BIP39 Words: B
117 mnemonic seed phrase words starting with "B" from the BIP39 English wordlist.
|#
|Word
|Binary
|IPA
|Prefix
|137
|baby
|00010001000
|/ˈbeɪbi/
|baby
|138
|bachelor
|00010001001
|/ˈbæʧᵊlə/
|bach
|139
|bacon
|00010001010
|/ˈbeɪkᵊn/
|baco
|140
|badge
|00010001011
|/bæʤ/
|badg
|141
|bag
|00010001100
|/bæg/
|bag
|142
|balance
|00010001101
|/ˈbæləns/
|bala
|143
|balcony
|00010001110
|/ˈbælkəni/
|balc
|144
|ball
|00010001111
|/bɔːl/
|ball
|145
|bamboo
|00010010000
|/bæmˈbuː/
|bamb
|146
|banana
|00010010001
|/bəˈnɑːnə/
|bana
|147
|banner
|00010010010
|/ˈbænə/
|bann
|148
|bar
|00010010011
|/bɑː/
|bar
|149
|barely
|00010010100
|/ˈbeəli/
|bare
|150
|bargain
|00010010101
|/ˈbɑːɡɪn/
|barg
|151
|barrel
|00010010110
|/ˈbærəl/
|barr
|152
|base
|00010010111
|/beɪs/
|base
|153
|basic
|00010011000
|/ˈbeɪsɪk/
|basi
|154
|basket
|00010011001
|/ˈbɑːskɪt/
|bask
|155
|battle
|00010011010
|/ˈbætl/
|batt
|156
|beach
|00010011011
|/biːʧ/
|beac
|157
|bean
|00010011100
|/biːn/
|bean
|158
|beauty
|00010011101
|/ˈbjuːti/
|beau
|159
|because
|00010011110
|/bɪˈkɒz/
|beca
|160
|become
|00010011111
|/bɪˈkʌm/
|beco
|161
|beef
|00010100000
|/biːf/
|beef
|162
|before
|00010100001
|/bɪˈfɔː/
|befo
|163
|begin
|00010100010
|/bɪˈgɪn/
|begi
|164
|behave
|00010100011
|/bɪˈheɪv/
|beha
|165
|behind
|00010100100
|/bɪˈhaɪnd/
|behi
|166
|believe
|00010100101
|/bɪˈliːv/
|beli
|167
|below
|00010100110
|/bɪˈləʊ/
|belo
|168
|belt
|00010100111
|/bɛlt/
|belt
|169
|bench
|00010101000
|/bɛnʧ/
|benc
|170
|benefit
|00010101001
|/ˈbɛnɪfɪt/
|bene
|171
|best
|00010101010
|/bɛst/
|best
|172
|betray
|00010101011
|/bɪˈtreɪ/
|betr
|173
|better
|00010101100
|/ˈbɛtə/
|bett
|174
|between
|00010101101
|/bɪˈtwiːn/
|betw
|175
|beyond
|00010101110
|/bɪˈjɒnd/
|beyo
|176
|bicycle
|00010101111
|/ˈbaɪsɪkl/
|bicy
|177
|bid
|00010110000
|/bɪd/
|bid
|178
|bike
|00010110001
|/baɪk/
|bike
|179
|bind
|00010110010
|/baɪnd/
|bind
|180
|biology
|00010110011
|/baɪˈɒləʤi/
|biol
|181
|bird
|00010110100
|/bɜːd/
|bird
|182
|birth
|00010110101
|/bɜːθ/
|birt
|183
|bitter
|00010110110
|/ˈbɪtə/
|bitt
|184
|black
|00010110111
|/blæk/
|blac
|185
|blade
|00010111000
|/bleɪd/
|blad
|186
|blame
|00010111001
|/bleɪm/
|blam
|187
|blanket
|00010111010
|/ˈblæŋkɪt/
|blan
|188
|blast
|00010111011
|/blɑːst/
|blas
|189
|bleak
|00010111100
|/bliːk/
|blea
|190
|bless
|00010111101
|/blɛs/
|bles
|191
|blind
|00010111110
|/blaɪnd/
|blin
|192
|blood
|00010111111
|/blʌd/
|bloo
|193
|blossom
|00011000000
|/ˈblɒsəm/
|blos
|194
|blouse
|00011000001
|/blaʊz/
|blou
|195
|blue
|00011000010
|/bluː/
|blue
|196
|blur
|00011000011
|/blɜː/
|blur
|197
|blush
|00011000100
|/blʌʃ/
|blus
|198
|board
|00011000101
|/bɔːd/
|boar
|199
|boat
|00011000110
|/bəʊt/
|boat
|200
|body
|00011000111
|/ˈbɒdi/
|body
|201
|boil
|00011001000
|/bɔɪl/
|boil
|202
|bomb
|00011001001
|/bɒm/
|bomb
|203
|bone
|00011001010
|/bəʊn/
|bone
|204
|bonus
|00011001011
|/ˈbəʊnəs/
|bonu
|205
|book
|00011001100
|/bʊk/
|book
|206
|boost
|00011001101
|/buːst/
|boos
|207
|border
|00011001110
|/ˈbɔːdə/
|bord
|208
|boring
|00011001111
|/ˈbɔːrɪŋ/
|bori
|209
|borrow
|00011010000
|/ˈbɒrəʊ/
|borr
|210
|boss
|00011010001
|/bɒs/
|boss
|211
|bottom
|00011010010
|/ˈbɒtəm/
|bott
|212
|bounce
|00011010011
|/baʊns/
|boun
|213
|box
|00011010100
|/bɒks/
|box
|214
|boy
|00011010101
|/bɔɪ/
|boy
|215
|bracket
|00011010110
|/ˈbrækɪt/
|brac
|216
|brain
|00011010111
|/breɪn/
|brai
|217
|brand
|00011011000
|/brænd/
|bran
|218
|brass
|00011011001
|/brɑːs/
|bras
|219
|brave
|00011011010
|/breɪv/
|brav
|220
|bread
|00011011011
|/brɛd/
|brea
|221
|breeze
|00011011100
|/briːz/
|bree
|222
|brick
|00011011101
|/brɪk/
|bric
|223
|bridge
|00011011110
|/brɪʤ/
|brid
|224
|brief
|00011011111
|/briːf/
|brie
|225
|bright
|00011100000
|/braɪt/
|brig
|226
|bring
|00011100001
|/brɪŋ/
|brin
|227
|brisk
|00011100010
|/brɪsk/
|bris
|228
|broccoli
|00011100011
|/ˈbrɒkᵊli/
|broc
|229
|broken
|00011100100
|/ˈbrəʊkən/
|brok
|230
|bronze
|00011100101
|/brɒnz/
|bron
|231
|broom
|00011100110
|/bruːm/
|broo
|232
|brother
|00011100111
|/ˈbrʌðə/
|brot
|233
|brown
|00011101000
|/braʊn/
|brow
|234
|brush
|00011101001
|/brʌʃ/
|brus
|235
|bubble
|00011101010
|/ˈbʌbl/
|bubb
|236
|buddy
|00011101011
|/ˈbʌdi/
|budd
|237
|budget
|00011101100
|/ˈbʌʤɪt/
|budg
|238
|buffalo
|00011101101
|/ˈbʌfələʊ/
|buff
|239
|build
|00011101110
|/bɪld/
|buil
|240
|bulb
|00011101111
|/bʌlb/
|bulb
|241
|bulk
|00011110000
|/bʌlk/
|bulk
|242
|bullet
|00011110001
|/ˈbʊlɪt/
|bull
|243
|bundle
|00011110010
|/ˈbʌndᵊl/
|bund
|244
|bunker
|00011110011
|/ˈbʌŋkə/
|bunk
|245
|burden
|00011110100
|/ˈbɜːdn/
|burd
|246
|burger
|00011110101
|/ˈbɜːɡə/
|burg
|247
|burst
|00011110110
|/bɜːst/
|burs
|248
|bus
|00011110111
|/bʌs/
|bus
|249
|business
|00011111000
|/ˈbɪznɪs/
|busi
|250
|busy
|00011111001
|/ˈbɪzi/
|busy
|251
|butter
|00011111010
|/ˈbʌtə/
|butt
|252
|buyer
|00011111011
|/ˈbaɪə/
|buye
|253
|buzz
|00011111100
|/bʌz/
|buzz