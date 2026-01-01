- Home
- / Words (N)
BIP39 Words: N
41 mnemonic seed phrase words starting with "N" from the BIP39 English wordlist.
|#
|Word
|Binary
|IPA
|Prefix
|1174
|naive
|10010010101
|/naɪˈiːv/
|naiv
|1175
|name
|10010010110
|/neɪm/
|name
|1176
|napkin
|10010010111
|/ˈnæpkɪn/
|napk
|1177
|narrow
|10010011000
|/ˈnærəʊ/
|narr
|1178
|nasty
|10010011001
|/ˈnɑːsti/
|nast
|1179
|nation
|10010011010
|/ˈneɪʃən/
|nati
|1180
|nature
|10010011011
|/ˈneɪʧə/
|natu
|1181
|near
|10010011100
|/nɪə/
|near
|1182
|neck
|10010011101
|/nɛk/
|neck
|1183
|need
|10010011110
|/niːd/
|need
|1184
|negative
|10010011111
|/ˈnɛgətɪv/
|nega
|1185
|neglect
|10010100000
|/nɪˈɡlɛkt/
|negl
|1186
|neither
|10010100001
|/ˈnaɪðə/
|neit
|1187
|nephew
|10010100010
|/ˈnɛfjuː/
|neph
|1188
|nerve
|10010100011
|/nɜːv/
|nerv
|1189
|nest
|10010100100
|/nɛst/
|nest
|1190
|net
|10010100101
|/nɛt/
|net
|1191
|network
|10010100110
|/ˈnɛtwɜːk/
|netw
|1192
|neutral
|10010100111
|/ˈnjuːtrəl/
|neut
|1193
|never
|10010101000
|/ˈnɛvə/
|neve
|1194
|news
|10010101001
|/njuːz/
|news
|1195
|next
|10010101010
|/nɛkst/
|next
|1196
|nice
|10010101011
|/naɪs/
|nice
|1197
|night
|10010101100
|/naɪt/
|nigh
|1198
|noble
|10010101101
|/ˈnəʊbᵊl/
|nobl
|1199
|noise
|10010101110
|/nɔɪz/
|nois
|1200
|nominee
|10010101111
|/ˌnɒmɪˈniː/
|nomi
|1201
|noodle
|10010110000
|/ˈnuːdᵊl/
|nood
|1202
|normal
|10010110001
|/ˈnɔːməl/
|norm
|1203
|north
|10010110010
|/nɔːθ/
|nort
|1204
|nose
|10010110011
|/nəʊz/
|nose
|1205
|notable
|10010110100
|/ˈnəʊtəbᵊl/
|nota
|1206
|note
|10010110101
|/nəʊt/
|note
|1207
|nothing
|10010110110
|/ˈnʌθɪŋ/
|noth
|1208
|notice
|10010110111
|/ˈnəʊtɪs/
|noti
|1209
|novel
|10010111000
|/ˈnɒvəl/
|nove
|1210
|now
|10010111001
|/naʊ/
|now
|1211
|nuclear
|10010111010
|/ˈnjuːklɪə/
|nucl
|1212
|number
|10010111011
|/ˈnʌmbə/
|numb
|1213
|nurse
|10010111100
|/nɜːs/
|nurs
|1214
|nut
|10010111101
|/nʌt/
|nut