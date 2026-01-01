BIP39 Words: I
55 mnemonic seed phrase words starting with "I" from the BIP39 English wordlist.
|#
|Word
|Binary
|IPA
|Prefix
|898
|ice
|01110000001
|/aɪs/
|ice
|899
|icon
|01110000010
|/ˈaɪkɒn/
|icon
|900
|idea
|01110000011
|/aɪˈdɪə/
|idea
|901
|identify
|01110000100
|/aɪˈdɛntɪfaɪ/
|iden
|902
|idle
|01110000101
|/ˈaɪdᵊl/
|idle
|903
|ignore
|01110000110
|/ɪgˈnɔː/
|igno
|904
|ill
|01110000111
|/ɪl/
|ill
|905
|illegal
|01110001000
|/ɪˈliːgəl/
|ille
|906
|illness
|01110001001
|/ˈɪlnɪs/
|illn
|907
|image
|01110001010
|/ˈɪmɪʤ/
|imag
|908
|imitate
|01110001011
|/ˈɪmɪteɪt/
|imit
|909
|immense
|01110001100
|/ɪˈmɛns/
|imme
|910
|immune
|01110001101
|/ɪˈmjuːn/
|immu
|911
|impact
|01110001110
|/ˈɪmpækt/
|impa
|912
|impose
|01110001111
|/ɪmˈpəʊz/
|impo
|913
|improve
|01110010000
|/ɪmˈpruːv/
|impr
|914
|impulse
|01110010001
|/ˈɪmpʌls/
|impu
|915
|inch
|01110010010
|/ɪnʧ/
|inch
|916
|include
|01110010011
|/ɪnˈkluːd/
|incl
|917
|income
|01110010100
|/ˈɪnkʌm/
|inco
|918
|increase
|01110010101
|/ˈɪnkriːs/
|incr
|919
|index
|01110010110
|/ˈɪndɛks/
|inde
|920
|indicate
|01110010111
|/ˈɪndɪkeɪt/
|indi
|921
|indoor
|01110011000
|/ˌɪnˈdɔː/
|indo
|922
|industry
|01110011001
|/ˈɪndəstri/
|indu
|923
|infant
|01110011010
|/ˈɪnfənt/
|infa
|924
|inflict
|01110011011
|/ɪnˈflɪkt/
|infl
|925
|inform
|01110011100
|/ɪnˈfɔːm/
|info
|926
|inhale
|01110011101
|/ɪnˈheɪl/
|inha
|927
|inherit
|01110011110
|/ɪnˈhɛrɪt/
|inhe
|928
|initial
|01110011111
|/ɪˈnɪʃəl/
|init
|929
|inject
|01110100000
|/ɪnˈʤɛkt/
|inje
|930
|injury
|01110100001
|/ˈɪnʤəri/
|inju
|931
|inmate
|01110100010
|/ˈɪnmeɪt/
|inma
|932
|inner
|01110100011
|/ˈɪnə/
|inne
|933
|innocent
|01110100100
|/ˈɪnəsənt/
|inno
|934
|input
|01110100101
|/ˈɪnpʊt/
|inpu
|935
|inquiry
|01110100110
|/ɪnˈkwaɪəri/
|inqu
|936
|insane
|01110100111
|/ɪnˈseɪn/
|insa
|937
|insect
|01110101000
|/ˈɪnsɛkt/
|inse
|938
|inside
|01110101001
|/ɪnˈsaɪd/
|insi
|939
|inspire
|01110101010
|/ɪnˈspaɪə/
|insp
|940
|install
|01110101011
|/ɪnˈstɔːl/
|inst
|941
|intact
|01110101100
|/ɪnˈtækt/
|inta
|942
|interest
|01110101101
|/ˈɪntrɪst/
|inte
|943
|into
|01110101110
|/ˈɪntuː/
|into
|944
|invest
|01110101111
|/ɪnˈvɛst/
|inve
|945
|invite
|01110110000
|/ɪnˈvaɪt/
|invi
|946
|involve
|01110110001
|/ɪnˈvɒlv/
|invo
|947
|iron
|01110110010
|/ˈaɪən/
|iron
|948
|island
|01110110011
|/ˈaɪlənd/
|isla
|949
|isolate
|01110110100
|/ˈaɪsəleɪt/
|isol
|950
|issue
|01110110101
|/ˈɪʃuː/
|issu
|951
|item
|01110110110
|/ˈaɪtəm/
|item
|952
|ivory
|01110110111
|/ˈaɪvᵊri/
|ivor