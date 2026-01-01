BIP39 Words: C
186 mnemonic seed phrase words starting with "C" from the BIP39 English wordlist.
|#
|Word
|Binary
|IPA
|Prefix
|254
|cabbage
|00011111101
|/ˈkæbɪʤ/
|cabb
|255
|cabin
|00011111110
|/ˈkæbɪn/
|cabi
|256
|cable
|00011111111
|/ˈkeɪbl/
|cabl
|257
|cactus
|00100000000
|/ˈkæktəs/
|cact
|258
|cage
|00100000001
|/keɪʤ/
|cage
|259
|cake
|00100000010
|/keɪk/
|cake
|260
|call
|00100000011
|/kɔːl/
|call
|261
|calm
|00100000100
|/kɑːm/
|calm
|262
|camera
|00100000101
|/ˈkæmərə/
|came
|263
|camp
|00100000110
|/kæmp/
|camp
|264
|can
|00100000111
|/kæn/
|can
|265
|canal
|00100001000
|/kəˈnæl/
|cana
|266
|cancel
|00100001001
|/ˈkænsəl/
|canc
|267
|candy
|00100001010
|/ˈkændi/
|cand
|268
|cannon
|00100001011
|/ˈkænən/
|cann
|269
|canoe
|00100001100
|/kəˈnuː/
|cano
|270
|canvas
|00100001101
|/ˈkænvəs/
|canv
|271
|canyon
|00100001110
|/ˈkænjən/
|cany
|272
|capable
|00100001111
|/ˈkeɪpəbl/
|capa
|273
|capital
|00100010000
|/ˈkæpɪtl/
|capi
|274
|captain
|00100010001
|/ˈkæptɪn/
|capt
|275
|car
|00100010010
|/kɑː/
|car
|276
|carbon
|00100010011
|/ˈkɑːbən/
|carb
|277
|card
|00100010100
|/kɑːd/
|card
|278
|cargo
|00100010101
|/ˈkɑːgəʊ/
|carg
|279
|carpet
|00100010110
|/ˈkɑːpɪt/
|carp
|280
|carry
|00100010111
|/ˈkæri/
|carr
|281
|cart
|00100011000
|/kɑːt/
|cart
|282
|case
|00100011001
|/keɪs/
|case
|283
|cash
|00100011010
|/kæʃ/
|cash
|284
|casino
|00100011011
|/kəˈsiːnəʊ/
|casi
|285
|castle
|00100011100
|/ˈkɑːsᵊl/
|cast
|286
|casual
|00100011101
|/ˈkæʒjʊəl/
|casu
|287
|cat
|00100011110
|/kæt/
|cat
|288
|catalog
|00100011111
|/ˈkætəlɒg/
|cata
|289
|catch
|00100100000
|/kæʧ/
|catc
|290
|category
|00100100001
|/ˈkætɪgəri/
|cate
|291
|cattle
|00100100010
|/ˈkætl/
|catt
|292
|caught
|00100100011
|/kɔːt/
|caug
|293
|cause
|00100100100
|/kɔːz/
|caus
|294
|caution
|00100100101
|/ˈkɔːʃᵊn/
|caut
|295
|cave
|00100100110
|/keɪv/
|cave
|296
|ceiling
|00100100111
|/ˈsiːlɪŋ/
|ceil
|297
|celery
|00100101000
|/ˈsɛlᵊri/
|cele
|298
|cement
|00100101001
|/sɪˈmɛnt/
|ceme
|299
|census
|00100101010
|/ˈsɛnsəs/
|cens
|300
|century
|00100101011
|/ˈsɛnʧʊri/
|cent
|301
|cereal
|00100101100
|/ˈsɪəriəl/
|cere
|302
|certain
|00100101101
|/ˈsɜːtn/
|cert
|303
|chair
|00100101110
|/ʧeə/
|chai
|304
|chalk
|00100101111
|/ʧɔːk/
|chal
|305
|champion
|00100110000
|/ˈʧæmpiən/
|cham
|306
|change
|00100110001
|/ʧeɪnʤ/
|chan
|307
|chaos
|00100110010
|/ˈkeɪɒs/
|chao
|308
|chapter
|00100110011
|/ˈʧæptə/
|chap
|309
|charge
|00100110100
|/ʧɑːʤ/
|char
|310
|chase
|00100110101
|/ʧeɪs/
|chas
|311
|chat
|00100110110
|/ʧæt/
|chat
|312
|cheap
|00100110111
|/ʧiːp/
|chea
|313
|check
|00100111000
|/ʧɛk/
|chec
|314
|cheese
|00100111001
|/ʧiːz/
|chee
|315
|chef
|00100111010
|/ʃɛf/
|chef
|316
|cherry
|00100111011
|/ˈʧɛri/
|cher
|317
|chest
|00100111100
|/ʧɛst/
|ches
|318
|chicken
|00100111101
|/ˈʧɪkɪn/
|chic
|319
|chief
|00100111110
|/ʧiːf/
|chie
|320
|child
|00100111111
|/ʧaɪld/
|chil
|321
|chimney
|00101000000
|/ˈʧɪmni/
|chim
|322
|choice
|00101000001
|/ʧɔɪs/
|choi
|323
|choose
|00101000010
|/ʧuːz/
|choo
|324
|chronic
|00101000011
|/ˈkrɒnɪk/
|chro
|325
|chuckle
|00101000100
|/ˈʧʌkᵊl/
|chuc
|326
|chunk
|00101000101
|/ʧʌŋk/
|chun
|327
|churn
|00101000110
|/ʧɜːn/
|chur
|328
|cigar
|00101000111
|/sɪˈɡɑː/
|ciga
|329
|cinnamon
|00101001000
|/ˈsɪnəmən/
|cinn
|330
|circle
|00101001001
|/ˈsɜːkl/
|circ
|331
|citizen
|00101001010
|/ˈsɪtɪzn/
|citi
|332
|city
|00101001011
|/ˈsɪti/
|city
|333
|civil
|00101001100
|/ˈsɪvl/
|civi
|334
|claim
|00101001101
|/kleɪm/
|clai
|335
|clap
|00101001110
|/klæp/
|clap
|336
|clarify
|00101001111
|/ˈklærɪfaɪ/
|clar
|337
|claw
|00101010000
|/klɔː/
|claw
|338
|clay
|00101010001
|/kleɪ/
|clay
|339
|clean
|00101010010
|/kliːn/
|clea
|340
|clerk
|00101010011
|/klɑːk/
|cler
|341
|clever
|00101010100
|/ˈklɛvə/
|clev
|342
|click
|00101010101
|/klɪk/
|clic
|343
|client
|00101010110
|/ˈklaɪənt/
|clie
|344
|cliff
|00101010111
|/klɪf/
|clif
|345
|climb
|00101011000
|/klaɪm/
|clim
|346
|clinic
|00101011001
|/ˈklɪnɪk/
|clin
|347
|clip
|00101011010
|/klɪp/
|clip
|348
|clock
|00101011011
|/klɒk/
|cloc
|349
|clog
|00101011100
|/klɒɡ/
|clog
|350
|close
|00101011101
|/kləʊs/
|clos
|351
|cloth
|00101011110
|/klɒθ/
|clot
|352
|cloud
|00101011111
|/klaʊd/
|clou
|353
|clown
|00101100000
|/klaʊn/
|clow
|354
|club
|00101100001
|/klʌb/
|club
|355
|clump
|00101100010
|/klʌmp/
|clum
|356
|cluster
|00101100011
|/ˈklʌstə/
|clus
|357
|clutch
|00101100100
|/klʌʧ/
|clut
|358
|coach
|00101100101
|/kəʊʧ/
|coac
|359
|coast
|00101100110
|/kəʊst/
|coas
|360
|coconut
|00101100111
|/ˈkəʊkənʌt/
|coco
|361
|code
|00101101000
|/kəʊd/
|code
|362
|coffee
|00101101001
|/ˈkɒfi/
|coff
|363
|coil
|00101101010
|/kɔɪl/
|coil
|364
|coin
|00101101011
|/kɔɪn/
|coin
|365
|collect
|00101101100
|/kəˈlɛkt/
|coll
|366
|color
|00101101101
|/ˈkʌlə/
|colo
|367
|column
|00101101110
|/ˈkɒləm/
|colu
|368
|combine
|00101101111
|/ˈkɒmbaɪn/
|comb
|369
|come
|00101110000
|/kʌm/
|come
|370
|comfort
|00101110001
|/ˈkʌmfət/
|comf
|371
|comic
|00101110010
|/ˈkɒmɪk/
|comi
|372
|common
|00101110011
|/ˈkɒmən/
|comm
|373
|company
|00101110100
|/ˈkʌmpəni/
|comp
|374
|concert
|00101110101
|/ˈkɒnsə(ː)t/
|conc
|375
|conduct
|00101110110
|/ˈkɒndʌkt/
|cond
|376
|confirm
|00101110111
|/kənˈfɜːm/
|conf
|377
|congress
|00101111000
|/ˈkɒŋɡrɛs/
|cong
|378
|connect
|00101111001
|/kəˈnɛkt/
|conn
|379
|consider
|00101111010
|/kənˈsɪdə/
|cons
|380
|control
|00101111011
|/kənˈtrəʊl/
|cont
|381
|convince
|00101111100
|/kənˈvɪns/
|conv
|382
|cook
|00101111101
|/kʊk/
|cook
|383
|cool
|00101111110
|/kuːl/
|cool
|384
|copper
|00101111111
|/ˈkɒpə/
|copp
|385
|copy
|00110000000
|/ˈkɒpi/
|copy
|386
|coral
|00110000001
|/ˈkɒrəl/
|cora
|387
|core
|00110000010
|/kɔː/
|core
|388
|corn
|00110000011
|/kɔːn/
|corn
|389
|correct
|00110000100
|/kəˈrɛkt/
|corr
|390
|cost
|00110000101
|/kɒst/
|cost
|391
|cotton
|00110000110
|/ˈkɒtn/
|cott
|392
|couch
|00110000111
|/kaʊʧ/
|couc
|393
|country
|00110001000
|/ˈkʌntri/
|coun
|394
|couple
|00110001001
|/ˈkʌpl/
|coup
|395
|course
|00110001010
|/kɔːs/
|cour
|396
|cousin
|00110001011
|/ˈkʌzn/
|cous
|397
|cover
|00110001100
|/ˈkʌvə/
|cove
|398
|coyote
|00110001101
|/kɔɪˈəʊti/
|coyo
|399
|crack
|00110001110
|/kræk/
|crac
|400
|cradle
|00110001111
|/ˈkreɪdᵊl/
|crad
|401
|craft
|00110010000
|/krɑːft/
|craf
|402
|cram
|00110010001
|/kræm/
|cram
|403
|crane
|00110010010
|/kreɪn/
|cran
|404
|crash
|00110010011
|/kræʃ/
|cras
|405
|crater
|00110010100
|/ˈkreɪtə/
|crat
|406
|crawl
|00110010101
|/krɔːl/
|craw
|407
|crazy
|00110010110
|/ˈkreɪzi/
|craz
|408
|cream
|00110010111
|/kriːm/
|crea
|409
|credit
|00110011000
|/ˈkrɛdɪt/
|cred
|410
|creek
|00110011001
|/kriːk/
|cree
|411
|crew
|00110011010
|/kruː/
|crew
|412
|cricket
|00110011011
|/ˈkrɪkɪt/
|cric
|413
|crime
|00110011100
|/kraɪm/
|crim
|414
|crisp
|00110011101
|/krɪsp/
|cris
|415
|critic
|00110011110
|/ˈkrɪtɪk/
|crit
|416
|crop
|00110011111
|/krɒp/
|crop
|417
|cross
|00110100000
|/krɒs/
|cros
|418
|crouch
|00110100001
|/kraʊʧ/
|crou
|419
|crowd
|00110100010
|/kraʊd/
|crow
|420
|crucial
|00110100011
|/ˈkruːʃəl/
|cruc
|421
|cruel
|00110100100
|/krʊəl/
|crue
|422
|cruise
|00110100101
|/kruːz/
|crui
|423
|crumble
|00110100110
|/ˈkrʌmbᵊl/
|crum
|424
|crunch
|00110100111
|/krʌnʧ/
|crun
|425
|crush
|00110101000
|/krʌʃ/
|crus
|426
|cry
|00110101001
|/kraɪ/
|cry
|427
|crystal
|00110101010
|/ˈkrɪstl/
|crys
|428
|cube
|00110101011
|/kjuːb/
|cube
|429
|culture
|00110101100
|/ˈkʌlʧə/
|cult
|430
|cup
|00110101101
|/kʌp/
|cup
|431
|cupboard
|00110101110
|/ˈkʌbəd/
|cupb
|432
|curious
|00110101111
|/ˈkjʊərɪəs/
|curi
|433
|current
|00110110000
|/ˈkʌrənt/
|curr
|434
|curtain
|00110110001
|/ˈkɜːtn/
|curt
|435
|curve
|00110110010
|/kɜːv/
|curv
|436
|cushion
|00110110011
|/ˈkʊʃᵊn/
|cush
|437
|custom
|00110110100
|/ˈkʌstəm/
|cust
|438
|cute
|00110110101
|/kjuːt/
|cute
|439
|cycle
|00110110110
|/ˈsaɪkl/
|cycl