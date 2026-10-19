Сид-фраза TON: 24 слова Tonkeeper и 12 слов BIP39 — в чём разница

Сид-фраза TON бывает двух видов: классическая из 24 слов, которую кошелёк проверяет и превращает в ключ по собственным правилам TON, и обычная фраза BIP39 из 12 слов, из которой ключ TON выводится по пути m/44'/607'/0' . Слова у обеих взяты из одного английского списка BIP39, но классическая фраза почти никогда не проходит проверку контрольной суммы BIP39, а для новых кошельков документация TON рекомендует именно 12-словную фразу BIP39. Кошелёк, встроенный в Telegram, использует её разновидность: 12 слов или 24 слова из двух 12-словных половин. Ниже — чем различаются форматы, какие кошельки какую фразу создают (Keeper, бывший Tonkeeper, My Wallet, бывший MyTonWallet, Tonhub и кошельки внутри Telegram) и как перенести фразу из одного приложения в другое, не потеряв адрес. Как устроена обычная сид-фраза, рассказано в статье что такое сид-фраза.

Пара слов о названиях. С 15 июня 2026 года монета сети TON называется Gram (GRAM): так решило голосование сообщества (объявление TON). По справке Keeper, сменились только название, тикер и логотип, а сама сеть по-прежнему называется TON. Адреса и балансы остались прежними (справка Walt), так что сид-фразу менять не нужно. Tonkeeper в сентябре 2026 года сменил название на Keeper и добавил другие сети (Decrypt), а MyTonWallet в июне 2026 года стал My Wallet (справка My Wallet): это те же приложения под новыми именами.

Три формата фраз в сети TON

Классическая фраза TON Фраза BIP39 («мультичейн») Фраза кошелька Telegram Слов 24 12 (бывает 24) 12 или 24 (две половины по 12) Список слов английский BIP39 английский BIP39 английский BIP39 Проверка своя проверка TON, контрольной суммы BIP39 нет контрольная сумма BIP39 контрольная сумма BIP39, у 24 слов — у каждой половины Как получается ключ HMAC-SHA512 и PBKDF2 со 100 000 итераций, один ключ Ed25519 сид BIP39, затем SLIP-0010 по пути m/44'/607'/0' так же; у 24 слов — для каждой половины отдельно Кто создаёт Tonhub; кошельки, созданные раньше в Tonkeeper и MyTonWallet My Wallet по умолчанию, мультичейн-кошельки Keeper Telegram Money — кошелёк, встроенный в Telegram

Все три формата пользуются одними и теми же 2048 словами, поэтому по записи формат не определить: подсказку дают число слов и приложение, в котором фраза создана.

Как кошелёк проверяет классическую фразу TON

Классическую схему описывают документация TON и эталонная библиотека @ton/crypto, которая повторяет код tonlib. Кошелёк обрабатывает 24 слова в три шага:

Хеш слов. Слова, соединённые пробелами, становятся ключом HMAC-SHA512, а сообщением служит необязательный пароль TON; если пароля нет, сообщение пустое. Проверка. Полученный хеш проходит через PBKDF2-HMAC-SHA512 с солью TON seed version и 390 итерациями. Фраза действительна, только если первый байт результата равен нулю. Ключ. Тот же хеш проходит через PBKDF2-HMAC-SHA512 с солью TON default seed и 100 000 итерациями, и первые 32 байта становятся приватным ключом Ed25519.

Нулевой первый байт выпадает примерно в одном случае из 256, поэтому кошелёк, создавая фразу, перебирает случайные наборы слов, пока проверка не пройдёт. Поэтому и составить фразу TON из своих слов не выйдет: почти любой такой набор проверку не пройдёт, а прошедший будет куда предсказуемее случайного (подробнее — в статье почему нельзя придумать сид-фразу самому). Пути деривации у классической фразы нет: из 24 слов получается ровно один ключ.

Почему проверка BIP39 называет фразу TON неверной — и наоборот

У фразы BIP39 из 24 слов последние 8 бит — контрольная сумма (как она вычисляется), а классическая фраза TON её не учитывает. Поэтому случайная фраза TON проходит проверку BIP39 примерно в одном случае из 256, а в остальных BIP39-кошелёк или проверка сид-фразы сообщат, что контрольная сумма не сходится. Ошибки в записи это не означает: фраза просто не BIP39. Документация TON отмечает, что некоторые кошельки вообще не выдают двусмысленных фраз и, если созданная фраза TON случайно проходит контрольную сумму BIP39, генерируют новую; так устроен, например, код My Wallet.

Обратное тоже верно: фраза BIP39 из 24 слов проходит проверку TON лишь примерно в одном случае из 256. Опубликованный официальный тестовый вектор BIP39 — 23 слова abandon и слово art — контрольную сумму BIP39 проходит, а функция mnemonicValidate из @ton/crypto признаёт его недействительной фразой TON:

Кошелёк, который знает несколько схем, по документации TON должен принимать 12 и 24 слова, считать 12 слов фразой BIP39, а 24 проверять и по правилам TON, и по контрольной сумме BIP39. Если подходят несколько схем, приложение должно показать все найденные аккаунты и дать выбрать, а не решать молча. У фразы кошелька Telegram из 24 слов контрольную сумму проверяют отдельно у каждой половины: все 24 слова разом её обычно не пройдут, а каждая половина из 12 слов пройдёт. Если кошелёк пишет «неверная фраза», чаще всего вы вводите фразу другого формата; что проверить по порядку, рассказано в статье неверная сид-фраза.

Какие кошельки какую фразу создают

Keeper (бывший Tonkeeper)

Tonkeeper начинался как кошелёк для TON и создавал классические фразы из 24 слов. Теперь кнопка «Новый кошелёк» в Keeper создаёт мультичейн-кошелёк, а при импорте можно ввести 12 или 24 слова, в том числе фразу из Trust Wallet или MetaMask (справка Keeper). Превратить старый TON-кошелёк с 24 словами в мультичейн нельзя: у них разные способы деривации (справка Keeper). Вместо этого в настройках есть пункт «Миграция», который переводит активы из старого кошелька в новый за комиссию сети: около 0,3 GRAM или 100 зарядов «Батарейки» для активов в TON и около 15 TRX или 350–500 зарядов для активов в TRON (справка Keeper).

Новые кошельки Keeper создаёт на контракте W5. В мобильном приложении доступна и версия V4R2, а кошельки более ранних версий, начиная с V3R1, открываются в десктопной и веб-версии через «Настройки → Текущий адрес» (справка Keeper).

My Wallet (бывший MyTonWallet)

My Wallet по умолчанию создаёт фразу из 12 слов (раньше создавал 24), а при импорте можно выбрать 12 или 24 слова (справка My Wallet). Приложение импортирует и кошелёк, встроенный в Telegram: принимает его фразу из 12 или 24 слов и само распознаёт контракт, но пока только у активированного кошелька, поэтому сначала отправьте из Telegram любую транзакцию (справка My Wallet). Если 12-словную фразу нужно открыть в кошельке, который знает только TON, My Wallet показывает отдельный приватный ключ TON: «Настройки → Безопасность → Резервное копирование → Посмотреть приватный ключ TON» (справка My Wallet).

Tonhub

Tonhub — TON-кошелёк с банковской картой. Судя по открытому коду приложения, он создаёт классическую фразу TON, а при импорте ждёт ровно 24 слова и проверяет их по правилам TON. Фраза BIP39 из 12 слов в нём не откроется.

Кошельки внутри Telegram: Money и Walt

«Кошельком в Telegram» называют два разных сервиса.

Telegram Money — некастодиальный кошелёк, встроенный в сам мессенджер; на ton.org его называют Gram Wallet. Он работает на собственном контракте WalletTg. Ключ кошелька хранится в зашифрованной облачной копии, разделённой на три части в дата-центрах на трёх континентах, поэтому на новом устройстве кошелёк не нужно импортировать вручную: ключ восстанавливается из этой копии или по фразе (документация TON). Фраза — 12 слов BIP39 или 24 слова из двух половин по 12, каждая из которых сама по себе фраза BIP39 (так называемая ротационная фраза): первая половина задаёт адрес, вторая подписывает переводы (документация TON). Так можно сменить ключ подписи, не меняя адреса. Если смена ключа доступна и вы ею воспользовались, первые 12 слов остаются прежними, последние 12 заменяются новыми, и старая запись для переводов уже не годится.

В Telegram Desktop фраза открывается через главное меню: Money → Keys & Backup → Show Recovery Phrase (названия пунктов — по документации TON); пункт Money появляется, только когда Telegram открыл кошелёк для вашего аккаунта. Там же облачную копию можно отключить (Disable Backup): Telegram покажет фразу и попросит подтвердить несколько слов. Перенести такой кошелёк можно только в приложение с поддержкой WalletTg и ротационных фраз (документация TON), например в My Wallet.

Walt (бывший Wallet в Telegram, бот @wallet; теперь бот называется @walt) — кастодиальный сервис: ключами основного счёта управляет компания (Walt), сид-фразы у него нет, и чтобы перенести средства, их выводят на свой адрес (справка My Wallet). Некастодиальная часть Walt называется «DeFi Счёт»: это адрес в TON с секретной фразой из 24 слов, которую показывают в разделе «Настройки → Резервная копия и секретная фраза» (справка Walt).

Почему у одной фразы TON несколько адресов

Кошелёк в TON — это смарт-контракт, и его адрес вычисляется из начального кода и данных контракта, а не из одного публичного ключа (документация TON). Поэтому одна и та же фраза даёт разные адреса, каждый со своим балансом, для каждой версии контракта (V3R2, V4R2, W5, она же V5R1, WalletTg) и каждого номера субкошелька. В справке Walt это сформулировано так: у каждой версии свой адрес в блокчейне, хотя секретная фраза общая (справка Walt). Большинство приложений по умолчанию создают кошельки V5R1, а Telegram — WalletTg (сравнение кошельков TON).

Вдобавок один и тот же адрес записывается в нескольких формах. В примере из документации TON первые две строки различаются только флагом и контрольной суммой, и все три указывают на один аккаунт:

EQDKbjIcfM6ezt8KjKJJLshZJJSqX7XOA4ff-W72r5gqPrHF bounceable (с возвратом) UQDKbjIcfM6ezt8KjKJJLshZJJSqX7XOA4ff-W72r5gqPuwA non-bounceable (без возврата) 0:ca6e321c7cce9ecedf0a8ca2492ec8592494aa5fb5ce0387dff96ef6af982a3e raw

Для кошельков документация рекомендует форму без возврата, на UQ. Так что EQ… в старой записи и UQ… в новом приложении ещё не значат, что адрес другой: сверяйте его в обозревателе блокчейна, например Tonviewer.

Как перенести фразу TON в другой кошелёк

Что у вас есть Где восстановить На что обратить внимание Классическая фраза TON, 24 слова Keeper, My Wallet, Tonhub при нулевом балансе переключите версию контракта Фраза BIP39, 12 или 24 слова мультичейн-кошельки: Keeper, My Wallet в Tonhub не откроется; для кошелька только с TON нужен приватный ключ TON Фраза Telegram Money, 12 или 24 слова приложение с поддержкой WalletTg, например My Wallet My Wallet пока импортирует только активированные кошельки DeFi Счёт в Walt, 24 слова Walt: «Создать или импортировать другой кошелёк» → «Добавить свой кошелёк» — Основной счёт Walt — фразы нет: выведите средства на свой адрес

Установите приложение по ссылке с официального сайта: keeperwallet.com, mywallet.io или tonhub.com. Выберите импорт существующего кошелька и введите все слова в исходном порядке. Сверьте адрес с адресом из старой транзакции или найдите старый адрес в обозревателе. Если баланс нулевой, переключите версию контракта: в мобильном Keeper — «Настройки → Кошелёк V4R2», в десктопной и веб-версии — «Настройки → Текущий адрес», в DeFi Счёте Walt — «Настройки → Версия и сеть». Фразу Telegram откройте в приложении с поддержкой WalletTg: в кошельке без такой поддержки те же 12 слов откроют другой, пустой адрес. Задайте ПИН-код или пароль. Он защищает приложение только на этом устройстве, а на любом другом кошелёк восстановит фраза.

Общий порядок восстановления и разбор нулевого баланса — в статье как восстановить кошелёк по сид-фразе.

Кому нельзя показывать фразу и как её хранить

Никакому приложению фраза для подключения не нужна. TON Connect, стандартный протокол подключения кошельков в TON, позволяет приложению прочитать адрес, запросить подпись и отправить транзакцию на подтверждение, не касаясь ключей. Поэтому бот, мини-приложение, страница аирдропа или «поддержка», которые просят слова, — мошенники. Если вы уже ввели слова на стороннем сайте или в боте, по справке Keeper кошелёк нужно считать скомпрометированным: создайте новый и переведите туда все активы. Само подключение через TON Connect безопасно, опасны подписи, которые предлагают после него; как распознать такие уловки, разобрано в статье фишинг и криптокошелёк.

Запишите фразу на бумаге, по порядку и с номерами, не фотографируйте её и не храните в «Избранном» Telegram, заметках или облаке; способы хранения сравнивает статья как хранить сид-фразу. Облачные копии вроде восстановления по почте в DeFi Счёте Walt удобны, но Walt советует хранить секретную фразу отдельно, даже если почта привязана (справка Walt).

Частые вопросы

Можно ли импортировать фразу TON в MetaMask или Trust Wallet?

Классическую — нет. BIP39-кошелёк проверяет контрольную сумму BIP39, которую фраза TON почти всегда не проходит, а если пройдёт случайно, вычислит из слов совсем другие ключи и покажет пустой кошелёк. Восстанавливайте классическую фразу в кошельке для TON. Фразу BIP39, наоборот, принимают мультичейн-кошельки: Keeper прямо предлагает перенести фразу из Trust Wallet или MetaMask. Адрес TON в другом приложении при этом может отличаться из-за версии контракта, поэтому сверяйте его. Какие ещё кошельки работают с BIP39, перечислено в статье кошельки с BIP39.

Почему восстановленный кошелёк TON показывает другой адрес?

Скорее всего, приложение открыло другую версию контракта или другой субкошелёк: адрес зависит не только от фразы. Прежде чем считать средства потерянными, сравните адрес с адресом из старой транзакции, найдите старый адрес в обозревателе и переключите версию в настройках. Если фраза из Telegram Money, откройте её в приложении с поддержкой WalletTg.

Фраза TON из 12 слов — то же самое, что 12 слов в Bitcoin-кошельке?

По формату да: это обычная фраза BIP39, а первый ключ TON выводится по пути m/44'/607'/0' , где 607 — номер TON в реестре SLIP-44 (что означают числа в пути, объясняет статья путь деривации). Мультичейн-кошелёк выводит из тех же слов ключи и для других сетей, поэтому одна фраза защищает их все и при утечке раскрывает все сразу. Как фразы используют другие сети, сравнивает статья форматы сид-фраз в разных сетях.

В моей фразе повторяется слово. Это ошибка?

Нет. Слова выбираются случайно, и повторы допустимы — это прямо оговаривает справка Keeper.

Нужно ли что-то делать с фразой после переименования Toncoin в Gram?

Нет. Сменились только название, тикер и логотип монеты, а адреса и балансы остались прежними, и от владельцев ничего не требуется (объявление TON): та же фраза восстанавливает тот же кошелёк. Walt отдельно предупреждает: любые предложения «обменять TON на GRAM» или «активировать GRAM» — попытки мошенничества (справка Walt).