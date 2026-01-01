- Home
- / Words (P)
BIP39 Words: P
132 mnemonic seed phrase words starting with "P" from the BIP39 English wordlist.
|#
|Word
|Binary
|IPA
|Prefix
|1270
|pact
|10011110101
|/pækt/
|pact
|1271
|paddle
|10011110110
|/ˈpædᵊl/
|padd
|1272
|page
|10011110111
|/peɪʤ/
|page
|1273
|pair
|10011111000
|/peə/
|pair
|1274
|palace
|10011111001
|/ˈpælɪs/
|pala
|1275
|palm
|10011111010
|/pɑːm/
|palm
|1276
|panda
|10011111011
|/ˈpændə/
|pand
|1277
|panel
|10011111100
|/ˈpænl/
|pane
|1278
|panic
|10011111101
|/ˈpænɪk/
|pani
|1279
|panther
|10011111110
|/ˈpænθə/
|pant
|1280
|paper
|10011111111
|/ˈpeɪpə/
|pape
|1281
|parade
|10100000000
|/pəˈreɪd/
|para
|1282
|parent
|10100000001
|/ˈpeərənt/
|pare
|1283
|park
|10100000010
|/pɑːk/
|park
|1284
|parrot
|10100000011
|/ˈpærət/
|parr
|1285
|party
|10100000100
|/ˈpɑːti/
|part
|1286
|pass
|10100000101
|/pɑːs/
|pass
|1287
|patch
|10100000110
|/pæʧ/
|patc
|1288
|path
|10100000111
|/pɑːθ/
|path
|1289
|patient
|10100001000
|/ˈpeɪʃənt/
|pati
|1290
|patrol
|10100001001
|/pəˈtrəʊl/
|patr
|1291
|pattern
|10100001010
|/ˈpætən/
|patt
|1292
|pause
|10100001011
|/pɔːz/
|paus
|1293
|pave
|10100001100
|/peɪv/
|pave
|1294
|payment
|10100001101
|/ˈpeɪmənt/
|paym
|1295
|peace
|10100001110
|/piːs/
|peac
|1296
|peanut
|10100001111
|/ˈpiːnʌt/
|pean
|1297
|pear
|10100010000
|/peə/
|pear
|1298
|peasant
|10100010001
|/ˈpɛzənt/
|peas
|1299
|pelican
|10100010010
|/ˈpɛlɪkᵊn/
|peli
|1300
|pen
|10100010011
|/pɛn/
|pen
|1301
|penalty
|10100010100
|/ˈpɛnlti/
|pena
|1302
|pencil
|10100010101
|/ˈpɛnsl/
|penc
|1303
|people
|10100010110
|/ˈpiːpl/
|peop
|1304
|pepper
|10100010111
|/ˈpɛpə/
|pepp
|1305
|perfect
|10100011000
|/ˈpɜːfɪkt/
|perf
|1306
|permit
|10100011001
|/ˈpɜːmɪt/
|perm
|1307
|person
|10100011010
|/ˈpɜːsn/
|pers
|1308
|pet
|10100011011
|/pɛt/
|pet
|1309
|phone
|10100011100
|/fəʊn/
|phon
|1310
|photo
|10100011101
|/ˈfəʊtəʊ/
|phot
|1311
|phrase
|10100011110
|/freɪz/
|phra
|1312
|physical
|10100011111
|/ˈfɪzɪkəl/
|phys
|1313
|piano
|10100100000
|/pɪˈænəʊ/
|pian
|1314
|picnic
|10100100001
|/ˈpɪknɪk/
|picn
|1315
|picture
|10100100010
|/ˈpɪkʧə/
|pict
|1316
|piece
|10100100011
|/piːs/
|piec
|1317
|pig
|10100100100
|/pɪg/
|pig
|1318
|pigeon
|10100100101
|/ˈpɪʤən/
|pige
|1319
|pill
|10100100110
|/pɪl/
|pill
|1320
|pilot
|10100100111
|/ˈpaɪlət/
|pilo
|1321
|pink
|10100101000
|/pɪŋk/
|pink
|1322
|pioneer
|10100101001
|/ˌpaɪəˈnɪə/
|pion
|1323
|pipe
|10100101010
|/paɪp/
|pipe
|1324
|pistol
|10100101011
|/ˈpɪstl/
|pist
|1325
|pitch
|10100101100
|/pɪʧ/
|pitc
|1326
|pizza
|10100101101
|/ˈpiːtsə/
|pizz
|1327
|place
|10100101110
|/pleɪs/
|plac
|1328
|planet
|10100101111
|/ˈplænɪt/
|plan
|1329
|plastic
|10100110000
|/ˈplæstɪk/
|plas
|1330
|plate
|10100110001
|/pleɪt/
|plat
|1331
|play
|10100110010
|/pleɪ/
|play
|1332
|please
|10100110011
|/pliːz/
|plea
|1333
|pledge
|10100110100
|/plɛʤ/
|pled
|1334
|pluck
|10100110101
|/plʌk/
|pluc
|1335
|plug
|10100110110
|/plʌɡ/
|plug
|1336
|plunge
|10100110111
|/plʌnʤ/
|plun
|1337
|poem
|10100111000
|/ˈpəʊɪm/
|poem
|1338
|poet
|10100111001
|/ˈpəʊɪt/
|poet
|1339
|point
|10100111010
|/pɔɪnt/
|poin
|1340
|polar
|10100111011
|/ˈpəʊlə/
|pola
|1341
|pole
|10100111100
|/pəʊl/
|pole
|1342
|police
|10100111101
|/pəˈliːs/
|poli
|1343
|pond
|10100111110
|/pɒnd/
|pond
|1344
|pony
|10100111111
|/ˈpəʊni/
|pony
|1345
|pool
|10101000000
|/puːl/
|pool
|1346
|popular
|10101000001
|/ˈpɒpjʊlə/
|popu
|1347
|portion
|10101000010
|/ˈpɔːʃən/
|port
|1348
|position
|10101000011
|/pəˈzɪʃən/
|posi
|1349
|possible
|10101000100
|/ˈpɒsəbl/
|poss
|1350
|post
|10101000101
|/pəʊst/
|post
|1351
|potato
|10101000110
|/pəˈteɪtəʊ/
|pota
|1352
|pottery
|10101000111
|/ˈpɒtᵊri/
|pott
|1353
|poverty
|10101001000
|/ˈpɒvəti/
|pove
|1354
|powder
|10101001001
|/ˈpaʊdə/
|powd
|1355
|power
|10101001010
|/ˈpaʊə/
|powe
|1356
|practice
|10101001011
|/ˈpræktɪs/
|prac
|1357
|praise
|10101001100
|/preɪz/
|prai
|1358
|predict
|10101001101
|/prɪˈdɪkt/
|pred
|1359
|prefer
|10101001110
|/priˈfɜː/
|pref
|1360
|prepare
|10101001111
|/prɪˈpeə/
|prep
|1361
|present
|10101010000
|/ˈprɛznt/
|pres
|1362
|pretty
|10101010001
|/ˈprɪti/
|pret
|1363
|prevent
|10101010010
|/prɪˈvɛnt/
|prev
|1364
|price
|10101010011
|/praɪs/
|pric
|1365
|pride
|10101010100
|/praɪd/
|prid
|1366
|primary
|10101010101
|/ˈpraɪməri/
|prim
|1367
|10101010110
|/prɪnt/
|prin
|1368
|priority
|10101010111
|/praɪˈɒrɪti/
|prio
|1369
|prison
|10101011000
|/ˈprɪzn/
|pris
|1370
|private
|10101011001
|/ˈpraɪvɪt/
|priv
|1371
|prize
|10101011010
|/praɪz/
|priz
|1372
|problem
|10101011011
|/ˈprɒbləm/
|prob
|1373
|process
|10101011100
|/ˈprəʊsɛs/
|proc
|1374
|produce
|10101011101
|/ˈprɒdjuːs/
|prod
|1375
|profit
|10101011110
|/ˈprɒfɪt/
|prof
|1376
|program
|10101011111
|/ˈprəʊgræm/
|prog
|1377
|project
|10101100000
|/ˈprɒʤɛkt/
|proj
|1378
|promote
|10101100001
|/prəˈməʊt/
|prom
|1379
|proof
|10101100010
|/pruːf/
|proo
|1380
|property
|10101100011
|/ˈprɒpəti/
|prop
|1381
|prosper
|10101100100
|/ˈprɒspə/
|pros
|1382
|protect
|10101100101
|/prəˈtɛkt/
|prot
|1383
|proud
|10101100110
|/praʊd/
|prou
|1384
|provide
|10101100111
|/prəˈvaɪd/
|prov
|1385
|public
|10101101000
|/ˈpʌblɪk/
|publ
|1386
|pudding
|10101101001
|/ˈpʊdɪŋ/
|pudd
|1387
|pull
|10101101010
|/pʊl/
|pull
|1388
|pulp
|10101101011
|/pʌlp/
|pulp
|1389
|pulse
|10101101100
|/pʌls/
|puls
|1390
|pumpkin
|10101101101
|/ˈpʌmpkɪn/
|pump
|1391
|punch
|10101101110
|/pʌnʧ/
|punc
|1392
|pupil
|10101101111
|/ˈpjuːpᵊl/
|pupi
|1393
|puppy
|10101110000
|/ˈpʌpi/
|pupp
|1394
|purchase
|10101110001
|/ˈpɜːʧəs/
|purc
|1395
|purity
|10101110010
|/ˈpjʊərəti/
|puri
|1396
|purpose
|10101110011
|/ˈpɜːpəs/
|purp
|1397
|purse
|10101110100
|/pɜːs/
|purs
|1398
|push
|10101110101
|/pʊʃ/
|push
|1399
|put
|10101110110
|/pʊt/
|put
|1400
|puzzle
|10101110111
|/ˈpʌzl/
|puzz
|1401
|pyramid
|10101111000
|/ˈpɪrəmɪd/
|pyra