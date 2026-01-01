BIP39 Words: U
35 mnemonic seed phrase words starting with "U" from the BIP39 English wordlist.
|#
|Word
|Binary
|IPA
|Prefix
|1889
|ugly
|11101100000
|/ˈʌgli/
|ugly
|1890
|umbrella
|11101100001
|/ʌmˈbrɛlə/
|umbr
|1891
|unable
|11101100010
|/ʌnˈeɪbl/
|unab
|1892
|unaware
|11101100011
|/ˌʌnəˈweə/
|unaw
|1893
|uncle
|11101100100
|/ˈʌŋkl/
|uncl
|1894
|uncover
|11101100101
|/ʌnˈkʌvə/
|unco
|1895
|under
|11101100110
|/ˈʌndə/
|unde
|1896
|undo
|11101100111
|/ʌnˈduː/
|undo
|1897
|unfair
|11101101000
|/ʌnˈfeə/
|unfa
|1898
|unfold
|11101101001
|/ʌnˈfəʊld/
|unfo
|1899
|unhappy
|11101101010
|/ʌnˈhæpi/
|unha
|1900
|uniform
|11101101011
|/ˈjuːnɪfɔːm/
|unif
|1901
|unique
|11101101100
|/juːˈniːk/
|uniq
|1902
|unit
|11101101101
|/ˈjuːnɪt/
|unit
|1903
|universe
|11101101110
|/ˈjuːnɪvɜːs/
|univ
|1904
|unknown
|11101101111
|/ʌnˈnəʊn/
|unkn
|1905
|unlock
|11101110000
|/ʌnˈlɒk/
|unlo
|1906
|until
|11101110001
|/ənˈtɪl/
|unti
|1907
|unusual
|11101110010
|/ʌnˈjuːʒʊəl/
|unus
|1908
|unveil
|11101110011
|/ʌnˈveɪl/
|unve
|1909
|update
|11101110100
|/ʌpˈdeɪt/
|upda
|1910
|upgrade
|11101110101
|/ʌpˈɡreɪd/
|upgr
|1911
|uphold
|11101110110
|/ʌpˈhəʊld/
|upho
|1912
|upon
|11101110111
|/əˈpɒn/
|upon
|1913
|upper
|11101111000
|/ˈʌpə/
|uppe
|1914
|upset
|11101111001
|/ʌpˈsɛt/
|upse
|1915
|urban
|11101111010
|/ˈɜːbən/
|urba
|1916
|urge
|11101111011
|/ɜːʤ/
|urge
|1917
|usage
|11101111100
|/ˈjuːzɪʤ/
|usag
|1918
|use
|11101111101
|/juːz/
|use
|1919
|used
|11101111110
|/juːzd/
|used
|1920
|useful
|11101111111
|/ˈjuːsfʊl/
|usef
|1921
|useless
|11110000000
|/ˈjuːsləs/
|usel
|1922
|usual
|11110000001
|/ˈjuːʒʊəl/
|usua
|1923
|utility
|11110000010
|/ju(ː)ˈtɪlɪti/
|util