BIP39 Words: L
76 mnemonic seed phrase words starting with "L" from the BIP39 English wordlist.
|#
|Word
|Binary
|IPA
|Prefix
|993
|lab
|01111100000
|/læb/
|lab
|994
|label
|01111100001
|/ˈleɪbl/
|labe
|995
|labor
|01111100010
|/ˈleɪbə/
|labo
|996
|ladder
|01111100011
|/ˈlædə/
|ladd
|997
|lady
|01111100100
|/ˈleɪdi/
|lady
|998
|lake
|01111100101
|/leɪk/
|lake
|999
|lamp
|01111100110
|/læmp/
|lamp
|1000
|language
|01111100111
|/ˈlæŋgwɪʤ/
|lang
|1001
|laptop
|01111101000
|/ˈlæptɒp/
|lapt
|1002
|large
|01111101001
|/lɑːʤ/
|larg
|1003
|later
|01111101010
|/ˈleɪtə/
|late
|1004
|latin
|01111101011
|/ˈlætɪn/
|lati
|1005
|laugh
|01111101100
|/lɑːf/
|laug
|1006
|laundry
|01111101101
|/ˈlɔːndri/
|laun
|1007
|lava
|01111101110
|/ˈlɑːvə/
|lava
|1008
|law
|01111101111
|/lɔː/
|law
|1009
|lawn
|01111110000
|/lɔːn/
|lawn
|1010
|lawsuit
|01111110001
|/ˈlɔːsjuːt/
|laws
|1011
|layer
|01111110010
|/ˈleɪə/
|laye
|1012
|lazy
|01111110011
|/ˈleɪzi/
|lazy
|1013
|leader
|01111110100
|/ˈliːdə/
|lead
|1014
|leaf
|01111110101
|/liːf/
|leaf
|1015
|learn
|01111110110
|/lɜːn/
|lear
|1016
|leave
|01111110111
|/liːv/
|leav
|1017
|lecture
|01111111000
|/ˈlɛkʧə/
|lect
|1018
|left
|01111111001
|/lɛft/
|left
|1019
|leg
|01111111010
|/lɛg/
|leg
|1020
|legal
|01111111011
|/ˈliːgəl/
|lega
|1021
|legend
|01111111100
|/ˈlɛʤənd/
|lege
|1022
|leisure
|01111111101
|/ˈlɛʒə/
|leis
|1023
|lemon
|01111111110
|/ˈlɛmən/
|lemo
|1024
|lend
|01111111111
|/lɛnd/
|lend
|1025
|length
|10000000000
|/lɛŋθ/
|leng
|1026
|lens
|10000000001
|/lɛnz/
|lens
|1027
|leopard
|10000000010
|/ˈlɛpəd/
|leop
|1028
|lesson
|10000000011
|/ˈlɛsn/
|less
|1029
|letter
|10000000100
|/ˈlɛtə/
|lett
|1030
|level
|10000000101
|/ˈlɛvl/
|leve
|1031
|liar
|10000000110
|/ˈlaɪə/
|liar
|1032
|liberty
|10000000111
|/ˈlɪbəti/
|libe
|1033
|library
|10000001000
|/ˈlaɪbrəri/
|libr
|1034
|license
|10000001001
|/ˈlaɪsəns/
|lice
|1035
|life
|10000001010
|/laɪf/
|life
|1036
|lift
|10000001011
|/lɪft/
|lift
|1037
|light
|10000001100
|/laɪt/
|ligh
|1038
|like
|10000001101
|/laɪk/
|like
|1039
|limb
|10000001110
|/lɪm/
|limb
|1040
|limit
|10000001111
|/ˈlɪmɪt/
|limi
|1041
|link
|10000010000
|/lɪŋk/
|link
|1042
|lion
|10000010001
|/ˈlaɪən/
|lion
|1043
|liquid
|10000010010
|/ˈlɪkwɪd/
|liqu
|1044
|list
|10000010011
|/lɪst/
|list
|1045
|little
|10000010100
|/ˈlɪtl/
|litt
|1046
|live
|10000010101
|/lɪv/
|live
|1047
|lizard
|10000010110
|/ˈlɪzəd/
|liza
|1048
|load
|10000010111
|/ləʊd/
|load
|1049
|loan
|10000011000
|/ləʊn/
|loan
|1050
|lobster
|10000011001
|/ˈlɒbstə/
|lobs
|1051
|local
|10000011010
|/ˈləʊkəl/
|loca
|1052
|lock
|10000011011
|/lɒk/
|lock
|1053
|logic
|10000011100
|/ˈlɒʤɪk/
|logi
|1054
|lonely
|10000011101
|/ˈləʊnli/
|lone
|1055
|long
|10000011110
|/lɒŋ/
|long
|1056
|loop
|10000011111
|/luːp/
|loop
|1057
|lottery
|10000100000
|/ˈlɒtᵊri/
|lott
|1058
|loud
|10000100001
|/laʊd/
|loud
|1059
|lounge
|10000100010
|/laʊnʤ/
|loun
|1060
|love
|10000100011
|/lʌv/
|love
|1061
|loyal
|10000100100
|/ˈlɔɪəl/
|loya
|1062
|lucky
|10000100101
|/ˈlʌki/
|luck
|1063
|luggage
|10000100110
|/ˈlʌɡɪʤ/
|lugg
|1064
|lumber
|10000100111
|/ˈlʌmbə/
|lumb
|1065
|lunar
|10000101000
|/ˈluːnə/
|luna
|1066
|lunch
|10000101001
|/lʌnʧ/
|lunc
|1067
|luxury
|10000101010
|/ˈlʌkʃᵊri/
|luxu
|1068
|lyrics
|10000101011
|/ˈlɪrɪks/
|lyri