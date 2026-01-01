BIP39 Words: E
100 mnemonic seed phrase words starting with "E" from the BIP39 English wordlist.
|#
|Word
|Binary
|IPA
|Prefix
|552
|eager
|01000100111
|/ˈiːgə/
|eage
|553
|eagle
|01000101000
|/ˈiːɡᵊl/
|eagl
|554
|early
|01000101001
|/ˈɜːli/
|earl
|555
|earn
|01000101010
|/ɜːn/
|earn
|556
|earth
|01000101011
|/ɜːθ/
|eart
|557
|easily
|01000101100
|/ˈiːzɪli/
|easi
|558
|east
|01000101101
|/iːst/
|east
|559
|easy
|01000101110
|/ˈiːzi/
|easy
|560
|echo
|01000101111
|/ˈɛkəʊ/
|echo
|561
|ecology
|01000110000
|/ɪˈkɒləʤi/
|ecol
|562
|economy
|01000110001
|/i(ː)ˈkɒnəmi/
|econ
|563
|edge
|01000110010
|/ɛʤ/
|edge
|564
|edit
|01000110011
|/ˈɛdɪt/
|edit
|565
|educate
|01000110100
|/ˈɛdju(ː)keɪt/
|educ
|566
|effort
|01000110101
|/ˈɛfət/
|effo
|567
|egg
|01000110110
|/ɛg/
|egg
|568
|eight
|01000110111
|/eɪt/
|eigh
|569
|either
|01000111000
|/ˈaɪðə/
|eith
|570
|elbow
|01000111001
|/ˈɛlbəʊ/
|elbo
|571
|elder
|01000111010
|/ˈɛldə/
|elde
|572
|electric
|01000111011
|/ɪˈlɛktrɪk/
|elec
|573
|elegant
|01000111100
|/ˈɛlɪgənt/
|eleg
|574
|element
|01000111101
|/ˈɛlɪmənt/
|elem
|575
|elephant
|01000111110
|/ˈɛlɪfənt/
|elep
|576
|elevator
|01000111111
|/ˈɛlɪveɪtə/
|elev
|577
|elite
|01001000000
|/eɪˈliːt/
|elit
|578
|else
|01001000001
|/ɛls/
|else
|579
|embark
|01001000010
|/ɪmˈbɑːk/
|emba
|580
|embody
|01001000011
|/ɪmˈbɒdi/
|embo
|581
|embrace
|01001000100
|/ɪmˈbreɪs/
|embr
|582
|emerge
|01001000101
|/ɪˈmɜːʤ/
|emer
|583
|emotion
|01001000110
|/ɪˈməʊʃən/
|emot
|584
|employ
|01001000111
|/ɪmˈplɔɪ/
|empl
|585
|empower
|01001001000
|/ɪmˈpaʊə/
|empo
|586
|empty
|01001001001
|/ˈɛmpti/
|empt
|587
|enable
|01001001010
|/ɪˈneɪbl/
|enab
|588
|enact
|01001001011
|/ɪˈnækt/
|enac
|589
|end
|01001001100
|/ɛnd/
|end
|590
|endless
|01001001101
|/ˈɛndlɪs/
|endl
|591
|endorse
|01001001110
|/ɪnˈdɔːs/
|endo
|592
|enemy
|01001001111
|/ˈɛnɪmi/
|enem
|593
|energy
|01001010000
|/ˈɛnəʤi/
|ener
|594
|enforce
|01001010001
|/ɪnˈfɔːs/
|enfo
|595
|engage
|01001010010
|/ɪnˈgeɪʤ/
|enga
|596
|engine
|01001010011
|/ˈɛnʤɪn/
|engi
|597
|enhance
|01001010100
|/ɪnˈhɑːns/
|enha
|598
|enjoy
|01001010101
|/ɪnˈʤɔɪ/
|enjo
|599
|enlist
|01001010110
|/ɪnˈlɪst/
|enli
|600
|enough
|01001010111
|/ɪˈnʌf/
|enou
|601
|enrich
|01001011000
|/ɪnˈrɪʧ/
|enri
|602
|enroll
|01001011001
|/ɪnˈrəʊl/
|enro
|603
|ensure
|01001011010
|/ɪnˈʃʊə/
|ensu
|604
|enter
|01001011011
|/ˈɛntə/
|ente
|605
|entire
|01001011100
|/ɪnˈtaɪə/
|enti
|606
|entry
|01001011101
|/ˈɛntri/
|entr
|607
|envelope
|01001011110
|/ˈɛnvələʊp/
|enve
|608
|episode
|01001011111
|/ˈɛpɪsəʊd/
|epis
|609
|equal
|01001100000
|/ˈiːkwəl/
|equa
|610
|equip
|01001100001
|/ɪˈkwɪp/
|equi
|611
|era
|01001100010
|/ˈɪərə/
|era
|612
|erase
|01001100011
|/ɪˈreɪz/
|eras
|613
|erode
|01001100100
|/ɪˈrəʊd/
|erod
|614
|erosion
|01001100101
|/ɪˈrəʊʒᵊn/
|eros
|615
|error
|01001100110
|/ˈɛrə/
|erro
|616
|erupt
|01001100111
|/ɪˈrʌpt/
|erup
|617
|escape
|01001101000
|/ɪsˈkeɪp/
|esca
|618
|essay
|01001101001
|/ˈɛseɪ/
|essa
|619
|essence
|01001101010
|/ˈɛsns/
|esse
|620
|estate
|01001101011
|/ɪsˈteɪt/
|esta
|621
|eternal
|01001101100
|/ɪˈtɜːnᵊl/
|eter
|622
|ethics
|01001101101
|/ˈɛθɪks/
|ethi
|623
|evidence
|01001101110
|/ˈɛvɪdəns/
|evid
|624
|evil
|01001101111
|/ˈiːvl/
|evil
|625
|evoke
|01001110000
|/ɪˈvəʊk/
|evok
|626
|evolve
|01001110001
|/ɪˈvɒlv/
|evol
|627
|exact
|01001110010
|/ɪgˈzækt/
|exac
|628
|example
|01001110011
|/ɪgˈzɑːmpl/
|exam
|629
|excess
|01001110100
|/ɪkˈsɛs/
|exce
|630
|exchange
|01001110101
|/ɪksˈʧeɪnʤ/
|exch
|631
|excite
|01001110110
|/ɪkˈsaɪt/
|exci
|632
|exclude
|01001110111
|/ɪksˈkluːd/
|excl
|633
|excuse
|01001111000
|/ɪksˈkjuːs/
|excu
|634
|execute
|01001111001
|/ˈɛksɪkjuːt/
|exec
|635
|exercise
|01001111010
|/ˈɛksəsaɪz/
|exer
|636
|exhaust
|01001111011
|/ɪgˈzɔːst/
|exha
|637
|exhibit
|01001111100
|/ɪgˈzɪbɪt/
|exhi
|638
|exile
|01001111101
|/ˈɛksaɪl/
|exil
|639
|exist
|01001111110
|/ɪgˈzɪst/
|exis
|640
|exit
|01001111111
|/ˈɛksɪt/
|exit
|641
|exotic
|01010000000
|/ɪgˈzɒtɪk/
|exot
|642
|expand
|01010000001
|/ɪksˈpænd/
|expa
|643
|expect
|01010000010
|/ɪksˈpɛkt/
|expe
|644
|expire
|01010000011
|/ɪkˈspaɪə/
|expi
|645
|explain
|01010000100
|/ɪksˈpleɪn/
|expl
|646
|expose
|01010000101
|/ɪksˈpəʊz/
|expo
|647
|express
|01010000110
|/ɪksˈprɛs/
|expr
|648
|extend
|01010000111
|/ɪksˈtɛnd/
|exte
|649
|extra
|01010001000
|/ˈɛkstrə/
|extr
|650
|eye
|01010001001
|/aɪ/
|eye
|651
|eyebrow
|01010001010
|/ˈaɪbraʊ/
|eyeb