BIP39 Words: F
106 mnemonic seed phrase words starting with "F" from the BIP39 English wordlist.
|#
|Word
|Binary
|IPA
|Prefix
|652
|fabric
|01010001011
|/ˈfæbrɪk/
|fabr
|653
|face
|01010001100
|/feɪs/
|face
|654
|faculty
|01010001101
|/ˈfækəlti/
|facu
|655
|fade
|01010001110
|/feɪd/
|fade
|656
|faint
|01010001111
|/feɪnt/
|fain
|657
|faith
|01010010000
|/feɪθ/
|fait
|658
|fall
|01010010001
|/fɔːl/
|fall
|659
|false
|01010010010
|/fɔːls/
|fals
|660
|fame
|01010010011
|/feɪm/
|fame
|661
|family
|01010010100
|/ˈfæmɪli/
|fami
|662
|famous
|01010010101
|/ˈfeɪməs/
|famo
|663
|fan
|01010010110
|/fæn/
|fan
|664
|fancy
|01010010111
|/ˈfænsi/
|fanc
|665
|fantasy
|01010011000
|/ˈfæntəsi/
|fant
|666
|farm
|01010011001
|/fɑːm/
|farm
|667
|fashion
|01010011010
|/ˈfæʃən/
|fash
|668
|fat
|01010011011
|/fæt/
|fat
|669
|fatal
|01010011100
|/ˈfeɪtl/
|fata
|670
|father
|01010011101
|/ˈfɑːðə/
|fath
|671
|fatigue
|01010011110
|/fəˈtiːg/
|fati
|672
|fault
|01010011111
|/fɔːlt/
|faul
|673
|favorite
|01010100000
|/ˈfeɪvərɪt/
|favo
|674
|feature
|01010100001
|/ˈfiːʧə/
|feat
|675
|february
|01010100010
|/ˈfɛbruᵊri/
|febr
|676
|federal
|01010100011
|/ˈfɛdərəl/
|fede
|677
|fee
|01010100100
|/fiː/
|fee
|678
|feed
|01010100101
|/fiːd/
|feed
|679
|feel
|01010100110
|/fiːl/
|feel
|680
|female
|01010100111
|/ˈfiːmeɪl/
|fema
|681
|fence
|01010101000
|/fɛns/
|fenc
|682
|festival
|01010101001
|/ˈfɛstəvəl/
|fest
|683
|fetch
|01010101010
|/fɛʧ/
|fetc
|684
|fever
|01010101011
|/ˈfiːvə/
|feve
|685
|few
|01010101100
|/fjuː/
|few
|686
|fiber
|01010101101
|/faɪbə/
|fibe
|687
|fiction
|01010101110
|/ˈfɪkʃən/
|fict
|688
|field
|01010101111
|/fiːld/
|fiel
|689
|figure
|01010110000
|/ˈfɪgə/
|figu
|690
|file
|01010110001
|/faɪl/
|file
|691
|film
|01010110010
|/fɪlm/
|film
|692
|filter
|01010110011
|/ˈfɪltə/
|filt
|693
|final
|01010110100
|/ˈfaɪnl/
|fina
|694
|find
|01010110101
|/faɪnd/
|find
|695
|fine
|01010110110
|/faɪn/
|fine
|696
|finger
|01010110111
|/ˈfɪŋgə/
|fing
|697
|finish
|01010111000
|/ˈfɪnɪʃ/
|fini
|698
|fire
|01010111001
|/ˈfaɪə/
|fire
|699
|firm
|01010111010
|/fɜːm/
|firm
|700
|first
|01010111011
|/fɜːst/
|firs
|701
|fiscal
|01010111100
|/ˈfɪskəl/
|fisc
|702
|fish
|01010111101
|/fɪʃ/
|fish
|703
|fit
|01010111110
|/fɪt/
|fit
|704
|fitness
|01010111111
|/ˈfɪtnɪs/
|fitn
|705
|fix
|01011000000
|/fɪks/
|fix
|706
|flag
|01011000001
|/flæg/
|flag
|707
|flame
|01011000010
|/fleɪm/
|flam
|708
|flash
|01011000011
|/flæʃ/
|flas
|709
|flat
|01011000100
|/flæt/
|flat
|710
|flavor
|01011000101
|/ˈfleɪvə/
|flav
|711
|flee
|01011000110
|/fliː/
|flee
|712
|flight
|01011000111
|/flaɪt/
|flig
|713
|flip
|01011001000
|/flɪp/
|flip
|714
|float
|01011001001
|/fləʊt/
|floa
|715
|flock
|01011001010
|/flɒk/
|floc
|716
|floor
|01011001011
|/flɔː/
|floo
|717
|flower
|01011001100
|/ˈflaʊə/
|flow
|718
|fluid
|01011001101
|/ˈflu(ː)ɪd/
|flui
|719
|flush
|01011001110
|/flʌʃ/
|flus
|720
|fly
|01011001111
|/flaɪ/
|fly
|721
|foam
|01011010000
|/fəʊm/
|foam
|722
|focus
|01011010001
|/ˈfəʊkəs/
|focu
|723
|fog
|01011010010
|/fɒg/
|fog
|724
|foil
|01011010011
|/fɔɪl/
|foil
|725
|fold
|01011010100
|/fəʊld/
|fold
|726
|follow
|01011010101
|/ˈfɒləʊ/
|foll
|727
|food
|01011010110
|/fuːd/
|food
|728
|foot
|01011010111
|/fʊt/
|foot
|729
|force
|01011011000
|/fɔːs/
|forc
|730
|forest
|01011011001
|/ˈfɒrɪst/
|fore
|731
|forget
|01011011010
|/fəˈgɛt/
|forg
|732
|fork
|01011011011
|/fɔːk/
|fork
|733
|fortune
|01011011100
|/ˈfɔːʧən/
|fort
|734
|forum
|01011011101
|/ˈfɔːrəm/
|foru
|735
|forward
|01011011110
|/ˈfɔːwəd/
|forw
|736
|fossil
|01011011111
|/ˈfɒsᵊl/
|foss
|737
|foster
|01011100000
|/ˈfɒstə/
|fost
|738
|found
|01011100001
|/faʊnd/
|foun
|739
|fox
|01011100010
|/fɒks/
|fox
|740
|fragile
|01011100011
|/ˈfræʤaɪl/
|frag
|741
|frame
|01011100100
|/freɪm/
|fram
|742
|frequent
|01011100101
|/ˈfriːkwənt/
|freq
|743
|fresh
|01011100110
|/frɛʃ/
|fres
|744
|friend
|01011100111
|/frɛnd/
|frie
|745
|fringe
|01011101000
|/frɪnʤ/
|frin
|746
|frog
|01011101001
|/frɒɡ/
|frog
|747
|front
|01011101010
|/frʌnt/
|fron
|748
|frost
|01011101011
|/frɒst/
|fros
|749
|frown
|01011101100
|/fraʊn/
|frow
|750
|frozen
|01011101101
|/ˈfrəʊzn/
|froz
|751
|fruit
|01011101110
|/fruːt/
|frui
|752
|fuel
|01011101111
|/fjʊəl/
|fuel
|753
|fun
|01011110000
|/fʌn/
|fun
|754
|funny
|01011110001
|/ˈfʌni/
|funn
|755
|furnace
|01011110010
|/ˈfɜːnɪs/
|furn
|756
|fury
|01011110011
|/ˈfjʊəri/
|fury
|757
|future
|01011110100
|/ˈfjuːʧə/
|futu