- Home
- / Words (G)
BIP39 Words: G
76 mnemonic seed phrase words starting with "G" from the BIP39 English wordlist.
|#
|Word
|Binary
|IPA
|Prefix
|758
|gadget
|01011110101
|/ˈɡæʤɪt/
|gadg
|759
|gain
|01011110110
|/geɪn/
|gain
|760
|galaxy
|01011110111
|/ˈgæləksi/
|gala
|761
|gallery
|01011111000
|/ˈgæləri/
|gall
|762
|game
|01011111001
|/geɪm/
|game
|763
|gap
|01011111010
|/gæp/
|gap
|764
|garage
|01011111011
|/ˈgærɑːʒ/
|gara
|765
|garbage
|01011111100
|/ˈgɑːbɪʤ/
|garb
|766
|garden
|01011111101
|/ˈgɑːdn/
|gard
|767
|garlic
|01011111110
|/ˈgɑːlɪk/
|garl
|768
|garment
|01011111111
|/ˈɡɑːmənt/
|garm
|769
|gas
|01100000000
|/gæs/
|gas
|770
|gasp
|01100000001
|/ɡɑːsp/
|gasp
|771
|gate
|01100000010
|/geɪt/
|gate
|772
|gather
|01100000011
|/ˈgæðə/
|gath
|773
|gauge
|01100000100
|/ɡeɪʤ/
|gaug
|774
|gaze
|01100000101
|/geɪz/
|gaze
|775
|general
|01100000110
|/ˈʤɛnərəl/
|gene
|776
|genius
|01100000111
|/ˈʤiːniəs/
|geni
|777
|genre
|01100001000
|/ˈ(d)ʒɑːŋrə/
|genr
|778
|gentle
|01100001001
|/ˈʤɛntl/
|gent
|779
|genuine
|01100001010
|/ˈʤɛnjʊɪn/
|genu
|780
|gesture
|01100001011
|/ˈʤɛsʧə/
|gest
|781
|ghost
|01100001100
|/gəʊst/
|ghos
|782
|giant
|01100001101
|/ˈʤaɪənt/
|gian
|783
|gift
|01100001110
|/gɪft/
|gift
|784
|giggle
|01100001111
|/ˈɡɪɡᵊl/
|gigg
|785
|ginger
|01100010000
|/ˈʤɪnʤə/
|ging
|786
|giraffe
|01100010001
|/ʤɪˈrɑːf/
|gira
|787
|girl
|01100010010
|/gɜːl/
|girl
|788
|give
|01100010011
|/gɪv/
|give
|789
|glad
|01100010100
|/glæd/
|glad
|790
|glance
|01100010101
|/glɑːns/
|glan
|791
|glare
|01100010110
|/ɡleə/
|glar
|792
|glass
|01100010111
|/glɑːs/
|glas
|793
|glide
|01100011000
|/ɡlaɪd/
|glid
|794
|glimpse
|01100011001
|/glɪmps/
|glim
|795
|globe
|01100011010
|/ˈgləʊb/
|glob
|796
|gloom
|01100011011
|/ɡluːm/
|gloo
|797
|glory
|01100011100
|/ˈglɔːri/
|glor
|798
|glove
|01100011101
|/glʌv/
|glov
|799
|glow
|01100011110
|/ɡləʊ/
|glow
|800
|glue
|01100011111
|/ɡluː/
|glue
|801
|goat
|01100100000
|/gəʊt/
|goat
|802
|goddess
|01100100001
|/ˈɡɒdɛs/
|godd
|803
|gold
|01100100010
|/gəʊld/
|gold
|804
|good
|01100100011
|/gʊd/
|good
|805
|goose
|01100100100
|/ɡuːs/
|goos
|806
|gorilla
|01100100101
|/ɡəˈrɪlə/
|gori
|807
|gospel
|01100100110
|/ˈɡɒspᵊl/
|gosp
|808
|gossip
|01100100111
|/ˈɡɒsɪp/
|goss
|809
|govern
|01100101000
|/ˈgʌvən/
|gove
|810
|gown
|01100101001
|/ɡaʊn/
|gown
|811
|grab
|01100101010
|/græb/
|grab
|812
|grace
|01100101011
|/greɪs/
|grac
|813
|grain
|01100101100
|/greɪn/
|grai
|814
|grant
|01100101101
|/grɑːnt/
|gran
|815
|grape
|01100101110
|/greɪp/
|grap
|816
|grass
|01100101111
|/grɑːs/
|gras
|817
|gravity
|01100110000
|/ˈgrævɪti/
|grav
|818
|great
|01100110001
|/greɪt/
|grea
|819
|green
|01100110010
|/griːn/
|gree
|820
|grid
|01100110011
|/ɡrɪd/
|grid
|821
|grief
|01100110100
|/griːf/
|grie
|822
|grit
|01100110101
|/ɡrɪt/
|grit
|823
|grocery
|01100110110
|/ˈgrəʊsəri/
|groc
|824
|group
|01100110111
|/gruːp/
|grou
|825
|grow
|01100111000
|/grəʊ/
|grow
|826
|grunt
|01100111001
|/ɡrʌnt/
|grun
|827
|guard
|01100111010
|/gɑːd/
|guar
|828
|guess
|01100111011
|/gɛs/
|gues
|829
|guide
|01100111100
|/gaɪd/
|guid
|830
|guilt
|01100111101
|/gɪlt/
|guil
|831
|guitar
|01100111110
|/gɪˈtɑː/
|guit
|832
|gun
|01100111111
|/gʌn/
|gun
|833
|gym
|01101000000
|/ʤɪm/
|gym