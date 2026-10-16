Как восстановить кошелёк по сид-фразе: пошагово

Сид-фраза (seed-фраза, фраза восстановления) — не пароль от приложения, а сам кошелёк: из её слов вычисляются все приватные ключи и адреса. Поэтому кошелёк можно восстановить в любом совместимом приложении или на аппаратном устройстве, даже если старый телефон потерян или сломан: достаточно ввести те же слова в том же порядке, и кошелёк заново найдёт средства в блокчейне. Сначала разберём общий порядок действий для кошельков стандарта BIP39, затем покажем шаги для десяти популярных кошельков, а в конце выясним, что проверить, если баланс оказался нулевым, и какие фразы устроены иначе. Как из случайного числа получаются слова, а из слов — ключи, объясняет статья о том, как устроена сид-фраза.

Что проверить перед восстановлением

Слова сид-фразы почти наверняка английские: русского списка в BIP39 нет, а из десяти официальных списков кошельки почти всегда используют английский (2048 слов). Если запись сделана от руки и слово читается неуверенно, сверьте его со списком слов BIP39 с переводом и транскрипцией: в английском списке каждое слово однозначно определяется первыми четырьмя буквами.

Число слов. Фраза BIP39 состоит из 12, 15, 18, 21 или 24 слов. Если слов 20, 25 или 33, это другой формат (см. раздел о фразах, которые не относятся к BIP39).

Фраза BIP39 состоит из 12, 15, 18, 21 или 24 слов. Если слов 20, 25 или 33, это другой формат (см. раздел о фразах, которые не относятся к BIP39). Парольная фраза. Если при создании кошелька задавалась дополнительная парольная фраза (passphrase, её называют «25-м словом»), без неё откроется другой, пустой кошелёк.

Если при создании кошелька задавалась дополнительная парольная фраза (passphrase, её называют «25-м словом»), без неё откроется другой, пустой кошелёк. Происхождение фразы. Вспомните, в каком приложении или на каком устройстве создавался кошелёк: от этого зависят формат фразы и путь деривации.

Вспомните, в каком приложении или на каком устройстве создавался кошелёк: от этого зависят формат фразы и путь деривации. Устройство. Восстанавливайте на своём телефоне или компьютере, где нет подозрительных программ.

Для восстановления нужны те же три вещи: 12 слов, парольная фраза (если была) и путь деривации. Другой пароль открывает другой, пустой кошелёк; другой путь показывает другие адреса того же сида.

Восстановление кошелька по сид-фразе: шесть шагов

Установите кошелёк из официального источника. Приложение или расширение браузера скачивайте по ссылке с сайта разработчика или из официального магазина и проверяйте имя разработчика: поддельные копии кошельков встречаются и в магазинах. Аппаратный кошелёк должен быть новым или сброшенным. Выберите восстановление. Нужен пункт вроде «Восстановить» или «Импортировать кошелёк», а не создание нового. Если приложение спрашивает длину фразы, укажите свою. Введите слова по порядку. Строчными буквами, ровно как записано. Кошелёк сверяет каждое слово со списком и проверяет контрольную сумму, поэтому опечатку или переставленные слова он обычно отклонит. Добавьте парольную фразу, если она была. Она должна совпасть до символа, с учётом регистра и пробелов; подробнее — в статье о парольной фразе BIP39. Задайте новый PIN-код или пароль. Он защищает кошелёк только на этом устройстве и с сид-фразой не связан. Проверьте адреса и баланс. Убедитесь, что кошелёк показывает знакомые адреса и прежний баланс: сверьте их со старыми записями, например с историей выводов с биржи. Синхронизация может занять несколько минут.

Аппаратный и программный кошелёк

В программный кошелёк на телефоне или компьютере фразу вводят с клавиатуры этого устройства. На аппаратном кошельке слова у большинства моделей набирают на самом устройстве, поэтому они не проходят через компьютер; PIN-код тоже задаётся на устройстве. Затем официальное приложение-компаньон находит счета, а для некоторых монет их приходится добавлять вручную.

Учтите две вещи. Восстановление не переносит кошелёк, а открывает к нему ещё одну точку доступа: старый телефон или устройство с той же фразой по-прежнему управляет средствами. И аппаратный кошелёк не делает надёжной фразу, которая раньше хранилась в телефоне или вводилась на компьютере: для крупных сумм лучше создать на устройстве новую фразу и перевести средства.

Пошагово в популярных кошельках

Названия кнопок меняются от версии к версии. Шаги ниже составлены по справке и приложениям самих разработчиков на октябрь 2026 года, ссылки — в каждом разделе. Если у приложения есть русский интерфейс и его перевод подтверждён официальными источниками, кнопки названы по-русски, а в скобках — по-английски; в остальных случаях даны английские названия.

Кошелёк Тип Какие фразы принимает Парольная фраза BIP39 MetaMask Расширение, телефон 12–24 слова, только английские Нет Trust Wallet Телефон, расширение 12 или 24 слова Нет в справке Phantom Расширение, телефон 12 или 24 слова Нет в справке Coinbase Wallet Телефон, веб, расширение 12 слов Нет в справке Exodus Компьютер, телефон 12 слов Нет в справке Ledger Аппаратный 12, 18 или 24 слова Да, задаётся на устройстве Trezor Аппаратный BIP39 из 12 или 24 слов, доли SLIP-39 Да Electrum Компьютер, Android Фразы Electrum, BIP39, SLIP-39 (на компьютере) Да BlueWallet Телефон BIP39 Да Sparrow Компьютер BIP39 из 12–24 слов, доли SLIP-39 Да

Если у кошелька была парольная фраза, восстанавливайте его там, где её можно ввести: в MetaMask такого поля нет, а Trust Wallet, Phantom, Coinbase Wallet и Exodus его не описывают, так что откроют только кошелёк без парольной фразы.

MetaMask

Шаги по справке MetaMask о восстановлении кошелька по секретной фразе, одинаковые в расширении для браузера и в приложении для телефона:

Выберите восстановление. В только что установленном MetaMask нажмите «Импорт существующего кошелька» (I have an existing wallet; на телефоне — «У меня есть кошелек»), затем «Использовать секретную фразу восстановления» (Import using Secret Recovery Phrase). Если первой кнопки нет, вторая будет прямо на приветственном экране. Кнопки Google, Apple и Telegram — для кошельков, созданных через вход по аккаунту. Введите слова — по одному в каждое поле, строчными буквами и без пробелов. Задайте новый пароль. Он открывает MetaMask только на этом устройстве и восстановить кошелёк не поможет. Добавьте недостающее. MetaMask добавляет аккаунты по порядку и останавливается на первом, который считает неиспользованным. Следующие добавьте вручную в меню аккаунтов, затем верните свои сети и токены (недостающие аккаунты).

MetaMask принимает только английские фразы, и поля для парольной фразы BIP39 в нём нет. В Ethereum и других EVM-сетях он использует один путь, m/44’/60’/0’/0, поэтому аккаунты Ledger Wallet после первого в нём не появятся (импорт из других кошельков). С октября 2025 года в каждом аккаунте есть ещё адрес Solana и адрес Bitcoin, причём только Native SegWit. Если включена функция «Резервное копирование и синхронизация» (Backup and sync), а по умолчанию она включена, вернутся названия аккаунтов и контакты. Аккаунты, добавленные по приватному ключу или из JSON-файла, и аккаунты аппаратных кошельков не вернутся: для них нужны свои резервные копии. Чтобы добавить вторую фразу в MetaMask, где уже есть кошелёк, откройте список аккаунтов и выберите «Добавить кошелек» (Add wallet) → «Импортировать кошелек» (Import a wallet).

Trust Wallet

Шаги по справке Trust Wallet о восстановлении по фразе, в приложении для телефона; русские названия кнопок — по руководству Trust Wallet на русском:

Выберите восстановление: «У меня уже есть кошелёк» (I already have a wallet), затем «Секретная фраза» (Secret Phrase). Подтвердите пункты о безопасности и выберите «Мультивалютный кошелёк» (Multi-coin wallet). Назовите кошелёк и введите слова, затем нажмите «Восстановить кошелёк» (Restore wallet). Задайте новый код-пароль. Он защищает только вход в приложение.

Trust Wallet описывает фразы из 12 и 24 слов. Он восстанавливает все поддерживаемые монеты, но некоторые токены придётся включить заново: балансы меньше 0,01 по умолчанию скрыты, а свои токены добавляют снова по адресу контракта (токены после восстановления). Кошельки, импортированные по приватному ключу, вместе с фразой не вернутся. Открытая библиотека Trust Wallet wallet core выводит ключ Solana по пути m/44’/501’/0’, а Phantom по умолчанию — по m/44’/501’/0’/0’, поэтому одна фраза может показать в этих приложениях разные адреса Solana.

Phantom

Чтобы восстановить фразу как основной кошелёк, Phantom должен быть на приветственном экране: если вы уже вошли, убедитесь, что для текущего кошелька есть резервная копия, и сбросьте или переустановите приложение. Чтобы добавить фразу рядом с существующим кошельком, выберите в меню профиля «Add Account» → «Import Recovery Phrase». Шаги по справке Phantom об импорте кошелька:

Расширение: «I Already Have a Wallet» → «Import Recovery Phrase». Телефон: «More Options» → «Import Recovery Phrase». Введите 12 или 24 слова и подтвердите кнопкой «Import Wallet» в расширении или «Import» на телефоне. В расширении задайте пароль.

Phantom восстанавливает аккаунты, по которым были операции в блокчейне, начиная со старых; пустые добавьте вручную. Он проверяет несколько путей деривации: для Solana по умолчанию m/44’/501’/n’/0’, а также m/44’/501’/n’ и устаревший m/501’/n’/0/0, если на них есть операции; для EVM-сетей m/44’/60’/0’/0/n; для Bitcoin m/84’/0’/0’/0/n и m/86’/0’/0’/0/n. Другие фразы и приватные ключи, импортированные в Phantom, вместе с основным кошельком не вернутся. 24 сентября 2026 года Phantom прекратил поддержку Sui: активы Sui там больше не видны, но они по-прежнему в сети Sui и откроются в кошельке Sui по той же фразе.

Coinbase Wallet

Coinbase Wallet — некастодиальное приложение Coinbase, интерфейс у него английский. С 2025 года оно называлось Base app, в 2026-м вернуло прежнее имя, и в части справки ещё встречается название Base. У аккаунта на бирже Coinbase сид-фразы нет. Шаги по справке Coinbase о восстановлении доступа и управлении кошельками:

В новом приложении нажмите «More options» → «Import Recovery Phrase». Если в приложении уже есть кошелёк: аватар → «Add Wallet» → «Import Wallet» → «Import Recovery Phrase». Подтвердите предупреждения о мошенничестве, введите 12 слов по порядку и нажмите «Import». Включите Solana и Bitcoin кнопкой «Enable Now», если они у вас есть.

Coinbase описывает только фразы из 12 слов. Приложение импортирует все кошельки, связанные с фразой, — до 10. Часть сетей в нём больше не показывается, среди них Dogecoin, Litecoin, Bitcoin Cash, XRP, Stellar и любые сети, добавленные вручную: средства остаются на тех же адресах, и Coinbase советует импортировать фразу в кошелёк, который эти сети поддерживает (неподдерживаемые активы). Облачная копия в iCloud или Google Drive — это зашифрованная фраза, закрытая паролем, который вы придумали: без пароля эта копия бесполезна, поэтому бумажная запись по-прежнему нужна. Смарт-кошельки восстанавливают по ключу доступа (passkey), а не по фразе.

Exodus

Exodus называет свою фразу 12-word secret key, «секретный ключ из 12 слов», и его фразы всегда состоят из 12 слов. В приложении для телефона есть русский интерфейс, но ниже кнопки названы по английской справке Exodus о восстановлении по секретному ключу:

Телефон: значок профиля → «Settings» → «Restore account» → «Secret Key (Advanced)», дальше по подсказкам. Компьютер, новая установка: «Import Wallet». Введите 12 слов строчными буквами (на телефоне — по четыре за раз) и подтвердите восстановление. На компьютере задайте пароль. Дождитесь, пока синхронизируются балансы и история, включите активы, выключенные по умолчанию, и снова добавьте свои токены.

Восстановление заменяет кошелёк, который сейчас открыт в Exodus, поэтому сначала сохраните его фразу; данные заменённого кошелька программа для компьютера хранит 90 дней. Фраза из 12 слов от другого кошелька покажет в Exodus средства, только если совпадают пути деривации, а импорт 24-словных фраз справка описывает лишь для аккаунтов Hedera, так что для фразы Ledger из 24 слов нужен другой кошелёк. Для Bitcoin Exodus использует m/84’/0’/0’/0/0 (SegWit), m/44’/0’/0’/0/0 (Legacy) и m/86’/0’/0’/0/0 (Taproot), для Ethereum и других EVM-сетей — m/44’/60’/0’/0/0 (пути деривации в Exodus). Поддержка расширения Exodus Web3 Wallet для браузера закончилась 1 октября 2026 года.

Ledger

Ledger принимает слова только на самом устройстве: компания предупреждает, что фразу нельзя вводить ни на компьютере, ни на телефоне, ни на сайте, ни в её собственном приложении. Шаги по руководству Ledger о восстановлении по секретной фразе; пункты меню устройства названы по-английски, как и в русской версии этого руководства:

Сбросьте устройство, если оно уже настроено. Ledger хранит одну фразу за раз; сброс делается в настройках и требует PIN-кода. Начните настройку. На Stax, Flex и Nano Gen5 задайте имя устройства и PIN-код из 4–8 цифр, затем выберите «Recover access to your existing assets» и «Use my Secret Recovery Phrase». На Nano S Plus и Nano X сначала выберите «Restore from recovery phrase», затем задайте PIN-код. Выберите 24, 18 или 12 слов и введите их. На сенсорном экране набирайте первые буквы и нажимайте подсказанное слово, на Nano выбирайте буквы и слова двумя кнопками. Снова добавьте счета. В приложении Ledger Wallet (до октября 2025 года — Ledger Live) откройте «Счета» (Accounts), нажмите «Добавить счёт» (Add account) и выберите монету: приложение найдёт счета, которые относятся к фразе.

Устройства Ledger создают только фразы из 24 слов. Варианты на 12 и 18 слов нужны для фраз из других кошельков, и Ledger так делать не рекомендует. Компания также предостерегает от загрузки фразы, которая могла быть раскрыта, и вообще от загрузки на Ledger фразы MetaMask. Если вы пользовались парольной фразой, после восстановления задайте её заново в настройках устройства. Проверить записанную фразу без сброса можно приложением Recovery Check из раздела «Мой Ledger» (My Ledger) в Ledger Wallet. Три неверных PIN-кода подряд сбрасывают Ledger, поэтому вся надежда на бумажную копию.

Trezor

Trezor, на котором уже есть кошелёк, перед загрузкой другой копии нужно очистить; дальше ведёт Trezor Suite — приложение для компьютера, браузера и телефона. Русского языка в прошивке Trezor нет, а русский перевод Suite неполный, и часть надписей в нём остаётся английской. Шаги по руководствам Trezor для Safe 5 и Model One:

Подключите Trezor и выберите в Suite «Восстановить кошелек» (Recover a wallet), затем «Начать восстановление» (Start recovery) и подтвердите на устройстве. Выберите число слов. Введите слова. Safe 3, Safe 5, Safe 7 и Model T принимают их на самом устройстве. У Model One клавиатуры нет: слова вводят в Suite в перемешанном порядке, который задаёт устройство, причём Suite может спросить и слова, которых нет в вашей копии. В расширенном способе буквы вводят через «слепую» сетку, раскладку которой видно только на экране устройства. Задайте PIN-код. Затем Suite ищет счета с балансом или историей во включённых сетях; другие сети включаются в настройках Suite.

Trezor восстанавливает фразы BIP39 и резервные копии SLIP-39. Safe 5, Safe 7 и Safe 3 с июня 2024 года по умолчанию создают 20-словную копию SLIP-39, которую восстановит только кошелёк с поддержкой SLIP-39. Фразу из 24 слов от другого кошелька загрузить можно, но Trezor советует создать новый кошелёк и перевести средства на него. Для парольной фразы включите кошельки с парольной фразой (Use Passphrase wallets) в разделе «Настройки» → «Устройство» и откройте такой кошелёк из списка кошельков; Trezor предложит ввести парольную фразу на устройстве, чтобы она не попала на компьютер. Проверить копию без очистки можно кнопкой «Проверить резервную копию» (Check wallet backup) в том же разделе: устройство сравнит слова с сохранённой копией и ничего не изменит.

Electrum

Electrum восстанавливает свои фразы, фразы BIP39 и, на компьютере, доли SLIP-39. По умолчанию тип фразы — Electrum, поэтому фразу BIP39 он примет только после смены типа. Шаги для Electrum 4.8 на компьютере, по документации о фразах и мастеру из исходного кода:

Откройте мастер. Он запускается при первом старте, после условий использования, или через пункт меню «Создать/восстановить» (File → New/Restore). Назовите файл кошелька и выберите «Стандартный кошелек» (Standard wallet) и «У меня уже есть seed-фраза» (I already have a seed). Выберите тип фразы. Нажмите «Опции» (Options) и отметьте Electrum, «BIP39 seed» или «SLIP39 seed». Если была парольная фраза, отметьте и «Расширить этот seed при помощи пользовательских слов» (Extend this seed with custom words). Введите слова. Для фразы BIP39 Electrum предупреждает о неверной контрольной сумме, но даёт продолжить, так что опечатка здесь откроет пустой кошелёк. Выберите тип скрипта и путь деривации (только для BIP39 и SLIP-39). «Обнаружить существующие учетные записи» (Detect Existing Accounts) ищет известные пути через сеть; иначе выберите legacy (p2pkh), p2sh-segwit или native segwit (p2wpkh), который стоит по умолчанию, и при необходимости измените путь. Задайте пароль кошелька. Он шифрует файл кошелька и с расширением фразы не связан.

Типа скрипта Taproot на этом шаге нет, поэтому кошелёк BIP86 из BlueWallet или Sparrow в Electrum не восстановится. По умолчанию Electrum просматривает 20 адресов для приёма; чтобы искать дальше, выполните wallet.change_gap_limit(50) во вкладке «Консоль» (Console), которую включают в меню «Вид» (View). Приложение для Android работает так же, но типов фраз в нём два: Electrum и BIP39.

BlueWallet

BlueWallet — мобильный биткоин-кошелёк, который сам определяет тип адресов. Шаги по его руководству об импорте кошелька:

Начните импорт. Нажмите + → «Добавить кошелёк» (Add Wallet) → «Импортировать кошелёк» (Import wallet) и вставьте или наберите слова. Если была парольная фраза, откройте меню «⋯» и включите «Кодовая фраза» (Passphrase); там же включите «Поиск аккаунтов» (Search accounts), если пользовались не только первым аккаунтом. Подтвердите импорт. Нажмите «Импортировать» (Import) и выберите кошелёк, который нашёл BlueWallet.

По умолчанию BlueWallet проверяет первый аккаунт на путях BIP44, BIP49, BIP84 и BIP86 (Taproot) и считает путь использованным, только если у его первого адреса для приёма есть история. Если кошелёк так и не появился, нажмите «Использовать другой путь деривации» (Use custom derivation path) на экране найденных кошельков (свой путь деривации).

Sparrow

Sparrow — биткоин-кошелёк для компьютера, который спрашивает тип скрипта раньше слов. Интерфейс у него только английский. Шаги для текущей версии, Sparrow 2.5:

Выберите File → New Wallet, задайте имя и нажмите «Create Wallet». Укажите Script Type как у восстанавливаемого кошелька: Legacy (P2PKH), Nested Segwit (P2SH-P2WPKH), Native Segwit (P2WPKH), который стоит по умолчанию, или Taproot (P2TR). Нажмите «New or Imported Software Wallet» → «Mnemonic Words (BIP39)», выберите число слов и вводите их, пока Sparrow не покажет «Valid checksum». Если была парольная фраза, отметьте «Use passphrase?». Нажмите «Create Keystore» → «Import Keystore», затем «Apply» и решите, ставить ли пароль.

Не знаете тип скрипта? File → Import Wallet с вариантом мнемонической фразы определит его сам, если есть подключение к сети. Фразы Electrum Sparrow не принимает и советует импортировать файл кошелька Electrum, а копии SLIP-39 восстанавливает через «Mnemonic Shares (SLIP39)». Лимит адресов, по умолчанию 20, меняется в Settings → «Advanced» (FAQ Sparrow).

Фраза принята, а баланс нулевой

Если фраза записана верно, средства, скорее всего, на месте: кошелёк просто открыл другую ветку того же дерева ключей или смотрит не в ту сеть. Найдите старый адрес в обозревателе блоков: если баланс на нём есть, дело в настройках кошелька. Проверьте по порядку.

Путь деривации и тип адреса

Одни и те же слова по разным путям деривации дают разные адреса. В Bitcoin это четыре стандарта: BIP44 (адреса на 1…), BIP49 (на 3…), BIP84 (на bc1q…) и BIP86 (Taproot, на bc1p…), и кошелёк, не поддерживающий нужный стандарт, такие счета не находит. Выберите при импорте тот же тип адреса, что в старых записях. Как устроены пути, рассказано в статье путь деривации, а увидеть, как одна тестовая фраза даёт разные адреса, можно в конвертере сид-фразы в приватный ключ.

Номер аккаунта

По стандарту BIP44 кошелёк ищет аккаунты по очереди и останавливается на первом аккаунте без истории транзакций. В Ethereum приложения к тому же нумеруют аккаунты по-разному: второй аккаунт MetaMask и второй аккаунт в приложении Ledger лежат на разных путях. Если средства были не на первом аккаунте, добавьте следующие вручную.

Парольная фраза

Любая парольная фраза, даже с опечаткой или лишним пробелом, открывает свой, корректный, но пустой кошелёк, и ошибки при этом не будет. Проверьте варианты, которые могли использоваться, и вариант без парольной фразы.

Сеть и токены

В Ethereum и совместимых сетях (BNB Smart Chain, Polygon, Arbitrum и других) адрес один и тот же, но балансы у каждой сети свои, а кошелёк показывает только подключённые сети. Токены иногда приходится добавлять вручную. USDT в сети TRON лежит на отдельном адресе T…, который кошелёк покажет, только если поддерживает TRON. Приложения ещё и отключают сети: Coinbase Wallet больше не показывает Dogecoin и Litecoin, а Phantom — Sui. Монеты остаются в своих сетях, и кошелёк с поддержкой нужной сети покажет их по той же фразе.

Лимит в 20 адресов

BIP44 предписывает прекращать поиск после 20 неиспользованных адресов подряд (gap limit). Если вы создавали много адресов для приёма платежей и оплачены были не все, часть средств может оказаться за этой границей. В некоторых кошельках, например в Electrum, лимит можно увеличить.

Фразы, которые не относятся к BIP39

Не всякая фраза из английских слов — BIP39. Эти форматы восстанавливают только в кошельках, которые их поддерживают:

Формат Слов Как узнать Где восстанавливать Electrum обычно 12 создана в Electrum; слова из того же английского списка, но контрольной суммы BIP39 нет Electrum, тип фразы Electrum SLIP-39 (Shamir) 20 или 33 собственный список из 1024 слов; у долей одного набора совпадают первые два слова Trezor или кошелёк с поддержкой SLIP-39, например Electrum TON 24 слова из списка BIP39, но своя проверка и своё вычисление ключа TON-кошелёк Monero 25 (бывает 13 или 16) у классической фразы собственный список из 1626 слов кошелёк Monero

С версии 2.0 Electrum создаёт фразы своего формата с номером версии, а не BIP39, и BIP39-кошелёк обычно их не принимает. Новые модели Trezor по умолчанию создают 20-словную резервную копию SLIP-39 (см. раздел о Trezor выше), и в обычном BIP39-кошельке она не восстановится. Классическую 24-словную фразу TON BIP39-кошелёк отклонит или откроет по ней пустой кошелёк; для новых кошельков документация TON рекомендует 12-словную фразу BIP39. У Monero, в отличие от BIP39, есть и русский список слов.

После восстановления

Проверьте все счета и сети, которыми пользовались: биткоин-адреса разных типов, аккаунты Ethereum, токены. Решите, не скомпрометирована ли фраза. Если вы вводили её на сайте, отправляли «поддержке», хранили фото в облаке или её кто-то видел, считайте, что она известна посторонним. Смена PIN-кода не поможет: создайте новый кошелёк с новой фразой, лучше на аппаратном устройстве, и переведите туда всё, начиная с небольшой тестовой суммы. Для перевода токенов на старом адресе нужна основная монета сети (ETH, BNB, TRX) на комиссию. Обновите резервную копию. Бумага или металл, офлайн, в надёжном месте; подробнее — в статье как хранить сид-фразу.

Безопасность

Вводите фразу только в само приложение кошелька или на аппаратное устройство. Никакому сайту, боту или форме «проверки баланса», «синхронизации» и «получения аирдропа» ваши слова не нужны.

Служба поддержки кошелька или биржи никогда не просит сид-фразу. Просит — значит, мошенник.

Не фотографируйте фразу и не пересылайте её в мессенджерах и почте.

Конвертер на этом сайте показывает, как из слов получаются ключи и адреса.

Частые вопросы

Можно ли восстановить кошелёк без сид-фразы?

Только если сохранилась другая резервная копия, например файл кошелька с паролем или приватные ключи. Разработчики некастодиальных кошельков фразу не хранят и восстановить её не могут. Если кошелёк ещё открыт на старом устройстве и приложение позволяет показать фразу, сразу перепишите её. Если же средства лежали на бирже, сид-фразы у вас не было: доступ к аккаунту восстанавливает сама биржа.

Кошелёк пишет «неверная фраза». Что делать?

Сначала убедитесь, что это вообще фраза BIP39 (см. таблицу выше). Если да, ищите опечатку, похожее слово или перепутанный порядок слов: как это сделать, рассказано в статье неверная сид-фраза.

Можно ли восстановить кошелёк одного приложения в другом?

Да, если оба поддерживают BIP39 и нужные сети. Отличаться может путь деривации: тогда в новом приложении выберите тот же тип адреса или добавьте нужные аккаунты, а если оно этого не умеет, возьмите кошелёк, который поддерживает нужный путь.

Удалится ли кошелёк со старого устройства после восстановления на новом?

Нет. Старый телефон или устройство с той же фразой сохраняет полный доступ. Чтобы его отключить, сбросьте или очистите это устройство, а если фраза могла попасть к кому-то ещё, переведите средства в кошелёк с новой фразой.

Как заранее проверить, что фраза записана правильно?

Пока на новом кошельке нет денег, удалите его из приложения и восстановите по записи: совпадение адреса подтвердит, что слова записаны верно. Аппаратные кошельки умеют проверять копию без очистки: в Trezor Suite для этого есть кнопка «Проверить резервную копию», у Ledger — приложение Recovery Check. Отрепетировать сам процесс можно на тестовой фразе из генератора сид-фразы, не отправляя на такой кошелёк средства.