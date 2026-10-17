Генератор приватных ключей
Создайте случайный приватный ключ, публичный ключ и адреса для Bitcoin, Ethereum, Solana, TRON и других сетей. Ключи создаются в вашем браузере его криптографическим генератором случайных чисел, а после загрузки страницы генератор работает и без интернета.
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Bitcoin (BTC)m/44'/0'/0'/0/0
Как работает генератор приватных ключей
При каждом нажатии генератор создаёт новую случайную фразу BIP39 из 12 слов криптографическим генератором случайных чисел браузера, превращает её в сид и выводит одну пару ключей для выбранной сети по стандартному пути этой сети. На странице показаны приватный ключ, публичный ключ и адреса; саму фразу генератор не показывает, поэтому сохранять нужно именно приватный ключ.
Кривые, пути и форматы адресов
Генератор поддерживает 18 сетей. Они различаются эллиптической кривой, типом монеты в пути деривации и способом кодирования адреса:
|Сеть
|Кривая
|Путь
|Адрес
|Bitcoin
|secp256k1
|m/44'/0'/0'/0/0
|Legacy, вложенный SegWit, нативный SegWit и Taproot
|Ethereum и EVM-сети
|secp256k1
|m/44'/60'/0'/0/0
|0x… (Keccak-256 от публичного ключа)
|TRON
|secp256k1
|m/44'/195'/0'/0/0
|T… (Base58Check)
|Litecoin, Dogecoin
|secp256k1
|m/44'/2'/… и m/44'/3'/…
|L… / M… / ltc1…, D…
|Solana
|ed25519
|m/44'/501'/0'/0'
|Base58 от публичного ключа
|Aptos, SUI
|ed25519
|m/44'/637'/… и m/44'/784'/…
|0x… (хеш SHA3-256 или BLAKE2b)
|Polkadot, схема Ledger
|ed25519
|m/44'/354'/0'/0'/0'
|SS58 (Base58 с контрольной суммой BLAKE2b)
Второе число в каждом пути — тип монеты, зарегистрированный в SLIP-44: он разводит ключи разных сетей, даже если они получены из одной фразы. Ключи Solana, Aptos, SUI и IOST выводятся по SLIP-10, а эта деривация на кривой ed25519 поддерживает только усиленные (hardened) шаги, поэтому каждый шаг их путей отмечен апострофом.
Единой схемы у кошельков Polkadot нет. Генератор следует приложению Polkadot для Ledger: оно выводит ключи ed25519 из сида BIP39 по схеме BIP32-Ed25519, которая отличается от SLIP-10, и тоже делает усиленным каждый шаг пути. Polkadot.js, Subkey и кошельки на их основе по умолчанию создают ключи sr25519 прямо из фразы, без пути BIP44, поэтому та же фраза открывает в них другой аккаунт. Ключ Polkadot с этой страницы — ключ ed25519, и импортировать его в кошелёк нужно именно как ed25519.
Приватный ключ, публичный ключ и адрес
Приватный ключ — это 256-битный секрет: кто им владеет, тот распоряжается средствами. Публичный ключ вычисляется из приватного, но обратно в приватный ключ не превращается. Адрес — более короткая запись публичного ключа (или его хеша) с контрольной суммой; его сообщают, чтобы получить перевод. У EOS и IOST нет адреса, выведенного из ключа: аккаунт там — это имя, зарегистрированное в сети и связанное с одним или несколькими публичными ключами. Для этих двух сетей генератор вместо адреса показывает публичный ключ в формате самой сети (EOS… для EOS, Base58 для IOST). Подробнее о форматах ключей Bitcoin — в руководстве про WIF и Base58 (на английском).
Проверка по публичной тестовой фразе
Генератор создаёт только случайные фразы, но ключи выводит точно так, как описано выше. Для публичной тестовой фразы BIP39
abandon abandon … about без парольной фразы его пути дают такие адреса. Фраза общеизвестна, поэтому никогда не отправляйте на них средства.
|Сеть и формат
|Путь
|Адрес
|Bitcoin, Legacy (P2PKH)
|m/44'/0'/0'/0/0
|1LqBGSKuX5yYUonjxT5qGfpUsXKYYWeabA
|Bitcoin, вложенный SegWit, тот же ключ
|m/44'/0'/0'/0/0
|3HkzTaFbEMWeJPLyNCNhPyGfZsVLDwdD3G
|Bitcoin, нативный SegWit, тот же ключ
|m/44'/0'/0'/0/0
|bc1qmxrw6qdh5g3ztfcwm0et5l8mvws4eva24kmp8m
|Bitcoin, Taproot, тот же ключ
|m/44'/0'/0'/0/0
|bc1plguuppjuw5uk2rpyjnnzvwsuvy5ctswns9fsvhrvn4qt04ns4nmscf9eqf
|Ethereum
|m/44'/60'/0'/0/0
|0x9858EfFD232B4033E47d90003D41EC34EcaEda94
|TRON
|m/44'/195'/0'/0/0
|TUEZSdKsoDHQMeZwihtdoBiN46zxhGWYdH
|Solana
|m/44'/501'/0'/0'
|HAgk14JpMQLgt6rVgv7cBQFJWFto5Dqxi472uT3DKpqk
|Polkadot, схема Ledger
|m/44'/354'/0'/0'/0'
|12aRjLzT5ycoWGHwoHLoXxd5QBa6bxuqivMQSGsPonzd9MWa
Все четыре адреса Bitcoin получены из одного ключа. Кошельки, которые следуют BIP49, BIP84 или BIP86, держат счета вложенного SegWit, нативного SegWit и Taproot на своих путях, поэтому для той же фразы показывают другие адреса; подробнее — в статье о пути деривации. Строки Bitcoin Legacy, Ethereum и TRON совпадают с результатами вкладки BIP44 в конвертере сид-фразы в приватный ключ для той же фразы, а адрес Solana — это первый счёт на пути, который по умолчанию использует Phantom. Адрес Polkadot — первый аккаунт в приложении Polkadot на Ledger, а Polkadot.js и Subkey с настройками по умолчанию показывают для той же фразы адрес
13KVd4f2a4S5pLp4gTTFezyXdPWx27vQ9vS6xBXJ9yWVd7xo, потому что работают с sr25519 и без пути BIP44.
Как хранить созданный ключ
- Запишите ключ на бумаге или металле и не храните его в скриншотах, заметках, почте и облаке.
- Никому не показывайте приватный ключ и не отправляйте его «службе поддержки»: настоящая поддержка его никогда не спрашивает.
- Не печатайте ключ в виде QR-кода без нужды: такой код легко сфотографировать.
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Генератор приватных ключей — частые вопросы
Можно ли импортировать созданный ключ в кошелёк?
Да, в том формате, который принимает кошелёк. Кошельки Ethereum, TRON и других EVM-сетей импортируют приватный ключ в hex. Кошельки Bitcoin, Litecoin, Dogecoin и Bitcoin Cash принимают ключ в формате WIF — для этих монет генератор показывает и его. Phantom и другие кошельки Solana импортируют ключ в Base58, который генератор показывает для Solana: это приватный ключ, за которым следует публичный, всего 64 байта. Консольный кошелёк IOST iwallet импортирует ключ в Base58, который генератор показывает для IOST, — он устроен так же. Кошельки EOS, например Anchor, принимают ключ WIF, который начинается с 5, или ключ PVT_K1_ — для EOS генератор показывает оба. Slush и другие кошельки Sui импортируют ключ в Bech32, который начинается с suiprivkey1, — его генератор показывает для SUI. Адрес, который покажет кошелёк, должен совпасть с адресом, созданным здесь; для Bitcoin и Litecoin — с адресом того типа скрипта, который использует кошелёк. У EOS и IOST такого адреса нет: ключ управляет только аккаунтом, к которому привязан его публичный ключ.
Почему у Bitcoin четыре адреса?
Все они принадлежат одной паре ключей, закодированной в четырёх типах скриптов Bitcoin. Кошелёк выбирает один из них; средствами, отправленными на любой из четырёх, управляет один и тот же приватный ключ.
Может ли ключ сгенерироваться дважды?
Нет. Каждое нажатие использует новую случайность, а 2¹²⁸ возможных фраз, из которых выводится ключ, делают повтор практически невозможным.
Что лучше хранить: приватный ключ или сид-фразу?
Для нового кошелька — сид-фразу, созданную в самом кошельке: из неё восстанавливаются все ключи и адреса всех сетей сразу. Отдельный приватный ключ управляет только одним адресом или аккаунтом, и его нужно хранить так же надёжно, как фразу. Генератор полезен для тестов, бумажных примеров и проверки форматов.