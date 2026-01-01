BIP39 Words: R
108 mnemonic seed phrase words starting with "R" from the BIP39 English wordlist.
|#
|Word
|Binary
|IPA
|Prefix
|1410
|rabbit
|10110000001
|/ˈræbɪt/
|rabb
|1411
|raccoon
|10110000010
|/rəˈkuːn/
|racc
|1412
|race
|10110000011
|/reɪs/
|race
|1413
|rack
|10110000100
|/ræk/
|rack
|1414
|radar
|10110000101
|/ˈreɪdə/
|rada
|1415
|radio
|10110000110
|/ˈreɪdɪəʊ/
|radi
|1416
|rail
|10110000111
|/reɪl/
|rail
|1417
|rain
|10110001000
|/reɪn/
|rain
|1418
|raise
|10110001001
|/reɪz/
|rais
|1419
|rally
|10110001010
|/ˈræli/
|rall
|1420
|ramp
|10110001011
|/ræmp/
|ramp
|1421
|ranch
|10110001100
|/rɑːnʧ/
|ranc
|1422
|random
|10110001101
|/ˈrændəm/
|rand
|1423
|range
|10110001110
|/reɪnʤ/
|rang
|1424
|rapid
|10110001111
|/ˈræpɪd/
|rapi
|1425
|rare
|10110010000
|/reə/
|rare
|1426
|rate
|10110010001
|/reɪt/
|rate
|1427
|rather
|10110010010
|/ˈrɑːðə/
|rath
|1428
|raven
|10110010011
|/ˈreɪvᵊn/
|rave
|1429
|raw
|10110010100
|/rɔː/
|raw
|1430
|razor
|10110010101
|/ˈreɪzə/
|razo
|1431
|ready
|10110010110
|/ˈrɛdi/
|read
|1432
|real
|10110010111
|/rɪəl/
|real
|1433
|reason
|10110011000
|/ˈriːzn/
|reas
|1434
|rebel
|10110011001
|/ˈrɛbl/
|rebe
|1435
|rebuild
|10110011010
|/ˌriːˈbɪld/
|rebu
|1436
|recall
|10110011011
|/rɪˈkɔːl/
|reca
|1437
|receive
|10110011100
|/rɪˈsiːv/
|rece
|1438
|recipe
|10110011101
|/ˈrɛsɪpi/
|reci
|1439
|record
|10110011110
|/ˈrɛkɔːd/
|reco
|1440
|recycle
|10110011111
|/ˌriːˈsaɪkᵊl/
|recy
|1441
|reduce
|10110100000
|/rɪˈdjuːs/
|redu
|1442
|reflect
|10110100001
|/rɪˈflɛkt/
|refl
|1443
|reform
|10110100010
|/ˌriːˈfɔːm/
|refo
|1444
|refuse
|10110100011
|/ˌriːˈfjuːz/
|refu
|1445
|region
|10110100100
|/ˈriːʤən/
|regi
|1446
|regret
|10110100101
|/rɪˈgrɛt/
|regr
|1447
|regular
|10110100110
|/ˈrɛgjʊlə/
|regu
|1448
|reject
|10110100111
|/ˈriːʤɛkt/
|reje
|1449
|relax
|10110101000
|/rɪˈlæks/
|rela
|1450
|release
|10110101001
|/rɪˈliːs/
|rele
|1451
|relief
|10110101010
|/rɪˈliːf/
|reli
|1452
|rely
|10110101011
|/rɪˈlaɪ/
|rely
|1453
|remain
|10110101100
|/rɪˈmeɪn/
|rema
|1454
|remember
|10110101101
|/rɪˈmɛmbə/
|reme
|1455
|remind
|10110101110
|/ˈrɪmaɪnd/
|remi
|1456
|remove
|10110101111
|/rɪˈmuːv/
|remo
|1457
|render
|10110110000
|/ˈrɛndə/
|rend
|1458
|renew
|10110110001
|/rɪˈnjuː/
|rene
|1459
|rent
|10110110010
|/rɛnt/
|rent
|1460
|reopen
|10110110011
|/ˌriːˈəʊpᵊn/
|reop
|1461
|repair
|10110110100
|/rɪˈpeə/
|repa
|1462
|repeat
|10110110101
|/rɪˈpiːt/
|repe
|1463
|replace
|10110110110
|/rɪˈpleɪs/
|repl
|1464
|report
|10110110111
|/rɪˈpɔːt/
|repo
|1465
|require
|10110111000
|/rɪˈkwaɪə/
|requ
|1466
|rescue
|10110111001
|/ˈrɛskjuː/
|resc
|1467
|resemble
|10110111010
|/rɪˈzɛmbl/
|rese
|1468
|resist
|10110111011
|/rɪˈzɪst/
|resi
|1469
|resource
|10110111100
|/rɪˈsɔːs/
|reso
|1470
|response
|10110111101
|/rɪsˈpɒns/
|resp
|1471
|result
|10110111110
|/rɪˈzʌlt/
|resu
|1472
|retire
|10110111111
|/rɪˈtaɪə/
|reti
|1473
|retreat
|10111000000
|/rɪˈtriːt/
|retr
|1474
|return
|10111000001
|/rɪˈtɜːn/
|retu
|1475
|reunion
|10111000010
|/ˌriːˈjuːnjən/
|reun
|1476
|reveal
|10111000011
|/rɪˈviːl/
|reve
|1477
|review
|10111000100
|/rɪˈvjuː/
|revi
|1478
|reward
|10111000101
|/rɪˈwɔːd/
|rewa
|1479
|rhythm
|10111000110
|/ˈrɪðəm/
|rhyt
|1480
|rib
|10111000111
|/rɪb/
|rib
|1481
|ribbon
|10111001000
|/ˈrɪbən/
|ribb
|1482
|rice
|10111001001
|/raɪs/
|rice
|1483
|rich
|10111001010
|/rɪʧ/
|rich
|1484
|ride
|10111001011
|/raɪd/
|ride
|1485
|ridge
|10111001100
|/rɪʤ/
|ridg
|1486
|rifle
|10111001101
|/ˈraɪfl/
|rifl
|1487
|right
|10111001110
|/raɪt/
|righ
|1488
|rigid
|10111001111
|/ˈrɪʤɪd/
|rigi
|1489
|ring
|10111010000
|/rɪŋ/
|ring
|1490
|riot
|10111010001
|/ˈraɪət/
|riot
|1491
|ripple
|10111010010
|/ˈrɪpᵊl/
|ripp
|1492
|risk
|10111010011
|/rɪsk/
|risk
|1493
|ritual
|10111010100
|/ˈrɪʧʊəl/
|ritu
|1494
|rival
|10111010101
|/ˈraɪvəl/
|riva
|1495
|river
|10111010110
|/ˈrɪvə/
|rive
|1496
|road
|10111010111
|/rəʊd/
|road
|1497
|roast
|10111011000
|/rəʊst/
|roas
|1498
|robot
|10111011001
|/ˈrəʊbɒt/
|robo
|1499
|robust
|10111011010
|/rəʊˈbʌst/
|robu
|1500
|rocket
|10111011011
|/ˈrɒkɪt/
|rock
|1501
|romance
|10111011100
|/rəʊˈmæns/
|roma
|1502
|roof
|10111011101
|/ruːf/
|roof
|1503
|rookie
|10111011110
|/ˈrʊki/
|rook
|1504
|room
|10111011111
|/ruːm/
|room
|1505
|rose
|10111100000
|/rəʊz/
|rose
|1506
|rotate
|10111100001
|/rəʊˈteɪt/
|rota
|1507
|rough
|10111100010
|/rʌf/
|roug
|1508
|round
|10111100011
|/raʊnd/
|roun
|1509
|route
|10111100100
|/ruːt/
|rout
|1510
|royal
|10111100101
|/ˈrɔɪəl/
|roya
|1511
|rubber
|10111100110
|/ˈrʌbə/
|rubb
|1512
|rude
|10111100111
|/ruːd/
|rude
|1513
|rug
|10111101000
|/rʌɡ/
|rug
|1514
|rule
|10111101001
|/ruːl/
|rule
|1515
|run
|10111101010
|/rʌn/
|run
|1516
|runway
|10111101011
|/ˈrʌnweɪ/
|runw
|1517
|rural
|10111101100
|/ˈrʊərəl/
|rura