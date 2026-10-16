Как хранить сид-фразу: бумага, металл и где держать копии

Сид-фраза — это 12–24 слова, из которых кошелёк вычисляет все ключи и адреса. Это не пароль к кошельку, а сам кошелёк: кто знает слова, тот распоряжается средствами, а кто их потерял, теряет и деньги (подробнее — в статье что такое сид-фраза). Поэтому хранение сид-фразы решает две задачи сразу: копия должна пережить пожар, воду и годы и при этом не попасть в чужие руки.

Как записать сид-фразу без ошибок

Записывайте фразу от руки, когда кошелёк показывает её впервые, и сразу проверяйте запись:

Нумеруйте слова. Те же слова в другом порядке — уже другая фраза.

Те же слова в другом порядке — уже другая фраза. Сверяйте каждое слово по буквам с экраном. Если кошелёк просит подтвердить часть слов, читайте их с бумаги, а не по памяти.

с экраном. Если кошелёк просит подтвердить часть слов, читайте их с бумаги, а не по памяти. Пишите латиницей, как на экране. Русского списка слов в BIP39 нет, поэтому фраза почти всегда состоит из английских слов. Не заменяйте их переводом или транслитерацией: точное слово по ним можно и не восстановить. Прочитать и сверить незнакомое слово поможет словарь BIP39 с транскрипцией и переводом.

Русского списка слов в BIP39 нет, поэтому фраза почти всегда состоит из английских слов. Не заменяйте их переводом или транслитерацией: точное слово по ним можно и не восстановить. Прочитать и сверить незнакомое слово поможет словарь BIP39 с транскрипцией и переводом. Хватит четырёх букв. В английском списке BIP39 слово однозначно определяется первыми четырьмя буквами, так что для металлической пластины их достаточно.

В английском списке BIP39 слово однозначно определяется первыми четырьмя буквами, так что для металлической пластины их достаточно. Не меняйте язык. Сид вычисляется из самих слов, поэтому та же фраза, переведённая на другой язык списка, откроет другой кошелёк.

Фразу должен создать сам кошелёк. Если аппаратный кошелёк пришёл с готовой фразой на карточке или в инструкции, не пользуйтесь ни фразой, ни устройством: её автор оставил себе копию и сможет опустошить кошелёк, как только вы его пополните. Ledger называет такую схему pre-seeding.

Бумага или металл

Способ Плюсы Минусы Бумага быстро, бесплатно, полностью офлайн горит, намокает, выцветает Металл переносит пожар, воду и время намного лучше бумаги стоит денег, качество изделий разное

Бумагу нужно беречь от воды и огня: пишите несмываемыми водостойкими чернилами, заламинируйте лист или уберите его в пластиковый конверт и храните в огнестойком сейфе, а не в книге или ящике стола.

Металл подходит для долгого хранения. Слова выбивают или гравируют на стальной пластине либо собирают из букв-плиток в стальной рамке. От кражи металл не спасает, а качество изделий разное. Джеймсон Лопп проводил стресс-тесты металлических бэкапов: пламя горелки 1093 °C (2000 °F), кислотная ванна и гидравлический пресс на 20 тонн. Из 75 протестированных устройств 14 провалили хотя бы одно испытание, из них 10 — огневое. Лучшим из доступных металлов Лопп считает нержавеющую сталь и советует конструкции попроще: чем больше деталей, тем больше точек отказа.

Где держать копии

Одна копия — одна точка отказа: пожар, протечка или кража могут унести её, а с ней и деньги. Держите минимум две копии в разных местах. Но каждая копия — ещё одно место, где её могут найти, поэтому взвесьте варианты:

Домашний сейф: копию легко достать и проверить, но пожар, затопление или кража грозят ей вместе с квартирой.

копию легко достать и проверить, но пожар, затопление или кража грозят ей вместе с квартирой. Банковская ячейка: вне дома и под охраной, но обычно доступна только в часы работы банка, а после смерти владельца родным могут понадобиться документы о наследстве.

вне дома и под охраной, но обычно доступна только в часы работы банка, а после смерти владельца родным могут понадобиться документы о наследстве. Дом человека, которому вы доверяете: бесплатно и вне вашего жилья, но надёжность зависит от его осторожности.

Где бы ни лежала копия:

не храните её вместе с аппаратным кошельком: вор, забравший и то и другое, получит всё;

не подписывайте конверт «крипта» или «сид-фраза»: объяснять это должен план восстановления, а не надпись;

запечатайте копию в пакет с защитой от вскрытия, чтобы заметить, если её доставали;

время от времени проверяйте копии: чернила выцветают, дешёвый металл ржавеет.

Чего нельзя делать

Фотографировать фразу и делать скриншоты. При включённой синхронизации снимок сам уходит в облако, а вредоносные программы ищут такие изображения. В 2025 году исследователи «Лаборатории Касперского» нашли в Google Play и App Store приложения, которые распознавали текст на фото в галерее и искали фразы восстановления.

При включённой синхронизации снимок сам уходит в облако, а вредоносные программы ищут такие изображения. В 2025 году исследователи «Лаборатории Касперского» нашли в Google Play и App Store приложения, которые распознавали текст на фото в галерее и искали фразы восстановления. Хранить её в заметках, почте, облачном диске или мессенджере. Они синхронизируются со всеми устройствами и серверами аккаунта: хватит одного украденного пароля или телефона. «Избранное» в Telegram сам мессенджер называет личным облачным хранилищем: это сервер, а не сейф.

Они синхронизируются со всеми устройствами и серверами аккаунта: хватит одного украденного пароля или телефона. «Избранное» в Telegram сам мессенджер называет личным облачным хранилищем: это сервер, а не сейф. Класть её в менеджер паролей. Хранилище зашифровано, но фраза начинает зависеть от мастер-пароля, ваших устройств и самого сервиса. В 2023 году исследователи связали кражи более чем на 35 млн долларов у более чем 150 человек и нашли общую черту: почти все жертвы когда-то хранили сид-фразы в LastPass, чьи хранилища были украдены при взломе, о котором сервис сообщил в 2022 году.

Хранилище зашифровано, но фраза начинает зависеть от мастер-пароля, ваших устройств и самого сервиса. В 2023 году исследователи связали кражи более чем на 35 млн долларов у более чем 150 человек и нашли общую черту: почти все жертвы когда-то хранили сид-фразы в LastPass, чьи хранилища были украдены при взломе, о котором сервис сообщил в 2022 году. Полагаться на зашифрованный файл. Он защищён не лучше своего пароля и компьютера, на котором его открывают, а забытый пароль делает копию бесполезной.

Он защищён не лучше своего пароля и компьютера, на котором его открывают, а забытый пароль делает копию бесполезной. Вводить фразу где-либо, кроме своего кошелька. Сайт, приложение, письмо или «сотрудник поддержки», который просит ввести или «проверить» фразу, — это фишинг.

Сайт, приложение, письмо или «сотрудник поддержки», который просит ввести или «проверить» фразу, — это фишинг. Придумывать собственную «шифровку». Самодельные приёмы слабее, чем кажутся. Если, например, перемешать 12 слов, возможных порядков будет около 479 млн, но контрольная сумма отсеет все, кроме примерно 30 млн, — компьютер переберёт их без труда. А схему, понятную только вам, не разгадают и наследники.

Можно ли разделить фразу на части

Частая идея — разрезать фразу на три части и спрятать их в разных местах. Она проигрывает дважды. Во-первых, каждая часть выдаёт кусок секрета: если фразу из 12 слов разделить на три части по четыре слова, то нашедшему две из них останется перебрать уже не 2¹²⁸ вариантов, а около 2⁴⁰ — примерно триллион. Во-вторых, потеря любой части оставляет без полной фразы вас самих. Распределить резервную копию по местам или людям можно двумя устоявшимися способами.

Shamir Backup (SLIP-39)

Стандарт SLIP-39 делит секрет на доли так, что заданное число долей — например, любые 2 из 3 — восстанавливает кошелёк, а меньшее не раскрывает о нём ничего. Авторы BIP39 предложили SLIP-39 как его преемника, но у него есть ограничения:

Это отдельный стандарт, несовместимый с BIP39. Доли обычно состоят из 20 или 33 слов собственного списка из 1024 слов и восстанавливаются только в кошельках с поддержкой SLIP-39.

Существующую фразу BIP39 можно превратить только в громоздкие доли по 59 слов, а обратно в BIP39 доли не превращаются. Поэтому авторы стандарта советуют перевести средства в новый кошелёк, сразу созданный со SLIP-39.

Доли из разных наборов не складываются, даже если схема одна и та же, — подписывайте наборы.

Мультиподпись

Кошельку с мультиподписью для перевода нужно несколько ключей, например 2 из 3, и у каждого ключа своя сид-фраза в своём месте. Одна украденная фраза не позволит потратить средства, одна потерянная не заблокирует их. Плата за это — ещё одна копия: адреса такого кошелька строятся из публичных ключей всех участников, поэтому рядом с каждой фразой храните конфигурацию кошелька — дескриптор. Без него для восстановления понадобятся все фразы и точные настройки. Потратить средства дескриптор не позволяет, но раскрывает баланс и историю, так что держите его в тайне.

Парольная фраза — второй секрет

К основной фразе можно добавить необязательную парольную фразу BIP39, её называют «25-м словом». С ней те же слова открывают другой кошелёк, так что найденная запись слов сама по себе ничего не даёт. Но это второй секрет: опечатка в нём не вызывает ошибки, а открывает другой, пустой кошелёк. Записывайте её точно, с регистром, пробелами и символами, и храните отдельно от слов, но так, чтобы вы и наследники могли найти оба секрета. Потеряете любой — потеряете средства.

Проверьте резервную копию

Копия, из которой вы ни разу не восстанавливали кошелёк, — это догадка. Проверьте её до того, как переводить крупную сумму:

Если у аппаратного кошелька есть проверка резервной копии, воспользуйтесь ею: вы вводите слова на самом устройстве, а оно сравнивает их с сохранённой копией и сообщает об ошибке, если они не совпадают. Если такой функции нет, отправьте на кошелёк небольшую сумму, сбросьте устройство или удалите кошелёк и восстановите его по сид-фразе с бумажной копии. Убедитесь, что появились те же адреса и баланс и что средства можно отправить. Если вы пользуетесь парольной фразой, проверяйте и её.

Восстанавливайте только на том устройстве или в том приложении, где фраза уже хранится.

План для наследников

Если с вами что-то случится, нужные люди в нужный момент должны узнать:

что криптовалюта существует, где лежат копии и, если она есть, парольная фраза;

каким кошельком или устройством создана фраза: не все кошельки используют BIP39 (у Electrum, например, свой формат), а адреса разные кошельки ищут по разным путям деривации, и в «не том» приложении баланс может оказаться нулевым;

для SLIP-39 или мультиподписи — сколько долей или ключей нужно и где лежит конфигурация;

к кому обратиться за технической помощью — и что настоящая поддержка никогда не просит слова.

Сами слова в завещание не вписывайте: этот документ читают другие люди, а в Англии и Уэльсе, например, копию завещания после оформления наследства можно заказать онлайн. Пересматривайте план, когда что-то меняется: новый кошелёк, переезд, новые люди в схеме.

Частые вопросы

Можно ли хранить сид-фразу в телефоне?

Нет, даже если телефон зашифрован: заметки и фотографии часто синхронизируются с облаком, а сам телефон могут украсть или заразить. Держите фразу офлайн, на бумаге или металле.

Сколько копий сид-фразы нужно?

Минимум две, в разных местах, чтобы один пожар или одна кража не лишили вас доступа. Но каждая лишняя копия — ещё одно место, где её могут найти.

Можно ли просто выучить фразу наизусть?

Как дополнение — да, вместо записи — нет. Память подводит, а фраза, которая есть только в голове, исчезает вместе с владельцем. Одно забытое слово ещё можно подобрать среди 2048 вариантов (об этом — в статье неверная сид-фраза), но каждое следующее умножает перебор ещё в 2048 раз.

Что делать, если кто-то мог увидеть сид-фразу?

Сменить фразу у существующего кошелька нельзя. Создайте новый кошелёк с новой фразой, как можно скорее переведите туда средства обычной транзакцией, а старую фразу считайте скомпрометированной.

Нужна ли запись, если есть аппаратный кошелёк?

Да. Устройство можно потерять, сломать или сбросить, и тогда записанная фраза — единственный способ вернуть средства.