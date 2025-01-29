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BIP39 Italiano Wordlist
La Proposta di Miglioramento di Bitcoin (BIP 39) descrive l'uso di una frase mnemonica, composta da parole facilmente memorizzabili, per fungere da backup per il recupero della frase seme di 12-24 parole in caso di guasto del portafoglio.
Molti portafogli seguono lo standard BIP 39, ma è importante notare che il solo BIP 39 non è sufficiente per il recupero delle monete. Le parole in questa frase sono selezionate da un elenco definito di 2048 parole aggiornato al 14-04-2026, accessibile qui o elencato di seguito:
Italian BIP39 Wordlist
All 2048 words from the official BIP39 Italian wordlist.
Mnemonic Seed Phrase Generator
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Il generatore di seed phrase mnemoniche BIP39 è uno strumento essenziale per generare frasi sicure e affidabili per proteggere i tuoi asset digitali. Utilizzando un generatore di numeri casuali crittograficamente sicuro, garantisce che ogni seed phrase sia unica e a prova di manomissione.
Frequently Asked Questions
Che cosa è l'elenco BIP39
L'elenco BIP39, o Bitcoin Improvement Proposal 39, è un set standardizzato di parole utilizzato per generare frasi mnemoniche, che sono rappresentazioni leggibili dall'uomo di chiavi crittografiche. Queste frasi vengono utilizzate per eseguire il backup e il ripristino dei portafogli di criptovaluta in modo sicuro. Lo standard BIP39 garantisce l'interoperabilità tra diversi portafogli e piattaforme fornendo un elenco di parole coerente e un metodo per derivare i seed dalle frasi mnemoniche. Le parole sono scelte con cura per ridurre al minimo l'ambiguità e gli errori durante l'immissione manuale, rendendo più facile per gli utenti gestire le proprie chiavi private senza dover gestire stringhe esadecimali complesse.
BIP39 è sicuro
BIP39 è generalmente considerato sicuro se usato correttamente, in quanto fornisce un metodo robusto per generare e recuperare portafogli di criptovaluta tramite frasi mnemoniche. Tuttavia, la sua sicurezza dipende dalla corretta implementazione e dalle pratiche dell'utente, come l'archiviazione sicura della frase mnemonica offline e la sua riservatezza. Se la frase mnemonica viene esposta, persa o gestita in modo errato, i fondi associati possono essere compromessi o irrecuperabili.
Qual è il conteggio delle parole nell'elenco per BIP39
L'elenco di parole BIP39 è composto da 2048 parole uniche, attentamente selezionate per garantire un'ambiguità minima e facilità d'uso in diverse lingue e regioni. Questo conteggio specifico di 2048 parole consente a ciascuna parola di rappresentare 11 bit di dati (poiché 2^11 = 2048), che è una parte fondamentale del processo di generazione della frase mnemonica.
Qual è la combinazione di BIP39
La combinazione di BIP39 prevede l'uso di una frase mnemonica, solitamente composta da 12, 15, 18, 21 o 24 parole dall'elenco di parole BIP39, per generare un seed crittografico per un portafoglio di criptovaluta.
Che cosa è un portafoglio con passphrase
Le passphrase vengono utilizzate per generare portafogli nascosti unici e gestirne l'accesso, eliminando la necessità di un secondo portafoglio hardware o di un backup aggiuntivo. Ciò garantisce che i tuoi fondi rimangano al sicuro anche se il backup del tuo portafoglio primario viene compromesso.