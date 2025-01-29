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BIP39 Italiano Wordlist

La Proposta di Miglioramento di Bitcoin (BIP 39) descrive l'uso di una frase mnemonica, composta da parole facilmente memorizzabili, per fungere da backup per il recupero della frase seme di 12-24 parole in caso di guasto del portafoglio.

Molti portafogli seguono lo standard BIP 39, ma è importante notare che il solo BIP 39 non è sufficiente per il recupero delle monete. Le parole in questa frase sono selezionate da un elenco definito di 2048 parole aggiornato al 14-04-2026, accessibile qui o elencato di seguito:

View Wordlist Generate Phrase

Italian BIP39 Wordlist

All 2048 words from the official BIP39 Italian wordlist.

1. abaco
2. abbaglio
3. abbinato
4. abete
5. abisso
6. abolire
7. abrasivo
8. abrogato
9. accadere
10. accenno
11. accusato
12. acetone
13. achille
14. acido
15. acqua
16. acre
17. acrilico
18. acrobata
19. acuto
20. adagio
21. addebito
22. addome
23. adeguato
24. aderire
25. adipe
26. adottare
27. adulare
28. affabile
29. affetto
30. affisso
31. affranto
32. aforisma
33. afoso
34. africano
35. agave
36. agente
37. agevole
38. aggancio
39. agire
40. agitare
41. agonismo
42. agricolo
43. agrumeto
44. aguzzo
45. alabarda
46. alato
47. albatro
48. alberato
49. albo
50. albume
51. alce
52. alcolico
53. alettone
54. alfa
55. algebra
56. aliante
57. alibi
58. alimento
59. allagato
60. allegro
61. allievo
62. allodola
63. allusivo
64. almeno
65. alogeno
66. alpaca
67. alpestre
68. altalena
69. alterno
70. alticcio
71. altrove
72. alunno
73. alveolo
74. alzare
75. amalgama
76. amanita
77. amarena
78. ambito
79. ambrato
80. ameba
81. america
82. ametista
83. amico
84. ammasso
85. ammenda
86. ammirare
87. ammonito
88. amore
89. ampio
90. ampliare
91. amuleto
92. anacardo
93. anagrafe
94. analista
95. anarchia
96. anatra
97. anca
98. ancella
99. ancora
100. andare
101. andrea
102. anello
103. angelo
104. angolare
105. angusto
106. anima
107. annegare
108. annidato
109. anno
110. annuncio
111. anonimo
112. anticipo
113. anzi
114. apatico
115. apertura
116. apode
117. apparire
118. appetito
119. appoggio
120. approdo
121. appunto
122. aprile
123. arabica
124. arachide
125. aragosta
126. araldica
127. arancio
128. aratura
129. arazzo
130. arbitro
131. archivio
132. ardito
133. arenile
134. argento
135. argine
136. arguto
137. aria
138. armonia
139. arnese
140. arredato
141. arringa
142. arrosto
143. arsenico
144. arso
145. artefice
146. arzillo
147. asciutto
148. ascolto
149. asepsi
150. asettico
151. asfalto
152. asino
153. asola
154. aspirato
155. aspro
156. assaggio
157. asse
158. assoluto
159. assurdo
160. asta
161. astenuto
162. astice
163. astratto
164. atavico
165. ateismo
166. atomico
167. atono
168. attesa
169. attivare
170. attorno
171. attrito
172. attuale
173. ausilio
174. austria
175. autista
176. autonomo
177. autunno
178. avanzato
179. avere
180. avvenire
181. avviso
182. avvolgere
183. azione
184. azoto
185. azzimo
186. azzurro
187. babele
188. baccano
189. bacino
190. baco
191. badessa
192. badilata
193. bagnato
194. baita
195. balcone
196. baldo
197. balena
198. ballata
199. balzano
200. bambino
201. bandire
202. baraonda
203. barbaro
204. barca
205. baritono
206. barlume
207. barocco
208. basilico
209. basso
210. batosta
211. battuto
212. baule
213. bava
214. bavosa
215. becco
216. beffa
217. belgio
218. belva
219. benda
220. benevole
221. benigno
222. benzina
223. bere
224. berlina
225. beta
226. bibita
227. bici
228. bidone
229. bifido
230. biga
231. bilancia
232. bimbo
233. binocolo
234. biologo
235. bipede
236. bipolare
237. birbante
238. birra
239. biscotto
240. bisesto
241. bisnonno
242. bisonte
243. bisturi
244. bizzarro
245. blando
246. blatta
247. bollito
248. bonifico
249. bordo
250. bosco
251. botanico
252. bottino
253. bozzolo
254. braccio
255. bradipo
256. brama
257. branca
258. bravura
259. bretella
260. brevetto
261. brezza
262. briglia
263. brillante
264. brindare
265. broccolo
266. brodo
267. bronzina
268. brullo
269. bruno
270. bubbone
271. buca
272. budino
273. buffone
274. buio
275. bulbo
276. buono
277. burlone
278. burrasca
279. bussola
280. busta
281. cadetto
282. caduco
283. calamaro
284. calcolo
285. calesse
286. calibro
287. calmo
288. caloria
289. cambusa
290. camerata
291. camicia
292. cammino
293. camola
294. campale
295. canapa
296. candela
297. cane
298. canino
299. canotto
300. cantina
301. capace
302. capello
303. capitolo
304. capogiro
305. cappero
306. capra
307. capsula
308. carapace
309. carcassa
310. cardo
311. carisma
312. carovana
313. carretto
314. cartolina
315. casaccio
316. cascata
317. caserma
318. caso
319. cassone
320. castello
321. casuale
322. catasta
323. catena
324. catrame
325. cauto
326. cavillo
327. cedibile
328. cedrata
329. cefalo
330. celebre
331. cellulare
332. cena
333. cenone
334. centesimo
335. ceramica
336. cercare
337. certo
338. cerume
339. cervello
340. cesoia
341. cespo
342. ceto
343. chela
344. chiaro
345. chicca
346. chiedere
347. chimera
348. china
349. chirurgo
350. chitarra
351. ciao
352. ciclismo
353. cifrare
354. cigno
355. cilindro
356. ciottolo
357. circa
358. cirrosi
359. citrico
360. cittadino
361. ciuffo
362. civetta
363. civile
364. classico
365. clinica
366. cloro
367. cocco
368. codardo
369. codice
370. coerente
371. cognome
372. collare
373. colmato
374. colore
375. colposo
376. coltivato
377. colza
378. coma
379. cometa
380. commando
381. comodo
382. computer
383. comune
384. conciso
385. condurre
386. conferma
387. congelare
388. coniuge
389. connesso
390. conoscere
391. consumo
392. continuo
393. convegno
394. coperto
395. copione
396. coppia
397. copricapo
398. corazza
399. cordata
400. coricato
401. cornice
402. corolla
403. corpo
404. corredo
405. corsia
406. cortese
407. cosmico
408. costante
409. cottura
410. covato
411. cratere
412. cravatta
413. creato
414. credere
415. cremoso
416. crescita
417. creta
418. criceto
419. crinale
420. crisi
421. critico
422. croce
423. cronaca
424. crostata
425. cruciale
426. crusca
427. cucire
428. cuculo
429. cugino
430. cullato
431. cupola
432. curatore
433. cursore
434. curvo
435. cuscino
436. custode
437. dado
438. daino
439. dalmata
440. damerino
441. daniela
442. dannoso
443. danzare
444. datato
445. davanti
446. davvero
447. debutto
448. decennio
449. deciso
450. declino
451. decollo
452. decreto
453. dedicato
454. definito
455. deforme
456. degno
457. delegare
458. delfino
459. delirio
460. delta
461. demenza
462. denotato
463. dentro
464. deposito
465. derapata
466. derivare
467. deroga
468. descritto
469. deserto
470. desiderio
471. desumere
472. detersivo
473. devoto
474. diametro
475. dicembre
476. diedro
477. difeso
478. diffuso
479. digerire
480. digitale
481. diluvio
482. dinamico
483. dinnanzi
484. dipinto
485. diploma
486. dipolo
487. diradare
488. dire
489. dirotto
490. dirupo
491. disagio
492. discreto
493. disfare
494. disgelo
495. disposto
496. distanza
497. disumano
498. dito
499. divano
500. divelto
501. dividere
502. divorato
503. doblone
504. docente
505. doganale
506. dogma
507. dolce
508. domato
509. domenica
510. dominare
511. dondolo
512. dono
513. dormire
514. dote
515. dottore
516. dovuto
517. dozzina
518. drago
519. druido
520. dubbio
521. dubitare
522. ducale
523. duna
524. duomo
525. duplice
526. duraturo
527. ebano
528. eccesso
529. ecco
530. eclissi
531. economia
532. edera
533. edicola
534. edile
535. editoria
536. educare
537. egemonia
538. egli
539. egoismo
540. egregio
541. elaborato
542. elargire
543. elegante
544. elencato
545. eletto
546. elevare
547. elfico
548. elica
549. elmo
550. elsa
551. eluso
552. emanato
553. emblema
554. emesso
555. emiro
556. emotivo
557. emozione
558. empirico
559. emulo
560. endemico
561. enduro
562. energia
563. enfasi
564. enoteca
565. entrare
566. enzima
567. epatite
568. epilogo
569. episodio
570. epocale
571. eppure
572. equatore
573. erario
574. erba
575. erboso
576. erede
577. eremita
578. erigere
579. ermetico
580. eroe
581. erosivo
582. errante
583. esagono
584. esame
585. esanime
586. esaudire
587. esca
588. esempio
589. esercito
590. esibito
591. esigente
592. esistere
593. esito
594. esofago
595. esortato
596. esoso
597. espanso
598. espresso
599. essenza
600. esso
601. esteso
602. estimare
603. estonia
604. estroso
605. esultare
606. etilico
607. etnico
608. etrusco
609. etto
610. euclideo
611. europa
612. evaso
613. evidenza
614. evitato
615. evoluto
616. evviva
617. fabbrica
618. faccenda
619. fachiro
620. falco
621. famiglia
622. fanale
623. fanfara
624. fango
625. fantasma
626. fare
627. farfalla
628. farinoso
629. farmaco
630. fascia
631. fastoso
632. fasullo
633. faticare
634. fato
635. favoloso
636. febbre
637. fecola
638. fede
639. fegato
640. felpa
641. feltro
642. femmina
643. fendere
644. fenomeno
645. fermento
646. ferro
647. fertile
648. fessura
649. festivo
650. fetta
651. feudo
652. fiaba
653. fiducia
654. fifa
655. figurato
656. filo
657. finanza
658. finestra
659. finire
660. fiore
661. fiscale
662. fisico
663. fiume
664. flacone
665. flamenco
666. flebo
667. flemma
668. florido
669. fluente
670. fluoro
671. fobico
672. focaccia
673. focoso
674. foderato
675. foglio
676. folata
677. folclore
678. folgore
679. fondente
680. fonetico
681. fonia
682. fontana
683. forbito
684. forchetta
685. foresta
686. formica
687. fornaio
688. foro
689. fortezza
690. forzare
691. fosfato
692. fosso
693. fracasso
694. frana
695. frassino
696. fratello
697. freccetta
698. frenata
699. fresco
700. frigo
701. frollino
702. fronde
703. frugale
704. frutta
705. fucilata
706. fucsia
707. fuggente
708. fulmine
709. fulvo
710. fumante
711. fumetto
712. fumoso
713. fune
714. funzione
715. fuoco
716. furbo
717. furgone
718. furore
719. fuso
720. futile
721. gabbiano
722. gaffe
723. galateo
724. gallina
725. galoppo
726. gambero
727. gamma
728. garanzia
729. garbo
730. garofano
731. garzone
732. gasdotto
733. gasolio
734. gastrico
735. gatto
736. gaudio
737. gazebo
738. gazzella
739. geco
740. gelatina
741. gelso
742. gemello
743. gemmato
744. gene
745. genitore
746. gennaio
747. genotipo
748. gergo
749. ghepardo
750. ghiaccio
751. ghisa
752. giallo
753. gilda
754. ginepro
755. giocare
756. gioiello
757. giorno
758. giove
759. girato
760. girone
761. gittata
762. giudizio
763. giurato
764. giusto
765. globulo
766. glutine
767. gnomo
768. gobba
769. golf
770. gomito
771. gommone
772. gonfio
773. gonna
774. governo
775. gracile
776. grado
777. grafico
778. grammo
779. grande
780. grattare
781. gravoso
782. grazia
783. greca
784. gregge
785. grifone
786. grigio
787. grinza
788. grotta
789. gruppo
790. guadagno
791. guaio
792. guanto
793. guardare
794. gufo
795. guidare
796. ibernato
797. icona
798. identico
799. idillio
800. idolo
801. idra
802. idrico
803. idrogeno
804. igiene
805. ignaro
806. ignorato
807. ilare
808. illeso
809. illogico
810. illudere
811. imballo
812. imbevuto
813. imbocco
814. imbuto
815. immane
816. immerso
817. immolato
818. impacco
819. impeto
820. impiego
821. importo
822. impronta
823. inalare
824. inarcare
825. inattivo
826. incanto
827. incendio
828. inchino
829. incisivo
830. incluso
831. incontro
832. incrocio
833. incubo
834. indagine
835. india
836. indole
837. inedito
838. infatti
839. infilare
840. inflitto
841. ingaggio
842. ingegno
843. inglese
844. ingordo
845. ingrosso
846. innesco
847. inodore
848. inoltrare
849. inondato
850. insano
851. insetto
852. insieme
853. insonnia
854. insulina
855. intasato
856. intero
857. intonaco
858. intuito
859. inumidire
860. invalido
861. invece
862. invito
863. iperbole
864. ipnotico
865. ipotesi
866. ippica
867. iride
868. irlanda
869. ironico
870. irrigato
871. irrorare
872. isolato
873. isotopo
874. isterico
875. istituto
876. istrice
877. italia
878. iterare
879. labbro
880. labirinto
881. lacca
882. lacerato
883. lacrima
884. lacuna
885. laddove
886. lago
887. lampo
888. lancetta
889. lanterna
890. lardoso
891. larga
892. laringe
893. lastra
894. latenza
895. latino
896. lattuga
897. lavagna
898. lavoro
899. legale
900. leggero
901. lembo
902. lentezza
903. lenza
904. leone
905. lepre
906. lesivo
907. lessato
908. lesto
909. letterale
910. leva
911. levigato
912. libero
913. lido
914. lievito
915. lilla
916. limatura
917. limitare
918. limpido
919. lineare
920. lingua
921. liquido
922. lira
923. lirica
924. lisca
925. lite
926. litigio
927. livrea
928. locanda
929. lode
930. logica
931. lombare
932. londra
933. longevo
934. loquace
935. lorenzo
936. loto
937. lotteria
938. luce
939. lucidato
940. lumaca
941. luminoso
942. lungo
943. lupo
944. luppolo
945. lusinga
946. lusso
947. lutto
948. macabro
949. macchina
950. macero
951. macinato
952. madama
953. magico
954. maglia
955. magnete
956. magro
957. maiolica
958. malafede
959. malgrado
960. malinteso
961. malsano
962. malto
963. malumore
964. mana
965. mancia
966. mandorla
967. mangiare
968. manifesto
969. mannaro
970. manovra
971. mansarda
972. mantide
973. manubrio
974. mappa
975. maratona
976. marcire
977. maretta
978. marmo
979. marsupio
980. maschera
981. massaia
982. mastino
983. materasso
984. matricola
985. mattone
986. maturo
987. mazurca
988. meandro
989. meccanico
990. mecenate
991. medesimo
992. meditare
993. mega
994. melassa
995. melis
996. melodia
997. meninge
998. meno
999. mensola
1000. mercurio
1001. merenda
1002. merlo
1003. meschino
1004. mese
1005. messere
1006. mestolo
1007. metallo
1008. metodo
1009. mettere
1010. miagolare
1011. mica
1012. micelio
1013. michele
1014. microbo
1015. midollo
1016. miele
1017. migliore
1018. milano
1019. milite
1020. mimosa
1021. minerale
1022. mini
1023. minore
1024. mirino
1025. mirtillo
1026. miscela
1027. missiva
1028. misto
1029. misurare
1030. mitezza
1031. mitigare
1032. mitra
1033. mittente
1034. mnemonico
1035. modello
1036. modifica
1037. modulo
1038. mogano
1039. mogio
1040. mole
1041. molosso
1042. monastero
1043. monco
1044. mondina
1045. monetario
1046. monile
1047. monotono
1048. monsone
1049. montato
1050. monviso
1051. mora
1052. mordere
1053. morsicato
1054. mostro
1055. motivato
1056. motosega
1057. motto
1058. movenza
1059. movimento
1060. mozzo
1061. mucca
1062. mucosa
1063. muffa
1064. mughetto
1065. mugnaio
1066. mulatto
1067. mulinello
1068. multiplo
1069. mummia
1070. munto
1071. muovere
1072. murale
1073. musa
1074. muscolo
1075. musica
1076. mutevole
1077. muto
1078. nababbo
1079. nafta
1080. nanometro
1081. narciso
1082. narice
1083. narrato
1084. nascere
1085. nastrare
1086. naturale
1087. nautica
1088. naviglio
1089. nebulosa
1090. necrosi
1091. negativo
1092. negozio
1093. nemmeno
1094. neofita
1095. neretto
1096. nervo
1097. nessuno
1098. nettuno
1099. neutrale
1100. neve
1101. nevrotico
1102. nicchia
1103. ninfa
1104. nitido
1105. nobile
1106. nocivo
1107. nodo
1108. nome
1109. nomina
1110. nordico
1111. normale
1112. norvegese
1113. nostrano
1114. notare
1115. notizia
1116. notturno
1117. novella
1118. nucleo
1119. nulla
1120. numero
1121. nuovo
1122. nutrire
1123. nuvola
1124. nuziale
1125. oasi
1126. obbedire
1127. obbligo
1128. obelisco
1129. oblio
1130. obolo
1131. obsoleto
1132. occasione
1133. occhio
1134. occidente
1135. occorrere
1136. occultare
1137. ocra
1138. oculato
1139. odierno
1140. odorare
1141. offerta
1142. offrire
1143. offuscato
1144. oggetto
1145. oggi
1146. ognuno
1147. olandese
1148. olfatto
1149. oliato
1150. oliva
1151. ologramma
1152. oltre
1153. omaggio
1154. ombelico
1155. ombra
1156. omega
1157. omissione
1158. ondoso
1159. onere
1160. onice
1161. onnivoro
1162. onorevole
1163. onta
1164. operato
1165. opinione
1166. opposto
1167. oracolo
1168. orafo
1169. ordine
1170. orecchino
1171. orefice
1172. orfano
1173. organico
1174. origine
1175. orizzonte
1176. orma
1177. ormeggio
1178. ornativo
1179. orologio
1180. orrendo
1181. orribile
1182. ortensia
1183. ortica
1184. orzata
1185. orzo
1186. osare
1187. oscurare
1188. osmosi
1189. ospedale
1190. ospite
1191. ossa
1192. ossidare
1193. ostacolo
1194. oste
1195. otite
1196. otre
1197. ottagono
1198. ottimo
1199. ottobre
1200. ovale
1201. ovest
1202. ovino
1203. oviparo
1204. ovocito
1205. ovunque
1206. ovviare
1207. ozio
1208. pacchetto
1209. pace
1210. pacifico
1211. padella
1212. padrone
1213. paese
1214. paga
1215. pagina
1216. palazzina
1217. palesare
1218. pallido
1219. palo
1220. palude
1221. pandoro
1222. pannello
1223. paolo
1224. paonazzo
1225. paprica
1226. parabola
1227. parcella
1228. parere
1229. pargolo
1230. pari
1231. parlato
1232. parola
1233. partire
1234. parvenza
1235. parziale
1236. passivo
1237. pasticca
1238. patacca
1239. patologia
1240. pattume
1241. pavone
1242. peccato
1243. pedalare
1244. pedonale
1245. peggio
1246. peloso
1247. penare
1248. pendice
1249. penisola
1250. pennuto
1251. penombra
1252. pensare
1253. pentola
1254. pepe
1255. pepita
1256. perbene
1257. percorso
1258. perdonato
1259. perforare
1260. pergamena
1261. periodo
1262. permesso
1263. perno
1264. perplesso
1265. persuaso
1266. pertugio
1267. pervaso
1268. pesatore
1269. pesista
1270. peso
1271. pestifero
1272. petalo
1273. pettine
1274. petulante
1275. pezzo
1276. piacere
1277. pianta
1278. piattino
1279. piccino
1280. picozza
1281. piega
1282. pietra
1283. piffero
1284. pigiama
1285. pigolio
1286. pigro
1287. pila
1288. pilifero
1289. pillola
1290. pilota
1291. pimpante
1292. pineta
1293. pinna
1294. pinolo
1295. pioggia
1296. piombo
1297. piramide
1298. piretico
1299. pirite
1300. pirolisi
1301. pitone
1302. pizzico
1303. placebo
1304. planare
1305. plasma
1306. platano
1307. plenario
1308. pochezza
1309. poderoso
1310. podismo
1311. poesia
1312. poggiare
1313. polenta
1314. poligono
1315. pollice
1316. polmonite
1317. polpetta
1318. polso
1319. poltrona
1320. polvere
1321. pomice
1322. pomodoro
1323. ponte
1324. popoloso
1325. porfido
1326. poroso
1327. porpora
1328. porre
1329. portata
1330. posa
1331. positivo
1332. possesso
1333. postulato
1334. potassio
1335. potere
1336. pranzo
1337. prassi
1338. pratica
1339. precluso
1340. predica
1341. prefisso
1342. pregiato
1343. prelievo
1344. premere
1345. prenotare
1346. preparato
1347. presenza
1348. pretesto
1349. prevalso
1350. prima
1351. principe
1352. privato
1353. problema
1354. procura
1355. produrre
1356. profumo
1357. progetto
1358. prolunga
1359. promessa
1360. pronome
1361. proposta
1362. proroga
1363. proteso
1364. prova
1365. prudente
1366. prugna
1367. prurito
1368. psiche
1369. pubblico
1370. pudica
1371. pugilato
1372. pugno
1373. pulce
1374. pulito
1375. pulsante
1376. puntare
1377. pupazzo
1378. pupilla
1379. puro
1380. quadro
1381. qualcosa
1382. quasi
1383. querela
1384. quota
1385. raccolto
1386. raddoppio
1387. radicale
1388. radunato
1389. raffica
1390. ragazzo
1391. ragione
1392. ragno
1393. ramarro
1394. ramingo
1395. ramo
1396. randagio
1397. rantolare
1398. rapato
1399. rapina
1400. rappreso
1401. rasatura
1402. raschiato
1403. rasente
1404. rassegna
1405. rastrello
1406. rata
1407. ravveduto
1408. reale
1409. recepire
1410. recinto
1411. recluta
1412. recondito
1413. recupero
1414. reddito
1415. redimere
1416. regalato
1417. registro
1418. regola
1419. regresso
1420. relazione
1421. remare
1422. remoto
1423. renna
1424. replica
1425. reprimere
1426. reputare
1427. resa
1428. residente
1429. responso
1430. restauro
1431. rete
1432. retina
1433. retorica
1434. rettifica
1435. revocato
1436. riassunto
1437. ribadire
1438. ribelle
1439. ribrezzo
1440. ricarica
1441. ricco
1442. ricevere
1443. riciclato
1444. ricordo
1445. ricreduto
1446. ridicolo
1447. ridurre
1448. rifasare
1449. riflesso
1450. riforma
1451. rifugio
1452. rigare
1453. rigettato
1454. righello
1455. rilassato
1456. rilevato
1457. rimanere
1458. rimbalzo
1459. rimedio
1460. rimorchio
1461. rinascita
1462. rincaro
1463. rinforzo
1464. rinnovo
1465. rinomato
1466. rinsavito
1467. rintocco
1468. rinuncia
1469. rinvenire
1470. riparato
1471. ripetuto
1472. ripieno
1473. riportare
1474. ripresa
1475. ripulire
1476. risata
1477. rischio
1478. riserva
1479. risibile
1480. riso
1481. rispetto
1482. ristoro
1483. risultato
1484. risvolto
1485. ritardo
1486. ritegno
1487. ritmico
1488. ritrovo
1489. riunione
1490. riva
1491. riverso
1492. rivincita
1493. rivolto
1494. rizoma
1495. roba
1496. robotico
1497. robusto
1498. roccia
1499. roco
1500. rodaggio
1501. rodere
1502. roditore
1503. rogito
1504. rollio
1505. romantico
1506. rompere
1507. ronzio
1508. rosolare
1509. rospo
1510. rotante
1511. rotondo
1512. rotula
1513. rovescio
1514. rubizzo
1515. rubrica
1516. ruga
1517. rullino
1518. rumine
1519. rumoroso
1520. ruolo
1521. rupe
1522. russare
1523. rustico
1524. sabato
1525. sabbiare
1526. sabotato
1527. sagoma
1528. salasso
1529. saldatura
1530. salgemma
1531. salivare
1532. salmone
1533. salone
1534. saltare
1535. saluto
1536. salvo
1537. sapere
1538. sapido
1539. saporito
1540. saraceno
1541. sarcasmo
1542. sarto
1543. sassoso
1544. satellite
1545. satira
1546. satollo
1547. saturno
1548. savana
1549. savio
1550. saziato
1551. sbadiglio
1552. sbalzo
1553. sbancato
1554. sbarra
1555. sbattere
1556. sbavare
1557. sbendare
1558. sbirciare
1559. sbloccato
1560. sbocciato
1561. sbrinare
1562. sbruffone
1563. sbuffare
1564. scabroso
1565. scadenza
1566. scala
1567. scambiare
1568. scandalo
1569. scapola
1570. scarso
1571. scatenare
1572. scavato
1573. scelto
1574. scenico
1575. scettro
1576. scheda
1577. schiena
1578. sciarpa
1579. scienza
1580. scindere
1581. scippo
1582. sciroppo
1583. scivolo
1584. sclerare
1585. scodella
1586. scolpito
1587. scomparto
1588. sconforto
1589. scoprire
1590. scorta
1591. scossone
1592. scozzese
1593. scriba
1594. scrollare
1595. scrutinio
1596. scuderia
1597. scultore
1598. scuola
1599. scuro
1600. scusare
1601. sdebitare
1602. sdoganare
1603. seccatura
1604. secondo
1605. sedano
1606. seggiola
1607. segnalato
1608. segregato
1609. seguito
1610. selciato
1611. selettivo
1612. sella
1613. selvaggio
1614. semaforo
1615. sembrare
1616. seme
1617. seminato
1618. sempre
1619. senso
1620. sentire
1621. sepolto
1622. sequenza
1623. serata
1624. serbato
1625. sereno
1626. serio
1627. serpente
1628. serraglio
1629. servire
1630. sestina
1631. setola
1632. settimana
1633. sfacelo
1634. sfaldare
1635. sfamato
1636. sfarzoso
1637. sfaticato
1638. sfera
1639. sfida
1640. sfilato
1641. sfinge
1642. sfocato
1643. sfoderare
1644. sfogo
1645. sfoltire
1646. sforzato
1647. sfratto
1648. sfruttato
1649. sfuggito
1650. sfumare
1651. sfuso
1652. sgabello
1653. sgarbato
1654. sgonfiare
1655. sgorbio
1656. sgrassato
1657. sguardo
1658. sibilo
1659. siccome
1660. sierra
1661. sigla
1662. signore
1663. silenzio
1664. sillaba
1665. simbolo
1666. simpatico
1667. simulato
1668. sinfonia
1669. singolo
1670. sinistro
1671. sino
1672. sintesi
1673. sinusoide
1674. sipario
1675. sisma
1676. sistole
1677. situato
1678. slitta
1679. slogatura
1680. sloveno
1681. smarrito
1682. smemorato
1683. smentito
1684. smeraldo
1685. smilzo
1686. smontare
1687. smottato
1688. smussato
1689. snellire
1690. snervato
1691. snodo
1692. sobbalzo
1693. sobrio
1694. soccorso
1695. sociale
1696. sodale
1697. soffitto
1698. sogno
1699. soldato
1700. solenne
1701. solido
1702. sollazzo
1703. solo
1704. solubile
1705. solvente
1706. somatico
1707. somma
1708. sonda
1709. sonetto
1710. sonnifero
1711. sopire
1712. soppeso
1713. sopra
1714. sorgere
1715. sorpasso
1716. sorriso
1717. sorso
1718. sorteggio
1719. sorvolato
1720. sospiro
1721. sosta
1722. sottile
1723. spada
1724. spalla
1725. spargere
1726. spatola
1727. spavento
1728. spazzola
1729. specie
1730. spedire
1731. spegnere
1732. spelatura
1733. speranza
1734. spessore
1735. spettrale
1736. spezzato
1737. spia
1738. spigoloso
1739. spillato
1740. spinoso
1741. spirale
1742. splendido
1743. sportivo
1744. sposo
1745. spranga
1746. sprecare
1747. spronato
1748. spruzzo
1749. spuntino
1750. squillo
1751. sradicare
1752. srotolato
1753. stabile
1754. stacco
1755. staffa
1756. stagnare
1757. stampato
1758. stantio
1759. starnuto
1760. stasera
1761. statuto
1762. stelo
1763. steppa
1764. sterzo
1765. stiletto
1766. stima
1767. stirpe
1768. stivale
1769. stizzoso
1770. stonato
1771. storico
1772. strappo
1773. stregato
1774. stridulo
1775. strozzare
1776. strutto
1777. stuccare
1778. stufo
1779. stupendo
1780. subentro
1781. succoso
1782. sudore
1783. suggerito
1784. sugo
1785. sultano
1786. suonare
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1789. surgelato
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1791. sussurro
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1798. svezia
1799. sviluppo
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1801. svizzera
1802. svolta
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1850. titanio
1851. titolo
1852. titubante
1853. tizio
1854. tizzone
1855. toccare
1856. tollerare
1857. tolto
1858. tombola
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1860. tonfo
1861. tonsilla
1862. topazio
1863. topologia
1864. toppa
1865. torba
1866. tornare
1867. torrone
1868. tortora
1869. toscano
1870. tossire
1871. tostatura
1872. totano
1873. trabocco
1874. trachea
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1886. tremolio
1887. trespolo
1888. tributo
1889. tricheco
1890. trifoglio
1891. trillo
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Mnemonic Seed Phrase Generator

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Il generatore di seed phrase mnemoniche BIP39 è uno strumento essenziale per generare frasi sicure e affidabili per proteggere i tuoi asset digitali. Utilizzando un generatore di numeri casuali crittograficamente sicuro, garantisce che ogni seed phrase sia unica e a prova di manomissione.

Frequently Asked Questions

Che cosa è l'elenco BIP39

L'elenco BIP39, o Bitcoin Improvement Proposal 39, è un set standardizzato di parole utilizzato per generare frasi mnemoniche, che sono rappresentazioni leggibili dall'uomo di chiavi crittografiche. Queste frasi vengono utilizzate per eseguire il backup e il ripristino dei portafogli di criptovaluta in modo sicuro. Lo standard BIP39 garantisce l'interoperabilità tra diversi portafogli e piattaforme fornendo un elenco di parole coerente e un metodo per derivare i seed dalle frasi mnemoniche. Le parole sono scelte con cura per ridurre al minimo l'ambiguità e gli errori durante l'immissione manuale, rendendo più facile per gli utenti gestire le proprie chiavi private senza dover gestire stringhe esadecimali complesse.

BIP39 è sicuro

BIP39 è generalmente considerato sicuro se usato correttamente, in quanto fornisce un metodo robusto per generare e recuperare portafogli di criptovaluta tramite frasi mnemoniche. Tuttavia, la sua sicurezza dipende dalla corretta implementazione e dalle pratiche dell'utente, come l'archiviazione sicura della frase mnemonica offline e la sua riservatezza. Se la frase mnemonica viene esposta, persa o gestita in modo errato, i fondi associati possono essere compromessi o irrecuperabili.

Qual è il conteggio delle parole nell'elenco per BIP39

L'elenco di parole BIP39 è composto da 2048 parole uniche, attentamente selezionate per garantire un'ambiguità minima e facilità d'uso in diverse lingue e regioni. Questo conteggio specifico di 2048 parole consente a ciascuna parola di rappresentare 11 bit di dati (poiché 2^11 = 2048), che è una parte fondamentale del processo di generazione della frase mnemonica.

Qual è la combinazione di BIP39

La combinazione di BIP39 prevede l'uso di una frase mnemonica, solitamente composta da 12, 15, 18, 21 o 24 parole dall'elenco di parole BIP39, per generare un seed crittografico per un portafoglio di criptovaluta.

Che cosa è un portafoglio con passphrase

Le passphrase vengono utilizzate per generare portafogli nascosti unici e gestirne l'accesso, eliminando la necessità di un secondo portafoglio hardware o di un backup aggiuntivo. Ciò garantisce che i tuoi fondi rimangano al sicuro anche se il backup del tuo portafoglio primario viene compromesso.