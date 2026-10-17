Что покажет проверка сид-фразы

Этот валидатор мнемонической фразы проверяет сид-фразу (seed-фразу) так же, как кошелёк при восстановлении, но вместо короткого сообщения «неверная сид-фраза» объясняет, что именно не так:

Слова, которых нет в списке , и для каждого до трёх вероятных исправлений: слова с теми же первыми четырьмя буквами или слова, отличающиеся на одну-две буквы. В английском списке первые четыре буквы однозначно определяют слово, поэтому «abso» может быть только absorb.

, и для каждого до трёх вероятных исправлений: слова с теми же первыми четырьмя буквами или слова, отличающиеся на одну-две буквы. В английском списке первые четыре буквы однозначно определяют слово, поэтому «abso» может быть только absorb. Допустима ли длина. Фраза BIP39 состоит из 12, 15, 18, 21 или 24 слов. Длина в 20 или 33 слова указывает на долю SLIP-39 (резервная копия по схеме Шамира), 25 слов — на фразу Monero; у Monero бывают и фразы из 13 слов (старый MyMonero) и из 16 (Polyseed). У SLIP-39 и Monero свои списки слов, поэтому при такой длине проверка не предлагает «исправлений», а сообщает о другом формате: слова не из списка BIP39 здесь не опечатки.

Фраза BIP39 состоит из 12, 15, 18, 21 или 24 слов. Длина в 20 или 33 слова указывает на долю SLIP-39 (резервная копия по схеме Шамира), 25 слов — на фразу Monero; у Monero бывают и фразы из 13 слов (старый MyMonero) и из 16 (Polyseed). У SLIP-39 и Monero свои списки слов, поэтому при такой длине проверка не предлагает «исправлений», а сообщает о другом формате: слова не из списка BIP39 здесь не опечатки. Сходится ли контрольная сумма — как только все слова найдены в списке и длина допустима.

— как только все слова найдены в списке и длина допустима. Не сид-фраза ли это Electrum. У Electrum собственный формат: хеш HMAC-SHA512 от фразы начинается с номера версии. Такие фразы — не BIP39, и современные версии Electrum нарочно создают их так, чтобы проверку BIP39 они не проходили.

Как устроена контрольная сумма сид-фразы

Фраза BIP39 кодирует случайное число — энтропию — и несколько проверочных бит. Кошелёк хеширует энтропию алгоритмом SHA-256 и дописывает к ней первые ENT/32 бит хеша, где ENT — длина энтропии в битах. Получившиеся биты делятся на группы по 11, и каждая группа выбирает одно из 2048 слов, поэтому контрольная сумма всегда оказывается в последнем слове. Подробнее — в статье о том, что такое сид-фраза и как она работает.

Слов Энтропия Контрольная сумма Проходят случайные наборы 12 128 бит 4 бита 1 из 16 15 160 бит 5 бит 1 из 32 18 192 бита 6 бит 1 из 64 21 224 бита 7 бит 1 из 128 24 256 бит 8 бит 1 из 256

Чтобы проверить фразу, инструмент превращает слова обратно в числа, отделяет последние ENT/32 бит, хеширует остальное и сравнивает результат. Ту же проверку выполняет кошелёк при восстановлении, поэтому опечатка обычно приводит к ошибке «неверная сид-фраза» (Invalid mnemonic), а не к пустому кошельку. Метод описан в спецификации BIP39; страница использует ту же библиотеку @scure/bip39 , что и другие инструменты сайта.

Из этой схемы следует, что последнее слово нельзя выбрать произвольно: после любых 11 слов фразу завершают только 128 слов из 2048. Все подходящие слова покажет калькулятор последнего слова сид-фразы.

Последнее слово несёт контрольную сумму: 7 + 4 бита и 128 подходящих последних слов у 12-словной фразы, 3 + 8 бит и всего 8 вариантов у 24-словной (официальные нулевые тест-векторы).

Если сид-фраза не проходит проверку

Чаще всего ошибка появляется при записи фразы, а не в кошельке. Причины в порядке убывания вероятности:

Опечатка в слове. Проверка подсветит слово и предложит исправления; сверить написание буква за буквой можно по списку слов BIP39 с транскрипцией и переводом. Слово прочитано как другое слово из списка, например wave вместо wage. Оба слова есть в списке, поэтому подмену может заметить только контрольная сумма. Два слова поменялись местами — часто так бывает, когда фраза переписана в две колонки. Фраза не BIP39: сид-фразы Electrum, доли SLIP-39, фразы Monero или классический формат TON из 24 слов, который берёт слова из списка BIP39, но проверяет их по своим правилам.

При русской раскладке есть своя ловушка: кириллические а, е, о, р, с, у и х выглядят как латинские, но для программы это другие символы. Проверка покажет такое слово как отсутствующее в списке, даже если на вид оно написано верно, — сотрите его и наберите заново в английской раскладке. Русских слов в сид-фразе BIP39 быть не может: русского списка в стандарте нет, так что русские слова в записи — это перевод. Переводите обратно осторожно: «рука» — это и arm, и hand, а в списке есть оба слова.

Как искать ошибку по шагам и сколько вариантов оставляет пропущенное слово, рассказано в статье о том, как найти и исправить ошибку в сид-фразе.