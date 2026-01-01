BIP39 Words: O

55 mnemonic seed phrase words starting with "O" from the BIP39 English wordlist.

# Word
1215 oak
1216 obey
1217 object
1218 oblige
1219 obscure
1220 observe
1221 obtain
1222 obvious
1223 occur
1224 ocean
1225 october
1226 odor
1227 off
1228 offer
1229 office
1230 often
1231 oil
1232 okay
1233 old
1234 olive
1235 olympic
1236 omit
1237 once
1238 one
1239 onion
1240 online
1241 only
1242 open
1243 opera
1244 opinion
1245 oppose
1246 option
1247 orange
1248 orbit
1249 orchard
1250 order
1251 ordinary
1252 organ
1253 orient
1254 original
1255 orphan
1256 ostrich
1257 other
1258 outdoor
1259 outer
1260 output
1261 outside
1262 oval
1263 oven
1264 over
1265 own
1266 owner
1267 oxygen
1268 oyster
1269 ozone
