BIP39 Words: J
20 mnemonic seed phrase words starting with "J" from the BIP39 English wordlist.
|#
|Word
|Binary
|IPA
|Prefix
|953
|jacket
|01110111000
|/ˈʤækɪt/
|jack
|954
|jaguar
|01110111001
|/ˈʤæɡjuə/
|jagu
|955
|jar
|01110111010
|/ʤɑː/
|jar
|956
|jazz
|01110111011
|/ʤæz/
|jazz
|957
|jealous
|01110111100
|/ˈʤɛləs/
|jeal
|958
|jeans
|01110111101
|/ʤiːnz/
|jean
|959
|jelly
|01110111110
|/ˈʤɛli/
|jell
|960
|jewel
|01110111111
|/ˈʤuːəl/
|jewe
|961
|job
|01111000000
|/ʤɒb/
|job
|962
|join
|01111000001
|/ʤɔɪn/
|join
|963
|joke
|01111000010
|/ʤəʊk/
|joke
|964
|journey
|01111000011
|/ˈʤɜːni/
|jour
|965
|joy
|01111000100
|/ʤɔɪ/
|joy
|966
|judge
|01111000101
|/ˈʤʌʤ/
|judg
|967
|juice
|01111000110
|/ʤuːs/
|juic
|968
|jump
|01111000111
|/ʤʌmp/
|jump
|969
|jungle
|01111001000
|/ˈʤʌŋgl/
|jung
|970
|junior
|01111001001
|/ˈʤuːnjə/
|juni
|971
|junk
|01111001010
|/ʤʌŋk/
|junk
|972
|just
|01111001011
|/ʤʌst/
|just