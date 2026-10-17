Как работает генератор приватных ключей

При каждом нажатии генератор создаёт новую случайную фразу BIP39 из 12 слов криптографическим генератором случайных чисел браузера, превращает её в сид и выводит одну пару ключей для выбранной сети по стандартному пути этой сети. На странице показаны приватный ключ, публичный ключ и адреса; саму фразу генератор не показывает, поэтому сохранять нужно именно приватный ключ.

Кривые, пути и форматы адресов

Генератор поддерживает 18 сетей. Они различаются эллиптической кривой, типом монеты в пути деривации и способом кодирования адреса:

Сеть Кривая Путь Адрес Bitcoin secp256k1 m/44'/0'/0'/0/0 Legacy, вложенный SegWit, нативный SegWit и Taproot Ethereum и EVM-сети secp256k1 m/44'/60'/0'/0/0 0x… (Keccak-256 от публичного ключа) TRON secp256k1 m/44'/195'/0'/0/0 T… (Base58Check) Litecoin, Dogecoin secp256k1 m/44'/2'/… и m/44'/3'/… L… / M… / ltc1…, D… Solana ed25519 m/44'/501'/0'/0' Base58 от публичного ключа Aptos, SUI ed25519 m/44'/637'/… и m/44'/784'/… 0x… (хеш SHA3-256 или BLAKE2b) Polkadot, схема Ledger ed25519 m/44'/354'/0'/0'/0' SS58 (Base58 с контрольной суммой BLAKE2b)

Второе число в каждом пути — тип монеты, зарегистрированный в SLIP-44: он разводит ключи разных сетей, даже если они получены из одной фразы. Ключи Solana, Aptos, SUI и IOST выводятся по SLIP-10, а эта деривация на кривой ed25519 поддерживает только усиленные (hardened) шаги, поэтому каждый шаг их путей отмечен апострофом.

Единой схемы у кошельков Polkadot нет. Генератор следует приложению Polkadot для Ledger: оно выводит ключи ed25519 из сида BIP39 по схеме BIP32-Ed25519, которая отличается от SLIP-10, и тоже делает усиленным каждый шаг пути. Polkadot.js, Subkey и кошельки на их основе по умолчанию создают ключи sr25519 прямо из фразы, без пути BIP44, поэтому та же фраза открывает в них другой аккаунт. Ключ Polkadot с этой страницы — ключ ed25519, и импортировать его в кошелёк нужно именно как ed25519.

Приватный ключ, публичный ключ и адрес

Приватный ключ — это 256-битный секрет: кто им владеет, тот распоряжается средствами. Публичный ключ вычисляется из приватного, но обратно в приватный ключ не превращается. Адрес — более короткая запись публичного ключа (или его хеша) с контрольной суммой; его сообщают, чтобы получить перевод. У EOS и IOST нет адреса, выведенного из ключа: аккаунт там — это имя, зарегистрированное в сети и связанное с одним или несколькими публичными ключами. Для этих двух сетей генератор вместо адреса показывает публичный ключ в формате самой сети (EOS… для EOS, Base58 для IOST). Подробнее о форматах ключей Bitcoin — в руководстве про WIF и Base58 (на английском).

Проверка по публичной тестовой фразе

Генератор создаёт только случайные фразы, но ключи выводит точно так, как описано выше. Для публичной тестовой фразы BIP39 abandon abandon … about без парольной фразы его пути дают такие адреса. Фраза общеизвестна, поэтому никогда не отправляйте на них средства.

Сеть и формат Путь Адрес Bitcoin, Legacy (P2PKH) m/44'/0'/0'/0/0 1LqBGSKuX5yYUonjxT5qGfpUsXKYYWeabA Bitcoin, вложенный SegWit, тот же ключ m/44'/0'/0'/0/0 3HkzTaFbEMWeJPLyNCNhPyGfZsVLDwdD3G Bitcoin, нативный SegWit, тот же ключ m/44'/0'/0'/0/0 bc1qmxrw6qdh5g3ztfcwm0et5l8mvws4eva24kmp8m Bitcoin, Taproot, тот же ключ m/44'/0'/0'/0/0 bc1plguuppjuw5uk2rpyjnnzvwsuvy5ctswns9fsvhrvn4qt04ns4nmscf9eqf Ethereum m/44'/60'/0'/0/0 0x9858EfFD232B4033E47d90003D41EC34EcaEda94 TRON m/44'/195'/0'/0/0 TUEZSdKsoDHQMeZwihtdoBiN46zxhGWYdH Solana m/44'/501'/0'/0' HAgk14JpMQLgt6rVgv7cBQFJWFto5Dqxi472uT3DKpqk Polkadot, схема Ledger m/44'/354'/0'/0'/0' 12aRjLzT5ycoWGHwoHLoXxd5QBa6bxuqivMQSGsPonzd9MWa

Все четыре адреса Bitcoin получены из одного ключа. Кошельки, которые следуют BIP49, BIP84 или BIP86, держат счета вложенного SegWit, нативного SegWit и Taproot на своих путях, поэтому для той же фразы показывают другие адреса; подробнее — в статье о пути деривации. Строки Bitcoin Legacy, Ethereum и TRON совпадают с результатами вкладки BIP44 в конвертере сид-фразы в приватный ключ для той же фразы, а адрес Solana — это первый счёт на пути, который по умолчанию использует Phantom. Адрес Polkadot — первый аккаунт в приложении Polkadot на Ledger, а Polkadot.js и Subkey с настройками по умолчанию показывают для той же фразы адрес 13KVd4f2a4S5pLp4gTTFezyXdPWx27vQ9vS6xBXJ9yWVd7xo , потому что работают с sr25519 и без пути BIP44.

Как хранить созданный ключ

Запишите ключ на бумаге или металле и не храните его в скриншотах, заметках, почте и облаке.

Никому не показывайте приватный ключ и не отправляйте его «службе поддержки»: настоящая поддержка его никогда не спрашивает.

Не печатайте ключ в виде QR-кода без нужды: такой код легко сфотографировать.

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