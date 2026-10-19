Как сид-фраза превращается в приватные ключи

Чем сид-фраза отличается от приватного ключа и почему одна фраза даёт тысячи ключей, объясняет статья разница сид-фразы и приватного ключа. Конвертер следует тем же стандартам, что и кошельки, поэтому показывает ровно те ключи, которые кошелёк получит из той же фразы:

Сид. Слова и необязательная парольная фраза проходят через PBKDF2-HMAC-SHA512 с 2048 итерациями (BIP39). Получается 512-битный сид; он показан в шестнадцатеричном виде в поле сида BIP39. Главный ключ. BIP32 превращает сид в главный приватный ключ и цепной код; они показаны как корневой ключ ( xprv… ). Дочерние ключи. Каждый шаг пути деривации даёт следующий ключ. Шаги с апострофом — усиленные (hardened): их ключи нельзя вывести из родительского публичного ключа. Адреса. Каждый конечный ключ кодируется в формате монеты: Base58 с байтом версии для старых (legacy) адресов, Bech32 для нативного SegWit, Keccak-256 для Ethereum и других EVM-сетей.

Сид-фраза — резервная копия всех ключей кошелька, а каждый приватный ключ управляет одним адресом (одним аккаунтом в EVM-сетях), и ни один ключ не превращается обратно во фразу (значения для тестовой фразы «abandon ×11 about»).

Пути деривации и типы адресов

Вкладки над результатами выбирают стандарт. Для публичной тестовой фразы BIP39 abandon abandon … about без парольной фразы первые адреса такие:

Путь Стандарт Тип адреса Первый адрес m/44'/0'/0'/0/0 BIP44 Legacy (1…) 1LqBGSKuX5yYUonjxT5qGfpUsXKYYWeabA m/49'/0'/0'/0/0 BIP49 Nested SegWit (3…) 37VucYSaXLCAsxYyAPfbSi9eh4iEcbShgf m/84'/0'/0'/0/0 BIP84 Native SegWit (bc1q…) bc1qcr8te4kr609gcawutmrza0j4xv80jy8z306fyu m/86'/0'/0'/0/0 BIP86 Taproot (bc1p…) bc1p5cyxnuxmeuwuvkwfem96lqzszd02n6xdcjrs20cac6yqjjwudpxqkedrcr m/44'/60'/0'/0/0 BIP44 Ethereum (0x…) 0x9858EfFD232B4033E47d90003D41EC34EcaEda94 m/44'/195'/0'/0/0 BIP44 TRON (T…) TUEZSdKsoDHQMeZwihtdoBiN46zxhGWYdH

Пути строятся по схеме m / purpose' / coin type' / account' / change / index (разбор каждого уровня — в статье путь деривации). Change равен 0 для адресов получения и 1 для адресов сдачи; index — номер адреса внутри аккаунта. Таблица адресов показывает до 1000 строк с любого начального индекса, умеет усиленные (hardened) адреса и выгружается в CSV. Кнопки быстрого выбора над списком монет одним нажатием выставляют монету и стандарт для самых распространённых кошельков: Bitcoin с нативным SegWit, Taproot и legacy-адресами, Ethereum, TRON, Litecoin и Dogecoin.

Почему кошелёк показывает другие адреса

Другой стандарт. Одна и та же фраза даёт разные адреса по BIP44, BIP49 и BIP84. Узнайте, какой использует ваш кошелёк, и выберите ту же вкладку.

Одна и та же фраза даёт разные адреса по BIP44, BIP49 и BIP84. Узнайте, какой использует ваш кошелёк, и выберите ту же вкладку. Парольная фраза. Любая парольная фраза, даже один пробел, даёт совершенно другой сид, а значит, другой кошелёк.

Любая парольная фраза, даже один пробел, даёт совершенно другой сид, а значит, другой кошелёк. Другой аккаунт или тип монеты. Аккаунт 1 вместо 0 или тип монеты 60 (Ethereum) вместо 0 (Bitcoin) переносят вас в другую ветку дерева ключей.

Если сама фраза не принимается, скорее всего, в ней опечатка или перепутан порядок слов: как найти ошибку, рассказано в статье неверная сид-фраза, а каждое слово можно сверить по списку слов BIP39 с переводом и транскрипцией. Как вытащить приватный ключ из конкретных кошельков (MetaMask, Trust Wallet, Ledger, Electrum), рассказывает руководство по экспорту ключей (на английском).

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