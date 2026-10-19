Четыре шага BIP39

Спецификация BIP39 превращает случайное число в слова за четыре шага, одинаковых во всех совместимых кошельках:

Энтропия. Кошелёк берёт от 128 до 256 случайных бит с шагом 32. Это число, ENT, и есть весь секрет. Контрольная сумма. Кошелёк хеширует энтропию функцией SHA-256 и берёт первые ENT/32 бит хеша — это CS. Для 128 бит энтропии получается 4 бита. Группы. Контрольная сумма дописывается к энтропии, и результат режется на группы по 11 бит. Каждая группа — число от 0 до 2047. Слова. Каждое число — номер слова в списке из 2048 слов, считая с нуля. Слова по порядку и есть мнемоническая фраза.

Слов Энтропия (ENT) Контрольная сумма (CS) Всего бит 12 128 бит 4 бит 132 = 12 × 11 15 160 бит 5 бит 165 = 15 × 11 18 192 бит 6 бит 198 = 18 × 11 21 224 бит 7 бит 231 = 21 × 11 24 256 бит 8 бит 264 = 24 × 11

От энтропии к словам: первые 4 бита SHA-256 от энтропии — контрольная сумма (0011), а 132 бита, разрезанные на 11-битные группы, выбирают слова «abandon» ×11 и «about».

Почему последнее слово особенное

Контрольная сумма всегда оказывается в конце, внутри последнего слова. В фразе из 12 слов последнее слово содержит 7 бит энтропии и 4 бита контрольной суммы, поэтому, когда первые 11 слов уже выбраны, закончить фразу могут только 128 слов из 2048. В тест-векторе выше SHA-256 от 16 нулевых байтов начинается с 0x37, в двоичном виде 0011 0111, значит, контрольная сумма равна 0011, а последний номер — 3, то есть about. Калькулятор последнего слова покажет все допустимые окончания для тестового начала фразы, а проверка сид-фразы проверит контрольную сумму целой фразы.

От слов к сиду

Слова не используются как ключ напрямую. Кошелёк пропускает фразу через PBKDF2-HMAC-SHA512 с 2048 итерациями, а солью служит текст mnemonic плюс необязательная парольная фраза; получается 512-битный сид. По BIP32 из сида получается главный ключ, а путь деривации выбирает ключи для каждого счёта и адреса. Все эти значения для тестовой фразы показывает конвертер сид-фразы в приватный ключ.

Тест-векторы для проверки

BIP39 ссылается на официальные тест-векторы в python-mnemonic, эталонной реализации стандарта. Вставьте энтропию любого из них в инструмент выше — слова должны совпасть в точности. Векторы общеизвестны, поэтому никогда не отправляйте на них средства.

Энтропия (hex) Мнемоническая фраза 00000000000000000000000000000000 abandon abandon abandon abandon abandon abandon abandon abandon abandon abandon abandon about 7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f legal winner thank year wave sausage worth useful legal winner thank yellow 80808080808080808080808080808080 letter advice cage absurd amount doctor acoustic avoid letter advice cage above ffffffffffffffffffffffffffffffff zoo zoo zoo zoo zoo zoo zoo zoo zoo zoo zoo wrong 0000…0000 (256 бит) 23 раза abandon, затем art

Самое рискованное — создавать энтропию самому: люди плохо придумывают случайные числа. Сколько слов выбрать, разбирает статья 12 или 24 слова, а что такое сама сид-фраза — статья что такое сид-фраза.

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