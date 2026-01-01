BIP39 Words: M
105 mnemonic seed phrase words starting with "M" from the BIP39 English wordlist.
|#
|Word
|Binary
|IPA
|Prefix
|1069
|machine
|10000101100
|/məˈʃiːn/
|mach
|1070
|mad
|10000101101
|/mæd/
|mad
|1071
|magic
|10000101110
|/ˈmæʤɪk/
|magi
|1072
|magnet
|10000101111
|/ˈmæɡnət/
|magn
|1073
|maid
|10000110000
|/meɪd/
|maid
|1074
|10000110001
|/meɪl/
|1075
|main
|10000110010
|/meɪn/
|main
|1076
|major
|10000110011
|/ˈmeɪʤə/
|majo
|1077
|make
|10000110100
|/meɪk/
|make
|1078
|mammal
|10000110101
|/ˈmæmᵊl/
|mamm
|1079
|man
|10000110110
|/mæn/
|man
|1080
|manage
|10000110111
|/ˈmænɪʤ/
|mana
|1081
|mandate
|10000111000
|/ˈmændeɪt/
|mand
|1082
|mango
|10000111001
|/ˈmæŋɡəʊ/
|mang
|1083
|mansion
|10000111010
|/ˈmænʃən/
|mans
|1084
|manual
|10000111011
|/ˈmænjʊəl/
|manu
|1085
|maple
|10000111100
|/ˈmeɪpᵊl/
|mapl
|1086
|marble
|10000111101
|/ˈmɑːbl/
|marb
|1087
|march
|10000111110
|/mɑːʧ/
|marc
|1088
|margin
|10000111111
|/ˈmɑːʤɪn/
|marg
|1089
|marine
|10001000000
|/məˈriːn/
|mari
|1090
|market
|10001000001
|/ˈmɑːkɪt/
|mark
|1091
|marriage
|10001000010
|/ˈmærɪʤ/
|marr
|1092
|mask
|10001000011
|/mɑːsk/
|mask
|1093
|mass
|10001000100
|/mæs/
|mass
|1094
|master
|10001000101
|/ˈmɑːstə/
|mast
|1095
|match
|10001000110
|/mæʧ/
|matc
|1096
|material
|10001000111
|/məˈtɪərɪəl/
|mate
|1097
|math
|10001001000
|/mæθ/
|math
|1098
|matrix
|10001001001
|/ˈmeɪtrɪks/
|matr
|1099
|matter
|10001001010
|/ˈmætə/
|matt
|1100
|maximum
|10001001011
|/ˈmæksɪməm/
|maxi
|1101
|maze
|10001001100
|/meɪz/
|maze
|1102
|meadow
|10001001101
|/ˈmɛdəʊ/
|mead
|1103
|mean
|10001001110
|/miːn/
|mean
|1104
|measure
|10001001111
|/ˈmɛʒə/
|meas
|1105
|meat
|10001010000
|/miːt/
|meat
|1106
|mechanic
|10001010001
|/mɪˈkænɪk/
|mech
|1107
|medal
|10001010010
|/ˈmɛdl/
|meda
|1108
|media
|10001010011
|/ˈmiːdiə/
|medi
|1109
|melody
|10001010100
|/ˈmɛlədi/
|melo
|1110
|melt
|10001010101
|/mɛlt/
|melt
|1111
|member
|10001010110
|/ˈmɛmbə/
|memb
|1112
|memory
|10001010111
|/ˈmɛməri/
|memo
|1113
|mention
|10001011000
|/ˈmɛnʃən/
|ment
|1114
|menu
|10001011001
|/ˈmɛnjuː/
|menu
|1115
|mercy
|10001011010
|/ˈmɜːsi/
|merc
|1116
|merge
|10001011011
|/mɜːʤ/
|merg
|1117
|merit
|10001011100
|/ˈmɛrɪt/
|meri
|1118
|merry
|10001011101
|/ˈmɛri/
|merr
|1119
|mesh
|10001011110
|/mɛʃ/
|mesh
|1120
|message
|10001011111
|/ˈmɛsɪʤ/
|mess
|1121
|metal
|10001100000
|/ˈmɛtl/
|meta
|1122
|method
|10001100001
|/ˈmɛθəd/
|meth
|1123
|middle
|10001100010
|/ˈmɪdl/
|midd
|1124
|midnight
|10001100011
|/ˈmɪdnaɪt/
|midn
|1125
|milk
|10001100100
|/mɪlk/
|milk
|1126
|million
|10001100101
|/ˈmɪljən/
|mill
|1127
|mimic
|10001100110
|/ˈmɪmɪk/
|mimi
|1128
|mind
|10001100111
|/maɪnd/
|mind
|1129
|minimum
|10001101000
|/ˈmɪnɪməm/
|mini
|1130
|minor
|10001101001
|/ˈmaɪnə/
|mino
|1131
|minute
|10001101010
|/ˈmɪnɪt/
|minu
|1132
|miracle
|10001101011
|/ˈmɪrəkl/
|mira
|1133
|mirror
|10001101100
|/ˈmɪrə/
|mirr
|1134
|misery
|10001101101
|/ˈmɪzəri/
|mise
|1135
|miss
|10001101110
|/mɪs/
|miss
|1136
|mistake
|10001101111
|/mɪsˈteɪk/
|mist
|1137
|mix
|10001110000
|/mɪks/
|mix
|1138
|mixed
|10001110001
|/mɪkst/
|mixe
|1139
|mixture
|10001110010
|/ˈmɪksʧə/
|mixt
|1140
|mobile
|10001110011
|/ˈməʊbaɪl/
|mobi
|1141
|model
|10001110100
|/ˈmɒdl/
|mode
|1142
|modify
|10001110101
|/ˈmɒdɪfaɪ/
|modi
|1143
|mom
|10001110110
|/mɒm/
|mom
|1144
|moment
|10001110111
|/ˈməʊmənt/
|mome
|1145
|monitor
|10001111000
|/ˈmɒnɪtə/
|moni
|1146
|monkey
|10001111001
|/ˈmʌŋki/
|monk
|1147
|monster
|10001111010
|/ˈmɒnstə/
|mons
|1148
|month
|10001111011
|/mʌnθ/
|mont
|1149
|moon
|10001111100
|/muːn/
|moon
|1150
|moral
|10001111101
|/ˈmɒrəl/
|mora
|1151
|more
|10001111110
|/mɔː/
|more
|1152
|morning
|10001111111
|/ˈmɔːnɪŋ/
|morn
|1153
|mosquito
|10010000000
|/məˈskiːtəʊ/
|mosq
|1154
|mother
|10010000001
|/ˈmʌðə/
|moth
|1155
|motion
|10010000010
|/ˈməʊʃən/
|moti
|1156
|motor
|10010000011
|/ˈməʊtə/
|moto
|1157
|mountain
|10010000100
|/ˈmaʊntɪn/
|moun
|1158
|mouse
|10010000101
|/maʊs/
|mous
|1159
|move
|10010000110
|/muːv/
|move
|1160
|movie
|10010000111
|/ˈmuːvi/
|movi
|1161
|much
|10010001000
|/mʌʧ/
|much
|1162
|muffin
|10010001001
|/ˈmʌfɪn/
|muff
|1163
|mule
|10010001010
|/mjuːl/
|mule
|1164
|multiply
|10010001011
|/ˈmʌltɪplaɪ/
|mult
|1165
|muscle
|10010001100
|/ˈmʌsl/
|musc
|1166
|museum
|10010001101
|/mju(ː)ˈzɪəm/
|muse
|1167
|mushroom
|10010001110
|/ˈmʌʃrʊm/
|mush
|1168
|music
|10010001111
|/ˈmjuːzɪk/
|musi
|1169
|must
|10010010000
|/mʌst/
|must
|1170
|mutual
|10010010001
|/ˈmjuːtjʊəl/
|mutu
|1171
|myself
|10010010010
|/maɪˈsɛlf/
|myse
|1172
|mystery
|10010010011
|/ˈmɪstəri/
|myst
|1173
|myth
|10010010100
|/mɪθ/
|myth