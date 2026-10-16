Как хранить сид-фразу: бумага, металл и где держать копии
Сид-фраза — это 12–24 слова, из которых кошелёк вычисляет все ключи и адреса. Это не пароль к кошельку, а сам кошелёк: кто знает слова, тот распоряжается средствами, а кто их потерял, теряет и деньги (подробнее — в статье что такое сид-фраза). Поэтому хранение сид-фразы решает две задачи сразу: копия должна пережить пожар, воду и годы и при этом не попасть в чужие руки.
Как записать сид-фразу без ошибок
Записывайте фразу от руки, когда кошелёк показывает её впервые, и сразу проверяйте запись:
- Нумеруйте слова. Те же слова в другом порядке — уже другая фраза.
- Сверяйте каждое слово по буквам с экраном. Если кошелёк просит подтвердить часть слов, читайте их с бумаги, а не по памяти.
- Пишите латиницей, как на экране. Русского списка слов в BIP39 нет, поэтому фраза почти всегда состоит из английских слов. Не заменяйте их переводом или транслитерацией: точное слово по ним можно и не восстановить. Прочитать и сверить незнакомое слово поможет словарь BIP39 с транскрипцией и переводом.
- Хватит четырёх букв. В английском списке BIP39 слово однозначно определяется первыми четырьмя буквами, так что для металлической пластины их достаточно.
- Не меняйте язык. Сид вычисляется из самих слов, поэтому та же фраза, переведённая на другой язык списка, откроет другой кошелёк.
Фразу должен создать сам кошелёк. Если аппаратный кошелёк пришёл с готовой фразой на карточке или в инструкции, не пользуйтесь ни фразой, ни устройством: её автор оставил себе копию и сможет опустошить кошелёк, как только вы его пополните. Ledger называет такую схему pre-seeding.
Бумага или металл
|Способ
|Плюсы
|Минусы
|Бумага
|быстро, бесплатно, полностью офлайн
|горит, намокает, выцветает
|Металл
|переносит пожар, воду и время намного лучше бумаги
|стоит денег, качество изделий разное
Бумагу нужно беречь от воды и огня: пишите несмываемыми водостойкими чернилами, заламинируйте лист или уберите его в пластиковый конверт и храните в огнестойком сейфе, а не в книге или ящике стола.
Металл подходит для долгого хранения. Слова выбивают или гравируют на стальной пластине либо собирают из букв-плиток в стальной рамке. От кражи металл не спасает, а качество изделий разное. Джеймсон Лопп проводил стресс-тесты металлических бэкапов: пламя горелки 1093 °C (2000 °F), кислотная ванна и гидравлический пресс на 20 тонн. Из 75 протестированных устройств 14 провалили хотя бы одно испытание, из них 10 — огневое. Лучшим из доступных металлов Лопп считает нержавеющую сталь и советует конструкции попроще: чем больше деталей, тем больше точек отказа.
Где держать копии
Одна копия — одна точка отказа: пожар, протечка или кража могут унести её, а с ней и деньги. Держите минимум две копии в разных местах. Но каждая копия — ещё одно место, где её могут найти, поэтому взвесьте варианты:
- Домашний сейф: копию легко достать и проверить, но пожар, затопление или кража грозят ей вместе с квартирой.
- Банковская ячейка: вне дома и под охраной, но обычно доступна только в часы работы банка, а после смерти владельца родным могут понадобиться документы о наследстве.
- Дом человека, которому вы доверяете: бесплатно и вне вашего жилья, но надёжность зависит от его осторожности.
Где бы ни лежала копия:
- не храните её вместе с аппаратным кошельком: вор, забравший и то и другое, получит всё;
- не подписывайте конверт «крипта» или «сид-фраза»: объяснять это должен план восстановления, а не надпись;
- запечатайте копию в пакет с защитой от вскрытия, чтобы заметить, если её доставали;
- время от времени проверяйте копии: чернила выцветают, дешёвый металл ржавеет.
Чего нельзя делать
- Фотографировать фразу и делать скриншоты. При включённой синхронизации снимок сам уходит в облако, а вредоносные программы ищут такие изображения. В 2025 году исследователи «Лаборатории Касперского» нашли в Google Play и App Store приложения, которые распознавали текст на фото в галерее и искали фразы восстановления.
- Хранить её в заметках, почте, облачном диске или мессенджере. Они синхронизируются со всеми устройствами и серверами аккаунта: хватит одного украденного пароля или телефона. «Избранное» в Telegram сам мессенджер называет личным облачным хранилищем: это сервер, а не сейф.
- Класть её в менеджер паролей. Хранилище зашифровано, но фраза начинает зависеть от мастер-пароля, ваших устройств и самого сервиса. В 2023 году исследователи связали кражи более чем на 35 млн долларов у более чем 150 человек и нашли общую черту: почти все жертвы когда-то хранили сид-фразы в LastPass, чьи хранилища были украдены при взломе, о котором сервис сообщил в 2022 году.
- Полагаться на зашифрованный файл. Он защищён не лучше своего пароля и компьютера, на котором его открывают, а забытый пароль делает копию бесполезной.
- Вводить фразу где-либо, кроме своего кошелька. Сайт, приложение, письмо или «сотрудник поддержки», который просит ввести или «проверить» фразу, — это фишинг.
- Придумывать собственную «шифровку». Самодельные приёмы слабее, чем кажутся. Если, например, перемешать 12 слов, возможных порядков будет около 479 млн, но контрольная сумма отсеет все, кроме примерно 30 млн, — компьютер переберёт их без труда. А схему, понятную только вам, не разгадают и наследники.
Можно ли разделить фразу на части
Частая идея — разрезать фразу на три части и спрятать их в разных местах. Она проигрывает дважды. Во-первых, каждая часть выдаёт кусок секрета: если фразу из 12 слов разделить на три части по четыре слова, то нашедшему две из них останется перебрать уже не 2¹²⁸ вариантов, а около 2⁴⁰ — примерно триллион. Во-вторых, потеря любой части оставляет без полной фразы вас самих. Распределить резервную копию по местам или людям можно двумя устоявшимися способами.
Shamir Backup (SLIP-39)
Стандарт SLIP-39 делит секрет на доли так, что заданное число долей — например, любые 2 из 3 — восстанавливает кошелёк, а меньшее не раскрывает о нём ничего. Авторы BIP39 предложили SLIP-39 как его преемника, но у него есть ограничения:
- Это отдельный стандарт, несовместимый с BIP39. Доли обычно состоят из 20 или 33 слов собственного списка из 1024 слов и восстанавливаются только в кошельках с поддержкой SLIP-39.
- Существующую фразу BIP39 можно превратить только в громоздкие доли по 59 слов, а обратно в BIP39 доли не превращаются. Поэтому авторы стандарта советуют перевести средства в новый кошелёк, сразу созданный со SLIP-39.
- Доли из разных наборов не складываются, даже если схема одна и та же, — подписывайте наборы.
Мультиподпись
Кошельку с мультиподписью для перевода нужно несколько ключей, например 2 из 3, и у каждого ключа своя сид-фраза в своём месте. Одна украденная фраза не позволит потратить средства, одна потерянная не заблокирует их. Плата за это — ещё одна копия: адреса такого кошелька строятся из публичных ключей всех участников, поэтому рядом с каждой фразой храните конфигурацию кошелька — дескриптор. Без него для восстановления понадобятся все фразы и точные настройки. Потратить средства дескриптор не позволяет, но раскрывает баланс и историю, так что держите его в тайне.
Парольная фраза — второй секрет
К основной фразе можно добавить необязательную парольную фразу BIP39, её называют «25-м словом». С ней те же слова открывают другой кошелёк, так что найденная запись слов сама по себе ничего не даёт. Но это второй секрет: опечатка в нём не вызывает ошибки, а открывает другой, пустой кошелёк. Записывайте её точно, с регистром, пробелами и символами, и храните отдельно от слов, но так, чтобы вы и наследники могли найти оба секрета. Потеряете любой — потеряете средства.
Проверьте резервную копию
Копия, из которой вы ни разу не восстанавливали кошелёк, — это догадка. Проверьте её до того, как переводить крупную сумму:
- Если у аппаратного кошелька есть проверка резервной копии, воспользуйтесь ею: вы вводите слова на самом устройстве, а оно сравнивает их с сохранённой копией и сообщает об ошибке, если они не совпадают.
- Если такой функции нет, отправьте на кошелёк небольшую сумму, сбросьте устройство или удалите кошелёк и восстановите его по сид-фразе с бумажной копии.
- Убедитесь, что появились те же адреса и баланс и что средства можно отправить.
- Если вы пользуетесь парольной фразой, проверяйте и её.
Восстанавливайте только на том устройстве или в том приложении, где фраза уже хранится.
План для наследников
Если с вами что-то случится, нужные люди в нужный момент должны узнать:
- что криптовалюта существует, где лежат копии и, если она есть, парольная фраза;
- каким кошельком или устройством создана фраза: не все кошельки используют BIP39 (у Electrum, например, свой формат), а адреса разные кошельки ищут по разным путям деривации, и в «не том» приложении баланс может оказаться нулевым;
- для SLIP-39 или мультиподписи — сколько долей или ключей нужно и где лежит конфигурация;
- к кому обратиться за технической помощью — и что настоящая поддержка никогда не просит слова.
Сами слова в завещание не вписывайте: этот документ читают другие люди, а в Англии и Уэльсе, например, копию завещания после оформления наследства можно заказать онлайн. Пересматривайте план, когда что-то меняется: новый кошелёк, переезд, новые люди в схеме.
Частые вопросы
Можно ли хранить сид-фразу в телефоне?
Нет, даже если телефон зашифрован: заметки и фотографии часто синхронизируются с облаком, а сам телефон могут украсть или заразить. Держите фразу офлайн, на бумаге или металле.
Сколько копий сид-фразы нужно?
Минимум две, в разных местах, чтобы один пожар или одна кража не лишили вас доступа. Но каждая лишняя копия — ещё одно место, где её могут найти.
Можно ли просто выучить фразу наизусть?
Как дополнение — да, вместо записи — нет. Память подводит, а фраза, которая есть только в голове, исчезает вместе с владельцем. Одно забытое слово ещё можно подобрать среди 2048 вариантов (об этом — в статье неверная сид-фраза), но каждое следующее умножает перебор ещё в 2048 раз.
Что делать, если кто-то мог увидеть сид-фразу?
Сменить фразу у существующего кошелька нельзя. Создайте новый кошелёк с новой фразой, как можно скорее переведите туда средства обычной транзакцией, а старую фразу считайте скомпрометированной.
Нужна ли запись, если есть аппаратный кошелёк?
Да. Устройство можно потерять, сломать или сбросить, и тогда записанная фраза — единственный способ вернуть средства.