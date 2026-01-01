- Home
- / Words (V)
BIP39 Words: V
46 mnemonic seed phrase words starting with "V" from the BIP39 English wordlist.
|#
|Word
|Binary
|IPA
|Prefix
|1924
|vacant
|11110000011
|/ˈveɪkᵊnt/
|vaca
|1925
|vacuum
|11110000100
|/ˈvækjʊəm/
|vacu
|1926
|vague
|11110000101
|/veɪɡ/
|vagu
|1927
|valid
|11110000110
|/ˈvælɪd/
|vali
|1928
|valley
|11110000111
|/ˈvæli/
|vall
|1929
|valve
|11110001000
|/vælv/
|valv
|1930
|van
|11110001001
|/væn/
|van
|1931
|vanish
|11110001010
|/ˈvænɪʃ/
|vani
|1932
|vapor
|11110001011
|/ˈveɪpə/
|vapo
|1933
|various
|11110001100
|/ˈveərɪəs/
|vari
|1934
|vast
|11110001101
|/vɑːst/
|vast
|1935
|vault
|11110001110
|/vɔːlt/
|vaul
|1936
|vehicle
|11110001111
|/ˈviːɪkl/
|vehi
|1937
|velvet
|11110010000
|/ˈvɛlvɪt/
|velv
|1938
|vendor
|11110010001
|/ˈvɛndɔː/
|vend
|1939
|venture
|11110010010
|/ˈvɛnʧə/
|vent
|1940
|venue
|11110010011
|/ˈvɛnjuː/
|venu
|1941
|verb
|11110010100
|/vɜːb/
|verb
|1942
|verify
|11110010101
|/ˈvɛrɪfaɪ/
|veri
|1943
|version
|11110010110
|/ˈvɜːʃən/
|vers
|1944
|very
|11110010111
|/ˈvɛri/
|very
|1945
|vessel
|11110011000
|/ˈvɛsl/
|vess
|1946
|veteran
|11110011001
|/ˈvɛtərən/
|vete
|1947
|viable
|11110011010
|/ˈvaɪəbᵊl/
|viab
|1948
|vibrant
|11110011011
|/ˈvaɪbrᵊnt/
|vibr
|1949
|vicious
|11110011100
|/ˈvɪʃəs/
|vici
|1950
|victory
|11110011101
|/ˈvɪktəri/
|vict
|1951
|video
|11110011110
|/ˈvɪdɪəʊ/
|vide
|1952
|view
|11110011111
|/vjuː/
|view
|1953
|village
|11110100000
|/ˈvɪlɪʤ/
|vill
|1954
|vintage
|11110100001
|/ˈvɪntɪʤ/
|vint
|1955
|violin
|11110100010
|/ˌvaɪəˈlɪn/
|viol
|1956
|virtual
|11110100011
|/ˈvɜːtjʊəl/
|virt
|1957
|virus
|11110100100
|/ˈvaɪərəs/
|viru
|1958
|visa
|11110100101
|/ˈviːzə/
|visa
|1959
|visit
|11110100110
|/ˈvɪzɪt/
|visi
|1960
|visual
|11110100111
|/ˈvɪzjʊəl/
|visu
|1961
|vital
|11110101000
|/ˈvaɪtl/
|vita
|1962
|vivid
|11110101001
|/ˈvɪvɪd/
|vivi
|1963
|vocal
|11110101010
|/ˈvəʊkəl/
|voca
|1964
|voice
|11110101011
|/vɔɪs/
|voic
|1965
|void
|11110101100
|/vɔɪd/
|void
|1966
|volcano
|11110101101
|/vɒlˈkeɪnəʊ/
|volc
|1967
|volume
|11110101110
|/ˈvɒljʊm/
|volu
|1968
|vote
|11110101111
|/vəʊt/
|vote
|1969
|voyage
|11110110000
|/ˈvɔɪɪʤ/
|voya