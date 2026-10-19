Конвертер сид-фразы BIP39 в приватный ключ
Введите тестовую мнемоническую фразу, и конвертер покажет сид BIP39, корневой ключ BIP32, расширенные ключи аккаунта и адреса с приватными ключами для выбранной монеты и пути деривации — так же, как их вычисляет кошелёк.
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Как сид-фраза превращается в приватные ключи
Чем сид-фраза отличается от приватного ключа и почему одна фраза даёт тысячи ключей, объясняет статья разница сид-фразы и приватного ключа. Конвертер следует тем же стандартам, что и кошельки, поэтому показывает ровно те ключи, которые кошелёк получит из той же фразы:
- Сид. Слова и необязательная парольная фраза проходят через PBKDF2-HMAC-SHA512 с 2048 итерациями (BIP39). Получается 512-битный сид; он показан в шестнадцатеричном виде в поле сида BIP39.
- Главный ключ. BIP32 превращает сид в главный приватный ключ и цепной код; они показаны как корневой ключ (
xprv…).
- Дочерние ключи. Каждый шаг пути деривации даёт следующий ключ. Шаги с апострофом — усиленные (hardened): их ключи нельзя вывести из родительского публичного ключа.
- Адреса. Каждый конечный ключ кодируется в формате монеты: Base58 с байтом версии для старых (legacy) адресов, Bech32 для нативного SegWit, Keccak-256 для Ethereum и других EVM-сетей.
Пути деривации и типы адресов
Вкладки над результатами выбирают стандарт. Для публичной тестовой фразы BIP39
abandon abandon … about без парольной фразы первые адреса такие:
|Путь
|Стандарт
|Тип адреса
|Первый адрес
|m/44'/0'/0'/0/0
|BIP44
|Legacy (1…)
|1LqBGSKuX5yYUonjxT5qGfpUsXKYYWeabA
|m/49'/0'/0'/0/0
|BIP49
|Nested SegWit (3…)
|37VucYSaXLCAsxYyAPfbSi9eh4iEcbShgf
|m/84'/0'/0'/0/0
|BIP84
|Native SegWit (bc1q…)
|bc1qcr8te4kr609gcawutmrza0j4xv80jy8z306fyu
|m/86'/0'/0'/0/0
|BIP86
|Taproot (bc1p…)
|bc1p5cyxnuxmeuwuvkwfem96lqzszd02n6xdcjrs20cac6yqjjwudpxqkedrcr
|m/44'/60'/0'/0/0
|BIP44
|Ethereum (0x…)
|0x9858EfFD232B4033E47d90003D41EC34EcaEda94
|m/44'/195'/0'/0/0
|BIP44
|TRON (T…)
|TUEZSdKsoDHQMeZwihtdoBiN46zxhGWYdH
Пути строятся по схеме m / purpose' / coin type' / account' / change / index (разбор каждого уровня — в статье путь деривации). Change равен 0 для адресов получения и 1 для адресов сдачи; index — номер адреса внутри аккаунта. Таблица адресов показывает до 1000 строк с любого начального индекса, умеет усиленные (hardened) адреса и выгружается в CSV. Кнопки быстрого выбора над списком монет одним нажатием выставляют монету и стандарт для самых распространённых кошельков: Bitcoin с нативным SegWit, Taproot и legacy-адресами, Ethereum, TRON, Litecoin и Dogecoin.
Почему кошелёк показывает другие адреса
- Другой стандарт. Одна и та же фраза даёт разные адреса по BIP44, BIP49 и BIP84. Узнайте, какой использует ваш кошелёк, и выберите ту же вкладку.
- Парольная фраза. Любая парольная фраза, даже один пробел, даёт совершенно другой сид, а значит, другой кошелёк.
- Другой аккаунт или тип монеты. Аккаунт 1 вместо 0 или тип монеты 60 (Ethereum) вместо 0 (Bitcoin) переносят вас в другую ветку дерева ключей.
Если сама фраза не принимается, скорее всего, в ней опечатка или перепутан порядок слов: как найти ошибку, рассказано в статье неверная сид-фраза, а каждое слово можно сверить по списку слов BIP39 с переводом и транскрипцией. Как вытащить приватный ключ из конкретных кошельков (MetaMask, Trust Wallet, Ledger, Electrum), рассказывает руководство по экспорту ключей (на английском).
Другие инструменты
Офлайн-версия
Генератор, проверка сид-фразы, калькулятор последнего слова и конвертер в одном HTML-файле: он открывается в браузере без интернета и не делает сетевых запросов.
Скачать офлайн-версию (HTML, 522 КБ)
Сверьте SHA-256 файла перед открытием:
96396acd75801a3a271b716cd0666bf006c613e8e6f7be5e47de7330bcec2887
macOS и Linux: shasum -a 256 bip39-tools-offline.html; Windows: certutil -hashfile bip39-tools-offline.html SHA256. v1.0.0, 2026-10-19.
Конвертер сид-фразы — частые вопросы
Фразы какой длины поддерживаются?
Любая правильная фраза BIP39 из 12, 15, 18, 21 или 24 слов. Конвертер проверяет контрольную сумму в последнем слове, поэтому об опечатке он сообщит, а не выдаст молча чужие ключи.
Для каких монет можно получить ключи?
Список включает более 200 сетей со своими байтами версий и форматами адресов: Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Bitcoin Cash, Ethereum и другие EVM-сети, многие небольшие монеты и их тестовые сети.
Чем приватный ключ в формате WIF отличается от hex?
Оба кодируют один и тот же 32-байтовый ключ. WIF добавляет префикс сети, флаг сжатия и контрольную сумму и записывается в Base58 (в основной сети Bitcoin начинается с K, L или 5); hex — это «сырой» ключ, который импортируют кошельки Ethereum.
Можно ли пользоваться конвертером офлайн?
Да. Конвертер работает в браузере: после загрузки страницы он продолжает работать без сети. Для компьютера, который никогда не подключается к интернету, скачайте офлайн-версию (блок «Офлайн-версия» на этой странице) — один HTML-файл с конвертером, генератором, проверкой сид-фразы и калькулятором последнего слова. Сверьте его SHA-256 со значением на этой странице, перенесите файл на офлайн-компьютер и откройте там. Ещё один автономный вариант — файл bip39-standalone.html проекта Яна Коулмана (Ian Coleman) с подписью PGP на странице релизов в GitHub.
Что такое парольная фраза BIP39?
Необязательное дополнение к словам, которое часто называют 25-м словом. Оно участвует в вычислении сида, поэтому каждая парольная фраза, даже один пробел, даёт совершенно другой кошелёк. Если кошелёк создавался без неё, оставьте поле пустым.