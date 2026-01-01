BIP39 Words: L

76 mnemonic seed phrase words starting with "L" from the BIP39 English wordlist.

# Word
993 lab
994 label
995 labor
996 ladder
997 lady
998 lake
999 lamp
1000 language
1001 laptop
1002 large
1003 later
1004 latin
1005 laugh
1006 laundry
1007 lava
1008 law
1009 lawn
1010 lawsuit
1011 layer
1012 lazy
1013 leader
1014 leaf
1015 learn
1016 leave
1017 lecture
1018 left
1019 leg
1020 legal
1021 legend
1022 leisure
1023 lemon
1024 lend
1025 length
1026 lens
1027 leopard
1028 lesson
1029 letter
1030 level
1031 liar
1032 liberty
1033 library
1034 license
1035 life
1036 lift
1037 light
1038 like
1039 limb
1040 limit
1041 link
1042 lion
1043 liquid
1044 list
1045 little
1046 live
1047 lizard
1048 load
1049 loan
1050 lobster
1051 local
1052 lock
1053 logic
1054 lonely
1055 long
1056 loop
1057 lottery
1058 loud
1059 lounge
1060 love
1061 loyal
1062 lucky
1063 luggage
1064 lumber
1065 lunar
1066 lunch
1067 luxury
1068 lyrics
