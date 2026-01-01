BIP39 Words: A
136 mnemonic seed phrase words starting with "A" from the BIP39 English wordlist.
|#
|Word
|Binary
|IPA
|Prefix
|1
|abandon
|00000000000
|/əˈbændən/
|aban
|2
|ability
|00000000001
|/əˈbɪlɪti/
|abil
|3
|able
|00000000010
|/ˈeɪbl/
|able
|4
|about
|00000000011
|/əˈbaʊt/
|abou
|5
|above
|00000000100
|/əˈbʌv/
|abov
|6
|absent
|00000000101
|/ˈæbsᵊnt/
|abse
|7
|absorb
|00000000110
|/əbˈsɔːb/
|abso
|8
|abstract
|00000000111
|/ˈæbstrækt/
|abst
|9
|absurd
|00000001000
|/əbˈsɜːd/
|absu
|10
|abuse
|00000001001
|/əˈbjuːs/
|abus
|11
|access
|00000001010
|/ˈæksɛs/
|acce
|12
|accident
|00000001011
|/ˈæksɪdənt/
|acci
|13
|account
|00000001100
|/əˈkaʊnt/
|acco
|14
|accuse
|00000001101
|/əˈkjuːz/
|accu
|15
|achieve
|00000001110
|/əˈʧiːv/
|achi
|16
|acid
|00000001111
|/ˈæsɪd/
|acid
|17
|acoustic
|00000010000
|/əˈkuːstɪk/
|acou
|18
|acquire
|00000010001
|/əˈkwaɪə/
|acqu
|19
|across
|00000010010
|/əˈkrɒs/
|acro
|20
|act
|00000010011
|/ækt/
|act
|21
|action
|00000010100
|/ˈækʃ(ə)n/
|acti
|22
|actor
|00000010101
|/ˈæktə/
|acto
|23
|actress
|00000010110
|/ˈæktrɪs/
|actr
|24
|actual
|00000010111
|/ˈækʧʊəl/
|actu
|25
|adapt
|00000011000
|/əˈdæpt/
|adap
|26
|add
|00000011001
|/æd/
|add
|27
|addict
|00000011010
|/ˈædɪkt/
|addi
|28
|address
|00000011011
|/əˈdrɛs/
|addr
|29
|adjust
|00000011100
|/əˈʤʌst/
|adju
|30
|admit
|00000011101
|/ədˈmɪt/
|admi
|31
|adult
|00000011110
|/ˈædʌlt/
|adul
|32
|advance
|00000011111
|/ədˈvɑːns/
|adva
|33
|advice
|00000100000
|/ədˈvaɪs/
|advi
|34
|aerobic
|00000100001
|/eəˈrəʊbɪk/
|aero
|35
|affair
|00000100010
|/əˈfeə/
|affa
|36
|afford
|00000100011
|/əˈfɔːd/
|affo
|37
|afraid
|00000100100
|/əˈfreɪd/
|afra
|38
|again
|00000100101
|/əˈgɛn/
|agai
|39
|age
|00000100110
|/eɪʤ/
|age
|40
|agent
|00000100111
|/ˈeɪʤənt/
|agen
|41
|agree
|00000101000
|/əˈgriː/
|agre
|42
|ahead
|00000101001
|/əˈhɛd/
|ahea
|43
|aim
|00000101010
|/eɪm/
|aim
|44
|air
|00000101011
|/eə/
|air
|45
|airport
|00000101100
|/ˈeəpɔːt/
|airp
|46
|aisle
|00000101101
|/aɪl/
|aisl
|47
|alarm
|00000101110
|/əˈlɑːm/
|alar
|48
|album
|00000101111
|/ˈælbəm/
|albu
|49
|alcohol
|00000110000
|/ˈælkəhɒl/
|alco
|50
|alert
|00000110001
|/əˈlɜːt/
|aler
|51
|alien
|00000110010
|/ˈeɪliən/
|alie
|52
|all
|00000110011
|/ɔːl/
|all
|53
|alley
|00000110100
|/ˈæli/
|alle
|54
|allow
|00000110101
|/əˈlaʊ/
|allo
|55
|almost
|00000110110
|/ˈɔːlməʊst/
|almo
|56
|alone
|00000110111
|/əˈləʊn/
|alon
|57
|alpha
|00000111000
|/ˈælfə/
|alph
|58
|already
|00000111001
|/ɔːlˈrɛdi/
|alre
|59
|also
|00000111010
|/ˈɔːlsəʊ/
|also
|60
|alter
|00000111011
|/ˈɔːltə/
|alte
|61
|always
|00000111100
|/ˈɔːlweɪz/
|alwa
|62
|amateur
|00000111101
|/ˈæmətə/
|amat
|63
|amazing
|00000111110
|/əˈmeɪzɪŋ/
|amaz
|64
|among
|00000111111
|/əˈmʌŋ/
|amon
|65
|amount
|00001000000
|/əˈmaʊnt/
|amou
|66
|amused
|00001000001
|/əˈmjuːzd/
|amus
|67
|analyst
|00001000010
|/ˈænəlɪst/
|anal
|68
|anchor
|00001000011
|/ˈæŋkə/
|anch
|69
|ancient
|00001000100
|/ˈeɪnʃ(ə)nt/
|anci
|70
|anger
|00001000101
|/ˈæŋgə/
|ange
|71
|angle
|00001000110
|/ˈæŋgl/
|angl
|72
|angry
|00001000111
|/ˈæŋgri/
|angr
|73
|animal
|00001001000
|/ˈænɪməl/
|anim
|74
|ankle
|00001001001
|/ˈæŋkl/
|ankl
|75
|announce
|00001001010
|/əˈnaʊns/
|anno
|76
|annual
|00001001011
|/ˈænjʊəl/
|annu
|77
|another
|00001001100
|/əˈnʌðə/
|anot
|78
|answer
|00001001101
|/ˈɑːnsə/
|answ
|79
|antenna
|00001001110
|/ænˈtɛnə/
|ante
|80
|antique
|00001001111
|/ænˈtiːk/
|anti
|81
|anxiety
|00001010000
|/æŋˈzaɪəti/
|anxi
|82
|any
|00001010001
|/ˈɛni/
|any
|83
|apart
|00001010010
|/əˈpɑːt/
|apar
|84
|apology
|00001010011
|/əˈpɒləʤi/
|apol
|85
|appear
|00001010100
|/əˈpɪə/
|appe
|86
|apple
|00001010101
|/ˈæpl/
|appl
|87
|approve
|00001010110
|/əˈpruːv/
|appr
|88
|april
|00001010111
|/ˈeɪprᵊl/
|apri
|89
|arch
|00001011000
|/ɑːʧ/
|arch
|90
|arctic
|00001011001
|/ˈɑːktɪk/
|arct
|91
|area
|00001011010
|/ˈeərɪə/
|area
|92
|arena
|00001011011
|/əˈriːnə/
|aren
|93
|argue
|00001011100
|/ˈɑːgjuː/
|argu
|94
|arm
|00001011101
|/ɑːm/
|arm
|95
|armed
|00001011110
|/ɑːmd/
|arme
|96
|armor
|00001011111
|/ˈɑːmə/
|armo
|97
|army
|00001100000
|/ˈɑːmi/
|army
|98
|around
|00001100001
|/əˈraʊnd/
|arou
|99
|arrange
|00001100010
|/əˈreɪnʤ/
|arra
|100
|arrest
|00001100011
|/əˈrɛst/
|arre
|101
|arrive
|00001100100
|/əˈraɪv/
|arri
|102
|arrow
|00001100101
|/ˈærəʊ/
|arro
|103
|art
|00001100110
|/ɑːt/
|art
|104
|artefact
|00001100111
|/ˈɑːtɪfækt/
|arte
|105
|artist
|00001101000
|/ˈɑːtɪst/
|arti
|106
|artwork
|00001101001
|/ˈɑːtwɜːk/
|artw
|107
|ask
|00001101010
|/ɑːsk/
|ask
|108
|aspect
|00001101011
|/ˈæspɛkt/
|aspe
|109
|assault
|00001101100
|/əˈsɔːlt/
|assa
|110
|asset
|00001101101
|/ˈæsɛt/
|asse
|111
|assist
|00001101110
|/əˈsɪst/
|assi
|112
|assume
|00001101111
|/əˈsjuːm/
|assu
|113
|asthma
|00001110000
|/ˈæsmə/
|asth
|114
|athlete
|00001110001
|/ˈæθliːt/
|athl
|115
|atom
|00001110010
|/ˈætəm/
|atom
|116
|attack
|00001110011
|/əˈtæk/
|atta
|117
|attend
|00001110100
|/əˈtɛnd/
|atte
|118
|attitude
|00001110101
|/ˈætɪtjuːd/
|atti
|119
|attract
|00001110110
|/əˈtrækt/
|attr
|120
|auction
|00001110111
|/ˈɔːkʃ(ə)n/
|auct
|121
|audit
|00001111000
|/ˈɔːdɪt/
|audi
|122
|august
|00001111001
|/ˈɔːɡəst/
|augu
|123
|aunt
|00001111010
|/ɑːnt/
|aunt
|124
|author
|00001111011
|/ˈɔːθə/
|auth
|125
|auto
|00001111100
|/ˈɔːtəʊ/
|auto
|126
|autumn
|00001111101
|/ˈɔːtəm/
|autu
|127
|average
|00001111110
|/ˈævərɪʤ/
|aver
|128
|avocado
|00001111111
|/ˌævəʊˈkɑːdəʊ/
|avoc
|129
|avoid
|00010000000
|/əˈvɔɪd/
|avoi
|130
|awake
|00010000001
|/əˈweɪk/
|awak
|131
|aware
|00010000010
|/əˈweə/
|awar
|132
|away
|00010000011
|/əˈweɪ/
|away
|133
|awesome
|00010000100
|/ˈɔːsəm/
|awes
|134
|awful
|00010000101
|/ˈɔːfʊl/
|awfu
|135
|awkward
|00010000110
|/ˈɔːkwəd/
|awkw
|136
|axis
|00010000111
|/ˈæksɪs/
|axis