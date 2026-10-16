Наследование криптовалюты: как передать сид-фразу наследникам

Наследование криптовалюты требует плана: выбранные вами люди должны получить доступ к монетам после вашей смерти или если вы сами уже не сможете ими распоряжаться, а до тех пор — никто. Для монет в собственном, некастодиальном кошельке всё сводится к одному факту: кто знает сид-фразу (и парольную фразу, если вы её задали), тот и распоряжается средствами, и никакой банк или сброс пароля тут не поможет. Поэтому, чтобы передать криптовалюту по наследству — биткоин или любую другую монету, — резервную копию и инструкции хранят порознь и устраивают так, чтобы и то и другое попало к нужным людям в нужный момент. Дальше речь пойдёт о том, что понадобится наследникам, какими пятью способами можно передать доступ и что говорит о завещании и цифровой валюте российский закон, а завершат статью чек-лист письма-инструкции и проверка плана. Тем, кто впервые слышит о сид-фразе, стоит сначала прочитать, что это такое и как она работает.

Это не юридическая и не налоговая консультация. В статье приведены нормы российского законодательства на октябрь 2026 года; как оформить завещание или наследственный договор в вашем случае, уточните у нотариуса или юриста.

Почему без плана криптовалюта теряется

Разработчик некастодиального кошелька не хранит вашу фразу и не может её восстановить. Если резервную копию никто не найдёт или не разберётся в ней, монеты останутся в блокчейне, но потратить их будет нельзя. Право на наследство тут ничего не меняет: без ключей перевод не подпишет ни наследник, ни нотариус, ни суд. При этом одних слов часто мало:

Парольная фраза открывает другой кошелёк. По BIP39 с любой парольной фразой получается рабочий кошелёк, поэтому наследник, который не знает о вашей, восстановит другой кошелёк, обычно пустой, и не увидит никакой ошибки (как работает парольная фраза).

По BIP39 с любой парольной фразой получается рабочий кошелёк, поэтому наследник, который не знает о вашей, восстановит другой кошелёк, обычно пустой, и не увидит никакой ошибки (как работает парольная фраза). Важны настройки кошелька. Одни и те же слова на разных путях деривации дают разные адреса, а не всякая фраза — BIP39. Electrum, например, создаёт фразы собственного формата; чем они отличаются от BIP39, рассказано в отдельной статье.

Одни и те же слова на разных путях деривации дают разные адреса, а не всякая фраза — BIP39. Electrum, например, создаёт фразы собственного формата; чем они отличаются от BIP39, рассказано в отдельной статье. Кошелькам с мультиподписью и временной блокировкой нужна ещё и их конфигурация.

Опасна и обратная крайность: копию, доступную многим, могут украсть или потратить раньше времени. Каждый из способов ниже по-своему уравновешивает эти два риска.

Что понадобится наследникам

Какой бы способ вы ни выбрали, наследникам понадобятся:

Сведения о том, что криптовалюта есть. Монеты, о которых никто не знает, обычно так и остаются невостребованными. Резервная копия. Фраза BIP39, доли SLIP-39 или сид-фразы ключей мультиподписи — на бумаге или металле. Парольная фраза, если она есть. Она хранится отдельно от слов, но так, чтобы её можно было найти. Данные кошелька. Приложение или устройство, тип адреса, путь деривации, аккаунты и сети. Инструкции и помощник. Простые шаги и человек, который разбирается в технике и ответит на вопросы.

Данные кошелька сами по себе ничего потратить не позволяют, поэтому их можно записать. Вот как они выглядят для публичной тестовой фразы BIP39 (одиннадцать раз abandon , затем about ; никогда не отправляйте средства на её адреса):

Тип копии: BIP39, 12 слов, без парольной фразы Тип скрипта: Native SegWit (P2WPKH), BIP84 Путь аккаунта: m/84'/0'/0' Отпечаток главного ключа: 73c5da0a Первый адрес: bc1qcr8te4kr609gcawutmrza0j4xv80jy8z306fyu

Этот адрес взят из официальных тестовых векторов BIP84. Если наследник восстановит кошелёк и увидит тот же первый адрес, значит, слова, парольная фраза и путь верны. Но по адресу любой может посмотреть историю операций, поэтому и такой документ держите в тайне.

Пять способов передать доступ

Запечатанное письмо и отдельное хранение

Резервная копия лежит в надёжном месте (подробнее — в статье как хранить сид-фразу), а письмо-инструкция без секретов сообщает наследникам, где она и что делать. Письмо можно держать вместе с другими документами для наследников или у юриста, а копию — там, куда сможет добраться исполнитель завещания или наследник.

Способ дешёвый, а восстановить кошелёк из копии можно в любом совместимом приложении. Слабое место — сама копия: тот, кто её найдёт, до вашей смерти или после, сможет забрать всё. Парольная фраза, которая хранится в другом месте, добавляет второй фактор защиты, если в письме сказано, что она есть.

Доли SLIP-39

Стандарт SLIP-39 делит главный секрет кошелька на доли по схеме разделения секрета Шамира: восстановить секрет можно из любого набора долей, если их не меньше заданного порога. Доли, которых меньше порога, ничего о секрете не раскрывают, так что в схеме «2 из 3» одна потерянная или украденная доля вреда не причинит. Спецификация допускает до 16 долей в группе и до 16 групп, поэтому друзья и родственники могут держать отдельные группы. Каждая доля записывается словами из отдельного списка в 1024 слова: 20 слов для 128-битного секрета, 33 — для 256-битного.

Trezor называет эту функцию Multi-share Backup и поддерживает её на Safe 7, Safe 5, Safe 3 и Model T. Если у вас 20-словная копия с одной долей, созданная с июня 2024 года, Multi-share Backup можно создать в Trezor Suite: «Настройки» → «Устройство» (Settings → Device), раздел «Резервная копия кошелька», пункт Multi-share Backup, кнопка «Создать». Но исходная копия при этом остаётся действительной, и её по-прежнему нужно беречь. Кошелёк на 12 или 24 слова, как и 20-словный, созданный до июня 2024 года, так не обновить: придётся создать новый кошелёк и перевести в него средства. Чем различаются эти форматы, разобрано в статье о стандартах SLIP-39 и BIP39.

SLIP-39 «2 из 3»: любые две из трёх долей по 20 слов восстанавливают мастер-секрет, а одна доля не раскрывает ничего; последние три слова каждой доли — контрольная сумма RS1024.

Наследникам понадобятся пороговое число долей и кошелёк, который восстанавливает SLIP-39. Держатели долей, вместе набравшие порог, могут восстановить кошелёк и без вас, поэтому выбирайте людей, которые вряд ли сговорятся.

Мультиподпись с доверенным человеком или наследником

В кошельке с мультиподписью каждый перевод должно подписать заданное число ключей. Одна из схем для наследования — «2 из 3»: два ключа вы храните в разных местах, третий — у наследника или доверенного человека. Вы можете тратить средства сами, наследник — нет, а после вашей смерти он добавит к своему ключу один из ваших, найдя его по письму.

Подвох — в конфигурации. Скрипт адреса с мультиподписью перечисляет публичные ключи всех участников (BIP 383), поэтому по двум сид-фразам монеты не найти: кошельку нужен ещё третий публичный ключ, обычно сохранённый в виде дескриптора или файла конфигурации. Храните копию конфигурации рядом с каждым ключом. Потратить средства она не позволяет, но раскрывает баланс и историю.

Мультиподпись «2 из 3»: подписать могут любые два ключа из трёх, а один — нет. Сохраните каждую сид-фразу и дескриптор: адрес зависит от всех трёх публичных ключей.

Резервный путь с временной блокировкой

Скрипты Bitcoin позволяют добавить второй путь расходования, который открывается только после задержки (timelock). В Liana, кошельке с открытым кодом, основным ключом можно тратить средства в любой момент, а ключом восстановления, например ключом наследника, — только после выбранного вами срока бездействия. Блокировка относительная: отсчёт для каждой монеты начинается с момента её получения, и каждую монету нужно тратить хотя бы раз за срок блокировки, чтобы резервный путь оставался закрытым. Когда он вот-вот откроется, Liana v15 показывает на главном экране кнопку «Reset timelock»: она обновляет блокировку переводом самому себе. BIP 68 ограничивает относительную блокировку, заданную в блоках, 65 535 блоками — это около 15 месяцев.

Когда срок истечёт, наследник восстанавливает кошелёк из дескриптора, открывает меню «Recovery» и переводит монеты в другой кошелёк, подписывая перевод ключом восстановления.

У Nunchuk в варианте с блокировкой в блокчейне (on-chain) кошелёк до истечения срока работает как мультиподпись «2 из 4» с ключом платформы Nunchuk (Platform Key), а после — как «1 из 3» без этого ключа. Наследнику нужны ключ наследования и конфигурация кошелька, а чтобы отложить срок, нужна миграция кошелька — её проводит пошаговый мастер. Есть у Nunchuk и вариант вне блокчейна (off-chain): в нём срок меняют, не переводя средства.

Наследник не сможет потратить монеты раньше времени, но если вы забудете обновить блокировку, резервный путь откроется ещё при вашей жизни, а за каждое обновление придётся платить комиссию сети.

Сервисы наследования

Судя по их собственной документации, сервисы наследования устроены по нескольким схемам:

Хранитель ключа и процедура заявки. В Casa получатель хранит зашифрованную копию вашего мобильного ключа, но подписывать ею не может, пока не разблокирована заявка на наследство. Заявка запускает шестимесячную проверку: Casa пытается связаться с вами, и вы можете заявку отменить. После этого получатель подписывает этим ключом и запрашивает подпись у ключа Casa Recovery Key. Если в хранилище нужны три подписи, вы также передаёте получателю аппаратный кошелёк и его сид-фразу. Для клиентов Private Client с усиленной проверкой (Enhanced Verification) шестимесячного ожидания нет, но владелец и получатель предоставляют документы, удостоверяющие личность.

В Casa получатель хранит зашифрованную копию вашего мобильного ключа, но подписывать ею не может, пока не разблокирована заявка на наследство. Заявка запускает шестимесячную проверку: Casa пытается связаться с вами, и вы можете заявку отменить. После этого получатель подписывает этим ключом и запрашивает подпись у ключа Casa Recovery Key. Если в хранилище нужны три подписи, вы также передаёте получателю аппаратный кошелёк и его сид-фразу. Для клиентов Private Client с усиленной проверкой (Enhanced Verification) шестимесячного ожидания нет, но владелец и получатель предоставляют документы, удостоверяющие личность. Функция наследника в самом кошельке. В Bitkey наследник может подать заявку в любой момент, после чего начинается обязательный шестимесячный период ожидания с уведомлениями владельцу, и владелец может заявку отменить.

В Bitkey наследник может подать заявку в любой момент, после чего начинается обязательный шестимесячный период ожидания с уведомлениями владельцу, и владелец может заявку отменить. Срок вне блокчейна. В варианте Nunchuk без блокировки в блокчейне (off-chain), упомянутом выше, срок можно менять, не переводя средства.

Такие сервисы избавляют наследников от большей части технической работы, но привязывают план к компании: проверьте тарифы, узнайте, что будет, если сервис закроется, и работает ли он с жителями вашей страны.

Сравнение способов

Способ Безопасность Сложность Что делают наследники Письмо и отдельное хранение Одна копия даёт полный контроль; парольная фраза добавляет второй фактор Низкая Находят копию, восстанавливают кошелёк в совместимом приложении, вводят парольную фразу Доли SLIP-39 Доли числом меньше порога ничего не раскрывают; держатели, набравшие порог, могут восстановить кошелёк Средняя Собирают пороговое число долей, восстанавливают кошелёк с поддержкой SLIP-39 Мультиподпись «2 из 3» Один ключ ничего не потратит; нужен дескриптор Высокая Собирают два ключа и дескриптор, восстанавливают кошелёк с мультиподписью Временная блокировка Ключ наследника работает только после срока; монеты нужно обновлять Средняя или высокая Ждут окончания срока, загружают дескриптор, подписывают перевод по резервному пути Сервис наследования Ранние заявки сдерживает период ожидания или временная блокировка; всё зависит от компании Низкая или средняя Подают заявку, ждут (у Bitkey и по умолчанию у Casa — шесть месяцев), затем подписывают или переводят средства

Завещание и закон: что важно в России

Здесь собраны нормы, действующие на октябрь 2026 года, и выводы из них для сид-фразы.

Цифровая валюта — имущество

С 1 сентября 2026 года обращение цифровой валюты регулирует Федеральный закон № 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах», а прежнее определение цифровой валюты из закона № 259-ФЗ в тот же день утратило силу. Новый закон называет цифровые валюты имуществом, «которое представлено совокупностью электронных данных» (п. 1 ч. 1 ст. 2). Гражданский кодекс включает в состав наследства вещи и «иное имущество» наследодателя (ст. 1112) и разрешает завещать любое имущество (ст. 1120), а закон № 282-ФЗ в норме о цифровых депозитариях прямо упоминает свидетельство о праве на наследство, предусматривающее переход цифровых валют (ч. 7 ст. 24). Как описать монеты в завещании или наследственном договоре, подскажет нотариус.

Но право на наследство ещё не даёт доступа к монетам. Для адреса, который не администрирует цифровой депозитарий (например, адреса в собственном некастодиальном кошельке), обладателем цифровой валюты закон признаёт того, кто владеет ключом доступа к адресу и вправе распоряжаться ею от своего имени (ч. 3 ст. 24 закона № 282-ФЗ). Свидетельство о праве на наследство выдаёт нотариус (ст. 1162 ГК РФ), однако подписать перевод из такого кошелька не может ни он, ни суд.

Кроме того, часть норм закона № 282-ФЗ вступает в силу позже, в 2027 году (ст. 56). Среди них — правило, по которому резиденты вправе совершать сделки и операции с цифровыми валютами, за некоторыми исключениями, только через лиц, организующих их обращение, или с ними (ч. 1 ст. 30, с 1 июля 2027 года). Поэтому, как законно продать или перевести унаследованные монеты, наследникам стоит уточнить у юриста, когда до этого дойдёт дело.

Какие документы можно оформить

Распорядиться имуществом на случай смерти можно завещанием или наследственным договором (ст. 1118 ГК РФ). Вот кто знает их содержание и чем они различаются:

Документ Кто знает содержание Особенности Нотариальное завещание (ст. 1125) Завещатель и нотариус, а если завещатель пожелал — и свидетель Пишет сам завещатель или записывает нотариус с его слов Закрытое завещание (ст. 1126) При жизни — только завещатель Пишется и подписывается от руки, конверт сдают нотариусу при двух свидетелях; после смерти нотариус вскрывает его, сразу оглашает текст и целиком вносит в протокол, копию которого получают наследники Совместное завещание супругов (ст. 1118) Оба супруга и нотариус Утрачивает силу при расторжении брака или признании его недействительным; каждый супруг может в любое время, в том числе после смерти другого, отменить его или составить новое завещание; закрытым быть не может Наследственный договор (ст. 1140.1) Наследодатель, другие стороны и нотариус Нотариус записывает заключение договора на видео, если стороны не возражают; договор может возложить на участвующих в нём наследников обязанности, а наследодатель вправе в любое время отказаться от него, уведомив все стороны; закрытым быть не может

Исполнение завещания можно поручить душеприказчику — исполнителю завещания (ст. 1134). Им может быть гражданин или организация, в том числе не из числа наследников, но только с его согласия. Условие о душеприказчике может содержать и наследственный договор (ст. 1140.1).

Учтите обязательную долю: несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а в определённых случаях и нетрудоспособные иждивенцы по общему правилу получают не меньше половины того, что причиталось бы им по закону, независимо от содержания завещания (ст. 1149). Условия наследственного договора тоже действуют лишь в той мере, в какой не противоречат этим правилам.

Почему сид-фразу не вписывают в завещание

Нотариус, свидетели, исполнитель завещания и другие причастные лица не вправе разглашать содержание завещания или наследственного договора до открытия наследства (ст. 1123), а наследство открывается со смертью человека (ст. 1113). Даже закрытое завещание, которое при жизни завещателя не видит никто, включая нотариуса, после его смерти вскрывают в присутствии не менее двух свидетелей и пожелавших прийти наследников по закону. Нотариус сразу оглашает текст и целиком вносит его в протокол, а наследники получают нотариально удостоверенную копию протокола.

Сид-фраза в таком документе станет известна сразу нескольким людям, и не обязательно тем, кому вы оставляете криптовалюту. К тому же завещание переписывают редко, а кошельки меняются часто. Поэтому слова хранят в надёжном месте, а в документах остаются только инструкции. Как упомянуть цифровые активы в завещании и сослаться на письмо-инструкцию, подскажет нотариус или юрист.

Письмо-инструкция: чек-лист

Пишите для человека без технической подготовки, поставьте дату и не включайте никаких секретов: ни слов, ни парольной фразы, ни PIN-кодов. Укажите:

Перечень. Каждый кошелёк, его монеты и сети, примерная сумма на нём.

Каждый кошелёк, его монеты и сети, примерная сумма на нём. Тип резервной копии. BIP39 и число слов, фраза Electrum, доли SLIP-39 с порогом или кворум мультиподписи.

BIP39 и число слов, фраза Electrum, доли SLIP-39 с порогом или кворум мультиподписи. Места. Где лежат все копии, доли, ключи и устройства, но не что в них написано.

Где лежат все копии, доли, ключи и устройства, но не что в них написано. Парольная фраза. Есть ли она и где лежит её отдельная копия.

Есть ли она и где лежит её отдельная копия. Данные кошелька. Приложение или устройство и его версия, тип скрипта, путь деривации, аккаунты.

Приложение или устройство и его версия, тип скрипта, путь деривации, аккаунты. Проверочное значение. Первый адрес получения или отпечаток главного ключа.

Первый адрес получения или отпечаток главного ключа. Мультиподпись и временная блокировка. У кого какой ключ, где копии дескриптора, когда откроется резервный путь.

У кого какой ключ, где копии дескриптора, когда откроется резервный путь. Счета на биржах. Биржи и адрес почты, к которому привязан каждый аккаунт, но не пароли: ключами там распоряжается сама биржа, и наследники или исполнитель завещания обращаются к ней с документами о наследстве.

Биржи и адрес почты, к которому привязан каждый аккаунт, но не пароли: ключами там распоряжается сама биржа, и наследники или исполнитель завещания обращаются к ней с документами о наследстве. Шаги. Установить кошелёк с официального сайта, восстановить его на чистом устройстве, сверить первый адрес, затем перевести средства в новый кошелёк, которым распоряжается наследник.

Установить кошелёк с официального сайта, восстановить его на чистом устройстве, сверить первый адрес, затем перевести средства в новый кошелёк, которым распоряжается наследник. Люди. Исполнитель завещания, технический помощник, нотариус или юрист.

Исполнитель завещания, технический помощник, нотариус или юрист. Предупреждения. Никогда не вводить фразу на сайтах; она не нужна ни службе поддержки, ни юристу, ни «сервису восстановления».

Как проверить план

Проверяйте так, чтобы не раскрыть настоящую копию:

Отрепетируйте. Пусть наследник по письму восстановит в том же приложении тренировочный кошелёк, например из публичной тестовой фразы; шаги для популярных кошельков собраны в статье как восстановить кошелёк по сид-фразе. Проверьте настоящую копию сами встроенной проверкой аппаратного кошелька. В Trezor Suite откройте «Настройки» → «Устройство» (Settings → Device) и в разделе «Резервная копия кошелька» (Wallet backup) нажмите «Проверить резервную копию» (Check wallet backup); у Ledger для этого есть приложение Recovery Check. Обе проверки сверяют введённые вами слова с тем, что хранится в устройстве. Восстановите конфигурацию. Для мультиподписи или Liana убедитесь, что заново установленное приложение после загрузки дескриптора показывает ваши адреса. Пройдите маршрут. Убедитесь, что наследник сможет добраться до каждого места, названного в письме.

Как поддерживать план в актуальном состоянии

Пересматривайте план раз в год и после любых перемен: новый кошелёк, устройство, тип адреса или парольная фраза, новые наследники, переезд, прекращение поддержки приложения. Записывайте стандарты (BIP39, BIP84, путь деривации), а не только названия приложений, внесите в календарь сроки обновления временной блокировки и уничтожайте старые письма. Если меняются завещание или наследственный договор, сверьте с ними и письмо.

Частые ошибки

Сид-фраза в завещании , в облачной заметке или в письме родственнику.

, в облачной заметке или в письме родственнику. Парольная фраза, которую знаете только вы , или парольная фраза рядом со словами: в первом случае наследники останутся без доступа, во втором она ничего не защищает.

, или парольная фраза рядом со словами: в первом случае наследники останутся без доступа, во втором она ничего не защищает. Нет данных кошелька. Слова верные, а приложение или путь не те — и баланс нулевой.

Слова верные, а приложение или путь не те — и баланс нулевой. Ключи мультиподписи без дескриптора.

Фраза, разрезанная пополам между двумя людьми. Каждая половина выдаёт часть секрета: тому, у кого шесть слов из двенадцати, остаётся перебрать около 2⁶² вариантов вместо 2¹²⁸, а потеря любой половины означает потерю кошелька.

Каждая половина выдаёт часть секрета: тому, у кого шесть слов из двенадцати, остаётся перебрать около 2⁶² вариантов вместо 2¹²⁸, а потеря любой половины означает потерю кошелька. Забытое обновление временной блокировки или наследники, которые не знают, что придётся ждать.

временной блокировки или наследники, которые не знают, что придётся ждать. Копия и письмо в одном конверте.

Доверие тем, кто предлагает «разблокировать наследство» за плату или долю: о таких схемах — в статье мошенничество с сид-фразой.

Частые вопросы

Можно ли оставить криптовалюту по завещанию?

По ст. 1120 ГК РФ завещать можно любое имущество, а закон № 282-ФЗ с 1 сентября 2026 года называет цифровую валюту имуществом. Как описать монеты в завещании или наследственном договоре, подскажет нотариус. Но доступ к монетам в собственном кошельке передают отдельно: без сид-фразы документ не поможет их перевести.

Можно ли вписать сид-фразу в завещание?

Лучше не надо. Закон охраняет тайну завещания до открытия наследства, а после смерти завещателя даже закрытое завещание нотариус оглашает при свидетелях и целиком вносит в протокол, копию которого получают наследники. Храните слова отдельно, а в письме-инструкции укажите, где их искать.

Что будет с криптовалютой, если сид-фразы ни у кого нет?

Монеты в собственном кошельке останутся в блокчейне, но перевести их не сможет никто. С биржей иначе: ключи у неё, поэтому наследники обращаются к самой бирже с документами о наследстве. В России свидетельство о праве на наследство выдаёт нотариус (ст. 1162 ГК РФ), а какие документы нужны конкретной бирже, уточняйте у неё.

Нужны ли наследникам мой аппаратный кошелёк и PIN-код?

Нет. PIN-код открывает только это устройство. По резервной копии и парольной фразе, если она есть, наследники восстановят кошелёк на новом устройстве или в совместимом приложении. Кошелькам с мультиподписью и временной блокировкой нужен ещё дескриптор.

Что лучше для наследования: SLIP-39 или мультиподпись?

Они решают разные задачи. SLIP-39 делит резервную копию кошелька с одной подписью, и собранное пороговое число долей даёт полный контроль над монетами. Мультиподпись требует нескольких подписей для каждого перевода: она лучше защищает от кражи, но сложнее для наследников.