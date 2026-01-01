BIP39 Words: W
69 mnemonic seed phrase words starting with "W" from the BIP39 English wordlist.
|#
|Word
|Binary
|IPA
|Prefix
|1970
|wage
|11110110001
|/weɪʤ/
|wage
|1971
|wagon
|11110110010
|/ˈwægən/
|wago
|1972
|wait
|11110110011
|/weɪt/
|wait
|1973
|walk
|11110110100
|/wɔːk/
|walk
|1974
|wall
|11110110101
|/wɔːl/
|wall
|1975
|walnut
|11110110110
|/ˈwɔːlnʌt/
|waln
|1976
|want
|11110110111
|/wɒnt/
|want
|1977
|warfare
|11110111000
|/ˈwɔːfeə/
|warf
|1978
|warm
|11110111001
|/wɔːm/
|warm
|1979
|warrior
|11110111010
|/ˈwɒrɪə/
|warr
|1980
|wash
|11110111011
|/wɒʃ/
|wash
|1981
|wasp
|11110111100
|/wɒsp/
|wasp
|1982
|waste
|11110111101
|/weɪst/
|wast
|1983
|water
|11110111110
|/ˈwɔːtə/
|wate
|1984
|wave
|11110111111
|/weɪv/
|wave
|1985
|way
|11111000000
|/weɪ/
|way
|1986
|wealth
|11111000001
|/wɛlθ/
|weal
|1987
|weapon
|11111000010
|/ˈwɛpən/
|weap
|1988
|wear
|11111000011
|/weə/
|wear
|1989
|weasel
|11111000100
|/ˈwiːzᵊl/
|weas
|1990
|weather
|11111000101
|/ˈwɛðə/
|weat
|1991
|web
|11111000110
|/wɛb/
|web
|1992
|wedding
|11111000111
|/ˈwɛdɪŋ/
|wedd
|1993
|weekend
|11111001000
|/ˈwiːkˈɛnd/
|week
|1994
|weird
|11111001001
|/wɪəd/
|weir
|1995
|welcome
|11111001010
|/ˈwɛlkəm/
|welc
|1996
|west
|11111001011
|/wɛst/
|west
|1997
|wet
|11111001100
|/wɛt/
|wet
|1998
|whale
|11111001101
|/weɪl/
|whal
|1999
|what
|11111001110
|/wɒt/
|what
|2000
|wheat
|11111001111
|/wiːt/
|whea
|2001
|wheel
|11111010000
|/wiːl/
|whee
|2002
|when
|11111010001
|/wɛn/
|when
|2003
|where
|11111010010
|/weə/
|wher
|2004
|whip
|11111010011
|/wɪp/
|whip
|2005
|whisper
|11111010100
|/ˈwɪspə/
|whis
|2006
|wide
|11111010101
|/waɪd/
|wide
|2007
|width
|11111010110
|/wɪdθ/
|widt
|2008
|wife
|11111010111
|/waɪf/
|wife
|2009
|wild
|11111011000
|/waɪld/
|wild
|2010
|will
|11111011001
|/wɪl/
|will
|2011
|win
|11111011010
|/wɪn/
|win
|2012
|window
|11111011011
|/ˈwɪndəʊ/
|wind
|2013
|wine
|11111011100
|/waɪn/
|wine
|2014
|wing
|11111011101
|/wɪŋ/
|wing
|2015
|wink
|11111011110
|/wɪŋk/
|wink
|2016
|winner
|11111011111
|/ˈwɪnə/
|winn
|2017
|winter
|11111100000
|/ˈwɪntə/
|wint
|2018
|wire
|11111100001
|/ˈwaɪə/
|wire
|2019
|wisdom
|11111100010
|/ˈwɪzdəm/
|wisd
|2020
|wise
|11111100011
|/waɪz/
|wise
|2021
|wish
|11111100100
|/wɪʃ/
|wish
|2022
|witness
|11111100101
|/ˈwɪtnɪs/
|witn
|2023
|wolf
|11111100110
|/wʊlf/
|wolf
|2024
|woman
|11111100111
|/ˈwʊmən/
|woma
|2025
|wonder
|11111101000
|/ˈwʌndə/
|wond
|2026
|wood
|11111101001
|/wʊd/
|wood
|2027
|wool
|11111101010
|/wʊl/
|wool
|2028
|word
|11111101011
|/wɜːd/
|word
|2029
|work
|11111101100
|/wɜːk/
|work
|2030
|world
|11111101101
|/wɜːld/
|worl
|2031
|worry
|11111101110
|/ˈwʌri/
|worr
|2032
|worth
|11111101111
|/wɜːθ/
|wort
|2033
|wrap
|11111110000
|/ræp/
|wrap
|2034
|wreck
|11111110001
|/rɛk/
|wrec
|2035
|wrestle
|11111110010
|/ˈrɛsᵊl/
|wres
|2036
|wrist
|11111110011
|/rɪst/
|wris
|2037
|write
|11111110100
|/raɪt/
|writ
|2038
|wrong
|11111110101
|/rɒŋ/
|wron