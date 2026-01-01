BIP39 Words: H
64 mnemonic seed phrase words starting with "H" from the BIP39 English wordlist.
|#
|Word
|Binary
|IPA
|Prefix
|834
|habit
|01101000001
|/ˈhæbɪt/
|habi
|835
|hair
|01101000010
|/heə/
|hair
|836
|half
|01101000011
|/hɑːf/
|half
|837
|hammer
|01101000100
|/ˈhæmə/
|hamm
|838
|hamster
|01101000101
|/ˈhæmstə/
|hams
|839
|hand
|01101000110
|/hænd/
|hand
|840
|happy
|01101000111
|/ˈhæpi/
|happ
|841
|harbor
|01101001000
|/ˈhɑːbə/
|harb
|842
|hard
|01101001001
|/hɑːd/
|hard
|843
|harsh
|01101001010
|/hɑːʃ/
|hars
|844
|harvest
|01101001011
|/ˈhɑːvɪst/
|harv
|845
|hat
|01101001100
|/hæt/
|hat
|846
|have
|01101001101
|/hæv/
|have
|847
|hawk
|01101001110
|/hɔːk/
|hawk
|848
|hazard
|01101001111
|/ˈhæzəd/
|haza
|849
|head
|01101010000
|/hɛd/
|head
|850
|health
|01101010001
|/hɛlθ/
|heal
|851
|heart
|01101010010
|/hɑːt/
|hear
|852
|heavy
|01101010011
|/ˈhɛvi/
|heav
|853
|hedgehog
|01101010100
|/ˈhɛʤhɒɡ/
|hedg
|854
|height
|01101010101
|/haɪt/
|heig
|855
|hello
|01101010110
|/hɛˈləʊ/
|hell
|856
|helmet
|01101010111
|/ˈhɛlmɪt/
|helm
|857
|help
|01101011000
|/hɛlp/
|help
|858
|hen
|01101011001
|/hɛn/
|hen
|859
|hero
|01101011010
|/ˈhɪərəʊ/
|hero
|860
|hidden
|01101011011
|/ˈhɪdn/
|hidd
|861
|high
|01101011100
|/haɪ/
|high
|862
|hill
|01101011101
|/hɪl/
|hill
|863
|hint
|01101011110
|/hɪnt/
|hint
|864
|hip
|01101011111
|/hɪp/
|hip
|865
|hire
|01101100000
|/ˈhaɪə/
|hire
|866
|history
|01101100001
|/ˈhɪstəri/
|hist
|867
|hobby
|01101100010
|/ˈhɒbi/
|hobb
|868
|hockey
|01101100011
|/ˈhɒki/
|hock
|869
|hold
|01101100100
|/həʊld/
|hold
|870
|hole
|01101100101
|/həʊl/
|hole
|871
|holiday
|01101100110
|/ˈhɒlədeɪ/
|holi
|872
|hollow
|01101100111
|/ˈhɒləʊ/
|holl
|873
|home
|01101101000
|/həʊm/
|home
|874
|honey
|01101101001
|/ˈhʌni/
|hone
|875
|hood
|01101101010
|/hʊd/
|hood
|876
|hope
|01101101011
|/həʊp/
|hope
|877
|horn
|01101101100
|/hɔːn/
|horn
|878
|horror
|01101101101
|/ˈhɒrə/
|horr
|879
|horse
|01101101110
|/hɔːs/
|hors
|880
|hospital
|01101101111
|/ˈhɒspɪtl/
|hosp
|881
|host
|01101110000
|/həʊst/
|host
|882
|hotel
|01101110001
|/həʊˈtɛl/
|hote
|883
|hour
|01101110010
|/ˈaʊə/
|hour
|884
|hover
|01101110011
|/ˈhɒvə/
|hove
|885
|hub
|01101110100
|/hʌb/
|hub
|886
|huge
|01101110101
|/hjuːʤ/
|huge
|887
|human
|01101110110
|/ˈhjuːmən/
|huma
|888
|humble
|01101110111
|/ˈhʌmbᵊl/
|humb
|889
|humor
|01101111000
|/ˈhjuːmə/
|humo
|890
|hundred
|01101111001
|/ˈhʌndrəd/
|hund
|891
|hungry
|01101111010
|/ˈhʌŋgri/
|hung
|892
|hunt
|01101111011
|/hʌnt/
|hunt
|893
|hurdle
|01101111100
|/ˈhɜːdᵊl/
|hurd
|894
|hurry
|01101111101
|/ˈhʌri/
|hurr
|895
|hurt
|01101111110
|/hɜːt/
|hurt
|896
|husband
|01101111111
|/ˈhʌzbənd/
|husb
|897
|hybrid
|01110000000
|/ˈhaɪbrɪd/
|hybr