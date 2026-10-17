Генератор сид-фразы BIP39 онлайн

Как генератор создаёт сид-фразу

Сид-фраза (её также называют seed-фразой, мнемонической фразой или фразой восстановления) — это кошелёк в виде слов: из неё вычисляются все приватные ключи и адреса (подробнее — в статье что такое сид-фраза). При каждом нажатии кнопки генератор действует по спецификации BIP39 с помощью библиотеки @scure/bip39 :

Энтропия. Генератор берёт свежие случайные биты из crypto.getRandomValues() вашего браузера: 128 бит для 12 слов и до 256 бит для 24. Это и есть секрет; поле «Энтропия (hex)» показывает его в шестнадцатеричном виде. Контрольная сумма. Энтропия хешируется алгоритмом SHA-256, и к ней дописываются первые ENT/32 бит хеша, где ENT — длина энтропии: 4 бита для 128 бит, 8 бит для 256. Номера слов. Все биты делятся на группы по 11. Каждая группа — число от 0 до 2047, то есть номер слова в списке из 2048 слов. Слова. По каждому номеру берётся слово из списка выбранного языка.

Поскольку контрольная сумма стоит в конце, последнее слово случайно лишь отчасти. В фразе из 12 слов оно содержит 7 случайных бит и 4 бита суммы, поэтому после любых 11 слов фразу завершают только 128 слов из 2048; в фразе из 24 слов 3 случайных бита и 8 бит суммы оставляют 8 подходящих последних слов. Благодаря сумме кошелёк отвергает большинство опечаток, а придуманные человеком наборы слов обычно её не проходят. Подробнее о том, почему нельзя придумывать сид-фразу самому.

12 или 24 слова: что меняет длина

Каждые дополнительные 32 бита энтропии добавляют один бит контрольной суммы и три слова. Сумма полностью определяется энтропией, поэтому возможных фраз ровно столько же, сколько значений энтропии.

Слов Энтропия Контрольная сумма Всего бит Возможных фраз 12 128 бит 4 бит 132 2128 15 160 бит 5 бит 165 2160 18 192 бит 6 бит 198 2192 21 224 бит 7 бит 231 2224 24 256 бит 8 бит 264 2256

Уже 12 слов делают перебор невозможным: 2128 — это около 3,4 × 1038 фраз, а 128 бит соответствуют уровню безопасности кривой secp256k1, на которой построены ключи Bitcoin и Ethereum. 24 слова дают запас на случай долгого холодного хранения. Кошельки чаще всего создают 12 или 24 слова; фразы из 15, 18 и 21 слова поддерживаются не везде, поэтому проверьте свой кошелёк заранее.

На каком языке создавать фразу

Генератор предлагает все десять официальных списков BIP39: английский, японский, корейский, испанский, китайский (упрощённый и традиционный), французский, итальянский, чешский и португальский. Русского списка в стандарте нет. Для настоящего кошелька выбирайте английский: сама спецификация BIP39 отмечает, что подавляющее большинство кошельков поддерживает только его, и настоятельно не рекомендует другие списки.

Язык нельзя сменить потом: сид вычисляется из самих слов, а не из энтропии, поэтому одна и та же энтропия, записанная испанскими и английскими словами, откроет два разных кошелька. В списке слов BIP39 с транскрипцией и переводом у каждого английского слова есть произношение и перевод на русский, а первые четыре буквы любого слова уникальны — это удобно при проверке записи.