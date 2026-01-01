BIP39 Words: S
250 mnemonic seed phrase words starting with "S" from the BIP39 English wordlist.
|#
|Word
|Binary
|IPA
|Prefix
|1518
|sad
|10111101101
|/sæd/
|sad
|1519
|saddle
|10111101110
|/ˈsædᵊl/
|sadd
|1520
|sadness
|10111101111
|/ˈsædnəs/
|sadn
|1521
|safe
|10111110000
|/seɪf/
|safe
|1522
|sail
|10111110001
|/seɪl/
|sail
|1523
|salad
|10111110010
|/ˈsæləd/
|sala
|1524
|salmon
|10111110011
|/ˈsæmən/
|salm
|1525
|salon
|10111110100
|/ˈsælɒn/
|salo
|1526
|salt
|10111110101
|/sɔːlt/
|salt
|1527
|salute
|10111110110
|/səˈluːt/
|salu
|1528
|same
|10111110111
|/seɪm/
|same
|1529
|sample
|10111111000
|/ˈsɑːmpl/
|samp
|1530
|sand
|10111111001
|/sænd/
|sand
|1531
|satisfy
|10111111010
|/ˈsætɪsfaɪ/
|sati
|1532
|satoshi
|10111111011
|/satoshi/
|sato
|1533
|sauce
|10111111100
|/sɔːs/
|sauc
|1534
|sausage
|10111111101
|/ˈsɒsɪʤ/
|saus
|1535
|save
|10111111110
|/seɪv/
|save
|1536
|say
|10111111111
|/seɪ/
|say
|1537
|scale
|11000000000
|/skeɪl/
|scal
|1538
|scan
|11000000001
|/skæn/
|scan
|1539
|scare
|11000000010
|/skeə/
|scar
|1540
|scatter
|11000000011
|/ˈskætə/
|scat
|1541
|scene
|11000000100
|/siːn/
|scen
|1542
|scheme
|11000000101
|/skiːm/
|sche
|1543
|school
|11000000110
|/skuːl/
|scho
|1544
|science
|11000000111
|/ˈsaɪəns/
|scie
|1545
|scissors
|11000001000
|/ˈsɪzəz/
|scis
|1546
|scorpion
|11000001001
|/ˈskɔːpiən/
|scor
|1547
|scout
|11000001010
|/skaʊt/
|scou
|1548
|scrap
|11000001011
|/skræp/
|scra
|1549
|screen
|11000001100
|/skriːn/
|scre
|1550
|script
|11000001101
|/skrɪpt/
|scri
|1551
|scrub
|11000001110
|/skrʌb/
|scru
|1552
|sea
|11000001111
|/siː/
|sea
|1553
|search
|11000010000
|/sɜːʧ/
|sear
|1554
|season
|11000010001
|/ˈsiːzn/
|seas
|1555
|seat
|11000010010
|/siːt/
|seat
|1556
|second
|11000010011
|/ˈsɛkənd/
|seco
|1557
|secret
|11000010100
|/ˈsiːkrɪt/
|secr
|1558
|section
|11000010101
|/ˈsɛkʃən/
|sect
|1559
|security
|11000010110
|/sɪˈkjʊərɪti/
|secu
|1560
|seed
|11000010111
|/siːd/
|seed
|1561
|seek
|11000011000
|/siːk/
|seek
|1562
|segment
|11000011001
|/ˈsɛgmənt/
|segm
|1563
|select
|11000011010
|/sɪˈlɛkt/
|sele
|1564
|sell
|11000011011
|/sɛl/
|sell
|1565
|seminar
|11000011100
|/ˈsɛmɪnɑː/
|semi
|1566
|senior
|11000011101
|/ˈsiːnjə/
|seni
|1567
|sense
|11000011110
|/sɛns/
|sens
|1568
|sentence
|11000011111
|/ˈsɛntəns/
|sent
|1569
|series
|11000100000
|/ˈsɪəriːz/
|seri
|1570
|service
|11000100001
|/ˈsɜːvɪs/
|serv
|1571
|session
|11000100010
|/ˈsɛʃən/
|sess
|1572
|settle
|11000100011
|/ˈsɛtl/
|sett
|1573
|setup
|11000100100
|/ˈsɛtʌp/
|setu
|1574
|seven
|11000100101
|/ˈsɛvn/
|seve
|1575
|shadow
|11000100110
|/ˈʃædəʊ/
|shad
|1576
|shaft
|11000100111
|/ʃɑːft/
|shaf
|1577
|shallow
|11000101000
|/ˈʃæləʊ/
|shal
|1578
|share
|11000101001
|/ʃeə/
|shar
|1579
|shed
|11000101010
|/ʃɛd/
|shed
|1580
|shell
|11000101011
|/ʃɛl/
|shel
|1581
|sheriff
|11000101100
|/ˈʃɛrɪf/
|sher
|1582
|shield
|11000101101
|/ʃiːld/
|shie
|1583
|shift
|11000101110
|/ʃɪft/
|shif
|1584
|shine
|11000101111
|/ʃaɪn/
|shin
|1585
|ship
|11000110000
|/ʃɪp/
|ship
|1586
|shiver
|11000110001
|/ˈʃɪvə/
|shiv
|1587
|shock
|11000110010
|/ʃɒk/
|shoc
|1588
|shoe
|11000110011
|/ʃuː/
|shoe
|1589
|shoot
|11000110100
|/ʃuːt/
|shoo
|1590
|shop
|11000110101
|/ʃɒp/
|shop
|1591
|short
|11000110110
|/ʃɔːt/
|shor
|1592
|shoulder
|11000110111
|/ˈʃəʊldə/
|shou
|1593
|shove
|11000111000
|/ʃʌv/
|shov
|1594
|shrimp
|11000111001
|/ʃrɪmp/
|shri
|1595
|shrug
|11000111010
|/ʃrʌg/
|shru
|1596
|shuffle
|11000111011
|/ˈʃʌfᵊl/
|shuf
|1597
|shy
|11000111100
|/ʃaɪ/
|shy
|1598
|sibling
|11000111101
|/ˈsɪblɪŋ/
|sibl
|1599
|sick
|11000111110
|/sɪk/
|sick
|1600
|side
|11000111111
|/saɪd/
|side
|1601
|siege
|11001000000
|/siːʤ/
|sieg
|1602
|sight
|11001000001
|/saɪt/
|sigh
|1603
|sign
|11001000010
|/saɪn/
|sign
|1604
|silent
|11001000011
|/ˈsaɪlənt/
|sile
|1605
|silk
|11001000100
|/sɪlk/
|silk
|1606
|silly
|11001000101
|/ˈsɪli/
|sill
|1607
|silver
|11001000110
|/ˈsɪlvə/
|silv
|1608
|similar
|11001000111
|/ˈsɪmɪlə/
|simi
|1609
|simple
|11001001000
|/ˈsɪmpl/
|simp
|1610
|since
|11001001001
|/sɪns/
|sinc
|1611
|sing
|11001001010
|/sɪŋ/
|sing
|1612
|siren
|11001001011
|/ˈsaɪərən/
|sire
|1613
|sister
|11001001100
|/ˈsɪstə/
|sist
|1614
|situate
|11001001101
|/ˈsɪʧueɪt/
|situ
|1615
|six
|11001001110
|/sɪks/
|six
|1616
|size
|11001001111
|/saɪz/
|size
|1617
|skate
|11001010000
|/skeɪt/
|skat
|1618
|sketch
|11001010001
|/skɛʧ/
|sket
|1619
|ski
|11001010010
|/skiː/
|ski
|1620
|skill
|11001010011
|/skɪl/
|skil
|1621
|skin
|11001010100
|/skɪn/
|skin
|1622
|skirt
|11001010101
|/skɜːt/
|skir
|1623
|skull
|11001010110
|/skʌl/
|skul
|1624
|slab
|11001010111
|/slæb/
|slab
|1625
|slam
|11001011000
|/slæm/
|slam
|1626
|sleep
|11001011001
|/sliːp/
|slee
|1627
|slender
|11001011010
|/ˈslɛndə/
|slen
|1628
|slice
|11001011011
|/slaɪs/
|slic
|1629
|slide
|11001011100
|/slaɪd/
|slid
|1630
|slight
|11001011101
|/slaɪt/
|slig
|1631
|slim
|11001011110
|/slɪm/
|slim
|1632
|slogan
|11001011111
|/ˈsləʊɡən/
|slog
|1633
|slot
|11001100000
|/slɒt/
|slot
|1634
|slow
|11001100001
|/sləʊ/
|slow
|1635
|slush
|11001100010
|/slʌʃ/
|slus
|1636
|small
|11001100011
|/smɔːl/
|smal
|1637
|smart
|11001100100
|/smɑːt/
|smar
|1638
|smile
|11001100101
|/smaɪl/
|smil
|1639
|smoke
|11001100110
|/sməʊk/
|smok
|1640
|smooth
|11001100111
|/smuːð/
|smoo
|1641
|snack
|11001101000
|/snæk/
|snac
|1642
|snake
|11001101001
|/sneɪk/
|snak
|1643
|snap
|11001101010
|/snæp/
|snap
|1644
|sniff
|11001101011
|/snɪf/
|snif
|1645
|snow
|11001101100
|/snəʊ/
|snow
|1646
|soap
|11001101101
|/səʊp/
|soap
|1647
|soccer
|11001101110
|/ˈsɒkə/
|socc
|1648
|social
|11001101111
|/ˈsəʊʃəl/
|soci
|1649
|sock
|11001110000
|/sɒk/
|sock
|1650
|soda
|11001110001
|/ˈsəʊdə/
|soda
|1651
|soft
|11001110010
|/sɒft/
|soft
|1652
|solar
|11001110011
|/ˈsəʊlə/
|sola
|1653
|soldier
|11001110100
|/ˈsəʊlʤə/
|sold
|1654
|solid
|11001110101
|/ˈsɒlɪd/
|soli
|1655
|solution
|11001110110
|/səˈluːʃən/
|solu
|1656
|solve
|11001110111
|/sɒlv/
|solv
|1657
|someone
|11001111000
|/ˈsʌmwʌn/
|some
|1658
|song
|11001111001
|/sɒŋ/
|song
|1659
|soon
|11001111010
|/suːn/
|soon
|1660
|sorry
|11001111011
|/ˈsɒri/
|sorr
|1661
|sort
|11001111100
|/sɔːt/
|sort
|1662
|soul
|11001111101
|/səʊl/
|soul
|1663
|sound
|11001111110
|/saʊnd/
|soun
|1664
|soup
|11001111111
|/suːp/
|soup
|1665
|source
|11010000000
|/sɔːs/
|sour
|1666
|south
|11010000001
|/saʊθ/
|sout
|1667
|space
|11010000010
|/speɪs/
|spac
|1668
|spare
|11010000011
|/speə/
|spar
|1669
|spatial
|11010000100
|/ˈspeɪʃᵊl/
|spat
|1670
|spawn
|11010000101
|/spɔːn/
|spaw
|1671
|speak
|11010000110
|/spiːk/
|spea
|1672
|special
|11010000111
|/ˈspɛʃəl/
|spec
|1673
|speed
|11010001000
|/spiːd/
|spee
|1674
|spell
|11010001001
|/spɛl/
|spel
|1675
|spend
|11010001010
|/spɛnd/
|spen
|1676
|sphere
|11010001011
|/sfɪə/
|sphe
|1677
|spice
|11010001100
|/spaɪs/
|spic
|1678
|spider
|11010001101
|/ˈspaɪdə/
|spid
|1679
|spike
|11010001110
|/spaɪk/
|spik
|1680
|spin
|11010001111
|/spɪn/
|spin
|1681
|spirit
|11010010000
|/ˈspɪrɪt/
|spir
|1682
|split
|11010010001
|/splɪt/
|spli
|1683
|spoil
|11010010010
|/spɔːɪl/
|spoi
|1684
|sponsor
|11010010011
|/ˈspɒnsə/
|spon
|1685
|spoon
|11010010100
|/spuːn/
|spoo
|1686
|sport
|11010010101
|/spɔːt/
|spor
|1687
|spot
|11010010110
|/spɒt/
|spot
|1688
|spray
|11010010111
|/spreɪ/
|spra
|1689
|spread
|11010011000
|/sprɛd/
|spre
|1690
|spring
|11010011001
|/sprɪŋ/
|spri
|1691
|spy
|11010011010
|/spaɪ/
|spy
|1692
|square
|11010011011
|/skweə/
|squa
|1693
|squeeze
|11010011100
|/skwiːz/
|sque
|1694
|squirrel
|11010011101
|/ˈskwɪrᵊl/
|squi
|1695
|stable
|11010011110
|/ˈsteɪbl/
|stab
|1696
|stadium
|11010011111
|/ˈsteɪdiəm/
|stad
|1697
|staff
|11010100000
|/stɑːf/
|staf
|1698
|stage
|11010100001
|/steɪʤ/
|stag
|1699
|stairs
|11010100010
|/steəz/
|stai
|1700
|stamp
|11010100011
|/stæmp/
|stam
|1701
|stand
|11010100100
|/stænd/
|stan
|1702
|start
|11010100101
|/stɑːt/
|star
|1703
|state
|11010100110
|/steɪt/
|stat
|1704
|stay
|11010100111
|/steɪ/
|stay
|1705
|steak
|11010101000
|/steɪk/
|stea
|1706
|steel
|11010101001
|/stiːl/
|stee
|1707
|stem
|11010101010
|/stɛm/
|stem
|1708
|step
|11010101011
|/stɛp/
|step
|1709
|stereo
|11010101100
|/ˈstɛriəʊ/
|ster
|1710
|stick
|11010101101
|/stɪk/
|stic
|1711
|still
|11010101110
|/stɪl/
|stil
|1712
|sting
|11010101111
|/stɪŋ/
|stin
|1713
|stock
|11010110000
|/stɒk/
|stoc
|1714
|stomach
|11010110001
|/ˈstʌmək/
|stom
|1715
|stone
|11010110010
|/stəʊn/
|ston
|1716
|stool
|11010110011
|/stuːl/
|stoo
|1717
|story
|11010110100
|/ˈstɔːri/
|stor
|1718
|stove
|11010110101
|/stəʊv/
|stov
|1719
|strategy
|11010110110
|/ˈstrætɪʤi/
|stra
|1720
|street
|11010110111
|/striːt/
|stre
|1721
|strike
|11010111000
|/straɪk/
|stri
|1722
|strong
|11010111001
|/strɒŋ/
|stro
|1723
|struggle
|11010111010
|/ˈstrʌgl/
|stru
|1724
|student
|11010111011
|/ˈstjuːdənt/
|stud
|1725
|stuff
|11010111100
|/stʌf/
|stuf
|1726
|stumble
|11010111101
|/ˈstʌmbl/
|stum
|1727
|style
|11010111110
|/staɪl/
|styl
|1728
|subject
|11010111111
|/ˈsʌbʤɪkt/
|subj
|1729
|submit
|11011000000
|/səbˈmɪt/
|subm
|1730
|subway
|11011000001
|/ˈsʌbweɪ/
|subw
|1731
|success
|11011000010
|/səkˈsɛs/
|succ
|1732
|such
|11011000011
|/sʌʧ/
|such
|1733
|sudden
|11011000100
|/ˈsʌdn/
|sudd
|1734
|suffer
|11011000101
|/ˈsʌfə/
|suff
|1735
|sugar
|11011000110
|/ˈʃʊgə/
|suga
|1736
|suggest
|11011000111
|/səˈʤɛst/
|sugg
|1737
|suit
|11011001000
|/sjuːt/
|suit
|1738
|summer
|11011001001
|/ˈsʌmə/
|summ
|1739
|sun
|11011001010
|/sʌn/
|sun
|1740
|sunny
|11011001011
|/ˈsʌni/
|sunn
|1741
|sunset
|11011001100
|/ˈsʌnsɛt/
|suns
|1742
|super
|11011001101
|/ˈs(j)uːpə/
|supe
|1743
|supply
|11011001110
|/səˈplaɪ/
|supp
|1744
|supreme
|11011001111
|/suːˈpriːm/
|supr
|1745
|sure
|11011010000
|/ʃʊə/
|sure
|1746
|surface
|11011010001
|/ˈsɜːfɪs/
|surf
|1747
|surge
|11011010010
|/sɜːʤ/
|surg
|1748
|surprise
|11011010011
|/səˈpraɪz/
|surp
|1749
|surround
|11011010100
|/səˈraʊnd/
|surr
|1750
|survey
|11011010101
|/ˈsɜːveɪ/
|surv
|1751
|suspect
|11011010110
|/ˈsʌspɛkt/
|susp
|1752
|sustain
|11011010111
|/səsˈteɪn/
|sust
|1753
|swallow
|11011011000
|/ˈswɒləʊ/
|swal
|1754
|swamp
|11011011001
|/swɒmp/
|swam
|1755
|swap
|11011011010
|/swɒp/
|swap
|1756
|swarm
|11011011011
|/swɔːm/
|swar
|1757
|swear
|11011011100
|/sweə/
|swea
|1758
|sweet
|11011011101
|/swiːt/
|swee
|1759
|swift
|11011011110
|/swɪft/
|swif
|1760
|swim
|11011011111
|/swɪm/
|swim
|1761
|swing
|11011100000
|/swɪŋ/
|swin
|1762
|switch
|11011100001
|/swɪʧ/
|swit
|1763
|sword
|11011100010
|/sɔːd/
|swor
|1764
|symbol
|11011100011
|/ˈsɪmbəl/
|symb
|1765
|symptom
|11011100100
|/ˈsɪmptəm/
|symp
|1766
|syrup
|11011100101
|/ˈsɪrəp/
|syru
|1767
|system
|11011100110
|/ˈsɪstɪm/
|syst