːvl
|зло
|625
|evoke
|ɪˈvəʊk
|вызывать
|626
|evolve
|ɪˈvɒlv
|развиваться
|627
|exact
|ɪgˈzækt
|точный
|628
|example
|ɪgˈzɑːmpl
|пример
|629
|excess
|ɪkˈsɛs
|избыток
|630
|exchange
|ɪksˈʧeɪnʤ
|обменивать
|631
|excite
|ɪkˈsaɪt
|возбуждать
|632
|exclude
|ɪksˈkluːd
|исключать
|633
|excuse
|ɪksˈkjuːs
|оправдывать
|634
|execute
|ˈɛksɪkjuːt
|выполнять
|635
|exercise
|ˈɛksəsaɪz
|упражнять
|636
|exhaust
|ɪgˈzɔːst
|истощать
|637
|exhibit
|ɪgˈzɪbɪt
|демонстрировать
|638
|exile
|ˈɛksaɪl
|изгнать
|639
|exist
|ɪgˈzɪst
|существовать
|640
|exit
|ˈɛksɪt
|выйти
|641
|exotic
|ɪgˈzɒtɪk
|экзотично
|642
|expand
|ɪksˈpænd
|расширяться
|643
|expect
|ɪksˈpɛkt
|ожидать
|644
|expire
|ɪkˈspaɪə
|истекать
|645
|explain
|ɪksˈpleɪn
|объяснять
|646
|expose
|ɪksˈpəʊz
|разоблачать
|647
|express
|ɪksˈprɛs
|выражать
|648
|extend
|ɪksˈtɛnd
|расширять
|649
|extra
|ˈɛkstrə
|дополнительно
|650
|eye
|aɪ
|глаз
|651
|eyebrow
|ˈaɪbraʊ
|бровь
|652
|fabric
|ˈfæbrɪk
|ткань
|653
|face
|feɪs
|лицо
|654
|faculty
|ˈfækəlti
|факультет
|655
|fade
|feɪd
|угасающий
|656
|faint
|feɪnt
|слабый
|657
|faith
|feɪθ
|вера
|658
|fall
|fɔːl
|падение
|659
|false
|fɔːls
|ложь
|660
|fame
|feɪm
|слава
|661
|family
|ˈfæmɪli
|семья
|662
|famous
|ˈfeɪməs
|знаменитый
|663
|fan
|fæn
|поклонник
|664
|fancy
|ˈfænsi
|причудливый
|665
|fantasy
|ˈfæntəsi
|фэнтези
|666
|farm
|fɑːm
|ферма
|667
|fashion
|ˈfæʃən
|мода
|668
|fat
|fæt
|толстый
|669
|fatal
|ˈfeɪtl
|фатальный
|670
|father
|ˈfɑːðə
|отец
|671
|fatigue
|fəˈtiːg
|усталость
|672
|fault
|fɔːlt
|вина
|673
|favorite
|ˈfeɪvərɪt
|любимый
|674
|feature
|ˈfiːʧə
|особенность
|675
|february
|ˈfɛbruᵊri
|февраль
|676
|federal
|ˈfɛdərəl
|федеральный
|677
|fee
|fiː
|гонорар
|678
|feed
|fiːd
|кормить
|679
|feel
|fiːl
|чувствовать
|680
|female
|ˈfiːmeɪl
|самка
|681
|fence
|fɛns
|забор
|682
|festival
|ˈfɛstəvəl
|фестиваль
|683
|fetch
|fɛʧ
|добыча
|684
|fever
|ˈfiːvə
|лихорадка
|685
|few
|fjuː
|немного
|686
|fiber
|faɪbə
|волокно
|687
|fiction
|ˈfɪkʃən
|художественная литература
|688
|field
|fiːld
|поле
|689
|figure
|ˈfɪgə
|рисунок
|690
|file
|faɪl
|файл
|691
|film
|fɪlm
|пленка
|692
|filter
|ˈfɪltə
|фильтр
|693
|final
|ˈfaɪnl
|окончательный
|694
|find
|faɪnd
|найти
|695
|fine
|faɪn
|отлично
|696
|finger
|ˈfɪŋgə
|пальцем
|697
|finish
|ˈfɪnɪʃ
|закончить
|698
|fire
|ˈfaɪə
|огонь
|699
|firm
|fɜːm
|фирма
|700
|first
|fɜːst
|первая
|701
|fiscal
|ˈfɪskəl
|финансовая
|702
|fish
|fɪʃ
|рыба
|703
|fit
|fɪt
|пригодность
|704
|fitness
|ˈfɪtnɪs
|фитнес
|705
|fix
|fɪks
|исправить
|706
|flag
|flæg
|флаг
|707
|flame
|fleɪm
|пламя
|708
|flash
|flæʃ
|вспышка
|709
|flat
|flæt
|плоский
|710
|flavor
|ˈfleɪvə
|вкус
|711
|flee
|fliː
|бежать
|712
|flight
|flaɪt
|полет
|713
|flip
|flɪp
|переворачиваться
|714
|float
|fləʊt
|плавать
|715
|flock
|flɒk
|стекаться
|716
|floor
|flɔː
|пол
|717
|flower
|ˈflaʊə
|цветок
|718
|fluid
|ˈflu(ː)ɪd
|жидкость
|719
|flush
|flʌʃ
|смывать
|720
|fly
|flaɪ
|летать
|721
|foam
|fəʊm
|пена
|722
|focus
|ˈfəʊkəs
|фокус
|723
|fog
|fɒg
|туман
|724
|foil
|fɔɪl
|фольга
|725
|fold
|fəʊld
|складывать
|726
|follow
|ˈfɒləʊ
|следовать
|727
|food
|fuːd
|еда
|728
|foot
|fʊt
|нога
|729
|force
|fɔːs
|сила
|730
|forest
|ˈfɒrɪst
|лес
|731
|forget
|fəˈgɛt
|забыть
|732
|fork
|fɔːk
|развилка
|733
|fortune
|ˈfɔːʧən
|удача
|734
|forum
|ˈfɔːrəm
|форум
|735
|forward
|ˈfɔːwəd
|вперед
|736
|fossil
|ˈfɒsᵊl
|ископаемый
|737
|foster
|ˈfɒstə
|приемный
|738
|found
|faʊnd
|найден
|739
|fox
|fɒks
|лиса
|740
|fragile
|ˈfræʤaɪl
|хрупкий
|741
|frame
|freɪm
|каркас
|742
|frequent
|ˈfriːkwənt
|частый гость
|743
|fresh
|frɛʃ
|свежий
|744
|friend
|frɛnd
|друг
|745
|fringe
|frɪnʤ
|бахрома
|746
|frog
|frɒɡ
|лягушка
|747
|front
|frʌnt
|спереди
|748
|frost
|frɒst
|иней
|749
|frown
|fraʊn
|нахмуренный взгляд
|750
|frozen
|ˈfrəʊzn
|замороженные
|751
|fruit
|fruːt
|фрукты
|752
|fuel
|fjʊəl
|топливо
|753
|fun
|fʌn
|весело
|754
|funny
|ˈfʌni
|забавно
|755
|furnace
|ˈfɜːnɪs
|печь
|756
|fury
|ˈfjʊəri
|ярость
|757
|future
|ˈfjuːʧə
|будущее
|758
|gadget
|ˈɡæʤɪt
|гаджет
|759
|gain
|geɪn
|выигрыш
|760
|galaxy
|ˈgæləksi
|галактика
|761
|gallery
|ˈgæləri
|галерея
|762
|game
|geɪm
|игра
|763
|gap
|gæp
|гэп
|764
|garage
|ˈgærɑːʒ
|гараж
|765
|garbage
|ˈgɑːbɪʤ
|мусор
|766
|garden
|ˈgɑːdn
|сад
|767
|garlic
|ˈgɑːlɪk
|чеснок
|768
|garment
|ˈɡɑːmənt
|одежда
|769
|gas
|gæs
|газ
|770
|gasp
|ɡɑːsp
|вздох
|771
|gate
|geɪt
|ворота
|772
|gather
|ˈgæðə
|собирай
|773
|gauge
|ɡeɪʤ
|оценивай
|774
|gaze
|geɪz
|взгляд
|775
|general
|ˈʤɛnərəl
|генерал
|776
|genius
|ˈʤiːniəs
|гениальность
|777
|genre
|ˈ(d)ʒɑːŋrə
|жанр
|778
|gentle
|ˈʤɛntl
|нежный
|779
|genuine
|ˈʤɛnjʊɪn
|подлинный
|780
|gesture
|ˈʤɛsʧə
|жест
|781
|ghost
|gəʊst
|призрак
|782
|giant
|ˈʤaɪənt
|гигант
|783
|gift
|gɪft
|подарок
|784
|giggle
|ˈɡɪɡᵊl
|хихикай
|785
|ginger
|ˈʤɪnʤə
|рыжий
|786
|giraffe
|ʤɪˈrɑːf
|жираф
|787
|girl
|gɜːl
|девочка
|788
|give
|gɪv
|дари
|789
|glad
|glæd
|рад
|790
|glance
|glɑːns
|взгляд
|791
|glare
|ɡleə
|блики
|792
|glass
|glɑːs
|стекло
|793
|glide
|ɡlaɪd
|скольжение
|794
|glimpse
|glɪmps
|проблеск
|795
|globe
|ˈgləʊb
|глобус
|796
|gloom
|ɡluːm
|мрак
|797
|glory
|ˈglɔːri
|слава
|798
|glove
|glʌv
|перчатка
|799
|glow
|ɡləʊ
|сияние
|800
|glue
|ɡluː
|клей
|801
|goat
|gəʊt
|коза
|802
|goddess
|ˈɡɒdɛs
|богиня
|803
|gold
|gəʊld
|золото
|804
|good
|gʊd
|хороший
|805
|goose
|ɡuːs
|гусь
|806
|gorilla
|ɡəˈrɪlə
|горилла
|807
|gospel
|ˈɡɒspᵊl
|евангелие
|808
|gossip
|ˈɡɒsɪp
|сплетни
|809
|govern
|ˈgʌvən
|правь
|810
|gown
|ɡaʊn
|одевайся
|811
|grab
|græb
|хватай
|812
|grace
|greɪs
|благодать
|813
|grain
|greɪn
|зерно
|814
|grant
|grɑːnt
|даруй
|815
|grape
|greɪp
|виноград
|816
|grass
|grɑːs
|трава
|817
|gravity
|ˈgrævɪti
|притяжение
|818
|great
|greɪt
|великий
|819
|green
|griːn
|зеленый
|820
|grid
|ɡrɪd
|сетка
|821
|grief
|griːf
|горе
|822
|grit
|ɡrɪt
|выдержка
|823
|grocery
|ˈgrəʊsəri
|бакалея
|824
|group
|gruːp
|группа
|825
|grow
|grəʊ
|расти
|826
|grunt
|ɡrʌnt
|ворчать
|827
|guard
|gɑːd
|охранять
|828
|guess
|gɛs
|угадывать
|829
|guide
|gaɪd
|руководство
|830
|guilt
|gɪlt
|чувство вины
|831
|guitar
|gɪˈtɑː
|гитара
|832
|gun
|gʌn
|пистолет
|833
|gym
|ʤɪm
|спортзал
|834
|habit
|ˈhæbɪt
|привычка
|835
|hair
|heə
|волосы
|836
|half
|hɑːf
|половина
|837
|hammer
|ˈhæmə
|молоток
|838
|hamster
|ˈhæmstə
|хомяк
|839
|hand
|hænd
|рука
|840
|happy
|ˈhæpi
|счастливый
|841
|harbor
|ˈhɑːbə
|гавань
|842
|hard
|hɑːd
|жесткий
|843
|harsh
|hɑːʃ
|суровый
|844
|harvest
|ˈhɑːvɪst
|урожай
|845
|hat
|hæt
|шляпа
|846
|have
|hæv
|есть
|847
|hawk
|hɔːk
|ястреб
|848
|hazard
|ˈhæzəd
|опасность
|849
|head
|hɛd
|голова
|850
|health
|hɛlθ
|здоровье
|851
|heart
|hɑːt
|сердце
|852
|heavy
|ˈhɛvi
|тяжелый
|853
|hedgehog
|ˈhɛʤhɒɡ
|ежик
|854
|height
|haɪt
|рост
|855
|hello
|hɛˈləʊ
|привет
|856
|helmet
|ˈhɛlmɪt
|шлем
|857
|help
|hɛlp
|помощь
|858
|hen
|hɛn
|курица
|859
|hero
|ˈhɪərəʊ
|герой
|860
|hidden
|ˈhɪdn
|спрятан
|861
|high
|haɪ
|высоко
|862
|hill
|hɪl
|холм
|863
|hint
|hɪnt
|подсказка
|864
|hip
|hɪp
|модный
|865
|hire
|ˈhaɪə
|прокат
|866
|history
|ˈhɪstəri
|история
|867
|hobby
|ˈhɒbi
|хобби
|868
|hockey
|ˈhɒki
|хоккей
|869
|hold
|həʊld
|холд
|870
|hole
|həʊl
|дыра
|871
|holiday
|ˈhɒlədeɪ
|праздник
|872
|hollow
|ˈhɒləʊ
|лощина
|873
|home
|həʊm
|дом
|874
|honey
|ˈhʌni
|милая
|875
|hood
|hʊd
|капюшон
|876
|hope
|həʊp
|надежда
|877
|horn
|hɔːn
|рог
|878
|horror
|ˈhɒrə
|ужас
|879
|horse
|hɔːs
|лошадь
|880
|hospital
|ˈhɒspɪtl
|больница
|881
|host
|həʊst
|хозяин
|882
|hotel
|həʊˈtɛl
|отель
|883
|hour
|ˈaʊə
|час в часах
|884
|hover
|ˈhɒvə
|зависание
|885
|hub
|hʌb
|хаб
|886
|huge
|hjuːʤ
|огромный
|887
|human
|ˈhjuːmən
|человек
|888
|humble
|ˈhʌmbᵊl
|скромный
|889
|humor
|ˈhjuːmə
|юмор
|890
|hundred
|ˈhʌndrəd
|сотня
|891
|hungry
|ˈhʌŋgri
|голодный
|892
|hunt
|hʌnt
|охота
|893
|hurdle
|ˈhɜːdᵊl
|препятствие
|894
|hurry
|ˈhʌri
|спешить
|895
|hurt
|hɜːt
|ранить
|896
|husband
|ˈhʌzbənd
|мужа
|897
|hybrid
|ˈhaɪbrɪd
|гибрид
|898
|ice
|aɪs
|лед
|899
|icon
|ˈaɪkɒn
|значок
|900
|idea
|aɪˈdɪə
|идея
|901
|identify
|aɪˈdɛntɪfaɪ
|идентифицировать
|902
|idle
|ˈaɪdᵊl
|бездействовать
|903
|ignore
|ɪgˈnɔː
|игнорировать
|904
|ill
|ɪl
|болен
|905
|illegal
|ɪˈliːgəl
|незаконно
|906
|illness
|ˈɪlnɪs
|болезнь
|907
|image
|ˈɪmɪʤ
|образ
|908
|imitate
|ˈɪmɪteɪt
|имитировать
|909
|immense
|ɪˈmɛns
|огромный
|910
|immune
|ɪˈmjuːn
|иммунный
|911
|impact
|ˈɪmpækt
|воздействие
|912
|impose
|ɪmˈpəʊz
|навязывать
|913
|improve
|ɪmˈpruːv
|улучшать
|914
|impulse
|ˈɪmpʌls
|импульс
|915
|inch
|ɪnʧ
|дюйм
|916
|include
|ɪnˈkluːd
|включить
|917
|income
|ˈɪnkʌm
|доход
|918
|increase
|ˈɪnkriːs
|увеличить
|919
|index
|ˈɪndɛks
|индекс
|920
|indicate
|ˈɪndɪkeɪt
|указать
|921
|indoor
|ˌɪnˈdɔː
|помещение
|922
|industry
|ˈɪndəstri
|промышленность
|923
|infant
|ˈɪnfənt
|младенец
|924
|inflict
|ɪnˈflɪkt
|причинять
|925
|inform
|ɪnˈfɔːm
|информировать
|926
|inhale
|ɪnˈheɪl
|вдыхать
|927
|inherit
|ɪnˈhɛrɪt
|унаследовать
|928
|initial
|ɪˈnɪʃəl
|первоначальный
|929
|inject
|ɪnˈʤɛkt
|ввести
|930
|injury
|ˈɪnʤəri
|травму
|931
|inmate
|ˈɪnmeɪt
|заключенный
|932
|inner
|ˈɪnə
|внутренний
|933
|innocent
|ˈɪnəsənt
|невинный
|934
|input
|ˈɪnpʊt
|ввод
|935
|inquiry
|ɪnˈkwaɪəri
|запрос
|936
|insane
|ɪnˈseɪn
|безумный
|937
|insect
|ˈɪnsɛkt
|насекомое
|938
|inside
|ɪnˈsaɪd
|внутри
|939
|inspire
|ɪnˈspaɪə
|вдохновить
|940
|install
|ɪnˈstɔːl
|установить
|941
|intact
|ɪnˈtækt
|неповрежденным
|942
|interest
|ˈɪntrɪst
|заинтересовать
|943
|into
|ˈɪntuː
|в
|944
|invest
|ɪnˈvɛst
|инвестировать
|945
|invite
|ɪnˈvaɪt
|приглашать
|946
|involve
|ɪnˈvɒlv
|вовлекать
|947
|iron
|ˈaɪən
|железный
|948
|island
|ˈaɪlənd
|остров
|949
|isolate
|ˈaɪsəleɪt
|изолировать
|950
|issue
|ˈɪʃuː
|выпустить
|951
|item
|ˈaɪtəm
|предмет одежды
|952
|ivory
|ˈaɪvᵊri
|цвет слоновой кости
|953
|jacket
|ˈʤækɪt
|куртка
|954
|jaguar
|ˈʤæɡjuə
|ягуар
|955
|jar
|ʤɑː
|банка
|956
|jazz
|ʤæz
|джаз
|957
|jealous
|ˈʤɛləs
|ревнивый
|958
|jeans
|ʤiːnz
|джинсы
|959
|jelly
|ˈʤɛli
|желе
|960
|jewel
|ˈʤuːəl
|драгоценность
|961
|job
|ʤɒb
|работа
|962
|join
|ʤɔɪn
|присоединяйся
|963
|joke
|ʤəʊk
|шутка
|964
|journey
|ˈʤɜːni
|путешествие
|965
|joy
|ʤɔɪ
|радость
|966
|judge
|ˈʤʌʤ
|судья
|967
|juice
|ʤuːs
|сок
|968
|jump
|ʤʌmp
|прыжок
|969
|jungle
|ˈʤʌŋgl
|джунгли
|970
|junior
|ˈʤuːnjə
|младший
|971
|junk
|ʤʌŋk
|барахло
|972
|just
|ʤʌst
|просто
|973
|kangaroo
|ˌkæŋɡəˈruː
|кенгуру
|974
|keen
|kiːn
|кин
|975
|keep
|kiːp
|оставь себе
|976
|ketchup
|ˈkɛʧʌp
|кетчуп
|977
|key
|kiː
|ключ
|978
|kick
|kɪk
|пинок
|979
|kid
|kɪd
|малыш
|980
|kidney
|ˈkɪdni
|почка
|981
|kind
|kaɪnd
|добрый
|982
|kingdom
|ˈkɪŋdəm
|королевство
|983
|kiss
|kɪs
|поцелуй
|984
|kit
|kɪt
|набор
|985
|kitchen
|ˈkɪʧɪn
|кухня
|986
|kite
|kaɪt
|воздушный змей
|987
|kitten
|ˈkɪtᵊn
|котенок
|988
|kiwi
|ˈkiːwiː
|киви
|989
|knee
|niː
|колено
|990
|knife
|naɪf
|нож
|991
|knock
|nɒk
|стук
|992
|know
|nəʊ
|знаю
|993
|lab
|læb
|лаборатория
|994
|label
|ˈleɪbl
|этикетка
|995
|labor
|ˈleɪbə
|рабочая сила
|996
|ladder
|ˈlædə
|лестница
|997
|lady
|ˈleɪdi
|леди
|998
|lake
|leɪk
|озеро
|999
|lamp
|læmp
|лампа
|1000
|language
|ˈlæŋgwɪʤ
|язык
|1001
|laptop
|ˈlæptɒp
|ноутбук
|1002
|large
|lɑːʤ
|большой
|1003
|later
|ˈleɪtə
|позже
|1004
|latin
|ˈlætɪn
|латынь
|1005
|laugh
|lɑːf
|смех
|1006
|laundry
|ˈlɔːndri
|прачечная
|1007
|lava
|ˈlɑːvə
|лава
|1008
|law
|lɔː
|закон
|1009
|lawn
|lɔːn
|лужайка
|1010
|lawsuit
|ˈlɔːsjuːt
|судебный процесс
|1011
|layer
|ˈleɪə
|слой
|1012
|lazy
|ˈleɪzi
|ленивый
|1013
|leader
|ˈliːdə
|лидер
|1014
|leaf
|liːf
|лист
|1015
|learn
|lɜːn
|учиться
|1016
|leave
|liːv
|оставить
|1017
|lecture
|ˈlɛkʧə
|лекция
|1018
|left
|lɛft
|левая
|1019
|leg
|lɛg
|нога
|1020
|legal
|ˈliːgəl
|юридическая
|1021
|legend
|ˈlɛʤənd
|легенда
|1022
|leisure
|ˈlɛʒə
|досуг
|1023
|lemon
|ˈlɛmən
|лимон
|1024
|lend
|lɛnd
|одолжи
|1025
|length
|lɛŋθ
|длина
|1026
|lens
|lɛnz
|линзы
|1027
|leopard
|ˈlɛpəd
|леопард
|1028
|lesson
|ˈlɛsn
|урок
|1029
|letter
|ˈlɛtə
|буква
|1030
|level
|ˈlɛvl
|уровень
|1031
|liar
|ˈlaɪə
|лжец
|1032
|liberty
|ˈlɪbəti
|свобода
|1033
|library
|ˈlaɪbrəri
|библиотека
|1034
|license
|ˈlaɪsəns
|лицензия
|1035
|life
|laɪf
|жизнь
|1036
|lift
|lɪft
|лифт
|1037
|light
|laɪt
|свет
|1038
|like
|laɪk
|как
|1039
|limb
|lɪm
|конечность
|1040
|limit
|ˈlɪmɪt
|ограничение
|1041
|link
|lɪŋk
|ссылка
|1042
|lion
|ˈlaɪən
|лев
|1043
|liquid
|ˈlɪkwɪd
|жидкость
|1044
|list
|lɪst
|список
|1045
|little
|ˈlɪtl
|маленький
|1046
|live
|lɪv
|живой
|1047
|lizard
|ˈlɪzəd
|ящерица
|1048
|load
|ləʊd
|загрузка
|1049
|loan
|ləʊn
|ссуда
|1050
|lobster
|ˈlɒbstə
|лобстер
|1051
|local
|ˈləʊkəl
|местный
|1052
|lock
|lɒk
|замок
|1053
|logic
|ˈlɒʤɪk
|логика
|1054
|lonely
|ˈləʊnli
|одинокий
|1055
|long
|lɒŋ
|долгий
|1056
|loop
|luːp
|петля
|1057
|lottery
|ˈlɒtᵊri
|лотерея
|1058
|loud
|laʊd
|громкая
|1059
|lounge
|laʊnʤ
|гостиная
|1060
|love
|lʌv
|любовь
|1061
|loyal
|ˈlɔɪəl
|верный
|1062
|lucky
|ˈlʌki
|везучий
|1063
|luggage
|ˈlʌɡɪʤ
|багаж
|1064
|lumber
|ˈlʌmbə
|пиломатериалы
|1065
|lunar
|ˈluːnə
|лунный
|1066
|lunch
|lʌnʧ
|обед
|1067
|luxury
|ˈlʌkʃᵊri
|роскошь
|1068
|lyrics
|ˈlɪrɪks
|текст песни
|1069
|machine
|məˈʃiːn
|машина
|1070
|mad
|mæd
|безумный
|1071
|magic
|ˈmæʤɪk
|магия
|1072
|magnet
|ˈmæɡnət
|магнит
|1073
|maid
|meɪd
|горничная
|1074
|meɪl
|почта
|1075
|main
|meɪn
|главный
|1076
|major
|ˈmeɪʤə
|главный
|1077
|make
|meɪk
|сделать
|1078
|mammal
|ˈmæmᵊl
|млекопитающее
|1079
|man
|mæn
|человек
|1080
|manage
|ˈmænɪʤ
|управлять
|1081
|mandate
|ˈmændeɪt
|мандат
|1082
|mango
|ˈmæŋɡəʊ
|манго
|1083
|mansion
|ˈmænʃən
|особняк
|1084
|manual
|ˈmænjʊəl
|руководство
|1085
|maple
|ˈmeɪpᵊl
|клен
|1086
|marble
|ˈmɑːbl
|мрамор
|1087
|march
|mɑːʧ
|марш
|1088
|margin
|ˈmɑːʤɪn
|маржа
|1089
|marine
|məˈriːn
|марин
|1090
|market
|ˈmɑːkɪt
|маркет
|1091
|marriage
|ˈmærɪʤ
|брак
|1092
|mask
|mɑːsk
|маска
|1093
|mass
|mæs
|масса
|1094
|master
|ˈmɑːstə
|мастер
|1095
|match
|mæʧ
|матч
|1096
|material
|məˈtɪərɪəl
|материал
|1097
|math
|mæθ
|математика
|1098
|matrix
|ˈmeɪtrɪks
|матрица
|1099
|matter
|ˈmætə
|материя
|1100
|maximum
|ˈmæksɪməm
|максимум
|1101
|maze
|meɪz
|лабиринт
|1102
|meadow
|ˈmɛdəʊ
|луг
|1103
|mean
|miːn
|среднее значение
|1104
|measure
|ˈmɛʒə
|мера
|1105
|meat
|miːt
|мясо
|1106
|mechanic
|mɪˈkænɪk
|механик
|1107
|medal
|ˈmɛdl
|медаль
|1108
|media
|ˈmiːdiə
|медиа
|1109
|melody
|ˈmɛlədi
|мелодия
|1110
|melt
|mɛlt
|расплавить
|1111
|member
|ˈmɛmbə
|участник
|1112
|memory
|ˈmɛməri
|память
|1113
|mention
|ˈmɛnʃən
|упоминание
|1114
|menu
|ˈmɛnjuː
|меню
|1115
|mercy
|ˈmɜːsi
|милосердие
|1116
|merge
|mɜːʤ
|объединить
|1117
|merit
|ˈmɛrɪt
|заслуга
|1118
|merry
|ˈmɛri
|веселый
|1119
|mesh
|mɛʃ
|сетка
|1120
|message
|ˈmɛsɪʤ
|послание
|1121
|metal
|ˈmɛtl
|металл
|1122
|method
|ˈmɛθəd
|метод
|1123
|middle
|ˈmɪdl
|середина
|1124
|midnight
|ˈmɪdnaɪt
|полночь
|1125
|milk
|mɪlk
|молоко
|1126
|million
|ˈmɪljən
|миллион
|1127
|mimic
|ˈmɪmɪk
|имитация
|1128
|mind
|maɪnd
|разум
|1129
|minimum
|ˈmɪnɪməm
|минимум
|1130
|minor
|ˈmaɪnə
|второстепенный
|1131
|minute
|ˈmɪnɪt
|минута
|1132
|miracle
|ˈmɪrəkl
|чудо
|1133
|mirror
|ˈmɪrə
|зеркало
|1134
|misery
|ˈmɪzəri
|страдание
|1135
|miss
|mɪs
|промах
|1136
|mistake
|mɪsˈteɪk
|ошибка
|1137
|mix
|mɪks
|смешать
|1138
|mixed
|mɪkst
|смешанный
|1139
|mixture
|ˈmɪksʧə
|смесь
|1140
|mobile
|ˈməʊbaɪl
|мобильный
|1141
|model
|ˈmɒdl
|модель
|1142
|modify
|ˈmɒdɪfaɪ
|модифицировать
|1143
|mom
|mɒm
|мама
|1144
|moment
|ˈməʊmənt
|момент
|1145
|monitor
|ˈmɒnɪtə
|монитор
|1146
|monkey
|ˈmʌŋki
|обезьяна
|1147
|monster
|ˈmɒnstə
|монстр
|1148
|month
|mʌnθ
|месяц
|1149
|moon
|muːn
|луна
|1150
|moral
|ˈmɒrəl
|мораль
|1151
|more
|mɔː
|еще
|1152
|morning
|ˈmɔːnɪŋ
|утро
|1153
|mosquito
|məˈskiːtəʊ
|комар
|1154
|mother
|ˈmʌðə
|мать
|1155
|motion
|ˈməʊʃən
|движение
|1156
|motor
|ˈməʊtə
|мотор
|1157
|mountain
|ˈmaʊntɪn
|гора
|1158
|mouse
|maʊs
|мышь
|1159
|move
|muːv
|двигайся
|1160
|movie
|ˈmuːvi
|кино
|1161
|much
|mʌʧ
|много
|1162
|muffin
|ˈmʌfɪn
|кекс
|1163
|mule
|mjuːl
|мул
|1164
|multiply
|ˈmʌltɪplaɪ
|умножай
|1165
|muscle
|ˈmʌsl
|мускулы
|1166
|museum
|mju(ː)ˈzɪəm
|музей
|1167
|mushroom
|ˈmʌʃrʊm
|гриб
|1168
|music
|ˈmjuːzɪk
|музыка
|1169
|must
|mʌst
|должен
|1170
|mutual
|ˈmjuːtjʊəl
|взаимный
|1171
|myself
|maɪˈsɛlf
|я сам
|1172
|mystery
|ˈmɪstəri
|тайна
|1173
|myth
|mɪθ
|миф
|1174
|naive
|naɪˈiːv
|наивный
|1175
|name
|neɪm
|имя
|1176
|napkin
|ˈnæpkɪn
|салфетка
|1177
|narrow
|ˈnærəʊ
|узкий
|1178
|nasty
|ˈnɑːsti
|противный
|1179
|nation
|ˈneɪʃən
|нация
|1180
|nature
|ˈneɪʧə
|природа
|1181
|near
|nɪə
|недалекий
|1182
|neck
|nɛk
|шея
|1183
|need
|niːd
|потребность
|1184
|negative
|ˈnɛgətɪv
|отрицательный
|1185
|neglect
|nɪˈɡlɛkt
|пренебрежение
|1186
|neither
|ˈnaɪðə
|ни один
|1187
|nephew
|ˈnɛfjuː
|племянник
|1188
|nerve
|nɜːv
|нерв
|1189
|nest
|nɛst
|гнездо
|1190
|net
|nɛt
|сеть
|1191
|network
|ˈnɛtwɜːk
|сеть
|1192
|neutral
|ˈnjuːtrəl
|нейтрально
|1193
|never
|ˈnɛvə
|никогда
|1194
|news
|njuːz
|новости
|1195
|next
|nɛkst
|далее
|1196
|nice
|naɪs
|приятная
|1197
|night
|naɪt
|ночь
|1198
|noble
|ˈnəʊbᵊl
|благородный
|1199
|noise
|nɔɪz
|шум
|1200
|nominee
|ˌnɒmɪˈniː
|номинант
|1201
|noodle
|ˈnuːdᵊl
|лапша
|1202
|normal
|ˈnɔːməl
|нормальный
|1203
|north
|nɔːθ
|северный
|1204
|nose
|nəʊz
|нос
|1205
|notable
|ˈnəʊtəbᵊl
|примечательный
|1206
|note
|nəʊt
|примечание
|1207
|nothing
|ˈnʌθɪŋ
|ничего
|1208
|notice
|ˈnəʊtɪs
|обратите внимание
|1209
|novel
|ˈnɒvəl
|роман
|1210
|now
|naʊ
|сейчас
|1211
|nuclear
|ˈnjuːklɪə
|ядерный
|1212
|number
|ˈnʌmbə
|номер
|1213
|nurse
|nɜːs
|медсестра
|1214
|nut
|nʌt
|орех
|1215
|oak
|əʊk
|дуб
|1216
|obey
|əˈbeɪ
|подчиняться
|1217
|object
|ˈɒbʤɪkt
|возражать
|1218
|oblige
|əˈblaɪʤ
|обязывать
|1219
|obscure
|əbˈskjʊə
|скрывать
|1220
|observe
|əbˈzɜːv
|наблюдать
|1221
|obtain
|əbˈteɪn
|получать
|1222
|obvious
|ˈɒbvɪəs
|очевидное
|1223
|occur
|əˈkɜː
|происходить
|1224
|ocean
|ˈəʊʃən
|океан
|1225
|october
|ɒkˈtəʊbə
|октябрь
|1226
|odor
|ˈəʊdə
|запах
|1227
|off
|ɒf
|выключен
|1228
|offer
|ˈɒfə
|предложение
|1229
|office
|ˈɒfɪs
|офис
|1230
|often
|ˈɒfᵊn
|часто
|1231
|oil
|ɔɪl
|масло
|1232
|okay
|ˈəʊˈkeɪ
|о'кей
|1233
|old
|əʊld
|старое
|1234
|olive
|ˈɒlɪv
|оливковое
|1235
|olympic
|əˈlɪmpɪk
|олимпийское
|1236
|omit
|əˈmɪt
|опустить
|1237
|once
|wʌns
|once
|1238
|one
|wʌn
|one
|1239
|onion
|ˈʌnjən
|onion
|1240
|online
|ˈɒnˌlaɪn
|только онлайн
|1241
|only
|ˈəʊnli
|1242
|open
|ˈəʊpən
|открыто
|1243
|opera
|ˈɒpərə
|opera
|1244
|opinion
|əˈpɪnjən
|мнение
|1245
|oppose
|əˈpəʊz
|возражаю
|1246
|option
|ˈɒpʃən
|вариант
|1247
|orange
|ˈɒrɪnʤ
|оранжевый
|1248
|orbit
|ˈɔːbɪt
|орбита
|1249
|orchard
|ˈɔːʧəd
|фруктовый сад
|1250
|order
|ˈɔːdə
|порядок
|1251
|ordinary
|ˈɔːdnri
|обычный
|1252
|organ
|ˈɔːgən
|орган
|1253
|orient
|ˈɔːriənt
|ориент
|1254
|original
|əˈrɪʤənl
|оригинал
|1255
|orphan
|ˈɔːfᵊn
|сирота
|1256
|ostrich
|ˈɒstrɪʧ
|страус
|1257
|other
|ˈʌðə
|другое
|1258
|outdoor
|ˈaʊtdɔː
|наружный
|1259
|outer
|ˈaʊtə
|внешний
|1260
|output
|ˈaʊtpʊt
|выход
|1261
|outside
|ˌaʊtˈsaɪd
|снаружи
|1262
|oval
|ˈəʊvᵊl
|овал
|1263
|oven
|ˈʌvn
|духовка
|1264
|over
|ˈəʊvə
|над
|1265
|own
|əʊn
|свой
|1266
|owner
|ˈəʊnə
|владелец
|1267
|oxygen
|ˈɒksɪʤən
|кислород
|1268
|oyster
|ˈɔɪstə
|устрица
|1269
|ozone
|ˈəʊzəʊn
|озон
|1270
|pact
|pækt
|пакт
|1271
|paddle
|ˈpædᵊl
|весло
|1272
|page
|peɪʤ
|страница
|1273
|pair
|peə
|пара
|1274
|palace
|ˈpælɪs
|дворец
|1275
|palm
|pɑːm
|пальма
|1276
|panda
|ˈpændə
|панда
|1277
|panel
|ˈpænl
|панель
|1278
|panic
|ˈpænɪk
|паника
|1279
|panther
|ˈpænθə
|пантера
|1280
|paper
|ˈpeɪpə
|бумага
|1281
|parade
|pəˈreɪd
|парад
|1282
|parent
|ˈpeərənt
|родительский
|1283
|park
|pɑːk
|парк
|1284
|parrot
|ˈpærət
|попугай
|1285
|party
|ˈpɑːti
|вечеринка
|1286
|pass
|pɑːs
|пропуск
|1287
|patch
|pæʧ
|заплатка
|1288
|path
|pɑːθ
|путь
|1289
|patient
|ˈpeɪʃənt
|пациент
|1290
|patrol
|pəˈtrəʊl
|патруль
|1291
|pattern
|ˈpætən
|схема
|1292
|pause
|pɔːz
|пауза
|1293
|pave
|peɪv
|проложить
|1294
|payment
|ˈpeɪmənt
|оплата
|1295
|peace
|piːs
|мир
|1296
|peanut
|ˈpiːnʌt
|арахис
|1297
|pear
|peə
|груша
|1298
|peasant
|ˈpɛzənt
|крестьянин
|1299
|pelican
|ˈpɛlɪkᵊn
|пеликан
|1300
|pen
|pɛn
|ручка
|1301
|penalty
|ˈpɛnlti
|штраф
|1302
|pencil
|ˈpɛnsl
|карандаш
|1303
|people
|ˈpiːpl
|люди
|1304
|pepper
|ˈpɛpə
|перец
|1305
|perfect
|ˈpɜːfɪkt
|идеально
|1306
|permit
|ˈpɜːmɪt
|разрешение
|1307
|person
|ˈpɜːsn
|лицо
|1308
|pet
|pɛt
|домашнее животное
|1309
|phone
|fəʊn
|телефон
|1310
|photo
|ˈfəʊtəʊ
|фотография
|1311
|phrase
|freɪz
|фраза
|1312
|physical
|ˈfɪzɪkəl
|физическое лицо
|1313
|piano
|pɪˈænəʊ
|пианино
|1314
|picnic
|ˈpɪknɪk
|пикник
|1315
|picture
|ˈpɪkʧə
|картинка
|1316
|piece
|piːs
|кусок
|1317
|pig
|pɪg
|свинья
|1318
|pigeon
|ˈpɪʤən
|голубь
|1319
|pill
|pɪl
|таблетка
|1320
|pilot
|ˈpaɪlət
|пилот
|1321
|pink
|pɪŋk
|розовый
|1322
|pioneer
|ˌpaɪəˈnɪə
|пионер
|1323
|pipe
|paɪp
|трубка
|1324
|pistol
|ˈpɪstl
|пистолет
|1325
|pitch
|pɪʧ
|подача
|1326
|pizza
|ˈpiːtsə
|пицца
|1327
|place
|pleɪs
|место
|1328
|planet
|ˈplænɪt
|планета
|1329
|plastic
|ˈplæstɪk
|пластиковая
|1330
|plate
|pleɪt
|тарелка
|1331
|play
|pleɪ
|поиграй
|1332
|please
|pliːz
|пожалуйста
|1333
|pledge
|plɛʤ
|пообещай
|1334
|pluck
|plʌk
|выдерни
|1335
|plug
|plʌɡ
|вилку
|1336
|plunge
|plʌnʤ
|окуни
|1337
|poem
|ˈpəʊɪm
|стихотворение
|1338
|poet
|ˈpəʊɪt
|поэт
|1339
|point
|pɔɪnt
|очко
|1340
|polar
|ˈpəʊlə
|полярный
|1341
|pole
|pəʊl
|шест
|1342
|police
|pəˈliːs
|полицейский
|1343
|pond
|pɒnd
|пруд
|1344
|pony
|ˈpəʊni
|пони
|1345
|pool
|puːl
|бассейн
|1346
|popular
|ˈpɒpjʊlə
|популярно
|1347
|portion
|ˈpɔːʃən
|порция
|1348
|position
|pəˈzɪʃən
|положение
|1349
|possible
|ˈpɒsəbl
|возможно
|1350
|post
|pəʊst
|столб
|1351
|potato
|pəˈteɪtəʊ
|картофель
|1352
|pottery
|ˈpɒtᵊri
|керамика
|1353
|poverty
|ˈpɒvəti
|бедность
|1354
|powder
|ˈpaʊdə
|порошок
|1355
|power
|ˈpaʊə
|сила
|1356
|practice
|ˈpræktɪs
|практика
|1357
|praise
|preɪz
|хвалить
|1358
|predict
|prɪˈdɪkt
|предсказывать
|1359
|prefer
|priˈfɜː
|предпочесть
|1360
|prepare
|prɪˈpeə
|подготовить
|1361
|present
|ˈprɛznt
|представить
|1362
|pretty
|ˈprɪti
|красиво
|1363
|prevent
|prɪˈvɛnt
|предотвратить
|1364
|price
|praɪs
|цена
|1365
|pride
|praɪd
|гордость
|1366
|primary
|ˈpraɪməri
|основное
|1367
|prɪnt
|печать
|1368
|priority
|praɪˈɒrɪti
|приоритет
|1369
|prison
|ˈprɪzn
|тюрьма
|1370
|private
|ˈpraɪvɪt
|личное
|1371
|prize
|praɪz
|приз
|1372
|problem
|ˈprɒbləm
|проблема
|1373
|process
|ˈprəʊsɛs
|процесс
|1374
|produce
|ˈprɒdjuːs
|производство
|1375
|profit
|ˈprɒfɪt
|прибыль
|1376
|program
|ˈprəʊgræm
|программа
|1377
|project
|ˈprɒʤɛkt
|проект
|1378
|promote
|prəˈməʊt
|продвигать
|1379
|proof
|pruːf
|доказательство
|1380
|property
|ˈprɒpəti
|собственность
|1381
|prosper
|ˈprɒspə
|процветать
|1382
|protect
|prəˈtɛkt
|защищать
|1383
|proud
|praʊd
|гордиться
|1384
|provide
|prəˈvaɪd
|обеспечивать
|1385
|public
|ˈpʌblɪk
|публику
|1386
|pudding
|ˈpʊdɪŋ
|пудинг
|1387
|pull
|pʊl
|вытягивать
|1388
|pulp
|pʌlp
|мякоть
|1389
|pulse
|pʌls
|пульсировать
|1390
|pumpkin
|ˈpʌmpkɪn
|тыква
|1391
|punch
|pʌnʧ
|пунш
|1392
|pupil
|ˈpjuːpᵊl
|ученик
|1393
|puppy
|ˈpʌpi
|щенок
|1394
|purchase
|ˈpɜːʧəs
|покупка
|1395
|purity
|ˈpjʊərəti
|чистота
|1396
|purpose
|ˈpɜːpəs
|цель
|1397
|purse
|pɜːs
|кошелек
|1398
|push
|pʊʃ
|толкать
|1399
|put
|pʊt
|складывать
|1400
|puzzle
|ˈpʌzl
|головоломка
|1401
|pyramid
|ˈpɪrəmɪd
|пирамида
|1402
|quality
|ˈkwɒlɪti
|качество
|1403
|quantum
|ˈkwɒntəm
|квантум
|1404
|quarter
|ˈkwɔːtə
|четверть
|1405
|question
|ˈkwɛsʧən
|вопрос
|1406
|quick
|kwɪk
|быстро
|1407
|quit
|kwɪt
|выйти
|1408
|quiz
|kwɪz
|тест
|1409
|quote
|kwəʊt
|цитата
|1410
|rabbit
|ˈræbɪt
|кролик
|1411
|raccoon
|rəˈkuːn
|енот
|1412
|race
|reɪs
|гонка
|1413
|rack
|ræk
|стойка
|1414
|radar
|ˈreɪdə
|радар
|1415
|radio
|ˈreɪdɪəʊ
|радио
|1416
|rail
|reɪl
|рельс
|1417
|rain
|reɪn
|дождь
|1418
|raise
|reɪz
|рейз
|1419
|rally
|ˈræli
|ралли
|1420
|ramp
|ræmp
|рампа
|1421
|ranch
|rɑːnʧ
|ранчо
|1422
|random
|ˈrændəm
|случайный
|1423
|range
|reɪnʤ
|диапазон
|1424
|rapid
|ˈræpɪd
|быстрый
|1425
|rare
|reə
|редкий
|1426
|rate
|reɪt
|скорость
|1427
|rather
|ˈrɑːðə
|скорее
|1428
|raven
|ˈreɪvᵊn
|ворон
|1429
|raw
|rɔː
|сырой
|1430
|razor
|ˈreɪzə
|бритва
|1431
|ready
|ˈrɛdi
|готов
|1432
|real
|rɪəl
|реальная
|1433
|reason
|ˈriːzn
|причина
|1434
|rebel
|ˈrɛbl
|восстать
|1435
|rebuild
|ˌriːˈbɪld
|перестроить
|1436
|recall
|rɪˈkɔːl
|вспомнить
|1437
|receive
|rɪˈsiːv
|получить
|1438
|recipe
|ˈrɛsɪpi
|рецепт
|1439
|record
|ˈrɛkɔːd
|записать
|1440
|recycle
|ˌriːˈsaɪkᵊl
|переработать
|1441
|reduce
|rɪˈdjuːs
|сократить
|1442
|reflect
|rɪˈflɛkt
|отразить
|1443
|reform
|ˌriːˈfɔːm
|реформировать
|1444
|refuse
|ˌriːˈfjuːz
|отказаться
|1445
|region
|ˈriːʤən
|регион
|1446
|regret
|rɪˈgrɛt
|сожаление
|1447
|regular
|ˈrɛgjʊlə
|регулярно
|1448
|reject
|ˈriːʤɛkt
|отклонять
|1449
|relax
|rɪˈlæks
|расслабиться
|1450
|release
|rɪˈliːs
|отпустить
|1451
|relief
|rɪˈliːf
|облегчение
|1452
|rely
|rɪˈlaɪ
|полагаться
|1453
|remain
|rɪˈmeɪn
|оставаться
|1454
|remember
|rɪˈmɛmbə
|помнить
|1455
|remind
|ˈrɪmaɪnd
|напоминать
|1456
|remove
|rɪˈmuːv
|удалить
|1457
|render
|ˈrɛndə
|визуализация
|1458
|renew
|rɪˈnjuː
|продлить
|1459
|rent
|rɛnt
|арендовать
|1460
|reopen
|ˌriːˈəʊpᵊn
|повторно открыть
|1461
|repair
|rɪˈpeə
|отремонтировать
|1462
|repeat
|rɪˈpiːt
|повторить
|1463
|replace
|rɪˈpleɪs
|заменить
|1464
|report
|rɪˈpɔːt
|сообщить
|1465
|require
|rɪˈkwaɪə
|потребовать
|1466
|rescue
|ˈrɛskjuː
|спасти
|1467
|resemble
|rɪˈzɛmbl
|походить
|1468
|resist
|rɪˈzɪst
|сопротивляться
|1469
|resource
|rɪˈsɔːs
|ресурс
|1470
|response
|rɪsˈpɒns
|ответ
|1471
|result
|rɪˈzʌlt
|результат
|1472
|retire
|rɪˈtaɪə
|удалиться
|1473
|retreat
|rɪˈtriːt
|отступление
|1474
|return
|rɪˈtɜːn
|возвращение
|1475
|reunion
|ˌriːˈjuːnjən
|воссоединение
|1476
|reveal
|rɪˈviːl
|раскрыть
|1477
|review
|rɪˈvjuː
|обзор
|1478
|reward
|rɪˈwɔːd
|награда
|1479
|rhythm
|ˈrɪðəm
|ритм
|1480
|rib
|rɪb
|ребро
|1481
|ribbon
|ˈrɪbən
|лента
|1482
|rice
|raɪs
|рис
|1483
|rich
|rɪʧ
|богатый
|1484
|ride
|raɪd
|езда
|1485
|ridge
|rɪʤ
|гребень
|1486
|rifle
|ˈraɪfl
|винтовка
|1487
|right
|raɪt
|правая
|1488
|rigid
|ˈrɪʤɪd
|жесткая
|1489
|ring
|rɪŋ
|кольцо
|1490
|riot
|ˈraɪət
|беспорядки
|1491
|ripple
|ˈrɪpᵊl
|рябь
|1492
|risk
|rɪsk
|риск
|1493
|ritual
|ˈrɪʧʊəl
|ритуал
|1494
|rival
|ˈraɪvəl
|соперник
|1495
|river
|ˈrɪvə
|река
|1496
|road
|rəʊd
|дорога
|1497
|roast
|rəʊst
|жаркое
|1498
|robot
|ˈrəʊbɒt
|робот
|1499
|robust
|rəʊˈbʌst
|надежный
|1500
|rocket
|ˈrɒkɪt
|ракета
|1501
|romance
|rəʊˈmæns
|романтика
|1502
|roof
|ruːf
|крыша
|1503
|rookie
|ˈrʊki
|новичок
|1504
|room
|ruːm
|комната
|1505
|rose
|rəʊz
|роза
|1506
|rotate
|rəʊˈteɪt
|поворот
|1507
|rough
|rʌf
|грубый
|1508
|round
|raʊnd
|круглый
|1509
|route
|ruːt
|маршрут
|1510
|royal
|ˈrɔɪəl
|королевский
|1511
|rubber
|ˈrʌbə
|резина
|1512
|rude
|ruːd
|грубый
|1513
|rug
|rʌɡ
|ковер
|1514
|rule
|ruːl
|правило
|1515
|run
|rʌn
|беги
|1516
|runway
|ˈrʌnweɪ
|взлетно-посадочная полоса
|1517
|rural
|ˈrʊərəl
|сельский
|1518
|sad
|sæd
|грустный
|1519
|saddle
|ˈsædᵊl
|седло
|1520
|sadness
|ˈsædnəs
|грусть
|1521
|safe
|seɪf
|безопасный
|1522
|sail
|seɪl
|парус
|1523
|salad
|ˈsæləd
|салат
|1524
|salmon
|ˈsæmən
|лосось
|1525
|salon
|ˈsælɒn
|салон
|1526
|salt
|sɔːlt
|соль
|1527
|salute
|səˈluːt
|салют
|1528
|same
|seɪm
|то же самое
|1529
|sample
|ˈsɑːmpl
|образец
|1530
|sand
|sænd
|песок
|1531
|satisfy
|ˈsætɪsfaɪ
|удовлетворить
|1532
|satoshi
|satoshi
|сатоши
|1533
|sauce
|sɔːs
|соус
|1534
|sausage
|ˈsɒsɪʤ
|колбаса
|1535
|save
|seɪv
|сохранить
|1536
|say
|seɪ
|сказать
|1537
|scale
|skeɪl
|масштабировать
|1538
|scan
|skæn
|сканировать
|1539
|scare
|skeə
|напугать
|1540
|scatter
|ˈskætə
|разброс
|1541
|scene
|siːn
|сцена
|1542
|scheme
|skiːm
|схема
|1543
|school
|skuːl
|школа
|1544
|science
|ˈsaɪəns
|наука
|1545
|scissors
|ˈsɪzəz
|ножницы
|1546
|scorpion
|ˈskɔːpiən
|скорпион
|1547
|scout
|skaʊt
|разведчик
|1548
|scrap
|skræp
|скрап
|1549
|screen
|skriːn
|экран
|1550
|script
|skrɪpt
|сценарий
|1551
|scrub
|skrʌb
|скраб
|1552
|sea
|siː
|море
|1553
|search
|sɜːʧ
|поиск
|1554
|season
|ˈsiːzn
|сезон
|1555
|seat
|siːt
|место
|1556
|second
|ˈsɛkənd
|второе
|1557
|secret
|ˈsiːkrɪt
|секретный
|1558
|section
|ˈsɛkʃən
|раздел
|1559
|security
|sɪˈkjʊərɪti
|безопасность
|1560
|seed
|siːd
|затравка
|1561
|seek
|siːk
|искать
|1562
|segment
|ˈsɛgmənt
|сегмент
|1563
|select
|sɪˈlɛkt
|выбирать
|1564
|sell
|sɛl
|продавать
|1565
|seminar
|ˈsɛmɪnɑː
|семинар
|1566
|senior
|ˈsiːnjə
|старший
|1567
|sense
|sɛns
|смысл
|1568
|sentence
|ˈsɛntəns
|предложение
|1569
|series
|ˈsɪəriːz
|серия
|1570
|service
|ˈsɜːvɪs
|обслуживание
|1571
|session
|ˈsɛʃən
|сессия
|1572
|settle
|ˈsɛtl
|урегулирование
|1573
|setup
|ˈsɛtʌp
|настройка
|1574
|seven
|ˈsɛvn
|семь
|1575
|shadow
|ˈʃædəʊ
|тень
|1576
|shaft
|ʃɑːft
|шахта
|1577
|shallow
|ˈʃæləʊ
|неглубоко
|1578
|share
|ʃeə
|поделиться
|1579
|shed
|ʃɛd
|сбросить
|1580
|shell
|ʃɛl
|панцирь
|1581
|sheriff
|ˈʃɛrɪf
|шериф
|1582
|shield
|ʃiːld
|щит
|1583
|shift
|ʃɪft
|сдвиг
|1584
|shine
|ʃaɪn
|блеск
|1585
|ship
|ʃɪp
|корабль
|1586
|shiver
|ˈʃɪvə
|дрожь
|1587
|shock
|ʃɒk
|шок
|1588
|shoe
|ʃuː
|башмак
|1589
|shoot
|ʃuːt
|стрелять
|1590
|shop
|ʃɒp
|магазин
|1591
|short
|ʃɔːt
|короткий
|1592
|shoulder
|ˈʃəʊldə
|плечо
|1593
|shove
|ʃʌv
|толчок
|1594
|shrimp
|ʃrɪmp
|креветка
|1595
|shrug
|ʃrʌg
|пожатие плечами
|1596
|shuffle
|ˈʃʌfᵊl
|перетасовка
|1597
|shy
|ʃaɪ
|застенчивый
|1598
|sibling
|ˈsɪblɪŋ
|брат или сестра
|1599
|sick
|sɪk
|больная
|1600
|side
|saɪd
|сторона
|1601
|siege
|siːʤ
|осада
|1602
|sight
|saɪt
|прицел
|1603
|sign
|saɪn
|знак
|1604
|silent
|ˈsaɪlənt
|безмолвный
|1605
|silk
|sɪlk
|шелк
|1606
|silly
|ˈsɪli
|глупый
|1607
|silver
|ˈsɪlvə
|серебряный
|1608
|similar
|ˈsɪmɪlə
|похожий
|1609
|simple
|ˈsɪmpl
|простой
|1610
|since
|sɪns
|с тех пор, как
|1611
|sing
|sɪŋ
|пой
|1612
|siren
|ˈsaɪərən
|сирена
|1613
|sister
|ˈsɪstə
|сестра
|1614
|situate
|ˈsɪʧueɪt
|положение
|1615
|six
|sɪks
|шесть
|1616
|size
|saɪz
|размер
|1617
|skate
|skeɪt
|скейт
|1618
|sketch
|skɛʧ
|эскиз
|1619
|ski
|skiː
|лыжи
|1620
|skill
|skɪl
|мастерство
|1621
|skin
|skɪn
|кожа
|1622
|skirt
|skɜːt
|юбка
|1623
|skull
|skʌl
|череп
|1624
|slab
|slæb
|плита
|1625
|slam
|slæm
|хлопок
|1626
|sleep
|sliːp
|сон
|1627
|slender
|ˈslɛndə
|стройный
|1628
|slice
|slaɪs
|ломтик
|1629
|slide
|slaɪd
|скольжение
|1630
|slight
|slaɪt
|легкое
|1631
|slim
|slɪm
|стройный
|1632
|slogan
|ˈsləʊɡən
|слоган
|1633
|slot
|slɒt
|слот
|1634
|slow
|sləʊ
|медленно
|1635
|slush
|slʌʃ
|слякоть
|1636
|small
|smɔːl
|маленький
|1637
|smart
|smɑːt
|умный
|1638
|smile
|smaɪl
|улыбка
|1639
|smoke
|sməʊk
|дым
|1640
|smooth
|smuːð
|гладкий
|1641
|snack
|snæk
|перекус
|1642
|snake
|sneɪk
|змея
|1643
|snap
|snæp
|щелчок
|1644
|sniff
|snɪf
|нюхай
|1645
|snow
|snəʊ
|снег
|1646
|soap
|səʊp
|мыло
|1647
|soccer
|ˈsɒkə
|футбол
|1648
|social
|ˈsəʊʃəl
|социальный
|1649
|sock
|sɒk
|носок
|1650
|soda
|ˈsəʊdə
|содовая
|1651
|soft
|sɒft
|мягкий
|1652
|solar
|ˈsəʊlə
|солнечный
|1653
|soldier
|ˈsəʊlʤə
|солдат
|1654
|solid
|ˈsɒlɪd
|твердый
|1655
|solution
|səˈluːʃən
|решение
|1656
|solve
|sɒlv
|реши
|1657
|someone
|ˈsʌmwʌn
|кого-нибудь
|1658
|song
|sɒŋ
|песня
|1659
|soon
|suːn
|скоро
|1660
|sorry
|ˈsɒri
|извини
|1661
|sort
|sɔːt
|сортировка
|1662
|soul
|səʊl
|душа
|1663
|sound
|saʊnd
|звук
|1664
|soup
|suːp
|суп
|1665
|source
|sɔːs
|источник
|1666
|south
|saʊθ
|юг
|1667
|space
|speɪs
|пространство
|1668
|spare
|speə
|запасной
|1669
|spatial
|ˈspeɪʃᵊl
|пространственный
|1670
|spawn
|spɔːn
|порождение
|1671
|speak
|spiːk
|речь
|1672
|special
|ˈspɛʃəl
|особая
|1673
|speed
|spiːd
|скорость
|1674
|spell
|spɛl
|заклинание
|1675
|spend
|spɛnd
|тратить
|1676
|sphere
|sfɪə
|сфера
|1677
|spice
|spaɪs
|специя
|1678
|spider
|ˈspaɪdə
|паук
|1679
|spike
|spaɪk
|шип
|1680
|spin
|spɪn
|вращение
|1681
|spirit
|ˈspɪrɪt
|дух
|1682
|split
|splɪt
|расщепление
|1683
|spoil
|spɔːɪl
|баловать
|1684
|sponsor
|ˈspɒnsə
|спонсор
|1685
|spoon
|spuːn
|ложка
|1686
|sport
|spɔːt
|спорт
|1687
|spot
|spɒt
|пятно
|1688
|spray
|spreɪ
|спрей
|1689
|spread
|sprɛd
|распространение
|1690
|spring
|sprɪŋ
|пружина
|1691
|spy
|spaɪ
|шпион
|1692
|square
|skweə
|квадрат
|1693
|squeeze
|skwiːz
|сжатие
|1694
|squirrel
|ˈskwɪrᵊl
|белка
|1695
|stable
|ˈsteɪbl
|конюшня
|1696
|stadium
|ˈsteɪdiəm
|стадион
|1697
|staff
|stɑːf
|персонал
|1698
|stage
|steɪʤ
|сцена
|1699
|stairs
|steəz
|лестница
|1700
|stamp
|stæmp
|штамп
|1701
|stand
|stænd
|стоять
|1702
|start
|stɑːt
|начать
|1703
|state
|steɪt
|состояние
|1704
|stay
|steɪ
|оставаться
|1705
|steak
|steɪk
|стейк
|1706
|steel
|stiːl
|сталь
|1707
|stem
|stɛm
|ножка
|1708
|step
|stɛp
|шаг
|1709
|stereo
|ˈstɛriəʊ
|стерео
|1710
|stick
|stɪk
|палка
|1711
|still
|stɪl
|неподвижно
|1712
|sting
|stɪŋ
|жало
|1713
|stock
|stɒk
|приклад
|1714
|stomach
|ˈstʌmək
|желудок
|1715
|stone
|stəʊn
|камень
|1716
|stool
|stuːl
|табурет
|1717
|story
|ˈstɔːri
|история
|1718
|stove
|stəʊv
|плита
|1719
|strategy
|ˈstrætɪʤi
|стратегия
|1720
|street
|striːt
|улица
|1721
|strike
|straɪk
|забастовка
|1722
|strong
|strɒŋ
|сильная
|1723
|struggle
|ˈstrʌgl
|борьба
|1724
|student
|ˈstjuːdənt
|студент
|1725
|stuff
|stʌf
|материал
|1726
|stumble
|ˈstʌmbl
|спотыкаюсь
|1727
|style
|staɪl
|стиль
|1728
|subject
|ˈsʌbʤɪkt
|тема
|1729
|submit
|səbˈmɪt
|подчиняюсь
|1730
|subway
|ˈsʌbweɪ
|метро
|1731
|success
|səkˈsɛs
|успех
|1732
|such
|sʌʧ
|такой
|1733
|sudden
|ˈsʌdn
|внезапный
|1734
|suffer
|ˈsʌfə
|страдаю
|1735
|sugar
|ˈʃʊgə
|сахар
|1736
|suggest
|səˈʤɛst
|предлагаю
|1737
|suit
|sjuːt
|костюм
|1738
|summer
|ˈsʌmə
|лето
|1739
|sun
|sʌn
|солнце
|1740
|sunny
|ˈsʌni
|солнечно
|1741
|sunset
|ˈsʌnsɛt
|закат
|1742
|super
|ˈs(j)uːpə
|супер
|1743
|supply
|səˈplaɪ
|подача
|1744
|supreme
|suːˈpriːm
|превосходно
|1745
|sure
|ʃʊə
|уверен
|1746
|surface
|ˈsɜːfɪs
|поверхность
|1747
|surge
|sɜːʤ
|всплеск
|1748
|surprise
|səˈpraɪz
|неожиданность
|1749
|surround
|səˈraʊnd
|окружение
|1750
|survey
|ˈsɜːveɪ
|обзор
|1751
|suspect
|ˈsʌspɛkt
|подозреваемый
|1752
|sustain
|səsˈteɪn
|поддерживать
|1753
|swallow
|ˈswɒləʊ
|глотать
|1754
|swamp
|swɒmp
|болото
|1755
|swap
|swɒp
|поменять местами
|1756
|swarm
|swɔːm
|рой
|1757
|swear
|sweə
|ругаться
|1758
|sweet
|swiːt
|сладко
|1759
|swift
|swɪft
|быстро
|1760
|swim
|swɪm
|плавать
|1761
|swing
|swɪŋ
|замах
|1762
|switch
|swɪʧ
|переключаться
|1763
|sword
|sɔːd
|меч
|1764
|symbol
|ˈsɪmbəl
|символ
|1765
|symptom
|ˈsɪmptəm
|симптом
|1766
|syrup
|ˈsɪrəp
|сироп
|1767
|system
|ˈsɪstɪm
|система
|1768
|table
|ˈteɪbl
|таблица
|1769
|tackle
|ˈtækl
|снасть
|1770
|tag
|tæg
|метка
|1771
|tail
|teɪl
|хвост
|1772
|talent
|ˈtælənt
|талант
|1773
|talk
|tɔːk
|разговоры
|1774
|tank
|tæŋk
|танк
|1775
|tape
|teɪp
|лента
|1776
|target
|ˈtɑːgɪt
|цель
|1777
|task
|tɑːsk
|задание
|1778
|taste
|teɪst
|вкус
|1779
|tattoo
|təˈtuː
|татуировка
|1780
|taxi
|ˈtæksi
|такси
|1781
|teach
|tiːʧ
|научи
|1782
|team
|tiːm
|команда
|1783
|tell
|tɛl
|скажи
|1784
|ten
|tɛn
|десять
|1785
|tenant
|ˈtɛnənt
|арендатор
|1786
|tennis
|ˈtɛnɪs
|теннис
|1787
|tent
|tɛnt
|палатка
|1788
|term
|tɜːm
|семестровый
|1789
|test
|tɛst
|тест
|1790
|text
|tɛkst
|текст
|1791
|thank
|θæŋk
|спасибо
|1792
|that
|ðæt
|это
|1793
|theme
|θiːm
|тема
|1794
|then
|ðɛn
|затем
|1795
|theory
|ˈθɪəri
|теория
|1796
|there
|ðeə
|там
|1797
|they
|ðeɪ
|они
|1798
|thing
|θɪŋ
|вещь
|1799
|this
|ðɪs
|это
|1800
|thought
|θɔːt
|мысль
|1801
|three
|θriː
|три
|1802
|thrive
|θraɪv
|процветают
|1803
|throw
|θrəʊ
|бросок
|1804
|thumb
|θʌm
|большой палец
|1805
|thunder
|ˈθʌndə
|гром
|1806
|ticket
|ˈtɪkɪt
|билет
|1807
|tide
|taɪd
|прилив
|1808
|tiger
|ˈtaɪɡə
|тигр
|1809
|tilt
|tɪlt
|наклон
|1810
|timber
|ˈtɪmbə
|тимбер
|1811
|time
|taɪm
|время
|1812
|tiny
|ˈtaɪni
|крошечный
|1813
|tip
|tɪp
|наконечник
|1814
|tired
|ˈtaɪəd
|усталый
|1815
|tissue
|ˈtɪʃuː
|салфетка
|1816
|title
|ˈtaɪtl
|название
|1817
|toast
|təʊst
|тост
|1818
|tobacco
|təˈbækəʊ
|табак
|1819
|today
|təˈdeɪ
|сегодня
|1820
|toddler
|ˈtɒdlə
|малыш
|1821
|toe
|təʊ
|пальцы ног
|1822
|together
|təˈgɛðə
|вместе
|1823
|toilet
|ˈtɔɪlɪt
|туалет
|1824
|token
|ˈtəʊkᵊn
|жетон
|1825
|tomato
|təˈmɑːtəʊ
|помидор
|1826
|tomorrow
|təˈmɒrəʊ
|завтрашний день
|1827
|tone
|təʊn
|тонус
|1828
|tongue
|tʌŋ
|язык
|1829
|tonight
|təˈnaɪt
|сегодня вечером
|1830
|tool
|tuːl
|инструмент
|1831
|tooth
|tuːθ
|зуб
|1832
|top
|tɒp
|верхушка
|1833
|topic
|ˈtɒpɪk
|тема
|1834
|topple
|ˈtɒpᵊl
|опрокидывание
|1835
|torch
|tɔːʧ
|факел
|1836
|tornado
|tɔːˈneɪdəʊ
|торнадо
|1837
|tortoise
|ˈtɔːtəs
|черепаха
|1838
|toss
|tɒs
|бросок
|1839
|total
|ˈtəʊtl
|итого
|1840
|tourist
|ˈtʊərɪst
|турист
|1841
|toward
|təˈwɔːd
|в сторону
|1842
|tower
|ˈtaʊə
|тауэр
|1843
|town
|taʊn
|таун
|1844
|toy
|tɔɪ
|игрушка
|1845
|track
|træk
|трек
|1846
|trade
|treɪd
|торговля
|1847
|traffic
|ˈtræfɪk
|трафик
|1848
|tragic
|ˈtræʤɪk
|трагический
|1849
|train
|treɪn
|поезд
|1850
|transfer
|ˈtrænsfə(ː)
|пересадка
|1851
|trap
|træp
|ловушка
|1852
|trash
|træʃ
|мусор
|1853
|travel
|ˈtrævl
|путешествие
|1854
|tray
|treɪ
|лоток
|1855
|treat
|triːt
|угощение
|1856
|tree
|triː
|дерево
|1857
|trend
|trɛnd
|тенденция
|1858
|trial
|ˈtraɪəl
|испытание
|1859
|tribe
|traɪb
|племя
|1860
|trick
|trɪk
|трюк
|1861
|trigger
|ˈtrɪgə
|триггер
|1862
|trim
|trɪm
|обрезка
|1863
|trip
|trɪp
|поездка
|1864
|trophy
|ˈtrəʊfi
|трофей
|1865
|trouble
|ˈtrʌbl
|трабл
|1866
|truck
|trʌk
|грузовик
|1867
|true
|truː
|верно
|1868
|truly
|ˈtruːli
|по-настоящему
|1869
|trumpet
|ˈtrʌmpɪt
|труба
|1870
|trust
|trʌst
|доверяй
|1871
|truth
|truːθ
|истина
|1872
|try
|traɪ
|пробуй
|1873
|tube
|tjuːb
|труба
|1874
|tuition
|tjuˈɪʃᵊn
|обучение
|1875
|tumble
|ˈtʌmbᵊl
|кувырок
|1876
|tuna
|ˈʧuːnə
|тунец
|1877
|tunnel
|ˈtʌnl
|туннель
|1878
|turkey
|ˈtɜːki
|индейка
|1879
|turn
|tɜːn
|поворот
|1880
|turtle
|ˈtɜːtᵊl
|черепаха
|1881
|twelve
|twɛlv
|двенадцать
|1882
|twenty
|ˈtwɛnti
|двадцать
|1883
|twice
|twaɪs
|дважды
|1884
|twin
|twɪn
|твин
|1885
|twist
|twɪst
|поворот
|1886
|two
|tuː
|два
|1887
|type
|taɪp
|тип
|1888
|typical
|ˈtɪpɪk(ə)l
|типичный
|1889
|ugly
|ˈʌgli
|уродливый
|1890
|umbrella
|ʌmˈbrɛlə
|зонтик
|1891
|unable
|ʌnˈeɪbl
|неспособный
|1892
|unaware
|ˌʌnəˈweə
|неосведомленный
|1893
|uncle
|ˈʌŋkl
|дядя
|1894
|uncover
|ʌnˈkʌvə
|раскройте
|1895
|under
|ˈʌndə
|под
|1896
|undo
|ʌnˈduː
|отмените
|1897
|unfair
|ʌnˈfeə
|несправедливый
|1898
|unfold
|ʌnˈfəʊld
|разверните
|1899
|unhappy
|ʌnˈhæpi
|несчастный
|1900
|uniform
|ˈjuːnɪfɔːm
|униформа
|1901
|unique
|juːˈniːk
|уникальный
|1902
|unit
|ˈjuːnɪt
|юнит
|1903
|universe
|ˈjuːnɪvɜːs
|вселенная
|1904
|unknown
|ʌnˈnəʊn
|неизвестный
|1905
|unlock
|ʌnˈlɒk
|разблокируйте
|1906
|until
|ənˈtɪl
|пока
|1907
|unusual
|ʌnˈjuːʒʊəl
|необычный
|1908
|unveil
|ʌnˈveɪl
|раскройте
|1909
|update
|ʌpˈdeɪt
|обновить
|1910
|upgrade
|ʌpˈɡreɪd
|обновить
|1911
|uphold
|ʌpˈhəʊld
|поддерживать
|1912
|upon
|əˈpɒn
|по факту
|1913
|upper
|ˈʌpə
|верхний
|1914
|upset
|ʌpˈsɛt
|расстроенный
|1915
|urban
|ˈɜːbən
|городской
|1916
|urge
|ɜːʤ
|позыв
|1917
|usage
|ˈjuːzɪʤ
|использование
|1918
|use
|juːz
|использовать
|1919
|used
|juːzd
|использованный
|1920
|useful
|ˈjuːsfʊl
|полезный
|1921
|useless
|ˈjuːsləs
|бесполезный
|1922
|usual
|ˈjuːʒʊəl
|обычный
|1923
|utility
|ju(ː)ˈtɪlɪti
|полезный
|1924
|vacant
|ˈveɪkᵊnt
|пустой
|1925
|vacuum
|ˈvækjʊəm
|вакуум
|1926
|vague
|veɪɡ
|неопределенный
|1927
|valid
|ˈvælɪd
|действительный
|1928
|valley
|ˈvæli
|долина
|1929
|valve
|vælv
|клапан
|1930
|van
|væn
|фургон
|1931
|vanish
|ˈvænɪʃ
|исчезающий
|1932
|vapor
|ˈveɪpə
|пар
|1933
|various
|ˈveərɪəs
|разнообразный
|1934
|vast
|vɑːst
|обширный
|1935
|vault
|vɔːlt
|хранилище
|1936
|vehicle
|ˈviːɪkl
|транспортное средство
|1937
|velvet
|ˈvɛlvɪt
|velvet
|1938
|vendor
|ˈvɛndɔː
|поставщик
|1939
|venture
|ˈvɛnʧə
|предприятие
|1940
|venue
|ˈvɛnjuː
|место проведения
|1941
|verb
|vɜːb
|глагол
|1942
|verify
|ˈvɛrɪfaɪ
|проверить
|1943
|version
|ˈvɜːʃən
|версия
|1944
|very
|ˈvɛri
|очень
|1945
|vessel
|ˈvɛsl
|судно
|1946
|veteran
|ˈvɛtərən
|ветеран
|1947
|viable
|ˈvaɪəbᵊl
|жизнеспособных
|1948
|vibrant
|ˈvaɪbrᵊnt
|яркие
|1949
|vicious
|ˈvɪʃəs
|замкнутый
|1950
|victory
|ˈvɪktəri
|победы
|1951
|video
|ˈvɪdɪəʊ
|видео
|1952
|view
|vjuː
|вид
|1953
|village
|ˈvɪlɪʤ
|деревня
|1954
|vintage
|ˈvɪntɪʤ
|винтаж
|1955
|violin
|ˌvaɪəˈlɪn
|скрипка
|1956
|virtual
|ˈvɜːtjʊəl
|виртуальный
|1957
|virus
|ˈvaɪərəs
|вирус
|1958
|visa
|ˈviːzə
|виза
|1959
|visit
|ˈvɪzɪt
|перейти
|1960
|visual
|ˈvɪzjʊəl
|визуальный
|1961
|vital
|ˈvaɪtl
|жизненно
|1962
|vivid
|ˈvɪvɪd
|яркий
|1963
|vocal
|ˈvəʊkəl
|вокал
|1964
|voice
|vɔɪs
|голос
|1965
|void
|vɔɪd
|пустота
|1966
|volcano
|vɒlˈkeɪnəʊ
|вулкан
|1967
|volume
|ˈvɒljʊm
|объем
|1968
|vote
|vəʊt
|голосовать
|1969
|voyage
|ˈvɔɪɪʤ
|плавание
|1970
|wage
|weɪʤ
|заработная плата
|1971
|wagon
|ˈwægən
|универсал
|1972
|wait
|weɪt
|ждать
|1973
|walk
|wɔːk
|пешком
|1974
|wall
|wɔːl
|стены
|1975
|walnut
|ˈwɔːlnʌt
|орех
|1976
|want
|wɒnt
|хочу
|1977
|warfare
|ˈwɔːfeə
|война
|1978
|warm
|wɔːm
|теплый
|1979
|warrior
|ˈwɒrɪə
|воин
|1980
|wash
|wɒʃ
|мытья
|1981
|wasp
|wɒsp
|оса
|1982
|waste
|weɪst
|отходы
|1983
|water
|ˈwɔːtə
|вода
|1984
|wave
|weɪv
|волна
|1985
|way
|weɪ
|кстати
|1986
|wealth
|wɛlθ
|богатство
|1987
|weapon
|ˈwɛpən
|оружие
|1988
|wear
|weə
|износ
|1989
|weasel
|ˈwiːzᵊl
|ласка
|1990
|weather
|ˈwɛðə
|погода
|1991
|web
|wɛb
|веб
|1992
|wedding
|ˈwɛdɪŋ
|свадьба
|1993
|weekend
|ˈwiːkˈɛnd
|выходные
|1994
|weird
|wɪəd
|странно
|1995
|welcome
|ˈwɛlkəm
|добро пожаловать
|1996
|west
|wɛst
|запад
|1997
|wet
|wɛt
|влажные
|1998
|whale
|weɪl
|кит
|1999
|what
|wɒt
|что
|2000
|wheat
|wiːt
|пшеница
|2001
|wheel
|wiːl
|колеса
|2002
|when
|wɛn
|когда
|2003
|where
|weə
|где
|2004
|whip
|wɪp
|кнут
|2005
|whisper
|ˈwɪspə
|шепот
|2006
|wide
|waɪd
|широкий
|2007
|width
|wɪdθ
|ширина
|2008
|wife
|waɪf
|жена
|2009
|wild
|waɪld
|дикий
|2010
|will
|wɪl
|будет
|2011
|win
|wɪn
|победа
|2012
|window
|ˈwɪndəʊ
|окна
|2013
|wine
|waɪn
|вино
|2014
|wing
|wɪŋ
|крыло
|2015
|wink
|wɪŋk
|подмигивание
|2016
|winner
|ˈwɪnə
|победитель
|2017
|winter
|ˈwɪntə
|зима
|2018
|wire
|ˈwaɪə
|проволока
|2019
|wisdom
|ˈwɪzdəm
|мудрость
|2020
|wise
|waɪz
|мудрый
|2021
|wish
|wɪʃ
|желаю
|2022
|witness
|ˈwɪtnɪs
|свидетель
|2023
|wolf
|wʊlf
|волк
|2024
|woman
|ˈwʊmən
|женщину
|2025
|wonder
|ˈwʌndə
|интересно
|2026
|wood
|wʊd
|дерево
|2027
|wool
|wʊl
|шерсть
|2028
|work
|wɜːk
|работа
|2029
|word
|wɜːd
|слово
|2030
|world
|wɜːld
|мир
|2031
|worry
|ˈwʌri
|беспокоиться
|2032
|worth
|wɜːθ
|стоит
|2033
|wrap
|ræp
|обертывание
|2034
|wreck
|rɛk
|крушение
|2035
|wrestle
|ˈrɛsᵊl
|брань
|2036
|wrist
|rɪst
|наручные
|2037
|write
|raɪt
|написать
|2038
|wrong
|rɒŋ
|неправильно
|2039
|yard
|jɑːd
|двор
|2040
|year
|jɪə
|год
|2041
|yellow
|ˈjɛləʊ
|желтый
|2042
|you
|juː
|вы
|2043
|young
|jʌŋ
|молодые
|2044
|youth
|juːθ
|молодежный
|2045
|zebra
|ˈziːbrə
|зебра
|2046
|zero
|ˈzɪərəʊ
|ноль
|2047
|zone
|zəʊn
|зоны
|2048
|zoo
|zuː
|зоопарк
На нашем сайте вы можете воспользоваться удобным генератором сид-фраз, который создаёт случайные мнемонические фразы по стандарту BIP39. Генератор использует тот же набор слов, что и в нашем транскрипционном словаре, что облегчает процесс создания и запоминания фраз.
Генератор мнемонических фраз BIP39 — это важный инструмент для создания безопасных и надежных фраз для защиты ваших цифровых активов.
Часто задаваемые вопросы
Что такое BIP39
BIP39, или Bitcoin Improvement Proposal 39, представляет собой стандартизированный набор слов, используемых для генерации мнемонических фраз, которые являются понятными человеку представлениями криптографических ключей. Эти фразы используются для резервного копирования и безопасного восстановления криптовалютных кошельков. Стандарт BIP39 обеспечивает совместимость между различными кошельками и платформами, предоставляя согласованный список слов и метод получения начальных значений из мнемонических фраз. Слова тщательно подбираются, чтобы свести к минимуму неоднозначность и ошибки при ручном вводе, что упрощает пользователям управление их секретными ключами без необходимости обработки сложных шестнадцатеричных строк.
Безопасно ли использовать BIP39
BIP39 можно считать безопасным при правильном использовании, поскольку он обеспечивает надежный метод создания и восстановления криптовалютных кошельков с помощью мнемонических фраз. Однако его безопасность зависит от соблюдения правил, таких как безопасное хранение мнемонической фразы в автономном режиме и сохранение ее конфиденциальности. Если мнемоника будет раскрыта, утеряна или неправильно использована, связанные с ней средства могут быть скомпрометированы или не подлежать восстановлению.
Сколько слов в стандарте BIP39
BIP39 состоит из 2048 уникальных слов, тщательно отобранных для обеспечения минимальной двусмысленности и простоты использования на разных языках и в разных регионах. Именно количество в 2048 слов позволяет каждому слову представлять 11 бит данных (поскольку 2^11 = 2048), что является ключевой частью процесса генерации мнемонических фраз.
Как комбинировать слова
Комбинация BIP39 подразумевает использование мнемонической фразы, обычно состоящей из 12, 15, 18, 21 или 24 слов из списка слов BIP39, для генерации криптографического начального числа для криптовалютного кошелька.
Что такое кошелек с парольной фразой
Парольные фразы используются для создания уникальных скрытых кошельков и управления доступом к ним, устраняя необходимость во втором аппаратном кошельке или дополнительной резервной копии. Так ваши средства останутся в безопасности, даже если резервная копия вашего основного кошелька будет скомпрометирована.