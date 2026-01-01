BIP39 Words: D
112 mnemonic seed phrase words starting with "D" from the BIP39 English wordlist.
|#
|Word
|Binary
|IPA
|Prefix
|440
|dad
|00110110111
|/dæd/
|dad
|441
|damage
|00110111000
|/ˈdæmɪʤ/
|dama
|442
|damp
|00110111001
|/dæmp/
|damp
|443
|dance
|00110111010
|/dɑːns/
|danc
|444
|danger
|00110111011
|/ˈdeɪnʤə/
|dang
|445
|daring
|00110111100
|/ˈdeərɪŋ/
|dari
|446
|dash
|00110111101
|/dæʃ/
|dash
|447
|daughter
|00110111110
|/ˈdɔːtə/
|daug
|448
|dawn
|00110111111
|/dɔːn/
|dawn
|449
|day
|00111000000
|/deɪ/
|day
|450
|deal
|00111000001
|/diːl/
|deal
|451
|debate
|00111000010
|/dɪˈbeɪt/
|deba
|452
|debris
|00111000011
|/ˈdeɪbriː/
|debr
|453
|decade
|00111000100
|/ˈdɛkeɪd/
|deca
|454
|december
|00111000101
|/dɪˈsɛmbə/
|dece
|455
|decide
|00111000110
|/dɪˈsaɪd/
|deci
|456
|decline
|00111000111
|/dɪˈklaɪn/
|decl
|457
|decorate
|00111001000
|/ˈdɛkəreɪt/
|deco
|458
|decrease
|00111001001
|/ˈdiːkriːs/
|decr
|459
|deer
|00111001010
|/dɪə/
|deer
|460
|defense
|00111001011
|/dɪˈfɛns/
|defe
|461
|define
|00111001100
|/dɪˈfaɪn/
|defi
|462
|defy
|00111001101
|/dɪˈfaɪ/
|defy
|463
|degree
|00111001110
|/dɪˈgriː/
|degr
|464
|delay
|00111001111
|/dɪˈleɪ/
|dela
|465
|deliver
|00111010000
|/dɪˈlɪvə/
|deli
|466
|demand
|00111010001
|/dɪˈmɑːnd/
|dema
|467
|demise
|00111010010
|/dɪˈmaɪz/
|demi
|468
|denial
|00111010011
|/dɪˈnaɪəl/
|deni
|469
|dentist
|00111010100
|/ˈdɛntɪst/
|dent
|470
|deny
|00111010101
|/dɪˈnaɪ/
|deny
|471
|depart
|00111010110
|/dɪˈpɑːt/
|depa
|472
|depend
|00111010111
|/dɪˈpɛnd/
|depe
|473
|deposit
|00111011000
|/dɪˈpɒzɪt/
|depo
|474
|depth
|00111011001
|/dɛpθ/
|dept
|475
|deputy
|00111011010
|/ˈdɛpjʊti/
|depu
|476
|derive
|00111011011
|/dɪˈraɪv/
|deri
|477
|describe
|00111011100
|/dɪsˈkraɪb/
|desc
|478
|desert
|00111011101
|/ˈdɛzət/
|dese
|479
|design
|00111011110
|/dɪˈzaɪn/
|desi
|480
|desk
|00111011111
|/dɛsk/
|desk
|481
|despair
|00111100000
|/dɪˈspeə/
|desp
|482
|destroy
|00111100001
|/dɪsˈtrɔɪ/
|dest
|483
|detail
|00111100010
|/ˈdiːteɪl/
|deta
|484
|detect
|00111100011
|/dɪˈtɛkt/
|dete
|485
|develop
|00111100100
|/dɪˈvɛləp/
|deve
|486
|device
|00111100101
|/dɪˈvaɪs/
|devi
|487
|devote
|00111100110
|/dɪˈvəʊt/
|devo
|488
|diagram
|00111100111
|/ˈdaɪəɡræm/
|diag
|489
|dial
|00111101000
|/ˈdaɪəl/
|dial
|490
|diamond
|00111101001
|/ˈdaɪəmənd/
|diam
|491
|diary
|00111101010
|/ˈdaɪəri/
|diar
|492
|dice
|00111101011
|/daɪs/
|dice
|493
|diesel
|00111101100
|/ˈdiːzᵊl/
|dies
|494
|diet
|00111101101
|/ˈdaɪət/
|diet
|495
|differ
|00111101110
|/ˈdɪfə/
|diff
|496
|digital
|00111101111
|/ˈdɪʤɪtl/
|digi
|497
|dignity
|00111110000
|/ˈdɪgnɪti/
|dign
|498
|dilemma
|00111110001
|/dɪˈlɛmə/
|dile
|499
|dinner
|00111110010
|/ˈdɪnə/
|dinn
|500
|dinosaur
|00111110011
|/ˈdaɪnəsɔː/
|dino
|501
|direct
|00111110100
|/dɪˈrɛkt/
|dire
|502
|dirt
|00111110101
|/dɜːt/
|dirt
|503
|disagree
|00111110110
|/ˌdɪsəˈgriː/
|disa
|504
|discover
|00111110111
|/dɪsˈkʌvə/
|disc
|505
|disease
|00111111000
|/dɪˈziːz/
|dise
|506
|dish
|00111111001
|/dɪʃ/
|dish
|507
|dismiss
|00111111010
|/dɪsˈmɪs/
|dism
|508
|disorder
|00111111011
|/dɪsˈɔːdə/
|diso
|509
|display
|00111111100
|/dɪsˈpleɪ/
|disp
|510
|distance
|00111111101
|/ˈdɪstəns/
|dist
|511
|divert
|00111111110
|/daɪˈvɜːt/
|dive
|512
|divide
|00111111111
|/dɪˈvaɪd/
|divi
|513
|divorce
|01000000000
|/dɪˈvɔːs/
|divo
|514
|dizzy
|01000000001
|/ˈdɪzi/
|dizz
|515
|doctor
|01000000010
|/ˈdɒktə/
|doct
|516
|document
|01000000011
|/ˈdɒkjʊmənt/
|docu
|517
|dog
|01000000100
|/dɒg/
|dog
|518
|doll
|01000000101
|/dɒl/
|doll
|519
|dolphin
|01000000110
|/ˈdɒlfɪn/
|dolp
|520
|domain
|01000000111
|/dəʊˈmeɪn/
|doma
|521
|donate
|01000001000
|/dəʊˈneɪt/
|dona
|522
|donkey
|01000001001
|/ˈdɒŋki/
|donk
|523
|donor
|01000001010
|/ˈdəʊnə/
|dono
|524
|door
|01000001011
|/dɔː/
|door
|525
|dose
|01000001100
|/dəʊs/
|dose
|526
|double
|01000001101
|/ˈdʌbl/
|doub
|527
|dove
|01000001110
|/dʌv/
|dove
|528
|draft
|01000001111
|/drɑːft/
|draf
|529
|dragon
|01000010000
|/ˈdræɡᵊn/
|drag
|530
|drama
|01000010001
|/ˈdrɑːmə/
|dram
|531
|drastic
|01000010010
|/ˈdræstɪk/
|dras
|532
|draw
|01000010011
|/drɔː/
|draw
|533
|dream
|01000010100
|/driːm/
|drea
|534
|dress
|01000010101
|/drɛs/
|dres
|535
|drift
|01000010110
|/drɪft/
|drif
|536
|drill
|01000010111
|/drɪl/
|dril
|537
|drink
|01000011000
|/drɪŋk/
|drin
|538
|drip
|01000011001
|/drɪp/
|drip
|539
|drive
|01000011010
|/draɪv/
|driv
|540
|drop
|01000011011
|/drɒp/
|drop
|541
|drum
|01000011100
|/drʌm/
|drum
|542
|dry
|01000011101
|/draɪ/
|dry
|543
|duck
|01000011110
|/dʌk/
|duck
|544
|dumb
|01000011111
|/dʌm/
|dumb
|545
|dune
|01000100000
|/djuːn/
|dune
|546
|during
|01000100001
|/ˈdjʊərɪŋ/
|duri
|547
|dust
|01000100010
|/dʌst/
|dust
|548
|dutch
|01000100011
|/dʌʧ/
|dutc
|549
|duty
|01000100100
|/ˈdjuːti/
|duty
|550
|dwarf
|01000100101
|/dwɔːf/
|dwar
|551
|dynamic
|01000100110
|/daɪˈnæmɪk/
|dyna