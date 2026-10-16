Сид-фраза и приватный ключ: в чём разница и что сохранить

Сид-фраза и приватный ключ дают доступ к криптовалюте, но на разных уровнях. Сид-фраза (seed-фраза, мнемоническая фраза, фраза восстановления) — это 12–24 слова, из которых кошелёк вычисляет все свои приватные ключи: для каждого аккаунта, монеты и адреса, включая те, которыми вы ещё не пользовались. Приватный ключ — одно 256-битное число, которое управляет одним адресом, а в Ethereum и других EVM-сетях — одним аккаунтом. Из фразы всегда можно заново получить любой выведенный из неё ключ, а из ключа фразу — нельзя. Начнём со сравнительной таблицы и пройдём путь от публичной тестовой фразы до первого биткоин-адреса, а затем ответим на практические вопросы: что восстанавливает фраза, а что ключ, как быть, если у вас есть только ключ, чем рискован экспорт ключей и что хранить в резервной копии. Как кошелёк превращает случайное число в слова, объясняет статья об устройстве сид-фразы.

Сид-фраза и приватный ключ: сравнение

Сид-фраза Приватный ключ Что это Слова, которыми записана случайная энтропия; из неё строится иерархический детерминированный (HD) кошелёк Одно секретное число, которым подписываются переводы с одного адреса или аккаунта Чем управляет Всеми аккаунтами, монетами и адресами, которые из неё выводятся, включая будущие Только адресом или аккаунтом, вычисленным из этого ключа Формат Слова из списка BIP39 на 2048 слов, почти всегда английского Bitcoin — WIF, строка в кодировке Base58; Ethereum — 64 шестнадцатеричных символа; иногда — зашифрованный файл Длина 12, 15, 18, 21 или 24 слова: от 128 до 256 бит энтропии плюс контрольная сумма 256 бит: 64 шестнадцатеричных символа или строка WIF из 52 символов, начинающаяся с K или L (у несжатого ключа — из 51 символа, начинающаяся с 5) Как используется Кошелёк показывает её при создании, чтобы вы её записали, и снова просит только при восстановлении Кошелёк вычисляет его из сида и подписывает им транзакции; показывает только через функцию экспорта Что сохранять Саму фразу и парольную фразу, если она задана Только ключи, которые не выводятся из вашей фразы: импортированные аккаунты, бумажные кошельки

Фраза — корень дерева, ключи — его листья: любой лист можно заново вычислить из корня, но ни один лист не ведёт обратно к фразе. Отсюда и вся разница: фраза — резервная копия всего кошелька, ключ — доступ к одному его адресу.

Сид-фраза — резервная копия всех ключей кошелька, а каждый приватный ключ управляет одним адресом (одним аккаунтом в EVM-сетях), и ни один ключ не превращается обратно во фразу (значения для тестовой фразы «abandon ×11 about»).

Названия в приложениях бывают разные. В русской версии MetaMask приватный ключ называется «Закрытый ключ» (Private key), сид-фраза — «Секретная фраза для восстановления» (Secret Recovery Phrase), а аккаунт — «Счет» (Account).

Как из сид-фразы получаются приватные ключи

Значения ниже получены из публичной тестовой фразы BIP39 (abandon одиннадцать раз и about в конце) без парольной фразы. Ту же фразу используют тестовые векторы BIP84. Фраза известна всем, поэтому никогда не отправляйте средства на её адреса.

От слов к энтропии. Каждое слово несёт 11 бит, поэтому 12 слов вмещают 128 бит энтропии и 4 бита контрольной суммы. Тестовая фраза кодирует энтропию из одних нулей, а из-за битов контрольной суммы последним словом становится about. От слов к сиду. Функция PBKDF2-HMAC-SHA512 с 2048 итерациями превращает слова в 64-байтовый сид; солью служит строка «mnemonic» плюс необязательная парольная фраза. От сида к главному ключу. По стандарту BIP32 кошелёк вычисляет HMAC-SHA512 от сида с ключом «Bitcoin seed»: левая половина результата становится главным приватным ключом, правая — цепным кодом (chain code). Вместе они образуют главный расширенный приватный ключ — xprv. От главного ключа к нужному. Путь деривации выбирает ключ в дереве: m/84'/0'/0'/0/0 — первый адрес для получения в первом аккаунте с нативным SegWit. От ключа к адресу. Из приватного ключа вычисляется публичный ключ, а из хеша публичного ключа — адрес.

abandon abandon abandon abandon abandon Фраза abandon abandon abandon abandon abandon abandon about Энтропия 00000000000000000000000000000000 Сид 5eb00bbddcf069084889a8ab9155568165f5c453ccb85e70811aaed6f6da5fc1 9a5ac40b389cd370d086206dec8aa6c43daea6690f20ad3d8d48b2d2ce9e38e4 Главный xprv xprv9s21ZrQH143K3GJpoapnV8SFfukcVBSfeCficPSGfubmSFDxo1kuHnLisriDvSnRRuL2Qrg5ggqHKNVpxR86QEC8w35uxmGoggxtQTPvfUu Путь m/84'/0'/0'/0/0 Приватный ключ 4604b4b710fe91f584fff084e1a9159fe4f8408fff380596a604948474ce4fa3 WIF KyZpNDKnfs94vbrwhJneDi77V6jF64PWPF8x5cdJb8ifgg2DUc9d Публичный ключ 0330d54fd0dd420a6e5f8d3624f5f3482cae350f79d5f0753bf5beef9c2d91af3c Адрес bc1qcr8te4kr609gcawutmrza0j4xv80jy8z306fyu

Значения вычислены с помощью библиотек @scure/bip39, @scure/bip32 и @scure/btc-signer. Ключ WIF, публичный ключ и адрес совпадают с тестовыми векторами BIP84, где тот же главный ключ записан как zprv. Те же шаги от сида до адреса для любой тестовой фразы показывает конвертер сид-фразы в приватный ключ.

Одна фраза — много ключей

Измените любое число в пути — и получится другой ключ. BIP44 отмечает, что один главный сид может обслуживать неограниченное число монет, каждую в своей ветке. Вот лишь несколько ключей, которые даёт тестовая фраза:

Путь Что это Адрес m/84'/0'/0'/0/0 Bitcoin, нативный SegWit, первый адрес для получения bc1qcr8te4kr609gcawutmrza0j4xv80jy8z306fyu m/84'/0'/0'/0/1 Bitcoin, нативный SegWit, второй адрес для получения bc1qnjg0jd8228aq7egyzacy8cys3knf9xvrerkf9g m/44'/0'/0'/0/0 Bitcoin, Legacy, первый адрес для получения 1LqBGSKuX5yYUonjxT5qGfpUsXKYYWeabA m/44'/60'/0'/0/0 Ethereum, первый аккаунт 0x9858EfFD232B4033E47d90003D41EC34EcaEda94

Фраза восстанавливает все четыре ключа, а каждый ключ сам по себе — только свою строку таблицы.

Где здесь расширенные ключи

Между фразой и отдельным ключом есть промежуточное звено — расширенные ключи. Главный xprv выводит то же дерево BIP32, что и сид, а xprv аккаунта — все ключи одного аккаунта, поэтому любой из них берегите так же, как фразу. Публичная половина xprv аккаунта — xpub — позволяет видеть все адреса аккаунта, но не тратить средства. Префиксы xpub, ypub и zpub разобраны в той же статье о пути деривации.

Что восстанавливает фраза, а что ключ

Сид-фраза: весь кошелёк

Совместимый кошелёк по введённой фразе заново вычислит все ключи и сможет найти аккаунты и адреса, которыми вы пользовались, во всех поддерживаемых им сетях. MetaMask формулирует разницу прямо: секретная фраза для восстановления импортирует весь кошелёк со всеми аккаунтами, а приватный ключ — один аккаунт (справка MetaMask).

Условий два. Парольная фраза, если вы её задавали, должна совпасть до символа, а новый кошелёк должен просматривать те же пути деривации, что и старый. Иначе верная фраза откроет пустой кошелёк; что проверить в этом случае, рассказано в статье как восстановить кошелёк по сид-фразе.

Приватный ключ: один адрес или аккаунт

Приватный ключ восстанавливает ровно то, чем управляет. В Ethereum адрес — это последние 20 байт хеша Keccak-256 от публичного ключа (ethereum.org), поэтому один ключ даёт один адрес, одинаковый во всех EVM-сетях. В Bitcoin из одного ключа строятся адреса Legacy, вложенного SegWit и нативного SegWit. Это разные адреса с отдельными балансами, а строка WIF не хранит, каким из них вы пользовались.

Импортированные аккаунты во фразу не входят

Фраза восстанавливает только выведенные из неё ключи, а всё, что добавлено со стороны, остаётся вне её резервной копии. MetaMask предупреждает об этом прямо в окне импорта: «Импортированные счета не будут связаны с вашей секретной фразой для восстановления MetaMask». В справке MetaMask уточняется, что такие аккаунты не выводятся из фразы и при восстановлении по ней сами не появятся. Вернуть аккаунт, импортированный по приватному ключу, можно только повторным импортом этого ключа (если восстановились не те аккаунты). Исключение — кошельки, созданные через вход с аккаунтом Google, Apple или Telegram: импортированные в них кошельки и ключи привязываются к этому аккаунту и синхронизируются на всех устройствах с тем же входом.

Electrum вообще не импортирует приватные ключи в кошелёк с сидом. Кошелёк из импортированных ключей создаётся отдельно и сида не имеет, поэтому, как предупреждает FAQ Electrum, для него нужна своя резервная копия: из сида его не восстановить.

Если у вас есть только приватный ключ

Некоторые ключи не выводятся из вашей сид-фразы:

Бумажные кошельки. Приватный ключ и адрес, напечатанные на бумаге. Иногда вместо обычного ключа там ключ BIP38 — строка из 58 символов, которая начинается с 6P; к ней нужен ещё и пароль.

Приватный ключ и адрес, напечатанные на бумаге. Иногда вместо обычного ключа там ключ BIP38 — строка из 58 символов, которая начинается с 6P; к ней нужен ещё и пароль. Файлы keystore JSON. Формат Ethereum Web3 Secret Storage версии 3 хранит приватный ключ, зашифрованный с помощью пароля (обычно шифром AES-128-CTR), поэтому для доступа нужны и файл, и пароль.

Формат Ethereum Web3 Secret Storage версии 3 хранит приватный ключ, зашифрованный с помощью пароля (обычно шифром AES-128-CTR), поэтому для доступа нужны и файл, и пароль. Экспортированные и импортированные ключи. Ключ, перенесённый из одного кошелька в другой, например в MetaMask через «Добавить кошелек» (Add wallet) → «Импортировать счет» (Import an account), становится отдельным аккаунтом, который фраза нового кошелька не покрывает.

Лучше всего перевести такие средства на адреса, которые выводятся из вашей фразы. В EVM-сети просто отправьте их на один из аккаунтов этой фразы. Комиссия оплачивается основной монетой сети (в Ethereum — ETH), поэтому, пока на старом адресе остаются токены, держите на нём немного этой монеты.

В Bitcoin средства с такого ключа переводят целиком — эта операция называется sweep: все монеты, которыми управляет ключ, отправляются на адрес вашего кошелька. В Electrum это пункт «Кошелёк» → «Приватные ключи» → «Импорт» (Wallet → Private keys → Sweep). Название сбивает с толку: в русском переводе Electrum словом «Импорт» назван и настоящий импорт ключей (Import). Но Sweep ключ в кошелёк не добавляет: монеты уходят на адрес, вычисленный из сида вашего кошелька (FAQ Electrum). В кошельке с сидом пункта Import в этом меню нет, так что «Импорт» там — именно Sweep.

Обычный WIF-ключ Electrum считает ключом адреса Legacy (1…), поэтому для адреса SegWit допишите перед ключом тип скрипта — p2wpkh: для адреса bc1q… или p2wpkh-p2sh: для адреса 3…, как показывают примеры, которые открывает кнопка «Информация» (Info) в окне «Импорт приватных ключей» (Sweep private keys). После этого для всех средств достаточно одной резервной копии — сид-фразы.

По приватному ключу сид-фразу не восстановить

Никакая программа не превратит приватный ключ обратно в слова: в цепочке от слов к ключам есть шаги, которые работают только в одну сторону.

От слов к сиду. BIP39 прямо пишет: сид получается хешированием фразы, поэтому преобразование идёт только от фразы к сиду.

BIP39 прямо пишет: сид получается хешированием фразы, поэтому преобразование идёт только от фразы к сиду. От родителя к потомку. По BIP32 даже дочерний расширенный приватный ключ вместе с его номером не позволяет найти приватный ключ родителя быстрее, чем перебором, требующим 2²⁵⁶ вычислений HMAC-SHA512.

По BIP32 даже дочерний расширенный приватный ключ вместе с его номером не позволяет найти приватный ключ родителя быстрее, чем перебором, требующим 2²⁵⁶ вычислений HMAC-SHA512. Усиленные уровни. Уровни purpose, coin type и account в пути BIP44 усиленные (hardened), поэтому даже уязвимость из следующего раздела останавливается на уровне аккаунта.

Остерегайтесь инструментов, которые «конвертируют» приватный ключ в 24 слова. 32-байтовый ключ действительно можно записать как энтропию BIP39, но кошелёк вычислит из этих слов новый сид и выведет из него совсем другие ключи. Для тестового ключа выше это проверено: с ним не совпал ни один из первых 50 ключей для получения и 50 ключей для сдачи первого аккаунта на каждом из четырёх стандартных путей Bitcoin — BIP44, BIP49, BIP84 и BIP86. Если у вас есть только ключ, храните его как ключ или переведите средства в кошелёк с новой фразой.

Чем опасен экспорт отдельных ключей

Экспортированный ключ нельзя сменить или отозвать, а раскрыть он может больше, чем свой адрес. BIP32 предупреждает: расширенный публичный ключ родителя вместе с любым приватным ключом, выведенным из него только обычными (неусиленными) шагами, равносилен расширенному приватному ключу родителя. А xpub аккаунта часто отдают кошелькам «только для просмотра» (watch-only) и платёжным серверам. Если ваш xpub уже утёк, а затем утечёт и экспортированный ключ одного адреса, раскрыт будет весь аккаунт.

На тестовой фразе это занимает несколько строк кода: xpub аккаунта m/84'/0'/0' и WIF-ключ адреса …/0/0 восстанавливают xprv аккаунта, из которого выводятся все ключи для получения и для сдачи:

xprv9ybY78BftS5UGANki6oSifuQEjkpyAC8ZmBvBNTshQnCBcxnefjHS7buPMkkqhcRzmoGZ5bokx7GuyDAiktd5HemohAU4wV1ZPMDRmLpBMm

Ущерб ограничивает усиленная деривация: по BIP32 утечка приватных ключей уровня аккаунта и ниже никогда не угрожает главному ключу и другим аккаунтам. Но важно, что считать аккаунтом. MetaMask выводит все аккаунты Ethereum, которые создаёт из фразы, как пронумерованные обычные дочерние ключи одной ветки m/44'/60'/0'/0 (код MetaMask). Поэтому один экспортированный ключ аккаунта вместе с расширенным публичным ключом этой ветки раскрыл бы их все.

Экспорт рискован и сам по себе: ключ проходит через экран и буфер обмена. Справка MetaMask прямо называет экспорт приватного ключа рискованным из-за атак на буфер обмена, а расширение MetaMask после копирования ключа предупреждает, что он остаётся в буфере обмена, и предлагает буфер очистить. Ключ, вставленный в другое приложение, — это ещё один экземпляр секрета, о котором резервная копия фразы ничего не знает. Чтобы перевести средства, лучше отправить обычную транзакцию из кошелька: секрет при этом его не покидает. Если без экспорта не обойтись, шаги для MetaMask, Trust Wallet и Electrum собраны в руководстве по экспорту ключей (на английском).

Что сохранять: фразу или ключи

Сохраняйте сид-фразу. BIP32 описывает проблему, которую решают детерминированные кошельки: кошельку из случайных ключей нужны частые новые резервные копии, а детерминированному так часто их делать не нужно. Фраза покрывает все ключи, которые кошелёк когда-либо выведет, включая адреса для сдачи во внутренней цепочке BIP32.

Храните фразу офлайн — на бумаге или металле, но не на фото и не в облачных заметках; подробнее — в статье как хранить сид-фразу.

— на бумаге или металле, но не на фото и не в облачных заметках; подробнее — в статье как хранить сид-фразу. Парольную фразу, если она есть, храните отдельно. Без неё те же слова откроют другой, пустой кошелёк.

Без неё те же слова откроют другой, пустой кошелёк. Сохраните то, чего фраза не покрывает. Импортированным аккаунтам, бумажным кошелькам и файлам keystore нужны свои резервные копии вместе с паролями — пока вы не переведёте их средства на адреса, выведенные из фразы.

Импортированным аккаунтам, бумажным кошелькам и файлам keystore нужны свои резервные копии вместе с паролями — пока вы не переведёте их средства на адреса, выведенные из фразы. Запишите, в каком кошельке создана фраза. От этого зависит путь деривации при восстановлении.

Частые вопросы

Сид-фраза и приватный ключ — одно и то же?

Нет. Сид-фраза — главная резервная копия, из которой кошелёк вычисляет все приватные ключи. Приватный ключ — один из этих ключей, и управляет он одним адресом или аккаунтом.

Можно ли узнать сид-фразу по приватному ключу?

Нет. Сид вычисляется из слов хешированием, и этот шаг необратим: никакой ключ не приведёт обратно к словам. Если приложение кошелька ещё хранит фразу, откройте её в настройках и перепишите — как это сделать, рассказано в статье как посмотреть сид-фразу. Если нет, переведите средства в новый кошелёк с новой фразой.

Можно ли импортировать приватный ключ в кошелёк с сид-фразой?

Зависит от кошелька. MetaMask добавит ключ как импортированный аккаунт, который фраза не восстановит. Electrum в кошельке с сидом импорт скрывает, а его FAQ советует вместо этого перевести средства с ключа через Sweep. В обоих случаях сохраните ключ отдельно или переведите его средства на адреса, выведенные из фразы.

Нужно ли сохранять приватные ключи, если есть сид-фраза?

Ключи, выведенные из фразы, — нет: фраза восстановит их, если совпадают парольная фраза и путь деривации, а каждая лишняя копия — ещё одна возможность утечки. Импортированным ключам и файлам keystore нужны собственные резервные копии.