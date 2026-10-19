Кошельки с поддержкой BIP39: сравнение и таблица

Сид-фразы BIP39 поддерживает большинство популярных кошельков: аппаратные Trezor, Ledger, Coldcard, Keystone и BitBox02, биткоин-приложения Sparrow и BlueWallet, мультивалютные MetaMask, Trust Wallet, Phantom и Exodus — все они создают или восстанавливают стандартные фразы из 12–24 слов. Но поддержка бывает разной. Кошельки принимают разные длины фраз и списки слов, по-разному относятся к парольной фразе BIP39 и долям SLIP-39, по умолчанию используют разные пути деривации, а у нескольких известных кошельков фразы BIP39 нет вовсе. Ниже — 37 кошельков в 39 строках таблиц (модели Trezor различаются). Каждая ячейка проверена в октябре 2026 года по справке, документации или исходному коду самого производителя; источники перечислены под каждой таблицей, и документация большинства производителей — на английском.

Коротко о кошельках с BIP39

Длина фразы. 12 и 24 слова принимают почти везде. Exodus, Atomic Wallet и Coinbase Wallet в справке называют только 12 слов. Фразу из 18 слов восстановят Trezor, Ledger, Coldcard, Keystone, KeepKey и Tangem, но не BitBox02 (вариант убран в прошивке 9.24.0), Jade и Passport — им нужны 12 или 24 слова.

12 и 24 слова принимают почти везде. Exodus, Atomic Wallet и Coinbase Wallet в справке называют только 12 слов. Фразу из 18 слов восстановят Trezor, Ledger, Coldcard, Keystone, KeepKey и Tangem, но не BitBox02 (вариант убран в прошивке 9.24.0), Jade и Passport — им нужны 12 или 24 слова. Парольная фраза BIP39. Её поддерживают Trezor, Ledger, Coldcard, Keystone, BitBox02, Jade, Passport, OneKey, KeepKey и SeedSigner, Tangem — при импорте, SafePal — по крайней мере на S1, а также Electrum, Sparrow, Wasabi, BlueWallet, приложение Blockstream, Nunchuk, Cake Wallet, Unstoppable и Rabby. MetaMask, Rainbow и Brave Wallet всегда вычисляют сид с пустой парольной фразой.

Её поддерживают Trezor, Ledger, Coldcard, Keystone, BitBox02, Jade, Passport, OneKey, KeepKey и SeedSigner, Tangem — при импорте, SafePal — по крайней мере на S1, а также Electrum, Sparrow, Wasabi, BlueWallet, приложение Blockstream, Nunchuk, Cake Wallet, Unstoppable и Rabby. MetaMask, Rainbow и Brave Wallet всегда вычисляют сид с пустой парольной фразой. Доли SLIP-39. Создают Trezor (кроме Model One), Keystone 3 Pro, OneKey Pro и Wasabi; восстанавливают Electrum, Sparrow, BlueWallet и Rabby.

Создают Trezor (кроме Model One), Keystone 3 Pro, OneKey Pro и Wasabi; восстанавливают Electrum, Sparrow, BlueWallet и Rabby. Списки слов. Все кошельки, для которых удалось это подтвердить, читают только английский список, кроме BlueWallet и Unstoppable — они принимают все десять официальных списков BIP39 — и Phoenix, где их четыре. Русского списка в BIP39 нет. MetaMask прямо пишет, что импортируемая фраза должна быть на английском.

Все кошельки, для которых удалось это подтвердить, читают только английский список, кроме BlueWallet и Unstoppable — они принимают все десять официальных списков BIP39 — и Phoenix, где их четыре. Русского списка в BIP39 нет. MetaMask прямо пишет, что импортируемая фраза должна быть на английском. Без фразы BIP39. Bitcoin Core, Muun, Zengo и Bitkey её никогда не показывают. Tangem и Coinbase Wallet по умолчанию создают кошельки без фразы.

Bitcoin Core, Muun, Zengo и Bitkey её никогда не показывают. Tangem и Coinbase Wallet по умолчанию создают кошельки без фразы. Собственные форматы. Electrum создаёт сиды Electrum, TON-кошельки в Keeper используют 24-словную фразу TON, а кошельки Monero в Cake Wallet по умолчанию — 16-словный Polyseed.

Как читать таблицы

Открытый код. Да — официальный код опубликован под открытой лицензией, она названа в источниках; у аппаратных кошельков речь о прошивке. Частично — одни компоненты открыты, другие нет. Код опубликован — исходники доступны, но лицензия ограничивает их использование.

Да — официальный код опубликован под открытой лицензией, она названа в источниках; у аппаратных кошельков речь о прошивке. Частично — одни компоненты открыты, другие нет. Код опубликован — исходники доступны, но лицензия ограничивает их использование. Создаёт / Восстанавливает. Какую длину фразы BIP39 кошелёк генерирует для нового кошелька и какую принимает при восстановлении; «12–24» означает все пять длин (12, 15, 18, 21, 24), а «SLIP-39 20, 33» — доли из 20 или 33 слов.

Какую длину фразы BIP39 кошелёк генерирует для нового кошелька и какую принимает при восстановлении; «12–24» означает все пять длин (12, 15, 18, 21, 24), а «SLIP-39 20, 33» — доли из 20 или 33 слов. Парольная фраза. Поддержка необязательной парольной фразы BIP39 — «25-го слова», которое открывает отдельный кошелёк; число — её наибольшая длина в символах.

Поддержка необязательной парольной фразы BIP39 — «25-го слова», которое открывает отдельный кошелёк; число — её наибольшая длина в символах. SLIP-39. Доли по схеме Шамира; это не фразы BIP39, подробнее — в статье SLIP-39 и BIP39.

Доли по схеме Шамира; это не фразы BIP39, подробнее — в статье SLIP-39 и BIP39. Путь по умолчанию. Путь деривации первого аккаунта; n — номер аккаунта. Для Bitcoin BIP84 означает Native SegWit (m/84’/0’/n’), BIP49 — Nested SegWit, BIP44 — Legacy, BIP86 — Taproot. Одни и те же слова по разным путям дают разные адреса.

Путь деривации первого аккаунта; n — номер аккаунта. Для Bitcoin BIP84 означает Native SegWit (m/84’/0’/n’), BIP49 — Nested SegWit, BIP44 — Legacy, BIP86 — Taproot. Одни и те же слова по разным путям дают разные адреса. Пошагово. Ссылка на раздел о кошельке в нашей инструкции как восстановить кошелёк по сид-фразе, если он там разобран.

Ссылка на раздел о кошельке в нашей инструкции как восстановить кошелёк по сид-фразе, если он там разобран. Прочерк (—) означает, что документация и код производителя этого не подтвердили, а н/п — что пункт неприменим: фразы BIP39 у кошелька нет.

Аппаратные кошельки

Большинство аппаратных кошельков генерируют слова на самом устройстве и там же принимают их при восстановлении; необязательную фразу Tangem создаёт его приложение на телефоне. Как такие устройства устроены, рассказано в статье аппаратный кошелёк: что это и как работает.

Кошелёк Открытый код Создаёт Восстанавливает Парольная фраза SLIP-39 Путь по умолчанию Списки слов Пошагово Trezor Safe 3, Safe 5, Safe 7 Да SLIP-39 20 (по умолчанию); BIP39 12 или 24 12, 18, 24; SLIP-39 20, 33 Да, 128 Создаёт, восстанавливает BTC m/84’/0’/n’; ETH m/44’/60’/0’/0/n Английский Trezor Trezor Model T Да 12 (по умолчанию) или 24; SLIP-39 20 12, 18, 24; SLIP-39 20, 33 Да, 128 Создаёт, восстанавливает BTC m/84’/0’/n’; ETH m/44’/60’/0’/0/n Английский Trezor Trezor Model One Да 24 (по умолчанию) или 12 12, 18, 24 Да, 50, ввод в Trezor Suite Нет BTC m/84’/0’/n’; ETH m/44’/60’/0’/0/n Английский Trezor Ledger Частично 24 12, 18, 24 Да, 100 Нет BTC BIP84; ETH m/44’/60’/n’/0/0 — Ledger Coldcard Q, Mk5, Mk4 Код опубликован 24 или 12 12, 18, 24 Да, 100 Нет (вместо неё Seed XOR) BIP84, 49 или 44, аккаунт 0 Английский — Keystone 3 Pro Да 24 (по умолчанию) или 12; доли Шамира 12, 18, 24; SLIP-39 20, 33 Да, 128 Создаёт, восстанавливает — Английский — BitBox02, BitBox02 Nova Да 24 (по умолчанию) или 12 12, 24 Да Нет BTC BIP84 Английский — Blockstream Jade Да 12 или 24 12, 24 Да Нет — Английский — Passport Core Да 24; 12 — с прошивки 2.3.0 12, 24 Да Нет — Английский — Tangem Код опубликован По умолчанию без фразы; 12 или 24 на выбор 12–24 Да, при импорте Нет — — — SafePal S1, S1 Pro, X1 Частично 12 или 24 — Да (S1) — — — — OneKey Да Pro: 12 или 24 либо SLIP-39 20 — Да, 50 Pro: создаёт, восстанавливает — — — KeepKey Да 12 12, 18, 24 Да Нет — — — SeedSigner Да 12 или 24 12, 24 Да Нет BIP84, 49 или 86 — выбор при экспорте Английский — Bitkey Да Без фразы: ключи 2 из 3 н/п н/п н/п н/п н/п —

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Кошельки для компьютера

Кошелёк Открытый код Создаёт Восстанавливает Парольная фраза SLIP-39 Путь по умолчанию Списки слов Пошагово Electrum Да Только сиды Electrum, не BIP39 12–24; доли SLIP-39 (на компьютере) Да («расширение сида») Восстанавливает (на компьютере) BIP84 при импорте BIP39 Английский Electrum Sparrow Да 12–24 (по умолчанию 24) 12–24; доли SLIP-39 Да Восстанавливает BIP84 Английский Sparrow Wasabi Да 12 или SLIP-39 20 12–24; доли SLIP-39 Да: это пароль кошелька Создаёт, восстанавливает BIP84 и BIP86 — — Bitcoin Core Да Без фразы: резервная копия — файл кошелька н/п н/п н/п Дескрипторы; по умолчанию bech32 (BIP84) н/п — Exodus Частично 12 12 — — BTC m/84’/0’/0’/0/0; ETH m/44’/60’/0’/0/0 Создаёт на английском Exodus Atomic Wallet Частично 12 12 — — — — —

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Мобильные кошельки

Кошелёк Открытый код Создаёт Восстанавливает Парольная фраза SLIP-39 Путь по умолчанию Списки слов Пошагово BlueWallet Да 12 (24 — из вашей энтропии) 12–24; сиды Electrum; SLIP-39 Да, при импорте Восстанавливает BIP84 Импорт — все 10 BlueWallet Приложение Blockstream (бывший Green) Да 12 или 24 12, 24 Да Нет Singlesig: BIP44, 49 или 84 — — Nunchuk Да 24 — Да — — — — Muun Да Без фразы: код восстановления и Emergency Kit н/п н/п н/п н/п н/п — Phoenix Да 12 Собственный сид из 12 слов — — — Английский, испанский, французский, чешский — Cake Wallet Да BTC, ETH: 12 (по умолчанию) или 24; Monero: Polyseed 16 BIP39; сиды Electrum; Monero — Polyseed, 25 слов Да — BTC BIP84; ETH m/44’/60’/0’/0 — — Trust Wallet Частично 12 12, 24 — — BTC m/84’/0’/0’/0/0; ETH m/44’/60’/0’/0/0; SOL m/44’/501’/0’ — Trust Wallet Coinbase Wallet — Без фразы: passkey или вход по почте 12 — — — — Coinbase Wallet Zengo — Без фразы: доли ключа по MPC н/п н/п н/п н/п н/п — Keeper (бывший Tonkeeper) Да 12 или 24; TON-кошельки — 24-словная фраза TON Фразы TON и BIP39 — — TON из BIP39: m/44’/607’/0’ — — Unstoppable Wallet Да 12–24 (рекомендуется 12) 12–24 Да Нет — При восстановлении — все 10; создаёт на английском —

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Расширения для браузера и веб-кошельки

Кошелёк Открытый код Создаёт Восстанавливает Парольная фраза SLIP-39 Путь по умолчанию Списки слов Пошагово MetaMask Код опубликован 12 или вход через Google либо Apple 12–24 Нет Нет EVM m/44’/60’/0’/0/n; BTC BIP84 Только английский MetaMask Rabby Да 12 12–24; доли SLIP-39 Да, при импорте Восстанавливает EVM m/44’/60’/0’/0/n Английский — Phantom — 12 12, 24 — — SOL m/44’/501’/n’/0’; EVM m/44’/60’/0’/0/n; BTC m/84’/0’/0’/0/n — Phantom Rainbow Да 12 12–24 Нет Нет m/44’/60’/0’/0/n — — Brave Wallet Да 12 12–24 Нет Нет ETH m/44’/60’/0’/0/n; SOL m/44’/501’/n’/0’; BTC m/84’/0’/n’ — — Keplr — — 12, 24 — Нет BIP44 для каждой сети, можно изменить — — Solflare — 12 (на телефоне) 12, 24 — — Несколько, в Advanced options — —

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Что значит «совместим с BIP39» и чем кошельки всё равно различаются

BIP39 описывает только первый шаг: как случайная энтропия превращается в слова и как слова вместе с необязательной парольной фразой превращаются в 512-битный сид. Два кошелька с поддержкой BIP39 получат из одной фразы одинаковый сид. Всё, что дальше, — ключи и адреса, которые вы видите, — зависит от других стандартов и от решений каждого кошелька.

Путь деривации и тип адреса

Из сида строится дерево ключей, и каждый кошелёк выбирает свою ветку. Trezor Suite нумерует аккаунты Ethereum в конце пути — m/44’/60’/0’/0/n, а Ledger Wallet — на уровне аккаунта, m/44’/60’/n’/0/0: первый аккаунт совпадёт, второй уже нет. В Solana Phantom использует m/44’/501’/n’/0’, а Wallet Core от Trust Wallet по умолчанию — m/44’/501’/0’. Биткоин-кошельки обычно начинают с Native SegWit (BIP84), но у Wasabi, например, есть ещё и аккаунт Taproot (BIP86), и его монеты видны только в кошельках с поддержкой Taproot: импорт BIP39 в Electrum предлагает лишь legacy, nested и native SegWit. Как устроены эти числа, объясняет статья путь деривации, а как тип адреса виден в расширенном публичном ключе — гайд xpub, ypub и zpub (на английском).

Парольная фраза

Кошелёк без поля для парольной фразы открывает только кошелёк с пустой парольной фразой. Если вы задали её в Trezor, Ledger или Coldcard, то MetaMask, Rainbow или Brave Wallet по тем же словам откроют кошелёк без неё — и никакой ошибки не покажут.

Поиск аккаунтов и лимит адресов

BIP44 велит проверять аккаунты по порядку и останавливаться на первом без транзакций, а адреса — прекращать сканировать после 20 неиспользованных подряд. Средства на третьем аккаунте после пустого второго или дальше 20 пустых адресов найдёт только кошелёк, где можно добавить аккаунт вручную или поднять лимит. Что проверить в таком случае, рассказано в разделе «Фраза принята, а баланс нулевой».

Длина фразы и список слов

Контрольную сумму кошелёк проверяет, находя каждое слово в своём списке, поэтому фразу на языке, которого в нём нет, он отклонит. У большинства аппаратных кошельков из таблиц есть только английский список. Фразы из 15 и 21 слова — полноценный BIP39, но создают их немногие кошельки, а некоторые принимают только 12 и 24 слова.

Форматы, которые лишь похожи на BIP39

Сиды Electrum состоят из слов того же английского списка, но проверяются по-своему, и кошельки BIP39 их обычно отклоняют: см. сид Electrum и BIP39.

состоят из слов того же английского списка, но проверяются по-своему, и кошельки BIP39 их обычно отклоняют: см. сид Electrum и BIP39. Доли SLIP-39 — это 20 или 33 слова из отдельного списка в 1024 слова.

— это 20 или 33 слова из отдельного списка в 1024 слова. Классическая фраза TON — 24 слова из списка BIP39, но со своей проверкой и своим выводом ключа: см. сид-фраза TON.

— 24 слова из списка BIP39, но со своей проверкой и своим выводом ключа: см. сид-фраза TON. Сиды Monero — 25 слов (16 у Polyseed). Cake Wallet отмечает, что Monero не использует BIP39 напрямую, и превращает фразу BIP39 в обычный кошелёк Monero. Эти и другие исключения собраны в статье форматы сид-фраз по сетям.

— 25 слов (16 у Polyseed). Cake Wallet отмечает, что Monero не использует BIP39 напрямую, и превращает фразу BIP39 в обычный кошелёк Monero. Эти и другие исключения собраны в статье форматы сид-фраз по сетям. Кошельки без фразы — Zengo, Muun, Bitkey — перенести по словам нельзя: их восстанавливают собственными средствами.

Как проверить совместимость до восстановления

Посчитайте слова. 12, 15, 18, 21 или 24 слова могут быть фразой BIP39; 20 или 33 указывают на SLIP-39, 25 — на Monero, 13 — на старый сид Electrum. Если кошелёк отклоняет слова, причина чаще всего в контрольной сумме; как она устроена, показывает проверка сид-фразы на тестовых фразах. Вспомните, где создана фраза. Приложение или устройство подскажет формат, список слов и вероятный путь деривации; по старым адресам, начинающимся с 1, 3, bc1q или bc1p, виден тип биткоин-адреса. Сверьтесь со строкой нужного кошелька. Он должен принимать вашу длину фразы и список слов, поддерживать парольную фразу, если вы её задавали, и нужные вам сети. Подберите путь. Если путь по умолчанию другой, выберите кошелёк, где его можно задать: в Electrum можно выбрать тип скрипта и изменить путь, а BlueWallet умеет искать по другим путям или принять свой. Сравните первый адрес. После восстановления убедитесь, что первый адрес получения совпадает с вашими записями, и только потом пользуйтесь новым кошельком.

Другие статьи — в разделах о кошельках (на английском) и о сид-фразах (на английском), а на русском — на главной странице раздела.

Частые вопросы

Поддерживает ли MetaMask BIP39?

Да. MetaMask создаёт фразу BIP39 из 12 слов, импортирует английские фразы из 12–24 слов и выводит аккаунты Ethereum по пути m/44’/60’/0’/0/n. Парольной фразы BIP39 в нём нет, поэтому фраза, которая в другом кошельке использовалась с парольной фразой, откроет в MetaMask только кошелёк без неё.

Можно ли восстановить фразу Ledger в Trezor или другом кошельке?

Да: фраза Ledger — стандартная фраза BIP39 из 24 слов, и её восстановит любой кошелёк, принимающий 24 слова. Счета Bitcoin Native SegWit и первый аккаунт Ethereum совпадут. Следующие аккаунты Ethereum в Ledger Wallet лежат на другом пути, а парольную фразу Ledger придётся ввести в новом кошельке заново.

Какие кошельки обходятся без сид-фразы?

Bitcoin Core полагается на резервную копию файла кошелька, Muun — на код восстановления и Emergency Kit, Zengo вместо приватного ключа использует две секретные доли — на вашем телефоне и на своём сервере, Bitkey использует ключи 2 из 3 на телефоне, устройстве и сервере Bitkey. Tangem создаёт ключи на картах без фразы, если вы не выбрали её сами, а Coinbase Wallet создаёт кошельки с passkey или входом по почте и импортирует фразы из 12 слов.

Поддерживает ли Electrum BIP39?

Он восстанавливает фразы BIP39, но сам создаёт только сиды Electrum. Чтобы импортировать фразу BIP39, в мастере восстановления нажмите Options и выберите тип сида BIP39.

Какие кошельки принимают фразу BIP39 на другом языке?

BlueWallet при импорте принимает все десять официальных списков, в Unstoppable Wallet язык выбирают при восстановлении, а в Phoenix есть английский, испанский, французский и чешский. MetaMask, Coldcard, BitBox02, Jade и SeedSigner в документации или коде указывают, что работают только с английским списком. Русского списка в BIP39 нет, поэтому записать фразу русскими словами нельзя, а почти все кошельки ждут слова из английского списка.