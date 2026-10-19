Аппаратный кошелёк: что это и как работает

Аппаратный кошелёк — это небольшое отдельное устройство, которое создаёт и хранит приватные ключи от криптовалюты и само подписывает ими переводы. Ключи не покидают его и не попадают на компьютер или телефон, подключённый к интернету. Монеты при этом остаются в блокчейне: в устройстве лежат только ключи, а на его собственном экране вы проверяете каждый перевод, прежде чем подтвердить. Самые известные производители — Ledger и Trezor; такие устройства выпускают также Keystone, COLDCARD, BitBox, Blockstream, Foundation и Tangem. Расскажем, как работает аппаратный кошелёк, как сделать его резервную копию и от каких угроз он не спасает. Конкретные модели и их характеристики сравнивает отдельный обзор Ledger, Trezor и других аппаратных кошельков (на английском).

Коротко

Вопрос Ответ Что хранит устройство? Приватные ключи, обычно в виде сида из сид-фразы на 12 или 24 слова. Монет в нём нет. Как проходит перевод? Приложение готовит транзакцию, устройство показывает её, вы подтверждаете, устройство подписывает. Что будет, если его потерять? Ничего, если сид-фраза записана: её вводят в новое устройство. От чего защищает? От вредоносных программ на компьютере или телефоне, которые крадут ключи. От чего не защищает? От утечки сид-фразы, от перевода, подтверждённого без проверки, от подменённого устройства. Кому он нужен? Всем, кто держит сумму, которую было бы жалко потерять при взломе телефона или биржи.

Что хранит аппаратный кошелёк

Монет не хранит ни один кошелёк: балансы записаны в блокчейне, а кошелёк держит ключи, которыми подписываются переводы. Аппаратный кошелёк держит их в собственной памяти, а не на компьютере общего назначения. Trezor формулирует это так: устройство хранит приватные ключи, а не сами активы, и по резервной копии тот же кошелёк можно открыть на другом устройстве (Trezor).

Почти все устройства начинают с одного секрета. При настройке устройство генерирует случайное число и записывает его словами — сид-фразой, чаще всего из 12 или 24 слов по стандарту BIP39. Из фразы вычисляется сид, а из сида — целое дерево ключей, по ветке на каждую монету и каждый аккаунт. Поэтому на одном устройстве уживаются Bitcoin, Ethereum и другие сети, а одних слов достаточно, чтобы восстановить всё. Как устроена сама фраза, объясняет статья что такое сид-фраза, а визуализатор BIP39 по шагам показывает, как случайные биты превращаются в слова.

Как устройство подписывает перевод

Само устройство в интернет не выходит. Оно работает в паре с приложением на компьютере или телефоне — Ledger Wallet, Trezor Suite или сторонним кошельком, — которое знает ваши публичные адреса и общается с сетью:

Приложение готовит перевод. Вы вводите адрес и сумму, приложение собирает неподписанную транзакцию. Транзакция передаётся устройству по USB-кабелю или Bluetooth, QR-кодом или файлом на карте памяти. Устройство показывает детали на своём экране: адрес получателя, сумму и комиссию. Вы подтверждаете перевод на устройстве кнопками или касанием, разблокировав его PIN-кодом. Устройство подписывает транзакцию внутри себя и возвращает только подписанную. Приложение отправляет её в сеть. Подписанную транзакцию нельзя изменить по дороге, поэтому компьютер не сможет перенаправить деньги.

Ledger описывает тот же порядок и добавляет, что экраном его устройств управляет сам защищённый чип, так что настоящий адрес будет виден, даже если компьютер заражён (Ledger). Весь смысл схемы — в третьем шаге: если адрес на экране устройства не тот, что вы вводили, отмените перевод. Для получения монет устройство не нужно: адреса вычисляются из публичных ключей, которые уже есть у приложения. BitBox, например, уточняет, что подключать устройство нужно только для подписи и чтобы проверить адрес получения на его экране (BitBox).

Кабель, Bluetooth, QR-код или карта памяти?

По любому каналу идут только неподписанные и подписанные транзакции, но не ключи. Устройства с «воздушным зазором» (air-gap) вообще не подключаются для обмена данными: Keystone 3 Pro, COLDCARD Q и Jade Plus сканируют QR-коды камерой и умеют передавать файлы на карте памяти. Для Bitcoin они используют частично подписанные транзакции — формат PSBT из BIP174. Bluetooth — вопрос удобства, а не утечки ключей: в Trezor Safe 7, например, все команды шифруются открытым протоколом Trezor Host Protocol, а сам Bluetooth можно выключить (Trezor).

Защищённый чип: есть ли он у всех

Защищённый элемент (secure element) — устойчивый к взлому чип того же класса, что в банковских картах и паспортах. Он рассчитан на то, чтобы сохранить секреты, даже когда устройство разбирают в лаборатории, зондируют или сбивают ему питание (Ledger). В большинстве аппаратных кошельков ключи хранятся именно в нём: у Ledger чипы сертифицированы по Common Criteria на уровень EAL5+ или EAL6+ (Ledger), в моделях Trezor Safe стоит защищённый элемент EAL6+ (Trezor), у COLDCARD их два от разных производителей (COLDCARD), у Keystone — три (Keystone). Blockstream в Jade обходится без него намеренно: чтобы расшифровать хранимую фразу, нужны PIN-код, секрет самого устройства и секрет «слепого оракула» на сервере, а после трёх неверных PIN-кодов и устройство, и оракул удаляют свою часть (Blockstream).

За защищённый чип платят открытостью. Такие чипы построены на закрытых разработках производителей микросхем, поэтому Ledger публикует свои приложения и библиотеки, но не те части Ledger OS, которые работают с чипом напрямую (Ledger). Trezor публикует код своей прошивки, а в Safe 7 поставил рядом с обычным защищённым элементом TROPIC01 — чип, устройство которого, по словам компании, можно полностью проверить (Trezor). Открытый код позволяет независимо проверить, что делает устройство, а сертифицированный чип мешает вытащить секреты из украденного.

От посторонних устройство закрыто PIN-кодом, и подобрать его не дадут. Ledger сбрасывается к заводским настройкам после трёх неверных попыток (Ledger), а Trezor после каждой ошибки удваивает паузу перед следующей попыткой и стирает данные после 16 неудачных (Trezor). Если сид-фраза записана, сброс у вас ничего не отнимет.

Как делается резервная копия

На большинстве устройств резервная копия появляется при настройке: устройство показывает слова на своём экране и просит их подтвердить, а Ledger и Trezor потом их больше не показывают. Запишите слова на бумаге или выбейте на металле и храните отдельно от устройства; варианты разобраны в статье как хранить сид-фразу. Слова — полная копия кошелька: кто их прочитает, тот опустошит его и без устройства.

Формат Кто использует Что важно знать BIP39, 24 слова Ledger, Keystone, COLDCARD Восстанавливается почти в любом кошельке BIP39, 12 или 24 слова Blockstream Jade; Trezor по выбору; BitBox02, если записывать слова Тот же стандарт; 12 слов дают 128 бит — на практике достаточно (12 или 24 слова) SLIP-39, 20 слов Trezor Safe 5 и Safe 7, а Safe 3 с июня 2024 года — по умолчанию Делится на доли; восстанавливается только там, где поддерживается SLIP-39 Собственные форматы Карта microSD у BitBox02 (вариант по умолчанию), резервные карты Tangem, карты Keycard у Passport Prime, Ledger Recover Удобно, но привязано к устройствам или сервису производителя

Форматы по умолчанию описаны у самих производителей: Ledger, Trezor, Keystone, COLDCARD, BitBox, Blockstream.

Чаще всего к фразе добавляют одно из двух:

Парольную фразу. Большинство устройств принимают необязательную парольную фразу BIP39, так называемое 25-е слово: с ней те же слова открывают другой кошелёк. Она защищает, если кто-то найдёт запись, но это второй секрет, который тоже нужно сохранить.

Большинство устройств принимают необязательную парольную фразу BIP39, так называемое 25-е слово: с ней те же слова открывают другой кошелёк. Она защищает, если кто-то найдёт запись, но это второй секрет, который тоже нужно сохранить. Доли или сервис. Trezor позволяет разделить резервную копию SLIP-39 на доли — до 16 штук — и выбрать, сколько из них нужно для восстановления (Trezor); чем это отличается от обычной фразы, объясняет статья SLIP-39 и BIP39. Ledger продаёт подписку Ledger Recover с проверкой личности по документу: устройство шифрует энтропию фразы и делит её на три фрагмента, которые хранят Coincover, Ledger и EscrowTech, а два фрагмента плюс проверка личности возвращают ключи на устройство Ledger (Ledger).

Чтобы восстановить кошелёк, выберите восстановление на новом устройстве той же марки или в любом кошельке, который понимает тот же формат, и введите слова на самом устройстве. Шаги для Ledger, Trezor и других кошельков собраны в статье как восстановить кошелёк по сид-фразе.

От чего аппаратный кошелёк не защищает

Он защищает ключи от компьютера, а всё остальное остаётся на вас. Хорошо это подытоживает список BitBox: аппаратный кошелёк не поможет, если кто-то получил ваши слова, если вы ввели слова на компьютере, телефоне, сайте или в поддельном приложении, если подтвердили адрес или сумму не глядя, если у злоумышленника есть и устройство, и PIN-код, и если вы потеряли устройство вместе со всеми резервными копиями (BitBox). Самые частые случаи:

Выманивание фразы. Устройство взламывают редко — проще попросить слова. Мошенники пишут от имени «поддержки» в Telegram и по почте, присылают бумажные письма и подделывают приложения. Trezor никогда не просит вводить резервную копию на компьютере или в телефоне (Trezor), и никакой другой производитель тоже; типичные схемы разобраны в статьях о мошенничестве с сид-фразой и фишинге криптокошельков.

Устройство взламывают редко — проще попросить слова. Мошенники пишут от имени «поддержки» в Telegram и по почте, присылают бумажные письма и подделывают приложения. Trezor никогда не просит вводить резервную копию на компьютере или в телефоне (Trezor), и никакой другой производитель тоже; типичные схемы разобраны в статьях о мошенничестве с сид-фразой и фишинге криптокошельков. Подтверждение не того перевода. Вирус может подменить адрес на экране компьютера, а вредоносный сайт — подсунуть на подпись разрешение на списание токенов. Устройство подпишет всё, что вы подтвердите, поэтому читайте его экран, а не экран компьютера.

Вирус может подменить адрес на экране компьютера, а вредоносный сайт — подсунуть на подпись разрешение на списание токенов. Устройство подпишет всё, что вы подтвердите, поэтому читайте его экран, а не экран компьютера. Подменённое устройство. В октябре 2026 года Ledger сообщил, что преступная группа скупала настоящие устройства Ledger, встраивала в них скрытые компоненты, которые считывали сид-фразу при настройке, и возвращала их в продажу через реселлеров в Юго-Восточной Азии. Уязвимостей в своём чипе, операционной системе и серверах Ledger не нашёл (Ledger). Встроенная проверка подлинности Genuine Check подтверждает, что защищённый элемент настоящий, но, как предупреждает сам Ledger, такую закладку она не обнаружит, если родной чип не тронут (Ledger).

В октябре 2026 года Ledger сообщил, что преступная группа скупала настоящие устройства Ledger, встраивала в них скрытые компоненты, которые считывали сид-фразу при настройке, и возвращала их в продажу через реселлеров в Юго-Восточной Азии. Уязвимостей в своём чипе, операционной системе и серверах Ledger не нашёл (Ledger). Встроенная проверка подлинности Genuine Check подтверждает, что защищённый элемент настоящий, но, как предупреждает сам Ledger, такую закладку она не обнаружит, если родной чип не тронут (Ledger). Ошибка в генераторе случайных чисел. В июле 2026 года Coinkite сообщила, что из-за ошибки в прошивке устройства COLDCARD с марта 2021 года создавали ослабленные сид-фразы; злоумышленники заново вычислили затронутые ключи у себя и украли средства (Coinkite). Исправленная прошивка защищает новые фразы, но старые не исправляет, поэтому Coinkite советует владельцам затронутых фраз перевести средства на новую (COLDCARD).

В июле 2026 года Coinkite сообщила, что из-за ошибки в прошивке устройства COLDCARD с марта 2021 года создавали ослабленные сид-фразы; злоумышленники заново вычислили затронутые ключи у себя и украли средства (Coinkite). Исправленная прошивка защищает новые фразы, но старые не исправляет, поэтому Coinkite советует владельцам затронутых фраз перевести средства на новую (COLDCARD). Принуждение. Под угрозой человека можно заставить разблокировать устройство. Кошелёк с парольной фразой или PIN-код под принуждением (duress PIN), который открывает кошелёк-приманку, как у COLDCARD (COLDCARD), уводят основные средства из-под удара.

Если слова могли увидеть посторонние, не ждите кражи: создайте на устройстве новую фразу и переведите средства на неё.

Где купить и как настроить

Покупайте новое устройство на сайте производителя или у реселлера из официального списка — свой список, например, публикует Trezor. Ledger советует то же и предупреждает о сторонних продавцах на маркетплейсах (Ledger). Не берите устройство с рук и по объявлениям: после октябрьской истории Ledger напомнил своим реселлерам, что возвращённые устройства нельзя перепродавать ни в каком виде (Ledger).

Проверьте упаковку. Trezor опечатывает и коробку, и само устройство (Trezor), COLDCARD поставляется в пакете, который нельзя незаметно вскрыть (COLDCARD). Если что-то выглядит вскрытым, не начинайте настройку и напишите производителю. Установите официальное приложение с сайта производителя или из официального магазина приложений и пройдите проверку подлинности, которую оно предлагает: Genuine Check у Ledger, автоматическую проверку в BitBoxApp. Обновите прошивку до того, как создавать фразу, — COLDCARD теперь этого требует (COLDCARD): обновление меняет то, как устройство создаёт новые сиды, но не исправляет уже созданный. Создайте новую фразу на самом устройстве. По словам Ledger, настоящее устройство никогда не приходит с заданными сид-фразой или PIN-кодом (Ledger), и это верно для любой марки: если в коробке лежит карточка со словами, тот, кто её положил, оставил себе копию. Запишите слова и проверьте запись. Большинство устройств умеют сверять ваши слова с сохранённым сидом, как функция Check backup у Trezor. Начните с небольшой суммы. Выведите адрес получения на экран устройства, отправьте немного монет и переводите остальное, когда они придут. Обновляйте прошивку через официальное приложение, держа резервную копию под рукой.

Что будет, если устройство потеряется или сломается

Ничего страшного, если резервная копия цела. Купите новое устройство той же марки или другой, которая понимает ваш формат, выберите восстановление и введите слова на устройстве: вернутся те же ключи и балансы, ведь они никогда не жили только в старом устройстве. Нашедшему понадобится PIN-код, а попыток мало, но если устройство пропало вместе с записями или слова могли увидеть, переведите средства на новую фразу. Собственные форматы восстанавливаются только в своей системе: копия на microSD — на BitBox02, резервные карты Tangem — в приложении Tangem, Ledger Recover — на устройстве Ledger.

Аппаратный кошелёк или приложение на телефоне

Аппаратный кошелёк Кошелёк в телефоне или на компьютере Где лежат ключи В устройстве В телефоне или на компьютере Если на компьютере вирус Ключи остаются в устройстве Ключи можно украсть Где проверяется перевод На экране устройства На том же экране, который видит вирус Стоимость Цена устройства Обычно бесплатно

В обоих случаях ключами распоряжаетесь вы сами, а не биржа. Аппаратный кошелёк — самый распространённый вид холодного кошелька, ключи которого создаются и хранятся офлайн, и Trezor советует заводить его, когда взлом аккаунта на бирже или «горячего» кошелька ударил бы по вам всерьёз (Trezor). Многие держат небольшую сумму на расходы в кошельке на телефоне, а сбережения — на аппаратном. Какие приложения и устройства принимают какие фразы, показывает обзор кошельков с поддержкой BIP39.

Частые вопросы

Можно ли взломать аппаратный кошелёк?

Удалённо украсть ключи у правильно настроенного устройства — ровно то, от чего оно защищает; по словам Trezor, для взлома обычно нужен физический доступ к самому устройству (Trezor). Настоящие потери случались из-за утёкших сид-фраз, вредоносных транзакций, которые владельцы подтвердили сами, подменённых устройств и, редко, ошибок в прошивке вроде истории COLDCARD 2026 года.

Аппаратный и холодный кошелёк — одно и то же?

Не совсем. Холодным называют любой кошелёк, ключи которого создаются и хранятся офлайн, а аппаратный — самый распространённый его вид. Бумажный кошелёк тоже холодный, но чтобы потратить с него монеты, ключ придётся ввести в программу.

Нужно ли держать устройство подключённым, чтобы получать монеты?

Нет. Переводы приходят на адрес в блокчейне, и устройство для этого не нужно (BitBox). Подключите его, чтобы отправить монеты или проверить адрес получения на экране перед тем, как сообщить его отправителю.

Обязательно ли подключать Ledger Recover?

Нет. Это необязательная платная подписка, а 24 слова восстанавливают кошелёк и без неё. Ledger уточняет, что Recover возвращает ключи на устройство Ledger, но не может выдать вам саму сид-фразу (Ledger).