Конвертер сид-фразы BIP39 в приватный ключ

Введите тестовую мнемоническую фразу, и конвертер покажет сид BIP39, корневой ключ BIP32, расширенные ключи аккаунта и адреса с приватными ключами для выбранной монеты и пути деривации — так же, как их вычисляет кошелёк.

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Как сид-фраза превращается в приватные ключи

Чем сид-фраза отличается от приватного ключа и почему одна фраза даёт тысячи ключей, объясняет статья разница сид-фразы и приватного ключа. Конвертер следует тем же стандартам, что и кошельки, поэтому показывает ровно те ключи, которые кошелёк получит из той же фразы:

  1. Сид. Слова и необязательная парольная фраза проходят через PBKDF2-HMAC-SHA512 с 2048 итерациями (BIP39). Получается 512-битный сид; он показан в шестнадцатеричном виде в поле сида BIP39.
  2. Главный ключ. BIP32 превращает сид в главный приватный ключ и цепной код; они показаны как корневой ключ (xprv…).
  3. Дочерние ключи. Каждый шаг пути деривации даёт следующий ключ. Шаги с апострофом — усиленные (hardened): их ключи нельзя вывести из родительского публичного ключа.
  4. Адреса. Каждый конечный ключ кодируется в формате монеты: Base58 с байтом версии для старых (legacy) адресов, Bech32 для нативного SegWit, Keccak-256 для Ethereum и других EVM-сетей.
Схема того, как одна сид-фраза даёт много приватных ключей: 12 слов, PBKDF2 до 512-битного сида, HMAC-SHA512 до мастер-ключа, затем дочерние ключи BIP32 и адреса Bitcoin и Ethereum.
Сид-фраза — резервная копия всех ключей кошелька, а каждый приватный ключ управляет одним адресом (одним аккаунтом в EVM-сетях), и ни один ключ не превращается обратно во фразу (значения для тестовой фразы «abandon ×11 about»).

Пути деривации и типы адресов

Вкладки над результатами выбирают стандарт. Для публичной тестовой фразы BIP39 abandon abandon … about без парольной фразы первые адреса такие:

ПутьСтандартТип адресаПервый адрес
m/44'/0'/0'/0/0BIP44Legacy (1…)1LqBGSKuX5yYUonjxT5qGfpUsXKYYWeabA
m/49'/0'/0'/0/0BIP49Nested SegWit (3…)37VucYSaXLCAsxYyAPfbSi9eh4iEcbShgf
m/84'/0'/0'/0/0BIP84Native SegWit (bc1q…)bc1qcr8te4kr609gcawutmrza0j4xv80jy8z306fyu
m/86'/0'/0'/0/0BIP86Taproot (bc1p…)bc1p5cyxnuxmeuwuvkwfem96lqzszd02n6xdcjrs20cac6yqjjwudpxqkedrcr
m/44'/60'/0'/0/0BIP44Ethereum (0x…)0x9858EfFD232B4033E47d90003D41EC34EcaEda94
m/44'/195'/0'/0/0BIP44TRON (T…)TUEZSdKsoDHQMeZwihtdoBiN46zxhGWYdH

Пути строятся по схеме m / purpose' / coin type' / account' / change / index (разбор каждого уровня — в статье путь деривации). Change равен 0 для адресов получения и 1 для адресов сдачи; index — номер адреса внутри аккаунта. Таблица адресов показывает до 1000 строк с любого начального индекса, умеет усиленные (hardened) адреса и выгружается в CSV. Кнопки быстрого выбора над списком монет одним нажатием выставляют монету и стандарт для самых распространённых кошельков: Bitcoin с нативным SegWit, Taproot и legacy-адресами, Ethereum, TRON, Litecoin и Dogecoin.

Почему кошелёк показывает другие адреса

  • Другой стандарт. Одна и та же фраза даёт разные адреса по BIP44, BIP49 и BIP84. Узнайте, какой использует ваш кошелёк, и выберите ту же вкладку.
  • Парольная фраза. Любая парольная фраза, даже один пробел, даёт совершенно другой сид, а значит, другой кошелёк.
  • Другой аккаунт или тип монеты. Аккаунт 1 вместо 0 или тип монеты 60 (Ethereum) вместо 0 (Bitcoin) переносят вас в другую ветку дерева ключей.

Если сама фраза не принимается, скорее всего, в ней опечатка или перепутан порядок слов: как найти ошибку, рассказано в статье неверная сид-фраза, а каждое слово можно сверить по списку слов BIP39 с переводом и транскрипцией. Как вытащить приватный ключ из конкретных кошельков (MetaMask, Trust Wallet, Ledger, Electrum), рассказывает руководство по экспорту ключей (на английском).

Другие инструменты

Офлайн-версия

Генератор, проверка сид-фразы, калькулятор последнего слова и конвертер в одном HTML-файле: он открывается в браузере без интернета и не делает сетевых запросов.

Скачать офлайн-версию (HTML, 522 КБ)

Сверьте SHA-256 файла перед открытием: 96396acd75801a3a271b716cd0666bf006c613e8e6f7be5e47de7330bcec2887

macOS и Linux: shasum -a 256 bip39-tools-offline.html; Windows: certutil -hashfile bip39-tools-offline.html SHA256. v1.0.0, 2026-10-19.

Конвертер сид-фразы — частые вопросы

Фразы какой длины поддерживаются?

Любая правильная фраза BIP39 из 12, 15, 18, 21 или 24 слов. Конвертер проверяет контрольную сумму в последнем слове, поэтому об опечатке он сообщит, а не выдаст молча чужие ключи.

Для каких монет можно получить ключи?

Список включает более 200 сетей со своими байтами версий и форматами адресов: Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Bitcoin Cash, Ethereum и другие EVM-сети, многие небольшие монеты и их тестовые сети.

Чем приватный ключ в формате WIF отличается от hex?

Оба кодируют один и тот же 32-байтовый ключ. WIF добавляет префикс сети, флаг сжатия и контрольную сумму и записывается в Base58 (в основной сети Bitcoin начинается с K, L или 5); hex — это «сырой» ключ, который импортируют кошельки Ethereum.

Можно ли пользоваться конвертером офлайн?

Да. Конвертер работает в браузере: после загрузки страницы он продолжает работать без сети. Для компьютера, который никогда не подключается к интернету, скачайте офлайн-версию (блок «Офлайн-версия» на этой странице) — один HTML-файл с конвертером, генератором, проверкой сид-фразы и калькулятором последнего слова. Сверьте его SHA-256 со значением на этой странице, перенесите файл на офлайн-компьютер и откройте там. Ещё один автономный вариант — файл bip39-standalone.html проекта Яна Коулмана (Ian Coleman) с подписью PGP на странице релизов в GitHub.

Что такое парольная фраза BIP39?

Необязательное дополнение к словам, которое часто называют 25-м словом. Оно участвует в вычислении сида, поэтому каждая парольная фраза, даже один пробел, даёт совершенно другой кошелёк. Если кошелёк создавался без неё, оставьте поле пустым.