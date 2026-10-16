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Наследование криптовалюты: как передать сид-фразу наследникам

Наследование криптовалюты: как передать сид-фразу наследникам

Наследование криптовалюты требует плана: выбранные вами люди должны получить доступ к монетам после вашей смерти или если вы сами уже не сможете ими распоряжаться, а до тех пор — никто. Для монет в собственном, некастодиальном кошельке всё сводится к одному факту: кто знает сид-фразу (и парольную фразу, если вы её задали), тот и распоряжается средствами, и никакой банк или сброс пароля тут не поможет. Поэтому, чтобы передать криптовалюту по наследству — биткоин или любую другую монету, — резервную копию и инструкции хранят порознь и устраивают так, чтобы и то и другое попало к нужным людям в нужный момент. Дальше речь пойдёт о том, что понадобится наследникам, какими пятью способами можно передать доступ и что говорит о завещании и цифровой валюте российский закон, а завершат статью чек-лист письма-инструкции и проверка плана. Тем, кто впервые слышит о сид-фразе, стоит сначала прочитать, что это такое и как она работает.

Это не юридическая и не налоговая консультация. В статье приведены нормы российского законодательства на октябрь 2026 года; как оформить завещание или наследственный договор в вашем случае, уточните у нотариуса или юриста.

Почему без плана криптовалюта теряется

Разработчик некастодиального кошелька не хранит вашу фразу и не может её восстановить. Если резервную копию никто не найдёт или не разберётся в ней, монеты останутся в блокчейне, но потратить их будет нельзя. Право на наследство тут ничего не меняет: без ключей перевод не подпишет ни наследник, ни нотариус, ни суд. При этом одних слов часто мало:

  • Парольная фраза открывает другой кошелёк. По BIP39 с любой парольной фразой получается рабочий кошелёк, поэтому наследник, который не знает о вашей, восстановит другой кошелёк, обычно пустой, и не увидит никакой ошибки (как работает парольная фраза).
  • Важны настройки кошелька. Одни и те же слова на разных путях деривации дают разные адреса, а не всякая фраза — BIP39. Electrum, например, создаёт фразы собственного формата; чем они отличаются от BIP39, рассказано в отдельной статье.
  • Кошелькам с мультиподписью и временной блокировкой нужна ещё и их конфигурация.

Опасна и обратная крайность: копию, доступную многим, могут украсть или потратить раньше времени. Каждый из способов ниже по-своему уравновешивает эти два риска.

Что понадобится наследникам

Какой бы способ вы ни выбрали, наследникам понадобятся:

  1. Сведения о том, что криптовалюта есть. Монеты, о которых никто не знает, обычно так и остаются невостребованными.
  2. Резервная копия. Фраза BIP39, доли SLIP-39 или сид-фразы ключей мультиподписи — на бумаге или металле.
  3. Парольная фраза, если она есть. Она хранится отдельно от слов, но так, чтобы её можно было найти.
  4. Данные кошелька. Приложение или устройство, тип адреса, путь деривации, аккаунты и сети.
  5. Инструкции и помощник. Простые шаги и человек, который разбирается в технике и ответит на вопросы.

Данные кошелька сами по себе ничего потратить не позволяют, поэтому их можно записать. Вот как они выглядят для публичной тестовой фразы BIP39 (одиннадцать раз abandon, затем about; никогда не отправляйте средства на её адреса):

Тип копии:                BIP39, 12 слов, без парольной фразы
Тип скрипта:              Native SegWit (P2WPKH), BIP84
Путь аккаунта:            m/84'/0'/0'
Отпечаток главного ключа: 73c5da0a
Первый адрес:             bc1qcr8te4kr609gcawutmrza0j4xv80jy8z306fyu

Этот адрес взят из официальных тестовых векторов BIP84. Если наследник восстановит кошелёк и увидит тот же первый адрес, значит, слова, парольная фраза и путь верны. Но по адресу любой может посмотреть историю операций, поэтому и такой документ держите в тайне.

Пять способов передать доступ

Запечатанное письмо и отдельное хранение

Резервная копия лежит в надёжном месте (подробнее — в статье как хранить сид-фразу), а письмо-инструкция без секретов сообщает наследникам, где она и что делать. Письмо можно держать вместе с другими документами для наследников или у юриста, а копию — там, куда сможет добраться исполнитель завещания или наследник.

Способ дешёвый, а восстановить кошелёк из копии можно в любом совместимом приложении. Слабое место — сама копия: тот, кто её найдёт, до вашей смерти или после, сможет забрать всё. Парольная фраза, которая хранится в другом месте, добавляет второй фактор защиты, если в письме сказано, что она есть.

Доли SLIP-39

Стандарт SLIP-39 делит главный секрет кошелька на доли по схеме разделения секрета Шамира: восстановить секрет можно из любого набора долей, если их не меньше заданного порога. Доли, которых меньше порога, ничего о секрете не раскрывают, так что в схеме «2 из 3» одна потерянная или украденная доля вреда не причинит. Спецификация допускает до 16 долей в группе и до 16 групп, поэтому друзья и родственники могут держать отдельные группы. Каждая доля записывается словами из отдельного списка в 1024 слова: 20 слов для 128-битного секрета, 33 — для 256-битного.

Trezor называет эту функцию Multi-share Backup и поддерживает её на Safe 7, Safe 5, Safe 3 и Model T. Если у вас 20-словная копия с одной долей, созданная с июня 2024 года, Multi-share Backup можно создать в Trezor Suite: «Настройки» → «Устройство» (Settings → Device), раздел «Резервная копия кошелька», пункт Multi-share Backup, кнопка «Создать». Но исходная копия при этом остаётся действительной, и её по-прежнему нужно беречь. Кошелёк на 12 или 24 слова, как и 20-словный, созданный до июня 2024 года, так не обновить: придётся создать новый кошелёк и перевести в него средства. Чем различаются эти форматы, разобрано в статье о стандартах SLIP-39 и BIP39.

Схема резервной копии SLIP-39 по Шамиру: 128-битный мастер-секрет шифруется и делится на три доли по 20 слов, любые две из которых его восстанавливают, и что означает каждая группа слов в доле.
SLIP-39 «2 из 3»: любые две из трёх долей по 20 слов восстанавливают мастер-секрет, а одна доля не раскрывает ничего; последние три слова каждой доли — контрольная сумма RS1024.

Наследникам понадобятся пороговое число долей и кошелёк, который восстанавливает SLIP-39. Держатели долей, вместе набравшие порог, могут восстановить кошелёк и без вас, поэтому выбирайте людей, которые вряд ли сговорятся.

Мультиподпись с доверенным человеком или наследником

В кошельке с мультиподписью каждый перевод должно подписать заданное число ключей. Одна из схем для наследования — «2 из 3»: два ключа вы храните в разных местах, третий — у наследника или доверенного человека. Вы можете тратить средства сами, наследник — нет, а после вашей смерти он добавит к своему ключу один из ваших, найдя его по письму.

Подвох — в конфигурации. Скрипт адреса с мультиподписью перечисляет публичные ключи всех участников (BIP 383), поэтому по двум сид-фразам монеты не найти: кошельку нужен ещё третий публичный ключ, обычно сохранённый в виде дескриптора или файла конфигурации. Храните копию конфигурации рядом с каждым ключом. Потратить средства она не позволяет, но раскрывает баланс и историю.

Схема биткоин-кошелька с мультиподписью «2 из 3»: три ключа из отдельных сид-фраз, дескриптор wsh(sortedmulti(2, …)) с тремя xpub, 105-байтный скрипт свидетеля и 62-символьный адрес P2WSH.
Мультиподпись «2 из 3»: подписать могут любые два ключа из трёх, а один — нет. Сохраните каждую сид-фразу и дескриптор: адрес зависит от всех трёх публичных ключей.

Резервный путь с временной блокировкой

Скрипты Bitcoin позволяют добавить второй путь расходования, который открывается только после задержки (timelock). В Liana, кошельке с открытым кодом, основным ключом можно тратить средства в любой момент, а ключом восстановления, например ключом наследника, — только после выбранного вами срока бездействия. Блокировка относительная: отсчёт для каждой монеты начинается с момента её получения, и каждую монету нужно тратить хотя бы раз за срок блокировки, чтобы резервный путь оставался закрытым. Когда он вот-вот откроется, Liana v15 показывает на главном экране кнопку «Reset timelock»: она обновляет блокировку переводом самому себе. BIP 68 ограничивает относительную блокировку, заданную в блоках, 65 535 блоками — это около 15 месяцев.

Когда срок истечёт, наследник восстанавливает кошелёк из дескриптора, открывает меню «Recovery» и переводит монеты в другой кошелёк, подписывая перевод ключом восстановления.

У Nunchuk в варианте с блокировкой в блокчейне (on-chain) кошелёк до истечения срока работает как мультиподпись «2 из 4» с ключом платформы Nunchuk (Platform Key), а после — как «1 из 3» без этого ключа. Наследнику нужны ключ наследования и конфигурация кошелька, а чтобы отложить срок, нужна миграция кошелька — её проводит пошаговый мастер. Есть у Nunchuk и вариант вне блокчейна (off-chain): в нём срок меняют, не переводя средства.

Наследник не сможет потратить монеты раньше времени, но если вы забудете обновить блокировку, резервный путь откроется ещё при вашей жизни, а за каждое обновление придётся платить комиссию сети.

Сервисы наследования

Судя по их собственной документации, сервисы наследования устроены по нескольким схемам:

  • Хранитель ключа и процедура заявки. В Casa получатель хранит зашифрованную копию вашего мобильного ключа, но подписывать ею не может, пока не разблокирована заявка на наследство. Заявка запускает шестимесячную проверку: Casa пытается связаться с вами, и вы можете заявку отменить. После этого получатель подписывает этим ключом и запрашивает подпись у ключа Casa Recovery Key. Если в хранилище нужны три подписи, вы также передаёте получателю аппаратный кошелёк и его сид-фразу. Для клиентов Private Client с усиленной проверкой (Enhanced Verification) шестимесячного ожидания нет, но владелец и получатель предоставляют документы, удостоверяющие личность.
  • Функция наследника в самом кошельке. В Bitkey наследник может подать заявку в любой момент, после чего начинается обязательный шестимесячный период ожидания с уведомлениями владельцу, и владелец может заявку отменить.
  • Срок вне блокчейна. В варианте Nunchuk без блокировки в блокчейне (off-chain), упомянутом выше, срок можно менять, не переводя средства.

Такие сервисы избавляют наследников от большей части технической работы, но привязывают план к компании: проверьте тарифы, узнайте, что будет, если сервис закроется, и работает ли он с жителями вашей страны.

Сравнение способов

СпособБезопасностьСложностьЧто делают наследники
Письмо и отдельное хранениеОдна копия даёт полный контроль; парольная фраза добавляет второй факторНизкаяНаходят копию, восстанавливают кошелёк в совместимом приложении, вводят парольную фразу
Доли SLIP-39Доли числом меньше порога ничего не раскрывают; держатели, набравшие порог, могут восстановить кошелёкСредняяСобирают пороговое число долей, восстанавливают кошелёк с поддержкой SLIP-39
Мультиподпись «2 из 3»Один ключ ничего не потратит; нужен дескрипторВысокаяСобирают два ключа и дескриптор, восстанавливают кошелёк с мультиподписью
Временная блокировкаКлюч наследника работает только после срока; монеты нужно обновлятьСредняя или высокаяЖдут окончания срока, загружают дескриптор, подписывают перевод по резервному пути
Сервис наследованияРанние заявки сдерживает период ожидания или временная блокировка; всё зависит от компанииНизкая или средняяПодают заявку, ждут (у Bitkey и по умолчанию у Casa — шесть месяцев), затем подписывают или переводят средства

Завещание и закон: что важно в России

Здесь собраны нормы, действующие на октябрь 2026 года, и выводы из них для сид-фразы.

Цифровая валюта — имущество

С 1 сентября 2026 года обращение цифровой валюты регулирует Федеральный закон № 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах», а прежнее определение цифровой валюты из закона № 259-ФЗ в тот же день утратило силу. Новый закон называет цифровые валюты имуществом, «которое представлено совокупностью электронных данных» (п. 1 ч. 1 ст. 2). Гражданский кодекс включает в состав наследства вещи и «иное имущество» наследодателя (ст. 1112) и разрешает завещать любое имущество (ст. 1120), а закон № 282-ФЗ в норме о цифровых депозитариях прямо упоминает свидетельство о праве на наследство, предусматривающее переход цифровых валют (ч. 7 ст. 24). Как описать монеты в завещании или наследственном договоре, подскажет нотариус.

Но право на наследство ещё не даёт доступа к монетам. Для адреса, который не администрирует цифровой депозитарий (например, адреса в собственном некастодиальном кошельке), обладателем цифровой валюты закон признаёт того, кто владеет ключом доступа к адресу и вправе распоряжаться ею от своего имени (ч. 3 ст. 24 закона № 282-ФЗ). Свидетельство о праве на наследство выдаёт нотариус (ст. 1162 ГК РФ), однако подписать перевод из такого кошелька не может ни он, ни суд.

Кроме того, часть норм закона № 282-ФЗ вступает в силу позже, в 2027 году (ст. 56). Среди них — правило, по которому резиденты вправе совершать сделки и операции с цифровыми валютами, за некоторыми исключениями, только через лиц, организующих их обращение, или с ними (ч. 1 ст. 30, с 1 июля 2027 года). Поэтому, как законно продать или перевести унаследованные монеты, наследникам стоит уточнить у юриста, когда до этого дойдёт дело.

Какие документы можно оформить

Распорядиться имуществом на случай смерти можно завещанием или наследственным договором (ст. 1118 ГК РФ). Вот кто знает их содержание и чем они различаются:

ДокументКто знает содержаниеОсобенности
Нотариальное завещание (ст. 1125)Завещатель и нотариус, а если завещатель пожелал — и свидетельПишет сам завещатель или записывает нотариус с его слов
Закрытое завещание (ст. 1126)При жизни — только завещательПишется и подписывается от руки, конверт сдают нотариусу при двух свидетелях; после смерти нотариус вскрывает его, сразу оглашает текст и целиком вносит в протокол, копию которого получают наследники
Совместное завещание супругов (ст. 1118)Оба супруга и нотариусУтрачивает силу при расторжении брака или признании его недействительным; каждый супруг может в любое время, в том числе после смерти другого, отменить его или составить новое завещание; закрытым быть не может
Наследственный договор (ст. 1140.1)Наследодатель, другие стороны и нотариусНотариус записывает заключение договора на видео, если стороны не возражают; договор может возложить на участвующих в нём наследников обязанности, а наследодатель вправе в любое время отказаться от него, уведомив все стороны; закрытым быть не может

Исполнение завещания можно поручить душеприказчику — исполнителю завещания (ст. 1134). Им может быть гражданин или организация, в том числе не из числа наследников, но только с его согласия. Условие о душеприказчике может содержать и наследственный договор (ст. 1140.1).

Учтите обязательную долю: несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а в определённых случаях и нетрудоспособные иждивенцы по общему правилу получают не меньше половины того, что причиталось бы им по закону, независимо от содержания завещания (ст. 1149). Условия наследственного договора тоже действуют лишь в той мере, в какой не противоречат этим правилам.

Почему сид-фразу не вписывают в завещание

Нотариус, свидетели, исполнитель завещания и другие причастные лица не вправе разглашать содержание завещания или наследственного договора до открытия наследства (ст. 1123), а наследство открывается со смертью человека (ст. 1113). Даже закрытое завещание, которое при жизни завещателя не видит никто, включая нотариуса, после его смерти вскрывают в присутствии не менее двух свидетелей и пожелавших прийти наследников по закону. Нотариус сразу оглашает текст и целиком вносит его в протокол, а наследники получают нотариально удостоверенную копию протокола.

Сид-фраза в таком документе станет известна сразу нескольким людям, и не обязательно тем, кому вы оставляете криптовалюту. К тому же завещание переписывают редко, а кошельки меняются часто. Поэтому слова хранят в надёжном месте, а в документах остаются только инструкции. Как упомянуть цифровые активы в завещании и сослаться на письмо-инструкцию, подскажет нотариус или юрист.

Письмо-инструкция: чек-лист

Пишите для человека без технической подготовки, поставьте дату и не включайте никаких секретов: ни слов, ни парольной фразы, ни PIN-кодов. Укажите:

  • Перечень. Каждый кошелёк, его монеты и сети, примерная сумма на нём.
  • Тип резервной копии. BIP39 и число слов, фраза Electrum, доли SLIP-39 с порогом или кворум мультиподписи.
  • Места. Где лежат все копии, доли, ключи и устройства, но не что в них написано.
  • Парольная фраза. Есть ли она и где лежит её отдельная копия.
  • Данные кошелька. Приложение или устройство и его версия, тип скрипта, путь деривации, аккаунты.
  • Проверочное значение. Первый адрес получения или отпечаток главного ключа.
  • Мультиподпись и временная блокировка. У кого какой ключ, где копии дескриптора, когда откроется резервный путь.
  • Счета на биржах. Биржи и адрес почты, к которому привязан каждый аккаунт, но не пароли: ключами там распоряжается сама биржа, и наследники или исполнитель завещания обращаются к ней с документами о наследстве.
  • Шаги. Установить кошелёк с официального сайта, восстановить его на чистом устройстве, сверить первый адрес, затем перевести средства в новый кошелёк, которым распоряжается наследник.
  • Люди. Исполнитель завещания, технический помощник, нотариус или юрист.
  • Предупреждения. Никогда не вводить фразу на сайтах; она не нужна ни службе поддержки, ни юристу, ни «сервису восстановления».

Как проверить план

Проверяйте так, чтобы не раскрыть настоящую копию:

  1. Отрепетируйте. Пусть наследник по письму восстановит в том же приложении тренировочный кошелёк, например из публичной тестовой фразы; шаги для популярных кошельков собраны в статье как восстановить кошелёк по сид-фразе.
  2. Проверьте настоящую копию сами встроенной проверкой аппаратного кошелька. В Trezor Suite откройте «Настройки» → «Устройство» (Settings → Device) и в разделе «Резервная копия кошелька» (Wallet backup) нажмите «Проверить резервную копию» (Check wallet backup); у Ledger для этого есть приложение Recovery Check. Обе проверки сверяют введённые вами слова с тем, что хранится в устройстве.
  3. Восстановите конфигурацию. Для мультиподписи или Liana убедитесь, что заново установленное приложение после загрузки дескриптора показывает ваши адреса.
  4. Пройдите маршрут. Убедитесь, что наследник сможет добраться до каждого места, названного в письме.

Как поддерживать план в актуальном состоянии

Пересматривайте план раз в год и после любых перемен: новый кошелёк, устройство, тип адреса или парольная фраза, новые наследники, переезд, прекращение поддержки приложения. Записывайте стандарты (BIP39, BIP84, путь деривации), а не только названия приложений, внесите в календарь сроки обновления временной блокировки и уничтожайте старые письма. Если меняются завещание или наследственный договор, сверьте с ними и письмо.

Частые ошибки

  • Сид-фраза в завещании, в облачной заметке или в письме родственнику.
  • Парольная фраза, которую знаете только вы, или парольная фраза рядом со словами: в первом случае наследники останутся без доступа, во втором она ничего не защищает.
  • Нет данных кошелька. Слова верные, а приложение или путь не те — и баланс нулевой.
  • Ключи мультиподписи без дескриптора.
  • Фраза, разрезанная пополам между двумя людьми. Каждая половина выдаёт часть секрета: тому, у кого шесть слов из двенадцати, остаётся перебрать около 2⁶² вариантов вместо 2¹²⁸, а потеря любой половины означает потерю кошелька.
  • Забытое обновление временной блокировки или наследники, которые не знают, что придётся ждать.
  • Копия и письмо в одном конверте.
  • Доверие тем, кто предлагает «разблокировать наследство» за плату или долю: о таких схемах — в статье мошенничество с сид-фразой.

Частые вопросы

Можно ли оставить криптовалюту по завещанию?

По ст. 1120 ГК РФ завещать можно любое имущество, а закон № 282-ФЗ с 1 сентября 2026 года называет цифровую валюту имуществом. Как описать монеты в завещании или наследственном договоре, подскажет нотариус. Но доступ к монетам в собственном кошельке передают отдельно: без сид-фразы документ не поможет их перевести.

Можно ли вписать сид-фразу в завещание?

Лучше не надо. Закон охраняет тайну завещания до открытия наследства, а после смерти завещателя даже закрытое завещание нотариус оглашает при свидетелях и целиком вносит в протокол, копию которого получают наследники. Храните слова отдельно, а в письме-инструкции укажите, где их искать.

Что будет с криптовалютой, если сид-фразы ни у кого нет?

Монеты в собственном кошельке останутся в блокчейне, но перевести их не сможет никто. С биржей иначе: ключи у неё, поэтому наследники обращаются к самой бирже с документами о наследстве. В России свидетельство о праве на наследство выдаёт нотариус (ст. 1162 ГК РФ), а какие документы нужны конкретной бирже, уточняйте у неё.

Нужны ли наследникам мой аппаратный кошелёк и PIN-код?

Нет. PIN-код открывает только это устройство. По резервной копии и парольной фразе, если она есть, наследники восстановят кошелёк на новом устройстве или в совместимом приложении. Кошелькам с мультиподписью и временной блокировкой нужен ещё дескриптор.

Что лучше для наследования: SLIP-39 или мультиподпись?

Они решают разные задачи. SLIP-39 делит резервную копию кошелька с одной подписью, и собранное пороговое число долей даёт полный контроль над монетами. Мультиподпись требует нескольких подписей для каждого перевода: она лучше защищает от кражи, но сложнее для наследников.