Можно ли придумать сид-фразу самому и почему это опасно

Придумать сид-фразу самому технически можно, но делать этого не стоит: слова, которые выбирает человек, подобрать гораздо проще, чем случайные. Кошелёк примет такую фразу, если все слова есть в списке BIP39 и сходится контрольная сумма, однако стандарт создан для записи случайности, которую выработал компьютер. В спецификации BIP39 прямо сказано, что это не способ превращать придуманные пользователем предложения — так называемые мозговые кошельки (brainwallets) — в сид кошелька. А мозговые кошельки из придуманных фраз злоумышленники находили и опустошали, как правило, в течение суток. Доверьте создание слов кошельку или генератору сид-фразы, а если генератору не доверяете, бросайте кубики.

Придуманная и случайная фраза: коротко

Слова придумали вы Слова дал генератор или кубик Кто выбирает слова Вы — по смыслу и по памяти Генератор случайных чисел или честный кубик Энтропия Неизвестна, обычно намного меньше 128 бит 128 бит у 12 слов, 256 бит у 24 Проходит ли проверку контрольной суммы Примерно в одном случае из 16 для 12 слов и в одном из 256 для 24 Всегда Что злоумышленник пробует первым Фразы вроде вашей: цитаты, песни, частые слова Ничего особенного: все фразы равновероятны Если не доверяете генератору устройства Вы заменяете его источником похуже Кубики заменяют его тем, что видно своими глазами

Можно ли придумать сид-фразу самому?

Технически да. Фраза BIP39 — это от 12 до 24 слов из списка в 2048 слов, а последнее слово несёт контрольную сумму, вычисленную по остальным; пошагово это показывает страница «Как работает BIP39». Двенадцать произвольно выбранных слов проходят проверку примерно в одном случае из 16, двадцать четыре — в одном из 256, а калькулятор последнего слова и некоторые устройства подберут завершающее слово к любым 11. Кошелёк откроется без возражений: откуда взялись слова, он знать не может.

Есть и русская особенность: русского списка слов в BIP39 нет. В стандарте десять официальных списков — английский, японский, корейский, испанский, два китайских, французский, итальянский, чешский и португальский, — и фразу из своих русских слов кошелёк не примет вовсе. На практике слова почти всегда английские, а перевести их помогает словарь BIP39 с переводом.

Проблема не в том, примет ли кошелёк фразу, а в том, легко ли её угадать. Производители кошельков говорят об этом прямо. В руководстве Trezor об энтропии сказано: «Never choose your own wallet backup» — никогда не выбирайте резервную фразу сами, — и отмечено, что у фраз, выбранных пользователем, энтропия гораздо ниже, чем у созданных устройством. Ledger советует всегда поручать создание сид-фразы аппаратному устройству, которое соответствует стандарту.

Почему придуманные слова легко подобрать?

Человек — плохой генератор случайных чисел. В руководстве Ledger об энтропии отмечено, что исследования попыток людей выдать случайную последовательность раз за разом находят сильный перекос в сторону определённых шаблонов. Придумывая фразу, люди обычно:

выбирают слова, которые что-то для них значат или легко запоминаются;

держатся одной темы или складывают маленькую историю;

ставят слова в грамматическом порядке, например «существительное — глагол — существительное»;

берут несколько сотен знакомых слов, а не все 2048;

заимствуют строчки из песен, книг, фильмов или цитат;

используют имена, места и даты из своей жизни, что помогает тому, кто охотится лично на них.

Каждая такая привычка сужает круг, который приходится перебирать злоумышленнику. Если все двенадцать слов взяты из 500 знакомых, каждое несёт около 9 бит вместо 11, а число возможных фраз падает примерно в 20 миллионов раз — и это ещё без учёта того, что и из этих 500 слов люди выбирают не случайно. А если выбирать только понятные английские слова, круг сужается ещё сильнее.

Исследования паролей показывают, насколько далеко это заходит. В работе 2005 года Арвинд Нараянан и Виталий Шматиков из Техасского университета в Остине построили по марковским моделям естественного языка «умные словари» и восстановили 96 из 142 настоящих пользовательских паролей (67,6%), перебрав всего 2 × 10⁹ вариантов. Их вывод: пока пароли остаются запоминаемыми для человека, они уязвимы для таких атак, даже если пространство возможных паролей велико.

Взламывали ли придуманные фразы на самом деле?

Да. Пострадавшие редко публикуют саму потерянную фразу, поэтому лучше всего задокументированы мозговые кошельки: ключи, которые вычисляются прямо из фразы, придуманной владельцем. Кошелёк BIP39 добавляет к словам контрольную сумму и 2048 раундов PBKDF2, но слабое место то же самое — фраза, которую придумал человек.

Цитаты из книг

На конференции DEF CON 23 в 2015 году исследователь безопасности Райан Кастеллуччи (Ryan Castellucci) рассказал, что нашёл, когда прогнал по адресам в блокчейне Bitcoin фразы с сайтов с текстами песен, из Викицитатника, проекта «Гутенберг» и форумов (слайды доклада). Среди находок были «Down the Rabbit-Hole» («Вниз по кроличьей норе») — название первой главы «Алисы в Стране чудес», на этом адресе в июле 2012 года лежало около 85 BTC, — и английская скороговорка «how much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood» с 250 BTC, около 20 000 долларов по тогдашнему курсу. Пытаясь предупредить владельца, Кастеллуччи случайно сам перевёл эти 250 BTC, а потом разыскал владельца и вернул монеты.

Тексты песен и цитаты

В первом крупном исследовании мозговых кошельков, The Bitcoin Brain Drain (Васек, Бонно, Кастеллуччи, Кит и Мур, конференция Financial Cryptography 2016), проверили около 300 млрд вариантов паролей, в том числе из текстов песен и Викицитатника. Нашлось 884 мозговых кошелька, которыми пользовались с сентября 2011-го по август 2015 года и на которые пришло около 1806 BTC, примерно 103 000 долларов по тогдашнему курсу; пароли 329 из них нашлись в списке текстов песен. Все кошельки, кроме 21, были опустошены — обычно в течение суток, а часто за минуты, — и около дюжины конкурирующих «опустошителей» выводили средства сразу после пополнения. Собственные опыты Кастеллуччи дали ещё более жёсткий результат: деньги, отправленные на мозговой кошелёк с паролем из распространённых списков слов, из песен или из Викицитатника, уходили за секунды.

Фразы, которые казались надёжными

Самый первый мозговой кошелёк из того исследования, замеченный в сентябре 2011 года, использовал фразу «one two three four five six seven» («один два три четыре пять шесть семь»). На слайдах Кастеллуччи отмечено, что программа оценки надёжности паролей дала ей 92,9 бита — «века на подбор». Фраза может казаться случайной тому, кто её выбрал, и всё равно стоять в начале списка злоумышленника.

Сколько энтропии в придуманной фразе?

Энтропия показывает, сколько равновероятных вариантов приходится перебирать. У правильно созданной фразы из 12 слов она равна 128 битам, то есть 2¹²⁸ — около 3,4 × 10³⁸ — возможных фраз, у фразы из 24 слов — 256 битам. Придуманные фразы изучать напрямую трудно, но исследования паролей показывают, как низко она может опускаться: в статье на USENIX Security 2014 Джозеф Бонно (Принстонский университет) и Стюарт Шехтер (Microsoft Research) отмечают, что практические оценки минимальной энтропии паролей, выбранных пользователями, бывают 10 бит и ниже.

Измерить энтропию конкретной придуманной фразы невозможно, поэтому цифры для человеческих фраз в таблице — допущения для наглядности, а не измерения. В последнем столбце злоумышленник проверяет миллиард фраз в секунду:

Источник фразы Энтропия Число вариантов Время полного перебора (10⁹ вариантов в секунду) Правильно созданная фраза BIP39 из 12 слов 128 бит 2¹²⁸ (около 3,4 × 10³⁸) Около 10²² лет «Случайные» слова, выбранные человеком 40–60 бит (допущение) от 2⁴⁰ до 2⁶⁰ От 18 минут до 37 лет Известный текст, строчка песни 20–30 бит (допущение) от 2²⁰ до 2³⁰ Около секунды или меньше

Контрольная сумма тут не помогает: вычислить её может кто угодно, она нужна только для того, чтобы ловить опечатки.

Как злоумышленники ищут придуманные фразы?

Они перебирают не наугад, а начиная с самых вероятных вариантов:

Готовые фразы. Тексты песен, цитаты, книги, сообщения с форумов и из рассылок — нормализованные и размноженные по правилам: с заглавными буквами и без, со знаками препинания и без, с пробелами и без, как в докладе Кастеллуччи. Сочетания слов в естественном порядке. Нараянан и Шматиков с помощью марковских моделей отбрасывали пароли, не похожие на естественный язык; последовательности слов можно отсеивать так же. Личные данные. При атаке на конкретного человека первыми идут в ход имена, родственники, клички питомцев, места и увлечения.

Инструменты при этом быстрые. Brainflayer, программа с открытым кодом для взлома мозговых кошельков, которую Кастеллуччи выпустил на DEF CON 23, проверяла около 130 000 фраз в секунду на одном компьютере, а по его оценке, 1000 облачных серверов проверили бы триллион фраз за девять часов примерно за 175 долларов. 2048 раундов PBKDF2 в BIP39 замедляют каждую попытку подбора сид-фразы, но никакое замедление не спасёт фразу, которая стоит в начале списка злоумышленника.

Что делать, если вы не доверяете генератору кошелька?

Опасение разумное: генераторы ошибались. Команда bx seed из Libbitcoin Explorer (версии с 3.0.0 по 3.6.0) запускала генератор от 32 бит системного времени, так что возможных сидов было не больше 4,29 млрд, и в июле 2023 года злоумышленники вывели около 29,65 BTC (разбор Milk Sad). В июле 2026 года Coinkite сообщила, что после изменения прошивки в марте 2021 года устройства Coldcard создавали сиды программным генератором вместо аппаратного, так что перебирать приходилось, по оценке компании, около 40–72 бит вместо 128, — и злоумышленники восстанавливали ключи и выводили средства. Но от плохого генератора спасает больше случайности, а не собственные слова.

Придумать слова или бросить кубики

И то и другое забирает выбор у устройства, но случайность сохраняет только второе. Придумывая слова, вы заменяете генератор собственными предпочтениями — а именно их и моделируют злоумышленники. Бросая кубики, вы заменяете его физическим процессом, у которого предпочтений нет: каждый бросок честного шестигранного кубика даёт log₂ 6 ≈ 2,585 бита, так что 50 бросков покрывают 128 бит фразы из 12 слов, а для 24 слов обычно делают 99 бросков (255,9 бита). Сиды Coldcard, при создании которых было не меньше 50 честных, независимых и никому не показанных бросков, Coinkite не считает уязвимыми из-за одной только ошибки генератора; у придуманной фразы такой защиты не было бы.

Придумать слова Бросить кубики Кто выбирает каждое слово Вы Честный кубик Энтропия Неизвестна, обычно намного меньше 128 бит 2,585 бита за бросок: 50 бросков дают 129 бит Закономерности, за которые может зацепиться злоумышленник Смысл, грамматика, знакомые слова Никаких, если кубик честный и засчитан каждый бросок Сколько времени уходит Минуты От 50 до 128 бросков на 12 слов

Способ с кубиками требует аккуратности, а для последнего слова нужна программа, потому что в нём записана контрольная сумма. Сколько бросков нужно для каждой длины, два способа, разбор на официальном тест-векторе и выбор последнего слова — в статье сид-фраза с помощью игральных кубиков.

Смешать несколько источников случайности

Некоторые устройства никогда не полагаются на один источник. Trezor сочетает свой аппаратный генератор случайных чисел со случайностью компьютера или телефона, на Safe 3 и Safe 5 добавляет третий источник — защищённый чип Optiga, а на Safe 7 четвёртый — чип TROPIC01. Кроме того, при настройке Trezor Suite запускает проверку энтропии, чтобы убедиться, что устройство действительно подмешивает присланную Suite случайность. Coldcard умеет подмешивать к собственному случайному числу броски кубика или монеты. Как устроены такие устройства, рассказывает статья об аппаратных кошельках.

Оставить слова случайными и добавить парольную фразу

Если нужен секрет, который знаете только вы, оставьте случайные слова и добавьте к ним парольную фразу BIP39. Её вы выбираете сами, но она ложится поверх 128 случайных бит, а не заменяет их, так что слова остаются такими же надёжными. И всё же делайте её длинной: для паролей и парольных фраз Trezor в своём руководстве предлагает выбирать слова из стандартного списка бросками настоящих кубиков. Храните её копию отдельно от слов: забытая парольная фраза закрывает доступ к кошельку так же надёжно, как потерянные слова.

Почему люди всё равно придумывают фразы?

Чтобы запомнить. Случайную фразу трудно выучить, и люди сочиняют осмысленную замену. Запомнить случайную фразу, не ослабляя её, помогают приёмы запоминания (на английском), но записанная копия всё равно нужна.

Случайную фразу трудно выучить, и люди сочиняют осмысленную замену. Запомнить случайную фразу, не ослабляя её, помогают приёмы запоминания (на английском), но записанная копия всё равно нужна. Из недоверия к генераторам. Опасение настоящее, как показывают сбои выше, но ответ на него — кубики или смешение источников, а не придуманные слова.

Опасение настоящее, как показывают сбои выше, но ответ на него — кубики или смешение источников, а не придуманные слова. Из-за иллюзии контроля. Придуманная фраза кажется надёжнее, потому что вы знаете, откуда она взялась. Злоумышленник нередко может догадаться об этом тоже.

Придуманная фраза кажется надёжнее, потому что вы знаете, откуда она взялась. Злоумышленник нередко может догадаться об этом тоже. Из-за недооценки злоумышленников. Кастеллуччи подчёркивал, что владелец кошелька со скороговоркой вовсе не был глупцом: просто мало кто понимает, насколько эффективны программы для взлома.

Как создать сид-фразу безопасно

Частые вопросы

Безопасна ли придуманная фраза, если она проходит проверку контрольной суммы?

Нет. Контрольная сумма ловит только опечатки, и её проходит примерно один из 16 случайных наборов из 12 слов. Проверка сид-фразы примет придуманную фразу так же охотно, как случайную, потому что не может знать, как выбирались слова.

Можно ли самому выбрать только последнее слово?

Только случайно. После 11 случайных слов подходят 128 последних, и их 7 свободных бит — часть вашей энтропии; выбор по вкусу часть её теряет. Пусть выбирают монета или кубик, как описано в статье о кубиках.

Можно ли составить сид-фразу из русских слов?

Нет. Русского списка в BIP39 нет, а кошелёк принимает только слова из официального списка, почти всегда английского. Даже если бы русский список был, придуманные слова остались бы придуманными.

Я уже пользуюсь придуманной фразой. Что делать?

Считайте её слабой. Создайте новую фразу генератором кошелька или кубиками, отправьте на новый кошелёк небольшой пробный перевод, затем переведите остальное и храните старую копию, пока перевод не подтвердится.

Спасёт ли придуманную фразу парольная фраза?

Не полностью. Надёжная парольная фраза затрудняет поиск кошелька, но слова остаются такими же угадываемыми, как были. Coinkite даёт тот же совет владельцам уязвимых сидов Coldcard: надёжная парольная фраза уменьшает непосредственный риск, но сид не исправляет. Замените фразу.