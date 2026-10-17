Проверка сид-фразы BIP39
Вставьте тестовую сид-фразу, чтобы узнать, сходится ли её контрольная сумма BIP39, каких слов нет в списке и какими они, скорее всего, должны быть. Проверка выполняется в вашем браузере.
Обновлено
Что покажет проверка сид-фразы
Этот валидатор мнемонической фразы проверяет сид-фразу (seed-фразу) так же, как кошелёк при восстановлении, но вместо короткого сообщения «неверная сид-фраза» объясняет, что именно не так:
- Слова, которых нет в списке, и для каждого до трёх вероятных исправлений: слова с теми же первыми четырьмя буквами или слова, отличающиеся на одну-две буквы. В английском списке первые четыре буквы однозначно определяют слово, поэтому «abso» может быть только absorb.
- Допустима ли длина. Фраза BIP39 состоит из 12, 15, 18, 21 или 24 слов. Длина в 20 или 33 слова указывает на долю SLIP-39 (резервная копия по схеме Шамира), 25 слов — на фразу Monero; у Monero бывают и фразы из 13 слов (старый MyMonero) и из 16 (Polyseed). У SLIP-39 и Monero свои списки слов, поэтому при такой длине проверка не предлагает «исправлений», а сообщает о другом формате: слова не из списка BIP39 здесь не опечатки.
- Сходится ли контрольная сумма — как только все слова найдены в списке и длина допустима.
- Не сид-фраза ли это Electrum. У Electrum собственный формат: хеш HMAC-SHA512 от фразы начинается с номера версии. Такие фразы — не BIP39, и современные версии Electrum нарочно создают их так, чтобы проверку BIP39 они не проходили.
Как устроена контрольная сумма сид-фразы
Фраза BIP39 кодирует случайное число — энтропию — и несколько проверочных бит. Кошелёк хеширует энтропию алгоритмом SHA-256 и дописывает к ней первые ENT/32 бит хеша, где ENT — длина энтропии в битах. Получившиеся биты делятся на группы по 11, и каждая группа выбирает одно из 2048 слов, поэтому контрольная сумма всегда оказывается в последнем слове. Подробнее — в статье о том, что такое сид-фраза и как она работает.
|Слов
|Энтропия
|Контрольная сумма
|Проходят случайные наборы
|12
|128 бит
|4 бита
|1 из 16
|15
|160 бит
|5 бит
|1 из 32
|18
|192 бита
|6 бит
|1 из 64
|21
|224 бита
|7 бит
|1 из 128
|24
|256 бит
|8 бит
|1 из 256
Чтобы проверить фразу, инструмент превращает слова обратно в числа, отделяет последние ENT/32 бит, хеширует остальное и сравнивает результат. Ту же проверку выполняет кошелёк при восстановлении, поэтому опечатка обычно приводит к ошибке «неверная сид-фраза» (Invalid mnemonic), а не к пустому кошельку. Метод описан в спецификации BIP39; страница использует ту же библиотеку
@scure/bip39, что и другие инструменты сайта.
Из этой схемы следует, что последнее слово нельзя выбрать произвольно: после любых 11 слов фразу завершают только 128 слов из 2048. Все подходящие слова покажет калькулятор последнего слова сид-фразы.
Если сид-фраза не проходит проверку
Чаще всего ошибка появляется при записи фразы, а не в кошельке. Причины в порядке убывания вероятности:
- Опечатка в слове. Проверка подсветит слово и предложит исправления; сверить написание буква за буквой можно по списку слов BIP39 с транскрипцией и переводом.
- Слово прочитано как другое слово из списка, например wave вместо wage. Оба слова есть в списке, поэтому подмену может заметить только контрольная сумма.
- Два слова поменялись местами — часто так бывает, когда фраза переписана в две колонки.
- Фраза не BIP39: сид-фразы Electrum, доли SLIP-39, фразы Monero или классический формат TON из 24 слов, который берёт слова из списка BIP39, но проверяет их по своим правилам.
При русской раскладке есть своя ловушка: кириллические а, е, о, р, с, у и х выглядят как латинские, но для программы это другие символы. Проверка покажет такое слово как отсутствующее в списке, даже если на вид оно написано верно, — сотрите его и наберите заново в английской раскладке. Русских слов в сид-фразе BIP39 быть не может: русского списка в стандарте нет, так что русские слова в записи — это перевод. Переводите обратно осторожно: «рука» — это и arm, и hand, а в списке есть оба слова.
Как искать ошибку по шагам и сколько вариантов оставляет пропущенное слово, рассказано в статье о том, как найти и исправить ошибку в сид-фразе.
Как записать фразу без ошибок
Чтобы проверка вообще не понадобилась, записывайте слова от руки, по порядку и с номерами, и сверяйте каждое со списком. Где держать запись и сколько нужно копий, рассказывает статья о том, как хранить сид-фразу.
Другие инструменты
Офлайн-версия
Генератор, проверка сид-фразы, калькулятор последнего слова и конвертер в одном HTML-файле: он открывается в браузере без интернета и не делает сетевых запросов.
Скачать офлайн-версию (HTML, 522 КБ)
Сверьте SHA-256 файла перед открытием:
96396acd75801a3a271b716cd0666bf006c613e8e6f7be5e47de7330bcec2887
macOS и Linux: shasum -a 256 bip39-tools-offline.html; Windows: certutil -hashfile bip39-tools-offline.html SHA256. v1.0.0, 2026-10-19.
Проверка сид-фразы — частые вопросы
Что доказывает правильная контрольная сумма?
Только то, что слова согласуются между собой: последние биты фразы совпадают с началом хеша SHA-256 от остальных бит. Сумма ловит большинство опечаток, но не доказывает, что это именно та фраза, которую использует ваш кошелёк: проверку проходит примерно один из 16 случайных наборов из 12 слов и один из 256 наборов из 24 слов.
Все слова есть в списке, а контрольная сумма не сходится. Что делать?
Ищите слово, которое прочитали как другое слово из списка (например, wave и wage), два переставленных слова или пропущенное слово, на месте которого записана догадка. Если фраза создана в Electrum, дело не в опечатке: это вообще не фраза BIP39, и восстанавливать её нужно в Electrum.
Какие списки слов поддерживает проверка?
Все десять официальных списков BIP39: английский, японский, корейский, испанский, китайский (упрощённый и традиционный), французский, итальянский, чешский и португальский. Проверка сама выбирает список, в котором есть ваши слова; большинство кошельков использует только английский. Русского списка в BIP39 нет, поэтому русских слов в сид-фразе быть не может.
Важен ли регистр букв?
Для слов — нет: проверка, как и большинство кошельков, приводит их к строчным буквам. Для парольной фразы BIP39 регистр важен, но её вводят в кошельке отдельным полем, и здесь она не проверяется.