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Кошельки с поддержкой BIP39: сравнение и таблица

Кошельки с поддержкой BIP39: сравнение и таблица

Сид-фразы BIP39 поддерживает большинство популярных кошельков: аппаратные Trezor, Ledger, Coldcard, Keystone и BitBox02, биткоин-приложения Sparrow и BlueWallet, мультивалютные MetaMask, Trust Wallet, Phantom и Exodus — все они создают или восстанавливают стандартные фразы из 12–24 слов. Но поддержка бывает разной. Кошельки принимают разные длины фраз и списки слов, по-разному относятся к парольной фразе BIP39 и долям SLIP-39, по умолчанию используют разные пути деривации, а у нескольких известных кошельков фразы BIP39 нет вовсе. Ниже — 37 кошельков в 39 строках таблиц (модели Trezor различаются). Каждая ячейка проверена в октябре 2026 года по справке, документации или исходному коду самого производителя; источники перечислены под каждой таблицей, и документация большинства производителей — на английском.

Коротко о кошельках с BIP39

  • Длина фразы. 12 и 24 слова принимают почти везде. Exodus, Atomic Wallet и Coinbase Wallet в справке называют только 12 слов. Фразу из 18 слов восстановят Trezor, Ledger, Coldcard, Keystone, KeepKey и Tangem, но не BitBox02 (вариант убран в прошивке 9.24.0), Jade и Passport — им нужны 12 или 24 слова.
  • Парольная фраза BIP39. Её поддерживают Trezor, Ledger, Coldcard, Keystone, BitBox02, Jade, Passport, OneKey, KeepKey и SeedSigner, Tangem — при импорте, SafePal — по крайней мере на S1, а также Electrum, Sparrow, Wasabi, BlueWallet, приложение Blockstream, Nunchuk, Cake Wallet, Unstoppable и Rabby. MetaMask, Rainbow и Brave Wallet всегда вычисляют сид с пустой парольной фразой.
  • Доли SLIP-39. Создают Trezor (кроме Model One), Keystone 3 Pro, OneKey Pro и Wasabi; восстанавливают Electrum, Sparrow, BlueWallet и Rabby.
  • Списки слов. Все кошельки, для которых удалось это подтвердить, читают только английский список, кроме BlueWallet и Unstoppable — они принимают все десять официальных списков BIP39 — и Phoenix, где их четыре. Русского списка в BIP39 нет. MetaMask прямо пишет, что импортируемая фраза должна быть на английском.
  • Без фразы BIP39. Bitcoin Core, Muun, Zengo и Bitkey её никогда не показывают. Tangem и Coinbase Wallet по умолчанию создают кошельки без фразы.
  • Собственные форматы. Electrum создаёт сиды Electrum, TON-кошельки в Keeper используют 24-словную фразу TON, а кошельки Monero в Cake Wallet по умолчанию — 16-словный Polyseed.

Как читать таблицы

  • Открытый код. Да — официальный код опубликован под открытой лицензией, она названа в источниках; у аппаратных кошельков речь о прошивке. Частично — одни компоненты открыты, другие нет. Код опубликован — исходники доступны, но лицензия ограничивает их использование.
  • Создаёт / Восстанавливает. Какую длину фразы BIP39 кошелёк генерирует для нового кошелька и какую принимает при восстановлении; «12–24» означает все пять длин (12, 15, 18, 21, 24), а «SLIP-39 20, 33» — доли из 20 или 33 слов.
  • Парольная фраза. Поддержка необязательной парольной фразы BIP39 — «25-го слова», которое открывает отдельный кошелёк; число — её наибольшая длина в символах.
  • SLIP-39. Доли по схеме Шамира; это не фразы BIP39, подробнее — в статье SLIP-39 и BIP39.
  • Путь по умолчанию. Путь деривации первого аккаунта; n — номер аккаунта. Для Bitcoin BIP84 означает Native SegWit (m/84’/0’/n’), BIP49 — Nested SegWit, BIP44 — Legacy, BIP86 — Taproot. Одни и те же слова по разным путям дают разные адреса.
  • Пошагово. Ссылка на раздел о кошельке в нашей инструкции как восстановить кошелёк по сид-фразе, если он там разобран.
  • Прочерк (—) означает, что документация и код производителя этого не подтвердили, а н/п — что пункт неприменим: фразы BIP39 у кошелька нет.

Аппаратные кошельки

Большинство аппаратных кошельков генерируют слова на самом устройстве и там же принимают их при восстановлении; необязательную фразу Tangem создаёт его приложение на телефоне. Как такие устройства устроены, рассказано в статье аппаратный кошелёк: что это и как работает.

КошелёкОткрытый кодСоздаётВосстанавливаетПарольная фразаSLIP-39Путь по умолчаниюСписки словПошагово
Trezor Safe 3, Safe 5, Safe 7ДаSLIP-39 20 (по умолчанию); BIP39 12 или 2412, 18, 24; SLIP-39 20, 33Да, 128Создаёт, восстанавливаетBTC m/84’/0’/n’; ETH m/44’/60’/0’/0/nАнглийскийTrezor
Trezor Model TДа12 (по умолчанию) или 24; SLIP-39 2012, 18, 24; SLIP-39 20, 33Да, 128Создаёт, восстанавливаетBTC m/84’/0’/n’; ETH m/44’/60’/0’/0/nАнглийскийTrezor
Trezor Model OneДа24 (по умолчанию) или 1212, 18, 24Да, 50, ввод в Trezor SuiteНетBTC m/84’/0’/n’; ETH m/44’/60’/0’/0/nАнглийскийTrezor
LedgerЧастично2412, 18, 24Да, 100НетBTC BIP84; ETH m/44’/60’/n’/0/0Ledger
Coldcard Q, Mk5, Mk4Код опубликован24 или 1212, 18, 24Да, 100Нет (вместо неё Seed XOR)BIP84, 49 или 44, аккаунт 0Английский
Keystone 3 ProДа24 (по умолчанию) или 12; доли Шамира12, 18, 24; SLIP-39 20, 33Да, 128Создаёт, восстанавливаетАнглийский
BitBox02, BitBox02 NovaДа24 (по умолчанию) или 1212, 24ДаНетBTC BIP84Английский
Blockstream JadeДа12 или 2412, 24ДаНетАнглийский
Passport CoreДа24; 12 — с прошивки 2.3.012, 24ДаНетАнглийский
TangemКод опубликованПо умолчанию без фразы; 12 или 24 на выбор12–24Да, при импортеНет
SafePal S1, S1 Pro, X1Частично12 или 24Да (S1)
OneKeyДаPro: 12 или 24 либо SLIP-39 20Да, 50Pro: создаёт, восстанавливает
KeepKeyДа1212, 18, 24ДаНет
SeedSignerДа12 или 2412, 24ДаНетBIP84, 49 или 86 — выбор при экспортеАнглийский
BitkeyДаБез фразы: ключи 2 из 3н/пн/пн/пн/пн/п

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Кошельки для компьютера

КошелёкОткрытый кодСоздаётВосстанавливаетПарольная фразаSLIP-39Путь по умолчаниюСписки словПошагово
ElectrumДаТолько сиды Electrum, не BIP3912–24; доли SLIP-39 (на компьютере)Да («расширение сида»)Восстанавливает (на компьютере)BIP84 при импорте BIP39АнглийскийElectrum
SparrowДа12–24 (по умолчанию 24)12–24; доли SLIP-39ДаВосстанавливаетBIP84АнглийскийSparrow
WasabiДа12 или SLIP-39 2012–24; доли SLIP-39Да: это пароль кошелькаСоздаёт, восстанавливаетBIP84 и BIP86
Bitcoin CoreДаБез фразы: резервная копия — файл кошелькан/пн/пн/пДескрипторы; по умолчанию bech32 (BIP84)н/п
ExodusЧастично1212BTC m/84’/0’/0’/0/0; ETH m/44’/60’/0’/0/0Создаёт на английскомExodus
Atomic WalletЧастично1212

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Мобильные кошельки

КошелёкОткрытый кодСоздаётВосстанавливаетПарольная фразаSLIP-39Путь по умолчаниюСписки словПошагово
BlueWalletДа12 (24 — из вашей энтропии)12–24; сиды Electrum; SLIP-39Да, при импортеВосстанавливаетBIP84Импорт — все 10BlueWallet
Приложение Blockstream (бывший Green)Да12 или 2412, 24ДаНетSinglesig: BIP44, 49 или 84
NunchukДа24Да
MuunДаБез фразы: код восстановления и Emergency Kitн/пн/пн/пн/пн/п
PhoenixДа12Собственный сид из 12 словАнглийский, испанский, французский, чешский
Cake WalletДаBTC, ETH: 12 (по умолчанию) или 24; Monero: Polyseed 16BIP39; сиды Electrum; Monero — Polyseed, 25 словДаBTC BIP84; ETH m/44’/60’/0’/0
Trust WalletЧастично1212, 24BTC m/84’/0’/0’/0/0; ETH m/44’/60’/0’/0/0; SOL m/44’/501’/0’Trust Wallet
Coinbase WalletБез фразы: passkey или вход по почте12Coinbase Wallet
ZengoБез фразы: доли ключа по MPCн/пн/пн/пн/пн/п
Keeper (бывший Tonkeeper)Да12 или 24; TON-кошельки — 24-словная фраза TONФразы TON и BIP39TON из BIP39: m/44’/607’/0’
Unstoppable WalletДа12–24 (рекомендуется 12)12–24ДаНетПри восстановлении — все 10; создаёт на английском

Источники:

Расширения для браузера и веб-кошельки

КошелёкОткрытый кодСоздаётВосстанавливаетПарольная фразаSLIP-39Путь по умолчаниюСписки словПошагово
MetaMaskКод опубликован12 или вход через Google либо Apple12–24НетНетEVM m/44’/60’/0’/0/n; BTC BIP84Только английскийMetaMask
RabbyДа1212–24; доли SLIP-39Да, при импортеВосстанавливаетEVM m/44’/60’/0’/0/nАнглийский
Phantom1212, 24SOL m/44’/501’/n’/0’; EVM m/44’/60’/0’/0/n; BTC m/84’/0’/0’/0/nPhantom
RainbowДа1212–24НетНетm/44’/60’/0’/0/n
Brave WalletДа1212–24НетНетETH m/44’/60’/0’/0/n; SOL m/44’/501’/n’/0’; BTC m/84’/0’/n’
Keplr12, 24НетBIP44 для каждой сети, можно изменить
Solflare12 (на телефоне)12, 24Несколько, в Advanced options

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Что значит «совместим с BIP39» и чем кошельки всё равно различаются

BIP39 описывает только первый шаг: как случайная энтропия превращается в слова и как слова вместе с необязательной парольной фразой превращаются в 512-битный сид. Два кошелька с поддержкой BIP39 получат из одной фразы одинаковый сид. Всё, что дальше, — ключи и адреса, которые вы видите, — зависит от других стандартов и от решений каждого кошелька.

Путь деривации и тип адреса

Из сида строится дерево ключей, и каждый кошелёк выбирает свою ветку. Trezor Suite нумерует аккаунты Ethereum в конце пути — m/44’/60’/0’/0/n, а Ledger Wallet — на уровне аккаунта, m/44’/60’/n’/0/0: первый аккаунт совпадёт, второй уже нет. В Solana Phantom использует m/44’/501’/n’/0’, а Wallet Core от Trust Wallet по умолчанию — m/44’/501’/0’. Биткоин-кошельки обычно начинают с Native SegWit (BIP84), но у Wasabi, например, есть ещё и аккаунт Taproot (BIP86), и его монеты видны только в кошельках с поддержкой Taproot: импорт BIP39 в Electrum предлагает лишь legacy, nested и native SegWit. Как устроены эти числа, объясняет статья путь деривации, а как тип адреса виден в расширенном публичном ключе — гайд xpub, ypub и zpub (на английском).

Парольная фраза

Кошелёк без поля для парольной фразы открывает только кошелёк с пустой парольной фразой. Если вы задали её в Trezor, Ledger или Coldcard, то MetaMask, Rainbow или Brave Wallet по тем же словам откроют кошелёк без неё — и никакой ошибки не покажут.

Поиск аккаунтов и лимит адресов

BIP44 велит проверять аккаунты по порядку и останавливаться на первом без транзакций, а адреса — прекращать сканировать после 20 неиспользованных подряд. Средства на третьем аккаунте после пустого второго или дальше 20 пустых адресов найдёт только кошелёк, где можно добавить аккаунт вручную или поднять лимит. Что проверить в таком случае, рассказано в разделе «Фраза принята, а баланс нулевой».

Длина фразы и список слов

Контрольную сумму кошелёк проверяет, находя каждое слово в своём списке, поэтому фразу на языке, которого в нём нет, он отклонит. У большинства аппаратных кошельков из таблиц есть только английский список. Фразы из 15 и 21 слова — полноценный BIP39, но создают их немногие кошельки, а некоторые принимают только 12 и 24 слова.

Форматы, которые лишь похожи на BIP39

  • Сиды Electrum состоят из слов того же английского списка, но проверяются по-своему, и кошельки BIP39 их обычно отклоняют: см. сид Electrum и BIP39.
  • Доли SLIP-39 — это 20 или 33 слова из отдельного списка в 1024 слова.
  • Классическая фраза TON — 24 слова из списка BIP39, но со своей проверкой и своим выводом ключа: см. сид-фраза TON.
  • Сиды Monero — 25 слов (16 у Polyseed). Cake Wallet отмечает, что Monero не использует BIP39 напрямую, и превращает фразу BIP39 в обычный кошелёк Monero. Эти и другие исключения собраны в статье форматы сид-фраз по сетям.
  • Кошельки без фразы — Zengo, Muun, Bitkey — перенести по словам нельзя: их восстанавливают собственными средствами.

Как проверить совместимость до восстановления

  1. Посчитайте слова. 12, 15, 18, 21 или 24 слова могут быть фразой BIP39; 20 или 33 указывают на SLIP-39, 25 — на Monero, 13 — на старый сид Electrum. Если кошелёк отклоняет слова, причина чаще всего в контрольной сумме; как она устроена, показывает проверка сид-фразы на тестовых фразах.
  2. Вспомните, где создана фраза. Приложение или устройство подскажет формат, список слов и вероятный путь деривации; по старым адресам, начинающимся с 1, 3, bc1q или bc1p, виден тип биткоин-адреса.
  3. Сверьтесь со строкой нужного кошелька. Он должен принимать вашу длину фразы и список слов, поддерживать парольную фразу, если вы её задавали, и нужные вам сети.
  4. Подберите путь. Если путь по умолчанию другой, выберите кошелёк, где его можно задать: в Electrum можно выбрать тип скрипта и изменить путь, а BlueWallet умеет искать по другим путям или принять свой.
  5. Сравните первый адрес. После восстановления убедитесь, что первый адрес получения совпадает с вашими записями, и только потом пользуйтесь новым кошельком.

Другие статьи — в разделах о кошельках (на английском) и о сид-фразах (на английском), а на русском — на главной странице раздела.

Частые вопросы

Поддерживает ли MetaMask BIP39?

Да. MetaMask создаёт фразу BIP39 из 12 слов, импортирует английские фразы из 12–24 слов и выводит аккаунты Ethereum по пути m/44’/60’/0’/0/n. Парольной фразы BIP39 в нём нет, поэтому фраза, которая в другом кошельке использовалась с парольной фразой, откроет в MetaMask только кошелёк без неё.

Можно ли восстановить фразу Ledger в Trezor или другом кошельке?

Да: фраза Ledger — стандартная фраза BIP39 из 24 слов, и её восстановит любой кошелёк, принимающий 24 слова. Счета Bitcoin Native SegWit и первый аккаунт Ethereum совпадут. Следующие аккаунты Ethereum в Ledger Wallet лежат на другом пути, а парольную фразу Ledger придётся ввести в новом кошельке заново.

Какие кошельки обходятся без сид-фразы?

Bitcoin Core полагается на резервную копию файла кошелька, Muun — на код восстановления и Emergency Kit, Zengo вместо приватного ключа использует две секретные доли — на вашем телефоне и на своём сервере, Bitkey использует ключи 2 из 3 на телефоне, устройстве и сервере Bitkey. Tangem создаёт ключи на картах без фразы, если вы не выбрали её сами, а Coinbase Wallet создаёт кошельки с passkey или входом по почте и импортирует фразы из 12 слов.

Поддерживает ли Electrum BIP39?

Он восстанавливает фразы BIP39, но сам создаёт только сиды Electrum. Чтобы импортировать фразу BIP39, в мастере восстановления нажмите Options и выберите тип сида BIP39.

Какие кошельки принимают фразу BIP39 на другом языке?

BlueWallet при импорте принимает все десять официальных списков, в Unstoppable Wallet язык выбирают при восстановлении, а в Phoenix есть английский, испанский, французский и чешский. MetaMask, Coldcard, BitBox02, Jade и SeedSigner в документации или коде указывают, что работают только с английским списком. Русского списка в BIP39 нет, поэтому записать фразу русскими словами нельзя, а почти все кошельки ждут слова из английского списка.