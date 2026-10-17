Форматы сид-фраз в разных сетях: BIP39 и исключения

Многие кошельки сохраняют ключи в виде 12–24 слов из списка BIP39, но одинаковая на вид сид-фраза не везде даёт одни и те же ключи. Кошельки Bitcoin, Ethereum, Cosmos, TRON, Solana и Stellar превращают слова в стандартный сид BIP39, а дальше расходятся в кривой, способе деривации и пути. Cardano и Polkadot берут те же слова, но вычисляют ключи иначе. У XRP Ledger, Algorand, Monero и TON собственные форматы. Даже в одной сети два кошелька могут получить из одних и тех же слов разные ключи. В статье сравниваются 12 сетей: как каждая превращает слова в ключи, какие пути у неё по умолчанию и какие адреса даёт публичная тестовая фраза — по этим тестовым векторам можно проверить любой инструмент.

Форматы сид-фраз: сводная таблица

Сеть Стандарт фразы Слов Список слов Как получается ключ Путь по умолчанию Bitcoin BIP39 12–24 BIP39 сид BIP39, затем BIP32 (secp256k1) m/84'/0'/0'/0/0 Ethereum и EVM-сети BIP39 12–24 BIP39 сид BIP39, затем BIP32 (secp256k1) m/44'/60'/0'/0/0 Solana BIP39 12–24 BIP39 сид BIP39, затем SLIP-10 (ed25519) m/44'/501'/0'/0' (самый распространённый); у solana-keygen new по умолчанию пути нет Cardano слова BIP39, свой сид 12–24 (cardano-wallet: 15–24) английский BIP39 энтропия, затем PBKDF2 по схеме Icarus и BIP32-Ed25519 m/1852'/1815'/0'/0/0 Polkadot слова BIP39, свой сид 12–24 английский BIP39 энтропия, затем мини-секрет PBKDF2 для sr25519 нет; Ledger: m/44'/354'/0'/0'/0' Cosmos Hub BIP39 12–24 BIP39 сид BIP39, затем BIP32 (secp256k1) m/44'/118'/0'/0/0 TRON BIP39 12–24 BIP39 сид BIP39, затем BIP32 (secp256k1) m/44'/195'/0'/0/0 XRP Ledger свой 16-байтовый сид; в части кошельков BIP39 строка сида, 12 слов RFC 1751 или 12–24 слова BIP39 RFC 1751 или BIP39 собственная деривация XRPL (secp256k1 или ed25519); для фраз BIP39 — сид BIP39, затем BIP32 нет; BIP39: m/44'/144'/0'/0/0 Stellar BIP39 (SEP-0005) 12–24, рекомендуется 24 BIP39 сид BIP39, затем SLIP-10 (ed25519) m/44'/148'/0' Algorand свой (Algo25); BIP39 (xHD) 25; 24 английский BIP39 слова и есть ключ ed25519; xHD: BIP32-Ed25519 нет; xHD: m/44'/283'/0'/0/0 Monero свой 25; 16 (Polyseed); 13 (MyMonero) собственные списки Monero по 1626 слов; Polyseed: списки на основе BIP39 слова и есть приватный ключ траты; Polyseed: PBKDF2-HMAC-SHA256 нет TON свой (классическая фраза); BIP39 (multichain) 24; 12 или 24 английский BIP39 HMAC-SHA512 и PBKDF2 (100 000 раундов), ed25519; multichain: SLIP-10 нет; multichain: m/44'/607'/0'

В таблице BIP39 означает стандарт целиком: слова проходят через PBKDF2-HMAC-SHA512 с 2048 раундами, солью служит строка mnemonic плюс необязательная парольная фраза, и на выходе получается 64-байтовый сид (BIP39). «Слова BIP39, свой сид» значит, что фраза и её контрольная сумма стандартные и проверку BIP39 такая фраза проходит, но ключи получаются из её энтропии другим путём, и инструменты для сидов BIP39 их не воспроизведут. Путь по умолчанию взят из эталонной программы или документации сети; отдельные кошельки могут от него отступать — об этом в разделах ниже. Как слова превращаются в сид, а сид — в ключи, подробно описано в статье что такое сид-фраза.

Сид BIP39 и ключи BIP32: Bitcoin, Ethereum, Cosmos, TRON

Эти четыре сети следуют классической схеме: сид BIP39, главный ключ BIP32 на кривой secp256k1 и путь в стиле BIP44, второе число которого — тип монеты сети по реестру SLIP-44. Поэтому одна фраза хранит отдельные ключи для всех четырёх сетей, а парольная фраза BIP39 меняет их все разом.

Bitcoin

BIP39 создавался для Bitcoin. Фраза состоит из 12, 15, 18, 21 или 24 слов, а контрольная сумма занимает от 4 до 8 бит последнего слова; чем отличаются длины, разобрано в статье 12 или 24 слова. Стандарт ссылается на десять официальных списков слов, но настоятельно не рекомендует неанглийские, потому что подавляющее большинство кошельков поддерживает только английский. Русского списка среди этих десяти нет. Из 64-байтового сида BIP32 получает главный ключ, а первое число пути задаёт тип адреса: 44' — устаревшие (Legacy) адреса на 1, 49' — на 3, 84' — на bc1q, 86' — на bc1p. Первые адреса каждого типа для тестовой фразы приведены в статье путь деривации.

У Bitcoin Core, эталонного кошелька, сид-фразы нет вовсе. Он создаёт случайный главный ключ и выводит из него дескрипторы по тем же четырём путям, а тип адреса по умолчанию — нативный SegWit ( m/84'/0'/0'/0/* ). Главный подводный камень Bitcoin — тип адреса: кошелёк, восстановленный по пути BIP44, не видит монет на адресах BIP84 и показывает нулевой баланс, пока вы не выберете нужный тип.

Ethereum и EVM-сети

Ethereum использует тот же сид BIP39 и ключи BIP32 с типом монеты 60. В go-ethereum базовый путь по умолчанию — m/44'/60'/0'/0/0 , а следующие аккаунты отсчитываются последним числом (accounts/hd.go); MetaMask при импорте фразы поддерживает только эту ветку. Адрес — последние 20 байт хеша Keccak-256 от публичного ключа, поэтому у ключа один и тот же адрес 0x во всех EVM-сетях, будь то BNB Smart Chain, Polygon или Arbitrum, а баланс в каждой сети свой.

Подвох — в нумерации аккаунтов. Когда к MetaMask подключают Ledger, он предлагает три варианта пути — Ledger Live, Legacy (MEW / MyCrypto) и BIP44, — и каждый считает аккаунты на своём уровне: Ledger Live — m/44'/60'/x'/0/0 , BIP44 — m/44'/60'/0'/0/x , Legacy — m/44'/60'/0'/x . Поэтому одно и то же устройство может показывать разные списки аккаунтов. В статье о пути деривации нумерация MetaMask и Ledger сравнивается на тестовых адресах.

Cosmos

Cosmos SDK использует фразы BIP39 и ключи BIP32 на secp256k1 с типом монеты 118 для ATOM в Cosmos Hub, так что первый аккаунт находится по пути m/44'/118'/0'/0/0 (документация Cosmos SDK). Адрес — хеш RIPEMD-160 от хеша SHA-256 сжатого публичного ключа, записанный в Bech32 с префиксом сети: cosmos1… в Cosmos Hub.

Подвох в том, что каждая сеть экосистемы выбирает тип монеты сама. Osmosis и Celestia оставили 118, поэтому те же слова дают в них тот же 20-байтовый аккаунт под другим префиксом: для тестовой фразы адреса cosmos19rl4cm2hmr8afy4kldpxz3fka4jguq0auqdal4 и osmo19rl4cm2hmr8afy4kldpxz3fka4jguq0a5m7df8 отличаются только префиксом и шестью символами контрольной суммы. По реестру сетей Cosmos (chain registry), у Terra тип монеты 330, у Secret Network — 529, у Cronos POS Chain (бывшая Crypto.org Chain) — 394, а Injective и Dymension используют 60 и ключи в стиле Ethereum. Кошелёк с неверным типом монеты покажет адрес без истории.

TRON

TRON использует стандартные фразы BIP39 и деривацию BIP44 на secp256k1 с типом монеты 195; руководство для разработчиков кошельков указывает путь m/44'/195'/0'/0/<index> . Адрес строится как в Ethereum, из последних 20 байт хеша Keccak-256 от публичного ключа, но с байтом-префиксом 0x41 и кодировкой Base58Check, поэтому начинается с T и состоит из 34 символов. Типы монет у сетей разные, так что одна фраза даёт в TRON и Ethereum никак не связанные аккаунты.

Сид BIP39 и ключи SLIP-10: Solana и Stellar

Solana и Stellar подписывают транзакции на ed25519. Их кошельки начинают с сида BIP39, но выводят ключи по SLIP-10: вместо ключа Bitcoin seed из BIP32 этот стандарт использует ed25519 seed и допускает только усиленные шаги. Поэтому у каждого числа в пути стоит апостроф, а дочерний ключ нельзя вычислить по публичному ключу.

Solana

Тип монеты Solana — 501, но одна фраза может привести как минимум к четырём разным ключам:

m/44'/501'/0'/0' , следующий аккаунт — m/44'/501'/1'/0' . Phantom называет этот путь bip44Change и описывает его как самый распространённый и используемый по умолчанию в новых кошельках.

, следующий аккаунт — . Phantom называет этот путь bip44Change и описывает его как самый распространённый и используемый по умолчанию в новых кошельках. m/44'/501'/0' — вариант bip44 в Phantom; этот же путь Phantom указывает для аккаунтов Ledger Live. Аккаунты на таких путях Phantom показывает при восстановлении, только если на них уже была активность.

— вариант bip44 в Phantom; этот же путь Phantom указывает для аккаунтов Ledger Live. Аккаунты на таких путях Phantom показывает при восстановлении, только если на них уже была активность. m/44'/501' — путь, по которому консольные утилиты Solana выводят ключ по умолчанию, если фразу вводят через prompt:// ; запрос prompt://?key=0/0 даёт уже m/44'/501'/0'/0' (документация Solana CLI).

— путь, по которому консольные утилиты Solana выводят ключ по умолчанию, если фразу вводят через ; запрос даёт уже (документация Solana CLI). Без пути. solana-keygen new выводит фразу, но, если путь деривации не задан, делает пару ключей из первых 32 байт сида BIP39. Документация CLI называет её устаревшей «сырой» парой ключей (legacy raw keypair); выбрать её можно ключевым словом ASK .

CLI делает все индексы усиленными, так что m/44/501/0/0 там означает то же, что m/44'/501'/0'/0' . Ни один из путей, которые Phantom перечисляет для фраз восстановления, не совпадает с «сырой» парой ключей, поэтому фраза из обычного solana-keygen new откроет в Phantom другой, пустой аккаунт. Все четыре адреса для одной фразы — в тестовых векторах ниже.

Stellar

SEP-0005, утверждённый (Final) стандарт Stellar, закрепляет одну схему: фраза BIP39, SLIP-10 на ed25519 и путь m/44'/148'/x' , где m/44'/148'/0' — основной ключ. Стандарт настоятельно рекомендует 24 слова. Каждый аккаунт — один усиленный шаг на третьем уровне, без уровней change и index под ним. Публичный ключ записывается строкой из 56 символов, которая начинается с G, секретный — строкой той же длины, которая начинается с S. Пятый тестовый вектор SEP-0005 построен на публичной тестовой фразе, поэтому подходит для проверки любой реализации SLIP-10.

Слова BIP39, но свои ключи: Cardano и Polkadot

Родные кошельки Cardano и Polkadot создают и проверяют фразы точно так же, как BIP39, но их стандартные схемы не передают слова в функцию, которая вычисляет сид BIP39. Обе начинают с энтропии — тех 128–256 случайных бит, которые закодированы словами, — поэтому универсальный инструмент BIP39 выведет из таких фраз ключи, которыми эти кошельки не пользуются. Аппаратные кошельки следуют своим правилам, и здесь начинаются подводные камни.

Cardano

CIP-3 описывает алгоритмы получения главного ключа, которые применяются в Cardano. Рекомендованный алгоритм Icarus (его используют Yoroi и Daedalus) запускает PBKDF2-HMAC-SHA512 с 4096 раундами: солью служит энтропия, паролем — необязательная парольная фраза. Затем в 96-байтовом результате меняются несколько бит, и получается расширенный ключ ed25519. Дальше Cardano применяет BIP32-Ed25519 — вариант BIP32 для ключей ed25519, который, в отличие от SLIP-10, допускает и обычные, неусиленные дочерние ключи. CIP-1852 задаёт путь m/1852'/1815'/account'/role/index , где role 0 — адреса для получения, 1 — для сдачи, 2 — ключ стейкинга; 1852 — год смерти Ады Лавлейс, 1815 — год её рождения. Базовый адрес Shelley начинается с addr1 и объединяет хеши платёжного ключа …/0/0 и ключа стейкинга …/2/0 .

Бэкенд cardano-wallet от Cardano Foundation принимает 15–24 слова для кошельков Shelley и 12–24 — для устаревших кошельков Byron. Кошельки Daedalus эпохи Byron использовали устаревшую схему с адресами на Ddz.

CIP-3 описывает ещё две схемы, которые по-прежнему используются, и каждая даёт тем же словам другие ключи:

Ledger и BitBox02 получают главный ключ из стандартного сида BIP39 через HMAC-SHA512 с ключом ed25519 seed , поэтому на этих устройствах те же слова открывают не тот кошелёк, что в Yoroi.

получают главный ключ из стандартного сида BIP39 через HMAC-SHA512 с ключом , поэтому на этих устройствах те же слова открывают не тот кошелёк, что в Yoroi. Trezor следует Icarus, кроме фраз из 24 слов: для них прошивка передаёт вместе с энтропией и байт контрольной суммы, так что 24-словная фраза открывает на Trezor тоже другой кошелёк.

Тестовые векторы ниже показывают адреса Icarus и Ledger для одних и тех же 12 слов.

Polkadot

Subkey и кошельки на основе Polkadot.js используют список слов и контрольную сумму BIP39, но, как объясняет вики Polkadot, вычисляют ключ из энтропии, а не из сида BIP39. В коде substrate-bip39 это PBKDF2-HMAC-SHA512 с 2048 раундами по энтропии, а солью служит mnemonic плюс необязательный пароль. Первые 32 байта становятся мини-секретом для sr25519 — схемы подписей Шнорра на группе Ristretto, которую использует Substrate. Subkey по умолчанию создаёт 12 слов, принимает от 12 до 24 и, если не указано иное, использует sr25519.

Пути BIP44 в Subkey и Polkadot.js не используются: корневой ключ даёт сама фраза, а дополнительные аккаунты записываются после фразы как жёсткие ( // ) и мягкие ( / ) шаги деривации, пароль — после /// . Один и тот же публичный ключ превращается в разные адреса SS58 в разных сетях: префикс Polkadot 0 даёт адреса, которые начинаются с 1, префикс Kusama 2 — с заглавной буквы, общий префикс Substrate 42 — с 5.

Подводные камни связаны с другими схемами. Приложение Polkadot для Ledger следует BIP44: ключи ed25519 по пути m/44'/354'/0'/0'/0' выводятся из стандартного сида BIP39 по BIP32-Ed25519. Поэтому на Ledger та же фраза открывает другой аккаунт, чем в Polkadot.js, а Ledger Wallet (бывший Ledger Live) показывает только этот первый аккаунт. Кроме того, Polkadot.js может создать из той же фразы ключи ed25519 или secp256k1, и у каждого будет свой адрес.

Собственные форматы: XRP Ledger, Algorand, Monero, TON

Эти четыре сети используют резервные копии, которые не являются фразами BIP39. У трёх из них теперь есть и вариант на основе BIP39, так что в одной сети сосуществуют два вида резервных копий, и один нельзя подставить вместо другого.

XRP Ledger

XRP Ledger получает ключи из 16-байтового сида, как описано в документации о криптографических ключах. Обычно сид записывают строкой base58, которая начинается с s, например snoPBrXtMeMyMHUVTgbuqAfg1SUTb из примера в документации к серверному методу wallet_propose ; в библиотеке xrpl.js сиды для ключей ed25519 начинаются с sEd. Тот же метод может показать сид и в виде 12 слов RFC 1751 — это поле помечено как устаревшее, — а кошелёк Xaman выдаёт его как «секретные числа» (secret numbers): восемь строк по шесть цифр. Ключи получаются из сида собственным алгоритмом XRP Ledger, а не по BIP32: для secp256k1 из хешей сида вычисляются корневой и промежуточный ключи, которые затем складываются, а для ed25519 секретным ключом служит SHA-512Half от сида.

Сервер по умолчанию использует secp256k1, а клиентские библиотеки вроде xrpl.js при создании ключей по умолчанию берут ed25519, и документация предупреждает: если не указать алгоритм явно, один и тот же сид в разных программах может дать разные адреса. Фразы BIP39 — отдельный путь: xrpl.js по умолчанию выводит из них ключ по BIP32 на пути m/44'/144'/0'/0/0 (сам этот способ библиотека помечает как устаревший), поэтому фраза и сид не ведут к одному аккаунту.

Algorand

Исходный формат резервной копии Algorand, который документация теперь называет Algo25 и относит к устаревшим, — вовсе не сид: фраза из 25 слов записывает сам 32-байтовый приватный ключ ed25519 аккаунта, нарезанный на куски по 11 бит, словами английского списка BIP39. 256 бит заполняют 23 слова, и остаются 3 бита, поэтому 24-е слово всегда одно из первых восьми в списке (от abandon до abstract), а 25-е — контрольное, полученное из хеша SHA-512/256 ключа. Одна фраза — один аккаунт, без пути и без парольной фразы, и беречь её нужно так же, как приватный ключ: это он и есть.

Сейчас документация Algorand предпочитает xHD — фразу из 24 слов, из которой получается иерархический детерминированный набор аккаунтов. Библиотеки xHD от Algorand Foundation выводят их из стандартного сида BIP39 по варианту BIP32-Ed25519 на пути m/44'/283'/account'/0/index . Фразы Algo25 и xHD не взаимозаменяемы, а утилита algokey читает только Algo25.

Monero

Стандартная сид-фраза Monero — 25 слов из собственных списков по 1626 слов на 12 языках, и, в отличие от BIP39, среди них есть русский. В документации Monero эта схема теперь значится как Legacy. Слова кодируют 256-битное число — приватный ключ траты (spend key) аккаунта, из которого вычисляется ключ просмотра (view key), а 25-е слово повторяет одно из первых 24 в роли контрольного: его выбирает CRC-32 по начальным буквам слов (для английского списка — по трём). Пример разобран в нашем руководстве по формату Monero (на английском).

Документация Monero описывает ещё два формата. Фразы MyMonero состоят из 13 слов. Polyseed — это 16 слов из списков на основе BIP39. Такая фраза хранит 150-битный секрет, флаги возможностей и дату создания кошелька, благодаря которой при восстановлении можно пропустить более старые блоки; ключ получается через PBKDF2-HMAC-SHA256 с 10 000 раундов, а флаг монеты не даёт фразе Polyseed пройти проверку в других монетах. Feather Wallet создаёт фразы Polyseed, а официальные кошельки CLI и GUI пока создают фразы из 25 слов: поддержку Polyseed для CLI-кошелька добавили в ветку разработки проекта в сентябре 2026 года. Ни один из этих форматов не является BIP39, и ни один не использует путь деривации.

TON

Классическая фраза TON — 24 слова из английского списка BIP39, но контрольную сумму BIP39 TON не проверяет. Слова хешируются через HMAC-SHA512; чтобы фраза считалась действительной, проход PBKDF2 с солью TON seed version и 390 раундами должен дать нулевой первый байт, а второй проход, с солью TON default seed и 100 000 раундов, даёт ключ ed25519. Пути нет, а адрес зависит ещё и от версии контракта кошелька, поэтому одной фразе могут соответствовать несколько адресов.

Для новых кошельков документация TON рекомендует 12-словную фразу multichain — обычную фразу BIP39, из которой ключ TON выводится по SLIP-10 на пути m/44'/607'/0' . 24-словная фраза TON может случайно пройти проверку контрольной суммы BIP39: у 24 слов эта сумма занимает 8 бит, так что её проходит примерно одна фраза из 256. Поэтому документация просит кошельки, которые знают несколько схем, показывать все подходящие аккаунты, а не выбирать один молча. Оба формата подробно разобраны в статье о сид-фразе TON.

Отдельно о фразах Electrum

Electrum, кошелёк для Bitcoin, с версии 2.0 использует собственный формат и не создаёт фразы BIP39. Новые фразы Electrum — 12 слов из английского списка BIP39, но проверяет их Electrum по номеру версии из HMAC-SHA512 от фразы: префикс номера задаёт тип кошелька (01 — обычный, 100 — SegWit, 101 и 102 — с двухфакторной защитой). Ключи выводятся с солью electrum вместо mnemonic . Вдобавок нынешние версии отбрасывают варианты, которые случайно проходят контрольную сумму BIP39, поэтому BIP39-кошелёк такую фразу не примет. Почему он её отвергает и где её восстановить, объясняет статья неверная сид-фраза. Ещё один формат не из BIP39 — доли SLIP-39 от SatoshiLabs (Shamir Backup): 20 или 33 слова из списка в 1024 слова, которые нельзя преобразовать в фразу BIP39.

Тестовые векторы: адреса публичной тестовой фразы

Все значения ниже получены из публичной тестовой фразы BIP39 abandon abandon abandon abandon abandon abandon abandon abandon abandon abandon abandon about с пустой парольной фразой. Эти ключи может вычислить кто угодно, поэтому никогда не отправляйте средства на эти адреса. Каждое значение мы вычислили двумя независимыми реализациями, предварительно сверив код с официальными векторами: BIP84 для Bitcoin, SEP-0005 для Stellar, SLIP-10 для деривации ed25519, CIP-3, CIP-11 и CIP-19 для Cardano, пример из документации Subkey и тестовые векторы substrate-bip39 для Polkadot, тесты polkadot-js для пути Ledger в Polkadot, тесты xrpl.js и пример из документации XRP Ledger для XRP Ledger.

Сеть Схема и путь Первый адрес Bitcoin BIP84, m/84'/0'/0'/0/0 bc1qcr8te4kr609gcawutmrza0j4xv80jy8z306fyu Ethereum m/44'/60'/0'/0/0 0x9858EfFD232B4033E47d90003D41EC34EcaEda94 Solana m/44'/501'/0'/0' HAgk14JpMQLgt6rVgv7cBQFJWFto5Dqxi472uT3DKpqk Solana m/44'/501'/0' GjJyeC1r2RgkuoCWMyPYkCWSGSGLcz266EaAkLA27AhL Solana m/44'/501' (CLI, по умолчанию для prompt://) D2PPQSYFe83nDzk96FqGumVU8JA7J8vj2Rhjc2oXzEi5 Solana без пути (solana-keygen new) EHqmfkN89RJ7Y33CXM6uCzhVeuywHoJXZZLszBHHZy7o Cardano Icarus, m/1852'/1815'/0'/0/0 и /2/0 addr1qy8ac7qqy0vtulyl7wntmsxc6wex80gvcyjy33qffrhm7sh927ysx5sftuw0dlft05dz3c7revpf7jx0xnlcjz3g69mq4afdhv Cardano Ledger, m/1852'/1815'/0'/0/0 и /2/0 addr1qy2vzmtlgvjrhkq50rngh8d482zj3l20kyrc6kx4ffl3zfqayfawlf9hwv2fzuygt2km5v92kvf8e3s3mk7ynxw77cwqf7zhh2 Polkadot sr25519, без пути (Subkey, Polkadot.js) 13KVd4f2a4S5pLp4gTTFezyXdPWx27vQ9vS6xBXJ9yWVd7xo Polkadot Ledger, ed25519, m/44'/354'/0'/0'/0' 12aRjLzT5ycoWGHwoHLoXxd5QBa6bxuqivMQSGsPonzd9MWa Cosmos Hub m/44'/118'/0'/0/0 cosmos19rl4cm2hmr8afy4kldpxz3fka4jguq0auqdal4 TRON m/44'/195'/0'/0/0 TUEZSdKsoDHQMeZwihtdoBiN46zxhGWYdH XRP Ledger BIP39, m/44'/144'/0'/0/0 rHsMGQEkVNJmpGWs8XUBoTBiAAbwxZN5v3 Stellar SEP-0005, m/44'/148'/0' GB3JDWCQJCWMJ3IILWIGDTQJJC5567PGVEVXSCVPEQOTDN64VJBDQBYX

Адрес Ethereum одинаков во всех EVM-сетях. Для Algorand, Monero и TON строк нет: их родные форматы не принимают фразу BIP39, а адрес TON вдобавок зависит от контракта кошелька. Строки Bitcoin, Ethereum и TRON можно воспроизвести у себя в браузере в конвертере сид-фразы в приватный ключ; вводите туда только публичную тестовую фразу.

Как понять, какого формата фраза

Сами слова не говорят, по какой схеме их создали: BIP39 сам называет отсутствие схемы версий среди своих недостатков. Запишите рядом с резервной копией название кошелька, его версию и сеть. Такая заметка не раскрывает ключей, а что ещё полезно записать, перечислено в статье как хранить сид-фразу. Если записи нет, круг сужают число слов и список, из которого они взяты:

12–24 слова, все из списка BIP39. Обычно это BIP39, но по словам не понять, для какой сети и по какой схеме. Фразы Electrum (обычно 12 слов) и классические фразы TON (24) выглядят так же, хотя BIP39 не являются, а фразы Cardano, Polkadot и Algorand xHD — это фразы BIP39, которым нужен кошелёк своей сети.

Обычно это BIP39, но по словам не понять, для какой сети и по какой схеме. Фразы Electrum (обычно 12 слов) и классические фразы TON (24) выглядят так же, хотя BIP39 не являются, а фразы Cardano, Polkadot и Algorand xHD — это фразы BIP39, которым нужен кошелёк своей сети. 25 слов. Monero, если слова из списков Monero, в том числе русского (в BIP39 русского списка нет). Algorand Algo25, если все слова из списка BIP39, — тогда 24-е слово одно из abandon, ability, able, about, above, absent, absorb и abstract.

Monero, если слова из списков Monero, в том числе русского (в BIP39 русского списка нет). Algorand Algo25, если все слова из списка BIP39, — тогда 24-е слово одно из abandon, ability, able, about, above, absent, absorb и abstract. 16 слов. Polyseed, новый формат Monero: фраз из 16 слов в BIP39 не бывает.

Polyseed, новый формат Monero: фраз из 16 слов в BIP39 не бывает. 13 слов. Старая фраза MyMonero.

Старая фраза MyMonero. 20 или 33 слова. Доли SLIP-39.

Доли SLIP-39. Восемь групп по шесть цифр. «Секретные числа» кошелька Xaman для XRP Ledger.

«Секретные числа» кошелька Xaman для XRP Ledger. Строка вместо слов. Сид XRP Ledger (строка base58, начинается с s) или секретный ключ Stellar (56 символов, начинается с S).

Восстанавливайте фразу в кошельке её сети, а если он откроется с нулевым балансом, проверьте схему и путь, прежде чем считать средства потерянными. Порядок действий описан в статье как восстановить кошелёк по сид-фразе.

Частые вопросы

Какие блокчейны используют BIP39?

Bitcoin, Ethereum и другие EVM-сети, Solana, сети на Cosmos SDK, TRON и Stellar используют стандартные фразы и сиды BIP39 и различаются кривой, способом деривации и путём. Cardano и Polkadot берут слова BIP39, но вычисляют ключи из энтропии по-своему. У XRP Ledger, Algorand (Algo25), Monero и классических фраз TON собственные форматы, хотя xrpl.js, xHD в Algorand и фраза multichain в TON добавляют варианты на основе BIP39.

Можно ли держать несколько сетей на одной сид-фразе?

Если это фраза BIP39 в мультивалютном кошельке, то да: у каждой сети свой тип монеты и свой путь. Фраза Monero, Algo25 или классическая фраза TON относится к одной сети. В любом случае фраза защищает всё, что из неё выведено, поэтому её утечка раскрывает сразу все сети.

Почему восстановленный кошелёк показывает другой адрес?

Скорее всего, кошелёк применил к тем же словам другую схему или путь: другой путь Solana, схему Ledger или Trezor в Cardano, путь Ledger в Polkadot или другой тип адреса Bitcoin. Выясните, каким кошельком создана фраза, и восстановите её по той же схеме: средства остаются на прежнем адресе.

Фраза Algorand из 25 слов — то же, что фраза Monero?

Нет. Algorand использует английский список BIP39 и записывает приватный ключ напрямую, а Monero — собственные списки по 1626 слов и кодирует приватный ключ траты. Ни та, ни другая не восстановится ни в кошельке чужой сети, ни в кошельке BIP39.

Бывают ли сид-фразы на русском?

В BIP39 десять официальных списков, и русского среди них нет, поэтому русские слова в записи фразы BIP39 — это перевод, а в кошелёк вводят английские слова. Русский список есть у классической 25-словной фразы Monero; списки Polyseed основаны на BIP39, и русского среди них тоже нет. Перевод и транскрипцию всех 2048 слов BIP39 можно посмотреть в словаре BIP39.