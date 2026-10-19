Фишинг и криптокошелёк: как не отдать сид-фразу мошенникам

Фишинг в криптовалюте — это обман, после которого вы сами отдаёте мошеннику доступ к деньгам: вводите сид-фразу на поддельном сайте или в приложении, подписываете транзакцию, которая переводит ваши токены или даёт на них разрешение, или отправляете платёж на подменённый адрес. Взламывать криптографию для этого не нужно, а подтверждённый перевод в блокчейне не отменить. Ниже — как работают основные приёмы, от поддельных кошельков и фальшивой «поддержки» в Telegram до дрейнеров, отравления адресов и подмены буфера обмена, как проверить сайт, приложение и бота и что делать, если вы уже нажали. Легенды, под которыми мошенники выманивают саму фразу, подробно разобраны в статье мошенничество с сид-фразой.

Основные приёмы коротко

Приём Что нужно мошеннику Что защищает Поддельный сайт, приложение или расширение кошелька сид-фраза ссылки только с официального сайта, закладки Фальшивая поддержка и боты в Telegram сид-фраза или код входа в Telegram знание того, что поддержка первой не пишет и фразу не спрашивает Дрейнер на странице аирдропа, минта или «проверки» подпись транзакции или разрешения чтение каждого запроса перед подписью Отравление адресов платёж на похожий адрес сверка адреса целиком Подмена буфера обмена платёж на чужой адрес сверка вставленного адреса с исходным Фишинг аккаунтов биржи, почты и Telegram пароль, код 2FA, код входа ключи доступа и двухэтапная проверка

Поддельные сайты, приложения и расширения

Сид-фраза — не пароль для входа, а сам кошелёк: кто ввёл её в любое приложение, тот распоряжается всеми его адресами (что такое сид-фраза). Поэтому главная цель поддельного кошелька — заставить вас ввести слова. Обычно всё начинается со ссылки в поисковой выдаче, рекламе, письме или чате, поэтому адрес кошелька или биржи один раз наберите вручную, сохраните в закладки и дальше открывайте только из них. Приложения и расширения ставьте по ссылке с сайта разработчика. Так советует и ESET, разбирая поддельное приложение Ledger Live Web3, которое в октябре и ноябре 2023 года лежало в Microsoft Store и, по данным BleepingComputer, обошлось пользователям минимум в 768 000 долларов (ESET).

Официальный магазин тоже не гарантия. В апреле 2026 года «Лаборатория Касперского» описала 26 фишинговых приложений в китайском App Store, которые выдавали себя за MetaMask, Ledger, Trust Wallet, Coinbase и другие кошельки, часть которых там официально недоступна. Сами приложения ничего не крали: они открывали в браузере копию App Store и предлагали установить сначала профиль конфигурации, а затем «официальную» версию кошелька в обход магазина. Поддельный Ledger Wallet при подключении устройства требовал ввести сид-фразу («Лаборатория Касперского»). Если нужного кошелька нет в магазине вашей страны, не ставьте его через профили и ссылки из чатов: на этом и построена такая атака.

Ещё одна угроза из магазинов — приложения, которые ищут сид-фразы на фотографиях. В феврале 2025 года «Лаборатория Касперского» сообщила о 10 приложениях в Google Play и 11 в App Store с трояном SparkCat: получив доступ к галерее, он распознавал текст на снимках и отправлял злоумышленникам те, где находил нужное, прежде всего мнемонические фразы, а из Google Play эти приложения скачали больше 242 000 раз («Лаборатория Касперского»). Скриншот фразы в галерее — готовая добыча для такого трояна; надёжные способы хранения сравнивает статья как хранить сид-фразу.

Замок и https в адресной строке означают только, что соединение шифруется. Сертификаты получают и фишинговые сайты, поэтому ФБР ещё в 2019 году предупреждало не доверять сайту из-за значка замка (IC3).

Как проверить сайт, приложение и бота

Читайте домен в адресной строке, а не на странице. Значение имеет часть до первой косой черты, причём её конец: адрес mywallet.io.example.com принадлежит example.com, а не My Wallet. Подделки меняют или добавляют буквы — My Wallet приводит пример my-wallett.io вместо mywallet.io (справка My Wallet) — или берут другую доменную зону. Если в адресе встречается xn-- , в домене есть символы вне латиницы, например кириллическая «а» вместо латинской: это повод закрыть страницу.

Значение имеет часть до первой косой черты, причём её конец: адрес принадлежит example.com, а не My Wallet. Подделки меняют или добавляют буквы — My Wallet приводит пример my-wallett.io вместо mywallet.io (справка My Wallet) — или берут другую доменную зону. Если в адресе встречается , в домене есть символы вне латиницы, например кириллическая «а» вместо латинской: это повод закрыть страницу. Проверяйте, куда ведёт ссылка. Текст ссылки может не совпадать с адресом: в примере My Wallet надпись t.me/myapp ведёт на t.me/myappnotscam. Наведите на ссылку курсор, а на телефоне нажмите и удерживайте её, чтобы увидеть настоящий адрес.

Текст ссылки может не совпадать с адресом: в примере My Wallet надпись t.me/myapp ведёт на t.me/myappnotscam. Наведите на ссылку курсор, а на телефоне нажмите и удерживайте её, чтобы увидеть настоящий адрес. Ставьте приложения только по ссылке с официального сайта и сверяйте имя разработчика в магазине. Профиль конфигурации для установки кошелька на iPhone — признак атаки, а не обходной путь.

и сверяйте имя разработчика в магазине. Профиль конфигурации для установки кошелька на iPhone — признак атаки, а не обходной путь. Сверяйте имя бота посимвольно. Walt советует искать его бота как @walt и проверять у аккаунта значок верификации Telegram (Walt), а официальная поддержка Keeper — только бот @tonkeeper и почта support@tonkeeper.com (справка Keeper).

Walt советует искать его бота как @walt и проверять у аккаунта значок верификации Telegram (Walt), а официальная поддержка Keeper — только бот @tonkeeper и почта support@tonkeeper.com (справка Keeper). Не путайте «внутри Telegram» с «проверено Telegram». Мини-приложения открываются прямо в мессенджере и выглядят солидно, но, по данным «Лаборатории Касперского», Telegram почти не проверяет их заранее и модерирует только после жалоб или запросов правоохранительных органов («Лаборатория Касперского»).

Фальшивая поддержка и боты в Telegram

Мошенники пишут первыми: в личные сообщения, в ответ на вопрос в чате или от имени «администратора» канала. Keeper предупреждает, что его сотрудники никогда не пишут лично, не просят сид-фразу и не предлагают переходить по ссылкам (справка Keeper). У MetaMask нет телефона поддержки, и в личные сообщения компания не пишет: кто просит секретную фразу для восстановления, тот пытается вас обмануть (MetaMask). Настоящей поддержке фраза не нужна: вводить её приходится только самому, когда вы восстанавливаете кошелёк.

В Telegram у таких схем свои приёмы. «Лаборатория Касперского» описывает ботов, которые обещают раздачу токенов после «KYC-верификации», а на деле требуют пополнить депозит реальной криптовалютой («Лаборатория Касперского»). В схеме 2024 года бот с названием вроде Wallet KYC просил участника P2P-сделки отключить двухфакторную аутентификацию в Telegram и сообщить код входа: так угоняли аккаунт, а вместе с ним и доступ к кошельку Telegram Wallet («Лаборатория Касперского»); сейчас этот сервис называется Walt.

В сети TON мошенники пишут ещё и в комментариях к транзакциям. Небольшой перевод с текстом «кошелёк заблокирован, подтвердите личность» или «нарушение AML, пройдите верификацию» — обман: Keeper напоминает, что некастодиальный кошелёк никто не может заблокировать, а AML-процедуры бывают только у централизованных площадок вроде бирж. Там же описаны рассылки с доменов вроде keeper_airdrop.ton и tonkeeper_bonus.ton (справка Keeper). Свежий повод — переименование Toncoin в Gram в июне 2026 года (объявление TON): Walt предупреждает, что любые предложения «обменять TON на GRAM» или «активировать GRAM» — попытки мошенничества, ведь переименование не требует от владельцев никаких действий (справка Walt).

Что такое дрейнер: одна подпись вместо сид-фразы

Многие атаки фразу не просят вовсе. Дрейнер — это фишинговый сайт, который уговаривает подписать вредную транзакцию и сразу выводит активы, а приманкой служат аирдроп, минт NFT, игра или «проверка кошелька». По подсчёту ScamSniffer, в 2025 году дрейнеры в Ethereum и совместимых сетях украли 83,85 млн долларов у 106 106 жертв против 494 млн годом раньше, а самая крупная кража, 6,5 млн долларов, прошла через одну подпись Permit (ScamSniffer). Что может одна подпись, зависит от сети:

Ethereum и совместимые сети. Разрешение (approve) позволяет контракту переводить конкретный токен из вашего кошелька, и неограниченное разрешение мошенническому контракту отдаёт ему этот токен целиком; setApprovalForAll делает то же для целой коллекции NFT (MetaMask). Токены со стандартом ERC-2612 принимают и подпись permit — сообщение, которое меняет разрешение без транзакции. Комиссию за неё платить не нужно, поэтому она кажется безобидной.

Разрешение (approve) позволяет контракту переводить конкретный токен из вашего кошелька, и неограниченное разрешение мошенническому контракту отдаёт ему этот токен целиком; делает то же для целой коллекции NFT (MetaMask). Токены со стандартом ERC-2612 принимают и подпись permit — сообщение, которое меняет разрешение без транзакции. Комиссию за неё платить не нужно, поэтому она кажется безобидной. TRON. У токенов TRC-20, в том числе USDT, тот же механизм approve (документация TRON). Кроме того, подпись в TRON может изменить права аккаунта: мошенник добавляет в них свой адрес, и вы по-прежнему видите баланс и можете импортировать фразу, но перевести средства уже не можете. TokenPocket советует сразу остановиться, если кошелёк показывает запрос вроде Change Permissions или Update Account Permissions, и предупреждает, что такие изменения, как правило, не отменить (TokenPocket).

У токенов TRC-20, в том числе USDT, тот же механизм approve (документация TRON). Кроме того, подпись в TRON может изменить права аккаунта: мошенник добавляет в них свой адрес, и вы по-прежнему видите баланс и можете импортировать фразу, но перевести средства уже не можете. TokenPocket советует сразу остановиться, если кошелёк показывает запрос вроде Change Permissions или Update Account Permissions, и предупреждает, что такие изменения, как правило, не отменить (TokenPocket). TON. В стандарте жетонов TON механизма разрешений нет: владелец может отправить кошельку жетонов только команды перевода и сжигания (TEP-74). Поэтому дрейнер в TON просит подписать сам перевод ваших активов. Подключение через TON Connect лишь сообщает сайту адрес и позволяет присылать запросы (документация TON), а Keeper советует перед каждой подписью проверить, не уходят ли мошеннику все ваши активы (справка Keeper). Чем фразы и кошельки TON отличаются от остальных, рассказано в статье сид-фраза TON.

Перед любой подписью:

смотрите, какой сайт просит подпись, какой токен и какую сумму, и отказывайтесь от запросов, которых не понимаете;

уменьшайте лимит расходования (spending cap) до нужной суммы вместо «неограниченно»;

для аирдропов, игр и малоизвестных проектов заведите отдельный кошелёк с небольшой суммой, как советует справка My Wallet;

если пользуетесь аппаратным кошельком, сверяйте адрес и сумму на его экране: ключи он не отдаст, но подпись всё равно ставите вы.

Что такое отравление адресов

Мошенник подбирает адрес, у которого первые и последние символы совпадают с адресом, которым вы пользуетесь, и присылает с него ничтожный перевод, часто токенов на ноль, чтобы этот адрес появился в вашей истории. Расчёт на то, что в следующий раз вы скопируете получателя из истории (MetaMask). В TON такие переводы приходят, например, на 0,0001 GRAM (справка My Wallet); похожие мелкие переводы разобраны в статье о пылевых транзакциях (на английском).

Кошельки научились замечать подделку: MetaMask перед отправкой показывает блокирующее предупреждение, если адрес получателя похож на адрес из вашей истории (например, совпадают первые и последние четыре символа), а My Wallet помечает такие переводы меткой «Скам» и умеет скрывать мелкие переводы (MetaMask, справка My Wallet). Но главная защита — привычки:

не копируйте адрес из истории транзакций;

сохраняйте постоянных получателей в адресной книге;

сверяйте адрес целиком, включая середину;

крупную сумму сначала отправьте небольшим пробным переводом.

Как вирус подменяет адрес в буфере обмена

Вредоносы-клипперы следят за буфером обмена и, когда вы копируете адрес кошелька, подменяют его своим. ESET ещё в 2019 году нашла первый такой троян в Google Play: он выдавал себя за MetaMask и, кроме подмены адресов Bitcoin и Ethereum, крал учётные данные и приватные ключи (ESET). Устанавливать программу даже не обязательно. В конце июля 2026 года взломщики рекламной платформы Adform добавили в её рекламный скрипт код, который каждые три секунды проверял буфер обмена и подменял адреса Bitcoin, Ethereum и TRON. Хватало открытой вкладки любого сайта с рекламой Adform, пока в другой вкладке или приложении вы отправляли перевод; по словам Adform, на сайтах, открытых по HTTPS, атака не срабатывала («Лаборатория Касперского»).

После вставки сравнивайте адрес с исходным — не только начало и конец, но и середину. Если вставленный адрес отличается от скопированного, устройство заражено: проверьте его антивирусом и не отправляйте с него переводы (справка My Wallet). Программы скачивайте только с официальных сайтов разработчиков.

Как защитить аккаунты биржи, почты и Telegram

Двухфакторная аутентификация защищает аккаунты — на бирже, в почте, в кастодиальном кошельке, — но не некастодиальный кошелёк: тому, кто знает сид-фразу, второй фактор не нужен. Для аккаунтов CISA называет устойчивыми к фишингу только методы FIDO/WebAuthn — ключи доступа (passkeys) и аппаратные ключи. Код из приложения-аутентификатора поддельная страница входа может перехватить вместе с паролем, а СМС уязвимы ещё и к подмене SIM-карты (CISA). Защитите почту так же, как биржу: через неё сбрасывают пароли.

В Telegram включите двухэтапную проверку (облачный пароль) и создайте ключ доступа в разделе «Настройки → Конфиденциальность → Ключи доступа» (блог Telegram). Никому не сообщайте код входа и не отключайте двухэтапную проверку по чьей-либо просьбе: на этом и строилась схема с ботом Wallet KYC. «Лаборатория Касперского» советует также включить автоматическое завершение неактивных сеансов в разделе «Настройки → Устройства» («Лаборатория Касперского»).

Что делать, если вы уже попались

Ввели сид-фразу где-то, кроме самого кошелька. Считайте, что она у мошенника, даже если средства пока на месте. Создайте новый кошелёк с новой фразой и переведите туда всё; порядок действий описан в статье скомпрометированная сид-фраза.

Считайте, что она у мошенника, даже если средства пока на месте. Создайте новый кошелёк с новой фразой и переведите туда всё; порядок действий описан в статье скомпрометированная сид-фраза. Подписали разрешение в Ethereum или совместимой сети. Отзовите его как можно скорее: MetaMask предлагает сделать это в MetaMask Portfolio (MetaMask), а для сетей EVM есть и сервис Revoke.cash. Отзыв — тоже транзакция с комиссией, украденное он не вернёт, поэтому остаток переведите на новый адрес.

Отзовите его как можно скорее: MetaMask предлагает сделать это в MetaMask Portfolio (MetaMask), а для сетей EVM есть и сервис Revoke.cash. Отзыв — тоже транзакция с комиссией, украденное он не вернёт, поэтому остаток переведите на новый адрес. Подписали изменение прав в TRON. Адрес фактически потерян: не пополняйте его и не верьте тем, кто обещает вернуть контроль, — TokenPocket прямо называет таких «помощников» мошенниками (TokenPocket).

Адрес фактически потерян: не пополняйте его и не верьте тем, кто обещает вернуть контроль, — TokenPocket прямо называет таких «помощников» мошенниками (TokenPocket). Подписали перевод в TON. Отменить его нельзя. Отключите сайт в списке подключённых приложений (в Keeper, по его справке, это делается во вкладке «Браузер») и не подписывайте его новых запросов (справка Keeper).

Отменить его нельзя. Отключите сайт в списке подключённых приложений (в Keeper, по его справке, это делается во вкладке «Браузер») и не подписывайте его новых запросов (справка Keeper). Ввели пароль от биржи или код Telegram. Смените пароль на официальном сайте, завершите чужие сеансы, заново настройте двухфакторную аутентификацию и свяжитесь с поддержкой через её сайт или приложение. В Telegram чужие сеансы завершают в разделе «Настройки → Устройства».

Смените пароль на официальном сайте, завершите чужие сеансы, заново настройте двухфакторную аутентификацию и свяжитесь с поддержкой через её сайт или приложение. В Telegram чужие сеансы завершают в разделе «Настройки → Устройства». Сообщите о краже в полицию и бирже, на которую ушли монеты, и сохраните идентификаторы транзакций. Любой, кто предлагает вернуть деньги за предоплату, — следующий мошенник; как устроены такие «сервисы возврата», рассказано в статье мошенничество с сид-фразой.

Частые вопросы

Опасно ли просто открыть фишинговую ссылку?

Обычно средства уходят, только когда вы вводите фразу, подписываете запрос или устанавливаете присланный файл. Но страница может запустить скрипт, который, как в случае с Adform, подменяет скопированные адреса, поэтому закройте её, ничего не вводите и внимательно сверяйте адреса при следующих переводах.

Опасно ли подключить кошелёк к сайту?

Само подключение через TON Connect или похожий протокол сообщает сайту адрес и позволяет присылать запросы, но без вашего подтверждения средства не уйдут (справка Keeper). Опасны подписи, которые сайт предлагает после подключения.

Защищает ли двухфакторная аутентификация некастодиальный кошелёк?

Обычная — нет: она защищает аккаунты, которыми управляет компания. Исключение — смарт-контрактные расширения. Например, в Keeper Pro кошелёк W5 можно связать с Telegram-ботом @tonkeeper, и тогда каждую транзакцию нужно подтвердить в Telegram; по словам Keeper, при таком расширении одной утёкшей фразы для вывода средств не хватит (справка Keeper).

Можно ли «зафишить» аппаратный кошелёк?

Скопировать ключи с устройства нельзя, но вас могут убедить ввести сид-фразу в поддельное приложение, как в случае с фальшивым Ledger Wallet, или подписать вредную транзакцию. Аппаратный кошелёк защищает, только если вы читаете его экран перед подтверждением.

Можно ли вернуть криптовалюту после фишинга?

Как правило, нет: подтверждённую транзакцию отменить нельзя, а вернуть средства может только получатель. Если монеты ушли на биржу, сразу сообщите о краже этой бирже и в полицию и не платите вперёд никаким «сервисам возврата».