Кошельки с поддержкой BIP39: сравнение и таблица
Сид-фразы BIP39 поддерживает большинство популярных кошельков: аппаратные Trezor, Ledger, Coldcard, Keystone и BitBox02, биткоин-приложения Sparrow и BlueWallet, мультивалютные MetaMask, Trust Wallet, Phantom и Exodus — все они создают или восстанавливают стандартные фразы из 12–24 слов. Но поддержка бывает разной. Кошельки принимают разные длины фраз и списки слов, по-разному относятся к парольной фразе BIP39 и долям SLIP-39, по умолчанию используют разные пути деривации, а у нескольких известных кошельков фразы BIP39 нет вовсе. Ниже — 37 кошельков в 39 строках таблиц (модели Trezor различаются). Каждая ячейка проверена в октябре 2026 года по справке, документации или исходному коду самого производителя; источники перечислены под каждой таблицей, и документация большинства производителей — на английском.
Коротко о кошельках с BIP39
- Длина фразы. 12 и 24 слова принимают почти везде. Exodus, Atomic Wallet и Coinbase Wallet в справке называют только 12 слов. Фразу из 18 слов восстановят Trezor, Ledger, Coldcard, Keystone, KeepKey и Tangem, но не BitBox02 (вариант убран в прошивке 9.24.0), Jade и Passport — им нужны 12 или 24 слова.
- Парольная фраза BIP39. Её поддерживают Trezor, Ledger, Coldcard, Keystone, BitBox02, Jade, Passport, OneKey, KeepKey и SeedSigner, Tangem — при импорте, SafePal — по крайней мере на S1, а также Electrum, Sparrow, Wasabi, BlueWallet, приложение Blockstream, Nunchuk, Cake Wallet, Unstoppable и Rabby. MetaMask, Rainbow и Brave Wallet всегда вычисляют сид с пустой парольной фразой.
- Доли SLIP-39. Создают Trezor (кроме Model One), Keystone 3 Pro, OneKey Pro и Wasabi; восстанавливают Electrum, Sparrow, BlueWallet и Rabby.
- Списки слов. Все кошельки, для которых удалось это подтвердить, читают только английский список, кроме BlueWallet и Unstoppable — они принимают все десять официальных списков BIP39 — и Phoenix, где их четыре. Русского списка в BIP39 нет. MetaMask прямо пишет, что импортируемая фраза должна быть на английском.
- Без фразы BIP39. Bitcoin Core, Muun, Zengo и Bitkey её никогда не показывают. Tangem и Coinbase Wallet по умолчанию создают кошельки без фразы.
- Собственные форматы. Electrum создаёт сиды Electrum, TON-кошельки в Keeper используют 24-словную фразу TON, а кошельки Monero в Cake Wallet по умолчанию — 16-словный Polyseed.
Как читать таблицы
- Открытый код. Да — официальный код опубликован под открытой лицензией, она названа в источниках; у аппаратных кошельков речь о прошивке. Частично — одни компоненты открыты, другие нет. Код опубликован — исходники доступны, но лицензия ограничивает их использование.
- Создаёт / Восстанавливает. Какую длину фразы BIP39 кошелёк генерирует для нового кошелька и какую принимает при восстановлении; «12–24» означает все пять длин (12, 15, 18, 21, 24), а «SLIP-39 20, 33» — доли из 20 или 33 слов.
- Парольная фраза. Поддержка необязательной парольной фразы BIP39 — «25-го слова», которое открывает отдельный кошелёк; число — её наибольшая длина в символах.
- SLIP-39. Доли по схеме Шамира; это не фразы BIP39, подробнее — в статье SLIP-39 и BIP39.
- Путь по умолчанию. Путь деривации первого аккаунта; n — номер аккаунта. Для Bitcoin BIP84 означает Native SegWit (m/84’/0’/n’), BIP49 — Nested SegWit, BIP44 — Legacy, BIP86 — Taproot. Одни и те же слова по разным путям дают разные адреса.
- Пошагово. Ссылка на раздел о кошельке в нашей инструкции как восстановить кошелёк по сид-фразе, если он там разобран.
- Прочерк (—) означает, что документация и код производителя этого не подтвердили, а н/п — что пункт неприменим: фразы BIP39 у кошелька нет.
Аппаратные кошельки
Большинство аппаратных кошельков генерируют слова на самом устройстве и там же принимают их при восстановлении; необязательную фразу Tangem создаёт его приложение на телефоне. Как такие устройства устроены, рассказано в статье аппаратный кошелёк: что это и как работает.
|Кошелёк
|Открытый код
|Создаёт
|Восстанавливает
|Парольная фраза
|SLIP-39
|Путь по умолчанию
|Списки слов
|Пошагово
|Trezor Safe 3, Safe 5, Safe 7
|Да
|SLIP-39 20 (по умолчанию); BIP39 12 или 24
|12, 18, 24; SLIP-39 20, 33
|Да, 128
|Создаёт, восстанавливает
|BTC m/84’/0’/n’; ETH m/44’/60’/0’/0/n
|Английский
|Trezor
|Trezor Model T
|Да
|12 (по умолчанию) или 24; SLIP-39 20
|12, 18, 24; SLIP-39 20, 33
|Да, 128
|Создаёт, восстанавливает
|BTC m/84’/0’/n’; ETH m/44’/60’/0’/0/n
|Английский
|Trezor
|Trezor Model One
|Да
|24 (по умолчанию) или 12
|12, 18, 24
|Да, 50, ввод в Trezor Suite
|Нет
|BTC m/84’/0’/n’; ETH m/44’/60’/0’/0/n
|Английский
|Trezor
|Ledger
|Частично
|24
|12, 18, 24
|Да, 100
|Нет
|BTC BIP84; ETH m/44’/60’/n’/0/0
|—
|Ledger
|Coldcard Q, Mk5, Mk4
|Код опубликован
|24 или 12
|12, 18, 24
|Да, 100
|Нет (вместо неё Seed XOR)
|BIP84, 49 или 44, аккаунт 0
|Английский
|—
|Keystone 3 Pro
|Да
|24 (по умолчанию) или 12; доли Шамира
|12, 18, 24; SLIP-39 20, 33
|Да, 128
|Создаёт, восстанавливает
|—
|Английский
|—
|BitBox02, BitBox02 Nova
|Да
|24 (по умолчанию) или 12
|12, 24
|Да
|Нет
|BTC BIP84
|Английский
|—
|Blockstream Jade
|Да
|12 или 24
|12, 24
|Да
|Нет
|—
|Английский
|—
|Passport Core
|Да
|24; 12 — с прошивки 2.3.0
|12, 24
|Да
|Нет
|—
|Английский
|—
|Tangem
|Код опубликован
|По умолчанию без фразы; 12 или 24 на выбор
|12–24
|Да, при импорте
|Нет
|—
|—
|—
|SafePal S1, S1 Pro, X1
|Частично
|12 или 24
|—
|Да (S1)
|—
|—
|—
|—
|OneKey
|Да
|Pro: 12 или 24 либо SLIP-39 20
|—
|Да, 50
|Pro: создаёт, восстанавливает
|—
|—
|—
|KeepKey
|Да
|12
|12, 18, 24
|Да
|Нет
|—
|—
|—
|SeedSigner
|Да
|12 или 24
|12, 24
|Да
|Нет
|BIP84, 49 или 86 — выбор при экспорте
|Английский
|—
|Bitkey
|Да
|Без фразы: ключи 2 из 3
|н/п
|н/п
|н/п
|н/п
|н/п
|—
Источники:
- Trezor: форматы резервной копии по моделям, ограничения парольной фразы, число слов в прошивке Safe и Model T и Model One, единственный список слов BIP39 в прошивке, пути Trezor Suite для Bitcoin и Ethereum. Safe 3 создаёт 20-словную копию SLIP-39 по умолчанию с июня 2024 года, более ранние экземпляры — 12 слов BIP39. Лицензия прошивки — GPLv3, LGPLv3 и MIT; у Trezor Suite собственная лицензия T-RSL.
- Ledger: восстановление по фразе (устройства генерируют только 24 слова, варианты 12 и 18 — для фраз из других кошельков), Native SegWit по умолчанию, схема путей по умолчанию в Ledger Wallet, парольная фраза (до 100 символов), что открыто: Ledger Wallet распространяется под MIT, а низкоуровневый код защищённого чипа опубликовать нельзя по договору с его производителем.
- Coldcard: создание и импорт сида (импорт — «BIP-39 (English only)»), парольная фраза (до 100 символов ASCII), пути деривации, Seed XOR, лицензия (MIT с условием Commons Clause).
- Keystone: первая настройка (24 слова), 12 или 24 слова либо доли Шамира, резервная копия Шамира, парольная фраза, в прошивке — число слов при импорте и список слов, лицензия (MIT).
- BitBox: слова восстановления (12 или 24, английские), журнал изменений прошивки (в v9.24.0 убрано восстановление из 18 слов), необязательная парольная фраза, счёт Native SegWit по умолчанию, репозиторий прошивки (Apache-2.0).
- Blockstream Jade: настройка с выбором длины и парольной фразой, код мнемоники в прошивке (12 или 24 слова, только английский список), репозиторий (MIT).
- Foundation Passport: настройка Passport Core, в прошивке — восстановление и парольная фраза (GPL-3.0-or-later). Passport Prime по умолчанию делает резервную копию Magic Backup по схеме 2 из 3, сказано в FAQ Foundation.
- Tangem: настройка без сид-фразы (ключи создаются в чипе и копируются на другие карты), настройка с сид-фразой, импорт и парольная фраза, лицензия приложения («not an open source license»).
- SafePal: фразы из 12 или 24 слов на S1, S1 Pro и X1, возможности S1 и что в нём открыто.
- OneKey (Pro, Classic 1S, Mini, Touch): характеристики OneKey Pro, SLIP-39 на Pro с версии 4.15.0, парольная фраза, импорт в приложении OneKey (от 12 до 24 слов). Прошивка — под GPLv3, LGPLv3 и MIT, у приложения собственная лицензия OneKey.
- KeepKey: по умолчанию 12 слов, при восстановлении 12, 18 или 24, парольная фраза, прошивка (LGPL-3.0).
- SeedSigner: возможности (MIT; новая фраза — по броскам кубика, снимку камеры или выбранным словам; парольная фраза; типы скриптов), сценарии для 12 и 24 слов, настройки (включён только английский список).
- Bitkey: как Bitkey работает без сид-фразы (ключи на телефоне, устройстве и сервере Bitkey, подписывают любые два), лицензия (MIT).
Кошельки для компьютера
|Кошелёк
|Открытый код
|Создаёт
|Восстанавливает
|Парольная фраза
|SLIP-39
|Путь по умолчанию
|Списки слов
|Пошагово
|Electrum
|Да
|Только сиды Electrum, не BIP39
|12–24; доли SLIP-39 (на компьютере)
|Да («расширение сида»)
|Восстанавливает (на компьютере)
|BIP84 при импорте BIP39
|Английский
|Electrum
|Sparrow
|Да
|12–24 (по умолчанию 24)
|12–24; доли SLIP-39
|Да
|Восстанавливает
|BIP84
|Английский
|Sparrow
|Wasabi
|Да
|12 или SLIP-39 20
|12–24; доли SLIP-39
|Да: это пароль кошелька
|Создаёт, восстанавливает
|BIP84 и BIP86
|—
|—
|Bitcoin Core
|Да
|Без фразы: резервная копия — файл кошелька
|н/п
|н/п
|н/п
|Дескрипторы; по умолчанию bech32 (BIP84)
|н/п
|—
|Exodus
|Частично
|12
|12
|—
|—
|BTC m/84’/0’/0’/0/0; ETH m/44’/60’/0’/0/0
|Создаёт на английском
|Exodus
|Atomic Wallet
|Частично
|12
|12
|—
|—
|—
|—
|—
Источники:
- Electrum: документация о сидах, проверка контрольной суммы BIP39 (от 12 до 24 слов, английский список), мастер импорта (по умолчанию p2wpkh), история версий (SLIP-39 с версии 4.1.5), репозиторий (MIT). Чем форматы отличаются, объясняет статья сид Electrum и BIP39.
- Sparrow: меню выбора числа слов, тип скрипта по умолчанию, английский список слов, SLIP-39 с версии 2.0.0, репозиторий (Apache-2.0).
- Wasabi: создание кошелька (12 слов или доли SLIP-39), FAQ (парольная фраза, BIP84 и BIP86), код экрана восстановления, SLIP-39 в версии 2.6.0, репозиторий (MIT).
- Bitcoin Core: управление кошельками (резервная копия файлом, пути дескрипторов), тип адреса по умолчанию, репозиторий (MIT). Поддержки BIP39 в исходном коде нет; что сохранять вместо фразы, рассказывает наш гайд по резервной копии Bitcoin Core (на английском).
- Exodus: о 12-словном секретном ключе (всегда 12 слов, английский список), восстановление, пути деривации, что открыто в коде.
- Atomic Wallet: восстановление по 12 словам, почему часть кода закрыта.
Мобильные кошельки
|Кошелёк
|Открытый код
|Создаёт
|Восстанавливает
|Парольная фраза
|SLIP-39
|Путь по умолчанию
|Списки слов
|Пошагово
|BlueWallet
|Да
|12 (24 — из вашей энтропии)
|12–24; сиды Electrum; SLIP-39
|Да, при импорте
|Восстанавливает
|BIP84
|Импорт — все 10
|BlueWallet
|Приложение Blockstream (бывший Green)
|Да
|12 или 24
|12, 24
|Да
|Нет
|Singlesig: BIP44, 49 или 84
|—
|—
|Nunchuk
|Да
|24
|—
|Да
|—
|—
|—
|—
|Muun
|Да
|Без фразы: код восстановления и Emergency Kit
|н/п
|н/п
|н/п
|н/п
|н/п
|—
|Phoenix
|Да
|12
|Собственный сид из 12 слов
|—
|—
|—
|Английский, испанский, французский, чешский
|—
|Cake Wallet
|Да
|BTC, ETH: 12 (по умолчанию) или 24; Monero: Polyseed 16
|BIP39; сиды Electrum; Monero — Polyseed, 25 слов
|Да
|—
|BTC BIP84; ETH m/44’/60’/0’/0
|—
|—
|Trust Wallet
|Частично
|12
|12, 24
|—
|—
|BTC m/84’/0’/0’/0/0; ETH m/44’/60’/0’/0/0; SOL m/44’/501’/0’
|—
|Trust Wallet
|Coinbase Wallet
|—
|Без фразы: passkey или вход по почте
|12
|—
|—
|—
|—
|Coinbase Wallet
|Zengo
|—
|Без фразы: доли ключа по MPC
|н/п
|н/п
|н/п
|н/п
|н/п
|—
|Keeper (бывший Tonkeeper)
|Да
|12 или 24; TON-кошельки — 24-словная фраза TON
|Фразы TON и BIP39
|—
|—
|TON из BIP39: m/44’/607’/0’
|—
|—
|Unstoppable Wallet
|Да
|12–24 (рекомендуется 12)
|12–24
|Да
|Нет
|—
|При восстановлении — все 10; создаёт на английском
|—
Источники:
- BlueWallet: код создания кошелька (16 байт или ваши 16 либо 32 байта энтропии), путь HD SegWit, код импорта (BIP39, Electrum, SLIP-39, парольная фраза), принимаемые списки слов, инструкция по импорту, репозиторий (MIT).
- Приложение Blockstream: о фразе восстановления (12 или 24 слова BIP39; при восстановлении как singlesig средства Multisig Shield не появятся), восстановление, парольная фраза BIP39, пути singlesig, страница приложения, код для Android (GPL-3.0).
- Nunchuk: создание программного ключа (24 слова, необязательная парольная фраза), код для Android (GPL-3.0).
- Muun: почему в Muun нет мнемоники, исходный код (MIT).
- Phoenix: FAQ (сид из 12 слов), языки мнемоники, исходный код (Apache-2.0).
- Cake Wallet: Bitcoin (по умолчанию BIP39 из 12 слов, на выбор 24 слова или сид Electrum, m/84’/0’/0’), Monero, Ethereum, создание кошелька (необязательная парольная фраза в Advanced Settings), исходный код (MIT).
- Trust Wallet: восстановление (фраза из 12 слов), импорт («a 12 or 24-word backup»), пути по умолчанию в Wallet Core — открытой библиотеке, на которой построено приложение (Apache-2.0).
- Coinbase Wallet: типы кошельков (смарт-кошельки с passkey, кошельки со входом через почту и соцсети и мнемонические кошельки, которые импортируют по фразе из 12 слов).
- Zengo: модель безопасности (две доли ключа: одна на телефоне, другая на сервере Zengo), восстановление (почта, файл восстановления в облаке, 3D FaceLock).
- Keeper: Keeper, ранее Tonkeeper, справка о фразе восстановления, импорте и TON- и мультичейн-кошельках, типы фраз в коде, исходный код для iOS и Android (GPL-3.0). Формат разобран в статье сид-фраза TON.
- Unstoppable Wallet: длины при создании, экран восстановления (парольная фраза, выбор языка), поддерживаемые языки, исходный код (MIT).
Расширения для браузера и веб-кошельки
|Кошелёк
|Открытый код
|Создаёт
|Восстанавливает
|Парольная фраза
|SLIP-39
|Путь по умолчанию
|Списки слов
|Пошагово
|MetaMask
|Код опубликован
|12 или вход через Google либо Apple
|12–24
|Нет
|Нет
|EVM m/44’/60’/0’/0/n; BTC BIP84
|Только английский
|MetaMask
|Rabby
|Да
|12
|12–24; доли SLIP-39
|Да, при импорте
|Восстанавливает
|EVM m/44’/60’/0’/0/n
|Английский
|—
|Phantom
|—
|12
|12, 24
|—
|—
|SOL m/44’/501’/n’/0’; EVM m/44’/60’/0’/0/n; BTC m/84’/0’/0’/0/n
|—
|Phantom
|Rainbow
|Да
|12
|12–24
|Нет
|Нет
|m/44’/60’/0’/0/n
|—
|—
|Brave Wallet
|Да
|12
|12–24
|Нет
|Нет
|ETH m/44’/60’/0’/0/n; SOL m/44’/501’/n’/0’; BTC m/84’/0’/n’
|—
|—
|Keplr
|—
|—
|12, 24
|—
|Нет
|BIP44 для каждой сети, можно изменить
|—
|—
|Solflare
|—
|12 (на телефоне)
|12, 24
|—
|—
|Несколько, в Advanced options
|—
|—
Источники:
- MetaMask: использование существующего кошелька («Imported SRPs must be in English»), создание кошелька (12 слов или вход через соцсети), путь деривации, код экрана импорта (от 12 до 24 слов; в справке — 12 или 24), HD-ключница (сид без парольной фразы), счета Bitcoin, лицензия (авторские права ConsenSys с ограниченной лицензией).
- Rabby: генерация фразы, поля импорта (от 12 до 24 слов, SLIP-39, парольная фраза, английский список), путь по умолчанию, лицензия (MIT).
- Phantom: создание кошелька (12 слов; 24-словные фразы BIP39 можно импортировать), пути деривации.
- Rainbow: генерация фразы, проверка при импорте, сид без парольной фразы, путь по умолчанию, репозиторий (GPL-3.0).
- Brave Wallet: код BIP39 (размеры, проверка), сид с пустой парольной фразой, пути для Ethereum, Solana и Bitcoin, репозиторий (MPL-2.0).
- Keplr: импорт кошелька (12 или 24 слова, путь в разделе Advanced).
- Solflare: настройка на телефоне (12 слов), FAQ (12 или 24 слова, пути деривации в Advanced options).
Что значит «совместим с BIP39» и чем кошельки всё равно различаются
BIP39 описывает только первый шаг: как случайная энтропия превращается в слова и как слова вместе с необязательной парольной фразой превращаются в 512-битный сид. Два кошелька с поддержкой BIP39 получат из одной фразы одинаковый сид. Всё, что дальше, — ключи и адреса, которые вы видите, — зависит от других стандартов и от решений каждого кошелька.
Путь деривации и тип адреса
Из сида строится дерево ключей, и каждый кошелёк выбирает свою ветку. Trezor Suite нумерует аккаунты Ethereum в конце пути — m/44’/60’/0’/0/n, а Ledger Wallet — на уровне аккаунта, m/44’/60’/n’/0/0: первый аккаунт совпадёт, второй уже нет. В Solana Phantom использует m/44’/501’/n’/0’, а Wallet Core от Trust Wallet по умолчанию — m/44’/501’/0’. Биткоин-кошельки обычно начинают с Native SegWit (BIP84), но у Wasabi, например, есть ещё и аккаунт Taproot (BIP86), и его монеты видны только в кошельках с поддержкой Taproot: импорт BIP39 в Electrum предлагает лишь legacy, nested и native SegWit. Как устроены эти числа, объясняет статья путь деривации, а как тип адреса виден в расширенном публичном ключе — гайд xpub, ypub и zpub (на английском).
Парольная фраза
Кошелёк без поля для парольной фразы открывает только кошелёк с пустой парольной фразой. Если вы задали её в Trezor, Ledger или Coldcard, то MetaMask, Rainbow или Brave Wallet по тем же словам откроют кошелёк без неё — и никакой ошибки не покажут.
Поиск аккаунтов и лимит адресов
BIP44 велит проверять аккаунты по порядку и останавливаться на первом без транзакций, а адреса — прекращать сканировать после 20 неиспользованных подряд. Средства на третьем аккаунте после пустого второго или дальше 20 пустых адресов найдёт только кошелёк, где можно добавить аккаунт вручную или поднять лимит. Что проверить в таком случае, рассказано в разделе «Фраза принята, а баланс нулевой».
Длина фразы и список слов
Контрольную сумму кошелёк проверяет, находя каждое слово в своём списке, поэтому фразу на языке, которого в нём нет, он отклонит. У большинства аппаратных кошельков из таблиц есть только английский список. Фразы из 15 и 21 слова — полноценный BIP39, но создают их немногие кошельки, а некоторые принимают только 12 и 24 слова.
Форматы, которые лишь похожи на BIP39
- Сиды Electrum состоят из слов того же английского списка, но проверяются по-своему, и кошельки BIP39 их обычно отклоняют: см. сид Electrum и BIP39.
- Доли SLIP-39 — это 20 или 33 слова из отдельного списка в 1024 слова.
- Классическая фраза TON — 24 слова из списка BIP39, но со своей проверкой и своим выводом ключа: см. сид-фраза TON.
- Сиды Monero — 25 слов (16 у Polyseed). Cake Wallet отмечает, что Monero не использует BIP39 напрямую, и превращает фразу BIP39 в обычный кошелёк Monero. Эти и другие исключения собраны в статье форматы сид-фраз по сетям.
- Кошельки без фразы — Zengo, Muun, Bitkey — перенести по словам нельзя: их восстанавливают собственными средствами.
Как проверить совместимость до восстановления
- Посчитайте слова. 12, 15, 18, 21 или 24 слова могут быть фразой BIP39; 20 или 33 указывают на SLIP-39, 25 — на Monero, 13 — на старый сид Electrum. Если кошелёк отклоняет слова, причина чаще всего в контрольной сумме; как она устроена, показывает проверка сид-фразы на тестовых фразах.
- Вспомните, где создана фраза. Приложение или устройство подскажет формат, список слов и вероятный путь деривации; по старым адресам, начинающимся с 1, 3, bc1q или bc1p, виден тип биткоин-адреса.
- Сверьтесь со строкой нужного кошелька. Он должен принимать вашу длину фразы и список слов, поддерживать парольную фразу, если вы её задавали, и нужные вам сети.
- Подберите путь. Если путь по умолчанию другой, выберите кошелёк, где его можно задать: в Electrum можно выбрать тип скрипта и изменить путь, а BlueWallet умеет искать по другим путям или принять свой.
- Сравните первый адрес. После восстановления убедитесь, что первый адрес получения совпадает с вашими записями, и только потом пользуйтесь новым кошельком.
Другие статьи — в разделах о кошельках (на английском) и о сид-фразах (на английском), а на русском — на главной странице раздела.
Частые вопросы
Поддерживает ли MetaMask BIP39?
Да. MetaMask создаёт фразу BIP39 из 12 слов, импортирует английские фразы из 12–24 слов и выводит аккаунты Ethereum по пути m/44’/60’/0’/0/n. Парольной фразы BIP39 в нём нет, поэтому фраза, которая в другом кошельке использовалась с парольной фразой, откроет в MetaMask только кошелёк без неё.
Можно ли восстановить фразу Ledger в Trezor или другом кошельке?
Да: фраза Ledger — стандартная фраза BIP39 из 24 слов, и её восстановит любой кошелёк, принимающий 24 слова. Счета Bitcoin Native SegWit и первый аккаунт Ethereum совпадут. Следующие аккаунты Ethereum в Ledger Wallet лежат на другом пути, а парольную фразу Ledger придётся ввести в новом кошельке заново.
Какие кошельки обходятся без сид-фразы?
Bitcoin Core полагается на резервную копию файла кошелька, Muun — на код восстановления и Emergency Kit, Zengo вместо приватного ключа использует две секретные доли — на вашем телефоне и на своём сервере, Bitkey использует ключи 2 из 3 на телефоне, устройстве и сервере Bitkey. Tangem создаёт ключи на картах без фразы, если вы не выбрали её сами, а Coinbase Wallet создаёт кошельки с passkey или входом по почте и импортирует фразы из 12 слов.
Поддерживает ли Electrum BIP39?
Он восстанавливает фразы BIP39, но сам создаёт только сиды Electrum. Чтобы импортировать фразу BIP39, в мастере восстановления нажмите Options и выберите тип сида BIP39.
Какие кошельки принимают фразу BIP39 на другом языке?
BlueWallet при импорте принимает все десять официальных списков, в Unstoppable Wallet язык выбирают при восстановлении, а в Phoenix есть английский, испанский, французский и чешский. MetaMask, Coldcard, BitBox02, Jade и SeedSigner в документации или коде указывают, что работают только с английским списком. Русского списка в BIP39 нет, поэтому записать фразу русскими словами нельзя, а почти все кошельки ждут слова из английского списка.