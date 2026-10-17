Почему последнее слово сид-фразы особенное

Фраза BIP39 — это случайное число, за которым следует контрольная сумма: первые ENT/32 бит его хеша SHA-256, где ENT — длина случайной части в битах. Каждое слово обозначает 11 бит, и контрольная сумма попадает в конец, внутрь последнего слова. Поэтому первые слова могут быть любыми словами из списка, а последнее должно им соответствовать: большинство слов не подходит, и кошелёк отвергает такую фразу как неверную. Калькулятор перебирает все 2048 слов и оставляет те, что проходят проверку, — в точности как описано в спецификации BIP39. Как устроена фраза целиком, рассказано в статье о том, что такое сид-фраза.

Длина фразы Вводимых слов Свободных бит в последнем слове Бит контрольной суммы Подходящих последних слов 12 11 7 4 128 15 14 6 5 64 18 17 5 6 32 21 20 4 7 16 24 23 3 8 8

Каждые три слова добавляют к фразе 32 бита энтропии и один бит контрольной суммы. Новый бит суммы занимает в последнем слове место одного свободного бита, поэтому на каждом шаге подходящих слов становится вдвое меньше: со 128 у фразы из 12 слов до 8 у фразы из 24.

Проверьте на публичной тестовой фразе: после одиннадцати слов abandon калькулятор покажет 128 слов, и первым среди них будет about — слово, которым заканчивается официальный тест-вектор BIP39. Это не совпадение: у первого варианта все семь свободных бит нулевые, то есть энтропия целиком состоит из нулей, как в тест-векторе, а четыре бита контрольной суммы, 0011, дают последнему слову номер 3 при счёте с нуля — это и есть about. Кнопка «Подставить тестовую фразу» введёт эти одиннадцать слов за вас. Готовую тестовую фразу целиком можно проверить на странице проверки сид-фразы, а её ключи и адреса посмотреть в конвертере сид-фразы в приватный ключ.

Последнее слово несёт контрольную сумму: 7 + 4 бита и 128 подходящих последних слов у 12-словной фразы, 3 + 8 бит и всего 8 вариантов у 24-словной (официальные нулевые тест-векторы).

Сид-фраза с помощью кубиков или монеты

Калькулятор нужен прежде всего тем, кто создаёт случайность сам, а не доверяет генератору устройства (подробная инструкция, сколько бросков нужно для каждой длины и разобранный пример — в статье сид-фраза с помощью кубиков). Схема для фразы из 12 слов:

Получите 11 случайных чисел от 0 до 2047. Одиннадцать бросков монеты (орёл — 1, решка — 0) дают 11-битное число — номер слова при счёте с нуля; в списке, пронумерованном с единицы, как список слов BIP39 с переводом, прибавьте к числу единицу. Подойдут и игральные кубики, если способ даёт каждому числу одинаковый шанс: например, считайте чётное число очков нулём, а нечётное — единицей. Сумма очков нескольких кубиков не годится: средние значения выпадают чаще крайних. Введите 11 слов. Калькулятор покажет 128 слов, которые завершают корректную фразу, в порядке списка. Выберите одно из них случайно. Бросьте монету ещё семь раз и прочитайте результат как двоичное число от 0 до 127, затем отсчитайте в списке вариантов слово с этим номером, считая первое слово нулевым. Маленькие цифры рядом со словами — номера в общем списке BIP39, а не в списке вариантов. В порядке списка варианты отличаются ровно этими семью свободными битами, поэтому фраза сохраняет все 128 бит энтропии. Восстановите фразу в кошельке и до первого перевода убедитесь, что он показывает ожидаемые адреса.

Для фразы из 24 слов введите 23 слова и бросьте монету ещё три раза, чтобы выбрать одно из 8 слов. Записи бросков храните так же надёжно, как саму фразу, или уничтожьте их. Как хранить готовую фразу, рассказывает статья о том, как хранить сид-фразу.

Если создавать случайность самостоятельно не нужно, полную фразу сразу создаст генератор сид-фразы. А придумывать слова «из головы» нельзя: почему, объясняет статья о самодельных сид-фразах.