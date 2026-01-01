BIP39 Words: K
20 mnemonic seed phrase words starting with "K" from the BIP39 English wordlist.
|#
|Word
|Binary
|IPA
|Prefix
|973
|kangaroo
|01111001100
|/ˌkæŋɡəˈruː/
|kang
|974
|keen
|01111001101
|/kiːn/
|keen
|975
|keep
|01111001110
|/kiːp/
|keep
|976
|ketchup
|01111001111
|/ˈkɛʧʌp/
|ketc
|977
|key
|01111010000
|/kiː/
|key
|978
|kick
|01111010001
|/kɪk/
|kick
|979
|kid
|01111010010
|/kɪd/
|kid
|980
|kidney
|01111010011
|/ˈkɪdni/
|kidn
|981
|kind
|01111010100
|/kaɪnd/
|kind
|982
|kingdom
|01111010101
|/ˈkɪŋdəm/
|king
|983
|kiss
|01111010110
|/kɪs/
|kiss
|984
|kit
|01111010111
|/kɪt/
|kit
|985
|kitchen
|01111011000
|/ˈkɪʧɪn/
|kitc
|986
|kite
|01111011001
|/kaɪt/
|kite
|987
|kitten
|01111011010
|/ˈkɪtᵊn/
|kitt
|988
|kiwi
|01111011011
|/ˈkiːwiː/
|kiwi
|989
|knee
|01111011100
|/niː/
|knee
|990
|knife
|01111011101
|/naɪf/
|knif
|991
|knock
|01111011110
|/nɒk/
|knoc
|992
|know
|01111011111
|/nəʊ/
|know