BIP39 Words: O
55 mnemonic seed phrase words starting with "O" from the BIP39 English wordlist.
|#
|Word
|Binary
|IPA
|Prefix
|1215
|oak
|10010111110
|/əʊk/
|oak
|1216
|obey
|10010111111
|/əˈbeɪ/
|obey
|1217
|object
|10011000000
|/ˈɒbʤɪkt/
|obje
|1218
|oblige
|10011000001
|/əˈblaɪʤ/
|obli
|1219
|obscure
|10011000010
|/əbˈskjʊə/
|obsc
|1220
|observe
|10011000011
|/əbˈzɜːv/
|obse
|1221
|obtain
|10011000100
|/əbˈteɪn/
|obta
|1222
|obvious
|10011000101
|/ˈɒbvɪəs/
|obvi
|1223
|occur
|10011000110
|/əˈkɜː/
|occu
|1224
|ocean
|10011000111
|/ˈəʊʃən/
|ocea
|1225
|october
|10011001000
|/ɒkˈtəʊbə/
|octo
|1226
|odor
|10011001001
|/ˈəʊdə/
|odor
|1227
|off
|10011001010
|/ɒf/
|off
|1228
|offer
|10011001011
|/ˈɒfə/
|offe
|1229
|office
|10011001100
|/ˈɒfɪs/
|offi
|1230
|often
|10011001101
|/ˈɒfᵊn/
|ofte
|1231
|oil
|10011001110
|/ɔɪl/
|oil
|1232
|okay
|10011001111
|/ˈəʊˈkeɪ/
|okay
|1233
|old
|10011010000
|/əʊld/
|old
|1234
|olive
|10011010001
|/ˈɒlɪv/
|oliv
|1235
|olympic
|10011010010
|/əˈlɪmpɪk/
|olym
|1236
|omit
|10011010011
|/əˈmɪt/
|omit
|1237
|once
|10011010100
|/wʌns/
|once
|1238
|one
|10011010101
|/wʌn/
|one
|1239
|onion
|10011010110
|/ˈʌnjən/
|onio
|1240
|online
|10011010111
|/ˈɒnˌlaɪn/
|onli
|1241
|only
|10011011000
|/ˈəʊnli/
|only
|1242
|open
|10011011001
|/ˈəʊpən/
|open
|1243
|opera
|10011011010
|/ˈɒpərə/
|oper
|1244
|opinion
|10011011011
|/əˈpɪnjən/
|opin
|1245
|oppose
|10011011100
|/əˈpəʊz/
|oppo
|1246
|option
|10011011101
|/ˈɒpʃən/
|opti
|1247
|orange
|10011011110
|/ˈɒrɪnʤ/
|oran
|1248
|orbit
|10011011111
|/ˈɔːbɪt/
|orbi
|1249
|orchard
|10011100000
|/ˈɔːʧəd/
|orch
|1250
|order
|10011100001
|/ˈɔːdə/
|orde
|1251
|ordinary
|10011100010
|/ˈɔːdnri/
|ordi
|1252
|organ
|10011100011
|/ˈɔːgən/
|orga
|1253
|orient
|10011100100
|/ˈɔːriənt/
|orie
|1254
|original
|10011100101
|/əˈrɪʤənl/
|orig
|1255
|orphan
|10011100110
|/ˈɔːfᵊn/
|orph
|1256
|ostrich
|10011100111
|/ˈɒstrɪʧ/
|ostr
|1257
|other
|10011101000
|/ˈʌðə/
|othe
|1258
|outdoor
|10011101001
|/ˈaʊtdɔː/
|outd
|1259
|outer
|10011101010
|/ˈaʊtə/
|oute
|1260
|output
|10011101011
|/ˈaʊtpʊt/
|outp
|1261
|outside
|10011101100
|/ˌaʊtˈsaɪd/
|outs
|1262
|oval
|10011101101
|/ˈəʊvᵊl/
|oval
|1263
|oven
|10011101110
|/ˈʌvn/
|oven
|1264
|over
|10011101111
|/ˈəʊvə/
|over
|1265
|own
|10011110000
|/əʊn/
|own
|1266
|owner
|10011110001
|/ˈəʊnə/
|owne
|1267
|oxygen
|10011110010
|/ˈɒksɪʤən/
|oxyg
|1268
|oyster
|10011110011
|/ˈɔɪstə/
|oyst
|1269
|ozone
|10011110100
|/ˈəʊzəʊn/
|ozon