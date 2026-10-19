SLIP-39 и BIP39: чем схема Шамира отличается от обычной сид-фразы

SLIP-39 — это стандарт резервной копии по схеме Шамира: он может разделить главный секрет кошелька на несколько списков слов — долей — так, что кошелёк восстанавливает заданное их число, например любые 2 из 3, а меньшее число долей ничего о секрете не раскрывает. BIP39 записывает секрет одной сид-фразой из 12–24 слов. У стандартов разные списки слов, контрольные суммы и способ получения сида, поэтому копию SLIP-39 восстановит только кошелёк с его поддержкой, а превратить её в сид-фразу BIP39 того же кошелька нельзя. Ниже — сравнение стандартов, что означают слова доли, пример схемы 2 из 3, кошельки с поддержкой SLIP-39 и что выбрать. Если вы впервые слышите о BIP39, начните со статьи что такое сид-фраза.

SLIP-39 и BIP39 в одной таблице

Павол Руснак и Марек Палатинус из SatoshiLabs — соавторы обоих стандартов: BIP39, описанного в 2013 году, и SLIP-39, созданного в декабре 2017 года и сейчас имеющего статус Final. SLIP-39 задуман главным образом как замена BIP39, и по большей части стандарты несовместимы.

BIP39 SLIP-39 Список слов 2048 слов, 10 официальных языков 1024 слова, только английский Бит на слово 11 10 Длина 12, 15, 18, 21 или 24 слова 20 слов (секрет 128 бит) или 33 слова (256 бит) в каждой доле; обе длины обязана поддерживать любая реализация Контрольная сумма 4–8 бит в последнем слове Последние 3 слова (RS1024) Разделение Нет, одна фраза До 16 групп по 16 долей, у каждой свой порог Сид кошелька PBKDF2-HMAC-SHA512 от слов, 2048 итераций: 64 байта Сам главный секрет: 16 или 32 байта Парольная фраза Любой текст в Юникоде Только печатные символы ASCII Поддержка Большинство кошельков Trezor и ещё несколько кошельков

Случайная ошибка в одном слове проходит проверку BIP39 примерно в одном случае из 16 во фразе из 12 слов (в одном из 256 — во фразе из 24), а три проверочных слова SLIP-39 гарантированно ловят любую ошибку, затронувшую до трёх слов, и пропускают более крупные реже чем раз на миллиард. Проверка сид-фразы считает контрольную сумму BIP39, а при длине 20 или 33 слова сообщает, что перед ней доля SLIP-39, а не фраза с опечатками.

Слова SLIP-39 длиной от 4 до 8 букв, первые четыре буквы у каждого свои, а 553 слова из 1024 есть и в английском списке BIP39, так что на первый взгляд доля похожа на сид-фразу. Выдаёт её число слов, а у доли с одной группой — ещё и третье слово academic, которого в списке BIP39 нет.

Как работает SLIP-39

Доли, порог и группы

Схема разделения секрета, которую в 1979 году предложил Ади Шамир (Википедия), хранит секрет как значение случайного многочлена, а долям раздаёт другие его значения: любые T долей восстанавливают секрет, меньшее число не говорит о нём ничего. SLIP-39 фиксирует все детали, вплоть до арифметики в поле GF(256), чтобы доли, созданные одним кошельком, восстанавливались в другом. Каждая копия устроена в два уровня:

Доли участников. Схема «T из N», например 2 из 3, внутри группы. Обычную копию «T из N» делают одной группой, как и рекомендует спецификация.

Схема «T из N», например 2 из 3, внутри группы. Обычную копию «T из N» делают одной группой, как и рекомендует спецификация. Группы. Необязательный порог групп поверх. В примере из спецификации кошелёк восстанавливают любые 2 группы из 4: две группы по одной доле хранит сам владелец, друзья составляют группу «3 из 5», а родственники — «2 из 6». Даже все шестеро родственников не восстановят секрет без трёх друзей или одной из долей владельца.

Простейший случай — одна доля: схема «1 из 1» в одной группе, которой пользуются как обычной сид-фразой. Группу с порогом 1 спецификация советует составлять из одной доли: несколько долей «1 из N» отличаются только номером и контрольной суммой и защиты не добавляют.

Что означают слова доли

Доля — это строка бит, разрезанная на 10-битные слова. В доле из 20 слов:

Слова Что в них 1–2 Случайный 15-битный идентификатор, флаг расширяемой копии, показатель числа итераций 3–4 Номер группы, порог групп, число групп, номер доли, порог долей 5–17 Значение доли: 128 бит и 2 бита выравнивания 18–20 Контрольная сумма RS1024

В доле из 33 слов значение занимает слова 5–30: 256 бит и 4 бита выравнивания. Три признака видны на глаз:

Слова 1 и 2 совпадают у всех долей одной копии. Доли, которые начинаются по-разному, не сложить.

Доли, которые начинаются по-разному, не сложить. Слово 3 совпадает у долей одной группы.

У копии из одной доли слова 3 и 4 — всегда academic academic: все поля групп и долей в них нулевые, а academic — нулевое слово списка. На этот же признак указывает Trezor. Так начинается официальный тестовый вектор: duckling enlarge academic academic agency result … .

Парольная фраза и шифрование

Перед разделением SLIP-39 шифрует главный секрет парольной фразой (или пустой строкой) — четырёхраундовой сетью Фейстеля на основе PBKDF2-HMAC-SHA256. Показатель e задаёт объём работы: 10 000 × 2ᵉ итераций; прошивка Trezor использует e = 1, то есть 20 000. Как и у парольной фразы BIP39, правильность ничем не проверяется: любая парольная фраза расшифровывает какой-то действительный секрет, поэтому опечатка без всякой ошибки открывает другой, пустой кошелёк. Спецификация допускает только печатные символы ASCII с кодами от 32 до 126, так что кириллица в парольной фразе SLIP-39 недопустима.

Расширяемые копии

В мае 2024 года в спецификацию добавили флаг расширяемой копии (история изменений). Если он установлен, идентификатор больше не участвует в шифровании, поэтому тот же главный секрет с той же парольной фразой можно заново разделить на новый набор долей с новым идентификатором. Trezor пользуется этим с июня 2024 года: к копии из одной доли (Single-share Backup) позже можно добавить копию из нескольких долей (Multi-share Backup) того же кошелька, не переводя средства, — в Trezor Suite это «Настройки» → «Устройство» (Settings → Device), пункт Create Multi-share Backup. Старая копия при этом остаётся действительной и по-прежнему восстанавливает кошелёк одна; Trezor советует уничтожать её, только убедившись, что новая работает (Trezor). Доли из разных наборов между собой не складываются. Контрольную сумму расширяемых долей считают со строкой shamir_extendable вместо shamir, поэтому программы, написанные до этой правки, такие доли отвергают.

Пример: схема 2 из 3

Допустим, восстановить кошелёк должны любые два места из трёх: домашний сейф, банковская ячейка и дом родственника.

Создание. Аппаратный кошелёк создаёт случайный 128-битный секрет и делит его по схеме 2 из 3 в одной группе. Каждую из трёх долей по 20 слов вы записываете на отдельную карточку. Как узнать доли. Все три карточки начинаются с одних и тех же двух слов. Третье слово на каждой — academic, потому что группа одна, а четвёртые различаются: в них номер доли и порог 2. Раздача. Карточки расходятся по трём местам. Вор, нашедший домашнюю карточку, не восстановит кошелёк и ничего не узнает о секрете. Потеря одной доли. Если дом сгорит, кошелёк восстановят две другие карточки, введённые в любом порядке: устройство проверит контрольную сумму каждой, восстановит зашифрованный секрет, сверит записанный в долях дайджест и расшифрует секрет парольной фразой. После этого создайте новый набор. Если карточку украли, а не уничтожили, надёжнее перевести средства в новый кошелёк: новый набор не отменяет старые карточки. Восстановление без устройства. То же сделает любой кошелёк с поддержкой SLIP-39; порядок действий — в статье как восстановить кошелёк по сид-фразе.

Как это выглядит, показывают официальные тестовые векторы, на которые ссылается спецификация. Вектор 4 — публичный набор 2 из 3 с парольной фразой TREZOR — приводит доли 1 и 3:

доля 1: shadow pistol academic acid actress prayer class unknown … доля 3: shadow pistol academic always adequate wildlife fancy gross …

Здесь acid кодирует долю 1 с порогом 2, а always — долю 3; неопубликованная доля 2 начиналась бы словами shadow pistol academic agency. Вместе две доли дают 16-байтный главный секрет b43ceb7e57a0ea8766221624d01b0864 . Эти доли опубликованы, поэтому никогда не храните на них средства.

Почему долю SLIP-39 нельзя превратить в сид-фразу BIP39

Стандарты превращают слова в кошелёк противоположными способами. В BIP39 слова — входные данные: фраза и парольная фраза проходят через PBKDF2-HMAC-SHA512 с 2048 итерациями, и 64-байтный результат становится сидом BIP32. В SLIP-39 сидом служит сам главный секрет: спецификация требует, чтобы кошельки использовали его напрямую как главный сид BIP32, — 16 байт за долями из 20 слов и 32 байта за долями из 33 слов. Отсюда, как поясняет спецификация, два следствия:

Из SLIP-39 в BIP39 — невозможно. Фраза BIP39 всегда даёт 64-байтный сид через одностороннюю функцию: по сиду фразу не вычислить, и никакая фраза не даст 16- или 32-байтного сида, который стоит за долями.

Фраза BIP39 всегда даёт 64-байтный сид через одностороннюю функцию: по сиду фразу не вычислить, и никакая фраза не даст 16- или 32-байтного сида, который стоит за долями. Из BIP39 в SLIP-39 — только доли по 59 слов. 512-битный сид BIP39 разделить можно, но каждая доля займёт 59 слов, а если с одной фразой использовались разные парольные фразы, перенести удастся только один из кошельков. Авторы стандарта и Trezor советуют вместо этого перевести средства в новый кошелёк со SLIP-39.

Разделить вместо сида энтропию фразы — то самое случайное число, из которого по BIP39 получаются слова (это показывает страница как работает BIP39), — тоже не выйдет: кошелёк SLIP-39 возьмёт эти байты как сид и откроет другой кошелёк. Вот как это выглядит на публичной тестовой фразе; не отправляйте средства ни на один из этих адресов:

abandon abandon … about (публичная тестовая фраза BIP39) энтропия 00000000000000000000000000000000 (16 байт) сид BIP39 5eb00bbddcf069084889a8ab91555681… (64 байта) m/84'/0'/0'/0/0 bc1qcr8te4kr609gcawutmrza0j4xv80jy8z306fyu те же 16 байт как главный секрет SLIP-39, пустая парольная фраза m/84'/0'/0'/0/0 bc1qsqs4ja3sm84vhtc7k3palld0nwga7tf47azjsq

После сида оба вида кошельков выводят ключи одинаково — по BIP32 и тем же путям деривации.

Какие кошельки восстанавливают SLIP-39

Каждая строка проверена по руководствам, заметкам к выпускам или исходному коду проекта в октябре 2026 года. Пользуйтесь актуальными версиями: старые не принимают расширяемые доли, которые Trezor создаёт с середины 2024 года.

Кошелёк, который знает только BIP39, долю не восстановит: 20 и 33 слова — недопустимые для BIP39 длины, а 471 из 1024 слов SLIP-39 в его списке нет. Парольную фразу SLIP-39 принимают Trezor, Electrum, Sparrow, BlueWallet и Rabby.

Что по умолчанию создаёт Trezor

Формат копии зависит от модели и от того, когда устройство настраивали (руководство Trezor):

Модель Копия по умолчанию SLIP-39 Model One BIP39, 24 слова Не поддерживается Model T BIP39, 12 слов По выбору Safe 3, настроенный до июня 2024 года BIP39, 12 слов По выбору Safe 3, настроенный с июня 2024 года SLIP-39 из одной доли, 20 слов По умолчанию Safe 5, Safe 7 SLIP-39 из одной доли, 20 слов По умолчанию

Другой формат можно выбрать при создании кошелька в Trezor Suite, в списке Backup format, а к кошельку с расширяемой копией SLIP-39 позже добавить новые копии из одной или нескольких долей. Кошельку с копией BIP39 или с копией SLIP-39, созданной до июня 2024 года, для перехода нужен новый кошелёк и перевод средств.

Чем SLIP-39 лучше деления фразы на части и чем отличается от мультиподписи

Разрезать фразу BIP39 на части — плохая замена: в каждой части настоящие слова. Если разложить 12 слов на три листа по 8 так, чтобы любые два листа давали фразу целиком, вору с одним листом останется перебрать около 2⁴⁰ — примерно 1,1 триллиона — вариантов вместо 2¹²⁸. Для 24 слов лист из 16 слов оставляет 2⁸⁰ вариантов. Доли SLIP-39 числом меньше порога не раскрывают о секрете ничего.

Мультиподпись делит другое — право тратить, а не резервную копию:

Слова, разделённые вручную SLIP-39, несколько долей Мультиподпись 2 из 3 Одна украденная часть Сужает перебор Ничего не раскрывает Ничего не потратит Тратит одно устройство Да Да Нет Что ещё хранить Ничего Ничего Дескриптор: порог и публичные ключи всех участников Где восстановить В любом кошельке BIP39 В кошельках с SLIP-39 В кошельках с мультиподписью

SLIP-39 защищает резервную копию, мультиподпись — ещё и траты. Способы сочетаются: долями SLIP-39 можно сохранить один из ключей мультиподписи.

Что выбрать

BIP39 — если важна совместимость с любым кошельком и хватает одной фразы в одном надёжном месте; против того, кто найдёт слова, добавьте парольную фразу. Работающий кошелёк BIP39 переносить незачем, если доли вам не нужны.

— если важна совместимость с любым кошельком и хватает одной фразы в одном надёжном месте; против того, кто найдёт слова, добавьте парольную фразу. Работающий кошелёк BIP39 переносить незачем, если доли вам не нужны. SLIP-39 из одной доли — если ваш Trezor создаёт такую копию по умолчанию. Она хранится как одна фраза, контрольная сумма у неё надёжнее, и позже её можно разделить на доли, не переводя средства, но восстанавливает её меньше кошельков.

— если ваш Trezor создаёт такую копию по умолчанию. Она хранится как одна фраза, контрольная сумма у неё надёжнее, и позже её можно разделить на доли, не переводя средства, но восстанавливает её меньше кошельков. SLIP-39 из нескольких долей — если ни одно место не должно в одиночку ни потерять, ни выдать кошелёк, или для наследования, когда наследники вместе хранят пороговое число долей. Запишите порог и каким кошельком созданы доли.

— если ни одно место не должно в одиночку ни потерять, ни выдать кошелёк, или для наследования, когда наследники вместе хранят пороговое число долей. Запишите порог и каким кошельком созданы доли. Мультиподпись — для крупных сумм, когда ни одно устройство не должно тратить в одиночку, если вы готовы обслуживать несколько устройств и их копии.

— для крупных сумм, когда ни одно устройство не должно тратить в одиночку, если вы готовы обслуживать несколько устройств и их копии. Никогда не делите фразу BIP39 на части вручную.

Каждую долю храните как сид-фразу: офлайн, на бумаге или металле, не фотографируйте и не держите в облаке или мессенджерах; подробнее — в статье как хранить сид-фразу. Доли не нужны ни службе поддержки, ни «сервису восстановления»: тот, кто их просит, хочет забрать средства.

Частые вопросы

Можно ли восстановить 20 слов Trezor в кошельке BIP39?

Нет. Доля SLIP-39 из 20 слов — не фраза BIP39, и превратить её в такую фразу нельзя. Восстановите её на Trezor или в другом кошельке из таблицы выше. Если кошелёк пишет «неверная сид-фраза», разобраться с форматом поможет статья неверная сид-фраза.

Надёжнее ли доля из 20 слов, чем фраза из 12?

Секрет у них одинаковый — 128 бит. Лишние слова несут идентификатор, параметры долей и более длинную контрольную сумму. Доля из 33 слов хранит 256 бит, как фраза из 24 слов; что дают дополнительные биты, разобрано в статье 12 или 24 слова.

Что будет, если потерять больше долей, чем допускает порог?

Копия больше не восстановит кошелёк. Если устройство ещё работает, сразу переведите средства в новый кошелёк с новой резервной копией.

Нужна ли каждой доле своя парольная фраза?

Нет. Парольная фраза относится к секрету, который восстанавливают доли, а не к отдельной доле, поэтому одна парольная фраза действует на весь набор; неверная откроет другой, пустой кошелёк.

Можно ли записать доли SLIP-39 русскими словами?

Нет. Локализацию спецификация не поддерживает: список слов один, английский. Записывайте слова точно, латиницей, и отмечайте, что это доля SLIP-39, а не фраза BIP39: многие слова есть в обоих списках.